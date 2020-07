University Dr., 6910-Shelly Dawn Murry to Boris Ma, $390,000.

Wakefield Dr. E., 6616, No. C2-Melissa Meyers and Kyle Godfrey to John Gabriel Attiliis, $300,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Brindle Heath Way, 6814, No. 257-Brookes Williams Englebert to Nora T. Huston and John M. Griffin, $336,900.

Climbhill Rd., 6307-William C. Braswell to David L. and Nicole M. White, $450,000.

Dunwich Way, 6647-Arona L. Pistiner to Vitaly Kim and Alpesh T. Saiduldina, $601,000.

Gingham Ct., 4318-Marc G. and January L. Tkach to Ryan James and Jenna Lynn Radford, $475,000.

Greenleigh Lane, 6618-Sean Michael and Alicia Noelle Gallogly to Daniel Schrum, $472,500.

Javins Dr., 4016-Willard L. Robinson Jr. to Christian and Angela Dragoo, $480,000.

Kestner Cir., 6062-Waqar A. Bajwa and Sara Waqar to Paul, Pam and Bobby Javed Jaikaran, $500,000.

Mary Caroline Cir., 6957, No. H-Jacqueline P. Chambaz to Deborah Zerai Haile, $270,000.

Piney Run Dr., 6057-Mark W. Johnson and estate of Sandra L. Johnson to Chad and Joy Kitthanawong, $450,000.

Valley View Dr., 5793-Thomas F. and Cheryl S. Previ to Michael D. and Carrie A. Wolfe, $772,000.

Wexford Pl., 7508-David Chi Wai Lau and Chow Ping Or to Marie and Gregory Doughty, $560,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4957, No. 205-Thomas Kevin Cullerton to James Fong, $197,000.

Breckenridge Ct., 3352-Thomas J. McNally and Kristen L. Bezier to Lucy Faye Lohrmann and Joshua Michael Kaib, $471,000.

Donnybrook Ct., 7722, No. 108-Tiffany O. McCoy to Alicia Delaune, $150,000.

Kimscott Ct., 5180-William F. Hurdle to Tongyang Xu and Yan Zhu, $485,000.

Regency Ct., 8622-Kevin L. Evans and Catherine A. Zolitor to Ly Chan Huynh, Hanh T. Huynh, Chan Ly Thi Huynh and Sinh Nhan Ha, $625,000.

Toll House Rd., 8221-Kerry A. Sawyer to Tonio and Amelia C. Desorrento, $835,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3713, No. 611-Dave Sharma to Nabeel Qureshi and Zehra Farzal, $379,000.

Powell Lane, 3800, No. 302-Ronald R. and Denise E. Graves to John Jangwhan Lee and Christina Namyun Kim, $329,900.

Steppes Ct., 3863-B-Souing Ly to Solako Chan and Peter Khlen, $200,000.

BURKE AREA

Fitzhugh St., 5811-Corey L. and Kandace M. Steinbrink to Jonathan Thomas and Kathleen McGinnis Tidd, $795,000.

Kings Grove Ct., 5100-Matthew Lawrence and Linda Brennan to Joshua G. and Christie Lima, $668,000.

Olley Lane, 5213-John W. and Glenda J. Ayers to Thomas Truong and Mandy Chau, $702,000.

Tibbitt Lane, 4971-Noor Ullah to Plash Sachdeva, $420,000.

Wooden Hawk Lane, 5701-John P. and Carol W. McLaurin to Thomas and Julieanne Weldy, $674,000.

CENTREVILLE AREA

Braywood Dr., 5233-Keith K. and Marites D. Fisher to Jesse G. and Carolyn Marie Cassibba, $640,000.

Cedar Loch Ct., 6819-James Allen and Susan Kay Young to Douglas William and Deborah Engle Carlson, $467,000.

Crystalford Lane, 5401-Viet Duy and Huy Duy Vu to Tae Ho Choi and Min Jung Kim, $420,000.

Eagle Tavern Lane, 15553-Mohammed Ismail and Sana Abdullatif to Johnnie C. and Shannon M. White, $625,000.

Flourcastle Ct., 14387-Ellen L. Baron to Jessica Lyne Massara and Thomas Martin Lepp, $585,000.

Green Park Way, 14736-Cullen and William Shannon to Eunhie Kim, $328,500.

Knoughton Way, 5204-Bravitt C. and Debora P. Manley to Eric J. and Christine M. Calkins, $657,500.

Middlebourne Lane, 5437-Marzia Spanta to Sanghun Kim and Wha Yeon Baek, $430,000.

Raina Dr., 6048-Narendra R. Tiwari and Parbina Pokhrel to Dian Zhang and Xinxuan Hao, $400,000.

Rydell Rd., 14805, No. 203-Jun Young Bae and Eun Young Hwang to Kang and Hyun Soo Lee, $180,000.

Stonewater Ct., 14331-Robert G. and Elizabeth Kaufman to Mark W. Vomend and Marina Iskander, $466,000.

Woodland Ridge Dr., 14564-John L. and Velma L. Geisinger to Thiago Aquino Beda and Jason D. Adams, $490,000.

CHANTILLY AREA

General Kearny Ct., 4308-Gregg R. and Tracy A. Badger to Christopher John and Suzanne L. Pucino, $551,000.

Southernwood Ct., 13703-Joy Strickland to Ashish Ahuja and Mamta Arora, $665,000.

CLIFTON AREA

Compton Rd., 12910-Peter G. Beresford to Mark Carl and Christina Domingoes Bolter, $1.46 million.

Osprey Ct., 5736-Cemil Yilmaz to Arif Zararsiz, $380,000.

FAIRFAX CITY AREA

Autumn Woods Way, 13058, No. 305-Donna Anne Erdman to Pankaj and Nandita Theraja, $213,000.

Bessmer Lane, 10204-Syed Mohammad Tariq and Sharmeen Khan Azim to Mark and Melissa Anderson, $615,000.

Carisbrooke Lane, 4614-Esra Cagatay Gokturk and Mukaddes Gulser Cagatay to Jae and Kristine H. Lee, $600,000.

Colesbury Pl., 8933-Charles and Laurie Bravo to Miguel and Jennifer Snyder, $890,000.

Dogwood Hills Lane, 12839-Rishabh Bhandari and Neha Jain to Stuti Shreyas Upadhyay and Sunilbhai Parikh, $558,000.

Field Lark Ct., 12324-Anthony and Angela Pilla to Farideh Iravani, $510,000.

Gainsborough Dr., 5017-Jim N. and Mary Cook to Bishuang Guan and Mingquan Zhou, $575,500.

Green Ridge Ct., 3806, No. 268-Man Zhu to Maritza L. Turner and Roberto Gutierrez, $337,000.

Heatherford Ct., 5400-Joe Don and Jessica E. Simpson to Mohammad Salim, $800,000.

Liberty Bridge Rd., 12428-B-Sang Rea Han to Mohana Priya Swamiappan and Kiruphagaran Thangaraju, $450,000.

Loyola Lane, 12103-Peter Joseph Larnish to Rohullah Osmani and Zarlasht Waziry, $626,000.

Middle Ridge Dr., 4206-Beth Wolicki and George Otis Moran to Theodore Bickley and Dana Turner Witmer, $610,000.

Nutwood Way, 4121-Sven and Grethe M. Gosnell to Ryan D. and Allison S. Swanson, $735,000.

Pender Ridge Terr., 4044-Gyu M. and Mi Suk Jeong to Christopher Kyungjae Jeong, $590,000.

Portsmouth Rd., 5114-William L. and Stacey J. Schoeffler to Mahbubul Alam Pramanik, $620,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 229-Riki Ann Serrins to Jyoti Malik, $490,000.

Provincetown Ct., 10212-Janice O. MacDonald to Lindsay Elizabeth Gilbreath and Gary Richard Smith, $490,000.

Red Spruce Rd., 10196-Samuel H. and Annick C.S. Glaser to Charles A. Hughes III, $672,600.

Saint Marks Pl., 9215-David E. and Maria M. Torres Jacobs to John A. Coleman Jr. and Rebecca Butcher, $850,000.

Silent Valley Dr., 3030-Ryan David Bechtel and Stephanie Claire Chester to Sravan Kumar Kongara and Lakshmi Prasanna Alaparthi, $470,100.

Tallow Tree Pl., 3921-Lux Investment Corp. to Abdullah Raiaan and Afsana Mahbub Mumu, $530,000.

Whitefield St., 10005-Catherine R. Boyd to Marissa Karena Eubanks and James Rollens IV, $770,000.

FAIRFAX STATION AREA

Oak Brook Lane, 8600-Farooq M. and Nazira F. Ahmadzai to Ari and Sabrina Rahman, $777,000.

FALLS CHURCH AREA

Chanute Pl., 8006, No. 7-Resi Reo Sub Corp. to Cesar G. Rivera Merino, $210,000.

Emma Lee St., 2806, No. 302-Timothy M. Sturgeon to Ruowei Li, $340,000.

Graham Ct., 3008-Daniel William Hannah Sr. and estate of Daniel William Hannah Jr. to Peace Pyunghwa Choi, $475,000.

Holly Hill Dr., 3219-Ashley M. Robinson to David F. Nelson Jr. and Samantha M. Platt, $520,000.

Rollin Rd., 3208-Travis C. and Jane C. Keon to Harrison Edwards, $480,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1752-Stephen L. and Christine V. Hall to Alexander Epshteyn and Alissa Tompkins, $901,000.

Falls Reach Dr., 7011, No. 410-Steve Boswell to Jin Hee Ahn, $335,000.

Haycock Rd., 7023-K-Melih and Nisangul Ceran Nemli to Nilanjan and Sudeshna Mitra, $580,025.

Knapp Ct., 7222-Toni Ann I. and Charly A. Bobis to Jasmin E. Paulson, $629,999.

Trevino Lane, 7808-Anish Sharma to Dennis T. Yang and Sunghae Shin, $526,500.

FORT HUNT AREA

Chancery Ct., 8226-Meredith S. Hill to Marcial Bernardo Villegas, $490,000.

Fort Hunt Rd., 8315-Susan Mathy Patterson to Emily Anne and Soren Rose, $690,000.

Rampart Dr., 2107-Linda Paige and Laurel Catherine Leslie to Aaron Franklin and Lisa Allison Shoemaker, $749,900.

GREAT FALLS AREA

Challedon Rd., 1020-Yinong Chen and Yutong You to Mezbah U. and Sabrina F. Alamgir, $845,000.

Leigh Mill Rd., 822-Anjanette Murphy to William Jordan Gillis and Leigh Ann Wood Gillis, $1.34 million.

River Park Dr., 183-Mark B. and Melanie Jo Hopkins Womble to Gary J. and Nadine F. Noel, $1.19 million.

Wilhelm Dr., 1000-Tanya G. Shelburne and Barbara B. Pepelko to Brooke A. Shuster and Russell A. Nemiroff, $900,000.

HERNDON AREA

Arrowbrook Centre Dr., 13430-Pulte Home Co. Corp. to Jeffery Deitenbeck, $646,792.

Center St., 611, No. 103-Michael A. and Creda P. Parham to Kishore Lal and Sharda Babe Mehra, $200,000.

Cypress Green Lane, 2449-J. Bryan and Traci A. Nicol to Chandrasekhar and Aliveni Arakala, $746,000.

Highcourt Lane, 2100, No. 202-Valeh Nazemoff to Chanthana Kumar Subramaniam and Thana Lakshmi Chanthana, $206,000.

Jefferson St., 643-Station House Corp. to William Augustine and Erin Howard, $944,081.

Maple Ct., 406-Maria Elsa Hernandez Alfaro to Elvia Navarro Orozco and Robert Rodriguez, $384,000.

Nathan Ct., 12805-Brent A. and Brittany L. Peterson to Solida Tem and Ratha Konh, $505,000.

Preuit Pl., 13327-Karuna Moktan Tamang Gurung to S. Rahman and Sadia Sultana, $315,000.

Shannon Pl., 1115-Raymond P. Lefebvre to Rachael Given, $295,000.

Timber Wood Way, 2946-Jack C. and Beverly A. Rains to Toshinori Onuma and Yuan Yuan, $790,000.

Westcourt Lane, 2204, No. 118-Franconia Real Estate Services Inc. to Preeti and Paul G. Harris, $224,900.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Rd., 3407-Jeffrey W. and Candace R. Burkett to Andrew Bradley Howard, $817,500.

Huntington Ave., 2059, No. 111-Irina and David H. Kline to Evgeniya Alekseevna Prokhno, $170,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1101-Arturo Ovalle Jr. to Charles T. Wang, $420,000.

Poag St., 2814-Edward Pressley to Carletha Clemmons and Jaret Ings, $730,000.

HYBLA VALLEY AREA

Earldale Ct., 1905-Kermit Keith Long to Sam Carter, $667,500.

Groveton St., 3312-Lindsay Lentz to Alexandra Thompson, $498,000.

Memorial St., 3427-Danielle Pierotti to Katherine E. Webb and Yamil C. Cordero, $550,000.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6301, No. 407-Michelle D. San Miguel to Noran Tealakh, $385,000.

Jupiter Hills Cir., 6607-H-Wagaye Jenbere and Kebede Bogale to Frederick Wenger IV, $315,000.

LORTON AREA

Annette Dr., 8011-Richard P. Shipman to Colin Dewyea, $645,000.

Duck Hawk Way, 8317-Kerrin L. Goodspeed to Kerima Mohammed, $310,000.

Horseshoe Cottage Cir., 8071-Katherine A. De Los Reyes to Andrian Mulia and Zolzaya Nergui, $485,000.

Pink Carnation Ct., 8924-Edward J. and Debra J. Coss to David Warren and Karen Ruth Cochran, $615,000.

Wiley Dr., 7617-Yvonne E. and Robert R.V. Wiederkehr to Tu X. and Anh T. Nguyen, $329,000.

MCLEAN AREA

Carlin Lane, 1612-Andrea and Irene Natividad Cortese to Peter and Jennifer Vadas, $1.19 million.

Chesterfield Pl., 1814-Evg Custom Homes Corp. to Dennis J. and Anahita S. Reilly, $1.69 million.

Evers Dr., 1563-Susan C. Stoddard to Catherine Ann and James Barrett Ricker, $900,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 503-Signet Residential Corp. to Javad K. Hassan, $1.23 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 103-Kenneth E. Labowitz and Anne M. Heishman to Danielle Dayen, $409,300.

Greensboro Dr., 8380, No. 926-Gisela I. Matney to Xiaozheng Wang and Hongtao Chen, $565,000.

Kirby Rd., 1854-Sergio R. Sanchez Zufferey and Virginie Patout Sanchez to Roger C. and Erin C. Warin, $958,500.

Linway Terr., 6456-Michael K. and Narie S. Choi to Philip S. and Nicole S. McGuiney, $2.21 million.

Nicole Marie Ct., 7357-Brian J. and Tracy T. Morra to Ashkan and Ashley L. Foster Monfared, $1.69 million.

Spring Gate Dr., 1580, No. 4201-Yilin Zhang to Victoria Dabrowski, $319,400.

MOUNT VERNON AREA

Blyth Pl., 4401-Jeremiah Matthew and Jessica Weiss to Michelle D. San Miguel and Robert C. Evans, $595,000.

Groombridge Way, 4400-H-Ana M. Cortez to Esthela Baldeon, $159,400.

Mount Vernon Memorial Hwy., 5201-Nova Holdings Corp. to Leroy G. Mack III, $750,000.

Sacramento Mews Pl., 5504-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Nivian Malik, $352,500.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8632-Nerina Gilbert Evans to Getnet Haile and Tigist Mersha, $535,000.

Glenallen St., 5409-Spencer C. and Jaclina J. Mommsen to Eric and Kayla Watkevich, $485,000.

Long Pine Dr., 7657-Zachary A. and Karen M. Mast to Xiuzhi Fan and Yiqin Wu, $540,000.

OAKTON AREA

Hickory Hills Dr., 3372-Brian and Sarah Jebian to Brandon D. and Lindsey B.W. Kendrick, $650,000.

Oakton Terrace Rd., 10160-Manuela Morales to Desiree Nicole Dawson, $315,000.

RESTON AREA

Alsop Ct., 2412-Steven Anthony and Leeann Johnson Scully to Sarah Roman and John Gregory Garratt, $449,000.

Cedar Cove Ct., 2246-Christian Relief Services of Virginia Inc. to Marshall Anthony Kregg and Emily Fae Inglis, $591,700.

Fairway Dr., 11436-Shalom Bayit 4 Corp. to Christopher William Fierek, $480,000.

Goldenrain Ct., 1548-Steven Ryan to Matthew and Victoria A. Brandis Gee, $476,000.

Greenmont Ct., 1447-Bradley Robert and Ludmila Tsai Heil to Alison Elizabeth Goitia, $490,000.

Indian Ridge Rd., 11784-William and Sarah Niland to Justin Anthony Leonard and Jillian Paige Wilkins, $551,000.

Maple Ridge Rd., 11581-Mark and Nicole Lay to Christopher Dale Knotts, $480,000.

Market St., 12001, No. 158-Asim K. Walia to Michael Herman Coffel, $418,500.

Park Garden Lane, 1303-Christina G. Warder and estate of Scott B. Warder to Connor D. Hepke, $571,000.

Round Pebble Lane, 1144-James M. and Emily A. Dlugasch to Noe Garcia and Madelores Delgado Moreno, $950,000.

Shore Dr. N., 11767-Sandor F. Nyerges and Judith S. Hervay to Jacobus Johannes Olivier Bouwer, $546,000.

Summerchase Ct., 1512-A-Alexis G. and Jon A. Armao to Alice M. Tucker, $273,000.

Swans Neck Way, 2053-Steve E. and Vanessa R. Hanser to Monica Mason, $534,999.

SEVEN CORNERS AREA

Hazelton St., 3051-Robert C. and Olivia S. Boyd to Lara Jeanne Mangum and Colton Gager Clark, $725,000.

SPRINGFIELD AREA

Dulciana Ct., 8059-Resource Investments Corp. to Elizabeth Smith and Diego Garcia Burbano, $445,000.

Gwynedd Way, 8543-Diane Dix Massa to Matthew I. and Sumbal R. Mohler, $360,000.

Jenner Ct., 8521-Phillip L. and Tabitha A. Hoyle to Jeremy Basista, $419,500.

Lemoyne Lane, 7744-Kenneth Crawford Blakely to Taylor Nicole Tomczyk and Paul Roger Strawderman Jr., $395,000.

Paloma Lane, 9207-Reed Family Investments Corp. to Dorothy Mae and Zachary Curtis Williams, $620,000.

Ridge Oak Ct., 7450-Shahid Nasim and Nazia Kanwal to Karl A. Wilson, $495,000.

Silver Sage Ct., 7726-Robert Kirk and Bonnie D. Jones to Nyeika C. and Marcus E. Hollien, $665,000.

Wind Fall Rd., 8314-Boris Myron Ma to Adrienne Marie Castro, $330,000.

VIENNA AREA

Bobbyber Dr., 2126-Thomas Laning and Maria Leberre to Nassib M. and Paulette Awad, $665,000.

Carnegie Dr., 8321-Salvation Army Inc. to Abhinav Polsani and Pradeep Reedy Bokkala, $643,000.

Druid Hill Rd. NE, 503-Leslie Ann L. Kellan to Myles S. and Karen M. Weber, $1.61 million.

Hillcrest Dr. SW, 630-Zahra Ellini to Nikul and Smitha Patel, $825,000.

Leeds Castle Dr., 1582, No. 301-Keyvan Rafei to Airat A. Aibedullov, $510,000.

Tapawingo Rd. SW, 607-Timothy Garland and Ramona Lynne Coppage to Mohammad Amir Birjandi, $632,000.

Wynhurst Lane, 1416-Christopher R. Samuels to Habibullah and Fawzia Sadique Rasool, $1.11 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Anson Ct., 7836-Avtallyon Y. Ron to Deian Radev, $589,000.

Eastleigh Ct., 6429-Harriet G. McCollum to Charles Erich Carlton Sr., $530,000.

Gentian Ct., 7200-Lisa Renee Klima and Joseph M. Bryan to Philip Leslie and Julie V. Bolin, $460,000.

Mulvaney Ct., 9016-Constantino A. and Beatrice S. Carvajal to Aleta Dust, $449,000.

Sherborn Lane, 6001-Bruce M. Dopler to Robert William and Renee Ann Ford, $610,000.

Solomon Seal Ct., 7060-Robert Alan and Michelle P.D. Kusuda to Jasmine and Krystal Au, $524,950.

Winding Hollow Way, 8888-David Thanh Nguyen to Timothy Mellott and Vi Truong, $489,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Blackthorn Ct., 10001-Jeremy and Cassandra Cooper to Matthew Barton, $578,000.

Farmington Dr., 10102-Francesca Angela Maniglia to Andrew Joseph and Maria Rosario Driscoll Rittenbach, $642,000.

Main St., 10570, No. 520-Ingrid and Molly Barrett to Cherie Phillips Melat, $246,000.

West Dr., 10721, No. 303-Joseph E. and Melinda G. Scango to Stephanie L. Osborn, $213,500.

Falls Church

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.