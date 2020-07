Derrell Ct., 6813-David C. Calvo and Lara A. Wheeler to Orman L. and Amy S. Kimbrough, $595,000.

Quander Rd., 6719-Choice Housing Management Corp. to Brandon H. Woods, $640,000.

Vernon Terr., 6118-Benjamin D. and Tanis Herndon to Adam A. and Whitney D. Cooke, $1.97 million.

Wakefield Dr. W., 6726, No. A1-Kristy M. Hammond Zimmerman to Falguniben N. and Ashvinkumar K. Patel, $290,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Brindle Heath Way, 6864, No. 207-Rudolf Genewsky to Jillian Marie Egan, $400,500.

Essex House Sq., 6122-B-Scott Baker to Daengkulap Maxwell and Janya S. Hildebrandt, $341,100.

Good Lion Ct., 6011-Alice E. Walsh to Robert B. Reeves, $601,200.

Haynes Point Way, 7704-F-Michael J. and Sarah A. Maclean to Brian Sanford and Joanne O’Rourke Isham, $392,000.

Jesmond St., 5304-Jonas E. Maria Claes and Laura Patricia Blanco Cardona to Zachary Evers and Lauren Scott, $661,000.

Keyser Way, 6902-Svetlana and Armen Hovhannisyan to Lisa E. Reichenbacher, $303,000.

Netties Lane, 6613-B-Virginia Elizabeth Thompson and Patricia Ann Spatarella to Alisa Obradovac, $335,000.

Terrapin Pl., 6019-Kevin G. McAloon and Victoria R. Puff to Aaleyah Joe and Jeffrey Galloway, $360,000.

Victoria Dr., 6905, No. G-Saul Salvador Ronquillo Garcia and Irene Becerril Rubio to Andres P. Machado Carrillo, $260,000.

Wilton Crest Ct., 3352-Alicia M. Choi to Mitchell C. and Sarah Henry, $670,000.

ANNANDALE AREA

Andrea Ave., 4915-Matthew T. Henrikson to Cassandra Lee and Evan Casson Coutts, $637,500.

Buckwood Ct., 3620-Carolyn K. Stinnette to Hugo Alejandro Duran and Adrienne Genevieve Starr, $622,500.

Edan Mae Ct., 4452-Bruce E. and Jeanne S. Stevenson to Nazmul and Tofazzal Hossain, $420,000.

Masonville Dr., 7217-Barry Allen and Shannon Rainey Powell to Stephen Forbes and Morgan Baldwin, $670,000.

Ridge Rd., 3712-Kimberly A. Akers to Michael Cocke and Kelly McEvoy, $505,000.

Van Ct., 8451-Jesse S. and Jennifer L. Figueiredo to Vivien N. Hastings, $678,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 306N-Gerald and Stephen Terlitzky to Sonny Saniev and Aytan S. Mammadova, $300,000.

Lacy Blvd., 3527-Harold and Lonnie Shields to Zafarallah Khan, $450,000.

Powell Lane, 3800, No. 322-Alicia V. Zito to Todd Alan Eakin and Tony Hassler, $375,000.

BURKE AREA

Bakersville Lane, 5612-David P. Street to Victor Francis Belarmino and Judith Chiraporn Phruksaraj, $710,500.

High Water Ct., 9856-Jatinder Singh and Sarabjit Kaur to Sara Lichwick, $454,900.

Manet Rd., 9924-Randy and Devin Caldwell to Joseph C. and Maryam Blandi, $650,000.

Peter Roy Ct., 9371-Shaun Farrell to Allen Mun, $522,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14805-Lainie Cooke Shifflett to Siyar Ahmad Kabuli, $280,000.

Climbing Rose Way, 14321, No. 206-Meredith Leap to Timothy Rothschild, $245,000.

Crystalford Lane, 5403-Ajayanand V. and Sonali A. Kattige to James Chang and Eun Young Choi, $440,000.

Early Autumn Dr., 6107-B&G Homes Corp. to Jiamila Sulitan and Ehson Malik, $460,000.

Gill Brook Lane, 13959-Shirley Moffett to Dong Joo and Hyonsook Lee, $445,000.

Hood Lane, 6824-Scott Edward and Elisha Depasquale to Paul and Christine Praylo, $1.6 million.

Lierman Cir., 5603-Si Chang and Myung Sook Noh to Hyun Keun Lee and Yoon Mee Noh, $670,000.

Mist Flower Dr., 13546-Julie A. Stark to Il Hwan and Yang Soon Kim, $601,000.

Rainy Spring Lane, 14605-Anna G. Han and Giel H. Lee to Joan Sooji Lee, $430,000.

Saint Timothys Lane, 6361-Vimala and Kayasith Soulisak to Danny S. Keophanboua, $412,600.

Thorndyke Ct., 5650-Francky Moreau Awoukeng to Kyong H. Kim, Mi J. Jeong and Junyoung Kim, $417,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4653-David T. and Laura K. Shuping to Mohammad Shahim and Husna Formoly, $1.2 million.

Kimberley Glen Ct., 4039-Stephen R. and Analeen T. Rodrillo to Wooseok Choi, $410,000.

Waverly Creek Ct., 13902-Evgenia Karnaukh to Weilun Fu and Juilien Hsu, $622,380.

CLIFTON AREA

Orchard Dr., 13540-Thomas G. Riley to Daniel Kwangwoo Bae, $220,000.

Sequoia Lea Dr., 13509-K&R Properties Corp. to Kara E. Westerfield and Nathaniel P. Henderson, $428,000.

FAIRFAX CITY AREA

Anvil Ct., 5367-Ted A. and Sandra A. Leemann to Shaun and Rania Ali, $850,000.

Bailey Lane, 9204-Christopher R. Lane and Terri L. Walker to David Eric and Marie Phyllis Murphy, $560,000.

Bleeker St., 2903, No. 5-401-Abdoul Salam Bello to Colin Quintin Koutney, $579,000.

Catterick Ct., 4792-John S. and Joseph M. Stratton to Mary Grace Cook and Clifford Frazer Wilson, $579,900.

Colony Park Dr., 10330-Paramount Investments Corp. to John T. McHugh III and Kelly J. Fitzgibbon, $449,500.

Eakin Park Ct., 3138-Andrew F. and Susan J. Pitre to Arash Zarmehr and Saharnaz Salehi Sichani, $555,000.

Firestone Ct., 12353-Nina T. Bui to Navdeep Singh and Amita Bajwa, $1.02 million.

Garden Grove Cir., 12112, No. 401-Richard Paul and Suzanne Marie Robertson to Kristin Knepper, $254,000.

Grovewood Way, 10212-Marc Alain and Melissa Renee Bohn to Susanne K. Long and Matthew Kelly, $828,000.

Heron Ridge Dr., 12754-Krishna M. Nerella and Kavita Mittapalli to Aurobinda B. Mondal, $530,000.

Jomar Dr., 9528-Clinton Dean and Sandra Louise Siemens to Peter J. and Judy H. Tonko, $725,000.

Marcum Ct., 12654-Hawla Donley to Jan An Liu, $494,000.

Oak Village Ldg., 4095-Linda Wedmore to Alex H. Perez and Maria Fernanda Santos, $640,000.

Portsmouth Rd., 5147-Leroy D. Spencer and Li Tian to Alexander Jason and Natalie Forella Angelelli, $690,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 236-Robert D. Toupin to Shealeen Elizabeth Schaefer, $342,000.

Provincetown Ct., 10213-Thomas W. and Rebecca B. Ogilvy to Samuel and Frances Sharp, $479,000.

Ridgeton Hill Ct., 5511-Timothy P. and Tiffany Hayden to Jessica M. Rowe and Tanner Ryan Hayman, $467,000.

Santayana Dr., 9217-David and Fei Chang to Eric G. and Xin Taylor, $769,000.

Sleepy Lake Ct., 12311-Sleepy Lake Corp. to Myles A. and Breanne L. Cameron, $460,927.

Tartan View Dr., 9372-Ajay and Reshma Palvia to Charles A. Hughes III, $653,500.

FAIRFAX STATION AREA

Fairview Woods Dr., 5922-David Rigsbee McGilvary to Joseph William Schauble and Van Thi Hong Nguyen, $825,000.

Rutledge Dr., 6695-Tamra L. and Glen R. Miller to Robin Haar, $1.4 million.

FALLS CHURCH AREA

Bridgehampton Ct., 2903-Annette Gumm to Sean P. Sullivan, $590,500.

Chanute Pl., 8006, No. 9-Kai & Feng Corp. to Eudocia Isabel Baltazar, $220,000.

Fairmont St., 2852-FNM Investments Corp. to Alexander James Bastani, $700,000.

Great Oak Ct., 2855-Rebecca Lynn Bragg White to Tessa Lahr and Brandon Cawley, $440,000.

Jackson Ave., 6808-Ronald Joseph Radcliff and estate of Walter Alvin Sponseller to Galina Semenova Krasnov, $458,000.

Kings Chapel Rd., 2914, No. 16-Mirza Sajid Raza Baig to Suhail Zelawar, $227,000.

Roosevelt Ave., 7204-Jessica C. and Robert A. Rodgers to Kaitlyn Nichole Hines and Dennis Scott Schlosser, $600,000.

Walnut St., 6800-William H. and Nancy L. Winter to Aaron Samuel and Chelsea Beth Wilkowitz, $969,412.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Beacon Lane, 2230-Alison Jane Slavin to Peter Richard and Erin M. Williams, $810,000.

Freedom Lane, 2015-Alexander and Paige Lance Hahn to Kris Storm and Krystal Brunner Swendsboe, $975,000.

Highboro Way, 2018-Annemarie Willi to Carl Tamura, $735,000.

Lions Gate Ct., 7753-N.V.P. Inc. to Christopher Alan and Lindsey Lauver Lopez, $1.29 million.

Olney Rd., 1708-Benjamin P. Young to Maryam Dadkhah, $675,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Dr., 9201-David C. and Luana Smith to Tim C. and Lori Leival, $572,000.

FORT HUNT AREA

Conover Pl., 8605-David P. and Michelle R.S. Mason to Kristin and Justin D. Banz, $825,000.

Stirrup Lane, 2410-Judith R. Starr and Thomas B. Bradley to James P. and Rebecca L. Holland, $607,000.

GREAT FALLS AREA

Crews Rd., 802-Theresa M. and Louis H. Dupart to Adrian Gomez Serrano Olavarrieta and Maria Fernandez Cortina, $1.39 million.

River Park Dr., 218-T. Christopher and Arianne D. Massey to Jae Woo Jo and Jennifer Toole, $1.25 million.

HERNDON AREA

Admiral Zumwalt Lane, 1221-Gary C. and K. Denise Mach to David M. and Dianna Chapman Zangrilli, $1.14 million.

Banshire Dr., 2536-Brian Kuang Ming and Amy Renee Welsh to Charanjot Singh and Harleen Gill, $431,000.

Highland Mews Pl., 13519-Livia Fernandez to Rohit K. Dewan, $377,500.

John Glenn St., 3167-Cheng Guo and Sisi Ji to Linbao Zhang, $600,000.

Marcey Creek Rd., 13113-Joseph L. Motz to Rushabh Shah and Shweta Trivedi, $327,002.

Sadlers Wells Dr., 1402-Lindsay E. and John R. Curtis to Syed Ahsan Raza, $465,000.

Stone Fence Lane, 2388-Joseph and Jill Engle to Supriya and Santosh Baligar, $740,000.

Trossack Rd., 12022-Diaaldin Darraj to Razaak M. Mohamed Ghani and Shamila Razaak, $585,000.

Wexford Ct., 1319-Lilit Bayburtian to Tianxiao Ren and Shuo Sun, $330,000.

HUNTINGTON AREA

Campbell Dr., 3220-Ak Holding Group Corp. to Alexis L. Sargent, $435,000.

Huntington Ave., 2059, No. 214-Roger Randall and Setsuko Arrand to Matthew Koss, $262,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 304-Pamela Smith Scherer and estate of Jean Smith Lacouture to Christopher T. Kiernan, $430,000.

Sunburst Ct., 4107-Christopher Shawn Smith to Larry G. and Lisa Reyes, $512,500.

HYBLA VALLEY AREA

Hampton Ct., 3719-N.P. Dodge to Jillian Schrier, $324,900.

Rolling Stone Way, 4354-Michael and Theresa Ducassoux to Blair E. Gurganus and Hunter J. Lang, $532,000.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6301, No. 600-Anthony B. Constantino to Nather and Wethak Ansari, $340,000.

LORTON AREA

Barrow Furnace Lane, 8550-Tracy Nguyen and Hung Hoang to Stephen J. and Arlyncia Pina, $687,000.

Eaton Woods Pl., 9661-Warner T. Hunter III to Helen Mesfin, $375,000.

Kenosha Ct., 8601-Tyler A. Pfenninger to Sofia Alexandra Rodriguez, $305,000.

Saint Dolores Dr., 7884-McShay at Royal Ridge Corp. to Confidence K. and Evelyn Akiti, $579,345.

Wolford Way, 7712-Fernando and Maria Arellano to Erick Torres and Mirella Saldana Moreno, $379,900.

MCLEAN AREA

Brook Rd., 8601-Diane Geary Pflug Van Tuyl and estate of Margery G. Pflug to Alexander Christopher Bosman and Philippe Courtot, $995,000.

Carriage Hills Dr., 7449-Jeannette E. Terry to Sangeeta and Prashant Gaur, $880,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 115-Shawen H. Shahriari and Neda Saadati to Kazem and Akhtar Youssefieh, $537,000.

Falstaff Rd., 8102-Stephanie L. and Toby S. Short to Stefan Shaibani, $1.12 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 518-Signet Residential Corp. to Suzanne Rocks Gray, $1.17 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 604-Steven M. and Edward S. Bruckner to Jaklin Bezik, $339,500.

Hampton Hill Cir., 1456-Amanda Rose Novak to Justin Paul and Gaelle Browning Misleh, $875,000.

Kirby Rd., 1875-Margaret and James M. Dewar to Amanda Lamontagne and Robert William Maron, $880,000.

Madison McLean Dr., 6650-Vivian M. Tsai to Lai Lau, $900,000.

Noble Dr., 6417-Stanley R. and Heachu Ifshin to Jane P. and Edgar W. Simpson, $1.06 million.

Ridge Dr., 807-Vinay K. and Nimmi Bhargava to Jayesh Nilak, $1.31 million.

Tina Lane, 6609-Gregory L. Usiskin to Li Zeng and Yamin Xu, $1.3 million.

MOUNT VERNON AREA

Brambly Lane, 9335-Elizabeth A. Sandel to Kenneth A. and Patricia K. Hettler, $749,500.

Lynnhall Pl., 9496-Kevin B. Fricka to Benjamin Patrick and Sara Kathleen Whitehead, $1.1 million.

Pole Rd., 4719-Nelson S. Villatoro to Laura Shaub and Christopher Ewing, $485,000.

San Leandro Pl., 3943-Jay Amine Hajjar and Chaima Ghribi to Astride Gilles, $173,500.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Glenallen St., 5415-Gerard W. and Virginie P. Harris to Peter T. and Marynelle Losin, $440,000.

New Hope Dr., 6612-Jeremiah Z. Twardowski to Winsor T. Iriarte, $485,000.

OAKTON AREA

Hunt Rd., 3031-Thomas M. Sweeten to Eric M. and Kara M. Truschel, $782,000.

RESTON AREA

Arbor Glen Way, 11763-Alice M. Tucker to Thomas M. and Courtnay J. Rosenberger, $549,000.

Chapel Cross Way, 11618-Stephen F. Bell and Phoebe A. Stapleton to Terry Lee and Valarie Sarah Bernstein, $680,000.

Fairwind Way, 11268-Matthew J. Bosse and Abby E. Brown to Clarence C. and Shannon Johnson, $555,000.

Golf Course Dr., 2147-Johan Carl and Dulce Bjorklund to Alyna M. Galli, $485,000.

Greenwich Point Rd., 11577-Jeffrey Schlegel to Phillip E. and Michelle T. Hazen, $1.36 million.

Inlet Ct., 1581-Pamela Sue Lafontaine and estate of Charles J. Finley to Brian D. and Karen E. Murray Pawlowicz, $545,000.

Market St., 11990, No. 504-Sami Nassar Jarmakani to Gregory Alan Hildstrom, $489,000.

Market St., 12001, No. 409-Shawn M. and Joy L. Williams to Jeffrey Scott Behrbaum, $345,000.

Poplar Grove Dr., 1626-Sahar Noorian to L. Delana Browning, $380,000.

Royal Fern Ct., 2058, No. 2B-Pedro A. Sanchez to Ana Armela Bermudez Cruz, $234,000.

Sundial Ct., 11311-Rena Lemberg Elliott to Adwoa Y. Yeboah, $329,000.

Taliesin Pl., 12004, No. 23-Cheryl H. and Mark Carrier to Natasha Carter, $340,000.

Windleaf Dr., 1305-A-AV Capital Corp. to C. Sherece Wade, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Patrick Henry Dr., 3212-Anne C. and Christopher J. O’Connor to Taylor and Kristi M. Chiarenza, $699,900.

SPRINGFIELD AREA

Barkers Ct., 7420-Amy M. Knight to Noor Ul Huda Sheikh and Asim Butt, $600,000.

Clowser Ct., 6854-Arbina Shrestha to Abu B. Patwary, Fatema Akter and Nasrine Akter Motaleb, $415,000.

Dulciana Ct., 8065-Hassan Oubella to Kristin Devick, $430,000.

Kite Flyer Ct., 6829-Timothy Waggoner to Milkias Wondimu Demissie and Mark Andrew Clifford, $553,000.

Lois Dr., 6830-Denise A. Chavous and Roland D. Edwards to Casey and Roxanne Hodges, $520,000.

Rainbow Bridge Lane, 8431-Palvinder Singh and Manjit Kaur to Travis D. and Amanda R. Haroldsen, $499,900.

Ridgeway Dr., 6620-Dinh and Linh Huynh to Micah and Joanna M. Walters, $631,000.

Southern Oak Dr., 7614-Katherine P. Jones to Hemanta Kumar Bhusal, $470,000.

Wadebrook Terr., 8712-Zachariah A. Rel to Beymar Jhonny Zurita and Jenna M. Heath, $475,000.

Winter Blue Ct., 8103-Anthony Jerome Burton to Helder D. Magana, $495,000.

VIENNA AREA

Bowling Green Dr., 2703-Anthony William and Joan M. Stoll to Yosoda Bai and Saravanan Guruswamy, $575,000.

Cedar Lane, 2346-Mark Bedell Stamer to Tanveer Muhammad Malik, $643,000.

Fosbak Dr., 9814-Angela W. Bridgford to Zachary Jordan Lapin and Deborah Mirjam Riedi, $790,000.

Locust St. SE, 310C-Federal National Mortgage Association to Wanda T. Chang, $281,000.

Nevar Ct., 1750-L. N. and Kanta S. Durvasula to Elisabeth A. Haines, $750,000.

Pieris Ct., 2005-Brandon and Laura Yi to David Alexander Francis and Kaitlynn Anne Mosier, $660,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Forest Creek Ct., 6182-Fernando Lacomba Corbet to Jing Ai Jin, $428,000.

Greeley Blvd., 8110-Jeffery L. and Michelle L. Dilks to Paul and Terrance Kaulfers, $599,000.

Queenston St., 6039-Christopher and Linda McPadden to Michael Hailu Kebede and Anktse Lakew, $530,000.

Shootingstar Dr., 7769-Daniel John and Marie Bonnie Alder to Joshua and Helen Wilson, $549,900.

Stream Way, 7340-Devan and Juli W. Monroe to Dylan Walter Myers and Megan Catherine O’Donnell, $430,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Carolyn Ave., 3909-Jack A. and Justine J. Starr to David Arispe Veizaga, $499,900.