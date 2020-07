Mason Hill Dr., 1607-Diane Cullen and Arnold C. Levin to Gerald Patrick Webre Jr. and Michele Marie Bosio, $690,000.

Roanoke Dr., 2253-Judson Berger and Sangeetha Sarma to Bridget Anne and Kristen C. Watson, $389,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 401-John William Andrews and estate of John M. Andrews to Richard John and Sally Lisa Foks, $125,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Blue Grass Dr., 6115-Douglas C. Martin to Kevin James Crombie and Kelly Moran, $555,000.

Charles Green Sq., 6610-Kenneth M. and Paige M. Misken to James R. Pfingsten and Jiae Jung, $575,000.

Desiree St., 7740-Keith A. Gorney and Philip C. Paul to Alex Y. Chung, $510,000.

Franconia Forest Lane, 6010-Robin E. Schmidt to Deborah Marie and Matthew William Vandersande, $625,000.

Grange Lane, 6585, No. 403-Caroline Capra and Sergio Mylius Jr. to Brenton Ashley Stevens and Sarah Bethesda Saccoccio, $405,000.

Heritage Hill Dr., 5755-Daniel A. Root and Susan M. Klemens to Aaron Wurm, $432,500.

Paulonia Rd., 6205-Douglas Winslow and Susan Ann Szalla to Antonio and Leonidas Rivas, $495,000.

Scotch Dr., 6102-Aras K. Grinius to Terry and Erika I. McClure, $615,000.

Tilbury Rd., 5931-Ian G. and Penelope A. Jones to Andrew Hogan and Elizabeth Liberman, $575,000.

Victoria Dr., 6917-K-Amanda C. Hart Cintron to Jeremy Paule, $272,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4325, No. G-John G. and Elizabeth M. Bays to Aymen Chtourou, $205,000.

Beverly St., 7317-Theresa L. Dombrowski and William B. Faith to Karen Michelle Bishop and Ryan Alexander Underwood, $831,000.

Championship Dr., 4072-Gordon Keith and Mary Elizabeth Goldston to Daniel Huynh, $395,000.

Epinard Ct., 8305-Henry J. and Peggy A. Tumasz to Robert J. and Abby C. Gwaltney, $799,000.

Tall Oak Ct., 3806-Jose Antonio and Cecilia Isabel Montes De Oca to Paul and Christine Mayeur, $635,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 2105S-Saad Alfalahi and Maysaa T. Hassan to Linda G. Bailey, $399,900.

Lakeside View Dr., 3422-Ebrahim Esfahani and Hourieh Ghasripour to Imoleayo A. Adedokun, $355,000.

Seminary Rd., 5501, No. 409S-Nader Kayoumi to Sandra D. Eddy and Raymond C. Toomer, $352,500.

BURKE AREA

Cove Landing Rd., 5916, No. 203-Patrice A. Musco to Hai Nguyen Pham and Tuyen Khiem Cao, $260,000.

Kara Pl., 5939-Cristian A. Villar and Rossi A. Perez to Carla White, $416,000.

Oak Green Ct., 10872-Harry R. Cullins to Christine and Mondith Sreng, $447,000.

Robins Nest Lane, 5824-Jesse and Carolyn M. Cassibba to Tae S. Kim and Hyeon J. Cho, $467,000.

Wilmington Dr., 6112-Bosch Homes Corp. to Xiao Gang Wu and Secily Y. Mon, $629,000.

CENTREVILLE AREA

Black Horse Ct., 14415-Siddharth and Avantika Aggarwal to James R. Rummel, $357,500.

Castle Harbor Way, 5134-Juan and Anna Navarro to Matthew McGovern, $340,000.

Connor Dr., 13347-F-Evgeny Gervis Lebanidze to Anand Dandegaonkar and Aruna Giri, $285,000.

Cub Run Ct., 6721-Clare E. Ursano to Nathan Michael and Stephanie Elizabeth Britton, $385,000.

Edman Rd., 14824-Daniel G. Dudzinski and Susan M. Strom to Enes and Valerie Celik, $427,500.

Glencrest Cir., 14464-Nicole Davis to Chan Y. Chung, $349,900.

Kendra Way, 6129-Robert M. Walker to Jong Myon Kim and Yoonsun Park, $380,000.

Marshall Crown Rd., 5009-Vishal and Ranjana Chawla to Balachandar Sakthidharan and Jamuna Bai Udayakumar, $838,000.

Pickets Post Rd., 14702-Randalls S. Cicale to Luis Rojas, $515,000.

Rosebud Lane, 6005, No. 202-William J. Won to Isabella Dapaah, $235,000.

Sherborne Knls., 5625-Adnan J. and Nidal J. Hussein to Muhammad Asif and Sana Asif Kamal, $400,000.

Water Springs Ct., 13669-Vanessa Carmina and Michael J. Barnett to Tracy Jamileth Rios, $367,000.

CHANTILLY AREA

Elk Run Rd., 15218-Walter L. and Nhu Y. Johnson to Oakjoo Lee, $529,000.

CLIFTON AREA

Orchard Dr., 13676-Shobha Berry to Corinne Elizabeth Fleet, $207,000.

Wilder Ct., 13502-Jeffrey B. and Apryl Shue to Kenneth E., Monica T., Frederick A. and Yvonne Thomas, $710,000.

FAIRFAX CITY AREA

Appling Valley Rd., 11931-Harold and Carol Chadsey to Michael O. and Ellen Iduma, $642,000.

Barbara Lane, 3118-Stephanie Christine Davis and Richard Lee Shriner III to Anil Regmi, $840,000.

Brentwood Farm Dr., 5110-Bryan M. and Alice M. Benson to William David and Nathania Molly Stephens, $776,500.

Fair Stone Dr., 4409, No. 204-Jennifer L. Macht Pohedra to Tricia Katherine Painter, $275,000.

Foxhole Dr., 13314-Loc V. and Lisa Minh Truong to Michael J. Mahoney, $439,900.

Gossamer Way, 4555-Abby J. and Lesley A. Pearson to Andrew Grant Williams and Maryvan Srey, $617,500.

Gunpowder Rd., 5109-Sae Hwan Lee to Terry Marcus and Margie Graf Henry, $738,000.

Latney Rd., 10343-Jillian and Stephanie L. Gobbo to Kevin and Betsy Houska, $432,000.

Lindenbrook St., 9686-Chandra P. and Sita Baral to Catherine Xiaoci Gao, $469,900.

Melville Lane, 13005-Jane and Ronald Lovas to Murari L., Anjana and Charles A. Daddo, and Gretchen Barlow, $427,500.

New London Park Dr., 5408-Zhong Ping Li and Shu Ying Lin to Amitpal S. Vohra, $395,000.

Owens Ct., 9827-Margaret Shuttleworth to Sheng Zhao and Wei Liu, $481,000.

Pheasant Ridge Rd., 5110-Truist Bank to Steven A. Robertson and Rachelle L. Brace, $640,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 123-Mohammad Shakeri to Taronay F. Roohafzaii, $379,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 415-James Tsung Heng Chow to Falaki Mziguir, $479,000.

Readsborough Ct., 3135-Ju Yeon Shin Ahn to Robin Phaiju and Roshina Manandhar, $589,900.

Rochester Dr., 12308-Jose and Paola Oriette Flores Thomas to Emily Caroline McGee, $760,000.

Shadow Valley Dr., 4912-Charles F. and Elizabeth P. Miller to Timothy and Ellen Delsole, $850,000.

Sutler Hill Sq., 4382-Vijayan Nallasami and Komala Ramajayam to Jinghao Yan, $461,100.

Waveland St., 12179-Lexicon Government Serices Corp. to Robert W. Powell, $555,000.

FAIRFAX STATION AREA

Lakewood Lane, 11814-Andrew McNair Clarke to Ashley Marie Calingo and Roger James Boyle, $730,000.

FALLS CHURCH AREA

Adams Pl., 2915-Edith A. and Scott Maple to Reagan A. Sims and Anthony J. Demarino, $569,000.

Chrisland Cv., 7522-Lauren A. Sanfiel and Edward W. Armstrong to Renee Sookja Kim, $710,000.

Headrow Lane, 3137-Carmen Patricia Mendoza and Marshall Monroe Reed III to Rong Wang, $575,000.

Jefferson Ave., 7001-Alice Joe to Megan Flock Diefenbach, $622,000.

Skelton Cir., 8182-John V. Kerr Jr. to Dylan J. Cochrane and Jue Zheng, $630,000.

Woodlawn Ave., 3013-Adam and Heather Hall to Matthew J. Fry and Katherine L. Vinogradoff, $525,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Darrells Grant Pl., 6750-Sol J. Greenspan and Pamela A. Lintula to Sharon E. Lindskoog and Ramon L. Santiago II, $1.12 million.

Gilson St., 1836-Zachary J. and Catherine J. Haney to Jennifer Juyoung Kwon and Ryan Christopher O’Connell, $650,000.

Howard Ct., 7422-Mark Christopher and Amie Diane Bowman to Morgan Roberts and Benjamin Harris Andrews, $739,000.

Mayfair McLean Ct., 2009-William P. Norman and Mary M. Hamilton to James Dean and Mary Ann Cole, $1.02 million.

FORT HUNT AREA

Battery Rd., 8900-Nicholas Anton and Stephanie Lynn Shimkus to Derek M. Tribble, $606,250.

Danewood Dr., 8814-Paul F. and Beth J. Jarvis to Dorothee S. and John M. Suhy, $644,000.

Lee Ave., 7730-Nigel M. and Elizabeth A. Azer to John M. Richardson, $1.4 million.

Woodcliff Dr., 1101-Monica M. Parker to William Justin Oehlschlager and Kathryn Silvestri, $980,000.

GREAT FALLS AREA

Falls Pointe Dr., 10720-Kenneth R. and Amy W. Kiser to Barry Timothy and Ching Yi Miranda Snyder, $1.33 million.

Potomac Ridge Rd., 9205-Jennifer R. Bowley and Andrew C. Rasberry to Daniel Paul Reinhardt and Nancy Katherine Flood, $799,000.

Walker Rd., 810-Evergreene Companies Corp. to Vittal S. and Manga Anantatmula, $1.53 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 415-Anirudh Ravikumar to Unsoo and Jean Luc Park, $280,000.

Birch Cove Rd., 2439-Navy Federal Credit Union to Kumaresh Krishnamurthy and Sridevi Kumaresh Jembu, $691,100.

Chamblee Pl., 2203-James G. Peters to Mazin I. Elias, $250,000.

Fantasia Dr., 12800-Apolinar S. and Corazon N. Atienza to Samir Ahmed and Lubna Samir, $555,000.

James Madison Cir., 2534-Narasimharao V. and Usharani Kota to Sree Harsha Vasudeva Raju and Sneha Rajagopal, $505,000.

Kidwell Field Rd., 13112-Artin M. and Raquel V. Aidun to Jane J. Kim, $489,900.

McMaster Ct., 3020-Ronald Newell to Bingheng Wang and Zhenning Hua, $332,000.

Poener Pl., 13250-Brian Anthony Voorhees to Brian Matthew Medich and Lidiya Kurin, $335,000.

Sadlers Wells Dr., 1522-Chaz M. and Janet H. Holland to Richard J. Sirois, $485,000.

Terra Cotta Cir., 2481-Ramakrishna R. Atla and Sreelatha Kanala to Sanjay and Mamta Lall, $510,000.

Venturi Lane, 13664-Benita Denise Williams to Dionne Tucker, $402,500.

First Pl., 918-Peter James and Colleen Lynch Jurgens to Jose S. Sorto and Irma E. Alberto Urquilla, $500,000.

HUNTINGTON AREA

Farrington Ave., 2237, No. 6-203-Michael J. and Phally S. Dutton to Sean Meiller, $181,500.

Kendall Pl., 3603-Synergy Real Estate Solutions Corp. to Milosz and Kristin M. Fioretti Reterski, $627,875.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1002-Sheila C. Cook to Sally K. Browning, $320,502.

HYBLA VALLEY AREA

Cobblestone Ct., 3806-Michael J. and Helen M. Tarantino to Keith Somawardana, $500,000.

Great Swan Ct., 7585-Scott P. and Rebecca H. Pittman to Sharon and Kim Devoto, $475,000.

Snowpea Ct., 7512, No. 135-Arleen M. Rutkofske to Elmar and Zahra Chakhtakhtinski, $295,000.

LINCOLNIA AREA

Burgundy Leaf Lane, 6339-W. Grady Houseknecht to Ye Zhu and Siwatm Piyasirisilp, $580,000.

Winter View Dr., 5243-Pulte Home Corp. to Duane J. Jarc, $463,140.

LORTON AREA

Blackfoot Ct., 8576-Meghan Fallows and Henry Allen Lavoo to Reem, Donald and Donald Edgar Trahan, $343,000.

Golden Ridge Ct., 8548-Mary Jane Hill to Meherali and Ayousha Cheema, $339,000.

Paper Birch Dr., 8063-Tho C. Tran to Arturo Eusebio Howard and Bibiana Andrea Ocampo, $742,000.

Thomas Baxter Pl., 9600-Joseph T. and Katharine M. Earle to Claire Libut and Kenneth Chero, $530,000.

MCLEAN AREA

Ballantrae Farm Dr., 1285-Theodore John Georgelas and estate of Angelina Floor Georgelas to Aboulghassem and Efat Miamee, $1.83 million.

Chain Bridge Rd., 1781, No. 407-Maria Coakley David and Cornelius James Coakley to Mary D. Petryszyn, $1.48 million.

Davidson Rd., 1620-Monroe Re Corp. to David Samuel and Janine Kathryn Gelfond, $2.2 million.

Elliott Ave., 2115-Bruce J. Schopp to Joao Pedro Furtado and Stefanie Lynne Rubin Lourenco, $1.95 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 306-Signet Residential Corp. to Ellen J. Gleberman and David D. Laufer, $1.71 million.

Foxhound Rd., 7915-John F. Bowen to Brian Lee and Anne Ryoung Hee Kay, $1.04 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 505-Carol F. Rosenhoch to Mahshid Mehrbakhsh Cummings, $439,000.

International Dr., 1641, No. 108-Raquel E. Linares and Ximena L. McCaskey to Sharon Godfrey, $485,000.

Legere Ct., 7756-Dorri C. Scott to Xi He and Marlboro Xon, $685,000.

McLean Mews Ct., 1450-Susana R. Radice to Kaining Xue and Qianyuan Zhang, $870,000.

Old Dominion Dr., 8914-Abbey and Paul Ruby to Daniel and Karen Bourne, $1.38 million.

Scotts Run Rd., 1303-Hussain A. Al Dosariy to Lai Lau, $1.75 million.

Van Fleet Dr., 6719-Matthew John and Hanneke Talbot to Justin R. and Hong H. Lee, $1.79 million.

MOUNT VERNON AREA

Dolphin Lane, 4416-Philip T. and Gloria W. Mongan to Harvey Clark and Elizabeth Humphrey Smith, $800,000.

Laramie Pl., 3808, No. 126A-Ires VA Corp. to Maria Rhina Yanet Alvarenga and Roberto Amaya Dominguez, $200,000.

Riverwood Ct., 3706-Christopher L. and Brittany P. Whitesell Biles to Fredric Clymer and Amy Dreher, $800,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Elgar St., 7418-Brian S. and Joanne M. Parker to Bryan Ross, Ilse Gabriela Figueroa Andrade and Bryan Derek Ross, $493,000.

Heming Ave., 5642-Timothy Neal McGarey and estate of Maureen Hurney McGarey to Felecia Gittens, $535,000.

OAKTON AREA

Blake Lane, 9904-Chandru Motiram and Usha Kalro to Feng Rong and Haiyan He, $896,000.

Oakton Dr., 10106-Daniel M. and Elizabeth S. Pfeiff to Brent and Jennifer Deforest, $1.15 million.

Vale Rd., 12007-Imtiaz and Tayyaba J. Khan to Jose Marcano Romero and Paola Oriette Flores Thomas, $635,000.

RESTON AREA

Ascot Way, 1707-Stephanie Zachariasiewicz and estate of Michelle Schotz to Sonia Vaid, $297,000.

Church Hill Pl., 1501-Justin Anthony Leonard to Kelly Malia Machado and Kathleen Dale Yamashiro, $335,000.

Gate Hill Pl., 11404-O-Jung Hyun Hwang and Sun Young Park to Siddarth Jeripotula, $345,000.

Green Watch Way, 2118, No. 201C-Laura Gemery Hutman to Joshua Eugene Degayner, $278,000.

Headlands Ct., 11317-Izzyink Corp. to Lane Joseph Mikula and Hee Min Jee, $435,500.

Karbon Hill Ct., 11721, No. 102-Amir and Rosetta Raoufi to Sumit Malhotra, $270,000.

Market St., 12000, No. 141-Lombardo Savoy Condominium Corp. to Meredith Elaine Gray, $266,000.

Midsummer Dr., 10736-Scott and Sundas Ahearn to Erin Pearson, $675,000.

Roark Ct., 12716-NVR Inc. to Huoyen and Shiuh Wen Hsieh, $649,990.

Stratford Park Pl., 1855, No. 309-Kelli A. Horton to Daniel Avondoglio, $395,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 823-Hans Bergman to Julie Thompson, $365,000.

SEVEN CORNERS AREA

Cheryl Dr., 6222-Caroline Gotschall Calloway and William Parkison Gotschall to Ala Awadallah, $530,000.

Sleepy Hollow Rd., 3346-Demosthenes Zissios and estate of Margaret Karageorge to Georgianna Williams Zvonek, $700,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 7956-Shaun M. and Katie Cavanaugh to Raul and Nancy A. Lopez, $451,650.

Dinwiddie St., 5914-Springfield One Corp. to David Shriver and Nathan Hidook, $529,000.

Ellwood Pl., 7407-Luther D. Kimble to Ariane and Garrick Greer, $517,000.

Griffin Pond Ct., 7714-David W. and Karen R. Cochran to John Cale and Darlena L. Brown, $749,000.

Hickory Glen Way, 7724-Daniel D. and Megan D. Purkey to Robert and Alyssa Glorioso, $457,000.

Lazy Creek Ct., 8494-Robert D. Clark and Kimberly D. Chappell to Margaret Julissa Villegas, $321,500.

Moline Pl., 8339-David L. Myrtle and Ana I. Prados to Huyen Thi Phuong Hoang, $390,000.

Revenna Lane, 8007-Karen Janine Franks to Niloofar Yazdanpanah, $350,000.

Springfield Oaks Dr., 8490-Melissa Arellano to Kristen L. Byrne and Sonja D. Uyenco, $390,000.

Wayles St., 6303-Monte Carlo Financial Corp. to Julian M. and Meredith Rachel Belyea, $585,000.

VIENNA AREA

Brooktrail Ct., 1801-Debra V. and Stephen A. Latter to Farah S. and Eric A. Skrzypek, $1.25 million.

Gallows Rd., 2726, No. 205-Vivien N. Hastings to Lulu Ge, $330,000.

Kingsley Rd. SW, 118-Pure Investments Corp. to Jonathan Glenn and Lauren Vanni Kinard, $1.96 million.

Locust St. SE, 315-Reel Homes Corp. to Eric Wilson and Jessica Mangskau, $1.45 million.

Northern Neck Dr., 1573, No. 101-Tahani Abuali to Maha Turkmani, $410,000.

Shouse Dr., 9458-Wen Wu Moy and estate of Catherine Yeh Wu to Anna K. Galvez, $780,000.

Westwood Dr. NE, 901-Mandana Hannani and Mehdi Sarbaz to Inderdeep and Sharon Singh, $825,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Burlington Pl., 6635-Micah C. and Joanna M. Walters to Ani Gagik Mencke, $345,000.

Houndmaster Rd., 6726-John J. and Carole A. Mulligan to Megan and Gary P. Beckett, $603,000.

Rolling Woods Ct., 7870, No. 3203-Barbara B. Klix to Linda Ziskin, $330,000.

Side Saddle Rd., 8813-Madhu S. Amin to Vijayvardhan Raju Pothuraju, $600,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Aspen Willow Dr., 10212-Robert and Candice P. Holden to Oyku G. Hanna, $975,000.

Center St., 10609-Pok I. Kim to Sharif Azami and Rana Hayajneh, $561,855.

Lyndhurst Dr., 3874, No. 202-Eedo S. Kernus to Choapel Lhundup, $194,000.

University Dr., 3876-Guy R. and Jessica A. McGee to Christopher Thomas and Elizabeth Marie Brophy, $554,585.

Falls Church

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Annandale Rd. W., 102-Ariana Melissa Leon and Nathan J. Bender to Robert Hilliard Denham III, $495,829.