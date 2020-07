Roanoke Dr., 2226-William A. Crowe to William Mitchell Beebe, $315,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 919-Federal National Mortgage Association to Rita Amani and Abdul Basit, $160,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5232-David B. Trenner and Taylor M. Gallo to Jennifer Marie Mantooth, $565,000.

Casdin Dr., 6260-Matthew Egan Johannessen and Molly Knowles Kennedy Thacher to Danielle Crayton, $620,000.

Curtier Dr., 6020-B-Abdelhamid Bertal to James Cho, $345,100.

Florence Lane, 6205-Daniel R. and Heather L. Manning to Joseph F. and William J. Bainer, $675,000.

Grange Lane, 6507, No. 404-Pierce Russell Schreiber to Dorcas N. Nzau, $375,000.

Heather Ct., 3709-S&W Real Estate Investment Corp. to Sarah E. and Keith M. Ludeker, $519,500.

Joust Lane, 6022-Randy Lee and Ouzana A. Morgan to Tanin and Tannaz Izadi, $520,000.

Kimberly Anne Way, 5972-Kifle Solomon to Queen Amina Ayobunmi, $358,000.

Saint Genevieve Pl., 5228-Roxanne Salata to Devon McNally, $385,000.

Victoria Dr., 6915-B-Meredith J. McCord to Jeniffer Gomez, $255,000.

ANNANDALE AREA

Backlick Rd., 5024-Sicander and Camila Nasher to Shahab and Rohina Nasher and Alvaro E. Lopez Zaouick, $550,000.

Championship Ct., 4097-John R. and Caley S. Krug to Lauren E. McKinney, $492,500.

Elan Pl., 4402-Orlando A. and Virma H. Gamarra to Luis T. Paredes Ubillus, Ytala Jennifer Ciudad Carpio and Edgardo Tomas Paredes Angeles, $380,000.

Stone Gate Dr., 8421-Janet Samuelson to Amit Kumar and Twinkle Purshotam Pamnani Kumar, $700,000.

Webley Ct., 3327-Martin L. and Minh L. Nguyen to Victoria Ann Deen, $415,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 1510S-Maria Christina A. Garcia and Juvenal C. Valenzuela to Rose Kristine Camacho Sia, $200,000.

Lakeside View Dr., 3350-Maureen Kiser to Elizabeth Ann Olcese, $365,000.

Powell Lane, 3800, No. 525-Deian Radev to Klara Se Wuo Cheung, $320,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6375-Joyce A. Lawrence and Carlos A. Romero to Brenda Renee Falkenstein, $277,000.

Kara Pl., 5878-John and Jennifer P. Gorkowski to Christine Marie Brun, $425,000.

Natick Rd., 9870-Susan H. Wilson to Eugene Fisher, $542,000.

Queens Wood Dr., 5083-Jeremy and Maria Richart to Nathaniel Elliott and Heather Mathews, $626,000.

Wheaton Dr., 6018-Duong Trung Vo and Lien K. Ma to Bibek Adhikari and Sangita Bashyal, $590,000.

CENTREVILLE AREA

Big Yankee Lane, 13991-Laurel A. Patton to Jessica Lynn Gonzalez and Kelley Thomas Love, $349,250.

Cardigan Sq., 14715-Robyn K. and Robert J. Murray to Kevin M. and Rebecca S. Braddock, $355,000.

Compton Valley Way, 14006-Michael R. Miga to William and Andrea Bennett, $410,000.

Cub Run Ct., 6717-Peter and Dominique A. Drown to Tungalag Mazzarisi, $426,000.

Early Autumn Dr., 6135-Jee Hyun Lee to Dennis Bernardo Lujan, Alba Cecibel Fuentes Ventura and Edwin Enrique Fuentes Ventura, $470,000.

Glen Meadow Ct., 5107-Upper Decker Properties Corp. to Grant E. Mulkey and Tina L.W. Mulkey, $400,000.

Hovingham Ct., 6910-Creamcup Properties Corp. to Maryam Nozary, $365,000.

Maple Creek Lane, 13276-Syed K. Hasan to Michael Jordan Barnett and Juan Carlos Lizarazu, $585,000.

Palmetto Pl., 6380-Francis J. and Kristen F. Angilletta to Choapel Lhundup, $385,000.

Rocky Run Dr., 5619-Jae Hyuk Choe to Thuan Trong Tran, $435,000.

Sharps Dr., 6504-Haridas Nambiar and Asha Ratnamma to Daniel Bamisile, $405,000.

Virginia Chase Ct., 14402-Raymond and Jennifer Davids to James L. and Kimberly Lawrence, $786,545.

CHANTILLY AREA

Carroll Ct., 3907-Rodney P. and Nori C. Jones to Deepak Singh and Jaya Rawat, $577,555.

Lightfoot St., 3810, No. 409-David Siwen Chen to Franklin Lester Ryals, $285,000.

Weeping Willow Ct., 4128-Jeffrey and Johanna Zinn to Maria Teresa Rodriguez and Rosa D. Naranjo, $355,000.

CLIFTON AREA

Whetstone Manor Ct., 13919-Yong and Kyung Wha Choo to Cole J. and Madison R. Fenton, $575,000.

FAIRFAX CITY AREA

Apple Orchard Ct., 12219-Hee L. Kim to Isac Varghese and Chelsea Mary Kunnath, $489,900.

Blissful Valley Dr., 12466-Diala Hawa to Haider Sulaiman and Dahlia Juburi, $575,000.

Cavalier Landing Ct., 11624B-Shelie Anne Brooks to Louise C. Goddard and Matthew B. Gries, $425,000.

Commonwealth Blvd., 10001-Daron and Maria Moore to Richard R. and Dora V. Colvin, $665,000.

Fair Crest Ct., 12733-Mustafa Akbari to Kelley M. Blanchard, $372,500.

Fountainside Lane, 4138, No. 302-Bradley S. Yassine and Patricia M. Sotela to Swati Gupta and Anurag Srivastava, $353,000.

Glenbrook Rd., 9327-Synergy Real Estate Solutions Corp. to Joshua and Sienna Winer, $839,000.

Guinea Rd., 4022-Christopher F. and Susanna Ekvall to Robert Derrick and Maya G. Bonello, $545,700.

Herzell Woods Ct., 5237-Joan M. and William J. Jefferies to Dallas J. and Karissa J. Schumacher, $706,500.

Kingsbridge Dr., 9802, No. 202-Carey L. Crimmel to Akash Sangroula and Sujata Upreti, $283,100.

Lindenbrook St., 9623-Richard W. and Maria Paz Victoria S. Nelson to Thanh Thai Pham and Thi Thuy Phuong Nguyen, $455,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 607-Patrick David Cosslett to Peter J. Beddow, $319,500.

Mozart Brigade Lane, 4210-L-Gail A. Bleach to Candy Shirai, $300,000.

Omar Ct., 9110-Richard Adolf Newcomb to Vladimir Olegovich and Maria Gennadyevna Lashko, $499,000.

Pheasant Ridge Rd., 5026-Ellen Alvino to Claudio A. and Mary Benedi, $774,000.

Powell Rd., 4843-David M. and Marilee Shade to Joseph Saffer, $690,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 415-Kiffin Bryan to Sudhir K.R. Sangia and Anju Singh, $475,000.

Quail Creek Lane, 13136-Bipin Rajbhandari and Aruna Dangol to Mayank Prasad and Rupa Srivastava, $480,000.

Rippon Lodge Dr., 10707-Richard W. and Theresa M. Holmes to Pedrum Farzad and Lindsay Wasson, $659,000.

Santayana Dr., 9223-Bryan Reed Fleming to Neil and Janee Juliano, $775,000.

Sutler Hill Sq., 4348-Doris J. Keller and Dianne Schindo to Zohreh Nikkhah Abyaneh, $382,000.

Timber Log Way, 4160-Kelly J. and Byung Min Rim to William James Templeton, $477,000.

FAIRFAX STATION AREA

Jeremiah Ct., 6800-Hans Paul and Maria Soledad Riede to David B. and Taylor M. Trenner, $750,000.

Windpatterns Trail, 6321-Andrew and Sherry Mitry to Cynthia Braddon, $1.43 million.

FALLS CHURCH AREA

Camp Alger Ave., 7120-Kevin Fu to Serghei and Zinaida Potorac, $535,000.

Cherry St., 2901-Son Vu Nguyen and Philoan Thi Tran to Ananya and Kevin Price, $740,000.

Gallows Rd., 3511-Matthew S. and Alexis Bitzer to Nick M. and Jacqueline A. Lubovich, $595,000.

Greenway Blvd., 2805-Anthony M. and Pazia A. Colella to Brian Edward Higgins and Margaret Leigh Fletcher, $650,000.

Jefferson Ave., 6709-Charles W. Mock and estate of Helen D. Mock to Christopher James Mitchell, $425,000.

Lee Park Ct., 7000-Kerri Dey Madden and Joseph Murray to Bradford Tyler and Kathryn Holl Garmon, $593,000.

Roundtree Rd., 7022-Kevin and Jean Lafauci Schutt to Sean Feeney and Rema Shebaro, $622,000.

Willow Point Dr., 7604-Kung H. Suk to Curtis P. Barnes, $325,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Dale Dr., 2325-Mohamed Wafic Jaber to Hector L. Garcia Salgo and Adriana Garcia Puig, $1.3 million.

Gilson St., 1804-Daquan Zhou and Rong Cai to Shruti Rakesh Tiwari and Prasun Mishra, $1.38 million.

Hillside Dr., 1902-Judd L. and Jana B. Robertson to Jared L. and Krystal Workman, $610,000.

Lisle Ave., 7534-Bearing Point Homes Corp. to James Dandalides and Swapna Joshi, $1.23 million.

Pimmit Dr., 2311, No. 1206-Sandra L. Scroggs to Mina H. Rezvani, $193,000.

FORT HUNT AREA

Battery Rd., 8814-Valerie Barrett Crowther and Michael James Barrett III to Brennan T. and Rose Roorda, $530,000.

Cool Spring Dr., 1602-Alexander J. Logan and Christina M. Clausnitzer to Michael W. and Caitlyn S. Goodman, $815,000.

Hoover Lane, 2023-Margaret E. Keniston to Elizabeth and Spencer Rothermel, $620,000.

Washington Rd., 8032-Yuvraaj and Jill Guindon Nasir to Nicholas Christian and Sara Simms Bracco, $950,000.

GREAT FALLS AREA

Runner Rd., 312-Zachary P. Grayner to Nathaniel P. Ambler and Paul A. Herman, $1.3 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3108-Christopher and Jelissa Orcinolo to Sung Jae Chung and Seong Hee Cho, $712,000.

Berger Pl., 2103-Erik and Lourdes Holtje to Peter Choonghwa Shin, $354,999.

Center St., 615, No. T2-Roy A. Kopeikin Jr. to Bruno J. Pomar and Diana Ananyan, $204,500.

Endeavour Dr., 13740, No. 207-Lavan Kumar Gujjula to Pradeepraj Kunrathur Chandrasekaran and Ramya Sampath, $385,000.

Hutumn Ct., 3019-Raghavendra Raju Togi to Rabia Akbar, $345,000.

Juniper Ct., 352-Michelle Lisa and Aleksey Sergeyevich Kudrin to Hong Li, $327,000.

Mason Mill Ct., 1291-Gustav F. and Leanne C. Anies to Luke and Shannon Knapp, $699,000.

Pine Oaks Way, 3103-Andrew B. and Deanna Fiol to John C. and Diana T. Markowitz, $975,000.

Sadlers Wells Dr., 1503-Kim M. Asack to Jesse Knox and Hayley M. Russell, $460,000.

Sugarland Meadow Dr., 410-Donald P. Weber and Gail A. Weber to Todd Forris and Tamela Lynn Peters, $705,000.

Upper Wynnewood Pl., 3197-Barry T. Snyder and Ching Yi M. Snyder to Jason and Melinda Crowley Holler, $960,000.

White Barn Ct., 3263-Ghanashyam Prabhakar and Arti Manohar to Kerrin E. O’Connor and John Vincent Rafter, $630,000.

HUNTINGTON AREA

Farrington Ave., 2222-Jose H. and Martha I. Castro to Shahid Khan, $320,000.

James Dr., 2713-Maury Audet to Destin J. Moag and Rebecca J. Myhre, $800,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 504-Ernest V. and Helen R. Hamilton to Bonnie Jo Smith, $559,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6513-Jason D. Luebbers and Atefeh Alizadehbirjandi to Qian Ding, $405,000.

Fordson Rd., 8001-Elenilson B. Argueta to Oscar David Reyes, $330,000.

Huntley Manor Lane, 3572-Larry Thomas and Lisa Kay Congleton to Ryeker S. Schurtz, $585,000.

Shaw Park Ct., 3206-Gar Real Estate Investment Group Corp. to Carlos Andrew Manzanares, $431,000.

LINCOLNIA AREA

Beauregard St., 5141-Juan Carlos Gomez and Sylvia Herrera to Amanuel Degu Assefa and Rahel Haile Kebede, $489,000.

Minor Cir., 4726-Kyoung W. Han and Ok M. Lee to Asmare Ayele Reta and Hirut Tebeje Tibebu, $515,000.

LORTON AREA

Bellwether Ct., 7818-Michael J. and Dora L. Zack to Brigette C. Obra, $420,000.

Fallswood Way, 7665-Alma H. and David W. Ours to Rena and Poormanand Mohabir, $440,000.

Monacan Ct., 8601-Bank of New York Mellon and Structured Asset Investments II Inc. to John Coburn, $802,725.

Shannons Landing Way, 8229-Ben Bang and Renee Carsi Cruz Ong to Evan Martucci and Bridget Curley, $570,000.

MCLEAN AREA

Altamira Ct., 1309-Segundo A. and Dora V. Morillo to Neelam and Rajiv Singh, $1.14 million.

Brook Rd., 8630-Stephen Doon and Sheila Marie Foley to Ahmed S. Mansoor, $1.6 million.

Chain Bridge Ct., 1503-Ian and Catherine E. Gray to James J. and Suzanne L. Lawrence, $1.33 million.

Daleview Dr., 1210-F. David and Patricia C. Burgess to Anthony and Kathleen Schulien, $1.7 million.

East Ave., 1712-Focal Point Homes Corp. to Louise Campanale, $1.73 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 211-Signet Residential Corp. to Anthony Frank Guadagno and Marla Eve Diamond, $2.02 million.

Forest Villa Lane, 1522-John M. and Laura S. Hotaling to Thomas A. and Laura A. Bell, $1 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 109-Haksong Jin to Jisang Choi, $320,000.

Ingleside Ave., 1241-Louise Campanale to Brian and Caroline Weimer, $2.05 million.

Laurelwood Dr., 1113-Zygmund and Christina B. Lenchert to Kimberly E. and Peter M. Scott, $1.2 million.

McLean Ct., 6602-Timothy K. Donnelly and Moira D. Wickes to Nasuh and Zeliha Buge Onal, $750,000.

Noble Dr., 6438-Eric Hyun Kim and Jiyeon Oh to Ying Fu and Lihua Fang, $1.08 million.

Ridge St., 6500-Robert Bryan and Ann P. Jacoboski to Otto W. Hoernig III, $8.25 million.

Tremayne Pl., 7680, No. 310-Fausto M. Guerra Watson and Ross G. Polar to Brent George Gibbons, $243,000.

MOUNT VERNON AREA

Cedar Rd., 5203-Nova Holdings Corp. to Kyle Z. and Melissa L. Godfrey, $448,000.

Keeler St., 8300-Sandra L. Caldwell and estate of Jack Fulton Caldwell to Susan Casu and Billy Bates, $260,000.

Manzanita Pl., 3886-Jose A. and Alcelma A. Ruano to Ingri Lisseth Gonzalez Mendez, Elmer A. Mendoza Chicas and Martha Mendez Montoya, $232,000.

Redondo Pl., 3809-Santos P. Medrano to Muhammad Munir, $212,000.

Village Way, 8605, No. D-Kelly Scruggs Palacios to Lance Eric Ekas and David Wayne Hebrank, $185,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8924-George Joseph and Deepa V. Dev to Zachary S. and Emily Roberts Jennings French, $590,000.

Hatteras Lane, 7919-Brian Zayid and Barbara D. Abdul Karim to Zhuo Chen and Lawrence Carl Li, $490,000.

Uxbridge Ct., 8389-Chad and Melissa Kinslow to Dmytro Bezkorovainyi and Ekaterina Shalimova, $410,000.

OAKTON AREA

Lariat Lane, 11712-Edwin A. and Gladys A. Berger to Christopher and Saori M.S. Choulos, $665,000.

Turnberry Pl., 10127-Richard P. Verrier III to Katelyn Boggs and Arturo Buzzalino, $600,000.

RESTON AREA

Ascot Way, 1702-A-Caitlin Mesich to Aaron Patron, $280,000.

Chestnut Grove Sq., 11260, No. 139-Robin M. Tuczak to Ruthann L. Yates, $230,000.

Freetown Dr., 2505-Heather Nicole and Zachary Bernard Gregory Walters to John Norman and Waynee Legaria Ward, $698,999.

Green Watch Way, 2112, No. 300F-Brian D. Brown to Patricia Kay Cochran, $315,000.

Harvest Green Ct., 1618-Virginia W. and Erik Robert George to Yema Arian Latify and Vivian Sophia Howard, $376,000.

Ivystone Ct., 11612, No. 300C-Suzanne Marie Robertson to Shalini K. Vaid, $292,000.

Market St., 11990, No. 511-Deborah L. Cox and estate of Ira D. Cox to Paul and Joan L. Loizeaux, $675,000.

Market St., 12001, No. 444-Kyeongsook Oh to Michael Richard Cummings, $485,000.

Purple Beech Dr., 11413-Mark Wayne and Jill Ashley Nobles to Kevin W. and Margaret S. Schaar, $983,500.

Royal Fern Ct., 2073, No. 11B-Warren A. and Velma Henderson to Jonathan Gunston Lowe, $221,100.

Sloane Ct., 11926-John Flavin to Andrew Michael and Devin Leigh Dunn, $499,900.

Sunrise Square Pl., 11690-Reston Valley Corp. to John William and Stephanie Michelle Dean, $860,000.

Thrush Ridge Rd., 10991-Laura Lee Miles to Emily Sherra Weeks, $725,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 317-Rosemary Zabel to Iyasu Haile, $247,000.

SPRINGFIELD AREA

Bent Arrow Ct., 8693-Claudia R. Wilde to Patricia Karen and Sean Kenneth Grady, $380,000.

Dickenson St., 7309-Kathryn D. Mullinax and Karin Dirst Caffi to Pablo Cesar Condori Perlas and Roxana Flores, $412,000.

Durer Ct., 7749-Louise K. Whitt to Emily S. Cahill, $385,000.

Griffin Pond Ct., 7703-James M. and Mary V. Johnson to Justin Reeves and Jacqueline Kirk, $675,000.

Hanks Pl., 7109-Logan M. and Amanda A. Foley to Kevin T. Frantz and Ashley N. Maharaj, $587,520.

Lazy Creek Ct., 8487-Giancarlos A. Ananias Lopez to Jason Karl and Rebekah Stegman, $325,000.

Lowmoor Rd., 7761-Jack K. Trowbridge to John Dennis Newton and Catherine Christine Puhnaty, $535,000.

Revenna Lane, 7962-Rama Chiruvella to Raiza Vega, $450,000.

Rockefeller Lane, 9233-Michael S. and Carol A. Lovan to Logan M. and Amanda A. Foley, $630,000.

Spring View Ct., 7304-Anissa L. Craghead and Patricia Hackman to Nathan L. Hershberger, and Kimberly and Limhour Kheang, $447,000.

Wagon Trail Lane, 7715-Steven W. Olson to Keith Edward and Danielle Alexandra Aromando, $720,000.

VIENNA AREA

Adelman Cir. SW, 504-Collin J. Sekas to Vijayanand Srinivasaraghavan and Lakshmi Sharmila Sudarsan, $1.44 million.

Bowling Green Dr., 2727-Ali Shaker and Laya Keyvan to Mariam Nusrat and Matthew W. Miller, $665,000.

Cedar Crossing Lane, 2761-Eric W. Meiers to Mubarak Ali Mubarak Hassan and Salma E. Eltahir, $670,000.

Frederick St. SW, 907-Sunline Custom Homes to Stewart Meny and Rachel Everett, $1.6 million.

Kibler Cir. SW, 502-Sarah C. Gustafson to Jason Gregory Frey and Elizabeth Katlyn Giffen, $690,000.

Locust St. SE, 314-Martin P. Thompson and Michael W. Robinson to Francisco Formoso Eiroa and Maria Angelines Bouza Pico, $865,000.

Ninovan Rd. SE, 913-Swan Homes Corp. to Hasan Siddique and Hala Imam, $1.59 million.

Westford Dr., 10209-Deborah L. Alcaraz D’Andrea and estate of Ernest C. Alcaraz to Ali Emadi Konjin, $586,800.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Jawed Pl., 2374-Rami and Eman Safadi to Kirill and Leah McConnell Dergachev, $999,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Birchtree Ct., 7931-Jeffrey G. Valliere to Jeremy Colleli and Lina Harfoush, $475,000.

Forrester Blvd., 8426-Eric M. Kidwell to Isabel O. and Joseph C. Duarte, $300,000.

Rockledge Ct., 7717-Janet Byrne Otto to Bradley and Danielle Adams, $635,000.

Shootingstar Dr., 7771-Leon J. and Jodi A. Vlahakes to Maria Carolina Bonnells Urbina, $533,000.

Sweet Dale Ct., 6010-William H. and Patricia L. McKay to Kristi Ann Tomhave, $259,900.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Lyndhurst Dr., 3830, No. 103-Ashley and Peter Mosca to George Sidrach and Elissa Arling Dolina, $182,000.

West Dr., 10723, No. 301-Thomas R. and Elizabeth Miller Roesel to Martin Nguyen, $210,000.

Falls Church

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.