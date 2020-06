Princeton Dr., 6418-Dale Lee and Kimberly Hope Landis to Grant E. West, $676,000.

Wakefield Dr. W., 6717, No. A2-George C. and Bruce S. Blankenship to Neil F. and Kaitlyn Elizabeth Smith, $237,000.

14th St., 6429-Mary E. McNeal to Lauren H. Schumacher and Curtis Gordon, $730,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Craft Rd., 6109-Walter S. Cullen and Jo C. Brown to Elizabeth and Jason C. Dombrowski, $442,500.

Devereux Circle Dr., 7025-Patricia E. Nalls and Roy T. Ellis III to Patrick and Cierra O’Connor, $550,000.

Grange Lane, 6577, No. 103-Samuel R. Nassar to Daniel McCaslin, $385,000.

Manorview Way, 5968-Daniel A. Castillo to Xiao Xiao and Enming Li, $755,000.

Masondale Rd., 6046-William B. and Jehan A. Patterson to Fabian A. and Deanna Chan Acosta, $760,000.

Rose Hill Ct., 6290-B-Joann L. Naughton to David Ray and Oanh Tran Johnson, $105,000.

Squire Lane, 6118-Robert Michael and Priscilla Luscombe Kostick to Jason Wilson, $489,600.

Tipton Lane, 4510-Anita Mackeigan and Gloria Mahdi to Andrew Kolodgie, $488,000.

ANNANDALE AREA

Adams Park Ct., 7450-Estate of Joe Brown Roles to Phuong L. Nguyen, $450,000.

Burnetta Dr., 9213-Trong T. and Khang N. Nguyen to Yan Hua Zheng and Hong Ou Lin, $700,000.

Edan Mae Ct., 4469-David W. Wilk to Cheryl E. Badgley, $467,000.

Heritage Woods Way, 7725-Tu Anh and Tosha Washington Ngo to Sandra Oulmas Niayz, $530,000.

Kandel Ct., 4730-Bradford C. Hopper to Chau My Dinh, Diep Khac Tran and Binh Thanh Tram, $420,000.

Monarch Lane, 3328-Teh Yung Fang to Kevin Charles and Allison B. O’Brien, $665,000.

Wakefield Chapel Rd., 4902-Luis Alberto Gutierrez and Luisa Lourdes Camacho to John V. Pham and Kim Thu Nguyen, $599,990.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Dockser Terr., 6379-John D. and Sherry A. Stewart to Holly Hazard, Richard Clayton, Christopher Clayton and Kacey Hirshfeld, $635,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2114S-Nather B. and Wethak T. Ansari to Ghenet Bereket, $344,000.

Leesburg Pike., 6145, No. 606-Lufta B. and Abdus Samad to Syed M. Ahmad, $201,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2204S-Fred H. and Masako Taylor to Daniel P. and Janet M. Kelly, $373,000.

Whispering Lane, 3804-Cal L. Perry and Noreen Unber Jameel to Rendi Larea McCoy and Christopher Ryan Ellis, $595,000.

BURKE AREA

Bridgetown Ct., 5826-Raymonte E. and Nicole Macchione Early to Ian and Katelyn Campbell, $368,000.

Cherry Oak Ct., 9500-Betty Esperanza Rodriguez Guzman to Jessenia K. Maida Castro, Jaime Hernan Ramirez Daza and Juan Jose Gonzalo Ramirez Daza, $443,000.

Jacksons Oak Ct., 5849-Paul G. and Sharon A. Jaeckel to Magda Galindo and Sean Petrie, $419,000.

Kite St., 9305-Zahra Amouei to Joseph P. and Jennifer L. Mann, $510,000.

Queens Wood Dr., 5097-S. Dickson and Maria Eugenia Tenney to Henry and Meghan Lavoo, $625,000.

Split Oak Lane, 10849-Leonard A. Atkinson and estate of Roderick D. Atkinson to Joshua and Huilun Me, $585,000.

CENTREVILLE AREA

Brenham Dr., 14227-Diaa J. and Shireen Rishmawi to Grace E. Park, $510,000.

Climbing Rose Way, 14305, No. 301-Yanika Kowitlawakul to Darryl Luke Cuevas, $180,000.

Eagle Tavern Lane, 15490-Michael Allen and Jane Maria Sorah to Robert Steven and Claudia Barnes Gangi, $685,000.

Goldmoore Ct., 5414-Gene and Francine M. McConville to Courtney Nolan and Michael Messick, $625,000.

Hidden Canyon Rd., 6304-William A. and Karen L. Quick to Matthew Andre Polissedjian and Kim Thao Thi Nguyen, $500,000.

Malton Ct., 6805-Susan Oforiwaa Koduah and Stephen Kwaku Brobbey to Jongpil and Hyeyeong Kim, $355,000.

Rock Canyon Dr., 14205-Robert S. and Claudia B. Gangi to Katherine S. and Michael R. Miga, $645,000.

Skylemar Trail, 6548-Joshua and Eunhee Park to Juan Ramon Padilla and Elizabeth Taveras De La Oz, $360,000.

Stoney Branch Ct., 5226-Kenneth Durham Chew to Victoria Surdu, $415,000.

CHANTILLY AREA

Deerwatch Dr., 4631-Derek E. Davis to Nandakumar Murugesan and Devi Boothathan, $475,000.

Elmwood St., 4106-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Marlon Victorio and Carla C. Bachini, $663,775.

Lightfoot St., 3850, No. 254-Donnie L. Turner to Teresa R. Cavalier, $275,000.

Trail Vista Lane, 4904-Westfields Development Corp. to Samuel S., Tammy Sunkyung and Alex S. Ham, $710,000.

CLIFTON AREA

Redlac Dr., 7212-John P. and Paulette S. Collins to Sara Pak and Christopher Fritz, $715,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11327, No. 5-107-Helai Mahfus Pougiales to Seung Won Chung, $330,000.

Braxton Wood Ct., 3023-Beacon Property Investments Corp. to Manasi Biwalkar and Shreyas Dilip Patil, $500,000.

Cedar Lane, 2941-Catherine M. Bryan and estate of Catherine Dearmond Bryan to David Diaz Hernandez, $625,000.

Chestnut Knolls Dr., 9342-Bryan R. Bishop and estate of Ray Edwin Frye Jr. to Andrew H. and Carissa L. Peterson, $624,000.

Eastlake Dr., 10104-Dana K. Beales to Mary Kathleen Afton and Steven Tarr III, $725,000.

Fair Stone Dr., 4401, No. 202-Robert A. Berkman to Richard Tunmatip, $223,000.

Farmland Dr., 3720-Mehdi Hajimohammadi and Firouzeh Favagehi to Sergey Kornilov, $439,000.

Fountainside Lane, 4135, No. 302-Jeremy B. and Robin L. Redford to Neda Khosravi, $350,000.

Grassy Hill Ct., 12204-Alcira Borda and Vladimir I. Perez to Fariba Hosseini and Omid Darvishizadeh, $465,000.

Hecate Ct., 5565-Javier Bustamante and Roselyn Rosal Tineo to Jang Soon Ju and Ji Yoon Lee, $345,000.

Liberty Bridge Rd., 12402-A-Cristina Cornell and Saugat Sindhu to Joseph Sangjin and Chin Yang Yoon, $425,000.

Mozart Brigade Lane, 4215, No. 66-Aesr Investments Corp. to Madhu Sudhana Rao Chukkapalli and Anuradha Kondrakunta, $290,000.

Penderview Dr., 3914, No. 532-Ruslan Y. Khoroshavin and Kristina V. Bykova to Manuela I. Vasquez Flores, $190,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 429-David Y. and Michael K. Hyun to Sharif and Adel Hassan, $439,000.

Ridge Knoll Dr., 12010, No. 601B-Seung W. Paik to Heidi M. Henderson, $308,500.

Spruce Ave., 4800-Three Oranges Corp. to Juan C. and Teofila Gamboa, and Attila and Mirna Gamboa Horvath, $600,000.

Tovito Dr., 9346-Texaco Downstream Properties Inc. to Jaime Debottis and Eduardo Lopez, $765,000.

White Birch Ct., 3055-Cheng Wen and Jennifer Lai to Anshul and Mahak Meena, $515,000.

Worcester Dr., 4244-Amanda Perry Jones to Jo Ann Perry Jones, $430,000.

FAIRFAX STATION AREA

Encampment Ct., 5702-Richard Terry and Kieu Thi Dunbar to Martin Joseph and Joana G.V. Gillespie, $780,000.

Preakness Lane, 7832-Kimberly L. Nicoll to Shaun A. Farrell, $835,000.

FALLS CHURCH AREA

Brad St., 7430-Kenton B. and Jillian T. Stokley to Alicia Hope Herron and Charlotte Youngblood, $650,000.

Lewis Pl., 3110-Jong Cheon Lee and Kyung Sook Park to Mary Cook Hackman, $470,000.

Regent Lane, 6935-Pamela P. Cook and estate of Lorraine A. Petry to Renee Strong and Caleb Benn, $474,927.

Wallace Dr., 3007-Argires Flevarakis to Pabel U. Medina Aquino, $240,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7011, No. 105-Eric C. Upton and Kelly D. Smith to Donald L. and Vikke L. Keith, $455,000.

Jackson Dr., 2641-John R. and Patricia D. Carstater to George Benjamin and Taylor Edwards Powell, $620,000.

Nordlie Pl., 2015-Merion Homes Pimmit Corp. to Ysmael and Catherine Quiaoit, $1.38 million.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Dr., 9203-Susan A. and Leonard Pronesti to Sabrina Coleman, $535,000.

FORT HUNT AREA

Crossley Pl., 8501-John P. and Karen M.L. Misura to John Cooper and Meghann Hummel Green, $602,000.

Sword Lane, 1915-Jeffrey A. and Michele H. Shockey to Michael Thomas and Caroline Califf Tadeo, $690,000.

GREAT FALLS AREA

Dougal Ct., 1072-Conor and Kathryn Pattillo to Kelly Lynn Laphen, $1.03 million.

Locust Hill Dr., 9627-Ying Wei Chen and Leo Wu to Brendan and Erin Taubman, $885,000.

Sycamore Springs Lane, 10805-Alison Dewit to Joshua J. and Amy E. Roots, $940,000.

Winstead St., 915-Steven C. Anderson to Venkata K. Mogili, $941,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 106-Malek Mohtadi to Nancy A. Langer, $280,000.

Ashdown Forest Dr., 2935-Thomas O. and Laurel Scarry to Thuy Trang N. Nguyen, $547,000.

Brofferton Ct., 2527-Marsha S. Holloman and Kathleen A. McGee to Karlee Jade and Peter Joseph Loftus, $565,000.

Centre Park Cir., 12901, No. 420-Tuan L. Nguyen to Je Soon Kim, $245,000.

Cuzco Ct., 1210-Walter L. and Venus R. Coates to Shirin Akther, and Shamim, Nadia, Nahid and Syed Hasan, $625,000.

Eddyspark Dr., 12115-Joseph D. and Jennifer L. Morrison to Andrew David and Jessica Elaine Younkman, $655,000.

Frog Hollow Ct., 13118-Paramount Investments Corp. to James Ernest and Olga Medlicott, $628,000.

Jonathons Glen Way, 12215-Steven and Melissa Laskin to David B. and Stephanie M. Valeri, $1.06 million.

Marcey Creek Rd., 13101-Dennis Edward Drinkard to Arun Reddy Maddu and Shwetha Nallavelly, $339,900.

Monterey Estates Dr., 13043-Weicom Corp. to Maha Majeed Ali and Karim Said Kamal Zada, $609,000.

Oxon Rd., 12626-Richard Allen Conner to Efrosinia and Aliona Gorea, $620,000.

Sugarland Valley Dr., 12036-Terrell F. Waters to Jeffrey Alan and Lynn Ellen Barr, $599,990.

Woodrow Wilson Dr., 2514-Anand K.R. Nagulapati and Lavanya S.B. Nagulapatilakshmi to Krishna P. Guggilla, $460,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3713-Robin Fradkin and Ruth Sing Wong to Homan Solemaninejad, $339,000.

Midtown Ave., 2451, No. 301-Gordon W. and Kathleen E. Richmond to Evans John Thibodeaux, $335,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 216-Justin A. Charles and Sara Dinnocenzo to Daniel S. and Rosalinda J. Lorenz, $365,000.

Towanda Rd., 3806-GJN Corp. Inc. to Ryan M. and Caroline B. O’Banion, $633,000.

HYBLA VALLEY AREA

Chimney Wood Ct., 6340-B. Allan Dudley to Robert Yates, $385,000.

Hollindale Dr., 1601-Venessa C. and Barry L. Ford to Gregory A. Baker, $898,000.

Memorial St., 3141-Paul and Suzanne K. Furman to Gustavo Adolfo Hernandez Reyes, $437,000.

LINCOLNIA AREA

Bismach Dr., 5604, No. 1-Cindy Y. Arce to Binyam Etana and Zewdi Tegene Tadese, $220,900.

Eagle Ridge Lane, 6338, No. 60-Mitchell S. Harmon to Jeffery K. and Annette M. Deiters, $437,500.

Helen Winter Terr., 4660-Jane Shin to Aleida Gonzalez and Carlos Javier Gonzalez Aquino, $625,000.

Zoysia Ct., 6589-Christian Peter and Sarah Kennedy Deschauer to Won Kyong Hwang, $535,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9270, No. 101-Kimberly D. Chappell and Robert D. Clark to Valerie Dee Sultan, $270,000.

Linden Oaks Ct., 8310-Ralph B. Cox to Evelyn Kenin, $432,000.

Milford Haven Dr., 7750, No. 50D-Ibrahim A. Mohamed to John Grant, Renee Yvonne and Cindy L. Bennett, $345,000.

Rocky Gap Ct., 8611-Michael M. Zehner to Navkiran K. Ruprai, $300,000.

Timarand Ct., 7940-Elena Teresa Natividad Zosa Evaristo and Teresa Del Rosario to Merzedes Geronica Leon De Leon, $315,000.

MCLEAN AREA

Cedrus Lane, 1080-R. Stan Mortenson to Jeffrey Kent Mulhausen, $1.5 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 414-Signet Residential Corp. to John L. Motley, $1.25 million.

International Dr., 1625, No. 115-Realmax Corp. to Hans Cho, $407,000.

Macarthur Dr., 1905-Steven G. Bradbury and Hilde E. Kahn to Jordan Kyle and Adam Jay Cohen, $1.98 million.

Overlook Rd., 8643-Edward W. and Joung Ja Few to Suresh Kumar and Sushma Khosla, $1.31 million.

Spring Gate Dr., 1601, No. 1214-John P. Yesawich and Sandra E. Kim to Yuchung Chu and Jenny J. Ho, $474,900.

MOUNT VERNON AREA

Continental Dr., 9130-Anthony R. and Valerie F. Vanchieri to Fiona Lee Saunders, $630,000.

Grimsley St., 7923-Eliza Canda Musngi and Norman Canda to Erlis A. Gomez Ferrufino, Diana Marisol Gomez Raimundo, Juana Y. Gomez Raimundo and Trinidad Raimundo, $505,000.

Needles Pl., 3819-Abraham Sorto to Rogelio Franco and Alexa Franco Alvarez, $230,000.

Russell Rd., 8002-John Y. and Wan Shi Wang to Philip David Monteforte, $360,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Eastbourne Dr., 5607-Paul D. and Darlene R. Langley to Codey L. and Edith G. Dawson, $435,000.

Inverchapel Rd., 5302-K&H Capital Investment Corp. to James and Janet Bowen, $642,000.

OAKTON AREA

Bree Hill Rd., 2910-Alexander A. and Nina G. Wisniewski to Patrick M. and Casey F. Manion, $695,000.

Jermantown Rd., 2842-Rita Sacks and estate of Gilbert Roy Berglass to Jennifer Chung, $465,000.

Vale Rd., 11342-Florence J. Albertson to Ryan D. Rauner and Brittany G. Wismer, $700,000.

RESTON AREA

Amberjack Ct., 2075-Tina Lee Caldwell and estate of Jean Coventry Toliver to Christopher John and Kerrie Anne Gogoel, $700,000.

Bedfordshire Cir., 2347-Charles Evanto to Byron H. and Carole Lyons Howe, $300,000.

Bridoon Lane, 12623-James and Rachel Muskopf to Scott Carlson and Holly Stewart Townley, $650,000.

Crescent Park Dr., 1867-Norman James Dodson to Zachary and Alexandra Urban, $455,000.

Indian Ridge Rd., 11715-Denise Marie Kellogg to Thaddeus Bogner and Rachel Kern, $460,000.

Links Dr., 11466-Holly Noonan to Timothy V. Strange and Megan Cupp, $539,000.

Market St., 11990, No. 803-Michael R. Cosentino to Timothy H. and Stephanie L. Dagata, $605,000.

Market St., 12001, No. 373-Catherine G. Walter to Linda Macon, $311,500.

Point Dr. N., 1516, No. 4-0301-Andrzej Stefan Lendnal to Michelle Nicole Melton, $315,000.

Roland Clarke Pl., 1969-Reston Valley Corp. to Audrey Robb Ferraz, $989,223.

Scandia Cir., 1508-Gaea Group Corp. to Kevin M. Dawson, $485,000.

Southgate Sq., 2440-Josephine S. Cary and estate of Nancy Stover to Simon Shuyang Xuan and Yin Du, $263,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 714-Sung S. and Chung O. Kang to Anthony R. Colwell, $567,000.

Thunder Chase Dr., 12649-Amy E. Gaines and estate of Cynthia Lynn Williams to Michael Rudolph and Brittney Kara Vough, $710,000.

Wainwright Dr., 1656-MC Real Estate Investment Corp. to Joseph M. and Corinna H. Pierson, $540,000.

Woodcrest Dr., 1546-Victoria G. Hill to Mark Kenneth and Marisa Joy Harris, $368,000.

SEVEN CORNERS AREA

Patrick Henry Dr., 3111, No. 635-Stephanie Gaines Davis to Maqsood Ahmed Chattha and Naseera Maqsood, $250,000.

SPRINGFIELD AREA

Accomac St., 5916-Marco A. and Judith C. Rosasco to Susan M. Clark, $470,000.

Chapman Oak Ct., 8517-Capital Realty Corp. to Andres Carlos Castro, $475,000.

Forest Path Way, 7907-Oscar M. and Luna Magory Gomeiz to Barbara Palmer Tengs, $436,000.

Grayson St., 5917-Grayson Street Properties Corp. to Ariel Lujan Rojas, Tatiana Machado Melgarejo and Karina Hinojosa Siles, $475,000.

Meriwether Lane, 6417-Jesse A. and Audrey C. Hamilton to Sara N. Enriquez, $530,000.

Springfield Oaks Dr., 8518-Kieran and Shane Brady to Thomas Strauser, $379,900.

Wagon Trail Lane, 7705-Mona J. Kram to Nasimul M. Hoque, $660,000.

VIENNA AREA

Batten Hollow Rd., 1924-David E. and Nancy K. Cartier to Tai Anh and Tracy Do, $795,000.

Crowell Rd., 1441-Taurus Enterprises Corp. to Tracie A. Winbigler, $1.6 million.

Mill St. SE, 417-Julia R. Smith and Kimberly Smith Stickel to Lily and Jeffrey Yeh, $560,000.

Reserve Way, 8014-Faisal A. Siddiqui and Humaira Naz Zafar to Ryan Charles and Aidee Magali Prasser, $720,000.

Sharon Lane NW, 102-Evergreene Companies Corp. to Niket V. and Sneha K. Mody, $1.25 million.

Tapawingo Rd. SW, 102-2nd Gen Homes Corp. to Marcus S. and Shri O. Noel, $1.45 million.

First Ave., 8355-Margaret A. Snyder to Jianwei Zhao and Linda Liu, $675,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5921-Bradley Zemke to Cristian and Delia Montecinos, $320,000.

Dominican Dr., 6102-Michael and Rachel Eggleston to Richard Christopher and Kyong H. Rivera, $635,000.

Gromwell Ct., 7728-Mika Kitagami Hiyoshi to Nicholas Carrington Hide and Shannon Michelle Doubleday, $545,000.

Jenny Dee Pl., 6610-Barry G. Compton and Judy O. Adams to Nathan David and Nichole Louise Keene, $579,000.

Millwood Dr., 8375-Ralph J. Moore to Zekarias Dubale and Rahwa Kibrom, $525,000.

Shamrock Ct., 8926-Van Hoa Tran to Quang Huy La and Tuoi Thi Dang, $320,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Berry St., 10921-Ellen Sledge Barker to Youssef Elouadifi, $405,000.

Fairfax Blvd., 9449, No. 304-Elizabeth K. Russell to Kevin Patrick and Bethany Anderson, $212,500.

Main St., 9766-Mahmoud Ahmed and Omnia Elgendy to Whitney Elise and Samnang Man, $431,000.

Woodland Dr., 4034-Amy Mercadante and Amy S. Lewett to Cara Shaffer, $488,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.