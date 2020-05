Stafford Rd., 7311-Alec P. Christoff and Suzan J. Aramaki to Margaret B. McDavid, $785,000.

10th St., 6307-Gene D. Robinson to Melanie A. and Johnathan A. Dent, $512,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Crestleigh Way, 7302-Jeffrey A. Rupp to Kathryn A. Dibiase and Olga A. Haines, $480,000.

Dunsmore Rd., 5535-BC Dunsmore Corp. to Tewodros Agedew, $710,000.

Hayfield Rd., 7721-Amber C. Vining to Changmei Huang, $580,000.

Justis Pl., 5605-RGS Residential Inc. to Daniel Peter and Brittni Savannah Karp, $531,000.

Morning Brook Terr., 6803-Chafiq and Siham Moummi to Ronnie and Sun Cha Wallace, $750,000.

Old Brentford Ct., 6177-Larry O. and Katherine L. Jimenez to Loubna Boukhris and Abdelhamid Bertal, $445,000.

Rose Hill Dr., 6115-Fink Solutions Corp. to Gerber Ortiz Vega and Rosibel Garcia Romero, $529,900.

Summer Park Lane, 6131-Vinod K. and Betty M. Ajmani to Daniel Mulligan and Carolyn Anne Joseph, $575,000.

Virginia Hills Ave., 6532-Cheryl S. Dirosario to Rowland Walker, $485,000.

ANNANDALE AREA

Backlick Rd., 4904-Marvin Allen Hinkle Jr. to Roxanne Desira and Andre Anthony David, $420,000.

Elan Pl., 4428-Dilia Monroy to Juan Daniel Rodriguez Torres, $434,000.

Highcliffe Ct., 8314-Anne M. Heishman and Kenneth E. Labowitz to Michael A. Malferrari, $397,000.

Light Horse Ct., 8211-Frank L. Palmer to Deborah Jane and Timothy Mitchell Robison, $635,000.

Patriot Dr., 7753, No. 11-Tae Won Kim and Hea Kyung Yim to James J. Suh, $209,000.

Wayne Dr., 7205-George Marshall and Kristie Leigh Taylor to Carolyn E. Blankley, $552,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1909N-George Younan to Delia Pleasant, $322,725.

George Mason Dr. S., 3709, No. 213-He Zhong to Mohammad Shah Alam and Akter Jahan, $310,000.

Madison Lane, 3631-Frances Williams Ware and Laura Marley Lott to Anthony Marcelli, $538,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9068-James M. Ling and Corrine Brisbane to Victor Berndt and Gina Park, $510,000.

Buffie Ct., 6301-Diana Nunez Velasco and Roberto C.M. Velarde to Joseph Thomas and Gabrielle Brooks Kessler, $426,800.

Cherry Oak Ct., 9522-Eric Allen and Lindsay Black to Prakash M. Rijal, $432,000.

Lake Meadow Dr., 6485-James W. Morehouse to Neil P. and Suzanne L. McCracken, $1.05 million.

Raintree Rd., 9315-Tyjon Properties Corp. to Jeffrey A. and Anna Y. Smith, $630,000.

Sunset Woods Ct., 6708-Jonathan Y. Way to Benigno Carlos and Monica Dominguez Cunanan, $470,000.

Wood Sorrels Lane, 10013-William M. and Margaret J. Hutchison to Matthew J. and Stephanie Youngs, $489,000.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6222-Thomas R. Burke and Teresa M. Coady to Kaveh Hosseini and Elnaz Sadeghinejad, $395,000.

Faircloth Ct., 5680-Lily Chuan and Angel Yu to Dong Hyok Yoo, $540,000.

Gothwaite Dr., 6116-Charlotte A. Riley to Alberto D. and Grace Zegada, $345,000.

Netherton St., 6048-Glenn M. Wagner to Hee Ok Lee and Jean Lee Hwang, $265,000.

Rockledge Pl., 6759-Laney Giselle and Venus S. Saykawlard to Youngae Lee Bauer, $360,000.

Saint Germain Dr., 14525-Kelly L. Dawson to Tae W. Park and Jangwon Choi, $235,000.

Skylemar Trail, 6598-Hector H. Sandoval to Dai Xuan Nguyen, $304,000.

White Post Rd., 6521-Scott MacDonald to An Thai and Thanh Huong Thi Le, $640,000.

CHANTILLY AREA

General Kearny Ct., 4319-Giovanni Gaetano and Kathryn French Talento to Willard Edwards, $500,000.

Privet Ct., 4084-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Sumanth and Lakshmi Ravipati, $656,862.

CLIFTON AREA

Balmoral Heights Pl., 13321-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Stephen S. Meador, $861,351.

Jasper Lane, 13572-Azhar I. Badr to Canaan and Chelsea Merchant, $385,000.

FAIRFAX CITY AREA

Adare Dr., 10933-Abdulaziz Abdullah Albrithen to Yen P. Ngo and Thuan Van Lai, $575,000.

Briar Patch Ct., 4625-James C. Padilla and Jocelyn D. Ram to Jason Galliger and Jamie Wonderly, $500,000.

Cedar Lane, 3048-Khalid F. Alhuthaifi and Mishael Alshewayer to Sandy Thi Truong, $1.08 million.

El James Dr., 9302-Wanda T. Chang to Luis Ferreira and Elizabeth Nelson, $578,000.

Fair Stone Dr., 4443, No. 202-Domenico V. and Christine A. Potito to Sara Khurshid, $285,000.

Fogarty Ct., 11434-Thao P. Huynh to Sarah Elizabeth Cameron and Christian Andrew Griggs, $510,000.

Fox Lake Dr., 4213-Rakshya Devkota to Abdelaziem Mohamed and Hanadi Seed Ahmed, $515,000.

Green Cap Pl., 6121-Paramount Investments Corp. to Scott A. and Kristen E. Hoefke, $630,000.

Hideaway Rd., 2903-Elizabeth J. Manning to Anh Minh Le, $623,500.

Kenerson Dr., 5004-Susan T. and Robert Steinberg to Judy Curry, $585,000.

Lindenbrook St., 9694-Lionel U. Tilkaratne and Katapodi K. Premani to Michael J. Wright and Aya Suzuki, $475,000.

Nicholas Ct., 4024-Tibor Purger and Emese Purger Kedmen to Rozita Fuchs, $505,000.

Penderview Lane, 12153, No. 2023-Christopher J. Fowler to Shanwei Xu, $217,000.

Prosperity Ave., 3150-Mete and M. Cristina Yilmaz to Timothy and Xuanphuong Ngo, $1.12 million.

Rockaway Lane, 11726-Young Mi Lee to Jon Hoang Nguyen, $409,000.

Starlit Ponds Dr., 9402-Sang Wook Ha and Bunjo Shon to Kevin McAloon and Victoria Puff, $599,900.

Valley Oaks Dr., 3709-Thomas J. Perkins and estate of Teresa Price to Sonya C., Champaklal G. and Urmilaben C. Patel, $828,000.

Winford Ct., 5517-Massimiliano Albanese and Vittoria Aiello to Alay Jayesh and Lavanya Tripathi, $440,001.

FAIRFAX STATION AREA

Freds Oak Rd., 6187-Patrick Edward and Donna Marie Reddan to Farooq and Nazira Ahmadzai, and Daniel and Mejgan Schwegler, $940,000.

Spanish Oak Ct., 9709-Kevin and Tamara H. Lembke to Arthur and Starsha Adams, $792,900.

FALLS CHURCH AREA

Chrisland Cv., 7567-Patrick and Kelly Moore to Walter and Olga V. Pinkevich, $480,000.

Farragut Ave., 6805-All Trade Construction Group Inc. to Joseph McMullin and Beth Alexandra Bentolila, $647,000.

Linden Lane, 2905-James K. and Emily L. Covington to Bethany Margaret Clark, $785,000.

Sleepy Hollow Rd., 3113-Abazar and Soheleh M. Sami to Gregory and Erin Clark, $840,000.

Yancey Dr., 7931-Uuljan Djangazieva and Ulugbek Jainakov to Erwin Joseph Sy Go and Christina Mary Mathews, $625,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 222-Samuel Hwang to Daniel Sevier, $327,500.

Leonard Rd., 1929-James Jeffery Sellers to Colin and Katherine Thorp, $630,000.

Pimmit Dr., 1808-Ali Zandi to Nicole Elise and Michael Andrew Ziolkowski, $889,000.

FORT HUNT AREA

Croton Dr., 1301-Matthew S. Dushek to Emily and Lee Slater, and Matthew S. and Megan Dushek, $635,000.

Wellington Rd., 8018-Alabama Ave Corp. to Geoffrey C. and Alison H. Lorenz, $1.18 million.

GREAT FALLS AREA

Hearth Ct., 11308-Imad R. and Maha H. Masri to Manisha Devendrakumar and Devendra Patel, $1.56 million.

Trotting Horse Lane, 1130-Korean Business Center Washington D.C. and Korea Trade Promotion Corp. to Emily and Jordan Zentz, $873,000.

HERNDON AREA

Admiral Zumwalt Lane, 1224-Francisco Llach to Phuoc T. Diep and Thu Thao Thi Nguyen, $850,000.

Alton Sq., 12913, No. 216-Nikhil Budhiraja and Ashwani Mayur to Marlene Tyler Lawson, $280,000.

Ashnut Lane, 13138-Srinivas Chittela to Pragyan Mishra and Randhir Kumar Pandey, $495,000.

Brownsville Dr., 1553-Gaylor E. and Donna L. Robinson to Victoria P. and Richard K. McGruder, $515,000.

Centre Park Cir., 12933, No. 404-Michael E. Hart to John and Hyunmi Yoon, $230,000.

Cypress Green Lane, 2463-James R. Hetherington to Sherine Stanom, $667,500.

Exbury St., 12261-Gustav F. and Leanne C. Anies to Christopher and Lauren Hurlburt, $559,000.

Herndon Station Sq., 200-Renee G. Middlesworth to Viral Sodha and Binola Mehtaji, $560,000.

Kingstream Cir., 1522-Peter and Rosalind M. Baybutt to Rebecca Haynie and Jayson Henry Sutton, $665,000.

Marcey Creek Rd., 13120-Srinivas Sadula to Allison Blake, $280,000.

Nathan Lane, 1627-Linda S. Maloney to Baltazar Amaya Castellon and David S. Castellon Campos, $437,800.

Preuit Pl., 13308-Jason M. Stubblefield to Sanjeev Chudal and Kabita Sapkota, $315,000.

Tayloe Ct., 3261-D. Scott Koval to Michael Charles Utterback, $421,500.

HUNTINGTON AREA

Bangor Dr., 6015-S. Thomas and Julie Fleming to Alexandra Wade and Alexander Bureau, $482,750.

Fairhaven Ave., 2506-Phillip and Alana Duerr to Mrinalini Gupta and Eric Michael Giangiulio, $529,100.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 605-Kathleen Adams Baczko to Jean Loup R. and Mary F. Combemale, $425,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 103-Nora L. and Thomas J. Lauterbach to Opilla Q. and Zachary Zimmers, $250,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Ave., 7971, No. B1-SMS Enterprises Corp. to Howard T. Ngo, $119,200.

Fordson Rd., 7811-Matthew S. and Deborah Michael to Tuyet Lynh Nguyen, $439,900.

Lichen Ct., 6905-Vincent Hsing and Chiou Fen Liou to Kevin T. Grasel and Bailey J. Myers, $508,890.

Parsons Ct., 7230-Patrick and Ashley Crute to Akanksha and Kevin Lewis, $412,350.

Sherwood Hall Lane, 2307-Harold B. Pardue to Lucas and Sommer Dushac, $600,000.

LINCOLNIA AREA

Braddock Rd., 6616-Julie Martin and David Lewis Slingerland to Santha Kumari Nusum, $505,000.

Edsall Rd., 6301, No. 118-Kanchani C. Algama to Nana Kwadwo Twumasi Yeboah, $270,000.

Hillcrest Pl., 6337-Neale James and Anne Ross Baxter to Melisa Rodriguez, $495,000.

LORTON AREA

Ardglass Dr., 7341-Mohammad Naim Mojaddidi and Rahela Rafaie to Elena Teresa Natividad Zosa Evaristo, $435,000.

Colgrove Ct., 9108-Stephen Shaw Tyger to Irene G. Low and Kin Wah Choi, $434,020.

Gunston Commons Way, 8239-Jason and Misty Hardman to Mohammed Umair Abbasi, $507,000.

Lorton Valley Rd., 9233-Tadesse M. Gebreab to Ethel Nohemy Cerda and Juan Jesus Olivares, $425,000.

Occoquan Overlook Dr., 9311-Jaswinder Kaur Brar to Lokesh and Indu Bhatia, $1.1 million.

Rocky Knob Ct., 8430-Nasir and Mehbooba Akbari to Ovidio Montano, $323,200.

Whitly Way, 7642-Rowland Walker to Rene and Reina Villatoro, $345,000.

MCLEAN AREA

Briar Ridge Ct., 1805-Charles E. Taylor and estate of Deanne H. Sharlin to Mark P. and Mary C. Connelly, $1.29 million.

Chinquapin Rd., 910-1812 Corp. to Mehdi Adili, $1.06 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 417-Signet Residential Corp. to Jane Cari Elliott Gradison, $1.83 million.

Langdon Ct., 6635-Scott A. and Barbara M. Merritt to Asif Shah Mohammed and Mahreen Hasan, $1.1 million.

Madison McLean Dr., 6640-Caroline B. Dietz Conway and estate of Philip J. Dietz to Nuhad Karaki, $815,000.

Mori St., 6316-William A. and Karen J. Ward to Jennifer and Teddy T. Fang, $840,000.

Simmons Ct., 1610-Potomac Legacy Homes Corp. to Richard James and Lindsey Wilkins Staley, $1.8 million.

Still Water Way, 6102-Robert D. and Sally P. Eaglet to Robert M. and Wendy J. Reyburn, $1.4 million.

Westwind Way, 1640-Timothy Bruce Brazell to Hung Q. and Rieko M. Tran, $422,500.

MOUNT VERNON AREA

Buckman Rd., 3601-Steven Phillip and Lesa Kay Crane to Jeffrey Saxe, $455,000.

Engleside St., 8526-Edvin M. Aristondo to Shayn and Lillian Colman, $384,900.

Lakepark Dr., 8141-Ahsan Properties Corp. and Forward Realty Corp. to Brandon Kyle Hogdahl and Carly Caitlin Ruth, $406,000.

Sacramento Dr., 8627-Gladys M. Argueta Valencia to Thomas Burke, $230,000.

Village Square Dr., 8608-Viola Legree to Vincent and Dulce Michelle Moon, $245,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Chatham St., 7413-Michelle C. Eliptico and Bahador Jafarpur to George Michael Barkema and Kimberly Dillon, $630,000.

Ellet Rd., 8111-Francis Joseph and Doreen A. O’Connor to Clement and Muzi Wong, $567,300.

Nutting Dr., 5306-Michael and Kerry M. Creason to Cheryl A. Padilla, $603,000.

OAKTON AREA

Bronzedale Dr., 11415-John W. and Kristen A. Colston to Samira Ramezan and Alastair James Newman, $850,000.

Weber Pl., 3001-Mark Schaeffer to Douglas E. Phillips, $1.59 million.

RESTON AREA

Archdale Rd., 2324-Abdon Alexandre Zoghaib to Caridad De Lourdes and Camilo Augusto Cifuentes, $585,000.

Belmont Ridge Ct., 1931-Daniel F. Jacobsen and Sterling Rose to Serhii and Valentyna Bilonozhko, $400,000.

Castle Rock Sq., 2230, No. 1B-Maurice Mbata to Jeremy Osinski, $197,000.

Cross School Rd., 10733-Robert M. Strickland to David M. and Susan R. Vesel, $700,000.

Freetown Ct., 2303, No. 1B-Alicia De Hernandez and Luis A. Ramos Castillo to Rosa E. Bellido and Hugo A. Gadea Eyzaguirre, $213,000.

Grey Squirrel Lane, 11965-Joanne E. Lesage to Daniel Isaac and Abbie Marie Stovall, $689,000.

Links Dr., 11533-Christian Relief Services of Virginia Inc. to Jason and Yi Tolbert, $515,000.

Market St., 11990, No. 1618-Patrick Sohn to Robert M. and Shahab A. Afnani, $385,000.

Millennium Lane, 2328-108 Realty Corp. to Matthew Warren and Kathleen Marie McCullough, $454,995.

Northgate Sq., 1540, No. 1A-Borgchang Daniel Pan to Thomas Michael McNair, $192,000.

Poplar Grove Dr., 1531-David B. Rockwell and Dorothy K. Henry to Andrew Beckwith and Rachel Petrusky, $400,000.

Round Pebble Lane, 1129-Saad A. and Nouf A. Alsaud to Harold Solis and Linh T. Le, $1.03 million.

Stirrup Rd., 12132-William T. and Christine E. Meade to Jessica R. and Michael N. Tran, $710,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1105-Gorden Smith to Drew and Sarah Mucci, $455,000.

Tigers Eye Ct., 12303-Robinson S. Nunn to Robert E. and Jane H. Young, $415,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 1104-Dody Rad to Walter Elias and Susan Ellen Duka, $255,000.

SEVEN CORNERS AREA

Barger Dr., 3407-Shaun R. Snader to Stephanie Lynn Wilson, $700,000.

Ravenwood Dr., 3160-Steve Verna to Sonia Migdalia Miranda Palacios, $649,000.

SPRINGFIELD AREA

Backlick Rd., 6816-Jose Manuel Cruz Montanez and Alma Rosa Cruz Abundez to Hyung J. Ham, $425,000.

Clifforest Dr., 8123-Kenneth Charles Konwin to Katherine G. and Maybelline A. Castro, $455,000.

Deer Ridge Trail, 6045-Dinh Van and Cindy L. Nguyen to Sonya and Barry Dean Kobe, $755,000.

Forest Path Way, 7908-Jeffray Dale Droubay to Barbara Palmer Tengs, $411,500.

Hampton Manor Pl., 7315-Michael Wayne and Edna Perry Lowder to Kathleen Alice and Ryan Jay Scudder, $609,000.

Northumberland Rd., 8116-Michael S. and Connie M. Wiley to Chali Cameron and Emily Williams, $589,000.

Whitson Dr., 7310-Eleanor M. Wester and estate of Leigh B. Mumbert to Tina L. Utt, $390,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2710, No. 205-Joohee Bahk to Astghik Ayvazyan, Vardan Sargsyan and Lusine Sargsyan, $395,000.

Drexel St., 2430-Victor Jung Ho Chi to Ernesto Fiel Lazarte, $605,000.

Hicks Dr., 1626-Jagdev S. and Rajwant K. Bajwa to Tapas K. Mukherjee, $1.8 million.

Janet Lane, 8617-Daniel E. and Tina H. Arista to Travis W. and Elizabeth A. Glennon, $775,000.

Occidental Dr., 2715-Ann Marie and Gregory Joseph Malec to Vinh V. Nguyen and Kim Loan T. Dong, $560,000.

Robin Way Ct., 2113-John P. Donnelly to Dan and Erin Beth Backer, $825,000.

First Ave., 8375-PSF Properties Corp. to Laura Christof and Conor Kinsman Keefe, $710,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bellamy Ave., 6718-Olga Marie Crerar to Jeffery and Michelle Aldana, $615,000.

Forest Dew Ct., 6591-Constanza Jacome to Hyung Jin Choi, $425,000.

Hadlow Dr., 7202-Ernesto and Ximena G. Velasquez to Christopher James and Sambriddhi Rimal Winkler, $565,000.

Jillspring Ct., 7232-Tri Quang Chau and My Tien Thi Nguyen to Ulrich and Diovanne B. Barlow, $268,000.

Nassau Dr., 6008-Doris Janiak to Andrew Realon and Lauren Lamonda, $660,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

East St., 4003-Fairfax Main ST Corp. to Patricia C. Uetz, $753,033.

Lyndhurst Dr., 3961, No. 304-Tina Antonis to Sang Thi Thu Doan and Hien Tang, $250,000.

Silver King Ct., 9430, No. 401-Patricia C. Uetz to Dave B. Ryan and Nancy S. Scarborough, $560,000.

Falls Church

