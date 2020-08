Cornell Dr., 6607-Liam and Kristen Quinn to Dana Masako Jones and Theodore Howard Voss, $540,000.

Potomac Ave., 6510, No. A2-Carlos M. and Patricia L. Campuzano to Kim A. and Luke F. Mann, $263,750.

Shiver Dr., 2215-Amy S. Weber and Donald H. Wells to Cody Vandevender and Natalya Habis, $660,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 706-William and Leanora Roberson to Peggy and David E. Hough, $182,500.

Wakefield Dr., 6641, No. 320-Hugo Castellon Jr. to Joanna Chao, $151,000.

Windmill Lane, 2003-Laura Ann Sunden Martinez to Jonathan and Gretchen Wendt, $925,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Brindle Heath Way, 6822-Dustin Allen Siggins to Janice Carolina Mata and Brandon Miguel Moye, $345,000.

Castle Riding Ct., 5904-Maureen Sullivan to Matthew Paul and Leslie Rae Aubry, $603,000.

Curtier Dr., 6039-F-Erich W. Green to Dragan Vasilic and Ljiljana Vasilic Jevtic, $330,000.

Fairview Farm Dr., 6104, No. 105-Christopher at Piney Run Corp. to Estelle S. and Douglas A. Brothers, $484,171.

Founders Hill Dr., 5916, No. 302-Barg Inc. to Ashwin Patthi, $395,000.

Ivanhoe Lane, 3721-Michael and Dawn Gerson to Ann Tuddenham and Taylor Hayden Oakes, $810,000.

Kings Landing Rd., 6411-Jae Hwa Lee to Nicholas Giordano and Courtney Leigh Flynn Martino, $650,000.

Little Valley Way, 6191-Mario Rodolfo Rivero Artero and Nancy Elva Perez De Rivero to Mohamed Moaz Tarek Moaz and Lena Sammy Emara, $415,000.

Mary Caroline Cir., 6920, No. F-James N. Khoury to Kristin Leigh Hall, $180,000.

Mount Erin Dr., 6066-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to John and Janette Ray, $774,983.

Olivet Dr., 6124-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Tan Ho and Anh Dang, $690,000.

Rachael Whitney Lane, 7715-Kimberly Lynn and Jeffrey George Urbanchuk to David P. and Kathryn E. Warshaw, $585,000.

Saint Giles Way, 5916-Sher Shah Quardi and Shabana Arain to Jeffrey Nichols and Laura Macaluso, $429,999.

Terrapin Pl., 6045, No. 301-Amy S. Reynolds to John Goedmakers, $352,000.

Trumpington Ct., 5318-Debra D. and Richard R. Hyde to Edgar Luis Cabanas Britos and Maria Adriana Fernandez Cabanas, $869,000.

Wilton Rd., 5954-Gerardo and Susan W. Ohnesorgen to Ralph and Elisabeth Smeda, $485,000.

ANNANDALE AREA

Canterbury Dr., 8505-Donna M. Bird to John and Madeline Shaughnessy, $609,411.

Colburn Dr., 6935-Laura O. Gott to Charles Ilgenfritz and Joanne Viola, $650,000.

Dulce Ct., 5000-Alison L. Macgregor and estate of Patricia J. Macgregor to Peter James Sandrene Jr. and Eunice Eun Joo Kim, $635,000.

Forest Glen Ct., 4451-Amir Siddiqui and Lala Rukh Amir to Rebecca Anne Landucci and Zachary David Oberman, $333,999.

Jessamine Lane, 6624-Stephanie A. and Matthew S. Oltman to Clayton P. Simms, $876,000.

Kings Mill Lane, 4208-Mary Kathryn Cannon Sylvester and estate of Virginia W. Cannon to David M. and Amy E. Schmid, $679,800.

Logsdon Dr., 4559-Lavinia L.T. Odejimi to Adrian Foy, $275,000.

Moss Dr., 3917-Gary D. Hyde Jr. to Lauren Cooper, $629,900.

Webley Ct., 3338-Barbara Florio Day to Roberto Reynoso Rossi, Sandra Paola Vergara Murrugarra, Marco A. Larrea and Robert Junior Reynoso, $415,000.

Woodburn Village Dr., 3314, No. 34-Joseph A. Sinclair to Joseph B. Anderson, $225,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Bay Tree Ct., 6530-Scott G. and Robert L. Mead to Jedd E. and Rachel Renee Medefind, $850,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 2511S-Michael S. and Sarah McCook to Denise Wilson, $260,000.

Lakeview Dr., 6208-Keri Therese Boland to Pamela Nashman, $1.76 million.

Leesburg Pike., 6147, No. 509-Costel Jurca and estate of Doru M. Jurca to Taimoor Khattak, $155,000.

Munson Ct., 5905-Martin Canner and Tracy Gostyla to Jonathan Luke and Rachel Gail St. Clair, $640,000.

Steppes Ct., 3885-A-Monica Selmonosky to Alexander James McWhirter, $376,000.

BURKE AREA

Bridgetown Ct., 5860-Brian C. Summers to Stephen R. and Julia A. Decker, $369,000.

Carrindale Ct., 6013-Ma J. and Andy B. Jung to Kent R. and Candance Mottice, $599,900.

Dellford Ct., 9730-Hyun Y. and Seung C. Won to Stephen Douglas and Yunhee Jung Brown, $655,000.

Honey Creeper Ct., 9201-Greg Alan Fields to Elber G. Gonzalez and Angelica Maria Heiskill, $470,500.

Lakepointe Dr., 9850-Nora A. Farrell to Heidi A. Sarratt, $480,000.

New England Woods Dr., 5843-David K. Nikkel to Eric and Audrey Keen, $599,000.

Prince Caspian Ct., 8917-Veronica Wilson Del Carro to Scott and Amanda Van Lenten, $785,000.

Roberts Common Lane, 10203-Dereck C. and Haley M.G. Smith to Erik A. and Kathleen A. Radowski, $462,000.

Silas Burke St., 6357-David F. and Amy S. Brener to Dustin and Cristiane Brown, $500,000.

Veering Lane, 7031-Wesley B. and Benita R. Griffin to Mark and Miglena Abels, $740,000.

Windward Dr., 6104-Shon and Christina McCormick to Donn and Dawn Bradford Ehrreich, $604,365.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14195-Sobia Fayyaz and Sadia Larose to Alexandre Alexandrovich Erchov, $375,000.

Belcher Farm Dr., 5702-Yoshiko Regina Yoshino to Joshua Guang Hua and Anna Yue Juan Chen, $420,000.

Cardigan Sq., 14713-Jamie Dominique and Christopher Daniel Botzer to Mahmoud Qouhaif and Heba Samy Musa, $365,000.

Confederate Ridge Lane, 6927-Scott M. and Deborah Bruna to Cody R. and Jennifer L. Specketer, $685,000.

Four Chimney Dr., 14404-Otto E. and Martha M. Gutierrez to Nicole Oakes, $350,000.

Glencrest Cir., 14445-Randall W. and Sherry Fugate to Yunhui Zhang, $325,000.

Havener House Way, 5921-Amro Yousef Abu Ghannam and Suzan Jamal Abdullah to Tahmina Akter and Shah Paran, $270,000.

Iron Stone Ct., 5875-Thomas S. and Kimberly T. Afferton to James Robert Stoltz Jr. and Terrie Louise Callahan, $925,000.

Meherrin Ct., 15413-Stephen L. and Melissa L. Ashby to Jibikila Aimee and Tony D. Gibson, $697,000.

Pamela Dr., 5803-Joel H. and Elaine R. Pollard to Lori Desantes Waldack, $546,500.

Raina Dr., 6007-Adrienne N. Bartlewitz to James and Netsanet M. Boyle, $415,000.

Rustling Leaves Lane, 14459-David Kindle to Yesica Ramos De Rivera, $190,000.

Sawteeth Way, 13980-Eric R. and Rebecca Welch Washabaugh to William P. Truskey, $540,000.

Silo Valley Vw., 14332-David H. and Sarah J. Olson to Stephen Moore, $445,000.

Stonepath Cir., 6191-Linda Raye Van Guilder Lewis to Phuong Thao Thuy Ngo and Joseph Lopez Cabadin, $355,000.

Tanners House Way, 13989-Yoon Hee Oh to Dokyun Kim and Jeongyoun An, $579,000.

Waters Creek Dr., 15468-Jeffrey A. and Anna Ivey to Annie M. and Tae Feancis Chong, $650,000.

Willoughby Newton Dr., 5604, No. 26-James Troy Congleton and Cheryl A. Mazzei to Reyna Veizaga Guzman and Alain Guzman Lopez, $284,000.

Yellow Poplar Dr., 13611-William J. and Eileen B. Hanley to Charles Rudolf and Elizabeth Anne Weistroffer, $833,500.

CHANTILLY AREA

Eagle Chase Cir., 14064-Sharon D. and Garland A. Makel to Ravi Kiran and Nagalakshmi Sailaja Tangirala, $780,000.

Holton Pl., 13703-Robert M. and Ellen S. Acconcia to Kijung and Hejin Hyun, $689,000.

Lightfoot St., 3840, No. 346-Surbhi Jaitly to Edith Kabingu, $280,000.

Pleasant Meadow Ct., 4177-Julia M. and Dorothy J. Diehl to Rebecca Spear, $299,900.

Weeping Willow Ct., 4097-Joseph R. and Marysia J. Carlisle to Badri Prasad and Hima D. Siwakoti Sangroula, $360,000.

CLIFTON AREA

Henderson Rd., 12428-Philip R. and Kristen R. Schneider to Sebastian and Lauren Waszak, $827,500.

Pepper Lane, 7308-Ann T. Solomon to Monica Jaworski and Benjamin Poling, $775,000.

Springs Dr. S., 13618-Craig Thomas and Anne Elizabeth Monroe to Timothy and Tiffany A. Hayden, $629,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alexander Cornell Dr., 12422-Michael C. and Brandice M. Utterback to Roman and Stephanie Gelman, $715,000.

Annhurst St., 9220-Emma Rosa Araujo Trofimoff to Mehdi Mofidian and Maryam Khavandi, $593,000.

Ashmeade Dr., 9307-Zhaohui Yang and Yuan Fang to Maria S. Riede, $585,000.

Black Oak Dr., 5349-Alva M. Rodekohr to Cory Mark and Leah Marie Hebert, $765,000.

Broadwater Dr., 10816-John B. and Sherri B. Marquand to Leslie Ann and Theresa Lopresti, $637,000.

Commonwealth Blvd., 9606-Triple H. Ventures Corp. to Michael Perezoh, Rebecca Perezoh and Lydia Shin, $630,000.

Dunhill Dr., 13022-Daniel Scott and Glen D. Adams to Wadid L. and Fawkia Y. Moussa, $874,900.

Fair Stone Dr., 4405, No. 102-David L. and Kimberly A. Nuckols to Samantha Wolverton, $295,000.

Fieldwood Dr., 10800-Edward L. and Cynthia M. Stawarz to Nabeel Ahmad and Walena G. Haider, $872,000.

Fountainside Lane, 4137, No. 303-David M. and Kathryn A. Lallement to Jasmin Cesko and Amina Mekic, $340,000.

Golf Ridge Ct., 12006, No. 101-Cynthia and Lowry J. Wear to Gabriela Febres, $287,000.

Greenway Ct., 12115, No. 181-Christopher C. Zhang to David N. Cui, $325,000.

Hampton Forest Way, 5514-Vini Mlambo and Matipa Mutsemi to Tina Hashtroudilar and Hossein Setork, $620,017.

Hickory Grove Ct., 3008-Jeanette Rood and estate of Mary Pamela Galloway to Burwell Boykin Wagner, $400,000.

Jennifer Dr., 5336-Lawrence D. and Vicki L. Doff to Richard and Margaux Craig, $600,000.

Lindenwood Lane, 3183-Adam R. Warner and Melissa Nyman to Terrence Morrissey O’Brien, $550,000.

Mazewood Lane, 3741-Bonnie M. Anderson to Jim C. and Kelley M. Banya, $450,000.

Mount Royal Lane, 12805-Christopher J. and Catherine L. Frost to Kyle T. and Kaitlen M. Sims, $540,000.

Parkland Ct., 11921-Peter and Debra M. Suyama to Naresh B. and Mousumi N. Rao, $830,000.

Penderview Terr., 12160, No. 1131-Melissa R. Quispe Ruiz to Saugat Kandel and Rashmi Ghimire, $290,000.

Popes Head Rd., 12323-Charlotte Dolinger and Chloa Blevins to Erdenechimeg Khandmaa, $400,000.

Richardson Dr., 5230-Derek and Linda Reinhard to Helen and Brian Lee, $680,000.

Rocky Mount Rd., 3310-Judith C. Fister to Anthony Ashley and Nicole R. De Cesare, $785,000.

Safe Harbor Ct., 5482-Matthew Peter and Cynthia Gannon Ridenour to Sushil Shrestha, $475,000.

Shadow Oak Lane, 12815-David A. and Janet L. Blimmel to Arun and Surabhi Rao, $1.04 million.

Steven Martin Dr., 2997-Emerson P. and Amelita G. Duga to Raaynaa Dutt, $635,000.

Sundrops Ct., 3121-Michael Rohrbaugh and Lucy Banks to Murali and Suchitra M. Balakrishnan, $818,000.

Vail Ridge Lane, 4962-Victor Jay and Aimee C. Kozick to Scott S. Kim, $599,900.

Wheatstone Dr., 4876-Maxie Price Hopkins to John and Kristen Ferreira, $609,888.

FAIRFAX STATION AREA

Canterberry Rd., 10648-Robert K. and Eloise M. Weidner to Erik K. and Natalie S. Koda, $935,000.

Four Penny Lane, 11512-Pamela M. and Bentley M. Westfield to Shon and Christina McCormick, $740,000.

Lake Crest Terr., 8411-Silvana M. Giarrana to Justin L. and Desiree M. Gamel, $830,000.

Oak Hollow Lane, 8009-J. Paul and Kerri A. Mulvey to Jeffrey and Kimberly Lynn Urbanchuk, $718,500.

Silverthorn Rd., 8300-James D. and Sherry L. Riddle to Jae S. and Eun Wha Kim, $860,000.

FALLS CHURCH AREA

Buckelew Dr., 2503-David Ward Fogleman and Jennifer Dawn Fogleman Gardner to Austin Kyushu Murata and Jessica Courtney Chambers, $777,000.

Fairmont St., 2916-FNM Investments Corp. to James V. and Elizabeth M. Mitchell, $836,000.

George Mason Rd. W., 2761-Kurt D. and Chessy S. West to Loic Francis Egidio Hamon and Rebekka Eryl Laird, $650,000.

Inversham Dr., 7741, No. 190-Joanna J. and Jin Zhe Li to Thomas and Donna San Antonio, $360,000.

Lee Oaks Ct., 2813, No. 103-Julia C. Vanasse to Karen Beatriz Hernandez Alvarado, Jose Moises Garcia Saravia and Dina S. Alvarado, $344,000.

Masonville Dr., 7435-Lee Allan and Gail Shryock Eskridge to Brent Paul and Kristina Pandozzi, $655,000.

Nicosh Circle Lane, 8070-Christopher Adam Riemer and Gina Anne Dibraccio to Kerubel G. Woldemariam, $470,000.

Slade Ct., 3413-Lesly and Marie Gaetjens to Sarah Michaelson and John Tillar, $620,200.

Westfall Pl., 3024-Michael and Jeanine Dakduk to Patrick McInturff, $712,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Avon Lane, 2518-Michael Joseph and Barbara Ellen Drudy to Taru Bhargava, $1.07 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 817-Reza Akhavan and Sarah Saghar Barzmehri to Azar Akhavan Liliabadi, $250,000.

Highboro Way, 2005-Lisa G. Schauer to Chris Lauf and Sara J. Barboza Sanchez, $805,000.

Overbrook St., 6431-Rajeev and Shelpa Pandarinath to Mark Roman and Elizabeth Tate Bennett, $1.3 million.

FORT BELVOIR AREA

Inlet Cove Dr., 6917-William L. and Jeong Youn Blacker to Alfred and Terri Biddlecomb, $553,000.

FORT HUNT AREA

Centerbrook Pl., 8300-Mary Jane Kenrich and John Donaldson III to Joseph Arthur and Heather Christine Katz, $904,000.

Crowley Pl., 8504-Calvin and Deborah J. Crawford to Catherine E. and Nicholas E. Garvey, $702,000.

Stirrup Lane, 2003-Douglas W. and Katherine B. Leavengood to Charles Newton and Meagan McKissick, $775,000.

Woodacre St., 8317-Armand Ambrose Scott Cerrone to Andrew F. and Jennifer M. Coates, $755,000.

GREAT FALLS AREA

Challedon Rd., 1131-Gulick Group Inc. to Jeffrey Harris and Jaclyn Barrett Stoltz, $2.11 million.

Hobnail Ct., 1100-Steven R. and Sara S. Miles to Michael Scott and Yan He Beal, $1.37 million.

Nalls Dairy Ct., 500-Andrew and Maureen Storch to Carlos A. Pelaez and Penelope Solis, $1.26 million.

Riva Ridge Dr., 910-Steven W. and Mary Wilson to Kim Hang Nguyen and Nguyen Do, $900,000.

Seneca Rd., 424-Alexander Robert and Kristin Amy Kahn to Lucas D. and Jodi M. Piepkorn, $1.1 million.

Utterback Store Rd., 608-Linjian Wu to Ravi R. Singh and Deepti Dogra, $2.22 million.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12901, No. 202-Rosemary and Vanessa Baer to Jolene Mae Irwin, $205,000.

Bal Harbor Ct., 1502-Kendall N. Starkweather to Colby Allen and Elise Ann Bender, $499,999.

Bradwell Rd., 12711-Ross Martin and Leila Lynn Kizer to Nidhi Kanungo, $590,000.

Center St., 613, No. T3-Federal National Mortgage Association to Sarbjit Riat, $179,000.

Centre Park Cir., 12945, No. 407-Bing Tian to Sherri L. Lee, $196,000.

Fantasia Dr., 12849-Adam and Tracy M. Young to Felicia Elisabeth King, $505,000.

Fraternal Ct., 12901-Brett and Erin Penberthy to Robert Emmet and Miharu Matsumiya Scully, $610,000.

James Madison Cir., 2577-Diana K. Williams to Suresh Sridharan and Uthra Chandrasekharan, $447,000.

Kingsvale Cir., 1440-Jonathan and Emmilie Cherry to Chase and Jennifer Stice, $627,500.

Magnolia Lane, 1241-Patricia Mansilla Herrera to Isidro Urbina Rodriguez and Rosi Beatriz Ventura Cabrera, $328,000.

Neil Armstrong Ave., 13722, No. 408-Dennis Wayne and Pui King Moy to Michael S. Leslie, $430,000.

Nickleback Ct., 13508-Brandon P. Seher to Eric Thomas Parton, $501,000.

Palmer Dr., 703-Maria F. Durgan to William R. and Emily M. White, $458,000.

Powells Tavern Pl., 1493-Bobby J. and Jolly B. Josephson to James P. John and Tressy M. Palackavayalil, $542,000.

Rock Ridge Rd., 12588-Katelyn M. and Steven B. Cummins to Jessica L. and Kody M. Leonard, $560,000.

Shea Pl., 13339-Gyanendra Aryal and Kabita Ghimire to Naeem G. Nasar, $340,000.

Spofford Rd., 13390, No. 303-Punnaiah Chalasani to Nicholas Strauch, $326,000.

Tayloe Ct., 3276-Jo Ellan G. Frasch to Lina G. Chung, $405,000.

Vinehaven Way, 107-Thomas L. and Moira G. Wait to Christiopher L. and Joanne I. Jaeger, $884,000.

First Pl., 906-Kate Chipman to Harold Edwards, $575,000.

HUNTINGTON AREA

Huntington Ave., 2059, No. 908-James Carver Struve to Tatiana Ishemova and Olga Khroulevitch, $168,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1317-Walter B. Trivett to Kevin L. and Olivia B. Wright, $389,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 206-Richard J. and Joanne Cripps to Fred Meadows Jr., $375,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 502-Arthur L. Covi to Karen Ann Iannello, $311,300.

HYBLA VALLEY AREA

Colonial Springs Blvd., 7818-Kaycee Leigh Morgan to Rachel Johnston and Jesse Parra, $375,000.

Huntley Run Pl., 7002-James P. and Marivic L. Sauers to Anna Marie Wade, $430,000.

Stoneybrooke Lane, 6919-William F. and Jennifer Wright Dorr to Kathleen C. and Andrew D. Clough, $575,000.

LINCOLNIA AREA

Chowan Ave., 4916-Brian D. and Anne B. Jenkins to Youssef Elsayed and Rehab A. Ali, $475,500.

Interlachen Ct., 4551, No. A-Gregory S. Abramopaulos to Melinda Chang, $241,000.

Minor Cir., 4730-Colleen G. Lally and Sara K. Fiorini to Rafael Kent Marshall, $583,000.

Shackelford Terr., 6259-Onja Beebe to Elizabeth L. Donnelly and Joshua L. Danetz, $635,000.

LORTON AREA

Apollo St., 8016-Gregory S. and Tammy L. Schneider to Laura Y. Rivas and Nelson S. Villatoro, $576,000.

Bluebonnet Dr., 8116-Lauralee K. Slack and estate of Shirley G. Slack to Bhavin and Kamini Patel, $975,000.

Cardinal Forest Lane, 9276, No. 201-Paul A. and Elizabeth Ann Witt to William G. and Crystal Grieve, $270,000.

Devries Dr., 7617-Paris Vaughn to Kalvin K. and Melissa Tu, $565,000.

Gunston Rd., 11203-David H. and Patricia C. Tikkala to Wallace Bruce and Jane M. Wason, $1.2 million.

Hampton Station Ct., 8820-Timothy P. and Theresa A. Murray to Michelle L. and Kevin A. Mulcahy, $840,000.

Mayhew Ct., 8922-Daniel and Courtney Elliott to Denson D. and Williemae Haynes, $625,000.

Potters Hill Cir., 9658-Deborah Drain to Tamer Gheit and Zeinab Abouissa, $510,000.

Sloway Coast Dr., 9627-Tea K. Yoo to Mian Shiraz Ahmad and Saira Nisar Shiraz, $685,000.

White Orchid Pl., 8873-Stephen P. Hanlon and Cynthia L. Costa to Leo R. and Jacqueline T. Elwell, $600,000.

MCLEAN AREA

Alvord St., 8302-Shih Fen Li to Masoud Rezvani and Roya Azadarmaki, $1.52 million.

Chesterbrook Rd., 6030-L. Britt and Virginia L. Snider to William and Henley Sullivan, $950,000.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 1314-Amarpreet Singh and Maninder Labana to Zachary Burroughs, $510,000.

Dixie Pl., 8627-Mohsen N. Raeisinia and Susan Nourbakhsh to Rinas Taifour Shamou and Angela Kilic Cave, $4.33 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 304-Signet Residential Corp. to Brian J. and Linda R. Marcotte, $1.36 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 506-Goli Parvizian and Cyrus Jabbari to Kathleen Halligan, $485,000.

Kennedy Dr., 1942, No. 104-Grace H. Phillips to Jonathan P. Jones, $287,000.

Lincoln Way, 1524, No. 416-Michael J. Mascolo to Peter Anthony and Karen Noelle Corrao, $249,900.

Mcfall St., 1930-Michael G. and Elizabeth J. Palumbo to Christopher Matthew and Melissa Gaal, $1.46 million.

Old Falls Rd., 7930-Bryan P. Collins and Theresa Oviedo to Kenneth J. Albolote, $1.75 million.

Perry William Dr., 1212-Betty P. Harbor to Aengus David and Molly O’Hara Dowley, $1.32 million.

Scotts Run Rd., 1299-Tarek M. Mogharbel and Mira M. Majzoub to Shannon R. and Ganna O. Cumberland, $1.5 million.

Spring Gate Dr., 1580, No. 4404-Eduardo R. and Gabriel Salas to Curt J. and Raquel Ryersen, $504,000.

Westwind Way, 1777-Shawn S. Kim to Dillon John O’Connor and Yuanfang Liu, $445,000.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Dr., 4209-Grant F. Myers and Anastasia Roze to Quyen Dinh, $525,000.

Brockham Dr., 8345-MQF Corp. to Sergio A. Gonzalez Fernandez, $345,000.

Densmore Ct., 3800-Alan C. Kepple and Carol A. Lucas to Jeffrey Krohn and Monica Luciano, $650,000.

Frye Rd., 8009-Stearns Lending Corp. and Loancare Corp. to Eric and Nana Efua Abbam, $409,000.

Mcgeorge Terr., 3111-Randy J. and Dawn M. Ermel Smith to Taylor B. Stephens and Matthew S. Jarvis, $580,000.

Old Mill Rd., 5216-3pats Systems Corp. to Jared Hardin and Ashley Ann Hood, $875,000.

Sausalito Pl., 7919-A-Cornelio A. Castro to Jose E. Ayala Garcia and Luisa M. Madrid De Ayala, $230,000.

Village Way, 8607-B-Jose Steven Vasquez Ramirez to Maritza Lugo Franqui, $195,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Cromwell Dr., 8659-Robert Earl Kreher and estate of Earl R. Kreher to Stephanie Lynn Dodman and Joseph Casto Dipietro, $528,000.

Gosport Lane, 8019-Manuel G. and Adilia B. Santos to Amy Silvester and Charles Austin Clark, $613,700.

Leebrad St., 7062-Mian S. Ahmad and Saira Nisar Shiraz to Marques A. Scott, $460,000.

Uxbridge Ct., 8396-Phyllis K. Wiggins Korcz to Elizabeth N. and Nicholas M. Haeuptle, $430,000.

OAKTON AREA

Ashbrooke Ct., 10208-D-Vicki L. Cook to Janna R. and William E. Shoemaker, $307,500.

Cherry Blossom Ct., 10316-Alejandro Perez and Maythee Castro to Ding Song Chen, You Chen and Xiaomei Guan, $530,000.

Emerald Rock Dr., 10413-Patrick Kent Nelson to Joel Allen and Karen Merrill Fifield, $495,000.

History Dr., 3202-L. Standard and Virginia L. Severance to Richard J. and Radhika Wheelock, $880,000.

Oakton Terrace Rd., 10052-Patrick J. and Paulina J. Mancoske to Christopher Todd Jackson and Melody Harper Ain, $367,500.

Tradewind Dr., 10810-James L. and Regina M. Gyuricza to John and Tara Pitsenberger, $1.57 million.

Watermill Ct., 10907-James M. and Elisabeth Davis to Susan Dong, $851,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12160, No. 303-Steven A. and Roxann L. Coe to Michael Bradford and Alexandra Barry Arthur, $527,000.

Barton Hill Rd., 1966-William R. and Bernadette H. Tobey to Richard Chang, $805,000.

Blue Spruce Rd., 11805-Norma J. and Hiroko Y. Hunt to George and Cosmina V. Huszar, $825,000.

Chestnut Grove Sq., 11248, No. 250-Lindsay Blake Simmons to Joshua D. Blasdell and Melanie B. Ford, $280,000.

Clubhouse Ct., 11615-Daniel V. Shames to Nathaniel S. Craft and Sonya E. Shultz, $602,500.

Cross School Rd., 10703-John J. and Ning Ning Mahlmann to Gary M. Jeter and Catherine R. Greene, $750,000.

Fountain Dr., 1830, No. 1303-Michael and Gemma Newman to Lynn B. and Jade A. Mariano, $636,000.

Greenkeepers Ct., 2183-Alexander A. Allotey and Karen S. Tetteyfio to Julian Edward Horner and Hitomi Ogura, $480,000.

Hunters Square Ct., 2353-Jonathan and Kathryn Naumiec to James Thomas Brighter and Fangzhuo Xi, $361,000.

Lake Shore Crest Dr., 1712, No. 25-Geoffrey T. Meyer to Srinivasa Rao and Manjula Rani Nangunuri, $355,000.

Lovedale Lane, 2237-H-Patricia K. Cochran to Bianca Lara, $295,550.

Market St., 12000, No. 345-Richard N. and Susan Dean to Stephanie Borland, $295,000.

Market St., 12001, No. 418-Victor V. Dashtara to Selome Welday, $399,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 208-Claudia L. Friedman to David B. Ficker, $430,000.

Parkcrest Cir., 1663, No. 300-Derik Bremseth to Nicolas Fiorini, $322,000.

Quartermaster Lane, 2211-Leslie A. and Pamela L. McCleave to Steven A. and Danielle M. Spitzer, $765,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 219-Margaret H. Hurney to Dennis G. and Carol Y. Lund, $170,000.

Solaridge Ct., 1991-Manohar N. and Beryl M. Bartakke to Donald J. and Nell F. Hirsch, $675,000.

Summer House Ct., 11432-Jacob Ross and Brooke Rachel Ruytenbeek to Tracey Ann Beach, $600,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 206-Christopher Sean Bowen to Amit Khatri and Shagun Chhabra, $252,000.

Vantage Hill Rd., 11625, No. 22B-Walter D. and Judith M. Webdale to Travis W. Johnson, $249,900.

Villaridge Dr., 1972, No. A-John Noriega to Jessica A. Horning, $230,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 302-Irmgard J. Nolan to George and Pamela Scherer, $196,500.

Whisperwood Glen Lane, 2136-Martyn Conquest to Ashley Jason Bennett, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Crosswoods Dr., 6418-Michael A. Tovares and Victoria H. Blatter to Brent Edward Tweddle and Lindsay Elizabeth Hays, $1.51 million.

Dreher Ct., 6071-Beazer Homes Corp. to Joseph Michael Mathias and Sarah M. Czufin, $778,763.

Military Dr., 3307-Gregory Bruce and Glenn Allen Lorenz to Mohsin Sheikh and Mahnoor Khalid Hussain, $605,000.

SPRINGFIELD AREA

Antrican Dr., 6554-Kenneth V. Spiro III to Stephen E. Webber Jr. and Mary E. Lewis, $499,000.

Brian Michael Ct., 6837-Thomas H. Westerlind to Avtallyon Y. Ron, $370,000.

Donegal Lane, 7936-Fred W. Truempy and Donna J. Ruby to Shannon and Amberley Prothero, $640,000.

Elk Dr., 9325-Anne B. Stokowski to Abraham and Donna G. Ben Moshe, $683,500.

Gavelwood Ct., 9018-James J. and Michelle J. Nolan to Adrian and Maryna Baranyuk, $510,000.

Greenleaf St., 6617-Kalmia Real Estate Corp. to Lucas and Sarah Ann Rand, $994,900.

John Ryland Way, 7280-Chung Hwan and Suh W. Suh to Mitchell Backfield, $621,500.

Loving Forest Ct., 8142-Jacob D. and Molly Porter to Michael J. Hartary, $422,500.

Raspberry Plain Pl., 6912-Kimberly Alice Nivera to Micah and Cassandra Porter, $595,000.

Spring Garden Dr., 7091, No. 104-Timothy A. and Mary Galati Veto to Marco Alconini and Nikoletta Csanyi, $204,000.

VIENNA AREA

Abbey Oak Dr., 1712-James L. Nichols to Philip C. Petersen and Nathalie E. Sauvaire, $1.26 million.

Beulah Rd., 1720-Thomas and Lekha Mathew to Peyam Mojallal, $680,000.

Cobble Pond Way, 1276-Kevin C. and Margaret M. Jones to Kathryn Lynne and James Patrick McMahon, $1.22 million.

Creek Crossing Rd. NE, 501-Ghida Alaskari and Amin Yousif to Jill Lai and Bobby Ray Miller, $820,000.

Falcone Pointe Way, 8423-Anthony V. and June A. Falcone to Bach Yen Nguyen, $1.39 million.

Hicks Dr., 1704-Cynthia C. Hoogland to Gerardo E. Lopez De Luna and Zahilys M. Hernandez Perez, $920,000.

Madrillon Springs Ct., 2000-Gal Borenstein to Kelley P. Nicastro, $760,000.

Mill Race Estates Dr., 9706-Brenda Cole Alston to Basil Masood Shah and Tara Malik, $1.3 million.

Park St. NE, 302-Hemang K. and Vandana H. Patel to James J. and Patricia E. Stakem, $1.38 million.

Park Terrace Ct. SE, 210, No. 66-Katherine A. Case to Gus Meruvia, $251,000.

Redwood Dr., 8507-White Oak Homes Corp. to Derek and Hannah Woodley, $1.65 million.

Ross Dr. SW, 206-Joshua T. and Jennifer A. Turner to Carl Glazer, $675,000.

Stonewall Dr., 8419-Sandra K. McCannell to Oliver Li Fu Wei and Pamela Mary Nolan, $737,500.

Tyson Oaks Cir., 7885-Quang Ngoc Do to Nikhil Bhat, $525,000.

Walker Cir. SW, 1106-Robert J. and Corrine M. Torongo to Sergio Chaves, $807,188.

Wolftrap Rd. SE, 501-Evelyn V. and William G. Hyland to Joseph C. and Nicole D. Rollin, $680,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5905-A-J.W. and Mai T. Grodt to Anoponh Nick Chinyavong, $271,000.

Carrleigh Pkwy., 8247-Thomas M. Lupo to Brian Glenn McCurdy, $525,000.

Hadlow Ct., 7122-Michael A. and Dianna K. Donovan to Santosh Bhattarai and Sapana Kharel, $635,000.

Kingsgate Rd., 8329-Carrie E. Marshall to Morgan Sohl, $315,000.

Lorcom Ct., 6113-Michael and Shawna C. Rivas to Michael Thomas and Heather Diefenbach Call, $740,000.

Powder Horn Rd., 8702-Jennifer Lynn Orsborn and estate of Anna L. Williamson to Kimberly Sue Berona and El Mundo Lingat Berona, $620,000.

Royal Ridge Dr., 5823, No. O-Mohammed and Anastasia Jbari to Tuan Ngo, $240,500.

Teddy Rae Ct., 9005-Earl Richard and Kalliope Gillam to Aftab Khan, $575,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ardmore Pl., 4222-Timothy Conklin to Arthur Mnees Burden and Jennifer Stevenson Renner, $460,000.

Burke Station Rd., 4008-Ires VA Corp. to Dennis Mateo Vasquez, $425,000.

Gov Yeardley Lane, 4170-Lim Seol Hee to Michael Peter and Rebecca Lynne Nictakis, $633,750.

Joyce Dr., 10710-Jesus A. and Xiomara I. Cuevas to Christopher Davenport and Holly Kim Gooch Jones, $648,500.

Scott Dr., 10817-Potomac Relocation Services Corp. to Momolu A. and Mia Dukuly, $800,000.

Virginia St., 4001-Gordon H. and Bernadette Binh Clow to Evelyne Lollichon, $850,000.

Falls Church

Hampton Ct., 461-Patricia W. Samaras to Robert Andrew and Allyson Hill Brink, $467,500.