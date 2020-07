Smithway Dr., 6813-Joy J. Norris and Karl Dale McKenney to Collin Rodino, $405,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 501-Earle L. and Carol M. Rudolph to John Knapp, $130,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Brickleigh Ct., 6452-Christopher L. and Airielle D. Hansford to Barry, Mary Lou and Jennifer Moore, $477,500.

Chicory Pl., 6011-Denise S. Pope to Rebecca Rose Novak, $441,000.

Dorset Dr., 6420-MJ Financial Investments Corp. to Apryl Dawn and Jeffrey Brian Shue, $518,000.

Gene St., 7417-Paramount Investments Corp. to David Ball Estrada, $507,000.

Ivanhoe Lane, 3813-Joseph A. Marston to Christine and Philip Broadbent, $825,000.

Kelsey Point Cir., 6552-Christopher H. Bass to Ginger L. Wilson, $550,000.

Liverpool Ct., 7268-Deborah Monroe to Eric G. Bustamante, $400,000.

Piedmont Dr., 5825-Helmand Investment Corp. to Eric Lynn and Claudia Ivonne Samiec, $500,000.

Scottswood St., 6709-Thanh C. Nguyen and Huyen T. Vo to William and Tracy Carter, $620,000.

Tipton Lane, 4613-N&S Del Cid Investments Corp. to Kevin Soo and Evelyn Yarzebinski, $499,000.

Wayside Pl., 6500-Robin S. and Melissa Eisenstein to William and Patricia A. Sullivan, $900,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4333-C-Hiep T. and Mimi Tran Ly to Nae K. and Eun Ho Han, $195,000.

Braddock Rd., 7416-Annette M. Monsour to Tho Xuan and Phuong Xuan Nguyen, $555,000.

Dassett Ct., 7800-Lydia Estes and Sandra L. Myrick to Almaz Jamankulov and Zhanara Zhorobaeva, $280,000.

Jayhawk St., 7107-Steven J. and Alejandra M. Paulovich to Jeannine L. Fargis, $625,000.

Red Fox Dr., 4929-John L. Connor to Matthew Adam and Arna Carlock, $595,000.

Tarheel Way, 4916-Sean Michael and Katherine E. Williams O’Donnell to Brian and Kira Michelson, $730,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 1703N-Joyce M. Deanell to Yan L. Schall, $240,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 706S-Mulugeta Tesfakiros to Misbah Ullah Mahmood, $322,000.

Madison Watch Way, 3676-Kristine L. Svinicki to Stephanie J. Xu and Yong Q. Zou, $550,000.

Seminary Rd., 5575, No. 101-Hugo G. Collazos to Sun H. Kim, $217,000.

BURKE AREA

Covered Bridge Rd., 6231-Carl D. and Bernadette Vaughn Farley to Charles Erich Carlton Jr., $619,000.

Kendrick Lane, 5534-Rita H. Thakur to Gloria Justice and Kalun Lee, $500,500.

Oak Thrush Ct., 10655-Harminder Pal Singh to James Michael Boggs and Stephanie Smith, $412,000.

Shipwright Dr., 9622-Jose Galvan and Nicole Ortega to Louis Travan Jr. and Deborah Marie White, $624,900.

CENTREVILLE AREA

Cedar Key Landing., 14367-Chang Xu and Jun Deng to Donald Park, $453,000.

Connor Dr., 13357-M-Kyoung S. Kim to Tae Hoon Kim, $226,000.

Farm Pond Ct., 14613-Jennifer Lynne and Ralph T. Heymsfeld to Zachary Eric Leuschner, $545,000.

Kerrywood Cir., 6911-Katherine L. Roll to Colin Daniel and Hanna Clair Framinan, $423,000.

Matthews Vista Dr., 13428-Kerem Cetinbas to Hyun Joo Lee, $606,000.

Prince Way, 6311-An Hong and Thanh Tam Nguyen to Robert L. Park, $322,000.

Royal Oak Lane, 14206-Chang Chin Ko to Jacob J. Delgado and Joshua A. Maloof, $350,000.

Silo Valley Vw., 14383-Farhad Jassor to Kurt T. and Katherine M. Wagner, $447,000.

Watery Mountain Ct., 14363-Hong Zheng to Hui Feng Pan, $365,000.

CHANTILLY AREA

Elmwood St., 4108-K. Hovnanian at Rockland Village Green to Adriana Carolina Cartaya Mollejas and Omar Javier Delgado Garcia, $730,029.

Ridge Rock Dr., 13618-John P. and Masako Huibregtse to Sunwook Kim and Haein Jung, $756,000.

Weeping Willow Ct., 4147-Scott E. and Donna L. Sabis Burns to Saman Eskandari, $295,000.

CLIFTON AREA

Orchard Hill Lane, 5867-Michelle Noble to David Thomas and Gretchen Ann Anderson, $220,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alcoa Dr., 3995-Van Thanh Ho and Thoa Kim Luu to Shelie A. Brooks, $520,000.

Argonne Dr., 4305-Thomas T. and Dorothy Waldbillig to Ebenezer and Roberta Dadzie, $565,000.

Battenburg Lane, 4652-Avilo Oliva Jr. and Symone Costa Da Silva Mendes to Hazem Radwan Hower, $449,950.

Buckeye Lane, 3328-Lawrence S. Jacobs and estate of William W. Giroux to Michael and Miranda Stine, $400,000.

Cedar Grove Dr., 3104-Mary A. Horton and Elizabeth Z. Snyder to Magen Dargon, $482,000.

Delsignore Dr., 11411-Mohammed Sadiq Hussain Khalid and Mohammed Sadiq Hussain to Stella J. Tamayo, $576,000.

Fairfax Hunt Rd., 12112-FNM Investments Corp. to Scott Pedrick and Rebecca Howard Pittman, $742,000.

Friendship Ct., 10286-Rosemarie S. Johnson to Gary and Eleanor Shumaker, $509,000.

Grays Pointe Rd., 12891, No. C-Jennifer W. Crist to Lakshmi Prasanna Alaparthi and Sravan Kumar Kongara, $295,100.

Hayes Ct., 12461, No. 302-Elman Vagif Krinker and Vagif Enver Abdullaev to Laura Ogborn and Ryan Krolick, $330,000.

Inverness Rd., 3807-Rongtao Xu to Rula Salih, $582,000.

Legato Rd., 4157-Gary Petitt and Janice Tellier Coleman to Hasan Ogun Heporen, $667,500.

Long Boat Ct., 5413-Michael Malferrari to Adrian Hanson and Louis Arnold Theriot, $499,900.

Memory Lane, 13116-Michelle L. and Michael A. Stevans to Sylvia Ndumu Nunyi, $490,000.

New London Park Dr., 5409-Pamela K. Bellafiore to Amanda Lee Kirschner, $435,000.

Ox Hill Rd., 12320-Jamie W. Gallagher to Francine Rosemary Carl and Amy Hudson Bowman Cammarata, $600,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 127-Benjamin Geib to Kaitlyn Parry, $362,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 425-Charles C. Foreman and Dahianna V. Salazar Foreman to Mary Kathryn and Mary Kay Svedberg, $495,000.

Readsborough Ct., 3177-Richard S. and Doneen A. Whitaker to Zachary George Colon and Karlee Sposa, $545,000.

Safe Harbor Ct., 5411-Trovena Lynn Trussel to James and Amy Plumlee, $450,000.

Shooters Hill Lane, 5540-Tahereh F. Yazdi to Erik D. Pierstorff and Trish E. Kaiser, $710,000.

Talking Rock Dr., 3017-Vivien Hastings to Blake Harvey, $475,000.

Wheatstone Dr., 4909-Susan A. Ordakowski to Leah Ayoung Chang, $626,000.

FAIRFAX STATION AREA

Meadow Crossing Way, 9400-William T. Gibson to Randy and Devin Caldwell, $787,500.

FALLS CHURCH AREA

Arthur Dr., 7221-Shivaram Shanmugam and Meera Natarajan to Kurt Richard and Alexis Roosth Hassell, $1.25 million.

Chanute Pl., 8002, No. 15-Edward S. Soga to Seung Hyun Kim and Sherri L. Lee, $197,000.

Conifer Lane, 2348-William J. and Cheryl D. Horton to Justin and Kaley Diaz, $605,000.

George Mason Rd. W., 2754-Joel J. and Laurita J. Oliva to Hillary Anne Robertson and Grant Owen Jones, $765,000.

Hickory Hill Rd., 7103-S. Dianne and Robert Dale Cameron to Gillian and Christopher Lyerla, $489,000.

Johnson Rd., 2917-Jeremy David and Lauren Glass Carpel to Rachel Elizabeth and Wyatt Akston Baron, $625,000.

Locust St., 6607-Maurice A. and Dolores M. Drury to Meghan and Ross Elliott Goodwin, $806,000.

Trail Run Rd., 7605-Lindsay A. Morris and Michael A. Janicke to Marc Egan and Juline Kaleyias, $745,000.

Yarn Ct., 2866-Jose C. Soares to Thomas L. and Judith H. Irving, $630,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7000, No. 201-Roya Amirghaffari to Kelly Lorraine Hudspeth and Logan Jane Gradison, $468,000.

Hutchison Grove Ct., 2134-Scott J. Allen and Victoria Y. Wei to Soksophoin Choeung and Vathana Seourn, $640,000.

Montivideo Square Ct., 6814-Gediminas J. and Sonia M.R. Mosinskis to Donald Jacobs, $620,000.

Reddfield Ct., 7316-Honeyview Corp. to Shivaram Shanmugam and Meera Natarajan, $1.64 million.

FORT HUNT AREA

Bluedale St., 8731-Fink Solutions Corp. and Florida Limited Liability Co. to Jeffrey and Margaret Little Pearson, $780,000.

Empress Ct., 826-Brian R. Claydon and Janice C. Shuster to Mark D. and Shauna M. Hamilton, $791,000.

Priscilla Lane, 1128-Stephen M. and Laura R. Bache to Dennis Wayne and Eleanor May Bartow, $845,000.

GREAT FALLS AREA

Jeffery Rd., 8936-Jeffrey A. and Fionnuala G. Thinnes to Andrea Henningsen and Daniel Paul May, $1.37 million.

Riva Ridge Dr., 1002-Catherine M. Haymans to Scott Robert and Lauren Danielle Hertling, $795,000.

Walker Woods Dr., 10109-Richard B. Buchanan and Julie E. Andrews to Walter Herbert and Svetlana Foster, $875,000.

HERNDON AREA

Amber Oaks Ct., 2906-Talmadge C. and Lynne M. Jones to Cheng Guo and Sisi Ji, $950,000.

Brightfield Lane, 13511-Thomas G. Visco to Fei Shan, $495,000.

Coat Ridge Rd., 1544-Chelsea E. and Damien J. Ettere to Travis R. Von Schmidt and Danielle Allen, $548,000.

Florida Ave., 551, No. 201-Alvin and Elise Cosmo to Ansar and Jahanara Zaman, $222,000.

Kingsvale Cir., 1421-Agl Properties Corp. to Ryan Alvarado, $505,500.

Myterra Way, 12314-Michael W. Haney to William Nathaniel and Malika Maria Evans, $610,000.

Powells Tavern Pl., 1485-Jane E. Holz to Thomas P. and Jennifer A. Whitney, $595,000.

Senate Ct., 311-Timothy J. Barber to Domingo Mendo Rodriguez and Maria Esther Campoverde Davalos, $674,950.

Thomas Young Ct., 12505-James A. and Debra K. Vosburg to Bryan W. and Angela M. Christian, $657,500.

Viking Dr., 2747-J. David and Kathryn A. Ault to Michael Vincent and Shannon Elyse Hawn, $560,000.

HUNTINGTON AREA

Berkshire Ct., 5837-Robin Kramer and estate of Harvey Greenberg to Anthony Antonio and Tanyetta Adams, $490,000.

Fenwick Dr., 5653-Meeka J. Thomas Paramore and estate of Robert W. Clark to Lien Nguyen, $350,000.

Kings Cross Rd., 3507-John Tregoning and Maureen Wehrhahn to Brendan M. and Bethany J. Conway, $675,000.

HYBLA VALLEY AREA

Cobblestone Ct., 3823-Thomas J. and Gabrielle M. Page to Sara Virginia Kinsey and Amanda M. Fallon, $615,000.

Green Spring Lane, 7009-Rigoberto and Elsa Luis to Paul and Lynn Lou Beran, $660,000.

Mason Hill Dr., 2114-Linda S. Benson to Nathan Skavdal and Rebecca Wallace, $802,100.

Stover Ct., 7227-Julia Elena Garcia to Jones R. and Lana L. Harrison, $432,572.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6301, No. 306-Andrew Grant Williams to Christopher Joshua Rossman, $276,000.

Independence Cir., 5714-Kevin E. and Christine A. McLeary to Stephanie L. O’Hara, $370,000.

Winter View Dr., 5274-Megan E. Thomas to Nataliya Arno and Tamara Morris, $920,000.

LORTON AREA

Hampton Station Ct., 8818-Samuel J. and Linda L. Goodwin to David Otto Bynum, $825,000.

Peace Lily Ct., 8425, No. 111-Steven C. Buhneing to Rajeev Sharma, $375,000.

Whitehaven Ct., 8433-Kristin L. and Michael W. Devick to Marco Antonio, Judith Del Carmen and Rosenda Judith Rosasco, $675,000.

MCLEAN AREA

Balsam Dr., 6018-Debra E. Finkel Fields and estate of Norman J. Finkel to Steven Barry Wasserman, $975,000.

Candlewick Ct., 1531-George W. Winkel and Adeline Cioffi O’Connell to Dov J. and Rachel H. Rhodes, $751,000.

Chesterbrook Rd., 6000-Carol A. Dennison to Chantalle Carles and Stefan Parker Schropp, $950,000.

Evers Dr., 1541-Braj K. and Archana Sharma to Ralph Joseph and Barbara C. Kyttle, $1.29 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 401-Signet Residential Corp. to Nancy Bernard and Samuel Marcus Chappell III, $1.45 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 701-Hela B. Finberg and estate of Donald R. Finberg to Marilyn Elaine Rice, $619,000.

Jerry Pl., 6601-Abhishek Bhasin and Amy Kotecha to Jose L. and Beatriz Gonzalez Hernandez, $1.03 million.

Lincoln Way, 1534, No. 102A-Raad Humadi and Mariam Suleyman to Maurice Lyden Nee III, $230,000.

Nelway Dr., 6212-Shervin and Caroline Shafa to Mark and Tiffany Bittenbender, $905,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 603-Kristin Coventry Toms Albaugh and Courtney Moylan Toms Beck to Aref Erfani, $460,000.

Snowpine Way, 8003-Samuel J. and Heather E. Waldon to James and Adriana Chastain, $1.02 million.

MOUNT VERNON AREA

Benecia Ct., 8422-Manpreet Kaur and Sanjiv Nehra to James Boadi Okyere, $232,000.

Gateshead Rd., 8714-Mary and Joseph K. Pham to Clinton and Stephanie Robins, $620,000.

Mount Vernon Hwy., 8162-Munther Alraban to Muhammad A. Khan, $525,000.

Roxbury Ct., 3813-Dawn Pettit to Rhiannon A. Walsh and Julia C. Singer, $405,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Axton St., 7431-Johnny D. and Carolyn G. Braden to Amelia Iriarte, $380,000.

Foxe Pl., 7311-Jon Kirk Mukri Jr. and Samantha Margaret Batko to Katelyn R. Blakley, $492,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10206, No. 411-Christopher Caufield to Praveen Jyothi Kumar, $231,000.

Oakton Terrace Rd., 10043-Steven C. Osvatics Jr. and Claire M. Murphy to Yolaina Guiomar Montoya, $325,000.

Welbourne Ct., 2784-Frank J. and Marlene M. Puschauver to Robert Kenneth and Natalie Revoe Sjoberg, $1.01 million.

RESTON AREA

Breton Ct., 11844-Wesley A. and Jennifer M. Schindler Ruwisch to Christopher Mark and Kristin Lynn Bertelli, $340,000.

Crescent Park Dr., 1976-Hasan Siddique and Hala Imam to Matthew R. Evans, $625,000.

Greenmont Ct., 1413-Eugene Patrick and Betty A. Sullivan to Anneka G. Freeman, Lauren Farnsworth and Jeffrey Letcher Freeman, $460,000.

Lakeport Way, 1942-Lola J. Miller to Richard Shelton, $620,000.

Market St., 12000, No. 281-Aldrin W. Leung and Hang F. Ho to Alexander Ryan Dy, $415,000.

Millennium Lane, 2345-Patricia A. Downes to Robert Charles Meidlinger and Shauna Marie Davies, $425,000.

Roland Clarke Pl., 1987-Jarrett R. and Rella A. Jones to Libo Wang and Weihong Li, $886,757.

Sarazen Pl., 2005-Sarah Ramos and estate of David Finn to Robert T. Ferguson Jr., $325,000.

Summer House Ct., 11436-Gene M. Remmers and Cecile T. Batchelor to Richard S. and Cathleen K. McCabe, $705,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1209-Leon Jacob Kaplan to Benjamin I. Olderman, $340,000.

Villaridge Dr., 1928-B-Jason and Meghan Park to Ah Reum and Hyoungsun Park, $293,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Cir., 6300-George William Erikson Sr. to Eric T. and Karen Y. Sasaki, $1.55 million.

SPRINGFIELD AREA

Beverly Park Dr., 7103-Asim Butt and Noor Ui Huda Sheikh to Manizheh Eskandari, $360,000.

Flora St., 7419-Somboun Sengkeothai to Somphone, Amalee and Sonexay Aphayvong, $440,000.

Gutman Ct., 8909-Wilhelmina M. and Bernando San Juan Jr. to Kashif Ali, Iris Talebi and Ibrar A. Ali, $435,000.

Inverness Dr., 6831-Gregory G. Yost to Katharine Lillo Zavala, $509,999.

Lemoyne Lane, 7706-Louis Joseph Travan Jr. to Londi Patricia Guerra, $402,500.

Oriole Ave., 7507-Taurus L. Glover and Christie L. Byard to Jad S. Shaban, $565,000.

Ridge Oak Ct., 7409-Allieinc Corp. to Daniel Remington Douglass and Wenli Yan, $555,000.

Seabrook Lane, 7586-David Lynn and Tokyim Hong Bragg to Jonathan L. and Katherine A. Fairgrieve, $675,000.

Steeple Chase Ct., 8029-Judith Dalie to Sarah Lynn Fong, $406,222.

White Stone Lane, 8211-Spencer Terry and Candace Thomka to Erin and Bradley Kilkowski, $335,000.

VIENNA AREA

Black Stallion Pl., 8403-Gail Elizabeth Donohue and Christine M. Varner to Kathryn Guccione and Runjit Gattu Chandra, $1.2 million.

Clovermeadow Dr., 1825-Nathan and Melanie Rothstein to Michael and Brenna Clark, $740,000.

Grovemore Lane, 2774-Michael J. and Ekaterina N. Downey to Antonios and Dimitra Louloudakis, $515,800.

Laurel Hill Rd., 1513-Ralph J. and Barbara C. Kyttle to Brian and Page Crane, $949,900.

Manhattan Pl., 2665, No. 305-Ilya Breyman and Ekaterina Sukhova to Brendan D. Young and Zoe E. Arndt, $597,500.

Orchard St. NW, 436-Salman Hawa and Fadia Al Kahazali to Khader Abuelhawa, $655,000.

Silverberry Way, 8152-John K. and Christina E. Shin to Christophe Leighton McCray and Florence Rasheedat Jinadu, $1.01 million.

White Pine Dr., 1643-Kumudini K. Attanagoda to Aarti Bakshi and Mehul Desai, $1.34 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alberta St., 6314-Linda M. Schaffer and Thomas J. Hyra to Elias Demoz, $580,000.

Carrleigh Pkwy., 8139-Benjamin R. Conley to Nadine D. Valentine, $400,000.

Galgate Dr., 7019-Richard A. Vaaler Jr. and Nancy Vaaler Wyatt to Carlos H. Santana, $502,000.

Kousa Lane, 7239-Sundar and Prasansha Thapa to Thanh Hoang and Kim Nhung Thi Nguyen, $405,000.

Rolling Woods Ct., 7870, No. 3301-Judith H. Brandt to Charles Mugno, $475,000.

Smithfield Ave., 8235-Matthew S. Suttmiller and Ashleigh M. Wright to Bethany Lyn Case and Edward William Wojciechowski, $635,000.

Whitlers Creek Dr., 7239-Philip Van Den Hout and Jilan A. Fawzy to Kimberly Michelle Arnold, $463,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Berritt St., 4220-Joseph W. and Bonnie H. Stowell to Jong Eun Kim and Sukyung Chi, $478,000.

Fairfax Blvd., 9459, No. 101-William S. Gaskins and Andrew J. Biggers to Darrius J. Reese, $210,000.

Lyndhurst Dr., 3991, No. 201-Bank of New York Mellon Trust Co. and JP Morgan Chase Bank to Lisa and Conrad Peter Schmidt, $157,520.

West Dr., 10720, No. 202-Gregory L. Kelley to Michael, Tara, Julianne and Sophia Porter, $200,000.

Falls Church

Parker Ave., 404-HGPT Corp. to Giuseppe Aniello Lion and Maria Daniela Barrios Quintana, $905,527.