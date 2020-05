ALEXANDRIA-BELLE VIEW AREA

Belle Vista Dr., 1215-Jeffrey M. Griffin and the Benjamin Franklin Griffin Trust Jr. to Jason T. Quimby and Cheryl L. Becker, $810,000.

Marine Dr., 7108-Jason Daniel Martin to Ryan W. and Kathryn C. Lofranco, $799,999.

Wakefield Dr., 6621, No. 301-Sheldon Lampert and Marilyn Schimpf to Christine T. Lucas, $124,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7501, No. I-Heidi A. Bruce to Regina A. and Gary E. Freed, $315,000.

Cross Gate Lane, 7562-Atlas Exchange 177 Corp. and Rosemary Macray to Kyle T. and Nicole L. Clark, $515,000.

Dorset Dr., 6415-Emma Ruth Curry and Lillian J. Pearson to Justin Patterson and Mary Louise Arocena, $425,000.

Edge Cliff Dr., 6778-Maureen A. Healey to Babak Seihoun and Elnaz Nazemian, $870,000.

Florence Lane, 6027-Evergreene Companies Corp. to Michele Marice Robinson and Thomas Marsh Downs, $1.04 million.

Hayfield Rd., 7309-A-Joseph and Christine Herschel to David Romero and Jacqueline Fernandez, $785,000.

High Valley Lane, 6629-Cemil Erdem to Steven M. Manion, $375,000.

Kincardine Ct., 7812-Carole E. Lynch to Bryan M. Mancuso and Sarah R. Buc, $590,000.

Morning Glen Lane, 7803-William Joseph and Elizabeth Clark Kelleher to Elena Valerievna Kukanova and Jesse Joe Carpenter, $619,900.

Old Telegraph Rd., 6152-Andrew C. Goldberg and Jumaah L. Johnson to Caroline Amalia Hughes De Monasterio and Nicholas George Bailey, $825,000.

Rockleigh Way, 6624-Scott B. Matthews and Susan Y. Matthews Kil to Jason Santy and Elizabeth Jones, $455,000.

Susan Barkley Ct., 6501-John J. and Mary T. Goodwin to Elizabeth and William Kelleher, $750,000.

Trin St., 5505-Anem III Corp. to Brandon Ricci, $706,900.

Worsley Way, 7253-Yosief T. Sebhatu to Lorena and Selma Garcia, $495,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4957, No. 206-Amir Ghonim to Joseline Carias, $195,000.

Candace Lane, 4823-Susan A. Wolffe to Thomas M. Tennant, $629,000.

Gloxinia Ct., 4923-Joseph Lee and Rachel Ogea to Samson Robin and Shermane Willis, $653,900.

Island Pl., 4408, No. T2-Francis M. Tempesta to Eisraa Omer, $353,000.

Krysia Ct., 3707-Bella L. Morin to Amanda and Nicholas A. Agostinelli, $675,000.

Little River Tpk., 7483, No. 102-Christine A. and John J. McLaughlin to Luis R. and Rocio M. Minaya, $195,000.

Oliver Ave., 3818-Jamil I. Alam and estate of Latifeh Alam to Binh and Duc Thang Dang, $513,000.

Shadow Lawn Ct., 8735-Arthur J. and Debbi J. Brantz to Emma Jill and Adam Kopleff, $792,000.

Woodburn Rd., 3350, No. 13-David Romero and Martin J. Marin to Elvira Rojas Cachay and Jorge L. Vilca, $175,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 805N-Shewit Tsegaye Woldegabrael to Henry Lewis and Hilda Mayte Freeman, $360,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. T2W-Vinh X. Nguyen and Thu Phuong T. Ha to Chiatali Tejas and Tejas Mehta, $300,000.

Seminary Rd., 5501, No. 206S-Charlotte S. Boeck to Mahmoud Abdel Gadir Elhag Fadlalla and Amel Mustafa Salim Saad, $327,000.

Tennis Ct., 3757-Phuong Hiu and Nguyen Mai to Maichi Dang, $1.05 million.

BURKE AREA

Canvasback Rd., 5820-Minh P. Nguyen and Carmen Stefania Georgescu to Dionnea Da Ree McMorris, $460,000.

Crossrail Dr., 5403-Alexis Nicole Carambot to Martiza De La Luz Castro, $335,000.

Legendgate Pl., 6533-Hiyab Desta Hailu and Ezra Dessalegne Jalleta to Mahrous M. Mohamed, $660,500.

Parliament Dr., 8995-Joon Hyong Park to Oscar H. Apodaca and Ana Patricia Sodi, $730,000.

Poburn Landing Ct., 6132-C. Christine and Robert E. Frisbee to Michael and Stefanie Stork, $655,000.

Split Oak Lane, 10850-Stephanie Lynn Robert to Angela R. Ancalle Jimenez, $456,900.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14716-Hao D. Tran and Lan Phuong Thi Nguyen to Musa Parmakiz, $375,000.

Brittney Elyse Cir., 5126-L-Sai Praveen and Nisansala Paleti to Ashley Marie Rohn, $320,000.

Connor Dr., 13357-B-Lydia J. Copeland to Ravi C. Khambhati and Siddharth R. Shah, $314,000.

Euphrates Ct., 5601-David Allen Sawyer and estate of Charles Thomas Sawyer to Nana Date and Kimberly Ampofo, $525,000.

Gladewright Dr., 5422-Evan M. and Sarah E. Fitzgerald to Adam and Heather Hall, $540,000.

Hoskins Hollow Cir., 6112-B-Khayreddine and Saloua Chaib to Lorrine Lee Romero, $339,000.

Lavender Mist Lane, 13585-Venkatarajesh S. Adivi and Vijaya B. Jata to Ronald Allan and Anne Ablaza, $472,000.

Malcolm Jameson Way, 13933-Duc Minh Ngo to Eunsun Lee, $620,000.

Palisades Dr., 6540-Patrick D. and Jennifer L. Solomon to Thanh Ha Nguyen, $479,900.

Rockton Ct., 6023-Clear Sky Properties Corp. to Patricio Moreno, $429,000.

Top Sergeant Lane, 14722-Michael Edward and Reva Jacobs Olszewski to James Waters Jr., $610,000.

Watery Mountain Ct., 14324-Stefan Berlin Lewis to Samantha Seayoung and Kaitlin Jiyoung Cho, $346,000.

Woven Willow Lane, 14281B-Abdallah M. Mwita and Latifa A. Tamim to Chinzorig Myangantsend and Erdenetsetseg Batbayar, $400,000.

CHANTILLY AREA

Deerwatch Dr., 4620-James T. and Violet M. Miller to Michael Thomas Hayes, $432,000.

Galesbury Lane, 4403-John T. and Lisa E. Saunders to Derek Edward and Richard Edward Davis, $672,000.

Lindendale Lane, 13907-David A. and Michelle L. Van Dyke to Dilinigeer Duolikun and Alishir Alim, $580,000.

Sovereign Pl., 15211-Daniel A. and Kaelynn Tadevich to Regan Warren and Stephanie Dawn Anderson, $499,900.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 7354-Christopher J. Rash to Joy Hackenbracht and Allison Chappell, $699,500.

Maple Run Ct., 6203-Craig L. and Kerry A. Tuohy Wennet to Mary Josephine Concannon, $600,000.

Regal Crest Dr., 13318-Thomas A. and Jane D. Ferguson to Suk Bin Im and Seol Hee Lim, $730,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11345, No. 6-108-Jennifer Honor to Lamyaa Al Qaraghuli, $330,000.

Baccarat Dr., 9512-Kenneth A. and Diane T. Schutz to Jeremy and Lauren Carpel, $750,000.

Bayswater Ct., 3132-B&G Homes Corp. to Tareq Zatari, $510,000.

Briar Patch Lane, 4718-Michael A. and Nicki B. Coss to Pawel P. Styrna and Hamta Moeen, $575,000.

Caribbean Ct., 2987-William David and Dawn Renee Murphy to Hector and Heather Laurel Perez Saiz, $835,000.

Ceralene Dr., 9803-Calvary Memorial Park Inc. to Michael H. Doherty, $680,750.

Cross Keys Ct., 13102-Aurel and Ana Sulioti to Rebecca Joy and Joshua David John, $675,000.

Eastwick Ct., 4425B-Christopher A. and Lindsey Lauver Lopez to Jenna Michelle and Joseph R. Caso, $415,000.

Eskridge Rd., 3006-Mosaic Four Seasons Corp. to Shahram and Forough Parvizian Yazdani, $1.07 million.

Farmview Ct., 9502-Douglas B. Holl and Nancy J. Patterson to Janeth Coca and Daniel Alejandro Vallejo, $630,000.

Glen Chase Ct., 10210-Constance S. Kitson to Rita Thakur and Bobby Hsieh, $789,900.

Hampton Forest Way, 5608-Bryan M. and Claire J. Vandenberg to Samier D. Benitez and Russell A. Stephens, $650,000.

Heatherstone Ct., 4046-Lucy Morgan to Albert Santiago, $576,000.

Kaywood Ct., 5304-Mitchel H. and Leslie M. Butikofer to Thomas Marion and Elizabeth Anne Barley, $650,000.

Laar Ct., 4050-Tewana D. Wilkerson to Jakhongir Normukhamedov, $649,900.

Looking Glass Way, 8337-Scott D. Manoogian to Sungzoon Cho and Dongeun Woo, $895,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 111-Nicolle and Adrienne Struss to Edwin and Yong C. Robles, $392,500.

Middlebrook St., 4204-Jasen B. Blacksburg and Lizann M. Persico to Marco A. and Elisabeth R. Monsalve, $608,000.

Monmouth St., 4505-Lexicon Government Services Corp. to Carlos M. Howard and Laura M. Prada, $610,000.

Pavilion Lane, 13138-Robert Harold McClure to Cristen B. and Thomas L. Strother, $540,000.

Quiet Crossing Ct., 4105-Yoon Tae and Ji Hyun Eum to Joseph Allen and Lisa Chapman Gregory, $584,900.

Rockaway Lane, 11782-Elizabeth Anne Weistroffer Palombo to Amber Maclean, $395,000.

Sedgefield Rd., 11205-Steven G. and Sandra M. Zareski to James Knight Freeman and Rachel Nichole Van Zanten, $927,000.

Summit Dr., 5311-Elizabeth Ann Glowa and estate of Elizabeth D. Ellis to Hossein Shadian, Roya Ghasemi and Sepehr Shadian, $540,000.

Valley Ridge Dr., 3912-Gary S. Ibach and George R. Durham Jr. to Sean and Kellie Kuenning, $525,000.

Wedgeway Pl., 12128-Cyrus Tibbs to Javier A. Quintero Brinceno and Mery G. Boza, $399,999.

FAIRFAX STATION AREA

Braymore Cir., 9312-Liem T. and Bichhue N. Nguyen to Jaroslav and Michelle Orsi Vanek, $780,000.

Oak Chase Cir., 8516-Karen S. Mitchem to Sargam, Shanya and Madhur Bhashini Hans, $761,000.

Robert Carter Rd., 11118-Daniel J. and Deborah S. O’Callaghan to Jeremy and Marianne Gerrard, $685,000.

FALLS CHURCH AREA

Buckelew Dr., 2502-Joshua D. Kussman and Laura Ashley Cross to Meaghan Kiernan and Charles Lee Sparkman, $1.25 million.

Farragut Ave., 6711-Barg Inc. to Mark Frederic Landis Jr., $574,900.

Kenfig Dr., 6814-Thanh D. Nguyen to Quy Chau H. Vu, $375,000.

Rosemary Lane, 3019-Robert B. and Donna M. Lottig to Rosa S. Bustillos, $483,000.

Sleepy Ridge Rd., 6436-Eric D. and Lauri C. McElwain to Kira M. and James D. Nelson, $837,000.

Yarling Ct., 2867-Thomas A. Phillips to Jackson Johns, $352,500.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Freedom Lane, 2043-Sylvia S. Rohrbough to Sod Erdene Davaadorj and Khaliun Bat Orig, $910,000.

Hopewood Dr., 2030-Jeffrey S. and Gregory B. Howard to Justin and Kate Brooks, $680,000.

Quinten St., 6604-Lin Zhang and Li Li to Jeremy J. and Ashley N. Rephlo, $1.49 million.

FORT BELVOIR AREA

Backlick Rd., 9042-Nong C. and Minh H. Nguyen to James Victor and Gordana Fry, $404,000.

FORT HUNT AREA

Crossley Pl., 8416-John G. Finucan to Stephen M. Bache, $518,000.

Wellington Rd., 7929-Christopher C. Donaton and Veronica C. Gatta to Glenn Gilbert and Deborah Ann Cooper, $715,000.

GREAT FALLS AREA

Antrim Ct., 11300-Abraham A. and Elizabeth A. Kochba to C. Bernard and Patricia R. Myers, $1.3 million.

Constellation Dr., 904-Kate and Maureen P. Kerrigan to Xuan D. Mai, $760,000.

Locust Hill Dr., 9715-Jeanie Wang Zhi White and estate of William Alpheus Linwood White to Dongfei Qi and Fan Yan, $750,000.

McKean Ct., 10209-Hashem Sedaghatpour and Arta Minaei to Kevin Scott Avila, $530,000.

Seneca Cir., 11308-Jay and Ann Gail Schneider to Andreas I. Koutris and Elena C. Kyrgos, $1.01 million.

Windy Hollow Rd., 10020-Benjamin R. and Colleen Murphy Farahani to Michael Douglas and Megan Elizabeth Damron, $1.55 million.

HERNDON AREA

Arrowbrook Centre Dr., 13376-Pulte Home Co. Corp. to Yehong Zhou and Guosen Zhang, $513,000.

Bradley Farm Dr., 13104-Rebecca D. Dodge to Sushant Patney and Priya Kapoor, $645,000.

Copper Kettle Pl., 13736-Paul and Naomi Roopa Beri to Oliver N. and Arun Raj, $480,000.

Dakota Lakes Dr., 2404-Kurt R. and Winona V. Murray to Christopher L. and Sarah A. Erdwins, $710,000.

Fantasia Dr., 12651-Mark Andrew and Megan Klinker to David Hamric, $575,000.

Florida Ave., 407-Carolyn Lee Hurd to Adilia Lecenia Murillo Rosales, Jennsy Gabriela Urvina Murillo and Nery Uabaldo Rivera Sanchez, $455,000.

Grant St., 1317-Matthew Jordan and Katherine Conley to Elizabeth Whitfield and Cody Kassnel, $547,500.

Highcourt Lane, 2110, No. 303-Don E. Descy Jr. to Shannon E. Tomkins, $259,900.

Magna Carta Rd., 12655-Maria E. Ramirez Pirela to Jeremy Paul and Annalee Allen Little, $565,000.

Millwood Pond Dr., 1159-Sonja W. and Michael A. Schwien to Joel H. and Alice O. Jang, $1.03 million.

Paddock Gate Ct., 2635-Daniel J. and Jaqueline D. McDonnell to Scott Richmond and Alexandra Thompson, $850,000.

Point Rider Lane, 13310-Randall L. and Jisele J. Alter to Shandana Tariq and Tariq Manzoor, $615,000.

Saylers Creek Lane, 12707-James Laskowski to Denise and Christian Olson, $495,000.

Stone Heather Ct., 3331-Marshall T. Owens and Cynthia R. Abernathy to Omer and Emine Seher Yilmaz Sayar, $395,000.

Viking Dr., 2748-Larissa C. Kulczycky to Mohamad Tarbin, Nezar Tarbin and Hala Almunajed, $595,000.

Youngs Point Pl., 1538-Dale R. and Michael R. Gadue to Marianne Elizabeth Gage, $489,900.

HUNTINGTON AREA

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1206-Maya Elisabeth Speelmans to William Peter and Nanette Patrice Frank, $385,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Meadow Way, 7686-Michael R. and Cindy L. Ford to Hana Page and David Kim, $535,000.

Calderon Ct., 7505-Edythe Merced Rodriguez Nicholas to Erin Garland, $290,000.

Flintstone Rd., 4512-Alegria Reyes De Yanez to Casey and Aislyn McGee, $500,000.

Memorial St., 3133-Nba Homes Corp. to Maurice Albert O’Connor IV, Jessica Budzian Maia and Suzanne B. Maia, $740,000.

Range Rd., 7606-Denise J. Gray and estate of James C. Lockwood to Jeffery and Jenifer Moorhead, $595,900.

LINCOLNIA AREA

Cypress Point Rd., 6557-Benjamin Matthew Weiner and Hannah Elizabeth Lucas Goldberg to Wei Teng Chang, $465,000.

Eighth St., 6302-Abudukahaer R. Kuerbang to Getachew Kenene, $426,000.

Independence Cir., 5633-Richard D. and Maureen A. Kimber to James Gordon and Grace Chandler Russell, $387,000.

Medinah Lane, 6516-Margaret O. Bedford to Richard A. and Cynthia K. Svendsen, $425,000.

River Tweed Lane, 6547-Sunhee Kim to Jonathan R. and Yong I. Goodwin, $549,000.

LORTON AREA

Ardglass Dr., 7376-Stephen K. and Marian E. Freeman to Dula Muluneh and Fikirte Gelaw, $455,000.

Cross Chase Cir., 8934-Azra and Mobashar Ahmad to Solomon G. Shimelis and Mahlet K. Teshome, $750,000.

Greene Dr., 10513-Showkat S. Ali and Deirdre T. Vo to Philip S. Cooper and Maria C. Flores, $785,000.

Lorton Rd., 8219-Daniel Lewis and Donna Jean Lester to Shakeel Chaudhry and Farah Jan, $459,000.

Reformatory Way, 8457-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Francis W. Cordor, $896,323.

Sotheby Way, 7126-Danny and Morena Hale to Longchi G. Kanouo and Chikaodili D. Ileka, $585,000.

Wolford Way, 7663-John G. McAllorum to Stacy L. Shick, $347,000.

MCLEAN AREA

Alvord Ct., 1104-Nader Raeisinia and Susan Nourbakhsh to Lance Hamilton and Mareike Hohbach, $2.9 million.

Butternut Ct., 6924-Fred E. and Maria Devia Goldberg to Courtney R. Herbert, $1 million.

Emerson Ave., 1450, No. 404-Timothy E. Walsh and estate of Elizabeth E. Walsh to Edward Brendan and Linda Sue Holman, $935,000.

Fielding Lewis Way, 1607-John Hunter and Carolyn Weimer to Michael Lee and Kate Cirker, $1.68 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 510-Signet Residential Corp. to Mahir R. and Majda G. Awdeh, $1.3 million.

Foxhall Rd., 1930-Eric Steven and Bertha Ivette Anderson to Joshua and Courtney Kiluk, $920,000.

Kellogg Dr., 6157-Margaret H. and Thomas D. Lane to David L. and Meghan K. Bodner, $822,000.

Lansing Ct., 1725-Thomas K. Lee and Mary E. Caiazzo to Liang Wang and Qin Liu, $1.6 million.

Lincoln Way, 1524, No. 404-Christine Marie Dorney to Xiao Lei, $256,000.

McLean Dr., 6673-Cameron J. and Claudia G. Roche to Liping Sang, $775,000.

Old Dominion Dr., 6152-Jin Hee Kim to Ryan Thomas and Jessica Michelle Holte, $1.49 million.

Provincial Dr., 7640, No. 302-Estella Gabai to Maria Patricia Steixner, $265,000.

Wasp Lane, 1500-Joseph Boland Reid and estate of Robert P. Reid to James Stephen and Lori Watts, $825,000.

MOUNT VERNON AREA

Ashton St., 8105-Metropolitan Realty Investment Corp. to Meghan and Paul Wehausen, $530,000.

Bound Brook Lane, 8304-Joshua J. Michener to Tara K. and Craig Michael Davis, $599,900.

Cherry Valley Lane, 8700-Christopher A. and Alison E. Bybee to Shawn D. and Brandi G. Pensoneau, $850,000.

Huerta Ct., 8417-Catherine B. Quigley to William F. Arriaza Ventura and Estela Arriaza, $225,000.

Main St., 4124-Monacco Exclusive Renovation Corp. to Jose E. and Luis A. Gochez Carranza, $440,000.

Mount Vernon Cir., 9316-Stephen W. and Jeanne M. Brooks to Charlotte and Timothy John Van Noordt, $939,000.

Silverada Pl., 7956-Diana M. Trail to Shelby Denise Stilwell Nunez and Sharon D. Stilwell, $217,500.

Washington Ave., 8428-Lisa Marie Weisbaum and Kenyatta L. Momon to Vansri S. Stephens, $510,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Eastbourne Dr., 5506-Kevin Luong and Ngoc M. Hua to Alfredo Nava Hinojosa and Paola M. Perez Soto, $540,000.

Ivor St., 5512-Aaron Elliott and Sheena A. Friend to Nuon Kanika, Sina Yin and Phomurin Yin, $500,000.

Leewood Forest Dr., 7070-Priscilla S. Sutherland to Roel T. Cuejilo and Fe Estelita B. Bernardo, $343,000.

Murillo St., 7533-Sandra Mitchell Helms to Krista McNitt, $500,000.

Ventnor Lane, 5522-Richard W. Willhardt to David Haas, $405,000.

OAKTON AREA

Emerald Rock Dr., 10335-Qian Yang and Sha Qiao to Busra Aydin and Emre Eren, $490,000.

Mereworth Lane, 10519-G&G of Virginia Corp. to Carl Tawadros and Mary Mikhaeel, $710,000.

Oakton Station Ct., 10200-Richard and Alice Karpel to Mengying Fu and Paul Joseph Maliszewski, $940,000.

Wayland St., 12020-Stephen William and Ann Crutchley to Adam Bernard and Sarah Montague McDermott, $825,000.

RESTON AREA

Barnstead Dr., 1656-Michele Macary Cox and Kathleen M. Macary to Megan Elizabeth Aquilina and Jon Ross Derosa, $435,000.

Blue Flint Ct., 1715-David and Kathleen Schlosser to Wenbo Zhou, $601,000.

Chesterfield Ct., 11655-K-David Moss to Scott Durad, $250,000.

Cranberry Lane, 1813-Priscilla Vail to James P. Frye, $558,500.

Glencourse Lane, 2126-James G. Singley Jr. to Brian R. Foote, $485,000.

Greenmont Ct., 1415-Jesper Berndt to Nehal Elrefai, $407,000.

Heritage Oak Way, 1395-Jesslyn N. Lumb to Jeanne B., Thomas W. and Brett T. Doyle, $550,000.

Lake Shore Crest Dr., 1720, No. 13-WF Reverse Reo Hecm 2015 1 Corp. to Manizha Nabieva and Djakhongir Zakhidov, $266,000.

Market St., 12000, No. 172-Jacinth Sudha Durgam to Ryan Austin and Randall Alan Redman, $290,000.

Moorings Dr., 1538, No. 21B-Mary E. Hughes to Julia Mather Falk, $235,000.

Northgate Sq., 1550, No. 2A-Theresa L. Dunn to Sajay Rai, $185,000.

Park Glen Ct., 1530-Peter M. Willis to Louis J. Neira and Anne W. Baghdanov, $455,000.

Point Dr. N., 1505, No. 7-0304-Steven E. Briggs to Courtney Michelle Leipertz, $299,900.

Red Leaf Ct., 11581-Claude Wayne and Alice Anne Elliott to Peter Kalman and Ann Victoria Keresztes, $416,000.

Roundleaf Ct., 1476-Margaret H. Hurney to Kris Porter and April Pinner, $480,000.

Sierra Woods Ct., 1673-Brian James and Elizabeth Marie Nason to Varjavand A. Ariaban, $365,000.

Springwood Dr., 2216, No. T2-Russell A. Rands to Bryan Robert Adams, $252,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 908-Mark R. Sullenberger and Jan M. Vidmar to Nancy W. Woodward and Thomas Michael Greene, $700,000.

Summerchase Cir., 11733-A-Kelvin E. Clarke and Melanie Vongsathorn to Alexander Joseph and Kellyann Marie Londino, $265,000.

Trails Edge Lane, 1552-Arthur W. and Jeanne Evans Pencek to David C. and Carol M. Dickey, $800,000.

Valencia Way, 1666-Cory W. Lucas and estate of Caulbert Bernard Ruffin III to Lisa Leu and Derek Michael Garman, $455,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 801-Jason Bishop and estate of Margaret M. Suntum to John B. Morgan, $295,000.

SEVEN CORNERS AREA

Barger Dr., 3417-George and Patricia M. Defilippi to Sean Spaniol and Natalie Olech, $900,000.

Manchester St. S., 3100, No. 317-David W. Whitehorn to Mohammad Kabir Omar, $158,000.

Willston Pl., 2916, No. 302-Diliana Plamenova Gencheva and Zinaida Spasova Pancheva to Farida Irdasovna Izrafilova, $160,000.

SPRINGFIELD AREA

Bent Arrow Ct., 8661-Georgianna Howard to Kathryn Patricia and John Philip Hayes, $379,900.

Burning Forest Ct., 8244-Allie J. Pak to Jessica Winesett and Grigor Boychev, $390,000.

Cottontail Ct., 7014-Gary M. and Elizabeth A. Bishop to Carole R. Flamm and Keith A. Gerth, $603,300.

Giltinan Ct., 9082-Mark A. Dickens and Mary Jane Parkington to Kimberly Christine Daniel, $410,000.

Laural Valley Way, 7915-Rashaad Rahman and Marianne McCoy to Daniel Indalecio Guzman and Raquel Burbano, $512,000.

Red Hill Dr., 7510-Matthew Robert Eads and Deborah Ben Canaan Eads to Oluwaseyi and Fadeke Ajayi, $1.23 million.

Sleepy View Lane, 8132-Stephanie A. Jones to Yared Mengesha Woldegiorgis, $430,000.

Sugar Creek Lane, 8461-Kurt R. Kranz to Silke Groder, $315,000.

Tyrolean Way, 8584-Sung Yong Chun to Yasser A. Mahmoud, $345,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2711, No. 309-Pedro G. Colon III to Josh H. Ting, $368,000.

East St. NE, 313-Richard M. and Suzanne A. Dudek to Stephen A. and Debra V. Latter, $925,000.

Higdon Dr., 8800-David B. Lankford and estate of Benjamin W. Lankford Jr. to Sarah E. Kindig and Jeffrey E. Bonnardel, $652,000.

Kingsley Rd. SW, 713-Thomas Moroz and Sharyn D. Covington to Fadhel Al Mashta, Raed Al Rawi and Laith Al Chalabi, $611,000.

Madrillon Ct., 8178-Gregory B. Johns to Caiyun Lu and Minquan Xu, $800,000.

Mount Sunapee Rd., 10503-William Bradley and Kelly McCracken Pinekenstein to Victor and Serenity Paez, $899,000.

Olympian Cir. SW, 914-Mursch & Rico Corp. to Brett Monroe and Catherine Kinsey, $1.2 million.

Serenity Woods Lane, 1281-Blue Ocean Development Inc. to Be Thanh T. Le, $1.45 million.

Tyson Oaks Cir., 7903-Danny Chao to Stephen K. Chow and Flora W. Au Yeung, $515,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 8615-Danny B. Wyatt to Janet N. Osborne, $565,000.

Burlington Pl., 6637-Dennis J. and Erin R. Talbett to Stephen Hoefer, $347,777.

Galgate Dr., 7008-Lois A. Cassano to Melissa Laranjeira, $604,900.

Huntsman Blvd., 6724-Gregory S. and Amy L. Thompson to Charles G. and Irmak Eason, $560,000.

Kingsford Rd., 5900-L-Cezar A. and Kristen M. Gomez to Jonathon Bolger and Jennifer Plaster, $310,000.

Old Scotts Ct., 6433-Xinyang Yu to Robert J. and Bridget M. Dongu, $466,000.

Rosewall Ct., 9029-Abdul and Fehmida Moorad to Nicholas Zappola and Emily Ann Miller, $450,000.

Wyoma Ct., 6107-Stephen R. and Corrie R. Grummon to Ryan Nicholas and Virginia Elizabeth Hodum, $640,000.

Fairfax City

Burke Station Rd., 4007-Andrea Camille Boyette and William Alfred Smith to Joseph A. and Caroline H. Mannato, $593,000.

George Mason Blvd., 4409-James P. and Maria White to Megan and William J. Caldwell, $1.03 million.

Mosby Woods Dr., 10169, No. 307-Sandra Elam to Nidhal Sulaiman, $165,000.

Oxford Lane, 4105, No. 303-Nancy L. Johanknecht to Tamara M. Dypsky, $357,000.

Silver King Ct., 9450, No. 210-Enclave Investment Corp. to Ronald S. Parson, $600,000.

University Dr., 3608-Elizabeth Hamilton Foley and estate of Jane D. Hamilton to Andrew Milmoe, $535,000.

Falls Church

Cherry St. S., 120-Kent E. Holmes to George J. and Ann G. Jakabcin, $930,000.