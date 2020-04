Stokes Lane, 2221-Patrick Villagomez and Christian Taylor Hutchison to Carlos Orozco and Kara Michelle Yeater, $800,250.

10th St., 6623, No. A1-Kazuko Kato to Zebib Abraha, $210,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Chicory Pl., 6025-Zhenni Wu to Jennifer L. Spollen, $410,000.

Digby Grn., 7496-Jorge Racines Jr. and Ana Maria Lopez Quezada to Daniel Taylor and Abigail Elizabeth Osborne, $525,000.

Dunman Way, 6326-Leslie D. McAlister to Christopher A. and Kristi M. Dziedzic, $595,000.

Gildar St., 6436-Javier A. and Laura B. Pena to Bruno Ruiz Zorrilla Garay and Youllee Kim, $440,000.

Hadrian Ct., 4504-John and Susan Huppert to Anthony and Natalie M. Arbuckle, $610,000.

Haynes Point Way, 7712-C-Steven Joseph Bierfeldt to Elizabeth R. Stern, $331,000.

Katelyn Ct., 6018-Michael Seth and Robin Korin to Christopher Brian Dennis and Cheryl A. Robertson, $575,000.

Markham Grant Lane, 7719-James A. Samuels to Nidhi Gupta and Roshin M. Joseph, $465,000.

Oak Hill Pl., 5720-Jedediah G. and Nicole M. Olsen to Robert Carl and Dana Elizabeth Brodbeck, $999,000.

Piedmont Dr., 5817-Barbara J. Sotirin to Lara J. Evans, $560,000.

Signature Cir., 6853-Richard J. Kacik to Peter Andrew Langlois, $450,500.

Topper Ct., 8065-Dorbala M. Sastry and Niraja Dorbala to Cliff Daniel Ballena and Amy Nicole Castillo, $365,000.

Westchester St., 5906-Pamela J. Bell Givens and estate of Virginia Bell to Donna L. Powers, $537,000.

ANNANDALE AREA

Dassett Ct., 7903, No. 204-Colleen M. Ingalls and Jane M. Lindemann to Janee Louise Brooks II, $279,900.

Forest St., 8517-Mike and Alida Taylor to Stacey E. Neshkin, $738,000.

Herkimer St., 4934-Freddy X. and Christina A. Fonseca to Sonia Francisca Iglesias, Ana B. Iglesias Gonzales, Katy Diaz Iglesias and Yeimi Diaz Iglesias, $438,000.

Killebrew Dr., 4907-Mark Edward Canniff Sr. to Dennis Joseph and Erin Rae Talbett, $499,000.

Lafayette Forest Dr., 7718, No. 31-Dalsun and Myungsun You to Deborah Bartolazzi, $279,000.

Newport Glen Pass., 7853-Bennett O. and Lauren R. Letwin to Won Hee Lee and Young Hee Bae, $430,000.

Ravensworth Rd., 5010-Brown and Burkholder Realty Group Corp. to Waqas Javaid, $550,000.

Wheatwheel Lane, 3413-Neelima Ghanta and Arun S. Isukapalli to Orlando Navarro Ferrer, $455,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Columbia Pike., 6342-Richard and Karen Fontaine to Azad and Lesley Margaret Marshall, $860,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 804S-Betty S. Gilliam to Igor Radakovic, $255,000.

Leesburg Pike., 6143, No. 406-Mireya Hidalgo and Hector D. Pertica to Yamma Ershadi, $200,000.

Rio Dr., 3245, No. 711-Radwan and Layla Hakim to Tatiana K. Barrett, $190,000.

Steppes Ct., 3826-B-Robert Jordan Toth to Albert A. Lok, $368,000.

BURKE AREA

Blue Jug Landing., 9079-Raymond H. and Cheryl C. Antosh to Zev Stern and Lori Stern Coder, $531,000.

Cove Landing Rd., 5825, No. 304-Lisa A. Goforth to Jawaid Ahmad, $218,500.

Pine View Ct., 6344-Sara I. Moore to Sarah H. Faizy, $329,888.

Raintree Rd., 9317-Charles Erich Gunderman to Michael Dejene and Tiguest Meba Selassie, $669,000.

Tisbury Dr., 6348-Dellawar Corp. to Andrew John and Aeriel Elizabeth Laine, $499,800.

CENTREVILLE AREA

Blueridge View Dr., 15321-John Ueltschi to Thuy Linh Thi Tran and Phong Uy Nguyen, $465,000.

Croatan Dr., 14644-Rehman Mehmood to Saif Ur Rahman Mangal and Rahat Bibi, $420,000.

Frosty Winter Ct., 6208-Oscar A. Valenzuela to Soo Min Kim and Eugene Lee, $415,000.

Grape Holly Grove, 14301, No. 25-Anita D. Ogden to Wuendy Isabel Almendarez Cerrato, $240,000.

Kentwell Cir., 15400-David A. and Nancy W. Wood to Kenyon D. and Melissa J. Wells, $1.3 million.

Lynhodge Ct., 14871-Richard G. Knox to James Rhee, $345,000.

Paddington Lane, 6282-Leonides Navarro and Jaqueline Corona to Balmer Giovanni Morales Chiguela and Maria Gricelda Dias Lemus, $359,000.

Riverwind Terr., 14562-Usman and Irsa Ashraf to Nibras Hameed and Nawar Najm, $565,000.

Sunset Ridge Ct., 6017-Houzzbuyer Corp. to Herson Geovani Larin Portillo, $300,000.

Upperridge Ct., 14227-Wilbur W. Slaughter III to Christopher Chow, $332,000.

Willoughby Newton Dr., 5612, No. 16-Yeong Soon Im to Gary and Boo Hwa Park, $272,000.

CHANTILLY AREA

Armfield Farm Dr., 3577-Joseph Jinseok and Young Eun Park to Metin Oguzmert, $609,000.

Lees Corner Rd., 4506-Zulamay and Marzia Cakha to Ibtesam Manna and Ahmad Jamil Alzyod, $505,000.

Pleasant Meadow Ct., 4123-Anjum Sarfraz Ahmed to Van Thi Thuy Nguyen and Nhut Minh Tran, $243,000.

Woods Edge Ct., 4407-Michael G. and Laura A. Papagno to Travis and Lina Beardall, $635,000.

CLIFTON AREA

Quigg St., 7517-Michael A. and Barbara W. Nelson to Eric Joseph and Ashley Blake Laychock, $965,000.

Union Springs Ct., 6017-Patrick J. Grogan to Hyang Hee Kim, $599,999.

FAIRFAX CITY AREA

Autumn Woods Way, 13058, No. 104-Kristine E. Zapf to Nebiu Elaias, $222,500.

Bessmer Lane, 10169-Carthel O. and Kim Keathley to Derek and Julie Johnson, $609,000.

Caldicot Lane, 12171-S&S Real Estate Holdings Corp. to Hahnsam Judy Sohn and Jason Jiyoung Im, $608,000.

Cavalier Landing Ct., 11628A-Darren Lee Lasorte to Daniel and Samantha Fortune, $350,000.

Concordia St., 5203-Donald B. and Marie France D. Weber to Stephan Wayne and Cynthia Diane Fogleman, $735,000.

Doulton Ct., 9817-Kim Gates, and Fred and Norma Darling to Gaston and Nelly Cabanilla, $750,000.

Ellenwood Dr., 3154-Sarah Montague and Adam McDermott to Remy A. Torrico Melgar, $445,000.

Fair Crest Ct., 12655, No. 302-Roxana Muboriz to So Young and Steve Lee, $327,000.

Fairfield House Dr., 12209, No. 512A-Antonio Caiafa to James M. and Zianya I. Cichra, $370,000.

Golf Ridge Ct., 12004, No. 302-Brienne Bryan to Enkhgerel Emma Mandal and Baigalmaa Dagava, $325,000.

Green Ridge Ct., 3803, No. 292-Annette M. Suriani and estate of Sebastian L. Suriani to James F. Moran, $327,000.

Highland Oaks Dr., 3859-Jea Ho and Song Ja Kim to Abdallah Mwita and Latifa Ally Tamim, $800,000.

Lindsey Meadow Ct., 10262-Melissa K. Batchelor and Charles E. Murphy Jr. to Mina K. and John Bae, $859,000.

Majestic Pine Lane, 3512-Christopher T. and Liana T. Siems to Monish and Lakshmi Sarkar, $693,500.

Meadow Hill Lane, 4108-Stephen Paul and Debroah A. Sobonya to Mark Passman and Donna Linthicum, $565,000.

Mission Square Dr., 2986-Daniel and Jillian Neumann to Raschel Maidene Stanulis and Ellen Victoria Meyer, $475,000.

Park Vista Blvd., 11607-Eric Joseph and Ashley Blake Laychock to Suk Min and Yoon Chi, $655,000.

Poplar Tree Rd., 13208-Steven J. Duesterhaus and Theresa R. Griffith to Andrew and Elise Yun, $485,000.

Ridgeline Rd., 11396-Serenity and Victor Paez to Hyun Jae Lee and Hae Jin Cho, $668,000.

Royal Astor Way, 8933-Linda S. Dickens Holman to Narayanan and Sudha Narayanan Alampallam, $625,900.

Sleepy Lake Ct., 12324-Mitra M. Shaybani to Gustavo and Bertha Cubas, $500,000.

Timber Log Way, 4130-Michele White Sterne and Olivia Kim to Kelly J. and Byung Min Rim, $670,000.

Ward Ct., 9802-Thomas William McGuire to Mary Hovland, $450,000.

Yellow Rail Ct., 5512-Robert Yunich and Elana Milstein to Michael Robert Joseph and Jacqueline Geri Michelle Wisniewski, $639,990.

FAIRFAX STATION AREA

Cross Oaks Lane, 8623-Reza and Nasrin Abadi to Hatim Elhag and Rasha Ali, $895,000.

Quail Run Ct., 9820-David W. Dyer and estate of Gertrude Ann Dyer to Kenneth M. and Deborah L. Robison, $602,500.

Ryanlynn Dr., 6516-Janina V. Fox and estate of Eugene K. Fox to Eric T. Sohn and Hae Ri Kim, $832,000.

FALLS CHURCH AREA

Bisvey Dr., 2823-Andrew L. and Annelise M. Nolan to Brandon Christopher and Mila Kaminski, $615,000.

Devon Dr., 3525-Lewis Potter II to Charles F. Butler III and Jean F. Yogi, $715,000.

Kalmia Lee Ct., 2839, No. 202-Eduard and Melanie Zadrima to Keith R. Gates and Mai Pham, $258,000.

Marshall St., 2807-Casey F. and Patrick M. Manion to Bryan Virgil Crist and Madelyn Layne Farmer, $539,000.

Skelton Cir., 8162-Theresa Klisz Harrah and Mark Sullivan to Sheila S. Naisho and Michael Patrick Joshua Gray, $620,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Center St., 7616-Robert J. Miller and My Hoa Kaas to Michael J. and Elin D. Manifor, $1.05 million.

Haycock Rd., 7033-Rachelle Taylor and David Boyer Ostler to Cameron Scott and Leslie Jane Harris, $376,000.

Leonard Rd., 1929-Dwight D. and Antoinette Muse to James Jeffrey Sellers, $555,000.

Powhatan St., 2107-Michael A. Perez and Gary G. Dopslaff to Robert Frederick and Ann Linnehan Vogler, $1.73 million.

FORT HUNT AREA

Buckboard Dr., 8624-Michele J. Klecha and Marlene L. Emmons to Christopher T. Kiernan, $525,000.

Dewolfe Dr., 1003-Colleen Carey Schmitt and Brian Andrew Carey to David P. and Michelle R.S. Mason, $925,000.

Washington Rd., 8028-Evergreene Companies Corp. to Paul W. and Heather Marie Gagliardi, $960,060.

GREAT FALLS AREA

Ad Hoc Rd., 660-Ricardo Alvarez Elena and Alessandra Chiarello to Nathan and Linda Smith, $1.3 million.

Fairpine Lane, 9403-Rose N.S. Atwood to Ismail and Mohamed Foraida, $910,000.

Riva Ridge Dr., 1108-Richard L. Dashner to Vincent Q. and Diem Quynh A. Tran Nguyen, $749,000.

Sherlin Lane, 796-Steven J. Benjamin to Di Ma and Lu Li, $1.23 million.

HERNDON AREA

Anthem Ave., 125-Winston Sirajuddin and Xinying Ye to Robyn Angela Domanico and Arun N. Donti, $615,000.

Cassia St., 1304-Jennifer Towns and Ryan Morrow to Steven and Brittany Ryan, $690,000.

Curie Ct., 2458-Marc A. Venzon to Karim A. Hafez, $400,000.

Eddyspark Dr., 12112-Kim N. Ahmad to Cam Hong Nguyen and Ngan Ngoc Vu, $649,000.

Ferndale Ave., 959-Ferndale Corp. to Anup and Nivedita Dhanorkar, $370,000.

Frog Hollow Ct., 13119-Juan M. and Yasmine Franco to Zachary and Michelle L. Parmentar, $650,000.

Herndon Woods Ct., 727-Rachel A. White to Wu Chen, $400,000.

Liz Ct., 2600-Maureen L. Chien to Steven K. and Lauren C. Stewart, $625,000.

Meeting House Station Sq., 205-Sean G. Davis and Ruth A. Cariaga to Brian John and Allison Lea Perry, $289,900.

Old Dairy Rd., 13618-Erwin A. and Jessi E. Godoy to John Frank and Deanna Toney Podlenski, $582,000.

Rowland Dr., 1237-Jeffrey and Geraldine Vent to James L. and Courtney S. Knapp, $675,000.

Van Buren St., 555-Neeraj Mukhi and Ashima Chadha to Jalil E. Andraos and Stefanie A. Weiss, $555,900.

Willow Falls Dr., 12408-Abdoulaye and Ndeye Sata Seck to Imtiaz Ahmad, $675,000.

HUNTINGTON AREA

Blaine Dr., 5873-David L. and Ann E. Rodgers to Crystal Marie Delgaudio, $397,500.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 706-Nobuko Nakatsuka to Jose M. Ayala and Maribel Velazquez, $363,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brookington Ct., 7002-Michael G. Bondurant and Richard B. Bursch to Sherrie S. Bakshi and Bryan Russell Clark, $539,800.

Deer Run Dr., 6812-Centennial CT Corp. to Muhammad, Sana and Anis Ahmed Iqbal, $373,000.

Lamp Post Lane, 7009-Marjorie B. Constantine to Lucy Mae Maddox, $457,752.

Popkins Lane, 2904-Ronald D. and Michelle M. Garvin to Muhammad F. Shabbir, $622,000.

Stover Dr., 7236-SDI Properties Corp. to Tyler Berst, $392,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5606, No. 101-Rosen Financial LLLP to Assel Ibrayeva, $235,000.

Cheyenne Knoll Pl., 5437-Darin H. Collignon to Anson A. and Christa Luna, $549,000.

Edsall Rd., 6301, No. 215-Eric Tam and Wendy Mei Yun Ho to Matthew L. Caldwell, $272,500.

Harrington Falls Lane, 5607, No. T-Aubrey Berger and Kevin Wysznyski to Roseline Korkor Teye and Issac Kwakye Dompreh, $475,000.

Locust Tree Lane, 6320-Emad L. and Nermine Elias to Ermias Teferi, $560,000.

Morin St., 4110-Kevin Robert and Leginia Rose Driscoll to Christian Nicholas Litscher, $466,000.

Tartan Vista Dr., 6552-Mervin Yap and Erin Culhane to Eric Mun, $510,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9288-D-Matthew G. and Josie L. Liboski to Christina Sporleder, $275,000.

Grandwind Dr., 7754-Abulala K. Naser to Carol S. Murray, $605,000.

Gunston Commons Way, 8222-Sun C. Stricker to Nouman and Mariam Khan, $503,000.

Lake Hill Farms Dr., 9470-NVR Inc. to Willie E. and Consondra Y. Davis, $975,000.

Midway Lane, 10412-Altagracia Gutierrez and Marcos R. Saavedra Silva to Jose Valdez, $439,900.

Silver Ann Dr., 6843-Richard L. and Mary G. Taylor to Andrea Janell Parker and Robert Lee Smith III, $672,000.

Thomas Baxter Pl., 9610-Zulma O. Vargas to Lionel J. and Ashley P. Gaudet, $493,000.

MCLEAN AREA

Cedar Ave., 1533-Robert and Enass Saad Pappas to Emilijan Mohora, $850,000.

Crestwood Lane, 1515-Robert V. and Thelma L. Zener to Wilson Y. and Eunice L. Wang, $935,000.

Eaton Dr., 1001-Hinh T. Dinh to Seung Rok Nam and Alexis Xiaoqiao Wang, $1.15 million.

Farver Rd., 6137-Alexander Markoff and Irina Zemel to Stephen Moysey and Sarah J. Hubbard, $795,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 216-Signet Residential Corp. to George and Helen Kapetanakis, $1.73 million.

Foxhall Rd., 1901-Astar Elite Homes Corp. to Xuning Tang and Qing Cao, $1.36 million.

Harvest Crossing Dr., 1446-Gordon and Barbara A. Hutchins to Siddhartha Chowdhary, $1.47 million.

International Dr., 1645, No. 119-Mounira M. Hayati to Xu Han, $470,000.

Macbeth St., 1322-Paul E. and Kelly A. Olafsson to Mona and Adam Banes, $1.35 million.

Oak Lane, 1705-Melinda S. Miller to Victoria L. Romero and Erich C. Haley, $1.11 million.

Pine Hill Rd., 1212-Richard and Jenifer R. Lesan to Dereje Legesse and Blen A. Abraham, $960,000.

Round Oak Ct., 1322-David H. and Maribeth F. Kirk to Luke Sullivan and Kerry Bollerman, $1.03 million.

Spring Gate Dr., 1591, No. 3303-Arash Shadanbaz to Naveen and Rashi Rustagi, $453,000.

Tremayne Pl., 7720, No. 111-Matthew and Katia Litton to Mohamed Nafei, $380,000.

MOUNT VERNON AREA

Beekman Pl., 8625-B-Clement Asare and Yaw Asiamah to George Kaloudelis, $123,000.

Cedarlake Ct., 4337-David and Cipriana Bancui Merritt to Thai and Amy Bao Duy, $410,000.

Ferry Landing Rd., 4401-Paul A. Ballonoff to Dana K. Purdy, $530,000.

Keeler St., 8223-Francis L. and Sally A. Martin to Roxanne Salata, $437,500.

Mariposa Pl., 3920-Jose E. Gochez Carranza to Milton B. Aguirre, $206,000.

Norwood Dr., 8116-Endale Mamo to Jose Luis Moreno Gonzalez and Maria O. Ramos Vigil, $600,000.

Shadwell Ct., 5708, No. 99-Mark A. Quackenbush to Luis Maicol Mejia, $190,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Drayton Lane, 8116-Samson Robin to Tammy Suzanne Doud Zerbo, $520,000.

Ferndale St., 5409-Oscar H. Apodaca to Nancy Thi Tran, $470,000.

Leebrad St., 7030-Andrew Reddy to Marshall Loren Pennak and Jennifer Susan Ross, $429,900.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10220, No. 8201-Charles E. Corbett III to Jessenia Marie McDowell, $290,000.

History Dr., 3276-Jeffrey Robert and Christine Carol Wright to Matthew Allan and Adrianne Marie Smith, $987,500.

Oakton Meadows Ct., 3015-Kathleen Mary McQuaid to Albert Yoon and Hyein Im, $605,000.

Valewood Dr., 3414-Karen E. Donohue to John W. Eubank IV, $680,000.

RESTON AREA

Antiqua Ct., 2334-David and Anna Ross to Ryan Ferguson, $360,000.

Barton Hill Ct., 11009-Victoria Suzanne and Andrew John Premaza to Allyson Anne Carstensen, $435,000.

Brussels Ct., 2450-Thomas C. and Laura B. Monger to Mark Dennis and Susan Grace Olivieri, $725,000.

Colts Neck Rd., 2018, No. 21B-Shahnaz Javid to Darien Estelle Keyack, $235,000.

Dunlop Ct., 11867-Lodovico Gonzales and Emelita Soliman Briney to Alberto and Marissa R. Sabogal, $445,000.

Golf Course Dr., 2002-Fernando A. Saca to Nishtha Wakhloo, $490,000.

Heritage Commons Ct., 1209-Casey Medlock and Dylan Robert Paul to Charles Stanley Przybylek, $520,000.

Hunters Run Dr., 2312-Eb Investments Corp. to Allison Balmer, $326,500.

Maple Ridge Rd., 11512-Lissette Linares Steele to Alan J. Schoen, $415,000.

Market St., 12001, No. 233-Lee R. Guill to Rahul Deepak Nebhani, $267,500.

Northgate Sq., 1406, No. 1A-Christopher A. Werner to Raquel S. Ortiz, $199,500.

Owls Cove Lane, 2126-Sherman and Maxine Claire Greenstein to Marie Lottie Taylor and Laila Taylor Nelms, $849,900.

Parkcrest Cir., 1648, No. 301-Realmax Corp. to Kimberley G. Jewell, $291,000.

Poplar Grove Dr., 1624-Robert R. and Kathleen L. Merrill to Huijie Zhang and Xiang Ren, $351,000.

Rolling Green Ct., 11556, No. 200A-Joyce E. Gorman to Linda L. Freeman, $240,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 128-Mohammad Shakeri to Neda Z. Rezvani and Elham Zand Moghaddam, $139,000.

Silentwood Lane, 11192-Nathan Haines to Yvonne Huelcher, $355,000.

Stratford House Pl., 11775, No. 402-Grace Dowdell and estate of Haeok Lee to Joseph and Mary Elizabeth Hitt, $490,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 404-Ann W. and Philip A. Digiannantonio to Jerrah M. Kucharski, $505,000.

Sunrise Square Pl., 11695-Reston Valley Corp. to William Ashton Winfree and Audrey Lynn Sedlacek, $850,000.

Underoak Ct., 11557-Nagadeepak Yanduru to James and Rebecca Reed, $430,000.

Wainwright Dr., 1805-David F. and Holly R. Wirth to Jason E. and Yi Chang Tolbert, $515,000.

Whitetail Ct., 2312-John Irons and Monica Mason to Refaeyeh Ziragi Moghadam, $495,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Cir., 6303-Kim Leslie Kassing and estate of David Burton Kassing to Larry Todd and Samira Huneidi West, $770,000.

SPRINGFIELD AREA

Ayers Meadow Lane, 7110-Joel Lee Dillon and Jennifer R. Zais to Anna Norwood and Daniel Aaron Shrago, $799,000.

Brian Michael Ct., 6858-Daniel L. and Evelyn K. Telfer to Vincent and Heather Telfer, $350,000.

Clifforest Dr., 8102-Steven W. and Cheryl A. Bantle to Amy M. Purello, $445,000.

Deansgate Ct., 7378-William M. Harris to Kristen A. Aguto, $600,000.

Huntsman Blvd., 7821-Steven K. Puterbaugh to Wilmer H. and Tammy Wells Putz, $665,000.

Northedge Dr., 9225-John N. Quigley and Phyllis Porch to Peter M. Davies and Jessica C. Cummings, $530,000.

Shadeway Pl., 8503-William H. Koch Jr. to Francisco A. and Marta E. Del Rosario, $690,000.

Springfield Oaks Dr., 8444-Kimberly Ann and Elizabeth Lee Lokhard to Cristina D. Alencar, $392,000.

Terra Grande Ave., 8334-Daniel J. and Corinne Pitts Banasik to Morena and Danny Hale, $585,000.

Zekan Lane, 6215-Brooke C. and Mark J. Metrinko to James and Rachel Feeney, $600,000.

VIENNA AREA

Andiron Lane, 2822-James M. and Claudette Connelly to Patrick Kevin and Abby Helms O’Connor, $518,000.

Cabin Rd. SE, 305-2nd Gen Homes Corp. to Marshall Kwonil and Elisabeth Jin Park, $1.6 million.

Colvin Forest Dr., 1320-Jeffrey Glenn and Kimberly Elizabeth Shouse to David Celano and Stacey Burky, $959,000.

Dellwood Dr., 9029-Stello Home Management Corp. to Carson and Lauren Stanley, $778,000.

Glyndon St. SE, 900-John J. and Mary Hynes to Lauren A. Sanfiel and Edward W. Armstrong, $1.65 million.

Leeds Castle Dr., 1603-Gautam Ijoor and Veda Gurram to Chun Bon Boris Lau, $720,000.

Northern Neck Dr., 1531, No. 102-Lynda A. Welte to Cheo Scott and Khaliah Barnes, $495,000.

Tapawingo Rd. SW, 103-Minh Thu Phan and Sothearith Kem to Ruben Perez Pineda, $625,000.

Wheystone St., 2265-Creative Home Buyers Corp. to Julian A. Smith and Susan B. Chodakewitz, $560,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Belleflower Dr., 7820-Gordon A. and June E. Lancaster to Kevin K. Cheung, Vilayvanh Thamvongsa and Me Tin Cheung, $562,800.

Carrleigh Pkwy., 8142-Bao Quynh Nguyen and My Tran to Lloyd Keith Weeks, $352,000.

Harwood Pl., 7814-Darrell and Jessica Collins to Fadwa Safar and Jan Eshow, $560,000.

Joshua Tree Lane, 7210-Randy E. and Angel M. Hayman to Michael S. and Karen Bogdan, $692,000.

Loudoun Lane, 6905-Denali Properties Corp. to Matthew Canonico and Markie L. Habros, $570,000.

Rivington Rd., 6419-Chi Thi Nam Phung and Thinh Truong Doan to Ross and Chirana Berntson, $560,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ashby Rd., 9711-Thomas M. Harvilla and Fanny Isabel Caicedo Sierra to Dung Tien and Loan Hongand Phuong Tran, $1.1 million.

Bradwater St., 3880-Janet Stark Petri to Michael G. Hoang, $465,000.

Country Hill Dr., 3418-Dawood D. Vazehgoo and Parvin Shahbazi to Monica Norcini and James McClellan, $565,000.

Maple St., 10904-Norman Maglonzo and Catherine Pineda Reyes Angus to Chase Tyler Hudson and Mariam Ahmed, $545,000.

Oakwood Dr., 10923-NSC Investments Corp. to Ahsen and Mariam K. Iqbal, $705,000.

Scout Dr., 10207-Legacy Homes DMV Corp. to Joseph D. and Heather E. Potthast, $675,000.

Stonewall Ave., 4017-Mark Kevin and Jon Michael Timian to Esperanza Elizabeth Martinez, $465,000.

West Dr., 10724, No. 202-Resi Reo Sub Corp. to Claire L. Virga and Hidajaru Javier Yawata Vargas, $185,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 427-Grace A. Wisniewski to Edward T. and Dee Ann Revere, $530,000.

Lincoln Ave., 818-Celebrity Homes Corp. to Kevin M. and Susan E. Jinks, $1.49 million.