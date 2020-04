Belle View Blvd., 1105, No. B2-Kyle Robert and Rachel C. Swenson to Kyle K. Mullane, $248,500.

Dartmouth Dr., 2221-Helen L. Bowser to Elda Nuria Gonzalez Cortez and Liliana B. Mendoza Gonzalez, $370,000.

Stanford Dr., 7006-Brett B. and Jennifer W. Chappell to Eric Christopher Haengel, $417,500.

Wakefield Dr., 6641, No. 711-Richard and Elizabeth Caroline Aviles to Christina N. Grau and Robert J. Franks, $165,900.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7511, No. C-Emilee Anne Miles to Caylie Chyree Northcutt, $316,000.

Brindle Heath Way, 6854-F-Heather Lyn Panettieri to Samuel and Maame Yaa Quaye, $357,500.

Curtier Dr., 6015, No. D-Arlene L. Piechoski to Simon Wolde, $244,500.

Ellingham Cir., 6924, No. 125-Kathleen and Paul S. Flaherty to Jairus L. Curry and Eric D. Byers, $300,000.

Founders Hill Dr., 5924, No. 104-Albena Gushterova and Liliya Emilova Fox to Ryan S. Robbins, $327,000.

Governors Hill Dr., 5862-Matthew David and Sheryn V. Anthes to Wilson Tsui and Jennifer L. Williston, $845,767.

Haltwhistle Lane, 6624-Miguel A. and Diana C. Isaza to Mark E. Neuse and Mona Jibril, $530,450.

Holly Tree Dr., 6106-Keith Benson Forsythe and Tereza Kafka to Joseph Paul and Jennifer Elizabeth Bobrowski, $763,300.

Larochelle Ct., 5336-David A. Stolar and Laura Rothwell Cottrell to Elsabet Solomon, $412,000.

Mount Erin Dr., 6064-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Stephen Charles and Faith Margolis Ploszaj, $694,267.

Penwood Dr., 4503-Holly J. Flater to Anthony Alan Barone, $585,000.

Rockleigh Way, 6642-Joshuah Latimore to Robin J. and Michael Patzelt, $431,000.

Summit Point Ct., 6246-Jeffrey R. and Cindy L. Kingsbury to Chasidy Dawn and Jason Ray Sells, $649,888.

Walhaven Dr., 6009-Ramos Enterprises Corp. to Tuong Cong Truong and Phuong Xuan Nguyen, $560,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4961, No. 208-Young Hee Bae to Diem Nguyen, $194,000.

Brenda Lane, 3900-Russell and Jillana Wells to Stephen John and Grace Marcellin Kaczowka, $544,000.

Hampton Village Pass., 7875-Elaine P. Kelly and estate of Nancy C. Petosa to Jane E. Lee, $479,888.

Kandel Ct., 4738-Katherine P. Sue and Alexander J. McVeigh to Srey Mach, $460,000.

Parkedge Lane, 4103-Stanley T. and Kseniya Seto to Michael Lee and Michelle Irene Donovan, $720,000.

Roberts Ave., 4325-Woon Sang and Soon Duk Cho to Hwagyu Rim and Eunju Ji, $765,000.

Vellex Lane, 7220-Cyra A. Lorenzen and Philip B. Doty to Teresa Cadima, $600,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Burton Cir., 6366-Stephen P. Fattman and estate of Teri Marlene to John David Newton and Jonathan Patrick Kelly, $860,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 918S-Gerald W. and Carol M. Amoakuh to Raman Deep Matiana, $220,000.

Jay Miller Dr., 6559-Donald B. and Jean A. Webb to Jonathan and Anna Strong, $815,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2202N-Miguel A. and Diana C. Isaza to Sebrina Hagos, $222,000.

BURKE AREA

Ashbourn Dr., 9535-Charles J. and Amy E. Gold to Joshua Eunjune Park and Joyce Krystal Berrios, $566,000.

Burr Oak Way, 10862-Rupert S. and Shea Buckman Manley to Rachael Marie and Thomas Bradley Grudberg, $715,000.

Downeys Wood Ct., 10011-Sean M. Fox to Mamdouh Anwar Mohamadain Ismail, $455,000.

Heritage Square Dr., 5926-Larry R. Gray to Vi Hung Huynh and Dieu Hien Tu, $377,000.

Lincolnwood Ct., 6008-Eric A. and Tara L. Shimp to Charles Joseph and Abigail Kristin Waldron, $690,000.

McCarthy Woods Ct., 9346-Ross and Deborah Deblois to Eunsook Welsh, $470,000.

Oak Bucket Ct., 5821-Philip J. Walsh and estate of Barbara Ann Mitchell to Daniel B. Heagney and Ava Salehi, $410,000.

Shipwright Dr., 9512-John H. and M. Katherine Martin to Jon E. and Jing Huang Day, $639,000.

Westwood Manor Ct., 9812-Douglas M. and Constance T. Genne to Lin Zhai and Jia You, $702,000.

CENTREVILLE AREA

Ampstead Ct., 14928-Naresh and Bhawana U. Thapa to Trang Thi Ngoc and Son Gia Hung Nguyen, $340,000.

Battalion St., 6205-Stanislav S. Dimov to Roshan Pradhan, Kalpana Pradhan and Sanjeev Silwal, $422,000.

Chasewood Cir., 6860-Colleen Patricia Shoemaker to Nicole Marie Clark, $355,500.

Creek Branch Ct., 14529-Eric and Erin N. Bush to Wendy M. Gonzalez Linares, $400,000.

Four Chimney Dr., 14449-Peter A. and Tanya M. Amme to James B. Rice Jr. and Heather J. Walls, $325,000.

Golden Oak Ct., 14415-Angelica R. Mitchell to David Carter, $190,000.

Jade Post Lane, 6707-Donald P. Mulvey to Carl J. Lewis and Rose A. McElrath Slade, $610,000.

Little Rocky Mountain Ct., 14338-Douglas K. and Barclay E. Eley to Javier Andres Maida, $319,000.

Musket Ball Dr., 6306-Hwan Seop Yi and Chi Hyon Son to Pooja Livingston, $434,900.

Patrick Ct., 6600-Tejpal and Sumit Dogra to Siddharth and Avantika Aggarwal, $725,000.

Rosy Lane, 14302, No. 32-George and Khanh Tran Avalos to Michael Khosrofian and Veronica Taylor, $224,999.

Slope St. N., 14415-Bill and Cindy Donovan to Peter B. Meuse Jr. and Cynthia Anne Stevens, $645,000.

Virgin Rock Rd., 5523-Ralph J. and Diane M. DiCicco to Elyse and Joseph Schaya, $600,000.

Westwater Ct., 5850-Elyse Walker Schaya to George Louis and Khanh Phuong Tran Avalos, $389,840.

Willoughby Newton Dr., 5620, No. 18-Timothy J. Weber to Phuoc Tan and Ngan Pham Kim Tran, $262,999.

CHANTILLY AREA

Flowing Brook Ct., 13778-Joshua Baker to Bryan Hai Nguyen and Thi Thanh Thuy Pham, $231,100.

Lees Corner Rd., 4513-Fred H. and Julie A. Tingle to David A. and Charlene R. Connell, $540,000.

Pleasant Valley Rd., 4401-Trei F. and Devin S. Laizure to Dina J. Amleh, $474,000.

Westbrook Pl., 14003-David J. and Myrna Long to Stacen L. and Amber M. Gant, $700,000.

CLIFTON AREA

Deepwood Farm Dr., 6417-John J. and Ann E. Pucci to Somnath Mishra and Arti K. Jha, $935,000.

Orchard Hill Lane, 5845-Thomas Kurien and Sini Eapen to Kristina G. and Mark A. Rigopoulos, $275,000.

Sandstone Ct., 6104-Mariea Davona Ross Estrada and Jose Daniel Estrada to Kangwon Cho and An R. Kim, $650,000.

FAIRFAX CITY AREA

Ames St., 10702-Gunduz and Sevda Tahirli to Analeska Escobar and Miriam Mariscal Loayza, $605,000.

Ashleigh Rd., 5360-Marshall S. and Annette B. Reichenbaugh to Kenneth A. and Judith C. Fulmer, $703,000.

Briar Patch Ct., 4635-Scott H. Griffin to Michael Eugene and Katherine Alicia Crowley, $522,500.

Buckeye Ct., 3638-Teresa Rose Cavalier to Abdulrahman Alahmad and Shams A. Alfarra, $442,000.

Cannon Ridge Ct., 4310-A-Mansoor Azimi Ghomi and Catalina Racu to Mohammed A. Alazawe and Maha Fakhry Al Aqedi, $327,000.

Charles Stewart Dr., 3813-Peter A. Flora to David Joseph Moss, $642,000.

Cordova Pl., 3704-Corrine M. Schimmel and Ellen Patricia Burgener to Shambhu Aryal, $570,000.

Dogwood Hills Lane, 12839-Rishabh Bhandari and Neha Jain to Stuti Shreyas Upadhyay and Utsav Sunilbhai Parikh, $558,000.

Fair Crest Ct., 12675-Linda B. Smeby to Haseeb Hamad Shaker, $335,000.

Fox Keep Run, 12796-Hilario J. and Stephanie B. Diaz to Brandon James Yu and Veronique Chocron, $780,000.

Garden Grove Cir., 12104, No. 404-Daniel R. Zaatar to Jiechao Gao and Xing Yuan, $308,000.

Grays Pointe Rd., 12902, No. A-Lou Garrett Cuenca to Lawrence E. Costanzo, $215,000.

Heatherford Ct., 5400-Jack D. and Andrea M. Schultz to Joe Don and Jessica Simpson, $740,000.

Highland Pl., 3714-John C. Cardillo to Scott M. Jones, $846,000.

Jeremy Grove, 4165-Christopher J. and Karen M. Maruca to Robert E. and Casey B. Clinage, $625,000.

Kingsbridge Dr., 9720, No. 3-104-Jinmyun Jo to Fatima Alkhafaji, $212,000.

Limoges Dr., 9808-Antonio J. and Tracey H. Mendez to Richard A. Lombardo Jr. and Jennifer R. Sydney, $820,000.

Manor Hall Lane, 4419-Bruce R. and Laurel M. Dalrymple to Carol Jarrett, $522,500.

Penderview Dr., 3903, No. 1538-Alyson Soderstrom Chagnon to Scott Smith, $280,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 305-Brody H. and Giselle R. Long to Jungmin Hur, $345,000.

Rosebay Ct., 3957-Scott and Belinda McCall to Thomas and Aileen Chow, $494,000.

Saintsbury Plaza, 2903, No. 205-Clara Ann and John F. Shell to Mahmood Bahraini, $385,000.

Stanhope Pl., 10810-Fabrice P. and Deborah B. Corbatto to Regina and Michael Davis, $650,000.

Superior Sq., 4646-Maimaitiaishan Maimaitiyiming to Irfan Polat Bilgin, $295,000.

Thompson Rd., 12602-Bryce Enterprise Corp. to Syed Sarfraz Hussain Rizvi and Uzma Jabeen, $1.15 million.

University Dr., 4625-James Michael Baranowski to Hye Sung and Minwoo Jun, $630,000.

White Rose Lane, 9033-Janet Elaine Partlow and James William Colin Biddle to Aliona Dameron, $470,000.

FAIRFAX STATION AREA

Clifton Rd., 7656-Dorothy J. Pearson to Colleen and Austin Crable, $545,000.

Goldflower Ct., 11222-Marion Brauning to Jaffar M. Nassiry, $552,000.

Innisvale Dr., 5927-Mark V. and Kathryn S. Prescott Herzing to Heather Ann and Brett Austin Temple, $690,000.

Triple Ridge Rd., 8900-Kelly B. and Mark P. Reich to Shahid and Nazia Kanwal Nasim, $720,000.

FALLS CHURCH AREA

Anchorway Ct., 3151-M-Joseph T. Lancaster to Jessica Kirschner, $265,000.

Bridgehampton Ct., 2944-Elizabeth and David Olander to Mark A. Figueroa and Bria Lynne Pollard, $623,000.

Gatehouse Rd., 8085-Joseph Anthony Darr Jr. and estate of Kevin H. Darr to Vivi P. Vu, $525,000.

Jefferson Ave., 7001-Peter M. Laub II and Jennifer L. Nowlin to Alice Joe, $515,000.

Monroe St., 2843-Ryan Michael and Jennifer Elise White to Joel Christopher and Britnei Jo Angle, $620,000.

Rosemary Lane, 2925-David and Angela Colamaria to Jennifer and Joseph Morrison, $710,000.

Terry Lane, 7111-Joseph and Rachel Dunnavant Weatherly to Blaine Elkins, $602,000.

Westfall Pl., 3039-Brian C. George and Cristina L. Poli to Chad Everett Montgomery and Dustin Aaron Boettcher, $785,000.

Yarling Ct., 2805-Carrie L. Miller to Mahmood Bahraini, $280,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7064-Dagmar D. Firth to John Anthony Tucci, $444,900.

Montour Dr., 6728-Kathleen Doherty Iskander to Abhinav Goel and Nishtha Mehta, $820,000.

Roswell Dr., 7919-Joseph P. and Bonnie J. Kempter to Jonathan D. and Jessica V. Reeve, $610,000.

FORT HUNT AREA

Arcturus Lane, 1122-David W. and Angela V. MacPhail to Christopher Donaton and Veronica Gatta, $835,000.

Conover Pl., 8500-Alexis Noel and Nicholas Ryan Paul to Shawn Ruth and Gary Matthew Keller, $679,000.

Fort Hunt Rd., 8733-Kevin P. and Adrienne Werner Roughgarden to Maria A. Scott and Colin Remmark, $630,000.

Paul Spring Pkwy., 1905-Jason and Whitney Langone to Tamara A. Smoker Cassady, $635,000.

GREAT FALLS AREA

Brevity Dr., 10503-Philip Royal and Carolyn M. Shipp to Claudia F. Noel and Maria E. Saldarriaga, $796,000.

Edward Dr., 1111-Joseph Nourazar and Leila Nikkhoo to Saheed Palkkandy Kottoth, $2.15 million.

Haven Lane, 522-Christopher C. Campbell to Keith J. and Stephanie Shum Anderson, $2.65 million.

Holly Knoll Cir., 12168-Weimin Zhou and Huan Tang to Amir A. Abboud and Rita Barsouna, $790,000.

Riva Ridge Dr., 1011-Cynthia C. Mercado and estate of Leland F. Page to Gary Michael and Julianne Shafer, $800,000.

Walker Rd., 1128-Florence G. Manickavasagam and Malini Greene to Hung Van Tran, $1.07 million.

HERNDON AREA

Angeline Dr., 2482, No. 302-Lakshmana Katram to Satish Kumar Manjakuppam and Sangeeta Bramapuram, $309,000.

Bayshire Lane, 1311-Kathleen Marie and Matthew Scott Hilferty to David Edgardo Hernandez Hernandez, $465,000.

Branch Dr., 815, No. 203-Cyle and Jamie Shapiro to Amanda Albert, $332,500.

Centre Park Cir., 12913, No. 101-Aliesha N. Pulliam to Ilham Bouzit, $235,000.

Charles St., 1017-Paul T. Duong to Mario E. Velasquez Bustillos, $335,000.

Dwight St., 12914-Shan Jiang and Jennifer M. Zhang to Shijie Wang and Yan Zhu, $775,000.

Ferguson Pl., 2167-Bruce Hart to Li Jiang and Jing Zhou, $262,000.

Grant St., 801-David K. and Jennifer E. Moran to Michael James Bradley, $455,000.

Laneview Pl., 3286-Terry Alan Patten to Christina Grace Fox, $626,750.

Mother Well Ct., 2964-Robert B. Adams to Srinivasa Kumar and Vasavi Latha Vallarapu, $670,000.

Philmont Dr., 12524-James U. and Joan Ferguson to Timothy J. and Amy J. Osowski, $812,000.

Rose Petal Cir., 13144-Fariba Amini to John M. and Cheryle Jacob, $582,000.

Taylor Makenzye Ct., 3022-Keith E. and Della B. Kidd to Matthew and Jenna Nevins, $805,000.

Virginia Ave., 470-Oscar and Eugenia Figueroa to Jessie F. Thompson, $399,900.

HUNTINGTON AREA

Blunt Lane, 2041-Ronald Franklin and Therese Bohusch to Travis and Sarai Haro Bowers, $676,000.

Farrington Ave., 2237, No. 6-102-MRD Corp. to Margaret D. Johnson, $175,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 305-Richard Edwin and Patricia Charles to Dana Lynn Malone, $450,000.

Riverview Terr., 2409-Mai Phuong Nguyen to Jonathan Jones and Dominique Reyes, $394,750.

HYBLA VALLEY AREA

Courtland Rd., 1805-Jodi Graul Bellacicco to Adam Ayotte and Apryl Alexander Savino, $695,000.

Grove Rd., 7025-Christa Danielle Wise to Paul Trahan and Kaitlynn Taylor, $429,000.

Oaklawn Dr., 7813-Catherine Louise Tarabochia and estate of Sylvia L. Tarabochia to Mary K. Ovington, $525,000.

Wellington Rd., 7735-Thomas J. and Kathryn E. Baerwald to Thomas Charles and Paula Marie Junker, $625,000.

LINCOLNIA AREA

Cherokee Ave., 4856-Margaret G. Hyde and estate of Raymond G. Hyde to Cornelius Griggs, $560,000.

Edsall Rd., 6301, No. 514-Julieta Marinas Hansen to Angelia Long and Christopher Lim, $410,000.

Landess St., 6316-Charles Joel Piercy and Anna Marie Dozier to Rafael Antonio Arnez Hinojosa, $545,000.

LORTON AREA

Blu Steel Way, 9275-Myung Ho and Hye Ran Kim Pee to Thien Tu Mai and Haiyen Thy Nguyen, $800,000.

Cockburn Ct., 8170-John L. and Megan E. Turcotte to Sara M. and Tomas M. Mahari, $265,000.

Fox Glove Trail, 5973-Luke Benjamin Lillie to William David Stahlman and Emilie Ann Paczkowski, $480,000.

Hampton Station Ct., 8813-Stone Financing Corp. to Enrique E. Lopez, $810,000.

Jameson St., 8901-Ronald O. and Cheryl A. Faulkner to Jessica Rene Lewis, $525,000.

Laurel Heights Loop, 8248-Willie E. and Consondra Davis to Yzela Rosa Machicao, $556,700.

Old Pohick Way, 7300-Chuong Ngoc and Phuong Mai Vo Diep to Junaid Sardar, $430,000.

Purvis Dr., 9086-Scott Edward and Shelley Wagner Whitener to Mimi Rachel Habib and Muhammad Saqib Hussain Mian, $672,000.

Sanger St., 9504-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. Inc. to Gizachew Tariku and Wosene Alemayehu, $791,990.

Yellow Daisy Pl., 8970-Eleanor S. Abrams to Amir H. and Parvaneh Aliabadi, $555,555.

MCLEAN AREA

Brookhaven Dr., 1549-Brookhaven Corp. to Karen M. Lee and William Daniel Joseph Gonzalez, $2.46 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 517-Daria Hamrah to Khalid Usman, $702,500.

Fairlawn Dr., 6521-Patrick V. and John Edward Ferree to Marcelo Agapito Fernandes and Amanda Lucia Miguel Agapito, $800,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 300-Arthur F. Manfredi Jr. and Priscilla Powers to Stephen A. and Nancy C. McGuire, $1.4 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 908-Mehdi Hasheminejad and estate of Parvindokht Hasheminejad to Helen Tsitouris, $465,000.

Ingleside Ave., 1414-Robert H. and Susan M. Koehler to Edwin D. and Margaret C. Handley, $1.23 million.

Lincoln Way, 1524, No. 318-Malady S. Kodgi to Usman M. and Nabila Altafullah, $358,000.

Linwood Pl., 1720-Thomas R. and Lynne B. Haufe to John D. McKenna and Maya Chehab, $830,000.

McLean Dr., 6665-Patricia A. Gleason to Hongzhi Zhang, $763,000.

Ridge Dr., 737-Derrick P. and Amy B. Swaak to Robert McCarthy and Hayley Park, $1.27 million.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10110-Bahram Navaei to Amit Grover, $287,500.

Topeka Rd., 6520-Gregory Sher and Truc Trinh to Christopher Moulder and Meghan Lenihan, $2.16 million.

MOUNT VERNON AREA

Aspen Dr., 4218-Roy H. and Sophia Alleyne to Alan Aldo and Darcy Ivan Gomez, $350,000.

Buckman Rd., 4260, No. 49-David J. and Betty L. Baker to Gregory F. Green, $25,360.

Mount Vernon Hwy., 8321-Lee Ellen West and estate of Virginia Lee Patton to Kenneth Robert and Cira Joanna Patton, $450,000.

Pembrook Village Dr., 4350-Kim McFarlane to Gomathi Narayanan and Rajagopalan Ramachandran, $210,000.

Purks Ct., 3704-George K. and Myrna Sidarous to Barry J. Carlisle and Adrienne M. Buggs, $785,000.

Russell Rd., 8006-Jodi A. Roberts and Dana A. White to Erica J. Taylor, $375,000.

Silverada Pl., 7948-A-Valeria I. Diggs to Kenneth E. and Arlene J. Svilich, $220,000.

Wagon Wheel Rd., 8511-John B. and Jane A. O’Hara to Darron D. and Anne Thompson, $701,600.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8710-Farah N. and Karen M. Saffoori to Anh Tuan Duc and Phuong Thi Hong Nguyen, $535,000.

Kempton Dr., 5506-Gene A. and Alexandra Rosemary Thornton to Brian W. and Caitlin P. Zirkel, $507,000.

Parliament Dr., 8900-Janet Allison Hart Goff and Nanette Ruth H. Mattos to Michael Nghiem and Thuy Thi Phuong Tran, $499,000.

OAKTON AREA

Borge St., 3031, No. 111-Venetia V. Demson to Ibrahim Al Naji, $317,500.

Foxvale Dr., 3226-Brian M. and Margaret S. Murtagh to Hao Liu and Yu Chen, $790,000.

Parcel Ct., 10849-Barbara Neville Smith and estate of Carol M. Stent to Leslie Ann and Michael James Freed, $892,000.

Trenholm Dr., 3127-Samuel S. and Jung Yoon Lee to Frank C. and Norizan Paterra, $837,000.

Young Dr., 2833-Colwin R. and Sangeeta Jacob to Suzane Cho and Liem Le, $705,000.

RESTON AREA

Beacon Heights Dr., 2030-Sean T. Mullen to Kristie Harrell, $1.02 million.

Black Fir Ct., 2644-Leslie M. and Donna R. Ratcliff to Michael Dean and Kathryn Huber Briglia, $750,000.

Center Harbor Rd., 11261-John and Jane Acton to Michael Brandon and Michele Macary Cox, $890,000.

Clover Hunt Ct., 10991-R. Bruce and Konthip P. Loatman to Pushkar and Suman Bhasin, $890,000.

Emerald Heights Ct., 2341-Josephine F. and Anne Elizabeth Rae to Zhou Zhou and Liming Zhang, $370,000.

Freetown Ct., 2309, No. 22C-Bin Zhang and Christine Guo to Cheryl Youping Chen, $170,000.

Freetown Dr., 2499-Sheldon F. and Sally Kalmus to Yun Lin Yeh and Jia Ying Hong, $531,000.

Glade Dr., 11124-Junghwan and Anna S. Lee to Laurie C. Schuda, $599,500.

Handlebar Rd., 11307-Warren N. and Marilyn P. Balish to Jose Enrique and Jessica N. Guzman, $664,900.

Heritage Commons Ct., 1215-Jason Baldy to Peter K. and Mansureh M. Ghavami, $462,000.

Lamplighter Way, 1279-Karen A. Swinley to Rachel Bleha, $775,000.

Market St., 12000, No. 278-Catherine A. and Lee H. Hill to Carol and Gary Zierhoffer, $292,000.

Moorings Dr., 1690-SDI Construction Corp. to Alicia R. Kalthof, $643,000.

Park Garden Lane, 1334-Christian Paquin and Vanja Dewan to Ming Idaho Aca, $605,000.

Riders Lane, 11941-Richard Lawrence and Linda Maria Stokes to Kent B. and Barbara Weaver, $869,000.

Silentwood Lane, 11275-Richard C. Higgins to Nicholas L. Sheehan, $409,000.

Springwood Dr., 2220, No. 111B-Cynthia D. McConnell to Arthur Knoll, $323,000.

Towering Oak Way, 11405-Scott D. and Archana A. Snyder to Sean Thomas Mullen, $1.03 million.

SEVEN CORNERS AREA

Federal Hill Dr., 3049-Maria Jose Santos Diez to Thomas P. and Jennifer M. Romeo, $600,000.

Valley Lane, 3104-Seda and Jason Goff to Holly M. and Kirin D. Walsh, $682,500.

SPRINGFIELD AREA

Brandeis Way, 7703-Paul Douglas Dehaven and Justin Nystrom to Aung Thein and Myat M. Htwe, $355,000.

Cimarron St., 6708-Anjoy Barua to Orson Norman John III and Laydi M. Claros Merida, $446,000.

Godolphin Dr., 7850-Nora C. Amos to Sean Troy and Julia Margaret O’Brien, $525,000.

Hickory Glen Way, 7729-Lionel O. and Linda V. Smith to Gregory Neal Carver, $446,000.

Loving Forest Ct., 8136-Jason S. Smith to Gabriela Tapia Funes and Vladimir Jorge Torrico Andrade, $355,000.

Pebble Brook Ct., 7962-James M. and Linda May Dalgety to Joel A. and David Rios Benitez, $425,000.

Scott St., 9106-Dale and Wanda Crothers to Mark and Lara N. Swinger, $700,000.

Supreme Ct., 6838-Javed Arshad and Ali Abdullah to Jahan Ara Newaze and Zahangir Alam, $430,000.

VIENNA AREA

Abbey Glen Ct., 1803-David C. and Cherie L. Rees to Prakash Sasidhara and Dhanya Ramakrishnan, $853,000.

Boss St., 8158-Abdullah E. Alsalman to Jiajun Ye and Hao Jin, $788,000.

Cymbal Dr., 9705-Norma Booth to Kasim Kurd and Basak Ozgenc, $1.01 million.

Follin Lane SE, 119-John Bradley to Richard N. and Susan F. Dean, $800,000.

Madrillon Ct., 8124-Lynan L. Parfitt and estate of Doris A. Parfitt to Roland Rountree Jr. and Ngan Khanh Gabrielle Pham, $745,000.

Night Shade Ct., 1516-Steven M. and Laney D. Robinson to Anthony and Cynthia M. Villaverde, $960,000.

Red Rock Ct., 1526-Mario and Carmen Marie Ciccone to Dana L. Lammers, $712,250.

Talisman Dr., 9209-James P. and Ellen M. Jenkins to Laszlo S. Szente and Courtney R. Bly, $845,000.

Willow Crest Ct., 10422-Frank and Alicia Kalthof to Waleed and Carmen Bississo, $1.1 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Barrington Ct., 8502, No. 1-M-Carl L. and Robert S. Toney to Nelson M. Johnson, $105,000.

Carrleigh Pkwy., 8312-Patrick Eugene and Jasmin Vestal to Melinda Casey and Todd Matthew Manyx, $595,000.

Glenister Dr., 7701-Joe D. Jassebi to Nuredin Ebrahim, $490,000.

Harrowgate Cir., 7822, No. B-Mary Hart to Carolina Ruiz, $205,000.

Langport Dr., 8608-Andrew W. and Rebecca D. Wong to Tyler D. Cuming and Louise M. McGillivray, $585,000.

Oakford Dr., 8504-John R. and Debra K. Adams to Carrie Michelle and James Felling Hurt, $674,900.

Rexford Dr., 5815-B-David C. Kohnke and estate of Robert E. Kohnke to Karen Abrams, $221,900.

Tiffany Park Ct., 9087-Ashley Spencer to Theresa Maria Lorenzo, $435,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Center St., 10607-Thomas and Sidney Sharkey to Binsar P. Manurung and Melisa Indra, $551,000.

Ginger Tree Ct., 3301-Susan E. Gries to Kashif Khan, $525,000.

Mosby Woods Dr., 10139-Heidi Lynn Travis to Joseph Lee, $272,000.

Royal Commons Ct., 4401-Lisa G. Wood to John F. and Kathyrine L. Hoover, $714,900.

Warwick Ave., 10801-Peter P. and Kathleen A. Tyson to Scott Michael Fleming and Jennifer Lynn Michel, $450,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Rosemary Lane W., 403-Barbara A. Inzana to Damiel Cidon, $825,000.