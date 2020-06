Wakefield Dr. W., 6702, No. A2-John Jarecki to Joseph F. and Julie C. Stoltz, $260,000.

10th St., 6621, No. A2-Johanna D. Levy to Mallory M. Gerndt, $303,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Castletown Way, 6178-Concord Property Corp. to Dennis Michael and Kerrie Anne Philipson, $489,900.

Desiree Ct., 6613-Innovative Holdings Corp. to Daniel E. De Jesus Serrano, $425,000.

Franconia Rd., 4004-Bosch Homes Corp. to Brian A. and Deanna K. Smith, $755,000.

Grange Lane, 6575, No. 202-Steven P. Walton to Long H. Nguyen and Jesmine Edith Roberts Torres, $339,000.

Jowett Ct., 5537-Yodit Araye to Maoxu Cao and Yazhen Yuan, $589,900.

Lochleigh Ct., 6562-Gul and Ibrahim Dusi to James J. Spollen, $469,853.

Mary Caroline Cir., 6913-J-Anne Brown Young to Morgan E. Johnson, $285,000.

Netties Lane, 6609, No. 1509-Janet N. Osborne to Laurel B. McClean, $381,000.

Parish Glebe Lane, 6507-Ryan T. Madden to Ryan Michael Poitras and Jessica Gandy, $510,000.

Silver Ridge Cir., 6471-Supersolv Com Inc. to Haben Y. Ghebremedhin, $420,000.

Yadkin Ct., 6576-Zachary David Vick to Tashi Tsering, $405,000.

ANNANDALE AREA

Briarwood Ct. N., 4410, No. 25-Ling Yu and Zheng Wang to Sandra E. Montes and Kelvin W. Branch, $205,000.

Donnybrook Ct., 7722, No. 207-Jeffery A. Hoare to Qasam and Karemah Loudin, $162,000.

Fountain Head Dr., 7452-Thomas Stanners to Tariq M. Zia and Masooma Haq, $426,000.

Jayson Lane, 4402-Steven R. and Lynn E. Criste to Edward Lenox Laslett and Hsin Chang, $640,000.

Millcreek Dr., 3815-Mark and Cynthia Barbaro to Shelly and Tsuyoshi Tsuda, $529,900.

Terrace Dr., 3525-Hai Thi Vo to Denis Padraic O’Brien and Kathleen Jean Welsh, $499,900.

Woodburn Village Dr., 3302, No. 12-Mitchell J. and Laura W. Moloney to Laxmi Dhakal, $235,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 1410S-Mary E. Pitts to Kwasi O. and Matti S. Donkor, $249,900.

Leesburg Pike., 6141, No. 102-Denise Wilson to June Gentry, $168,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1211S-Helen Carr to Cynthia Rae Doell, $349,900.

Whispering Lane, 3606-John M. Rebolledo to Bolko Josef Knap Skorupski and Adina Darleen Gitzen, $840,000.

BURKE AREA

Blue Jug Landing., 9091-Troy Allen Eaves to Eric and Mariah Eichelberger, $600,000.

Chelmsford Ct., 5663-Michael T. and Debra L. Kelly to Lisa J. Ashcraft, $460,000.

Jacksons Oak Ct., 5810-Luz and Alonso Restrepo to Felix and Soledad L. Olivera, $230,000.

Kendrick Lane, 5572-Lawrence J. Bowersox to Sung Won Namkoong and Jeongsook Kim, $460,000.

Powells Landing Rd., 6002-Rolanda N. Beckwith to Juan Daniel and Juan Alberto Lopez, $450,000.

Silas Burke St., 6348-Camha Thi Tran and Diep Ngoc Le to Jorge A. Veron and Patricia White, $550,000.

William Kirk Lane, 9423-Hans Eric Worthy and Ellen Vanhully Bronson to Tracy Storme Meador, $534,900.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14824-Alexander Kopylov to Elizabeth Reategui, $360,000.

Cider House Lane, 14454-Inchang Jang and Jaehee Hwang to Hannah Denise Ellisweaver, $441,000.

Deer Lake Ct., 14710-Susan A. Horowitz to Ye Won Han, $425,000.

Golden Oak Ct., 14416-Michael Claud and Mary Beth McGhee to Xuebin Huang and Hongxi Zhao, $235,000.

Havener House Way, 5931-Claudia Zelaya to Naveen S. Thakur, $265,000.

Lampec St., 14924-Nicholas and Becky A. Hawryluk to John Anthony and Lindsay Alukonis, $475,000.

Pickwick Rd., 5605-John and Linda C. Wood to Samy T. Hazayen, $618,000.

Rosy Lane, 14302, No. 23-Christine A. Livingston to Keum B. and Soojin Hong, $238,000.

Stone Maple Terr., 6729-Christopher L. and Sherry L. Herst to Lauren Howell and Chang Kyu Lee, $384,000.

CHANTILLY AREA

Dawn Valley Ct., 4103-Andrew Baybutt to Milan Rimal and Sarita Aryal, $332,000.

Elmwood St., 4104-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Joon Hyoung and Elizabeth Jinhyoung Ko, $676,964.

Lightfoot St., 3850, No. 154-John E. Wahl to Mary Porter Weston, $273,480.

Tonys Pl., 15301-Karon C. and Kaisha Parigin Keith to Leonardo Colque Villarroel and Sarina Villarroel De Colque, $425,000.

CLIFTON AREA

Dunquin Ct., 7450-Steven P. Weihrouch to Heather Buchanan Bernard, $1.09 million.

Orchard Dr., 13515-Thomas G. Riley to Fernanda Rodriguez Ramirez, $216,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Dr., 11321, No. 3-202-Khachatour and Greta Khachatourian to Valerie M. Sanders, $242,000.

Barringer Pl., 4578-Hunter and Yi Fang Koh to Prabhu Jude Rajendran and Sharmila Stephen, $599,900.

Cheshire Meadows Way, 5502-Virginia Sell Now Corp. to Matthew Beverley, $465,000.

District Ave., 3006-Jaclyn F. Abrams and Nathaniel P. Beach Westmoreland to Benjamin and Mary Kate Murphy Wojtasik, $789,700.

Fair Heights Dr., 12850-Marie Garcia to Alan J. Huang and Chun Ting Chao, $595,000.

Fairfax Center Hunt Trail, 4033-Deidre Falls to Jay Won Lee, $525,000.

Fort Buffalo Cir., 12208-Marium Mehdi to Ali and Behnaz Raissian, $320,000.

Gramlee Cir., 4601-John W. and Laurie J. Hinners to Andrew P. Hunter and Karen H. Kleiber, $675,000.

Heatherstone Ct., 4067-Vida Gecas to Joshua Paul and Jennifer H. Molyneaux, $554,000.

James Bergen Way, 12606-Pedro M. Lebron to Julianne Roque Hussin, Nicholas Drew Hussin, Francis Roderick Roque and Irene Elise Roque, $525,000.

Legato Rd., 4169-Hisham Mohamed Milyani and Eman Jameel Fakahani to Muyan Wang and Meilan Li, $640,000.

Mirror Pond Dr., 9426-Jin Jang Lee to Zeng Ping Liu, $334,500.

Penderview Dr., 3910, No. 631-Alexander B. Berhe to Ohunene Sheidu, $209,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 357-Christopher A. Sorensen to Erik Hatfield, $345,000.

Ridge Knoll Dr., 12008, No. 510A-Charlotte L. Whitney to Angela N. White, $380,000.

Sayre Rd., 2926-Stephen Chul and Jung Ja Kim to Ayed Saad Alshihri, $1.25 million.

Sutherland Hill Ct., 3106-David M. and Dianna Chapman Zangrilli to Tianzhen and Ruqian Lin, $600,000.

Woodberry Meadow Dr., 3961-Jin H. and Esther K. Bahk to Nathan Patrick and Rebecca Lynn Helmick, $1.05 million.

FAIRFAX STATION AREA

Clara Barton Dr., 11123-Eugenia A. and Patrick J. Dennis to Ross Michael and Rebecca Davis, $715,000.

Oak Pointe Way, 8525-Hernan De Los Reyes to Tyrone V. and Deve V. Hall, $749,900.

FALLS CHURCH AREA

Kaiser Pl., 7101-Joshua T. Manney to Minh N. Phan, $549,500.

Nottage Lane, 3207-Dennis Wayne Zirkle to Ruijing Hurwitz, $456,800.

Tower St., 7428-John W. and Judith Fay English to Sierra Ryan and Cameron Chicoine, $718,000.

FORT HUNT AREA

Cool Spring Dr., 1505-JJKS Investments Corp. to Kimberly and Shaun Alexander Tyborowski, $705,000.

GREAT FALLS AREA

Deerfield Pond Dr., 9903-National Residential Nominee SVCS Inc. to Gary and Wendy Pan, $1.15 million.

Leigh Mill Rd., 1105-Paul J. Argy to Roderick and Jane Evans Murchison, $1.94 million.

White Chimney Lane, 9119-Halbert Alexander and Michele France Crumes to Steven Berman and Razieh Shoushtari, $1 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3067-U.S. Home Corp. to Catherine Houlihan, $684,990.

Ashburn St., 909-RCMA Investment Inc. and ANHV Investment Corp. to Ashleigh N. Tuma and Caitlin Nichole Sellers, $530,000.

Branch Dr., 923-Rolando J. Ferrufino and Blanca Canales to Rose Anna Claire Alldredge and Robert Cory Brown, $372,000.

Cavendish St., 406-Nicholas Gilbert E. Page to Alexandra Wynne Cropp and William Sacripanti, $474,900.

Colvin Ct., 840-Andrew and Jessica Younkman to Jose Adonay Molina Sorto, $499,900.

Dyer St., 107-Jeffrey and Tracy Underwood to Elizabeth Young Chu and Christopher Scott Taggart, $645,000.

Foxlease Ct., 13498-Kristina L. Kearney and Kristina L. Ortiz to Ram Bahadur Kunwar, $400,000.

Monaghan Dr., 2208-Allen Draugelis to Percy D. Rojas Eugenio and Maria Elizabeth Rodriguez Velasquez, $325,000.

Old Dairy Rd., 13637-Virginia H. and Clifford W. Thornton to Fady Talhame, $545,000.

Sugar Mill Way, 2448-Subarna M. and Sarita B. Malakar to Olga Lorenz and Christopher Steven Hill, $492,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3418-Lien Nguyen to Luis C. and Terra M. Enriquez, $609,000.

Kings Hwy. N., 6024-Benedicto M. and Olivia A. Dichoso to Calvin J. Williams, $330,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1003-Pamela D. Howell to Gregorio Eduardo and Maria Irene Arevalo, $262,000.

Redcoat Dr., 2624, No. 1B-Alia Iqbal and Zahid Iqbal Khattak to Prasanga M. and Maria Esther Abeysekera, $220,000.

HYBLA VALLEY AREA

Boswell Ave., 2512-Eileen S. Deaver to Mahdi Akhgar, $600,000.

Harrison Lane, 7129-Jacqueline F. Jackson to Robert David Thomas III and Carly Lauren Lee, $580,000.

Mason Grove Ct., 7119-Thompson H. Sawyer Jr. and Tracie A. Middleton to Kegan John Shelby and Dama Wright Ogletree, $405,000.

Richmond Hwy., 6425, No. 201-Michael James and Amina Myriam Gray to Raymond Valenzuela, $250,000.

Windbreak Dr., 2426-Belquis and Razia Ahmadi to Anita I. Bravo and Nicholas J. Schlosser, $420,000.

LINCOLNIA AREA

Chieftain Cir., 5371-Marc Reading and Julia Wojdylo to Thomas Edwin Cox, $685,000.

Harvey Lane, 5522-Cheryl A. Padilla to Barbara Veronica Gallets and Humza Nabeel Arshad, $475,000.

River Tweed Lane, 6512-Donald Lee Wellen to Matthew Eisenberg and Chloe Rodriguez, $551,000.

LORTON AREA

Calvert Cliff Ct., 8718-Austin M. Hill to Carolyn T. and Tuan Anh Tran, $359,000.

Fascination Ct., 8970, No. 215-Clifford C. and Alane S. Lewis to Matthew Wayne and Denise Fyfe Damba, $410,000.

Mccloud Ct., 7607-Carl Martin Ruiz to Krista and Jonathan Anderson, $445,000.

Rhondda Dr., 7300-Sarah Jean Bord to Elsabeth Gebregiorgis and Kalab Mengesteab, $368,000.

MCLEAN AREA

Aspen Wood Ct., 5843-Barbara K. and William M. Stephens to Aaron Levi Tracy, Dawn M. Hamilton, Ruth Diane Hamilton and Thomas Charles Hamilton, $1.26 million.

Carriage Hills Dr., 7446-Jabre Inc. to Tri Huy Van, $853,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 409-Signet Residential Corp. to Asayo S. and Reinhard E. Zuber, $869,900.

Heather Brook Ct., 6501-Alan W. Chung to Seung Jin Park and Mee Young Cho, $1.3 million.

Kirby Rd., 1823-H. Stephen and Gail C. Bartlett to Michael R. and Laura M. Klein, $1.59 million.

Lorraine Ave., 2006-Buchanan Price Corp. to Sean Joseph and Linanne Kulik Breslin, $3.67 million.

Melbourne Dr., 1733-Focal Point Homes Corp. to Eric Ryan and Amy Anderson Carlson, $1.83 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 913-Rita Lewis to Yeon Sook Nam, $415,000.

Saddleback Ct., 913-Maximum Investments Corp. to Niu Niu Chen and Qi Tong, $1.15 million.

Spring Gate Dr., 1550, No. 8102-Sreenivasulu Metukuru to Jong Kook, Mi Ae and Anna Lee, $489,000.

MOUNT VERNON AREA

Allwood Dr., 9227-Cori R. Esser to Marilyn and Alan Bisenieks, $575,000.

Claremont Woods Dr., 8210-Haiyun Ma and Iwei Jennifer Chang to Francisco T. and Maria Torres, $329,900.

Manzanita Pl., 3852-Wilma Piovesan to Mayurkumar M. Dankhara and Ghanshyambhai T. Savani, $200,000.

Richmond Hwy., 8420, No. 57-SSST Properties Corp. to Ufuoma E. Otu, $140,000.

Tarpon Lane, 4329-Dick L. and Patti S. Porter to Danielle A. Thompson Ochoa, $655,000.

Woodland Lane, 3109-Richard Keith Moran to Kelsey H. and Garrison J. Moore, $620,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dublin Ave., 5315-Kevin C. Voland to Dominick Valerio and Sara R. Bryant, $510,000.

Heming Ave., 5515-Sai Baba Funding Corp. and Kayan Corp. to Kazi Reaz Hossain, $518,000.

OAKTON AREA

Berryland Ct., 10901-Nancy S. Kidwell and estate of Thomas H. Jones to Steven and Alejandra Paulovich, $783,000.

Thaxton Lane, 2838-Diego J. and Kathy L. Suarez to Oswaldo A. Melara Melara, $650,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12161, No. 203-Robert and Laura L. Doyle to Susan Clark, $462,000.

Beaver Trail Ct., 11172-M. Ann Weaver and Ann W. Steffan to David Arze, $265,000.

Breton Ct., 11872-Brandon C. Shieh to Juan A. Campos Escobar, $345,000.

Colts Neck Rd., 2014, No. 2B-Troy Perkins to Ryley Stotka, $231,000.

Green Watch Way, 2112, No. 201F-Gabriel Homes Inc. to Thomas James Davis II, $259,000.

Hickory Cluster, 11500-Todd and Zerrin Turner to Bryan Christopher and Lesley Anne T. Lynch, $499,900.

Lake Newport Rd., 12023-Harry J. and Linda A. Gwinnell to Matthew Joseph and Sarah Jeanne Sullivan, $720,000.

Market St., 11990, No. 303-Ana Navarro Eapen to James and Rachel Muskopf, $550,000.

Market St., 12001, No. 161-Rung C. Tang to Robert A. Espinar and Julie Todd Fowler, $290,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 412-Dung T. Pham to Mark W. Coster, $395,000.

Parkcrest Cir., 1668, No. 300-Nicholas D. Oler to Merton D. and Christine Emery, $285,000.

Reston Station Blvd., 11200, No. 305-Pulte Home Co. Corp. to Christopher M. and Bitsity N. Cummings, $670,428.

Saint Johnsbury Ct., 11902-Bonnie L. and Noel H. Petree to Narumol Siritakool, Kusuman Siritakool and Suriya Srichok, $424,900.

Stratford Park Pl., 1855, No. 210-Dana Mikelson to Ryan A. Abraham, Katherine Fielder Johnson Reid and Kathleen E. Abraham, $370,000.

Thrush Ridge Rd., 11006-William E. Toms Jr. to Karen R. Catone and Daniel N. Williams, $625,000.

Vintage Pl., 1262-Scott Heeman and Kevan Arevalo to Peter Giudici, $397,000.

Windleaf Dr., 1300-G-Stefany Wesson to Christopher Brian Buckley, $399,000.

SEVEN CORNERS AREA

Manchester St. S., 3101, No. 920-CP Holdings Corp. to Glenn and Geraldine Ferguson, $161,000.

Willston Pl., 2920, No. 101-Hung Kien Mong and Nancy Bowyer to Hien Thi Chau and Phong Phan, $159,000.

SPRINGFIELD AREA

Burning Forest Ct., 8254-Stephanie J. Jackson to Eugene Fisher, $275,000.

Creek Crest Way, 6846-Charles S. Nichols to Kimberly Thompson and Daniel Joseph Murphy, $840,000.

Floyd Ave., 7405-Mber Corp. to Joshua Daniel and Anastasia Eva Lenfest, $542,000.

Grandstaff Ct., 8921-Kevin M. and Dana R. Weinberg to Sharif Abdullaev and Yulia Scheblykina, $495,000.

Hubbardton Way, 6517-Eric R. and Cathryn A. Woller to Gregory J. and Yesenia Brindza, $515,000.

Maritime Lane, 7607-Gregory L. and Karla M. Verga to Kevin Luong and Ngoc M. Hua, $652,156.

Spring Creek Ct., 8637-James Tchabo to Eric Pare, $391,025.

Wadebrook Terr., 8707-Guillermo R. and Lois C. Carranza to Eddie Dean and Julia Kathleen Smith, $472,000.

VIENNA AREA

Audreys Ct. SE, 209-Battle Street Builders Corp. to Megan Katherine and Bishesh Devkota, $1.24 million.

Casmar St. SE, 119-Evg SSB Ventures Corp. to Robert Douglas and Kelly Ann Bassett, $1.32 million.

Gallows Tree Ct., 2046-Patrick Y. Sohn to Xinyang Ma and Weican Zhang, $680,000.

Hunter Mill Rd., 1843-Alan C. Cavacas to David Robert and Susan Murphy Adamson, $1.25 million.

Marshall Rd. SW, 538-Megan Moulton Levy and Courtney Portell to Shaun and Leanne McDougall, $785,000.

Reserve Way, 7996-Beeren & Barry Investments Corp. to Lawrence Carver, $765,000.

Sebon Dr., 8072-Christopher and Kerrie Anne Gogoel to Henry Chon and Yunea Park, $485,000.

Tamarack Dr., 10310-Jon T. Cassady to Gregory T. Jaeger, $735,000.

Yellow Pine Dr., 10203-Clarke and Drema L. Campbell to Mehrak Michael and Courtney Rae Marzban, $970,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alloway Ct., 6423-Franklin Clifford Freeman and estate of Harriette Catherine Freeman to Javier Bustamante and Roselyn Rosal Tineo, $500,000.

Bluecurl Cir., 6813-Charles Mugno to Carlee McCarty, $740,000.

Greeley Blvd., 8208-Paul A. and Brenda R. Clark to Kate McFaul and John T. Spahlinger, $589,500.

Huntsman Blvd., 6721-Joel L. and Donna M. Labuda to Alain Velasco and Anne Marie C. Balmaceda, $586,000.

Loudoun Lane, 6901-Edward James and Margaret A. Wyse to Sang Hwang, Nam Hee and Seung Min Han, $595,000.

Royal Ridge Dr., 5812, No. T-Grei Corp. and Adgroup Corp. to Ashley Nicole Promisel, $235,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Cobb Dr., 3505-Sabriye Onder to Charles A. and Christine Louise Beaulieu, $500,000.

Johnson Ct., 4308-William A. and Robin L. Hicks to Yinchen Zhang, Wenjing Wu and Jigya Zhu, $720,000.