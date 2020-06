Cromarty Dr., 6953-Carlos H. Santana to Christopher Anthony Rainey, $500,000.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 201-Christopher at Piney Run Corp. to Carmen Elena Ramos, $187,812.

Gatton Sq., 7040-Allentown Property Corp. to Matthew Robert Welch and Carol Diana Ballena, $540,000.

AD

Irwell Lane, 7000, No. F-Segun T. Dawodu to Adam D. Kline, $350,000.

Kings Landing Rd., 6404-Lourdes P. Landgraff to Paul and Amanda Beckwith, $590,000.

AD

Martinique Lane, 5314-Stephen Keator and Michelle Hickman to Thomas Charles and Aneta Wlodarczyk Neighbors, $425,900.

Old Carriage Lane, 6559-Nadia Aman to Daniel E. and Madison S. Fleming, $360,000.

Saint Genevieve Pl., 5203-Laura Johnson Dearth to Alexandro M. Cano and Mary Lagdameo, $429,000.

Telegraph Rd., 6516-Richard T. Downey and estate of Myrna E. Downey to Luis Melendez and Blanca N. Reyes, $425,000.

Wexford Pl., 7503-Lisa Gray to Omar Garcia Sanchez and Amy Johnson Garcia, $620,000.

ANNANDALE AREA

AD

Braeburn Dr., 8807-William L. Scott Jr. to Tea K. Yoo, $470,000.

Dassett Ct., 7903, No. 103-Kil Cha Lee and Zee Young Park to Hyenan Sabotta, $265,000.

Epinard Ct., 8321-Belen V. Topacio to Madison Shing Yue Lau and Ngan Phung, $619,000.

Ivymount Ct., 4355, No. 43-Sung Wook and Monica S. Kim to Soon Yua Oh Kim and Eun Gil Oh, $175,000.

AD

Patriot Dr., 7753, No. 46-Hyonghoe Kim to Jeffrey Blair, $225,500.

Wayne Dr., 7328-Douglas T. Warren to Marcial and Alina Reyes Amurrio, $410,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 2010N-Joseph S. and Mona M. Tannous to Corneliu and Snezana Buzesan, $245,000.

George Mason Dr. S., 3709, No. 1510-Julia Byon Chung and estate of Jae Hyon Byon to Moshoodat Segilola Olaide Abiola, $290,000.

AD

Madison Lane, 3752-A-Theresa Speake to Michael Edward Clark, $396,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1707N-Yesenia Nunez Santos to John Beauchemin, $242,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6425-Jacqueline C. Ramirez to Meftaha Fatiha Gharnati, $340,000.

Burke Rd., 8827-Jerry A. and Jean S. Taylor to Nathan and Holly Swartz, $765,000.

Cove Landing Rd., 5942, No. 303-Tempie C. Tavenner to Heber Daniel and Sonia Hernandez, $286,500.

AD

Kara Pl., 5910-Quynh Nhu P. Le to Francisco Jose Arvizu III, $415,000.

Meadow Brook Dr., 5982-Rachel Jinah and Edward Han to Kevin M. and Dana R. Weinberg, $588,000.

Shana Pl., 5820-Paramount Investments Corp. to Quynh Nhu Diem Luu and Song Kim Luu, $435,000.

AD

Todman Landing Ct., 10409-Rachael Marie Grudberg Somers to Sanjeev Kumar, $465,000.

CENTREVILLE AREA

Artillery Ct., 14308-Sue M. Hornbuckle to Barbara A. Newton, $385,000.

Black Horse Ct., 14519-Tegist Ali to Hanan S. Metias and Rany Ghbros, $316,000.

Bull Run Post Office Rd., 6312-Gurvinder P. and Prit Pal Singh to Afraz Khan and Shumaila Afraz, $1.73 million.

Compton Valley Way, 14162-Ashok K. and Preeta Ishairzay to Afrah Hashim, $410,000.

Farming Way, 14608-Mey A. Kamalelden and Allaelden Hassan to Daniela and Petru Godja, $399,000.

Gunners Pl., 13922-Kanyathat Iamsuk to Seong Uk Mo, $377,000.

AD

Jenny Leigh Ct., 6716-Teresa Moore to Emad Yassa and Abeer Abdou, $400,000.

AD

Olde Kent Rd., 14586-Clyde E. Delancey Jr. to Lia Bernadette Sison and Jacinto Voltaire R. Bernardino Jr., $358,000.

Rockton Ct., 6000-Scott Douglas Campbell to Buyanjargal Tuvaanjav and Burak Cemil Inanc, $425,000.

Schoolfield Ct., 5624-Wede Hodge Gibson to Soon Ok Kim and Soon Ok Chong, $583,000.

Smethwick Pl., 14823-Genaro Rangel Ramirez to Rafael Montecinos Guzman, $375,000.

CHANTILLY AREA

Brookfield Dr., 13457-Paramount Investments Corp. to Jose Mauricio Benitez and Alba Z. Sola, $500,000.

Elmwood St., 4100-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Jacqueline Nguyen Tirona, $743,820.

Granite Rock Dr., 13523-Salvatore R. and Bernadine G. Lauro to Alexander Hans and Nicole Jeanine Schwab, $775,000.

AD

Spring Run Ct., 4032-David and Amy Campbell to Anthony David and Lauren Bergamine, $350,000.

AD

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 7226-Charles D. and Katherine R. Corbett to David Verdine Ewing and Julie Ann Guill, $800,000.

Kincheloe Rd., 7429-Christopher and Jennifer M. Cuddy to Sung and Soon Im Chu, $897,500.

FAIRFAX CITY AREA

Annapolis Ct., 9303-Paramount Investments Corp. to Jeremy and Robin Redford, $600,000.

Ashleigh Rd., 5466-Claude W. and Sandra A. Imbt to Nasif and Maha Gilini, $855,000.

Broomsedge Ct., 3732-Graciela Begley to Yuefang, Zhenxiong and Xiong Zhen Han, $432,000.

Erica Hill Lane, 12423-Shawn Rivers to Caroline Sexson, $505,000.

Fair Stone Dr., 4443, No. 205-Myeesha Chase McKenzie to Calvin Pham, $214,995.

AD

Forest Hill Dr., 4420-Woodlands Retirement Community Corp. to Charmaine Bainum Jewell, $350,000.

Franciscan Lane, 2974-Nathan Shevchik and Caroline Ruckstuhl to Kyle James Schulte and Jennifer Marie Fries, $696,000.

AD

Greenway Ct., 12109, No. 204-Joshua M. Costa to Kester Sanchez and Kyra Williams, $325,000.

Holly Ave., 4621-Ann Dimiero and Marshall Vosteen to Pushkin Jogunoori and Mallika Tejaswini Regulla, $1.06 million.

Kings Crown Ct., 9707, No. 102-Christopher E. and Elizabeth O’Connor to Judy Jiang, $290,000.

Melville Lane, 12915-Paula L. Stein to Marie Darlene Thomerson and Matthew Logue Barrett, $535,000.

Nipper Way, 2970-Philip R. and Mira Saba to Saifuddin Ahmed and Nushaiba Mahmud Chowdhury, $665,000.

AD

Prosperity Ave., 2655, No. 315-Karen J. Doty and Steven P. Clark to Rajani Shenoy, $475,000.

Pullman Pl., 9648-Daonian Lei and Yanru Zhao to Jin Hong, $710,000.

Santayana Dr., 9214-Colene Frederick to Wu Li and Di Zhang, $643,999.

Sudley Ford Ct., 3722-David and Holly Scudero to Syed Haris Ghayas, $335,000.

AD

Waveland St., 12188-William P. Loukas and estate of Margaret C. Loukas to Asma Sanaee and Kaveh Afshinnia, $625,000.

Winter Pine Ct., 3084-Richard and Kasina Ritthaworn to Rickey Shiro and Melissa A. Tadokoro, $502,900.

FAIRFAX STATION AREA

Burke Lake Rd., 10411-Thang X. and Elizabeth L. Nguyen to Damion Jedlicka, $440,000.

Laketree Dr., 7100-Richard L. and Pamela D. Downey to Diane J. Quattrone, $865,000.

Swift Creek Ct., 9727-Richard Alan Moody and Christina D. Hume to Melanie and Brett Martz, $799,950.

FALLS CHURCH AREA

Custis Pkwy., 6809-Jace Clare and Jeremy B. Lundstrom to Samuel and Jaimie Sams, $764,900.

High St., 6652-Robert Dale and Ann Chamberlin Swank to Eugene and Ga Young Park, $705,000.

Strawberry Lane, 8191, No. 218S-Angel Shu to Shan Hsu, $375,000.

Yancey Dr., 7950-William G. and Aurora P. Stelz to Lourdes Cecilia Lujan De Rodriguez and Sergio Rodriguez Estenssoro, $585,000.

AD

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 515-Anureet Kaur Cook and Kien Quan to Jacqueline Marie Sims, $352,999.

Lisle Ave., 7634-Kevin Blair Mease to Mehrdad Taheri, $650,000.

Pimmit Dr., 1902-Gregory and Jelean Melencio to Haiyan Li, $652,500.

FORT HUNT AREA

Bluedale St., 8727-Ellis and Delea Bowerfind to Mark Morozink and Rebecca Stewart, $593,200.

Fort Hunt Rd., 8911-Evergreene Companies Corp. to Christopher and Katherine A. Shain, $1.6 million.

GREAT FALLS AREA

Arnon Chapel Rd., 9411-Wilmington Savings Fund Society and Pretium Mortgage Acquisition Trust to Amos Smith Choi and Ryan Fay, $1.15 million.

Great Falls Forest Dr., 20019-Thomas R. and Myhuong T. Talbott to Juan Cristobal and Kathryn Joan Wester, $495,000.

Holly Blossom Ct., 923-Elizabeth B. Dugan and Felicia L. Gillham to Ola Salem and Hassan I. Hassan, $759,200.

Richland Grove Dr., 11213-Jeff Benton and Julian Myers to Ashvin Patel and Goral Vasani, $1.35 million.

Walker Lake Dr., 10121-Jeffrey H. Olson and Judith Saint Ledger Roty to Shahriar Araghi and Veronica L. Nabizadeh, $1.12 million.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13658-Gregg Paul Bryant to Arun Krishna Chenichery and Sreya Ravi Nambiar, $625,000.

Apgar Pl., 13322-Yirong Cheng to Pirtpal Dhaliwal, $315,000.

Aspen Dr., 501-Rober and Hiyam Amireh to McGlensey A. and John R. Antonucci, $649,500.

Capstone Cir., 2167-C. Middleton and Cornelia J. Hunt to Bryan Michael Askins, $528,500.

Centre Park Cir., 12949, No. 203-Beth Ann Secrist to Seng F. Yee, $322,000.

Dakota Dr., 525-Yuqiong Liu to Cassandra McFadden, $422,500.

Florida Ave., 545, No. T3-Robert and Kathy Hutchison to Yasmine Hafassa, $192,000.

Highland Mews Ct., 13582-Timothy R. Germer to Kevin P. and Kayla E. Tyler, $401,525.

Landerset Dr., 1114-Khalil M. and Coreen A. Elalamy to Jose Saul and Ileana Arrieta Tijerina, $671,000.

Missouri Ave., 289-Zahra Nourouzian and Sedigheh Amirfazli to Denis Montero and Hiranya Mir, $465,000.

Neil Armstrong Ave., 13724, No. 303-Suk Bong Chun to Juo Ying Pan, $390,000.

Scotsmore Way, 13342-David L. Heeter to Michael Wilson and Jieyao Chen, $675,000.

Thorncroft Pl., 2550-Srinivas R. Rangineni to Ramdas Ram Singh, $483,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Pl., 5601-Robert S. and Betty F. Moore Kelly to Jag Ram, $390,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1502-Alice Jean Ellis to Beverly J. Lackro, $332,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1405-Elizabeth F. Goretsky to Maria G. Davenport, $365,000.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Meadow Way, 7680-Nancy M. Dalhoefer to Tracie Middleton, $500,000.

Friars Ct., 7822-Denise M. Gardenier and estate of Lisetta M. Gardenier to Alden T. and Mary Ellen Frances Kwong, $635,000.

Popkins Farm Rd., 7200-Brett A. Wyrick to Stephen M. and Allison June Piantanida, $670,000.

Snowpea Ct., 7507-H-Christopher C. and Pamela L. Woodard to Jeffrey R. Barnes, $283,500.

LINCOLNIA AREA

Bren Mar Dr., 6340-Veerapong Samatasribut and Jinna Phetkhomkrit to Evert Ochoa Calusiro and Marisabel Lazarte Barrientos, $475,000.

Eighth St., 6359-Amy L. Ballew to Cameron M. Ford, $367,500.

Kingfisher Lane, 6267-Jessica and James Kimber to Peter Meier and Elizabeth Ann Brennan, $858,000.

LORTON AREA

Aspenpark Rd., 7500-Eric R. and Elvira Del C. Estrada to Jose A. Haynes and Monaia M.J. Haynes, $415,000.

Cranford Farm Cir., 7876-Ronald W. and Nelly L. Robinson to Megenagna T. Minalu, $555,000.

Hagel Cir., 9746-Bruce O. Curry Sr. to Lu and Zou Wu, $188,000.

Lorton Valley Rd., 9250-Mirza J. Baig and Sadia Khan to Aaron D. and Matoya Turner, $435,000.

Saint Dolores Dr., 7888-Mcshay at Royal Ridge Corp. to Patrick L. and Mary Catherine Vergona, $566,738.

MCLEAN AREA

Brook Rd., 8458-Jason S. and Jennifer E. Pareti to Thomas Shawn and Sarah L. Newman, $1.2 million.

Churchill Rd., 7400-Michael Barry Knudsen and estate of John Theodore Knudsen to Kai Zhu and Sisi Yu, $890,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 200-Signet Residential Corp. to Bruce M. and Mary F. Louiselle, $1.4 million.

Forest Lane, 1613-Veronica J. Scalzo and Hauns G. Charters to Jeremy D. and Tracy J. Penfield, $1.29 million.

International Dr., 1645, No. 114-Lila Bandy Dickey and Helen Roberts Blakely to Charlie Wen Ma, $372,000.

Lincoln Way, 1504, No. 104-Margaret Lee Isler to Hai V. Le, $250,000.

Madison McLean Dr., 6654-Bernard F. and Mary C. McKay to William Chung and Selma S. Han, $870,000.

Oakdale Rd., 6023-Bryan C. Kay and Marilyn A. Kay Eldh to Brittany and Nico Dimonte, $1.05 million.

Provincial Dr., 7640, No. 203-Alan S. and Ava S. Burke to Andrew Webber, $340,000.

Snow Meadow Lane, 1360-Mouafac Harb and Paulette Yaghobian to Jahanzeb Khawaja, $860,000.

Tompkins Dr., 6158-Nathan T. Cowles to John R. Maxwell and Laura S. Kim, $1.55 million.

Wilson Lane, 1929-Stephen M. and Susan M. Kroner to Stephanie Lieu, $230,000.

MOUNT VERNON AREA

Burlingame Pl., 3823-Cecilia Kockler to Gina Banks, $222,900.

Little Creek Lane, 3111-Kevin S. and Ann N. Krebs to Matthew Scott and Deborah P. Michael, $630,000.

Orville St., 8200-Romayne F. Holland to Wanda Yajaira Ramos Zelaya, $410,000.

Sonia Ct., 4223-Iram Jamil and Faisal Hussain to James P. and Marivic L. Sauers, $500,000.

Village Square Dr., 8684-Santos Miron Sanchez to Jonathan Hoang, $218,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cosgrove Pl., 7602-Michael Kayumov and estate of Svetlana Yapprova to Nhan Thanh Tran, $500,000.

Guy Pl., 5711-William P. and Carly A. Covieo to Jeff and Cristin Leigh Huynh, $513,888.

OAKTON AREA

Alliwells Ct., 10689-David J. Stertzer to Keith Randall and Ashlin Smith Lantz, $1.24 million.

Cranbrook Lane, 11208-N.P. Dodge Jr. and Leslie A. Delperdang to Lauren Holly Kramer and Spencer Douglas Stabile, $700,000.

Oakton Terrace Rd., 10072-Patrice Sawicki and Danielle Kunitz to Derek E. and Linda A. Reinhard, $360,000.

White Granite Ct., 10472-Matthew F. and Molly J. Wagner to Michael Timothy and Katie Lynne Garland, $489,000.

RESTON AREA

Beacon Pl., 2045-Jayesh Babu and Syrene M. Tanagras to Linda Burak Chappell, $881,000.

Blue Smoke Trail, 11709-Donald F. Luebs to Christopher P. Nicosia and Adam M. Breen, $619,900.

Chestnut Grove Sq., 11220, No. 124-Patrick J. Keogh to Jihan D. Sherrod, $211,000.

Dry River Ct., 11718-Michael P. Kerwin to Juan M. Brandi and Kathleen E. Nowak, $465,000.

Freetown Ct., 2311, No. 21C-Rosita Duque Ramos to Alvaro E. Castillo Donado, $218,000.

Hemingway Ct., 1416-James and Mary Millette to Amelia Cathey Hutchinson, $880,000.

Jonathan Way, 1781, No. C-Mary Rankin to Patricia J. Veliotes, $215,000.

Maple Ridge Rd., 11500-Douglas and Lulu Endreson to Michael R. Jeschke, $412,000.

Market St., 12000, No. 319-Blanca L. Cateriano to Gabrielle Lisa Giaon and James Sugars, $440,000.

Park Garden Lane, 1443-Alexi G. Faraco to Diane Campbell, $569,900.

Redtree Way, 11922-Christopher and Lauren Hurlburt to Amie Suzanne Himes, $365,000.

Saffold Way, 11096-Yorkshire Center Corp. to Mitchell Wayne and Stephanie Rae Petrew Carl, $460,000.

Sentinel Point Ct., 11915-Charles F. and Joanne P. Marginot to Ramsey James and Christine Wilson, $472,900.

Swans Neck Way, 2054-Paul J. McMillen and Nisha Subramanium to Daniel S. Galindo and Aileen M. Colucci, $529,900.

Trotter Lane, 12000-Richard J. Vogel Jr. to Stephen C. Gustafson and Kristina A. Miller, $662,500.

Waterhaven Ct., 11519-Mircea Andrei Raceanu to Dante Peter D’Egidio, $622,500.

SEVEN CORNERS AREA

Grass Hill Terr., 3320-Blake D. and Sara B. Ratcliff to Jeffrey A. Couillard and Eve A. Fuerth, $879,000.

Valley Lane, 3123-Lisa A. and Jude A. Kalet to Jacob and Kimberly Reid, $685,000.

SPRINGFIELD AREA

Bath St., 7433-Jamic L. Wyckoff to Richard T. and Megan E. Day, $415,000.

Cliffview Ave., 8184-Enonche and Onma Ameh to Charles Staley and Margie M. Pittman Tapia, $435,000.

Evanston Rd., 7108-Zahid Iqbal Khattak and Alia Iqbal to Sean Albayrak, $475,000.

Frontier Dr., 6011-John W. Sterling and estate of Claudia B. Sterling to Gina and Leopoldo Callirogos, $430,000.

Highgrove Park Ct., 6354-Conrad M. and Criselda Von Wald to Kathleen C. Yamamura, $905,000.

Kalmia St., 6435-David M. Hollis and estate of Walter W. Hollis to Susan Jane and Duane Ronald Breisch, $525,000.

Rainbow Bridge Lane, 8495-Angel and Diane Vazquez to Eyob T. Abate and Ferhiwot M. Habtemariam, $519,900.

Trailside Dr., 6021-TLC Homes Corp. to Duane and Stephanie Bragg, $555,000.

Willowdale Ct., 8102-Ada and Valentin Valle to Aida Abulleil, Ahmad Masood, Hiba Masood and Shireen Knudsen, $380,000.

VIENNA AREA

Cantata Ct., 2001-Roland S. and Edna D. Golden to Jennifer Amy Schimek and Jacob Brandon Richkus, $665,000.

Higdon Dr., 8803-Ali Mokhtare and Farah Fallah to Alexys Ann Garcia and Justin Stanley, $690,000.

Park St. SE, 407-Elmer K. and Julie J. Choi to Ward C. and Desiree E. Fenton, $1.49 million.

Rosewood Hill Dr., 1440-Camille T. D’Amato to Sonny W. Louie and Orianna L. Bilby, $874,999.

Skokie Lane, 8808-Benjamin and Kathy Kwak to Zihan Wu and Xin Zheng, $839,000.

Upham Pl. NW, 412-Yang Zhao and Helen Wang to Hassan Abul Mostafavi, $775,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bellamy Ave., 6810-Kenneth Wayne and Jeannette Claire Burkman to Demeke G. Gisila, $525,000.

Glenister Dr., 7817-Dan Richard and Patricia Freeman Beardsley to Joshua Allen and Sarah Ursula Seckel, $525,000.

Harwood Pl., 7909-Sean Edward McCoart and estate of Barbara Anne McCoart to Faith Smith and Horacio Ezequiel Romero, $545,000.

Prince George Dr., 5920-Lauren Lamonda to Collette M. Julian, $302,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Blue Coat Dr., 10103-Joshua and Sienna V. Winer to Adam and Jacquelyn Humphreys, $640,000.

Fairfax Blvd., 9457, No. 101-Jonathan R. and Robin M. Flores to Rashawn Hugg, $180,000.