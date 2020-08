Quander Rd., 6910-Todd Russel Lewis to Susannah Joy and Matthew Alan Moore, $490,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 213B-Eric M. Nepomuceno to David C. and Alexandra N. Recker, $137,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 116-Phuoc V. and Diana T. Nguyen to Karen Thomas, $115,000.

Wakefield Dr. W., 6714, No. J-John H. McGettigan to Janay Jordan Campbell, $200,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Blanford Ct., 7529-Jaroslav and Michelle O. Vanek to Daniel W. McGeehan, $500,000.

Buttercup Ct., 6026-Ian Hoffer and Andrea Cowsert to Liza Brown, $440,000.

Curtier Dr., 6001, No. F-Ratchata Phersayaphal to Hermela L. and Morten V. Lamps, $352,000.

Ellesmere Ct., 6000, No. C-Lorilee Brownell to Mahnaz Azarhooshang and Sepideh Kahram, $372,000.

Founders Crossing Ct., 5928, No. 304-Tisha and Jamal N. Burges to Allen Lance Pridgen Jr., $370,000.

Glenwood Dr., 5621-Coleen Burke and Michael J. Finney to Scott Alan Campbell, $760,000.

Kelsey Point Cir., 6630-Maria and Judd P. Altman to Bryan Charles Fiala, $479,000.

Larpin Lane, 5720-Albert E. and Martha Ann Tavenner to Gelila Mengesha, $437,500.

Mallory Cir., 7314-Maria A. Fernandez Cabanas and Edgar L. Cabanas Britos to Evan M. and Patricia M. Redd, $562,500.

Morning Ride Cir., 6712-Alba R. and Miriam L. Bonilla to John P. and Stacy A. Lloyd, $675,000.

Old Carriage Dr., 6571-Melody Ballou Jensen to David and Indhira Holmes, $400,000.

Poplar Dr., 4820-El Ghazi and Najia Labriny Dehbi to Daniel E. Martinez Garzon, $520,000.

Royal Crest Lane, 6212-Keith Alan and Nancy Suzanne Parry to Denise Anne and Daniel Ward Sears, $635,000.

Sunburst Way, 6525-Jeffrey M. Glancy to Breana M. Limina and David J. Robles, $476,525.

Tower Hill Cir., 5678-Garry W. Perkins to Darryl A. and Justin Paes, $790,000.

Warren Point Ct., 6412-Patrick Joseph and Edda G. Dorsey to Andrew Rasdorf and Julia Fiorio, $501,000.

ANNANDALE AREA

Althea Dr., 5007-Joseph A. Orlando to Keith J. and Tenzin M. Frisby, $795,000.

Autumn Lake Way, 4808-Pamela R. Webb to Ryan and Cynthia Bateman, $1.42 million.

Bristow Dr., 7716-Imelda K. Moise to Sharif U. and Sharmin R. Ahmed, $518,000.

Cliffhaven Dr., 5108-Amit Bansal to Joon Ho and Ka Ram Chung, $510,000.

Donna Cir., 7004-James R. Bodling to Kristin Bodling, $350,000.

Elan Pl., 4432-Richard B. and Erika O. Sim to Sangman and Dongsook Yoon, $433,000.

Greenberry Lane, 4360-Cary N. Brownley to Haoliang Yu and Peimin Lyu, $476,000.

King Arthur Rd., 3822-John C. and Carolyn W. Simpson to Matthew Paul and Erin Meehan Shepley, $888,000.

Launcelot Way, 3606-Susan Ladwig to Adam I. and Amy Stoffregen Weissbarth, $715,000.

Maxfield Dr., 4526-Jihye Yoon and Ji H. Kim to Hai Van Nguyen, $455,000.

Patriot Dr., 7845-Charles R. Sterling and Ana Sofia Siliezar Rodas to Steve G. Imaca, $325,000.

Sligo Lane, 4804-Richard W. and Sandra P. Hoch to Scott Ravenhill and Sophia Yang, $745,000.

Wayne Dr., 7117-Hang Truong to Lilly Castillon, $575,000.

Zanuck Ct., 7459-Mintwabe Amare and Abebe Damte to Fantaye Bisete and Dereje Abebe, $430,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 1506S-Dave and Isha Sharma to Afsanch Chamlou, $355,000.

Leesburg Pike., 6139, No. 304-KBM Development to Thanh Thuy Thi Nguyen, Isabel Thao Nguyen and Thanh Mai Thi Nguyen, $176,800.

Madison View Lane, 3667-Stephen Battjer and Jason Dunham to Kanuj Bains, $550,000.

Powell Lane, 3800, No. 310-Darki Milevski and Suzana Stevevska to Carol A. Crull, $248,000.

BURKE AREA

Bloom Ct., 9162-Henry L. and Yvonne W. Lavender to Brendan and Amanda L. Boostrom, $725,000.

Burke Pond Ct., 9881-Patricia Zuniga to Derek Ryan Lewis, $421,250.

Cove Landing Rd., 5940, No. 101-Mark A. and Tina M. Carnahan to Mary Donn Liles, $300,000.

Hemlock Woods Lane, 9991-Avinesh S. Rana and Sabina Dangal to Sujal Acharya and Barada Regmi, $510,000.

Kara Pl., 5886-SDI Properties to Mary Jean Depaola, $425,000.

Orion Ct., 9515-Elizabeth Dianne Olmo and Chris William Longe to Berkeley R. and Pamela Hodges, $626,000.

Raintree Rd., 9309-Dean E. Hall and Kristal A. Wood to Christopher Daniel and Andrea Kellenberger, $905,000.

Sassafras Woods Ct., 10168-Carlos Reynaldo and Kenneth Enrique Gomez to Rao M. and Lakshmi K. Tadavarthy, $415,000.

Stipp St., 9721-David M. Fee and Jacqueline Marie Bozzelli to Anthony Drew and Erin Danne Ramey, $715,000.

Whitewater Dr., 9972-NSC Investments to Yonah David Sorin and Megan Elisabeth Wade, $485,000.

CENTREVILLE AREA

Astrid Cove, 6262-Diane P. Fritz to Mohammed Reza Izibi, $360,000.

Beddingfield Way, 14212-Logan G. and Megan E. Baird to Nicholas and Johanna Crowder, $442,000.

Blueridge View Dr., 15333-Ires VA to Samantha A. Smith, $425,000.

Coleman Ct., 13857-Annie Moon Chong to Il Jun Yun, $454,150.

Crimson Sky Ct., 5325-Myoung Hyun Cho and Hae Hyun Jang to Oscar James Deaver and Ye Na Kim, $530,000.

Frosty Winter Ct., 6210-Enrique Baez to Kil Won and Jung Ho Park, $435,000.

Grisby House Ct., 5933-Kwon Choi to Melanie Lashus, $324,000.

Hunting Path Pl., 14801-Deborah J. Robison to Douglas and Amanda Roberts, $620,000.

Lavatera Ct., 5518-Yong Ja Kim and Thomas Kyungwook Heou to Manikandan Jagadeesan and Meenakshi Vedhagiri, $955,000.

Palisades Dr., 6556-Patricia M. Chang to Binh Larnthai Vo and Hong Lamthai Nguyen, $485,000.

Point Cir., 6215-Emma Svec to Navneet Kaur and Gurpreet Singh, $732,500.

Rocky Way Ct., 6123-Midatlantic IRA and Jack L. Wuerker to Alexandra M. and Jordan A. Beichler, $382,000.

Selby Ct., 6400-Brittany J. and Ryan Vergara to Basanta K. Shrestha, Prabina Munakami and Nilam Prasal, $412,000.

Stillfield Ct., 15343-Spencer and Donna Marie Marker to Shane and Charlene G. Wilde, $700,000.

Tanners House Way, 13982-Adriel Dominic Marino to Mira Song, $610,000.

Truro Parish Ct., 14559-Brian M. Patelunas to Vickihuynh and Brandon Thang Nguyen, $335,000.

Wetherburn Dr., 15135-Alexander and Jacqueline S. Callas to Andrew Glenn and Lidia Ester Richardson, $737,000.

Woodleaf Ct., 5202-Elisabeth F. and Christopher R. Field to Luis Joel and Marlyn Adames, $645,000.

CHANTILLY AREA

Broken Branch Ct., 13423-Jeremy Reed and Meghan Maureen Carlson to Nicole Yoogyung and Yo Han Hong, $630,000.

General Stevens Ct., 15211-Brendan A. and Mary R. McLean to Charles Andrew and Karin Elizabeth Faulkenbury, $530,000.

Leeton Cir., 13906-Steven J. Rebovich to Mario C. and Imelda Kodrata, $806,000.

Oyster Point Ct., 13887-Maurice E. Boehm to Punam Malik, $250,000.

Smallwood Ct., 13725-Maria L. Daniels to Melissa and Bernard Collins, $431,000.

CLIFTON AREA

Compton Heights Ct., 14043-David and Kelly Hart to Mong Che Antonio Hsieh and Yujin Cho Hsieh, $705,000.

Orchard Dr., 13623-Hye Ja Kim to Seung Cheol and Hyun Yu Won, $300,000.

Rock Flint Ct., 13640-Richard J. and Coral C. Gallivan to John D. and Elizabeth A. MacDonald, $775,000.

White Dove Lane, 5664-Michael J. Weller to Miao Fu Shen and Ching Shia Shen Chen, $350,000.

FAIRFAX CITY AREA

Annamohr Dr., 4889-Peter G. and Kathryn S. Gallanis to Edward and Kylee Chay, $951,515.

Aristotle Dr., 11373, No. 9-106-Mai Flaspohler to Phu Gui Feng and Bruce English, $365,000.

Bellavia Lane, 4315-Jessica Tadlock and Michael Beasley to William Thompson and Sarah Chicoine, $600,000.

Braeburn Dr., 4216-Carol R. O’Connor to Benjamin and Kathryn Ho, $725,000.

Colchester Rd., 6008-William Ramirez to Seung Hyun Kim, $1.01 million.

Cranebill St., 11463-Janet S. Han to Elizabeth Marotta and Mark S. Wheeler, $1.08 million.

Ellington Ct., 5200-Timothy and Michele Bowden to Alexander Joseph Velez Green and Megan Gene Murdock, $650,000.

Fairfield House Dr., 12201, No. 610A-Mina Kristine Park to Jonathan H. Choi, $385,000.

Fountainside Lane, 4063-Douglas and Amanda Roberts to Jungin Justin Sung, $499,825.

Garland Tree Ct., 12564-Jason and Carrie Idol Richards to Gregory John and Maria Potts, $521,500.

Governor Yeardley Dr., 5419-William Hendrickson to Michael D. and Elzbieta H. Anttila, $607,200.

Hampton Forest Ct., 12981-Timothy J. Gosack to Christian Dayan and Teresa Roftoples Levy, $690,000.

Heron Ridge Dr., 12697-Andrew Patrick and Carol Marie Jones to Temuulen Lkhagvadorj, $535,000.

Highland Oaks Dr., 3810-Ganesh Nagarajan and Subashree Natarajan to Yingbo Chen, $839,900.

Larry Rd., 11831-Paul W. Moog to Do Soo and Won Ok Byun, $606,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 205-Carina I. Renault and Carina I. Ogren to Walkiria Batista, $347,000.

Middle Ridge Dr., 4425-Matthew Carl and Shannon Lee McNeil to Bora Erdem, $567,500.

Overbridge Lane, 12043-Megan E. Thomas Ruotolo to Christopher Scott Seyferth, $550,000.

Penderview Terr., 12150, No. 1307-Anne M. Stenger to Ann S. Hudson, $199,000.

Pickett Rd., 4316-Sherri L. Long to Lee and Michelle Solomon, $575,000.

Rachael Manor Dr., 4500-John F. and Kelly A. Dobrydney to Raoul Philippe and Kimberly Idona Farcot, $999,000.

Rittenhouse Cir., 3051-Susana Chung to William Jieren and Yuqiong Zhu, $660,000.

Royal Astor Way, 8909-Daniel K. Maller to Vineet Kumaar Jassal and Surbhi Chandna, $675,000.

Santayana Dr., 9118-James Buxton and Linda Booth Moore to Margaret Ann Miller, $816,200.

Sudley Ford Ct., 3737-Sean R. and Kimberly J. Dreyer to Ye Gu, $365,000.

Tovito Dr., 9335-Joseph J. and Donna S. McGrath to Visvanatahn Hariharan and Sushma Guruswamy, $865,000.

Verde Vista Dr., 10837-Jonathan D. and Joanne S. Hartley to Jessica Tadlock and Michael M. Beasley, $677,300.

FAIRFAX STATION AREA

Bracksford Ct., 7900-David L. and Maegan A. Hogue to Christopher E. and Kristen M. Brown, $825,000.

Crosslake Dr., 8399-Deborah N. and Craig E. Clark to Hai M. Pham and Thulan Thi Le, $785,000.

Havenner Rd., 11648-Thomas W. and Anita L. Ferguson to Brian George and Sara Elizabeth Snyder, $735,000.

Oak Bridge Lane, 8019-Lawrence and Jennifer Moltzan to Michael Jacob and Christina Maria Schultz, $755,000.

Shadowglen Trail, 10713-AYR Properties SEP to Andrew and Julianne Thompson, $699,999.

FALLS CHURCH AREA

Allan Ave., 7404-Peter J. and Monica S. Kapitan to Christopher Patrick and Carol Chang Quade, $760,000.

Barrett Rd., 6708-Ivo K. Koytchev and Gergana Koleva Koytcheva to Joel M. and Jacqueline J. Alexander, $550,000.

Chrisland Cv., 7565-Jessica Espinoza to Patrick and Francesca Deane, $523,800.

Farragut Ave., 6708-Adela Iraheta to Bernard Herrera and Nancy S. Ahn, $500,000.

Hall Ct., 3111-Nicholas and Greta Goodman to Zachary M. Ankuda and Seemal F. Awan, $685,000.

Knoll Dr., 3100-Tung D. and Loan Dang Nguyen to Lamson Dang Nguyen and Thanh Phuc Ngoc Le, $692,000.

Linden Lane, 2903-Camille M. Hersh to Diego A. and Veronica A. Ortega, $760,000.

Monroe St., 2840-Virginia Stewart Case to Rose Mary and Joshua Mark Nicewarner, $775,000.

Sherry Ct., 3230-Marina and Shawn P. Rafferty to Parker Hornstein, $655,000.

Tyler Ave., 7305-Holmes Homes to Leah Maria Adams and Joshua Ross Dorothy, $835,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 208-Abdollah Bahadorie to Lisa Puscheck, $399,000.

Haycock Rd., 6819-Brian R. Shabosky to Naghi Lotfollahzadeh and Leila Aslamy, $715,000.

Montivideo Square Ct., 6809-Steven G. and Shawn M. Bogdanoff to Joel W. and Marian A. Sigler, $676,000.

Savannah St., 7528, No. 201-Jin H. Bae to Clemon Tsai Yueh, $175,000.

FORT BELVOIR AREA

Backlick Rd., 9042-Nong C. and Minh H. Nguyen to James Victor and Gordana Fry, $404,000.

FORT HUNT AREA

Buckboard Dr., 8624-Christopher T. Kiernan to Peter K. Rotkis and Jesi Jean Carl, $830,000.

Falster Rd., 1226-Elizabeth B. Fowler and Cecil L. Blackwell to Daniel J. and Amy Kathleen Higgins, $775,000.

Lakeshire Dr., 2420-Donald U. and Rita J. Calvin to Linda and Ty Hosler, $1.15 million.

Tauxemont Rd., 7736-Eric Kreinar and Heidi Steiber to Zobeyda Monaco and Jeffrey W. Cambpell, $1.05 million.

GREAT FALLS AREA

Blacks Hill Rd., 833-Yasmine Pahlavi and Ladan Motamedi to Charles Dengler Wilson III, $800,000.

Farm Rd., 11107-MTGLQ Investors to Thomas Kyungwook Heou and Young Ja Kim, $1.35 million.

Kelso Rd., 1051-Francis S. Rath to Kathleen and Steven M.H. Wallman, $2 million.

Richland Grove Dr., 11217-Yoram Carmi and Margo B. Rowles to Kate Lynn Murray, Matthew Murray and Noreen Kuhn, $1.25 million.

Scenic Way, 504-Julie Ray to Jeremy and Jackie Hughes, $1.6 million.

Sycamore Springs Lane, 10800-John M. Sarisky and Bernadette K. Camille to Matthew Jordan Dunwoody and Gisela Peninit Shanfeld, $1.03 million.

Windy Hollow Ct., 74-Martin J. and Maura Cantrill Bollinger to Steven Craig Anderson, $1.77 million.

HERNDON AREA

Arnsley Ct., 12540-Lisa Camera to Michael A. and Ami Colleen Mohr, $550,000.

Bond St., 1219-William B. Gambino to Joseph Arthur Rixe, $420,000.

Cassia St., 1318-Aredis A. Kolovian and Nancy H. Houda to Paul B. Setlak and Jennifer E. Plesniak, $580,000.

Centre Park Cir., 12925, No. 107-Betty Joyce Hampton to Syed Ahmed Irfan, $320,000.

Clinch Rd., 1121-Andrew and Angela D. Stevens to Benjamin Anthony Tisdell and Alexis Woodward Siggers, $915,000.

Eddyspark Dr., 12132-Michael E. and Barbara Mahland Torrey to Ruben and Virginia E. Herrera, $631,000.

Florida Ave., 563, No. T2-Noppamas Suttinun to Jessica Marie Tibbetts, $255,000.

Horsepen Woods Lane, 13332-Zhong Zhou and Yiyun Huang to Vishnu Rayuni and Maitreyi Jataprolu, $902,000.

Macao Ct., 12409-Patrick J. and Meredith A. Hannon to Jason Thomas and Angela Gaylor Crandlemire, $960,000.

New Parkland Dr., 13005-Charles F. and Susan M. Miller to Aaron and Kristina R. Milburn, $617,500.

Old Dairy Rd., 13606-Xiaolin Chen to Dennis Thomas and Jeeva Kochuparambil Jose, $527,500.

Pascal Pl., 2520-Breonna Elaine McClain to Ella Jiyoun Jeon and Bryant Phan, $435,000.

Rock Ridge Rd., 12524-Elizabeth P. McKittrick to Eric Balazich and Claire Walden, $582,500.

Senate Ct., 325-Thomas R. and Jennifer L. Shabala to James Lee and Ellen Rogers, $675,000.

Snow Shoe Ct., 12103-Brian and Page Crane to James and Juyun Garvin, $745,000.

Summerset Pl., 1511-Jennifer and Sean M. Newsam to Jamey A. Youldon and Laura F. Cruz, $624,900.

Treeside Lane, 1126-Dolphin Investments to Karina Rivas Careaga, $549,900.

Whitewood Lane, 1739-Gurujot Kaur Khalsa to Fred B. and Cindy Small, $515,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3711-Jose G. and Gabriel O. Calderon to Anthony P. Zagone, $545,000.

Lakota Rd., 3607-Kyle J. McElroy to Sophia Ting Yuan Chang and Chien Chung Chang, $490,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1205-Mertis B. Horton to Leslie Thomas Mayer, $415,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 909-Nathan K. Dolezal and Kerri L. Laws Dolezal to Myrtis Gant, $345,900.

Palin Pl., 5710-Northern Virginia Investments to Adam Joseph Knudson, $685,000.

HYBLA VALLEY AREA

Brick Hearth Ct., 6490-Jonathan M. Pugh to Samir M. Al Hadid, $410,000.

Huntley Manor Lane, 3530-Malake Jabbara to Melissa Massey, $412,000.

Midday Lane, 7732-Christopher J. and Brenda B. Brzys to Robert S. and Patricia B. Boham, $685,000.

Sherwood Hall Lane, 2209-SKA Investment Group to Drew P. and Ann E. Griffin, $615,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5618, No. 2-Harold G. Pavel to Fatima Kharbouch Rahali, $230,000.

Gretna Green Way, 6545-Robert Henry Berdo Jr. and Katharine Janet Lewis to Laljith and Asha Antony, $700,000.

Sawgrass Ct., 4507-Stanley Goldberg to Jing Ai Jin, $580,000.

LORTON AREA

Allerdale Ct., 8310-Allen Wayne and Diane Wend Welch to Kevin Lenier and Hilda Genese Smith, $690,000.

Benham St., 8901-Justin L. Wright and Poshan Leang to Elizabeth Burgess and Joshua Blake, $468,010.

Cardinal Forest Lane, 9224, No. K-Dannielle Lee Vonderlinden to Brenda Mosser and Cary Stuart White, $275,000.

Cardinal Woods Ct., 6748-Patrick L. Lewis to Suzanne Marie Beckham, $445,000.

Enochs Dr., 8583-Edward B. Swink to David B. Richards, $410,000.

Hagel Cir., 9720-Jingyi Zhu and Dong Wang to Delmy G. Hernandez, $210,000.

Lorton Station Blvd., 9000, No. 2-108-Randy Lee Armstrong to Isamu Matsubara Bae, $335,000.

Paper Birch Dr., 8069-Scott Patrick Pierce and Elizabeth M. McFarland to Poly and Annie T. Pen, $780,000.

Two Bays Rd., 9058-Sharon M. Peace to Jae Pang, $435,000.

MCLEAN AREA

Adeline Ct., 6196-Thieu Anh Tran Phan and Tuan Linh Nguyen to Wei Wang and Jiang Hou, $1.74 million.

Calder Rd., 1309-Thomas and Joumana Masterson to Scott G. and Rana A. Woodcock, $1.51 million.

Colleen Lane, 1406-Thomas P. and Jenifer J. Clines to Paul Wesley and Ashley Recio Langston, $1.25 million.

Dewberry Ct., 1507-Preeti Arla and Bhavin Patel to Xiaoliang Zhong and Wei Wang, $1.64 million.

Elnido Dr., 6516-Max J. Dex Jr. and Victoria Lee Heishman to Vedula Yegneswara and Krishnaveni Vedula Sarma, $850,000.

Evers Dr., 1601-Virginia Home & Garden to Hongkuan Liu, $930,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 1003-Eunjoo Han to Qiuyan Ni, $425,000.

Ingleside Ave., 1398-Theodore A. and Ilene F. Bruccoleri to Victor V. and Patricia R. Gogolak, $1.2 million.

Laurelwood Dr., 1116-Sandy H. Sohn to Ali Shaker and Laya Keyvan, $1.18 million.

Macarthur Dr., 1849-Focal Point Homes to Joanna L. Fazio and Benjamin B. Brown, $1.79 million.

Menlo Rd., 6500-Susan L. Rivkin to William E. and Joanne Barkett Conway, $2 million.

Tremayne Pl., 7720, No. 305-Martha Trigeiro to Heng Sun and Jian Guo, $350,000.

MOUNT VERNON AREA

Bedford Terr., 5390-A-Luis A. and Maria M. Callejas to Luis A. Callejas Jr., $110,000.

Cherrytree Dr., 9214-Cherie Altman Pagett to Daniel Bucca, $158,750.

Ferry Landing Rd., 4112-James R. Hirt to Jacob R. Steinhart and Danielle Rador, $833,900.

Hunter Murphy Cir., 8382-Jonathan D. Standley to Guy Augustin and Tyesha Clark, $397,500.

Manzanita Pl., 3911-Santiago and Maria Dominguez to Mary Eileen and Mary E. Yaeger, $228,900.

Mount Zephyr Dr., 8541-Richard S. Boyd and Elizabeth Sims Tyson to Serena G. Bellew and Cory Robert Welshans, $491,000.

Patton Blvd., 9023-Clio F. Long and Daniela Gilardelli to Thu and Liem T. Nguyen, $579,900.

Sulgrave Dr., 4100-John and April Russotti to Bradley Luke Davis and Jacqlynn Kaleialoha D. Davis, $619,699.

Woodley Dr., 4100-Ricardo and Doris M. Rodriguez to Bradford Thomas Williamson and Kathryn Ann Bott, $515,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Donnelly Ct., 5422-Betty Hinson to Michael Eugene and Denise Diane Hannesschlager, $385,000.

Hinton St., 5503-Margaret G. and Hamilton E. Pape to Carlos Eduardo Melara Muango, $380,000.

Ravenel Ct., 7815-Longqian Jin to Robert and Katrina Lo Cascio, $610,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10300, No. 7-304-Rujim A. Garcia to Sookyoung Lee, $285,000.

Bronzedale Dr., 11458-David E. and Cynthia R. Stair to James Robert Niemczyk and Jessica Martins Shannon, $860,000.

Cyrandall Dr., 9975-Long Chen and Hui Zhang to Wensheng and Shuichun Zhang, $688,000.

Greenspire Dr., 10250-Douglas E. Phillips to Shawn Shahriari and Neda Saadati, $940,000.

Lyrac St., 3402-Stephen Bashore to Ramakrishna and Shraddha Shridhar Angara, $899,000.

Silverstone Ct., 3206-Michael M. Grimm to Izabella and Aleksander Macander, $465,000.

Waples Crest Ct., 3686-Soheila Imani Rasooly to Vishnu and Spandana Anantatmula, $1.28 million.

Windsong Dr., 3111-Robert S. and Shirley S. Giles to Jong Joon and Jung Ree Park, $1.48 million.

RESTON AREA

Autumn Ridge Cir., 1549-Hao Liu and Yu Chen to Hyeok Jin Lee and Julie Anne Miller, $460,000.

Belmont Ridge Ct., 1925-Nicholas and Nicole Pitts to John S. Wijaya, $398,800.

Brenton Point Dr., 2548-Edward L. Freitas Jr. to Frederick Wade Cherry, $680,000.

Cedar Cove Ct., 2221-William T. and Carmen L. Gentry to Rifaat Mustafa and Mona A. Bashir, $606,000.

Church Hill Pl., 1457-Amy Obradovic to Mary Lou Anton, $350,000.

Coleraine Ct., 12302-Robert L. Burrows to Kyle J. and Marissa I. McHugh, $590,000.

Emerald Heights Ct., 2306-Fee K. and Chanvanny Chin to Paul Jonghyun Han, $370,000.

Generation Dr., 2336-Kai and Amber Chung to Ryan Christy and Paul Glen Stahle, $470,000.

Headlands Ct., 11301-Cheryl McCafferty and Cheryl L. Rebibo to Anna Scaramuzza, $470,000.

Lake Newport Rd., 12046-Sean Marshall Leatherman and Meghan Marie Boteler Leatherman to Melissa Vogel, $684,900.

Longwood Grove Dr., 11185-Sean M. and Jennifer Dell Orto to Morgana Colombo, $1.07 million.

Market St., 12000, No. 183-Danny C. Chi to Todd Dennis Leonhardt, $405,000.

Market St., 12001, No. 319-Renae Eunae Ko Hwang and Eun Kyung Jung to Michael Duane and Glenda Wilson Montemayor, $379,150.

Moorings Dr., 1540, No. 2B-Nicole Surovcek to Diana R. Carl, $355,000.

Northgate Sq., 1414, No. 1B-Earl William Connor and estate of David W. Connor to Alexander R. Lederer, $255,555.

Owls Cove Lane, 2138-Tyler L. Sande to Vivek Chander Vaid, $1.67 million.

Post Oak Trail, 1817-Emanuel A. and Janet P. Baker to Vladimir Golendukhin and Elena Kitchenko, $649,950.

Reston Station Blvd., 11200, No. 208-Pulte Home to Nandkheswaree Devi and Sanjiv Teelock, $649,048.

Royal Fern Ct., 2034, No. 2B-Rebecca Shaw to Ratchadaporn Chaipan, $215,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 333-Verena Noemi Ballard to Roslyn Rakoff, $199,500.

Silentwood Lane, 11209-Enrique and Elizabeth Grant Lara to Kelsey M. Ruaenzahn and Michael James Halko, $371,000.

Stoneview Sq., 11650, No. 12C-Daniel F. and Dorothy A. Chambers to Wade Chilcoat and Dongjin Shin, $225,000.

Sunder Ct., 11526-L. Daniel and Janice J. Wolfe to Bhargavi Chekuri and Lalitha Ketineni, $537,500.

Twisted Oak Dr., 1554-Philip E. and Judith A. Stratmann to Kayla Marie Cruz and Luis Angel Cruz Hernandez, $475,000.

Villaridge Ct., 11039-B-Nathaniel Dickert and Cristin Hand to Gina Kim, $310,000.

Vintage Pl., 1313-Andrew J. Flanzer and Maire S. Morrison to Puja Murgai and Thomas Anthony Santoro, $495,000.

Weatherstone Ct., 1222-1222 Weatherstone to Sally and Roy Mann, $545,000.

Winged Foot Ct., 2000-James J. Welch and Margue Zandrowicz to Elizabeth A. and Joseph C. Griffin, $510,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dreher Ct., 6067-Beazer Homes to Jennifer V. Leotta, $719,474.

Manchester St. S., 3100, No. 903-Nicholas Theofilos and Inna Baranova to Caitlyn Taylor Cover, $165,000.

Waterway Dr., 6306-Eric and Colin W. O’Sullivan to Jennifer and Benjamin Phillips, $915,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 7948-Michael Joseph and Casey Grey Applegate to Jonathan M. Simpson and Jeanne E. Einhorn Simpson, $475,000.

Debra Lu Way, 6657-Kenya S. Manning to Rezwana Sultana, $515,000.

Edgerton Lane, 6902-Christine Marie Moreno to Karim Jawad Kazem and Zena Riyadh Ibrahim, $457,000.

Floyd Ave., 6802-Haymanot Belay Berhe and Hirut Gizachew to Qui Phuc L. Phan, Oanh Ngoc H. Nguyen, Nguyet A. Nguyen and Qui Duc L. Phan, $570,000.

Golden Ball Tavern Ct., 9126-Philip Luke Hoyle to Tahira Sohan, $710,000.

Harness Horse Ct., 9302-Joseph R. and Brandy M. Meyer to Maureen A. Trujillo, $645,000.

Lauren Dr., 8618-Lewis John Orphanos to William and Leah Clark, $560,000.

Northedge Dr., 9055-Thomas M. and Madeline M. Lafleur to Omar Sharif Ismail and Noor E. Zobaida, $615,000.

Pioneer Dr., 6320-Vipa Olafson to Farhana and Dewan Mohammad Moinuddin, $475,000.

Simmer Cir., 6351-Alan G. Nabb and Rita M. Hill Nabb to Jae Hwa Lee, $560,000.

Springfield Oaks Dr., 8557-Donald J. Whalon to Melanie E. and Chad Westog, $435,000.

White House Dr., 7203-Patricia L. and Leo Joseph Edwards to Kim Thanh Do, $910,000.

VIENNA AREA

Betterton Ct., 8522-Katherine Mary Guley Nickell and Daniel B. Nickell to Kristan and Stephanie Isip, $715,000.

Center St. N., 406-Mark Evans to David B. Fisher, $786,000.

Cottage St., 8425-Neal McKinnery to Matthew T. Donizetti and Nicole M. Byrd, $695,275.

Devonshire Dr. NE, 510-Edward and Jani O. Stabler to Bo R. David and Kai Tong, $870,000.

Grovemore Lane, 2774-Michael J. and Ekaterina N. Downey to Antonios and Dimitra Louloudakis, $515,800.

Idylwood Valley Pl., 8500-Rashad Faghi and Mona A. Daoud to Andrew Harris and Melenie Lee Gordon, $1.2 million.

Meadow Lane SW, 907-James C. and Kelliann Q. Morgan to Austin and Sara Moffa, $715,000.

Northern Neck Dr., 1556, No. 202-Scott Alan Brown to Chun Ting Liu and Shuyu Huang, $495,000.

Park Terrace Ct. SE, 206, No. 36-Mary Y. Lange to Pasha and Mandana Majdi, $240,000.

Quartet Cir., 1833-Mahtab Tehrani and Theodore M. Friedman to Jason and Laura Morrow, $830,000.

Rockbridge St., 2439-Stephen G. and Paul M. Cross to Mary E. Maling, $430,000.

Saint Roman Dr., 1834-Jeanne L. and Lauris M. Eek to Rujim Garcia and Christine Amanda De Leon, $750,000.

Tapawingo Rd. SW, 106-NNP Services to Logan and Kaitlyn Rausse, $1.38 million.

Verveille Dr., 9600-Carol Ann Polkinghorne and Charles R. Stackhouse to Fatemeh Farsad and Asghar Sorbi, $820,000.

Windover Ave. NW, 564-Glenn D. Carstater to Kian Paul Shahryary, $565,000.

Yellow Pine Dr., 10314-Vincent and Karyn H. Devito to Ameen Omar and Robyn Louise Hamady, $985,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Yvonnes Way, 2309-Asha S. Katti to Jan S. Boon and Sophie Van Hees, $950,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bridgeton Ct., 6302-Thomas Louis and Michael Willoughby to Peter M. Davies and Jessica C. Cummings, $525,000.

Forrester Blvd., 8370-Gloria Garcia Narvaez and Nestor W. Saenz Portacarrero to William Grant Windom, $315,902.

Kerry Lane, 8607-Fitzgerald Hunter to Verena Sander, $292,620.

Langbrook Rd., 8019-Lisa Roberts to George and Stephanie Renee Street, $653,000.

Noblestown Rd., 5923-Nicholas and Cassandra Morrell to Frederick Martin Scaffidi, $325,000.

Rexford Dr., 5830-CitiMortgage to Tilksew A. Ashagre, $330,000.

Sweet Dale Ct., 6014-Dorothy M. and Zachary Curtis Williams to Maxwell and Amanda Hyman, $450,000.

Fairfax City

This sales data was recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Addison Rd., 4104-Mark F. and Kerri A. Hoffman to Jeffrey and Anne Hoffman, $375,000.

Blue Coat Dr., 10111-Timothy R. and Jaime Janine Scott to Trenton D. and Amber L. Glosson, $645,000.

Chain Bridge Rd., 3627-Carol A. Traynor and John D. Ko to Elise Young Ko, $650,000.

Fairfax Blvd., 9467, No. 203-Kathleen A. Sertic to Peter Jay Bianchetta and Sallyanne Sullivan Bianchetta, $212,000.

Howerton Ave., 10710-Eva M. Martorell Gil and Edward A. Rice Jr. to Michael S. Lazo and Onice Carmi R. Lazo, $749,000.

Mosby Rd., 9907-Stonewood Corp. to Leonardi Tran and Hoang Kim Nguyen, $1.28 million.

Oxford Lane, 4106-Amos and Susan J. Freedy to Elcio L. Moro and Lara De Freitas Silveira, $370,000.

Stoughton Rd., 9911-Haroldo G. and Susana J. Zamora to Kimhuoi Tao, Loc Xuan Do and Xuan T. Do, $615,000.

Falls Church

Berry St., 706-Letitia Oconor to Joseph D. and Michelle Wanda Boyd, $850,000.

James Ct., 433-Carmen Gore to James and Sheila Way, $422,000.