Fort Hunt Rd., 6307-Valeria Davis Oliver to Margaret T. Robinson, $677,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Alicia Ct., 6856-Cat Phu Nguyen to Adrienne Lamm, $432,000.

Dorset Dr., 6402-Neal S. Mason to Lindsey and Tyler Dupre, $500,000.

Duvall Parish Lane, 7745-Crystal L. and Dacardo T. King to Buffy M. Rodland, $515,000.

Florence Lane, 6025-Evergreene Companies Corp. to Keith B. Forsythe and Tereza Kafka, $932,070.

Green Glen Ct., 6607-Jose M. Ayala and Maribel Velazquez to Treveene Taylor, $700,000.

Haltwhistle Lane, 6616-Innovative Capital Investment Group Inc. to Nicole Lindsay Hession, $560,000.

Heatherwood Dr., 6055-Christina A. Marino to So Yun Williams, $473,000.

Kimberly Anne Way, 5940, No. 303-Jeanne M. Shepitka to Brittney Lachelle Ramsey, $335,000.

Morning Glen Ct., 6540-Kenneth E. Ference to Carla Glenn, $362,750.

Old Carriage Way, 6509-Jeffrey Lawrence and Mary Lane Kidwell to Georgette Yamilao, $335,000.

Rockleigh Way, 6613-Ann Lasley McNary to Benjamin L. Wolferman and Irene Y. Choi, $460,000.

Sturbridge Pl., 4518-Kristopher W. and Jane Kehler to Akkharaphon, Wanna and Chiraphan Krongsathan, $455,000.

Topper Ct., 8095-U.S. Bank National Association and Bluewater Investment Trust to Bobby Jacob Mammen, $330,000.

Wilby Ct., 4814-Fink Solutions Corp. to Vickie Richardson and Charles Safdie, $520,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4937, No. 2-Khem Batra to Reina I., Rudy I. and Vanessa Y. Ramos Amaya, $235,300.

Degroff Ct., 7134-Sheila M. Ewing to Hae Young and Un Sook Choi, $685,000.

Gainer St., 6473-Nahed Rosol Abu Saa to Mohema, Sahen and Rabaya Rahman, $565,000.

Inverton Rd., 7900, No. 202-Moon Ja Yim to Jae Sung and Chunja Cho Lee, $248,000.

King Arthur Rd., 3502-Gail J. Sharp to Juan Oscar Quiroz and Yolanda Perez, $719,000.

Little River Tpk., 7459, No. 204-Graham D. and Gregory D. Hughes to Ignacio M. and Nelly Bergara, $140,000.

Norfolk Ave., 8601-Cary M. and Lori J. Smith to Ryan Kechine and Nancy T. Tran, $650,000.

Red Fox Dr., 4812-Jennifer L. Anduha to Michael B. and Yoshimi Y. Chase, $620,000.

Wills Lane, 5008-Howard D. Hicks to Rosmery L. Quispe De Montano, $595,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 508N-Ana M. Dosik to Kambiz Jahangiri, Touria Baskali and Chelsea S. Bennett, $144,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1608-Mohammad Abdul Aziz Gari and Hanan Alshargi to Hui Wen, $320,000.

Magnolia Ave., 3303-Donald O. Manning and estate of Charlotte R. Bovender to Anh Nguyen and Kim Ngan Hoang, $350,000.

Rio Dr., 3245, No. 713-Younes Jafarloo to Milton Reinaldo Garcia Jr. and Aracelly Maximina Romero Rivera, $170,000.

Tallwood Terr., 3628-Harry G. Meyers to Kimberly T. Reynolds and James S. Robb, $686,000.

BURKE AREA

Bridgetown Ct., 5852-Syed Omar and Hanan E. Razi to Milan and Rinzee Lepcha Rai, $340,000.

Crayford St., 6488-Daniel E. and Marcia D. Fleming to Matthew and Christina Pecoraro, $705,000.

Odyssey Ct., 9408-Charles Martin and Bonne Jean Brown Leonard to Trucanh Phan, $510,000.

Pine View Ct., 6346-Gina J. and Dustin P. Elias to Leonda Casina Lee Archer, $315,000.

Shackle Pl., 6903-John M. and Cynthia H. Sheets to Gregory R. and Alicia C. Pane, $560,000.

Whitewater Dr., 9918-David C. Wilkes to Minh Thu Thi Nguyen, $440,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Ct., 6007-Peter G. and Eileen S. Sleight to Rouni Karim Chiha, $346,000.

Bolton Rd., 14851-Michael Ho Shin and Sun Ju Lee to Chae Kon, Mi Hwa and Danny Min Choe, $417,000.

Climbing Rose Way, 14322, No. 204-Mi Ok McLendon to Dai Xuan Nguyen, $175,000.

Gatwick Sq., 14741-Shalon Corp. to Francisco J. Sagastume Teo and Daniela A. Boccanegra Vera, $300,000.

Green Park Way, 14780-Susan J. Culik and Andy Reichert to Alfonso Raul Gomez Garcia, $324,501.

Lambeth Sq., 14885-Paul J. Wellman Jr. to Maria Arraya Arce, $365,000.

Maidstone Ct., 14826-Janna N. and Dorothea T. Delany to Lindsey McCracken and James M. Duncan, $350,000.

Paddington Lane, 6327-Andrew Kasnevich and Dave Rupert to Christopher Robert and Melissa Kathryn Moberley, $365,000.

Rock Forest Ct., 5843-Nawroz and Kwestan Khatat to Nitesh Koirala, $375,000.

Sydell Lane, 14500-Franklin and Lori Austin to Kimberly Zopfi Culp, $420,000.

Walter Bowie Lane, 14004-A-Rubia E. Martinez to Bing Xu and Xiangying Li, $360,000.

Winding Woods Ct., 14316-Hyongtae Son and Sookhee Bai to Lekhnath and Sara Chalise, $449,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13704-Veronica C. Baker to Sunsoon Nam, $270,000.

Fox Creek Ct., 4908-Mark J. and Carol A. Memmott to Jason Michael and Carrie Ellen Idol Richards, $763,000.

Lightfoot St., 3840, No. 246-Shafqat Hamza and Shaista Ashai to Spencer Stephen and Gennie Fawzia Shucard, $250,000.

Silas Hutchinson Dr., 4335-Janet L. and David Gerard Dickman to Irma Ferrufino Fernandez, Roberto Ferrufino and Belkys Rondon, $500,000.

CLIFTON AREA

Cavalier Woods Dr., 13426-Nageswararao Chigurupati to Kevin J. Cintorino and Whitney P. Jaeger, $640,000.

Limestone Ct., 13002-Russel J. and Jane B. Barker to Awad Nasser and Lena Said, $432,000.

FAIRFAX CITY AREA

Avenel Ct., 3782-Spencer S. Salis and Olga Nakhimovich to Weiyan Huang and Siming Liu, $1.07 million.

Barnsbury Ct., 9909-Charles L. Bopp III and Erin Rebecca Hines to Alana E. and Phillip Scott Duerr, $725,000.

Black Oak Dr., 5337-Edward and Annette Lanzone to Rebekah A. Kelly and Bradley S. Morrison, $610,000.

Cardoness Lane, 11501, No. 304-Shahzad Espahrom to Pezman Haghshenas, $265,000.

Cotton Top Ct., 3406-Edward M. and Sylvia A. Smock to David Joseph Cavalieri and Gordon Lee Hollenbeck, $650,000.

Dudley Ct., 10713-Moses S.C. and Michelle F. Liu to Andrew J. and Susan D. Kane, $675,000.

Ellzey Dr., 5400-Jay R. and Carol S. Bock to Minghao Fang, $540,000.

Fair Crest Ct., 12725-Michael Harris to Priyanka Chand, $328,700.

Fairfield House Dr., 12245, No. 405A-Lan Vinh and Phuong A. Nguyen to Xiaolin Wang and Peichen Yen, $332,579.

Glen Alden Rd., 11942-Hahnsam Judy Sohn and Jason Jiyoung Im to Perina Y. Mekuria and Melektu Lemma Aboye, $442,000.

Golf Tee Ct., 3903, No. 302-Andrew W. Kuniholm to Monica B. Dos Santos and Karla Virginia Cavalcanti Monteiro, $289,000.

Hamlet Hill Way, 12801-Mario G. and Katherine S. Vasquez to Phirun C. Thach and Jie Yu, $770,000.

Hayes Ct., 12461, No. 201-Alissa N. Clawson to Danthi Guzman Lopez, $300,000.

Kathryn Jean Ct., 3946-Fatima A. Abdalla and Osama Mohamed El Badry to April R. Schwartz, $555,000.

Kirkwood Dr., 3525-Mark D. Farkas and Paige K. Walrath to Mark H. and Kimberly J. Oesterreich, $835,000.

Long Boat Ct., 5408-Tea K. Yoo to Luis P. Barquin Valle and Maria Incer Nunez, $480,000.

Memory Lane, 13231-Diane K. Alcott to James W. and Sarah J. Jones, $539,000.

Mohr Oak Ct., 3892-Marlene B. Groder and estate of Robert E. Groder to Hu Yang and Hui Liu, $406,000.

Parkside Dr., 11911-Brent Clayton and Melissa Cole Harvey to Chung Yu Su and Hwa Nien Sui, $745,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 456-SBS Management Service Corp. to Lei and Jing Li, $269,900.

Rockaway Lane, 11732-Matthew Whitaker and Carina Cerqueira to John R. Park, $420,000.

Royal Doulton Lane, 8845-Amy Elizabeth Lampkin to Brandon and Rebecca Peck, $695,000.

Stallworth Ct., 10432-Daniel D. and Darray C. Hartig to William P. and Carly Ann Covieo, $715,000.

Topaz St., 9213-Blake Richard Davis and Kristina Lee Winkler to Sung Whan and Bok Yi Kim, $698,000.

Wedgeway Pl., 12119-Eric N. Decarli to Navin Kumar Shanmuga Sundaram and Sivapiriya Sivagnanam, $420,000.

FAIRFAX STATION AREA

Argent Cir., 8333-Jeffrey Edmund and Mary Lueders Fuchs to Robyne Janyce and Jason Charles Henry, $860,000.

Fournier Dr., 10707-Emmanuel J. and Gracy E. Nidhiry to Joseph Opacki and Laura Mondragon, $934,888.

Regency Station Dr., 10308-Mauricio L. Aleman and Julio O. Cornejo to Daron Russell and Maria Celeste Moore, $1.07 million.

Thorn Bush Dr., 9716-Bettie and Edward Gray to Jesus M. Vasquez Rosalino, $1.1 million.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 2846, No. 221-John W. Lane to Khadija Derder, $164,000.

Bridgehampton Ct., 2905-Katharine I. Blood to Adrienne L. and George Sanchez, $565,000.

Elmwood Dr., 7407-Thomas M. and Jane C. Torok to Steven Dwight Pigott, $571,000.

Kalmia Lee Ct., 2839, No. B-102-Jacqueline A. Green and Davidson B. Lunger to Christina Sousa, $189,000.

Mason Lane, 7439-Claude J. Elton to Chad C. and Hae Sook Kim, $550,000.

Roosevelt Ave., 7214-Murtaza Bahrami to Erin Berry, $540,000.

Yancey Dr., 7921-Roberto Gonzales to James Smalley and Andrea Osorio Rincon, $569,900.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Place Ct., 2410-Gordon Achtermann and Joan R. Goldfarb to Fabiola C. Scott and Omar Vazquez, $600,000.

Hollywood Rd., 2752, No. 303-Shek Wah Shum and Shek Lun Sun to Yinghao Lu and Fan Yang, $202,000.

Mayfair McLean Ct., 2013-Bruce M. and Mary F. Louiselle to Miao Cao and Yuanyuan Liu, $925,000.

Prout Pl., 1911-Paul A. Kim to Atul and Sonia Atul Bhagat, $1.44 million.

Westmoreland St., 2207-P.C. Custom Homes Corp. to Berardino Palazzo and Ilaria Pirocchi, $1.43 million.

FORT HUNT AREA

Camfield Dr., 8826-Miguel and Violaine Iglesias to Christopher and Kirsten Massey, $595,000.

Conover Pl., 8619-Allen Eugene Harrison and Wendy Harrison Baker to Kimberly A. Hughey and Matthew S. Varonka, $610,000.

Doter Dr., 8508-Christopher Scott Rainey and Lovell Anne Binder to Christian John Manalo and Diem Chau D. Du, $665,000.

Waynewood Blvd., 905-James R.C. Miller to Carter King and Grace Alvarez Laughlin, $776,000.

GREAT FALLS AREA

Akhtamar Dr., 10241-Narges Abrizah to Gregory and Jennifer Cleveland, $1.11 million.

Fairpine Lane, 9405-Catherine Diane Archer to Christopher T. Medhurst and Meghan McGuire Grant, $835,000.

Leigh Mill Rd., 1101-Mikal A. Pedersen and estate of Mary E. Pedersen to Evgeny and Ekaterina Chebotareva, $1.2 million.

Running Brook Dr., 617-Brendan M. Jennings to William and Susan Balding, $985,000.

Springvale Rd., 808-Todd R. and Michelle L. Kingsley to Emil Frank Valle and Valerie Anne Henderson, $2.2 million.

HERNDON AREA

Apple Barrel Ct., 13513-John and Deanna Podlenski to Birla Yogapalraj and Guru Gurubaran, $430,700.

Barton Oaks Pl., 932-Spencer Ellis Lepler and Reginald D. Waters Jr. to Margaret J. Keens, $360,000.

Cedar Run Lane, 13622-Raj and Ksenija Marni to Sriramachandra Murthy Chavali, $470,000.

Classic Ct., 2804-Richard John and Jenny Zhiling Zhang Cooper to Johnny L. Chen, $450,000.

Elden St., 901-Sean D. Berg to James M. Winner, $797,500.

Fillmore St., 602-Laura L. Macmurdy and Douglas W. Briggs Jr. to Peter and Colleen Jurgens, $499,000.

Garberry Ct., 12713-Lawrence J. and Debra A. Renzoni to Rachel A. White, $489,000.

Highcourt Lane, 2105, No. 302-Byung Kyu Ji to Sumit Batra and Mark Sakran, $174,251.

Macao Ct., 12408-Jeffrey J. and Deborah Keuthan Crane to Timothy M. and Juana Shadid, $950,000.

Middleton Farm Lane, 13251-Vijayalakshmi and Subramani Sagar to Sachin and Aditi Baveja, $937,000.

Ox Meadow Dr., 12709-Hassan Gharekhanloo to Shalini Appala and Srinivasa Kanchinatham, $1.12 million.

Player Way, 1121-Mihail G. Caraus to Gerelmaa Sodnomdarjaa, $440,000.

Royal Elm Ct., 904-SD Homes Corp. to Diana Kesick, $755,000.

Stone Fence Lane, 2376-Ramakrishnachary V. Saraf and Shashikala Kasala to Giri Venkata Vissa and Uma Maheswari Vissa Giri, $720,000.

Venturi Lane, 13710-Gregorio J. Beltre to Shashwitha Puttaswamy, $397,000.

Woodrow Wilson Dr., 2516-David E. Milton to Ziwei Xu and Xingchen Liu, $477,000.

HUNTINGTON AREA

Breezy Terr., 2913-Battuvshin Davaadorj to Erik M. Sorenson and Jon Eric Ritland, $485,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 518-Sheila A. Hawkins Giscombe to Ronald Donato and Nuri N. Vitiello, $475,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Meadow Way, 7668-Lisa Simon to Al Farabi and Fatma Yeasin, $505,500.

Calderon Ct., 7501, No. 249-Charles A. Witt to Felicia M. Cameron, $295,000.

Delafield Pl., 7714-Christopher and Margaret M. Barton to Gary McKenzie and Ronald Wendell Chapman, $699,000.

Lichen Ct., 6907-Christopher and Shizuka Uno Sandoval to Jose Gustavo Espino, $525,000.

Traies Ct., 2218-Susan Mechling to Leonard Victor Anthony Dimenna, $670,500.

LINCOLNIA AREA

Braddock Rd., 4416-Keith K. and Lisa Hopkins to Roy E. and Perla C. Manuel, $550,000.

Chieftain Cir., 5300-Lisa D. Oltman to Andrew E. Vallowe and Julianne N. Harder, $519,000.

Edsall Rd., 6301, No. 415-Cameron L. Houghtaling to Ismari Ramos Medina, $286,000.

Harrington Falls Lane, 5629-Kevin M. and Prangtip S. Isaac to Nadiyah Aquil, $456,000.

Mayhunt Ct., 4603-Colleen McQuillen and estate of Nancy Brennan to Jeremy Dewey Buckley Jr. and Rosanna Datu Javier, $450,000.

Park Rd., 4428-Guy T. and Victoria M. Holcombe to Kari Lynn Ginsburg and James Taylor Finley, $829,900.

LORTON AREA

Anita Dr., 10527-Jacqueline M. Richeson to Douglas R., Robin L. and Bethany M. Sachtleben, $610,000.

Cockburn Ct., 8180-Michelle M. and Douglas Collier to Shewit Burhn and Bethseba Burhan, $271,000.

Grandwind Dr., 7784-Archie Lee Turner to Christine H. Stinson, $610,000.

Hagel Cir., 9871-Leslie Amartey and Michael Berko to Chris U. Onuorah, $256,000.

Lee Masey Dr., 9254-Kenneth D. and Linda L. Maddrey to Fan Shun and Crystal Tsang, $541,000.

Power House Rd., 9132-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Clinton W. and Elizabeth M. Schreckhise, $625,000.

Silvershadow Ct., 9131-Stacy Deveia Williams and Lemoiquel Rasai Posey Williams to Tecleab G. Neguse and Almaz Waldegbriel, $495,000.

Two Bays Rd., 9059-Donna Jean Kulisch to Hagere N. Tefera and Dawit Legesse, $459,000.

MCLEAN AREA

Brentfield Dr., 1104-Bong Sun Ahn to Fanny Johnson, $740,000.

Chesterfield Ave., 6531-Lydia B. Grimsley to Lin Zhang and Li Li, $810,000.

Elnido Dr., 6526-Anthony P. and Sheelagh Crowley to Diane M. Vorndran, $893,000.

Farver Rd., 6147-Fisher Custom Homes Corp. to Monica Moore and John Thompson, $2.55 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 416-Signet Residential Corp. to Brenda Slade Barnes, $363,150.

Foxhall Rd., 1913-Zenon and Hortensia Garcia to David A. and Dalia H. McGlone, $1.05 million.

International Dr., 1645, No. 223-Manuel and Carolyn H. Cunha to Ibrahim Lahlou and Ouiam Bakkacha, $453,000.

Langley Lane, 1119-Catherine J. and Gregory J. Marich to Kirk and Anna Maria Galiani, $2.73 million.

Lincoln Way, 1513, No. 103A-Jamie Jean Byrd to Lucy S. Lee, $246,000.

Potomac River Rd., 740-James D. and Ronda J. Syring to Kalyan Kumar Sri Venkata and Suma Lanka, $1.08 million.

Seneca Ave., 1625-James A. Kelley and Li Song to Yu Zhang, $825,000.

Timberly Lane, 1314-Cynthia F. Howes to Eric Steven and Bertha Ivette Anderson, $1.15 million.

Walden Dr., 1503-Daniel P. O’Brien and Laura E. Kodres to Lindsay Ann Morris and Michael Alan Janicke, $945,000.

Wrightson Dr., 1528-Kul Homes and Investment Corp. to Dawei Liu and Wei Yang, $1.7 million.

MOUNT VERNON AREA

Central Park Cir., 7965-Dorinda Fitt to Christian Douglas and Emily Rebecca Kampe, $406,000.

Fitzroy St., 7912-Roger Kronstedt to Shengyl and Vjosa Poshka, $537,000.

Laramie Pl., 3803, No. 122J-Eric L. Pilson to Momchil Mihaylov, $160,000.

Mary Evelyn Way, 3786-Jason D. Kane and Melissa D. Burroughs to Doris L. Joven, $622,500.

Old Mill Rd., 4914-Jody Lynn Taylor to Tyler Joseph Steelman and Lilia Gabriela Quiroga, $485,000.

Shirley St., 4903-Nathaniel and Susanne Wall to Diann Rasmussen, $436,500.

Village Square Dr., 8626-Julia Argueta Amaya to Sohair Zaki, $202,500.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dunston St., 7313-Wilmington Savings Fund Society to Joaquin Soto Almendras and Elizabeth Fernandez Siles, $400,000.

Leewood Forest Dr., 7060-Lucas Tripp to Khalid Jameel, $438,000.

Murillo St., 7520-Nathan P. and Alison B. Morello to Patrick P. Tep, $545,000.

Thames St., 8461-Amin Aramoon to Phatthanh Hoang, $580,000.

OAKTON AREA

Deville Estates Dr., 11108-Paul J. and Inge U. McKenney to Darlene, Gerald and April D. Skou, and Raul A. Banuelos, $1.35 million.

Lapham Dr., 11300-Lynn D. Williams and estate of George Herbert Williams to Kevin Michael Cotter, $842,500.

Oakton Ridge Ct., 10507-Wendell L. and Mary L. Irby to Brad Leon and Megan Adams, $1.7 million.

Watermill Ct., 10912-Thomas E. and Susan M. Baruch to Angeline B. and Benjamin H. Long, $837,000.

RESTON AREA

Ascot Way, 1725, No. J-Mary Joyce Kemper to Darya Golzar, $297,000.

Bennington Woods Ct., 1585-Richard W. Barcus to Tzeitel A. Barcus, $375,000.

Chadds Ford Dr., 2024-Joyce Nailling Carr and Lawrence Michael Schwab Jr. to Diane P. Fritz, $570,000.

Coppersmith Sq., 2273-Ronnie and Tracy Armstrong to Brian Thomas Parke, $320,000.

Generation Dr., 2346-Don Atreides and Roxana Schoen to Timothy G. Hutchison and Hayley M. Schaeffer, $459,000.

Golf Course Dr., 2103-Carol D. Barrese Barba to Steven James and Dresden Drake Scott, $504,900.

Heritage Oak Way, 1356-Laila Taylor Nelms to Prerit Mohan and Amulya Shree, $620,000.

Karbon Hill Ct., 11721, No. T1-Mary K. Campbell to Jennifer D. Harvey, $250,000.

Market St., 12001, No. 358-Stephen D. Chenard to Ihsien Chan and Lifang Hsu, $390,000.

Northgate Sq., 1419, No. 12B-Paramount Investments Corp. to Anthony G. Bisquera and Yijing Meng, $238,000.

Park Garden Lane, 1360-Anil Gupta and Shalini Varshney to Brian J. and Anastassiya Walsh, $555,000.

Parkcrest Cir., 1652, No. 201-William J. and Frances L. Hargett to Benjamin Kim and Aya Owies, $255,000.

Quorn Lane, 12210-Susan Lamar and estate of Kirby Lamar to Edward L. Freitas, $699,000.

Rolling Green Ct., 11561, No. 100C-Donald Foor Jr. and Kathleen Conlan to Kazuko Kato, $275,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 226-Leroy E. and Tanya M. Cochran to Natalia Ptitsyna, $134,500.

Southgate Sq., 2406-James G. and Josephine E. Peters to Mazin Elias, $345,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 207-Abdullah A. Al Zaid to Maria Eugenia O’Brien, $580,000.

Stratford Park Pl., 1860, No. 305-Elsa Asfha and Gebretensae Gebretsadkan to Sioan Zohar and Bethany Riebock, $425,000.

Tanbark Dr., 11435-C. Scott and Amy J. Hataway to Peter and Erin Kardel, $710,000.

Upper Lake Dr., 1935-Rolf H. and Patricia Sartorius to Paul J. McMillen and Nisha Subramanium, $915,000.

Walnut Branch Rd., 12100-Thomas H. and Constance J. Killion to Katherine Hancock Ragsdale, $1.15 million.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 705-Ran Sun to Chhaya Desai, $246,000.

Dearborn Dr., 6605-Oanh D. Smith to Roberto Melendez and Sara R. Piorko, $695,000.

Waterway Dr., 6213-Samira and Larry Todd West to Alexander and Jessica Erin O’Bannon, $1.35 million.

SPRINGFIELD AREA

Bark Tree Ct., 8361-Azad Abul Kalam and Akhter Faouzia to Denis Bladimir Martinez Lopez and Tiffany Mendoza, $337,000.

Burning Forest Ct., 8234-Kingstowne Real Estate Investments Corp. to Catherine B. Quigley, $407,000.

Clowser Ct., 6826-Marcela Ospina to Jeffrey Austin, $385,000.

Deepford St., 6521-Frances L. Pearce to Galley and Farhad Saleh, $455,000.

Jerome St., 6707-Phuong Trinh Hoang and Phong Tranh Nguyen to Erika Escobar and Lenin R. Salazar, $490,000.

Shady Palm Dr., 7416-James P. and Eileen A. Casey Wise to David and Bernadette Osterhaus, $734,000.

Sterling Grove Dr., 7104-Yilma Gultneh and Muna Tesfaye to Omar N. and Jennifer Chavarria, $565,000.

Tobey Ct., 6106-Ameritas Life Insurance Corp. to Jesse and Audrey Hamilton, $710,000.

VIENNA AREA

Acorn Cir., 8601-Carey Homes Corp. to David Huynh and Katherine Lin Long Hsu, $705,000.

Aponi Rd. SE, 1017-Michael and Anneke Dejong Christensen to Maria and Gered Doherty, $910,000.

Carter Ct. SW, 125-Steven J. Kim and Yelim J. Hong to David Barnes and Jessica Lawless, $719,900.

Courthouse Cir. SW, 218-Joshua and Lara Brooks to Kevin Patrick and Ashleigh Elizabeth Schambach, $835,280.

Drexel St., 2501-Bruce Lei and Huan Cheng to Ary Kim and Nissim Santi Chudnoff, $730,000.

Harvest Oak Dr., 8540-Jabre Inc. to Jeen Ah Min, $819,700.

Kingsley Rd. SW, 602-Michael C. Good and Asma Sarwary to Huma Kidwai, $660,000.

Locust St. SW, 212-Little Cherries Corp. to Ganeshprasad and Sushama Maddipati, $1.36 million.

Meadowlark Rd., 9711-Clifford J. and Gretchen A. Shoemaker to Diana M. and Aaron C. Payne, $960,000.

Old Courthouse Rd. NE, 422-Burton Gay and Alexandra Christina Scopeletis to Osman Yazgan, $805,000.

Thistle Ridge Lane, 9597-Carlos H. and Michele L. Ferreira to Liza A. Moore, $1.6 million.

Wolftrap Ct., 2181-Joe and Sharen L. Burton to Baryalai Azmi, $780,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Blarney Stone Ct., 6426-John M. Hallworth to Mang Hang Yeung, $397,000.

Charnwood St., 6314-Paula A. and Ronald J. Griffeth to John M. and Maureen Marie Hallworth, $567,000.

Kerry Lane, 8618-John W. and Kelly C. Keefer to Joseph W. Kidwell and Kristin A. Smith, $600,000.

Newby Ct., 8302-Robyn J. and David Dezern to Robert A. Williams, $260,000.

Whitlers Creek Dr., 7256-Dominick P. and Anne P. Derienzo to Assad Iqbal and Kush B. Assad, $464,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Assembly Dr., 10543-Kathleen Ellen Jacobs to Rama D. and Vijay K. Chiruvella, $411,500.

Bradwater St., 3895-Russell Henry Knight to Heung K. and Kalvin B. Lee, $432,900.

Fairfax Blvd., 9489, No. 103-Ronin Solutions Corp. to Samuel J. and Kaysie J. Ornelas, $203,000.

Old Post Rd., 3609-Enas Fayez Qutob to Timothy Vaughn McEntee and Rebecca Leigh Soufrine, $599,900.

Sharon Ct., 9804-Annette Jane and Siri Carpien to Zeng Lei Wei, Chunjing Zhang and Junqi Wei, $677,000.

University Dr., 3601-Mark D. Brown to Jeffrey and Jenete St. Clair, $599,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 502, No. 306-Paula J. Young to Altan A. Shaffer, $595,000.

Randolph St., 803-Timothy B. Tierney to Donald Always, $788,400.