10th St., 6616, No. C1-Stephen R. and Jacqueline B. Lowe to Josiah B. Smith and Eleanor C. Holloway, $267,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Castletown Way, 6108-Lynn Davis to Melvin O. and Sally Kathryn Cintron, $470,000.

Curtier Dr., 6004-D-Patricia Grady to Ronald Michael and Mami Saito Grignol, $245,000.

Farmwood Ct., 5609-Stacey R. McCoy to Britt T. and Kathleen F. Manor, $605,000.

Gentele Ct., 6314-Marcy Ann Rhodes and June Louise Goll to Hugh and Tammy Cherry, $425,000.

Joseph Edgar Ct., 6757-Mark E. Camporini to Debra B. Williams and Jennifer L. Stuart, $570,000.

Lochleigh Ct., 6556-Austin P. and Stacy M. Hebert to Andrew Ryan Foerschler, $430,000.

Mary Caroline Cir., 6912-D-Joseph G. Buzanowski to Isabella Ahanogbe, $278,000.

Morning Ride Cir., 6765-Robert Dean Proffitt and Sandra Proffitt Marsteller to Timothy J. and Rebecca Voigt, $610,000.

Old Carriage Lane, 6566-Andrew Veilleux to Nathan Arnold Cogswell, $380,000.

Sandyford St., 5308-Raymond M. Kelly and Cynthia K. Schneider to Erika I. Jimenez and David K. Shirley, $648,500.

Terrapin Pl., 5995-A-Jozef and Miroslava Valkova to Sandra Louise Shiver, $298,000.

Windham Hill Run, 6231-Leo N. and Eileen E. Fanning to Jerusalem Merkebu and Nunu Daba, $606,700.

ANNANDALE AREA

Briar Creek Dr., 8207-Jeff H. Berger and Mary Jean A. Haski to Catherine Burton, $735,000.

Donnybrook Ct., 7704, No. 101-Tu Sop Sin to Lien Thanh Nguyen, Ngoc Lieu Thi Nguyen, Nghiem T. Dang and Ngocyen Thi Nguyen, $175,000.

Forest Grove Dr., 3927-Andrew T. and Michele N. Foust to Michelle Clark and Nakapan Phungephorn, $633,750.

Jayhawk St., 7105-Scott MacDonald to Justin Michael and Rachel McDonough Kelly, $599,977.

Mcwhorter Pl., 7506-Zamin Partners Corp. to Hesham H. Islam, $820,000.

Sipes Lane, 7209-Dale L. Jewell and Andrea L. Thompson to Christopher Richard Hammond and Ana Sophia Dillon, $400,000.

Woodburn Rd., 3364, No. 24-Dustin P. and Michele L. Monokian to James Lewis Frinks and Barbara Callahan Sheaff, $165,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 2418N-Ronald Francis Pendleton to Saadat Ali and Patrick Edward Clark, $175,000.

Kimble Ct., 5920-Christine T. Raymond to Alexander Paul Johnson, $700,000.

Quaint Acre Cir., 3703-Chandler B. Gardiner III to Evan Starcevic and An Qi Pan, $770,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1910N-Darryl Randolph to Priiti Sahu, $349,900.

BURKE AREA

Blue Jug Landing., 9083-Jeffrey S. and Tracey J. Gibboni to Paul and Kathleen McFarland, $590,000.

Capon Hill Pl., 5237-Carolyn Dabney Bell to Martin J. Canner and Tracy L. Gostyla, $720,000.

Kendrick Lane, 5531-James H. Ferkingstad to Pamela J. Miller, $400,000.

Old Blacksmith Dr., 6688-Patricia Wirth and estate of Carmen Wirth to Saeid Setayeshpour and Shahla Dadkhah, $600,000.

Whitewater Dr., 9978-Thomas A. and Sandra A. MacDonnell to Alicia Cargiulo, $449,000.

CENTREVILLE AREA

Bolton Rd., 14811-Marilyn Lisa Butler to Gregory Michael Malone and Mayra Alejandra Egusquiza Moreno, $349,900.

Chelsey Pl., 14510-Chong Chool Park to Jee Hong Kang, $340,000.

Crimson Sky Ct., 5337-Madeline T. Sullivan Drake and estate of Brenda J. Cho to Jae Kyeong Kwak, Kyonghwa Park and Jinshil Kwak, $525,000.

Gatwick Sq., 14743-Aaron Michael and Hannah Dean to Salome N. Walker, $342,000.

Hatfield Sq., 14822-Bal Krishan and Piyush Tewari to Phong Thanh Pham and Banh Van Tran, $350,000.

Jovet Way, 5916-Smart Real Estates Inc. to Sung H. and Ok Hyang Kim, $408,500.

Paddington Lane, 6339-Douglas and Karen Nguyen to Oscar Antonio Valenzuela, $375,000.

Rosy Lane, 14302, No. 11-Celeste T. and Ahmed M.N. Elnaggar to Yanduru Nagadeepak, $170,000.

Sherborne Knls., 5647-Anhtuan D. and Anh Due Le to Eriny Victor, Fahim Sadek, Ayman McGally and Tary Hanna, $410,000.

Stone Crossing Ct., 14656-Christine Y. Phillips to Siegfried Richter, $349,000.

CHANTILLY AREA

Cabernet Ct., 13817-William W. and Mary Pride Babington to Amit Nagpal and Shipra Arora, $243,000.

Elmwood St., 4102-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Mohammad Omer Bhatti and Dania Omer, $665,942.

Kincaid Ct., 4218-Quynh Chi Ngoc Nguyen to Hamed A. and Ferda B. Mirzaie, $522,000.

Stepney Lane, 13653-Heidi K. Flavin to Charles Stewart Gilak, $395,000.

CLIFTON AREA

Clifton Rd., 7465-Reg Investments Corp. to Eric Douglas and Anita Louise Nelson, $575,900.

Loth Lorian Dr., 13101-Michael R. and Elizabeth R. Abidin to Clayton J. and Dayle P. Percle, $1.45 million.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11307, No. 2-103-Shanna Marie Kim to Piengjit Chaiyasut and Jeremy E. Plotnick, $329,000.

Bailey Lane, 9294-J. Aaron and Rita E. Potash Jacobovits to Kruti D. Mehta and David E. Galbraith, $529,000.

Cambryar St., 4605-Nabiha and Mohamed Besrour to Qun Lin, $720,000.

Cheshire Meadows Way, 5406-Sherri Berkman to Sabrina Ann Kidwai, $460,000.

Crouch Dr., 12876-Christopher at Hampton Springs Corp. to Stephen J. and Rosanna Donaghey, $1.06 million.

Fair Crest Ct., 12665, No. 103-Christopher A. and Daniela S. Sass to Faisal Radwan, $310,000.

Fair Valley Dr., 4512-Satish B. Vemana and Neelima Chanamolu to Han Bin and Eunice Kim Chai, $545,000.

Forestdale Dr., 4659-William Rosenberger to Junjie Ma, $495,000.

Garden Grove Cir., 12112, No. 203-Fairfax County Redevelopment & Housing Authority to Kishor and Devi Tiwari Adhikari, $125,137.

Greenwood Ct., 12104, No. 302-Emired Melean to Ioanna Iliopulos, Gaetano Thomas Cataldo, Evanthia Iliopulos and Evonne Iliopulos, $325,000.

Inverness Woods Ct., 5527-Property Developments Corp. to John Nick and Christine R. Erdie Lalena, $449,900.

Leehigh Dr., 11632-Jin S. and Hye S. Kim to Antoine K. Charles and Anna Rosam Mata Charles, $809,000.

Millpond Ct., 3742-Amr Alian and Hoda Ismail to Han Cheng Xiao and Xianna Peng, $748,000.

Park Green Dr., 11657-April Dixon to Anar Babayev, $540,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 317-Nancy Murphy to Saba Sarraf, $480,000.

Quiet Creek Dr., 4010-Rene and Adriana Mendoza to Daniel Gil Michaud and Yen Kim Nguyen, $590,000.

Superior Sq., 4656-David J. Lloyd to Jijun Ren, $310,000.

Westbrook Mill Lane, 11310, No. 201-Jacqueline Kim and Chong Park to Nicholas J. Karsko, $335,000.

Wisteria Way Ct., 3507-Debra A. Sarafinas to Nduka and Ezigbonneamaka Janice Jemie, $750,000.

FAIRFAX STATION AREA

Cathedral Forest Dr., 8512-David W. and Patrice P. Hebda to David L. and Linda W. Hardwick, $989,900.

Oak Chase Cir., 8516-Karen S. Mitchem to Sargam, Shanya and Madhur Bhashini Hans, $761,000.

Triple Ridge Rd., 9010-Daniel W. Roberts to Cathryn A. Woller, $647,500.

FALLS CHURCH AREA

Devon Dr., 3522-William W. and Jenica F. Wang to Shaun R. Snader and Andrea E. Wright, $1.25 million.

Holmes Run Rd., 3128-Thomas E. and Rowena Adamson to Stephanie N. Harvey, $715,000.

Nealon Dr., 3228-Holly and Loren Smith to Tyler and Amanda Satorius, $499,500.

Yancey Dr., 7981-Dileep G. and Jeanne M. Dhavale to Thomas L. and Judith H. Irving, $591,900.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 920-Xianming Ren to Sung Choi, $271,000.

Montivideo Square Ct., 6810-Adam and Jennifer Hood to Jeannette Absher, $550,000.

Truman Lane, 6525-Laszlo Berkowits to Adam and Jennifer Hood, $975,000.

FORT HUNT AREA

Collingwood Rd., 1121-M. Amanda Jordan and Cheryl Brewer to Logan Garrote Beougher and Taylor Diane Forese Wagonseller, $680,000.

GREAT FALLS AREA

Lagovista Ct., 9404-Austin J. and Pamela Ann Yerks to James K. and Emily L. Covington, $1.27 million.

Weant Dr., 9101-Walter A. Sheffler to Thomas McNally and Kristen Bezier, $945,000.

HERNDON AREA

Air and Space Museum Pkwy., 13777-Donna J. Bogart to Mustafa Soydan, $490,000.

April Way, 1320-Rumneet Grewal and Jasbir Singh to Tamim Chowdhury and Dena Samir Elsamahy, $460,000.

Barker Hill Rd., 900-Richard B. and Georgene E. Kaufman to Michael Voge and Jessica Lynn Marie Eliason, $588,000.

Casper Dr., 1120-Scott Joseph Richmond to Bradford R. Nickerson, $399,900.

Charlton Pl., 1017-Gary M. Shafer to Shri and Elizabeth Arora, $600,000.

Diamond Mill Dr., 13150-Colin H. Tang to Ritankar Majumdar and Reema Sunil Railkar, $476,000.

Flying Squirrel Dr., 13596-Wayne and Mei Lie Ching to Akash Chopra, $488,850.

Huntsman Pl., 724-Richard A. and M. Theresa Gollhofer to Warees and Terra Smith, $755,000.

Madison Forest Dr., 430-Pamela Huffman Falls to Yonghong Gu, $715,000.

Monaghan Dr., 2156-Geremias Salgado and Maria E. Arevalo to Chiranjivi and Laxmi Lamichhane, $292,500.

New Belmont Ct., 12901-Richard E. and Lorraine Mosehauer to Dustin Lee and Heather Jungst Carroll, $679,000.

Skyhaven Ct., 1407-Military Warriors Support Foundation to James Kowalke and Sutichai Boonyuen, $465,000.

Tway Lane, 1110-Camilo A. and Caridad D.L. Cifuentes to Solomon Ayanaw Habtu, $420,000.

HUNTINGTON AREA

Dona Ave., 3405-Romeo Alberto Martinez and Maritza Isoliet Lacayo to Reyna A. Umanzor Reyes, Miguel A. Umanzor and Steven Fuentes, $400,000.

James Dr., 2624-Harold Paul and Karen A. Ashworth to Tatiana Semeniuk, $388,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 209-Rona A. Levy and Joseph Canevari to Angela Su, $339,900.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1517A-Alan P. and Sarah Mai Simon to Mariclaire B. Borowy, $834,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beechcliff Dr., 3304-Joseph F. Heath to James Gardner Blanks and Ashleigh Jordan Tiller, $506,000.

Gum Springs Village Dr., 7802-Alden and Mary Ellen F. Kwong to Denise Roxana and Jason Andrew Rogers, $405,000.

Lookout Ct., 7714-Lee Ann Hennig and estate of Thomas Allen Hennig to Nicholas Jerold Smith and Sarah Diane Leavitt, $705,000.

Queens Rd., 6727-Diversify Investment Technology Corp. to Mai Tram N. Hoang and Brian Hoang Bao Vu, $450,000.

Toron Ct., 2509-Matthew G. and Jessica L. Roberts to Joseph H. Afanador and Jessica R. Parker, $687,000.

LINCOLNIA AREA

Callcott Way, 5715, No. D-John and Ruth H. Kimm to Sergio Sabino and Kenneth R. Pinard, $475,000.

Harrington Falls Lane, 5617, No. B-Leo R. Andrews Jr. and estate of Jay Stuart Figer to Claire Urena, $460,000.

LORTON AREA

Ayden Lane, 9105-Tashia N. Mallette to Solomon Workneh and Belen Tolossa, $455,000.

Douglas Fir Dr., 8169-Navneet Dhillon to Garrett Durand and Lisa Pinkston Heath, $750,000.

Harrover Pl., 8986, No. 86A-Andrey O. Ivanov to Mara Ann Rocco, $344,900.

Marovelli Forest Dr., 9185-Brian and Anna Quigley to Eddie David and Joan Bailey, $790,000.

Red Bird Woods Ct., 6718-Steven Derrick and Leah J. Canady to Arshavir Tatevosyan and Anna Sungurtian, $460,000.

Saluda Ct., 9541-Seung Hyun Kim to Bayazid Sarkar and Farhana Kabir, $405,000.

MCLEAN AREA

Aerie Lane, 1604-Roger L. Petersen and Louisa J. Hayward to Kathryn E. and Stephen Inch, and Susan C. and Charles M. Mathews Jr., $1.16 million.

Brookhaven Dr., 1515-Harvest Holdings Corp. to Barry Howard and Caryn Beth Danoff, $2.23 million.

Claymore Ct., 6623-Ingrid H. Rosenberg and estate of Robert K. Rosenberg to Yufeng Zhao and Yuqiong Liu, $950,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 307-Signet Residential Corp. to Brian J. and Tracy T. Morra, $1.96 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 317-Muhammad Abdul Ghaffar Abdulla Muhammad and Muath Muhammad Abdulghaffar Abdulla to Sonia and Barry Moore, $380,000.

International Dr., 1645, No. 425-Shu Ching Chen to Jordan Richard Marks and Vicki Lynn Gincel, $495,000.

Lincoln Way, 1535, No. 301B-Israel Olmos and Arlynn J. Barrios to Songgang Gu, $240,000.

Old Chesterbrook Rd., 6424-Anthony F. Guadagno and Marla E. Diamond to Evelyn M. Jelstrom and Karl O. Sandberg, $1.26 million.

River Oaks Dr., 7002-Thomas H. Phillips and Susan H. Crandall to Shahiq Mohammad Khwaja, $962,500.

Solitaire Lane, 1806-Peter A. Guilbert to James L. and Laura Lawson Duval, $1.49 million.

Virginia Ave., 1911-Richard Bensinger and Virginia R. Diamond to Lauren and Joshua Cury, $1.28 million.

Woodman Dr., 1702-MR Project Management Inc. to Adam Daniel and Amber Boyd Vincent, $2.65 million.

MOUNT VERNON AREA

Lukens Lane, 8723-Vicky M. and J.D. Yelton to Showkat S. Ali, $295,000.

Pembrook Village Dr., 4455-Gwendolyn D. Brown to Jae H. Jung, $199,000.

Talbott Farm Dr., 8741-Jubilation Properties II Corp. to James R. and Keri A. Williams, $515,750.

Wessynton Way, 3313-Susan J. and David F. Hume to Christopher B. Keany, $905,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dublin Ave., 5308-Lien Kim Tran to Khear Sing and Quyen Le, $400,000.

Hatteras Lane, 8014-Roy C. and Marjorie H. O’Roark to Heather N. and Kevin Hansen, $475,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10302, No. 8-110-Barbara Florio Day to Sean Michael Brinza, $239,900.

Fox Mill Rd., 3209-Kenneth D. Milhoan to Maria Margarita Baptiste Medina, $681,000.

Sledding Hill Rd., 2621-Thomas L. and Christy W. Ransom to Eric Quoc Tran and Lanc Nguyen, $1.31 million.

RESTON AREA

Beacon Heights Dr., 2056-Eric R. and Jacqueline E. Yeaney to Earnest O. and Donna Robbins, $1.14 million.

Breton Ct., 11809, No. 12B-Carol J. Bailey to Govand Sinjari, $241,100.

Emerald Heights Ct., 2285-Robert L. Matthews and estate of Stephanie Lisa Powell to Josef Peter and Anastasie M. Nsimba, $335,000.

Freetown Dr., 2514-Laura L. Howell to Robert Hoyt Francis III, $675,000.

Hemingway Dr., 11514-Timothy A. and Susan Stein Lascko to Qiang Lai and Yi Sun, $851,000.

Karbon Hill Ct., 11709-H-Joshua M. and Jessica L. Borromeo to Jamil Guevara Soto, $295,000.

Maple Ridge Rd., 11522-Matthew J. Collins to Sandra Ann Bowers, $446,000.

Market St., 12000, No. 472-Hershvardhan G. and Hemang Narola to Jhoselis Brioso, $349,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 313-Chad Maccarelli to Richard Kingsboro Benson IV, $515,000.

Parkcrest Cir., 1639, No. 201-John Steven Carlisle to Emily Elisabeth Katz, $208,850.

Reston Station Blvd., 11200, No. 205-Pulte Home Co. Corp. to Vilas K. and Sangeeta V. Mandlekar, $637,500.

Sagewood Lane, 1951, No. 411-Sonia H. Moore to Cristen B. Strother and Thomas L. Strother, $85,000.

Shadbush Ct., 11564-Faizullah K. and Shahida P. Khattak to Dung Tran and Ngan Tuyet Nguyen, $495,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 415-Richard J. Repke and Steven J. Pointer to Azar S. Jaymand and Nasrin Sasaninejad, $400,000.

Taliesin Pl., 12009, No. 33-Daria Moore to Nikolai W. Roster, $328,500.

Villaridge Dr., 1940B-Randall D. Anderson to Soraya Otero and Daniel Chovil, $272,500.

Waters Edge Lane, 1648-Ann Groce to Marek and Anna Zalewski, $810,000.

SEVEN CORNERS AREA

Manchester St. S., 3101, No. 823-Yi Huang Liu to Asha Desai, $230,000.

Willston Pl., 2902, No. 302-John Richard Fitzgerald to Tyler Matthew Scheufele, $210,000.

SPRINGFIELD AREA

Bowie Dr., 6521-Carlos D. and Analuisa Sandoval to Fidel and Natalie Ramos, $555,000.

Cloud Ct., 7568-A. James and Betty R. Wagner to Frederick David and Virginia Clark Billups, $525,000.

Evanston Rd., 7263-Ryan W. Lees and Gabriela C. Benitos Mendoza to Beth Jinae Kennedy and Kristopher Matthew Cruz, $399,999.

Grace St., 7305-Nina I. Windsor to Alejandra Caballero, $452,400.

Highland St., 7422-John M. Renahan to Ivan and Maria Delgadillo, $325,000.

Lazy Creek Ct., 8477-Kevin Bishop to Andrea Elizabeth Viscarra and Javier Tarabillo, $330,000.

Running Creek Ct., 8213-Christina Baraty and Robert Pyle to Dennis and Eva A. Askins, $665,000.

Tributary Ct., 8080-Carla S. Maldonado to Peter M. Gong and Dahee Choi, $440,000.

Windy Point Ct., 7810-Constance L. Berg to Praveen Chungath and Shiba Praveen Kumar, $670,000.

VIENNA AREA

Carnegie Hall Ct., 8183, No. 103-Maheshwar Yadav to Rookmatie Veerasammy, $460,000.

Gallows Tree Ct., 2028-Demetrio Ferrer Jr. and Domingo A. Perez to Rajesh Yelisetti and Haritha Ghatam, $640,000.

Madrillon Springs Ct., 2036-Michael Gentry to Benjamin Gabriel Bartolome and Christina Brooke Lamell, $715,000.

Peppermill Pl., 9809-Bert J. and Geraldine R. Webb to William G. and Elizabeth Sewell Von Holle, $830,000.

Sawtooth Oak Ct., 2331-Zheng Zhou and Wenfan Yu to Jeremy Bryan and Allison Bishop Hancock, $876,000.

Stone Hollow Dr., 2754-Andrew and Kristen Barnett to Robbie Zheyuan and Cynthia Jade Li, $535,000.

Wolftrap Run Rd., 1416-Samuel L. and Barbara A. Cannon to Christopher S. and Jamie P. Deaton, $880,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Promontory Ct., 7874-Roger Coney to Mingrui Han and Miao Zheng, $990,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Blarney Stone Ct., 6446-Linda Carlos to D. Juan and Alisha Janene Perry, $429,900.

Greeley Blvd., 6317-Maria Cristina and John Louis E. Saunders Jr. to Jorge Ernesto Romero Arias, $485,000.

Holford Lane, 6617-Joanne Brignolo and estate of John R. Benton to Zoran Peshevski, $520,000.

Kingsgate Rd., 8318-H-Bruce A. and Kathryn Keating Brody to Brandon Altamirano and Ramone Nicole Alimagno Memita, $300,000.

Queenston St., 6011-John W. and Amy P. Hornaday to Anthony Davies and Carrie Marshall, $535,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Carol St., 10819-Louis G. and Mercedes C. Mendez to Karen C. Lund and Matthew W. Barton, $650,000.