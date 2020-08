Mary Baldwin Dr., 2315-Matthew L. Brown to Mark Lyons, $440,000.

Rollins Dr., 2113-Gilberto Meza Retana and Silvia Zeleta Meza to Kevin A. Hernandez and Excy A. Herrera, $375,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 615-Jeffrey D. and Chui Y. Spalding to Nicholas A. Travis, $170,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 204-James S. Bucko to Margaret E. Nicoletti, $132,000.

Williams Dr., 6723-Stock Barr to Laurie E. Lieberman, $635,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7502, No. 12-G-Christopher Kim Cannon to Noah Phillip Nichols, $329,000.

Bradmore St., 6003-Cathleen E. and Timothy J. Murphy to Eric D. and Julia Damp, $535,000.

Carriage Dr., 6423-Thanh Van Cao to Peter August Knudtson and Rhiannon Leigh Rognstad, $510,000.

Curtier Dr., 6025-C-Amando J. Esguerra to Magomed Gadzhiev and Elvira Magomedova, $300,000.

Essex House Sq., 6111-B-Linda Zhongyi Chen and Nestor Oscar Lora Ortiz to Leonard and Nastassia Sieger, $322,000.

Founders Hill Ct., 5982, No. 304-Thomas James Carlin to Cenarda K.L. Jackson, $399,250.

Greyledge Ct., 6541-James George and Anne R. Voigt to Monica N. Voigt, $400,000.

Kimberly Anne Way, 5954-Tessy Sara and James Clifford Ritchie to Apiwat Romayanantakit and Sinalak Pinta, $354,900.

Larrup Ct., 7281-Freddy Mario Vargas Navia to Anthony J. Janiszewski, $385,000.

Mallory Cir., 7348-Aaron T. and Maureen F. Walter to Crawford and Tameka Hall, $555,000.

Mount Erin Dr., 6058-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Arnold Vale and Lynda C. Pierce, $724,380.

Old Telegraph Rd., 6032-Michael and Marlenia Neff to Travis James Peska, $650,000.

Prospect Terr., 6404-Hebert A. Ramirez and Ruth L. Ochoa to Chester John Maciag and Amy E. Riley, $523,000.

Sage Dr., 6185-John R. and Janice L. Olson to Timothy Craig Heintz, $585,000.

Terrapin Pl., 6045, No. 102-Connie Harris to Michael N. Kutcher, $290,500.

Tower Hill Cir., 5680-Sankar and Alpana Bhattacharjee to David W. and Rachel N. Miller, $810,000.

Wigmore Lane, 6101, No. A-Robin Hall Crawford to Deirdre Gannon Bowdish and Mary Ellen Noonan, $369,500.

ANNANDALE AREA

Beverly Manor Dr., 7310-Mohammed S. Alrobayan and Saleh Mohammed Saleh Alrobayan to Eric V. Lien, Elaine Lien and Phuong Tran, $1 million.

Butterfield Lane, 7812-Rachel B. Johnson to Jeffrey Parra Apel and Laura Rose Maurice, $540,000.

Cliffhaven Dr., 5122-WYL Investment to Xiaoxian Liu and Kexue Chen, $460,000.

Donnybrook Ct., 7741, No. 203-Hanwen Mao and Ying Zhou to Bryan Hamel, $164,500.

Fidelity Ct., 4509-Brock N. and Brenda L. Meeks to Travis C. and Jane C. Keon, $725,000.

King Richard Dr., 4906-Kevin and Mia Kaneshige to Sarah Kaneshige, $675,000.

Lincolnshire St., 3910-Alia Tara and Amjad Khan to Wesley Davis and Paola Balboa, $585,000.

Mockingbird Dr., 8209-Shane P. and Debbie A. Goettlicher to Haoyue Zhang and Yuanjing Qiu, $760,000.

Randolph Dr., 4809-Lori D. Ainbinder to Kevin P. and Amber K. Talley, $675,000.

Terrell St., 4912-Man C. Lo and Minh Tam T. Bui to Gysel M. Saravia and Kadyl M. Grandillert, $524,900.

Wayne Dr., 7214-Michael P. and Brandon S. Brennan to Anthony P. Bruno and Stephanie S. Martinell, $560,000.

Woodburn Village Dr., 3314, No. 12-Man Minh Tran to Devi Jung and Kabita Gurung, $236,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Barcroft Mews Ct., 3910-John W. and Kathryn J. Mitchell to Fereshte Pezeshk and Niema G. Sabourian, $685,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1713S-Said Abdalla and Nureya Ibrahim Sirag to Susan Jelanizada and Ahmad Hamed Rahimi, $275,000.

Lakeside View Dr., 3401-Hourieh Ghasripour to Julie M. Taylor, $315,000.

Leesburg Pike., 6143, No. 403-Dalil Uddin and Farhana Sultana Ahmed to Ruben Franklin and Lucia Andrade, $229,900.

Maple Ct., 3507-Debi E. Crockett and Brigitte Blackburn to Rodney W. and Stephanie Ann Grilli, $1.15 million.

Powell Lane, 3800, No. 1208-David S. Stahl and Virginia Mary Gibson to Temnite Tesfaye Tefera, $381,420.

BURKE AREA

Boothe Dr., 5917-Ralph N. and Jo Ann Scichilone to Sean Joseph and Sarah Anne Waite, $610,000.

Burr Oak Way, 10802-Frederick and Lesley A. Bubenhofer to John L. and Deborah T. Ehlers, $725,000.

Covered Bridge Rd., 6240-Gary G. and Marilee R. Presuhn to Melanie Kaufman and Sean Johnston, $650,000.

Heritage Square Dr., 5911-Jeremy M. and Rachel H. Hodgkin to Md. Wadud Miah and Shahida Alam, $441,000.

Kenilworth Dr., 8912-Andrew P. Hunter and Karen H. Kleiber to Martin and Kimberly Jo Dougherty, $766,100.

Natick Rd., 9900-Lisa M. Hughes to Matthew H. and Angela Hyejin Chung, $682,000.

Peter Roy Ct., 9359-Melinda S. Smith to Ivonne Garcia and Mark Capozzoli, $535,000.

Raintree Rd., 9412-Rustin Adley and Chesley Davis Quaide to Lance Young, $460,000.

Shiplett Blvd., 6314-Lotus Homes to Robsson Renne Brassea, $545,000.

Summerday Dr., 9827-Sean M. and Nina G. O’Connor to Steven H. and Susan S. Yang, $1.21 million.

Wilmington Dr., 6107-Sarah Emmett and Jennifer Van Dyke to Thomas and Christine Montagnese, $498,500.

CENTREVILLE AREA

Astrid Cv., 6281-AV Capital to Sarah D. Palmer, $340,000.

Beddingfield Way, 14239-Joshua Ryan and Minjin Jung Detrick to Ah Rang and Eun Hee Cho, $460,000.

Braywood Dr., 5240-Eileen T. Nguyen to Ravi Inder Singh and Manpreet Kaur, $655,000.

Compton Lane, 6957-Mohammad M. and Ahmad Samha to Fatemeh Pahangeh, $402,000.

Farnam Cluster, 6202-Michael J. Eckert and Katherine M. Bateson to Aws Alassaf and Roaa Kareem, $710,000.

Glen Meadow Dr., 5264-Shaun S. and Rania Ali to David Sean and Kelly Beth Clawson, $435,000.

Hunting Path Pl., 14812-Kenneth A. and Janice Gigliello to John P. and Christine M. Meehan, $651,000.

Meadow Crest Ct., 6083-Steven A. Ways to Joon Hee Chang, $282,000.

Pamela Dr., 5719-Francis E. Curtin and Lisa D. Kay Curtin to Kaelyn J. Brewer and Tyler J. Kisner, $575,000.

Ponderlay Dr., 15007-Diane Kellum to Sean Joseph Cartwright, $390,000.

Rosebud Lane, 6005, No. 305-Basel and Nachwa Alloush to Jessica Seymour, $203,500.

Sammie Kay Lane, 5307-Sirisha Gokanaboyana to Ibrahim Haron and Wesam Yaakoub, $685,000.

Shipley Ct., 5523-Birat Niraula to Inkuk and Insoon Lee, $581,600.

Stone Range Dr., 14611-Jennifer L. Elmore to Long Quoc Tran and Trang Thi Thuy Tran, $417,000.

Tanners House Way, 13983-Yoon Kyong and Won Gil Choi to Michael Asher Schlanger and Elizabeth Stratton, $605,000.

Waterdale Ct., 5832-Dante R. and Nora E. Herrera to Kelsey Lepp, $422,400.

Wetherburn Dr., 15191-Steven Knotts to Bryan Daniel Self and Betsy Arlene Colindres Self, $730,000.

CHANTILLY AREA

Carroll Ct., 3904-Min Shi and Hui Xu to Shivani Moolamalla, $580,000.

Hamlin Ct., 4128-Fisher Team to Teddy Tan, $399,000.

Lightfoot St., 3810, No. 107-Federal National Mortgage Association to Ryan Sullivan, $233,500.

Philip Lee Rd., 15209-Daniel R. and Diana M. Ivey to Ismail, Sadik H. and Nihal Kokuroglu, $500,000.

Summer Hollow Ct., 4001-Sopa Keo to Daniel and Gabriela Leija, $255,000.

CLIFTON AREA

Foggy Hills Ct., 13804-Justin S. and Ahyung L. Jee to Kishore Suresh and Priya Narayanamurthy, $810,000.

Orchard Hill Ct., 5837-Maureen Clements to Seung Cheol and Hyun Yu Won, $275,000.

Sandstone Ct., 6111-Michael H. and Rebecca S. Duncan to Thomas J. and Deborah D. Anton, $710,500.

FAIRFAX CITY AREA

Alba Pl., 3408-John Michael Montgomery and Katherine R.C. Montgomery to Sarah Faye Rine Spicer and Richard Andrew Polhamus, $770,000.

Artery Dr., 11930-Kenneth Edward Quinalan Jr. to Pareshkumar and Gopikaben Pareshkumar Patel, $420,500.

Black Ironwood Dr., 4460-Chaoxing Zhang to Jose E. Rebollo Rossy and Ester Rodriguez Cerda, $640,000.

Briar Patch Ct., 4612-Donna J. to Sylvia Lauren and Scott Charles Schreiner, $522,000.

Colton St., 10819-Carole C. Franques to Qun Chen and Ting Seng Lin, $600,000.

Deer Hollow Way, 2931, No. 107-Lisa Calandriello to Mark and Heather Finn, $450,000.

English Holly Dr., 4520-Sam Kon Jung to Isaac and Rosalynn Sooyeon Lee, $595,000.

Fairfield House Dr., 12249, No. 413B-Glenn and Cristal Kurtz to Chad E. Fulda, $395,000.

Fountainside Lane, 4135, No. 204-Richard M. Sobonya to Zeyu Yang, $314,000.

Glenbrook Rd., 3896-Shamika and Robert B. Woodruff to Brian Richard and Jennifer Gray Cunningham, $1.2 million.

Grays Pointe Rd., 12912, No. A-Craig Seykowski to Paul S. Ryczak, $210,000.

Hershour Ct., 9603-Matthew G. Kelly and Susanne K. Long to Christopher T. Golding and Carolyn M. Kyle, $635,000.

Hill Dr. N., 4804-Anna P. Herb to Charles Clifton and Mimi Andrews, $767,000.

Liberty Bridge Rd., 12412-A-Ronald M. and Ghaea L. Tam to Babak Moghadam, $415,000.

Market Commons Dr., 4490, No. 112-Sunita P. Jain to Eric W. Kim, $409,000.

Park Vista Blvd., 11620-Vera M. Mednikova and Joel D. Hutchison to Arwa Mohammed Nassief, $585,000.

Penderview Terr., 12157, No. 836-Kathryn E. Middleton to Hemkala Tamang, $250,000.

Point Pleasant Dr., 13115-Mark S. Haufrect to Selma N. Caal and Christopher Alan Baylyff, $607,000.

Red Admiral Pl., 13036-Equity Trust and Paul S. Sun to Dawn and Michael Hong, $781,000.

Rochester Dr., 12301-Kenneth David and Scott Van Barnes to Suzanne L. Amra and Riyad Bouizar, $565,000.

Rush St., 4178-Soon Young and Hyo Jin Lee to Won Suk and Sinae Lee, $620,000.

Santayana Dr., 9132-Brian and Jennifer G. Cunningham to Luke S. and Cynthia R. Johnson, $790,000.

Stella Blue Lane, 2973-Federico Querio and Irina Bushueva to Mark E. Demerse and Whitney I. Cregan, $889,900.

Suede Ct., 9116-Suraj Mahat and Hemkala Tamang to Omar M. Alharouni, $493,000.

Tovito Dr., 9370-Texaco Downstream Properties to Deborah Litman and Julie Fetter, $840,044.

Wedgeway Ct., 12113-Wesley and Lucero Segura Green to Christina Nicole and Matthew Clayton Rice, $445,000.

FAIRFAX STATION AREA

Brimstone Lane, 6816-Charles R. Ball and Premlata Nair to David J. and Katelyn S. Call, $815,000.

Fairview Woods Dr., 5943-Cynthia H. Braddon to Alejandro Jose Mejia and Marcela Garzon, $903,000.

Innisvale Dr., 5917-Noah S. and Keri M. Guilbault to Matthew Sean and Misty Nicole Cook, $775,000.

Oak Chase Cir., 8628-Robert G. Kirk to Hillary and Darrin Munoz, $826,000.

Silverose Ct., 9204-Pamela and Justin Kane to Harold Frederick and Noelle Christine Griffith, $773,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3041-James Vuong Tran and Ngoc Thi Nguyen to Truong Hai Vuong Tran, $450,000.

Brook Dr., 2837-Perry W. and Martha M. Wright to Jordan Samuel Rubin and Rachel Gittel Graubard, $832,000.

Custis Pkwy., 6828-Alexander Dows and Ellen Lightsey Pinson to Michael Jace Killmon and Alexandra Helene Cowell Psaris, $905,000.

Gatehouse Rd., 8073-Mrunal Patel to Chanelle Maddox, $550,000.

Hartwell Ct., 3406-Paul A. Fetters and Mary Beth Gardiner to Spencer T. Ernst and Chelsea W. Lee, $855,000.

Lee Hwy., 7613, No. 202-Teresa W. Arias to Cuong Nguyen and Tram Ngo, $255,000.

Marshall St., 2907-Christopher A. and Amber S. Lindsay to Shrinivas Shrikant Shenoy and Sheyanna Hall, $705,000.

Nicosh Cir., 3009, No. 4207-Omari Hewlett to Andrew Ferreira Spinola, $303,000.

Sigmona St., 2617-Charles A. Raugh to Kaveh Soltani, $146,000.

Westcott Rd., 6803-Jose Hernandez and Paula Argueta to Toan Le, My Nga T. Pham and Tin T. Le, $575,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Autumn Chase Ct., 1906-Paul W. and Ashley Langston to Hyunseung Oh and Dahye Kim, $768,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 427-Reza Akhavan and Sarah Saghar Barzmehri to Akhtar Akhavan Leileabadi, $250,000.

Haycock Rd., 7023, No. 706-Noemi Garcia Montes and Rafael Matas Trillo to Christopher Karl Fabiszak and Monica Holt, $675,000.

Olney Rd., 1817-Marsha D. Carpenter to Bacilia Angel, $630,000.

Shipyard Pl., 6500-MR Project Management to Alexander Mark and Paige Hahn, $1.82 million.

FORT BELVOIR AREA

Forepond Ct., 6980-Mark and Beth M. Garner to Kai Wood Ma and Ming Chow, $604,500.

FORT HUNT AREA

Basset St., 2104-EVG SSB Ventures Corp. to Seamus and Christine H. Curley, $1.45 million.

Camden St., 8621-Doyle Patrick and Megan Haney Flannery to Lori and Sebastian Pastor, $667,000.

Croton Dr., 1302-Raymie W. and Mandy M. Walters to Hans and Coren Gerling, $791,000.

Falster Rd., 1229-Creative Remodeling to Justin and Tara Arras, $725,000.

Rampart Dr., 1792-Keith E. and Elaine F. Galayda to David F. and Mary K. Winker, $963,500.

Teresa Ann Ct., 8807-Christopher and George Paras to Gabriel Marcelo and Charlotte Sofie Castillo, $725,000.

GREAT FALLS AREA

Brevity Dr., 10533-Gwendolyn M. Hickman to Juan Fermando Fernando Leon and Rossy Vanessa Noel, $758,000.

Forest Lake Dr., 10226-Elyse and Robert Turkeltaub to Rosanna Marie Coffield Minchew, $875,000.

Riva Ridge Dr., 905-Stephen C. and Candace K. Goggin to David and Rosina Cabo, $979,000.

Seneca Rd., 305-Ralph A. and Linda A. Lazaro to John Lawrence and Andrea Everett, $1.1 million.

Towlston Rd., 1282-Larry G. and Vijetha D. Huffman to Kofi and Marian Botchway, $1.02 million.

HERNDON AREA

Adams St., 604-Eliana and Carlos Veira to Jose D. Escobar Ramirez and Edwin Rene De Leon Barrios, $237,500.

Arnsley Dr., 2504-Lillian A. Arnone to Carl R. Weber and Elisabeth H.a. Weber, $550,000.

Boscobel Ct., 11858-Stanley Martin Companies to Philip H. Nguyen and Larissa Bonifacio Nguyen, $1.64 million.

Center St., 605, No. 102-Cynthia Thompson to Mark Toia, $240,000.

Centre Park Cir., 12937, No. 202-Mark Edward Worley to Shikha Chawla, $250,000.

Coppermill Dr., 13267-Sushil Sharma and Pooja Sisodiya to Abhinay Reddy Padakanty and Srivani Mothe, $482,500.

Fall Pl., 700-Kuldeep S. and Arvinder K. Grover to Anibal Aguirre Murcia and Jose Arturo Melendez, $430,000.

Fort Lee St., 2943-Elizabeth H. and Jerome T. Nolte to Ross Fu and Annie Tigranyan, $650,000.

Kings Ct., 1023-Chase and Jennifer Stice to Steven Sung and Mark Andryszak, $362,500.

Madden Ct., 3044-Ursula A. Koerner to Xin Zhao and Lili Liu, $345,000.

Nathaniel Oaks Dr., 12503-Peter L. and Kathryn M. Scudera to Jason Matthew and Jennifer L. Joyal, $1.11 million.

New Parkland Dr., 13124-Kouji G. and Amy S. Fujii to Artin M. and Raquel V. Aidun, $690,000.

Old Hunt Way, 735-Janis Terry and estate of Tracy Ann Terry to Sarah Elizabeth and James Shannon Doyle, $760,000.

Pearl St., 112-Steven Robert and Donna Tolson Bowling to Timur J. Tunador and Christiana A. Jaeger, $803,000.

Rock Ridge Rd., 12526-James S. and Sarah E. Doyle to Joseph Thomas and Kelli Danielle Willingham, $587,000.

Spofford Rd., 13388, No. 304-Marcia K. Calhoun to Saritha and Srinivas Mankala, $325,000.

Taustin Lane, 12732-KAV Real Estate Services Corp. to Daniel David Rahusen and Kelsey Rose Breslin, $482,300.

Valebrook Lane, 1412-Jeffrey M. Nielsen to Scott T. Twiss and Michelle Lynn Arnold Twiss, $491,000.

Windcroft Glen Ct., 1008-Ayoub M. Sayed to Jason Yeomans and Salonika Bose, $526,000.

HUNTINGTON AREA

Fairview Terr., 2304-Shannon Connolly to Nicholas Romeo and Teri Weber Boivin, $400,500.

Halwis St., 5537-Linda W. Phillips to Joseph Louis Dumont Spofford and Taylor Anne Martin Spofford, $417,500.

Midtown Ave., 2451, No. 501-Adam C. Stickler to Brandon Nhat Huy Ma, $347,900.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1609-Paul Walden to Antoine Chevalier, $297,500.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 307-Jean Paul Quiviger to David Yashir Azadi, $250,000.

Queens Gate Ct., 5815-Adam B. and Shannon Thomas to Michelle Conroy and Christopher Geoghegan, $615,000.

HYBLA VALLEY AREA

Clifton Farm Ct., 8214-Owen and Jamie O’Hara to Jonathan David and Hannah Elise Butts, $529,000.

Huntley Manor Lane, 3544-Elora Roy to Dorinda Gipson, $412,000.

Parsons Ct., 7247-Shawn and Janice Smeallie to Alexander Ryan Peppin, $349,500.

Snowpea Ct., 7520-H-Diane E. Greene to Vijethilleke Ajay Ramesh, $288,000.

LINCOLNIA AREA

Chieftain Cir., 5382-Margaret E. Keapproth to Kurt E. and Vickie O. Sayce, $721,700.

Indian Run Pkwy., 6228-Felix Nelson Ayala to Abel J. Ayala and Hugo R. Sorto, $110,000.

Shackelford Terr., 6236-Chad R. Weinberg to Joshua and Carolina Thompson, $592,000.

LORTON AREA

Amsterdam St., 9801-James H. and Carolyn M.D. Chipman to Lashawn H. Cromotee and Danita A. Tyson Cromotee, $651,000.

Bitterroot Ct., 8725-3sels Properties to Jennifer Rose Ziegler and Dominic Francis Amato, $849,000.

Cardinal Forest Lane, 9234, No. 101-Jeffrey Buenaventura to Yurii Stets, $240,000.

Derwent Valley Ct., 8368-David Yusufi to Tiffany Berry, $514,995.

Hagel Cir., 9872-Haiping Luo to Ariane and Garrick Greer, $300,000.

Marovelli Forest Dr., 9205-Berkeley R. and Pamela K. Hodges to Rhonda Lyn and Gregory Patrick Gaydos, $960,000.

Pohick Rd., 7446-Hee Joun and Young Hee Rhee to Brenna Hayes Van Maren and Dillon Thomas Bradley, $379,900.

Samuel Wallis St., 8026-Hilary Williams to Mohammad Javaid Rafat, $515,000.

Waldren Way, 8919-Kevin Cobb and Leigh Ann M. Cobb to William E. Chapman III, $407,000.

MCLEAN AREA

Calder Rd., 1319-Eric and Sarah Bovim to Edmund P. Scharpf and Tania Odabashian, $2.27 million.

Centrillion Dr., 862-Maurice J. and Michelle E. Maybury to Yuanyuan Luo, $2 million.

Craig Lane, 1623-Vicki R. Herrmann to Shin Yi Lee and Chunte Wu, $850,000.

Divine St., 6502-James Friend Okoniewski to Xinbo Hu and Jun Liu, $1.38 million.

Enola St., 7813, No. 106-Margaret Conway Seldin and Heather Baker to Margaret and Timothy Seldin, $282,000.

Falstaff Rd., 7922-John E. and Patricia Ann Havasy to William David Grant and William David Grant Revocable Trust, $1.1 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 703-Thoufiq Kaleemullah and Nazia Kabeer to Andrew Hartwell, $429,000.

International Dr., 1625, No. 208-Kristen J. Misleh to Yustina Riad, $358,000.

Lewinsville Rd., 8001-Gary T. and Annette C. Engel to Thomas E. and Iran B. McDonnell, $1.04 million.

Madison McLean Dr., 6613-Matthias J. Mitman to Michael Bowers, $999,000.

Old Falls Rd., 7815-T. White Ventures to Donald P. Smith, $2.48 million.

Rail Ct., 912-Bradford W. and Pamela B. Harries to Guillermo S., Ashley O. and Guillermo S. Castillo, $900,000.

Spring Gate Dr., 1530, No. 9413-Vanny Uk and Lean Kim Manea to Yousef Dehghani, $312,000.

Tucker Ave., 6618-Kul Homes and Investment to Jesse Liu and Janice Chen, $1.78 million.

Eighth Pl., 1616-Darlene A. and Jacob E. Barton to Yong Ding and Li Ying, $749,000.

MOUNT VERNON AREA

Birchlake Ct., 4312-William P. LaPlant Jr. to Daniel Joseph Einbinder, $378,000.

Cunningham Dr., 3102-Blue Door Properties to Meagan L. Darlington and Christopher D. Bunker, $759,900.

Ferry Landing Rd., 4116-Andrea Kay Mitchell to Bernardo J. and Regina E. Rico, $875,000.

Joshua Pl., 3806-Timothy D. Klipp Lockhart and Joseph Klipp Lockhart to Kevin Daniel Siragusa, $215,000.

Mariposa Pl., 3924-Denis and Jose A. Rodriguez to Christina M. and William W. Stewart, $218,000.

Nalls Rd., 3805-Tsuma Sakamoto to David Isaac and Ashley Lynn Temple, $600,000.

Pole Rd., 4914-Shirley L. Bowers to Luke J. and Tiffany L. French, $469,900.

Woodward Ave., 8643-Miguel A. Berumen and Deborah A. Berumen Young to James and Cynthia Way Caple, $790,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Garner St., 5303-Gary and Deborah Deutschendorf to Chris and Mollie Mahon, $540,132.

Hogarth St., 7512-Stuart Lyncook and Brenna Scarrott to Chun Han Henry Chuang, $510,000.

Ravenel Lane, 5620-Riyad Bouizar and Suzanne L. Amra to Yosef Ali Hussien and Amsalework Yewondwoson, $675,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 9-202-U.S. Bank and Citigroup Mortgage Loan Trust 2007 WFHE2 to Nefertty Rivas, $207,900.

Bushman Dr., 10206, No. 403-Mohammed H. Bhuiyan and Ruma Akter to Rafael Quiroga Alcocer, $234,000.

Hibbard St., 2890-2nd Gen Homes to Thomas F. and Shannon M. Galle, $1.44 million.

Oakton Manor Ct., 2836-Carol M. Thayer to James T. Colevas and Allison T. Hamilton, $582,000.

Thaxton Lane, 2835-Phyllis E. Swindells and Juliet E. Briggs to Robert L. and Hayley R. Schneider, $740,000.

Waples Glen Ct., 3429-Richard W. and Marie Y. Elmendorf to Mehdi Raza Hasan and Reshma Baig, $1.6 million.

Windwood Farms Dr., 3063-Richard and Tara Williams to Chung Chih Liao and Chih Ching Wang, $625,000.

RESTON AREA

Barton Hill Ct., 11007-William J. and Lynn A. Stapor to Anahita Shafa, $432,000.

Bennington Woods Rd., 11678-Anthony Nicholas Palladino to Chia An Chung and Maria Koo, $825,000.

Chancery Station Cir., 12178-JFC Virginia to Barry Charles West, $881,000.

Church Hill Pl., 1575-Robert K. and Piper K. Conrad to Roger and Carrie Bruns, $350,051.

Cross Country Lane, 12506-George B. and Barbara T. Roesch to Thereza Maria Austria and Timothy V. Driscoll, $675,000.

Escalante Ct., 11902-Matthew and Brenda Briggs to Josye Camila Costi Dos Santos and Adam R. Wynn, $476,200.

Glade Bank Way, 2312-Andrea and Andrea L. Kuszewski to Charline Sylvie Alice Louet Hand and Conor Patrick Louet Hand, $431,000.

Horseferry Ct., 2322-Michael G. Jacob to John and Kathleen Hathaway, $465,000.

Lake Shore Crest Dr., 1700, No. 33-Willis A. Orlando and Ashley E. LaBoda to Cindy L. Maksimow, $311,033.

Lovedale Lane, 2229, No. 305B-Noelle C. Macaraeg Price and Noelle C. Macaraeg to Alexander Smith, $330,000.

Market St., 12000, No. 272-Michael Nader Misleh to Amy Andrews, $301,500.

Market St., 12001, No. 358-Ihsien Chan and Lifang Hsu to Laura Cerveny, $390,000.

Moorings Dr., 1562, No. 2B-Deirdre R. Connon to George Samuel Swicker and Eileen Guerin Swicker, $255,000.

Northgate Sq., 1536, No. 32A-Dawn M. Lefever to Kang Jung, $200,000.

Park Glen Ct., 1536-Laurie Campbell to Caleb Richard Dependahl and Eskedar Hailu Dejene, $492,000.

Purple Sage Ct., 12112-Constance A. Connell to Shawn Connell, $330,000.

Ridgehampton Ct., 2404-Roya Barikzoy to Fernando Sanchez and Mirian Giordano, $375,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 607-Adrian C. and Georgiana A. Havill to Sarah C. Gustafson, $115,000.

Silver Fox Lane, 2420-Kathi H. Robinson to Tara Leigh and Eric Alan Shinn, $750,000.

Stratford House Pl., 11775, No. 403-Roy Philip Lindquist to Marc Waxman and Amy Nelson, $575,000.

Sundial Ct., 11314-F-Aastha Verma to Kristopher M. Thomas, $364,900.

Vantage Hill Rd., 11604, No. 1A-Donald Dee Findley to Quinn Chatham, $201,000.

Villaridge Dr., 1944-A-Shannon N. Irving to Rowena Hipol Smith, $227,000.

Wainwright Dr., 1784-Sweet Home Properties to Paul P. Anderson and Vanessa N. Shannen Anderson, $467,500.

Wedge Dr., 11103-Deborah L. Armenti to Douglas M. Anderson and Daniel C. Bennett, $1.2 million.

SEVEN CORNERS AREA

Cavalier Corridor, 6359-Michael Harrell and Susan Tull O’Reilly to Scott MacDougall and Mollie Holleman, $915,000.

Dreher Ct., 6069-Beazer Homes to Kristina Straub and Christian Javier Melean, $714,467.

Manchester St. S., 3101, No. 619-Xiaolan Gao to Jaime Gallinate and Lorena I. Rivas, $188,000.

SPRINGFIELD AREA

Alamo St., 6315-Hogai and Haroon Aryoubi to Arciel Paz Munoz and Nardy Siles Sejas, $394,250.

Bethelen Woods Lane, 8018-Robert Lee and Jaclyn E. Davis to Justin Davis and Chrishanda Curry, $475,000.

Dina Leigh Ct., 6830-Jonathan L. and Katherine A. Fairgrieve to Brian and Olha Berglund, $380,000.

Elk Dr., 9321-Robert J. and Lindsay Marie Wick to Adam and Julie Coombs, $671,755.

Franconia Rd., 6443-Susie Ko Chang to Oscar J. Montano Villarroel and Wendy V. Rico, $500,000.

Golden Sunset Lane, 9025-Turn Around Properties to Harry K. Kaloides, $565,000.

Jerome St., 6816-Alexander Figurroa and Sylvia Apaza Gonzales to Qaisar Saeed, $540,000.

Loving Forest Ct., 8113-Newtech Investment and Greatenough to Alexander R. Layser, $415,000.

Octavia Ct., 9106-Warren A. Richardson and Jenna M. Davis Richardson to Mitchell and Lori Waichman, $711,900.

Pohick Rd., 8733-Sunshine Homes to Andrew Randal and Taylor Massey, $855,000.

Spring Garden Dr., 7089, No. 202-Adrian R.J. Gomez and Hao T. Nguyen to Nazneen Ishaq and Muhammad I. Naseem, $185,000.

Springville Ct., 7004-Oluwaseyi O. and Fadeke O. Ajayi to Ryan N. and Martene B. Rhed, $933,333.

Woodstown Ct., 8228-Geoffrey and Fatima A. Walsh to Ashley and Joseph Lewis, $595,000.

VIENNA AREA

Beulah Rd., 1664-William L. and Patricia M. Fiser to Joseph M. and Kimberly A. Bock, $1.15 million.

Cobble Pond Way, 1266-U.S. Bank to John David and Suzanne Renee Pyle, $1.2 million.

Grovemore Lane, 2784-Jeffrey Mason and Bridget Mahoney Cooper to Darpan Garg, $545,000.

Jeffersonian Ct., 8503-Veer V. and Purnima Bhartiya to Kristen J. Misleh, $577,175.

Melody Lane SW, 112-TDI Homes to Barry Allen and Shannon Rainey Powell, $1.43 million.

Orrin St. SE, 602-Edward A. and Sheila M. Bohannon to Sean H. Woo and Ingrid L. Chung, $685,000.

Park Terrace Ct. SE, 210, No. 59-Pamela P. Inglese to Gwendolyn X. Inglese, $240,000.

Rainbow Rd., 8415-Robert E. and Sandy Chee Hess to Inja Song and Seung Hoon Yoo, $1.15 million.

Rosewood Hill Cir., 9921-Diep Thanh Hong Luu to Shahab Namiranivan, $1.13 million.

Savannah Crossing Ct., 9616-Carol Buro to Ademar L. Morillo and Clelia M. Zenozain, $915,000.

Trailwood Ct., 8264-Potomac Relocation Services to Ziaur and Nur Rahman, $1.27 million.

Villanova Ct., 2540-John E. Bogue and Patricia A. Lukas to Charles Ruiz and Parisa Jafarzadeh Ghazi, $855,000.

Wolftrap Rd., 8320-James D. and Linda M. Circo to Brendan Todd Mahoney and Jennifer Ann Rhea, $1.11 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Fourth Pl., 2316-Stephen P. and Susan O. Horneman to Patricia Helene Passman and Larry Drew Blankenship, $1.16 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Burlington Pl., 6605-Sharon V. Marshall to Paul Elliott and Camila Llano, $355,000.

Gentian Ct., 7227-Michelle Jackaman to James and Rechel Dells, $541,000.

Kingsgate Rd., 8318-A-Erika Rojas Mejia to Kornel and Thitiya Gyalokay, $310,000.

Linden Tree Lane, 7262-Thomas and Noy P. Ly to Young Nguyen, $527,000.

Penshurst Dr., 8360-Adam Lee Pritchett to Loder R. Montes Messa, Mariela Crespo and Roy Beny Montes Messa, $254,000.

Reynard Dr., 6710-James F. Lebiedz and estate of Edward F. Lebiedz to Leanne R. Kalwick, $555,000.

Sydenstricker Rd., 6803-Christopher S. and Jasmine D. Farnsworth to Justin Wayne Poll and Amelia Poli, $630,000.

Fairfax City

This sales data was recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Addison Rd., 4149-Steven D. and Mary L. Dutton to Peter and Mira Sim, $600,000.

Bolton Village Ct., 9817-Michael F. and Gail Shisler to David S. and Samnieng V. Burns, $755,000.

Chain Bridge Rd., 4316-Terry and Yusun Spitzer to Laura Arcelia Trasvina, $680,000.

Fairfax St., 4102-Moral Chang to Matthew E. Collins and Lyndsey Fifield, $540,000.

Jancie Rd., 3823-Decisive Investment Group to Gerardo Maldonado Amaya, Ivonne Carrillo Dominguez, Gerardo Maldonado and Ivonne Carrillo, $574,900.

Mosby Woods Dr., 10165, No. 212-Cheryl M. McCafferty and Cheryl McQuillan to Zafer M. Sabbgh and Esra Mustafa Alanasweh, $185,000.

Parklane Rd., 3625-Terry L. and Mary H. Rinker to Arlet W. Obregon, $550,000.

Saint Andrews Dr., 9707-Paul J. Decegue and Cathleen F. Gardner to Christina and David Givey, $655,000.

Terry St., 10009-Keith Bucklew and Luke Lenzi to Wendi Hayden and Matthew W. Bergklint, $509,900.

Falls Church

This sales data was recorded by the City of Falls Church Real Estate Assessment Office.

Broad St. W., 444, No. 725-Anthony Paul and Carol Harris Romano to Lisa Marie Camera, $633,115.