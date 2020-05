Marthas Rd., 1907-Lois M. Madden, and Leroy S. and Marian H. Merrifield to Brian and Jennifer Krainer, $890,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 904-River Towers LR Corp. to Frances C. Boyle, $127,000.

AD

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Brookleigh Way, 6518-Aaron and Kristin Mercer to Shawn Alan Greenfield and Caroline Hannah Raines Greenfield, $455,000.

AD

Curtier Dr., 6024, No. A-Noriceli Adorno to Irene Rojas, $252,000.

Edgewood Lane, 6004-Ryan A. and Ellen T. Hall to Isaac J. Munene and Jillian Donnelly Lewis, $491,000.

Fort Hill Dr., 3803-Jelahn Stewart to George Guszcza and Karole Fristensky, $799,000.

Guilford Dr., 6124-Sandra L. Basham and Samuel W. Pinner Jr. to Kathryn Hardin and Tyler Christopher Edwards, $630,000.

Javins Dr., 4014-Diversify Investment Technology Corp. to Shannon Marie and Craig Paton McVicker, $489,000.

La Vista Dr., 5569-Aubrey F. Mitchell III and Amy L. Mankin to Rawan Salah, Dinan Salah and Lina Salah Abdelatif, $875,000.

AD

Mount Erin Dr., 6060-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Thomas and Elvira M. Teller, $738,890.

Olivet Ct., 7832-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Brenda Smith, $689,990.

Rose Hill Ct., 6276-B-Paula Sakun to Said Elaidi, $175,000.

AD

Taliaferro Way, 6251-Estavillo Holdings Corp. to Monika Charlise Thompson, $532,000.

Walhaven Dr., 6019-Katherine L. Strauss and Jacqueline S. Brandt to Tom Tung Tran and Thu Uyen Mai, $517,000.

ANNANDALE AREA

Adams Park Ct., 7470-Barbara I. Siller to Ruth E. Barahona, $477,000.

Briarwood Ct. N., 4410, No. 37-Young Shim Yim to Ted Haekyun and Jung Hyun Yim, $155,000.

Elizabeth Lane, 4152-Dennis J. and Donna M. Scott to Kelin and Yeliz Swayne, $720,000.

AD

Guinevere Dr., 8300-Kymberly Yvonne McMillan to Taylor Reed and Ashley L. Sill, $560,000.

Ivydale Dr., 3725-Elizabeth Diament to Carly E. Froshour, $650,000.

Lafayette Forest Dr., 7700, No. 12-Nastassia Gauch Imperati to Vanessa Santos, $285,000.

Maurice Lane, 8928-Town and Country Builders Corp. to Karin Jue and John Kotcher, $700,000.

Patriot Dr., 7753, No. 27-Myong S. Sin to Sharyn Pinnata, $189,900.

AD

Wakefield Chapel Rd., 4815-Allan S. and Virginia L. Mears to Hyongtae Son and Sookhee Bai, $635,000.

Woodburn Rd., 3366, No. 32-Claudia E. and Rodrigo E. Viaud to Minh T. Cong and Sau T. Vo, $245,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Jan Mar Dr., 5977-Terry L. Jones to Ismar Christopher Loayes and Edwin Rolando Loayes Lopez, $656,000.

AD

Pinewood Terr., 3805-Ramon N. and Elvira N. Arauco to Flora Nogales, $495,000.

Seminary Rd., 5563, No. 116-Michael D. Zorger to Kathryn Stockhausen, $325,000.

Woodland Cir., 3724-Robert E. and Emily S. Sullivan to Derek A. and Keri A. Putonen, $835,000.

BURKE AREA

Claychin Ct., 9523-Pike C. and Colleen E. Reynolds to Carol M. Mount, $845,000.

Heron Pond Terr., 10204-Erin and Steven Richmond to Michael Salceda and Rosa Wu, $480,000.

Liberty Bell Ct., 6039-Saul and Kimberly A. Judah to Paul Ryan F. Mamaril, $378,024.

AD

Peppercorn Dr., 5567-Andrew R. Geraci to Daniela Raldes Serrate and Patrick F. Bazan Tineo, $380,000.

Pond Spice Terr., 10352-Ann T. Knotts to Shelbi G. Pullen and Thomas J. Kanuch, $459,900.

AD

Staysail Ct., 9616-Danitza and Giselle Steele to Mohammed Faruk Hossain and Musammat Shamima Begum, $600,000.

Wyeth Lane, 9206-Joseph W. and Anna M. Vandelac to Maureen Rohn and Joshua Andrew Goldman, $710,000.

CENTREVILLE AREA

Big Yankee Lane, 13942-Khoa Vu and Loan Thai to Yuqing Tian and Jianhong Song, $350,000.

Brittney Elyse Cir., 5136-J-Karin Birgitta Bjorling Ruzek to Aaron J. Kim, $233,000.

Connor Dr., 13384-Naranbileg Mendsaikhan and Bayartogtokh L. Andersen to Sanimar Kaur Dhanoa, $250,000.

Four Chimney Dr., 14432-Russell H. and Shirley L. Almond to Varun Pratap, $372,000.

Gladewright Dr., 5423-Ronald A. and Karen L. Saltus to Sean and Sini Slovney, $565,000.

AD

AD

Hoxton Sq., 14838-Amy L. Coots to Alida R. Lewin, $341,675.

Lawnes Creek Ct., 15603-Theodore J. Coughlin to Brendan A. and Mary J. McLean, $868,000.

Middlebourne Lane, 5496-Sung Ho Kim to Seonmin Jones, $431,000.

Raina Dr., 6001-Mary J. Wright to Annalise Stephanie Tempest, $400,000.

Smethwick Pl., 14828-Pablo A. and Henry J. Flores to Dzung Quang Quach and Ngoc Bao Huynh, $345,000.

Twin Pine Ct., 5706-Karen W. Penafiel to Dennis and Gabriela James, $545,000.

Westbourne Pl., 6023-Jennifer M. Jones to Edgar Hyung Suk Han and Natali Han, $330,000.

Wycombe St., 14724-David and Bianca Wallis to Marion E. Silas, $335,000.

CHANTILLY AREA

Eagle Chase Cir., 14092-Helen Dale Bush and estate of Jodie B. Deramus to Ruediger and Ai Wen J. Kratz, $680,000.

AD

Mcgill Dr., 13720-Barry M. and Bernadette McCann to David and Kelechi Berquist, $505,000.

AD

Summer Hollow Ct., 4044-Felicia D. Gordon to Brenda Galindo and Gabriel Cesena, $340,000.

CLIFTON AREA

Compton Heights Cir., 6824-Todd B. and Lisa M. McCaffrey to Patrick Durrell and Jennifer Lee Solomon, $665,000.

Orchard Dr., 13627-Ram K. and Urmila Aryal Mishra to Azucena D. Artiga, $254,900.

Springhouse Cir., 6424-Joung Ran Kim and Hyon A. Beck to Steven J. and Caroline W. Kaminski, $644,565.

FAIRFAX CITY AREA

Arlington Blvd., 9078-Heather M. Morrow to Christina I. Cisneros, $375,000.

Bannockburn Ct., 4027-Margaret G. Sneed to Shouzhi Huang and Weimiao Song, $526,000.

AD

Beacon Grove Cir., 4494, No. B-Rami Aldhobhani and Anisah Kabli to Adarsh Kumar and Saguna Mehra, $457,500.

Brookgreen Dr., 4122-Jin W. and Yoeng S. Chun to Samuel Frederick and Alyson Lowry Garris, $592,500.

Carisbrooke Lane, 4629-Maria E. and Michael C. Ranger to Yung Gann David Yao and Yung Ling Linda Lou, $600,000.

AD

Chesham St., 2957-Robert M. and Susan E. Brooke to Marcus R. Sur, $825,000.

Cross Keys Ct., 13112-Reginia Grayson Benjamin to Kari N. Kain and Ricardo Serrano, $600,000.

Eljames Dr., 9233-Jennifer Rae Sydney and Richard Anthony Lombardo Jr. to Justin C. Landry and Andrea L. Allen, $666,100.

Fairfax Center Hunt Trail, 4025-Andrew Gregory and Megan Elizabeth Behnfeldt to Jordan Hales and James Briar, $510,000.

Forest Hill Dr., 4415-Woodlands Retirement Community Corp. to Richard Eugene Spindler Jr. and Nancy Renee Bainum, $400,000.

Glenbrook Rd., 3807-Paul J. Rapavi and estate of Carmela P. Rapavi to Aileen Chyn and Andrew Kim, $551,000.

Grays Pointe Rd., 12906, No. C-Richard E. and Nola J. Adler to Sonia Hashemi, Mohammadali Hashemi and Marzieh Rostami Lardjani, $231,500.

Harbor Town Cir., 12218-Anita Mantha and Shankar Krithivasan to Yi Tang and Fang Qu, $1.07 million.

AD

Hecate Ct., 5573-Christopher Henry Evans to Dipak and Puspalata Adhikari, $325,000.

Kernstown Ct., 3920-Hebert R. and Berna C. Donayre to Jose A. and Amanda M. Cuellar, $457,500.

Ladues End Ct., 5789-Kamaljeet Singh and Mohammad Alkarmi to Antonio and Tracey Mendez, $1.01 million.

Luxberry Dr., 4637-Jonathan A. and Joan S. Nguyen to Mi Young Ko, $515,000.

Mazewood Lane, 3725-Kari N. Kain to Erin Kathleen and Thomas Wilson McCoy, $425,000.

Mill Point Ct., 4511-Lee J. Norman Sr. to Jue Wang, $470,000.

New London Park Dr., 5460-Margaret I. Wentzel to Glaelis Sierra Gomez and Antonio Batista Santiago, $459,888.

Pavilion Lane, 13151-Jonathan and Kirsi Burnett to Janet Frances and Alfredo Lazo Pauca, $540,000.

Red Spruce Rd., 10183-Kyle and Haelim Anderson to David B. Yi and Hyun J. Lee, $750,000.

Rose Crest Lane, 3505-Robert I. and Elizabeth C. Desourdis to Jin Hyeon and Esther Bahk, $1.4 million.

Sedgehurst Dr., 4401, No. 304-Su Bong and Mi Ja Chong to Jessica Eun and Byong Wook Chong, $272,000.

Sunrise Grn., 5252-Michael Joseph and Abigail Abate to Michael S. Dewberry II, $719,888.

Vanda Lane, 4077-Jin Zhou and Hongling Chen to Maasum Anowar, $754,350.

Westbrook Mill Lane, 11338, No. 301-Ahsen and Mariam K. Iqbal to Candace White, $363,000.

FAIRFAX STATION AREA

Brimstone Lane, 6827-Clifford S. Sikora to Allison Ingalls and Jeremy David Kapinos, $840,000.

One Penny Dr., 5912-Carl and Danielle Wateridge to Joseph Brent and Jana Martin, $895,000.

Run Oaks Dr. S., 9673-Angela Marie and Jonathan Thomas Fredritz to Jaclyn and Robert Stewart, $787,500.

Valley Dr. S., 7805-Charly and Debra Lea Assaly to Amanpreet Singh and Kamal Singh Bal, $810,000.

FALLS CHURCH AREA

Arnold Lane, 3402-Ali Atallah to Robert K. Stilling, $620,000.

Camp Alger Ave., 7433-Maurice R. and Mary C. Stevens to Zachary Shane and Marie Pierre Richard Mauldin, $525,000.

Hartwell Ct., 3320-Daniel C. Rosenberg and estate of Ruth B. Rosenberg to Allison Elizabeth Derr, $680,000.

Knoll Dr., 3028-John K. Lange and estate of Elmer D. Pendleton to William Hugh Milliken and Katia Todd, $1.15 million.

Midway St., 2524-Kevin M. and Robert Black to Bryson Alan Edward Wong and Erin Elizabeth O’Grady, $641,000.

Tower St., 7400-Stevenson J. and Allison S. Gion to Jonathan Richard Eklund and Margaret Tighe Jarosz, $660,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Arch Dr., 2054-Grupo Saja Corp. to Daniel Joseph Nee and Sara O’Brien Stevens, $1.33 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 625-Yuwen Dai to Alexa Saffelle, $271,000.

Jackson Dr., 2645-Nhan Tiet Nguyen and Van K. Dang to Martha Rodeheaver, $655,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 208-Cloe M. Ingram to Fanisha R. Luster, $235,000.

Rockford Dr., 7316-Michael Allen and Yuhong He Shields to Stephanie M. Hall, $583,000.

FORT BELVOIR AREA

Inlet Cove Dr., 6938-Larry D. and Deborah A. Stephens to Brian Summers, $660,000.

FORT HUNT AREA

Charles Augustine Dr., 9020-Brian and Michelle Lee Stokes to Sarah Chilton and James Kelly, $780,000.

Culpeper Rd., 2509-Daniel N. Watson and Jacqueline Audrey Darnell to Tuyet Trinh and Joey Nguyen, $505,000.

Shenandoah Rd., 1902-Kimberly Anne Hughey and Matthew Stephen Varonka to Ryan Michael and Katie Coslov, $535,000.

William And Mary Dr., 2216-Jean B. Gunderson Sterne to Marie Lestina and Rachel Friedman, $680,000.

GREAT FALLS AREA

Aziza Ct., 1034-Chateau Yasmine Corp. to Nader and Nesreen Mansour, $2.64 million.

Deepwoods Dr., 200-Denise M. Moores to Gregory J. and Catherine J. Marich, $1.02 million.

Loran Rd., 11112-Paramount Investments Corp. to Mark Yiu Chung Fung and Pik Kei Leung, $695,000.

Monticello Dr., 10805-Cristopher R. and Ashleigh R. Daniluk to Jarred P. and Laura D. Mooney, $607,505.

Seneca Rd., 904-Wensheng Zhang and Huimin Zhao to Martin S. Friedman, $626,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 207-Ali Reza Analouei to Andrew Steven Rendon, $285,000.

Ashnut Lane, 13118-Jean N. Weaver to Hoseinali and Hamid Ghazian, $505,000.

Branch Dr., 815, No. 205-George Bethel to Shannon Kerry Longauer, $319,999.

Curie Ct., 2408-Brandi Y. Williams to Darius Abtahi, $430,000.

Dominion Ridge Lane, 1391-Point of View Investments Corp. to Ramsey Homoud, $800,000.

Fantasia Dr., 12815-James B. and Maureen M. Palmer to Joshua Reagan, $515,000.

Flying Squirrel Dr., 13597-Jaime Young Wilson to Sneha Reddy Doggala, $470,000.

Greenstone Way, 3212-Joseph and Lindsay Wagner to Jasmine and Vipin Antoney, $730,000.

Monaghan Dr., 2100-Anna G. Hooper to Nikolay Kiyashko, $305,000.

Park Ave., 914-Alfredo E. Perez and Magda L. Cruz to Tara Prasad Upreti and Kamala Banskota, $319,000.

Quietwalk Lane, 122-Robert L. and Allison H. Timke to Todd C. and Janetta B. Chapman, $585,000.

Scotsmore Way, 13365-Philip Michael and Karen Lee Sica to Mohamed Zaghloul and Marwa Anwar Elsorogy, $680,000.

Summershade Ct., 3006-Buntha and Mary S. Din to Dipteshkumar K. Patel and Rashmi Tiwari, $514,900.

Zachary Taylor Cir., 13304-Rajesh Yelisetti and Haritha Ghatam to Mark D. Laurri and Cheunlem Phongphouthai, $505,000.

HUNTINGTON AREA

Farrington Ave., 2218-Melissa C. Hicks and Richard Duque to Christine Eaton, $360,000.

Telegraph Rd., 5717-Mujtaba and Humera Mujahid to Tram Kim Le, $400,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beacon Hill Rd., 2412-Victor Manuel Alvarado and Leonidas Antonio Ochoa to Wilfredo Serrano Romero and Brianna Nicole Serrano, $510,000.

Chimney Wood Ct., 6305-Janet K. Hawkins to Mackenzie Shutler, $410,000.

Huntley Creek Pl., 7117-Giulia Devito to Monica Williams and Anthony Tyrone Johnson II, $405,000.

Pickett St., 6411-Rhonda Lynn Benikas to Tariq Javed, $380,000.

Richmond Hwy., 6429, No. 103-Om P. Bansal to Muhammad M. Rahman and Rekha Akter, $180,000.

LINCOLNIA AREA

Bermuda Green Ct., 6574-Jennifer A. Hellmann to Hazel Bowen Wright, $470,000.

Chambliss St. N., 4610-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Shadi and Klarise Sabbagh, $447,000.

Cypress Point Rd., 6565-Eftakhar and Lauren A. Alam to Christopher Brian and Kassidy L. Hook McAllister, $479,900.

Fairland St., 6505-Joseph R. and Joan Walla to Talha and Rizwana Humayun, $540,000.

Independence Cir., 5751-Michael Carlton Harper to Anais A. Flores Quispe, Edgar Froilan Flores Rojas and Liliana Ines Flores, $316,000.

Merle Pl., 6302-Bruno R. Vega to Firdaws M. Kriem, $535,000.

Second St., 6459-Meseret Ketema to Michael Van Atta and Jessica Wherry, $545,000.

LORTON AREA

Aspenpark Rd., 7514-Deborah Lynn Ray to Michael Murn, $410,000.

Gunston Rd., 10014-Evergreene Companies Corp. to Tejinder Singh and Kivneet Kaur Sujlana, $1.28 million.

Higham Rd., 8113-Carolyn J. and Michael J. Finn to Airielle D. and Christopher L. Hansford, $608,000.

Mccauley Way, 8193-Kevin C. and Theresa P. Rogers to Jerome Isayas and Wintay Teferi, $528,000.

Shannons Landing Way, 8274-Simple2sell Corp. to Dawit Tsegaye, $550,000.

Stonegarden Dr., 9115-Dennis E. and Rebecca L. Hall to Rodney Gene Little, $595,000.

Wolford Way, 7740-Abenet Tesfaye to Kalkidan Mitiku, $427,000.

MCLEAN AREA

Anthony Crest Sq., 6603-Roberto Ruiz Diaz and Lilia Del Rosario Bocanegra Vazquez to Kirk Nicholas and Jeannine Hall, $810,000.

Colonial Hills Dr., 1629-Michael Mackay and Hong Tieng Lim to Douglas Choi and Soo Min Kim, $915,000.

Dixie Pl., 8623-Nancy Lee and John Keshishian to Angela Kilic Cave and Rinas T. Shamou, $1.45 million.

Enola St., 7839, No. 103-Nurhan and Mari Zulik to Erick Joseph Scott and Marissa Ferrigno, $355,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 1119-Waterloo Investments Corp. to Omar Farghal, $275,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 602-Signet Residential Corp. to Lawrence B. Kraus, $1.34 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 525-Alfredo and Rosario F. Saenz to Abbas Naghdi, $385,000.

Holyrood Dr., 7012-William A. and Jane M. Studabaker to Gerald Sean and Meaghen E. McDermott, $1.75 million.

Kenbar Ct., 1920-Edwin L. Jorae to Marc R. and Jennifer M. Cadin, $1.18 million.

Lincoln Way, 1501, No. 304A-Anne A. McMurry to Lindsay Rosenberg, $373,900.

Lincoln Way, 1533, No. 204A-Michael E. and John Grivsky to Adel Alhaj, $235,000.

McLean Mews Ct., 1415-William A. and Mary Ann Grove to Kaije Hu and Jingxian Ji, $882,000.

Old Meadow Rd., 1808, No. 910-Richard A. and Elizabeth T. Burke to Sima Dabirashtiani and Jafar Madani, $288,000.

Provincial Dr., 7661, No. 202-Anthony E. Manson to Zachary W. Christman, $340,000.

Skipwith Rd., 1312-Katharine H. Walvick to Herbert L. and Beverly H. Shatzen, $1.22 million.

Tremayne Pl., 7651, No. 204-Pindar Alexander Van Arman and Bonnie Fontana to Bin Wu, $370,000.

Westwind Way, 1762-I. Ching Lu to Oluwabori and Mallory Oludemi, $430,000.

MOUNT VERNON AREA

Brockham Dr., 8385-D-Mahmood Hajaga Awnour to Chao Zhang and Sunny Makhni, $162,000.

Diablo Ct., 8452-Sharon T. Oliver to Khandoker M. Islam and Jebunnesa Begum, $308,500.

Jinetes Ct., 8406-Henry E. and Elsie M. Johnson to Saba Ghebremicael, $190,000.

Manor Dr., 4701-Armco Corp. to Charlie and Desha Winstead, $541,000.

Neptune Dr., 4313-A. Clarke Magruder Jr. and Anne M. Trindal to Christopher A. Swisher and Jennifer G. Amato, $650,000.

Southwood Dr., 4312-Belt Realty Corp. to Gregory and Linsay B. Hiller, $607,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Long Pine Dr., 7615-Heidi L. Manley to Audrey Hoang and Tuyet Thi Pham, $528,000.

Parliament Dr., 8526-Anthony C. and Kelly E. Prillaman to Joon Ha Shin and Arum Kim, $535,000.

Victoria Rd., 8706-Sarah A. Caswell to Jacob Kraft and Kalynn Graham, $505,000.

OAKTON AREA

Gemstone Ct., 3204-Yong C. and Helena J. Sim to Stephen J. Park and Jiye Kim, $505,000.

Norborne Pl., 2832-Carl G. Leckner and Kyle E. Skpoic to Hassan Gharekhanloo, $930,000.

Saint Augustine Lane, 3532-Yeo L. and Ki O. Park to Jason Jaehang and Hee Ja Yu, $1.4 million.

Windsong Dr., 3108-Herbert L. and Beverly H. Shatzen to Todd B. and Lauren E. Ernst, $1.4 million.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11987-Denise L. Wilson and estate of Richard Lee Six to Mary K. Dolmat, $310,000.

Chimney House Rd., 1656-Constance Laurent Roy to Lisa S. Jewell, $325,000.

Crosswind Ct., 11910-Brandon C. Dye to Sean Mauk, $370,000.

Glencourse Lane, 2172-Raymond and Elizabeth S. Linares to Christine Christian, $422,000.

Harvest Green Ct., 1613-Steven and Emily June Couch Maloney to Madison Kristine O’Conner and Timothy Robert Spiegel, $381,900.

Hickory Cluster, 11520-Gail M. Vogel to Sharif Taher Aboulnaga, $435,000.

Lakeport Way, 1913-Kay F. Quam to Heidi Lee and Jeffrey Spencer Warrington, $885,000.

Market St., 12000, No. 287-Kevin G. Delafield to Scott Keith Baldwin Jr., $305,000.

Moorings Dr., 1580, No. 21B-Barbara Dowling Peacock to Rachel A. Piering and Vincent Lam, $249,000.

Olde English Dr., 11700, No. D-Patrick J. Hannon to Thomas E. and Mary M. Gillman, $240,000.

Parkcrest Cir., 1625, No. 301-Joy Lynn Jenkins Tippens to James P. and Patricia C. Murray, $270,000.

Red Leaf Ct., 11593-Adam and Lucinda M. Shannon to Harold and Roza Perot Smith, $475,000.

Roundleaf Ct., 1494-Estate of Frank De La Fe to Miriam H. Shahidi, $500,000.

Sierra Woods Dr., 1613-Gery J. Moyano Salinas and Maria Y. Sanchez Marquez to Brett Herbst, $375,000.

Stirrup Rd., 12113-Stonebridge Builders Corp. to Sarah and William Niland, $776,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 1102-Robert J. and Darlene Hermann to Roxann L. and Steven A. Coe, $730,000.

Sundial Dr., 1344-Janine Freeman to Feng Yi Jin, $535,000.

Trotter Lane, 12008-SKL Corp. Inc. to Charles Nathan and Sarah Beth Hartley, $705,000.

Villaridge Ct., 11011-B-Gabrielle Giaon to Pedro Franco Silva and Ana Isabel Marques, $295,000.

Watermans Dr., 11117-Matthew and Jennifer Carle to James E. and Michele L. Reed, $605,000.

SEVEN CORNERS AREA

Brook Dr., 6131-David W. and Margaret B. Neerman to Tyler Stephen Badgley and Charles Roberts, $863,700.

Manchester St. S., 3100, No. 816-David W. Whitehorn to Mohammad Kabir Omar, $158,000.

SPRINGFIELD AREA

Ambrose Ct., 8436-Chunlin Zhang to Yonatan Moges and Makda G. Haileab, $780,000.

Berry Hill Ct., 9356-Christine Erdie and John Lalena to Shannon and James C. Macmichael, $1.05 million.

Carmela Cir., 8459-Ryan P. and Dominique R. Finneran to Thomas Wade and Sara Jo Lamb, $499,000.

Craig St., 6016-Nelson R. Penalosa to Santiago Rene Delgadillo and Yonny Delgadillo Quiroga, $420,000.

Hanover Ave., 5802-Harold E. White to Maribel K. Flores, David Balderrama and Michael Balderrama, $440,000.

Levi Ct., 6284-Alex Segura Ubiergo and Mariella Rivadeneyra to Addis A. Asegahegn, $510,000.

Reservation Dr., 7206-Thomas J. and Diane L. Fields to Michael E. and Esther Inez Stadnyk, $626,500.

Southern Oak Dr., 7634-Ziad Kabbani to Fawad Hasan and Ayisha Butt, $464,000.

Supreme Ct., 6824-Ramiro J. Miranda to Biruk Tessema, $420,000.

Walking Horse Ct., 9325-Ethel Schneider to David and Anna Ross, $613,000.

VIENNA AREA

Amberwood Manor Ct., 1863-Samuel S. and Jung Bo Ahn to Raymond and Irina Luca, $975,000.

Besley Rd., 1700-Steven J. and Hollie R. Ashworth to Eugene and Stacey E. Pecar, $1.01 million.

Cedar Lane, 2412-Joshua Nathan and Annamarie S. Martin to Amir Aslani, $750,000.

Delancey Dr., 9417-Richard Alan and Lee Emerson Perry to Matthew T. and Jennifer L. Pietropola, $752,500.

Evelyn Ct., 2808-David Sui and Jane Thoo Moy to Nicanor Claure and Carmen Rosa Orellana, $555,000.

Hunting Crest Way, 1682-Alan B. Taffel to Eric R. Fahr, $1.55 million.

Kramer Ct. SE, 902-Ellen Holland and Stephen J. Nicholson to Bryan Armistead and Jessica Wood Leigh, $650,000.

Madrillon Rd., 2064-Alex Stanislavovich Kalinovsky to Aastha Verma, $949,900.

Ninovan Rd. SE, 608-Prudential Residential Services to Monica I. Cramer and Kevin R. Roller, $800,000.

Park Terrace Ct. SE, 214, No. 90-Daniel R. and Nancy R. Volante to Kenneth Charles and Laurie Lynn Lutz, $270,000.

Shenandoah St., 2437-Jose E. and Harlen T. Pepito to Harold Joseph and Tara H. Rice, $725,000.

Valeview Ct. NW, 312-James S. and Lauren M. Gottermeyer to Hylceth Fernandez and Eric Del Valle, $750,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Astongale Ct., 8942-Elaine McCusker to Stephen Mustgrave, $435,000.

Burlington Pl., 6639-David L. and Debra J. Morroni to Daniel Francis Marsh, $329,000.

Green Hollow Ct., 6141-Sonal Shah to Ekesh and Babita Awal, $450,000.

Huntsman Blvd., 6810-Piedmont Realty Capital Corp. to Adam J. and Kelsey L. Fuchs, $505,000.

Kingsford Rd., 5901-Omid R. Khaksari to Juan J. Arispe Vargas and Carmen R. Munoz De Arispe, $295,000.

Park Forest Dr., 8923-Donald F. Lane to Erich Roland, $460,000.

Solomon Seal Ct., 7064-David F. and Belinda C. Zehr to Mary Tereze Matta, $504,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ballynahown Cir., 10124-Steven Jelinek to Kenneth A. and Diane T. Schutz, $875,000.

Cambridge Ct., 3249-Jin Ryu and Jihyun Lee to Jonathan Chireix, $542,500.

Main St., 9748-Joel C. and Britnei Jo Angle to Michael J. Tsapos and Ioanna Avgousti, $475,000.

Norman Ave., 10506-Leonard E. German to Olivia Michelle Klinkhardt, $674,150.

Plantation Pkwy., 3218-Brian D. and Judith L. Blaine Stewart to Raul A. Ayala Santiago and Kathleen J. Cooper, $625,000.

Snug Haven Lane, 11132-Sueyoung Cho and Charles Park to Diana C. Contreras and Andres Avila, $235,000.

Viognier Terr., 10737-Janese N. Mull to Melissa Karen Batchelor Murphy, $525,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Garden Ct., 208-J. Brent and Nancy F. Walker to Tyler Ehren Crafton Hautau and Michelle Alexandra Rice, $810,000.