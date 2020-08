Duffield Lane, 1802-Adam R. and Alexandra L. Rice to Taylor L. O’Hara and Philip M. Guglielmo, $649,000.

Potomac Ave., 6511, No. B1-Lynda M. Mallow to Erin E. Julius, $285,000.

Tatum Dr., 1204-Judith Locke Neason to Ann Helen Zgrodnik and Edward Wiggers, $980,000.

AD

Wakefield Dr., 6631, No. 406-Igor P. Reznik to Thomas Gaffney, $200,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 718-Jane Ann and Robert Joseph Fitz to Christina L. Laverty, $180,500.

AD

Windsor Rd., 1915-Mark B. Brumbaugh to Henry and Eleanor Glenn Stoever, $1.36 million.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5147-Eric James and Ashley Perry to Edward James and Maria Cody, $614,900.

Brindle Heath Way, 6844, No. 226-Dominic F. Amato to Steven Charles Buhneing, $315,000.

Dorset Dr., 6403-Carlos H. and Carlos A. Pommier to Sylvia Julianne Schmeichel and Kerry Donovan Duax, $469,000.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 310-Christopher at Piney Run Corp. to Maria Elena Lacayo, $190,861.

AD

Foxleigh Way, 7429-Barbara J. Lawson to Nathan Williams, $447,000.

Jowett Ct., 5530-Larry E. and Janette M. Moyer to Marcus Morgan, $550,000.

Knights Ridge Way, 6046-Eric and Samantha Thom to Adam Jarratt, $539,000.

Littlethorpe Lane, 6213-Steven E. and Kathleen M. Moon to Michael and Claire Brennan, $574,000.

AD

Mary Caroline Cir., 6921-D-Courtney West to Jamie H. Hirmas and Wendy J. Dueri, $199,000.

Mulberry Ct., 6108-Iris and Alvin Hall to Ian and Kelly A. Antal, $629,900.

Olivet Dr., 6128-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Philip and Kelly Elizabeth Perconti, $732,363.

Redwood Lane, 6033-John C. and Claire L. Maneri to Justin Davis and Emily Hurst Brusino, $775,000.

AD

Scottswood St., 6659-Staurt and Mackenzie Searle to Kyle Edgar Hardy and Justine Kathleen Hill, $670,000.

Thackwell Way, 6609, No. 2301-Grant G. and Olga H. Jacobsen to Linda A. Hohensee, $334,875.

Victoria Dr., 6904, No. H-Pedro Ortiz to Alegria R. Yanez, $251,000.

Woodfield Estates Dr., 5875-Scott W. Poynter to Anna Moss Bichiashvili, $500,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4969, No. T10-Christina M. Matula to Ashley N.G. Joiner, $242,000.

AD

Capstan Dr., 6803-Donna Louise Polk to Abdul Mateen Qazei, $490,000.

Colt Lane, 9100-George L. Bergeron III and Pamela J. Padgett to Kevin T. Nguyen and Tina P. Huynh, $550,000.

Early St., 7205-Mark P. Henderson to Courtney West, $460,000.

AD

Forest Grove Dr., 3908-Lillie Anne Tobash to Richard Keith Dunn and Renee Greenwell, $690,000.

Kandel Ct., 4779-Delford F. Furney Jr. to Bhuminanda and Durga K. Dhimal, $440,000.

Lafayette Park Dr., 6855-Ting Guan Li and Pui Yin Chan to Danny C. Rodriguez and Teresa C. Antezana, $455,000.

Mangalore Dr., 4112, No. 401-John E. and Myong Griffiths to Sean Sungie Lee and Sooa Han, $170,000.

Oreana Dr., 7850-Soo Mee Lee to Chris H. Hong, $520,000.

Sabra Lane, 4955-Mohamed Wafa to Gongjing Liu and Jing Feng, $550,000.

Valleycrest Blvd., 7320-Carlos Dejesus and Delia Ramirez to George and Stephanie Tannous, $490,000.

AD

Webster Ct., 4200-Robert J. and Carla M. Yock to Christopher and Lucia Garrett, $775,000.

AD

Woodburn Village Dr., 3332, No. 14-Whitney Elise Blume to Azemina Ibisevic, $181,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Blair Rd., 3442-Margaret Moore Corl to Eric Kukula, $775,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 102-Diane M. Zierhoffer to Faith Proctor, $385,001.

Lakeview Dr., 6431-John M. Kline to William Chadwick Jr., $773,000.

Madison Crest Ct., 6124-Donni H. Nguyen to Cindy M. and Eric Van, $523,000.

Oakwood Dr., 6520-Thomas Bracken and Margo Miles to Patrick B. Fay and Fabiana L. Villamor, $702,850.

BURKE AREA

Apple Wood Ct., 10080-Daniel K. and Katherine A. Murphy to Erinne Marie Salo Vest, $450,000.

Brixham Ct., 5404-Han Sun and Xin Song to So Jin Kim, $501,500.

AD

Carters Oak Way, 10919-Lewis E. and Rita Linder to Andrew G. and Elizabeth M. Tramel, $605,000.

AD

Huber Ct., 9101-Donna R. Smigel to Sonia English and George Reid, $605,000.

Lakeside Oak Ct., 10637-Susan J. Werner to Christopher Edward and Elizabeth J. O’Connor, $462,000.

Oakenshaw Ct., 10717-Garry H. and Arlene C. Randall to Larry D. and Sara E. Shoop, $718,000.

Queens Wood Dr., 5095-Raymond E. and Diane F. Anholt to Erica L. Kim, $684,500.

Spanker Dr., 6901-Gary D. and Joan C. Brown to Edom Aweke and Yared Benyam, $850,000.

Waterline Dr., 9609-Katherine D. and Matthew D. Kennedy to Janet and Kevin Fry, $655,000.

CENTREVILLE AREA

Awbrey Patent Dr., 14416-David L. and Cheryl D. Frazier to Marcelo Neil Vargas, Stephanie Milenka Vargas and Cameron Taylor Leo, $465,000.

AD

Black Horse Ct., 14456-Black Flower Corp. to Anil K.C. and Asmita Thapa, $405,000.

Chasewood Cir., 6888-Theresa Pratt and estate of Stephanie Pratt to Jacob C. and Fiorella C. Storey, $345,000.

AD

Cool Oak Lane, 14446-Manuel A. Urbina and Morena E. Barraza to Jose B. Mardones and Maryuri M. Macias Zambrano, $250,000.

Four Chimney Dr., 14516-Derek R. and Jessica M. Porter to Khemmachart Sainoy, $360,000.

Green Park Way, 14789-Kyle E. Skopic and estate of Kim Tran O’Brien to Cheng Zhang and Rongfei Ji, $365,000.

Haystack Ct., 14404-Denis Lukonin to Selmin Sel and Caitlin Marie Henney, $575,000.

Kentwell Cir., 15415-Mark E. and Candace H. Zamperini to Kenneth W. and Sheree J. Ryder, $3.1 million.

AD

Millicent Ct., 14820-Elizabeth Ann McDowell to Jenny Cha, $366,500.

Patrick Ct., 6605-Patrick W. and Michelle E. Brooke to Chase Tran and Natalie Trinh, $719,000.

Roamer Ct., 14115-Jennifer Chang to Young Kyu and Hee Weon Joo, $590,000.

Rydell Rd., 14801, No. 303-Erica D. Graber to Mauricio Campos, $242,000.

AD

Secret Hollow Lane, 6223-Jonathan Flynn and Lindsay Stemberger to Deanna Levy and Thomas Rocco, $461,900.

Skylemar Trail, 6592-Kathleen Tiernan Eakins to Joseph Beirola and Sara Joanne Burson, $345,000.

Stream Pond Dr., 14608-Christine Thompson to Yun Ju Lee, $430,000.

Travis Edward Way, 5123-G-Jungyeon Kang to Philip Minkui Choe and Juliana So Yeon Yi, $315,000.

Welton Dr., 6250-Max Lynn and Carol Snyder Mansur to Nadia Cathan, $670,000.

Winding Ridge Lane, 13947-Andrei Shamenko to Sungjin Lee and Sun Young Jun, $350,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4679-Armando Ygbuhay to Amarnath Nanduri and Anupama Satyavolu, $1.35 million.

Edge Rock Dr., 4944-Pier Luigui Mancuso and Fabrizia Perini to Jee Hae Chang and Ja Jin Ra, $728,000.

Khalid Lane, 13988-Daniel and Sandy Linh Nguyen to Ismail and Hafsa Demirkiran, $580,000.

AD

Logwood Lane, 4717-Lara and John Vance to Joseph and Jaclyn Buchy, $695,000.

CLIFTON AREA

Little Brook Dr., 13508-Sanjay Agarwal to Erene Iskander, $410,000.

Quartz Lane, 13004-Michael D. Trottier to Chang Choi, $565,000.

Springs Dr. S., 13665-Thomas A. and Lesa C. Thompson to Thomas and Megan Erb, $685,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alta Vista Dr., 4406-Timothy J. Evans to Kaiying Mao, $526,000.

Anvil Ct., 5363-Billy Rivera and estate of John D. Byrum Jr. to Judd and Maria Altman, $855,000.

Battenburg Lane, 4640-Aaron J. Mundrake to Claudia Field Young, $459,900.

Bleeker St., 2903, No. 5-305-Sitarama R. and Padmashri Ponnaluri to Daniel Shan and Sylvia Shan May, $625,000.

Constable Ct. W., 10023-Gabriel P. Oliverio to Cameron H. and Cassidy A. Massey, $585,000.

Eastlake Dr., 9932-Bruce C. and Norma Jane Ball to Benjamin Glenn and Christina Dawn Schott, $709,500.

Fair Stone Dr., 4405, No. 106-Olivia Lynn Black to Angela Lee, $225,000.

Five Oaks Rd., 9731-Jeong Ho and Hyun Sook Im to Rajendra P. Gutta, $720,000.

Freehill Lane, 3722-James T. and Nancy C. Bley to Ketan V. and Violet K. Thakkar, $770,000.

Golf Ridge Ct., 12006, No. 202-Brian E. Adams to Alireza Maleki and Mahdieh Bodaghi, $308,000.

Greenwood Ct., 12101, No. 201-Adolfo Javier Gonzalez to Diala Hawa, $325,000.

Hazelwood Ct., 4113-Nkere I. Udofia to Anjing and Anjuan Tian, $580,000.

Hidden Meadow Dr., 3421-Gerald J. Voorhies and Dave L. Cotner to Stephen E. and Devon M. Daniels, $760,500.

Kingsbridge Dr., 9910-Naresh B. and Mousumi N. Rao to Ashutosh Ashok Raina and Sunamika Singh, $526,000.

Maple View Lane, 13006-George W. Carleton and John Eric Wehmeyer to Randal Alan Lavoy and Alexander Kathleen Magee, $630,000.

Mcfarland Dr., 5019-Xiangsheng Li and Keyu Huang to Jonathan M. and Lindsey A. Reiland, $439,018.

Oakcrest Dr., 5033-William and Young Hee Hwang to Lamiya Naureen Rahman, $915,000.

Parkside Dr., 11915-Joseph M. and Sharen E. Lewin to Radhakrishnan Seetharaman and Sowmya Radhakrishnan, $770,000.

Penndale Lane, 13131-J. Scott Stewart to Aristotel Elefteratos, $470,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 113-Eric and Amanda Sharp to John and Sonia Vidal Awbrey, $472,000.

Ridge Knoll Dr., 12008, No. 3-Harold C. and Linda M. Rauner to Allison M. Belle, $290,000.

Saintsbury Plaza, 2901, No. 303-Fairfax County Redevelopment & Housing Authority to Hamid Reza Shojaei, Mehrnoush Tabrizi and Nathali Gordgin, $127,532.

Sleepy Lake Dr., 4261-Todd and Cameron Atherton to Vincent M. Mugisha, $520,000.

Stockwell Lane, 9614-Andrew and Courtney Marie Sayles to Dongwei Wang and Ruby Li Zhao, $779,500.

Sutler Hill Sq., 4391-Lorenzo C. and Maria E. Briceno to Jung Hwan Shin, $461,000.

Valley Rd., 11609-Peter G. Hartmann and William Guinan to Ryan David and Molly Brennan Jones, $780,000.

White Daisy Pl., 3103-Ted H. and Jung H. Yim to Chongmin Thomas Hyun, $899,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chardon Ct., 7913-Christopher E. and Kristen M. Brown to Maegan Hogue, $685,000.

Little Ox Rd., 6516-John J. Otwell to Ravneet Wadhwannia and Saranjit Singh, $495,000.

Ox Rd., 7728-Mark C. and Karyn L. Smydra to Robert Michael and Laura Elizabeth Leone, $888,500.

Spout Lane, 6800-Robert J. and Kimberly V. Cates to Scott Nicholas Kumis, Jessica Susan Folk and Diane Lee Folk, $950,000.

FALLS CHURCH AREA

Beechtree Lane, 3325-Northern Virginia Investments Corp. to Kaitlin Lebbad and Timothy Keating, $800,000.

Cameron Rd., 2847-Daniel and Adrienne Montgomery to Brian Kendell, $557,000.

Fairmont St., 3001-Ryan Mortimer to Nicholas Thatcher Wilson and Clare Beth Harris Greenberg, $920,000.

George Mason Rd. W., 2827-Sean and Colleen Burke to Johnnnes Jacobus and Amanda Elizabeth Bronkhorst, $595,000.

Lee Oaks Pl., 2800, No. 201-Oliver G. and Derilyn Freeman to Lane A. Brenner and James M. Dierkes, $353,000.

Meridian St., 2354-Mark Del Rosso to Rebecca and Charles Bowen, $1.4 million.

Oak Ridge Rd., 7131-Charlene P. and Tien H. Nguyen to Ann Nguyen, $410,000.

Sleepy Hollow Rd., 3103-Elizabeth Lee Faber and Roland D. Hartshorn to Matthew R. Langevin and Teralyn Joy Kanka, $749,900.

Willow Point Dr., 7632-Kimberly Ricker to Sara J. Brown, $372,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Brittany Parc Ct., 7610-Anahita Schacht Reilly to Troy Dean and Lyndsay C. Mills Dorsey, $1.03 million.

Gordons Rd., 7204-Evergreene Companies Corp. to Jaime Andres U. Frias and Mai Anh Hoang, $1.37 million.

Leonard Rd., 1916-Eric G. and Tammy Marie Snyder to Adam M. and Jennifer Ann White, $586,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 602-Evanthia and Evonne Iliopulos to Jessica Albright, $210,000.

Turner Ave., 6903-Ira Clifford and Barbara Jo Kirk to Jonathan Scott and Jennifer Ellen Jennings, $850,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Dr., 9198-Ralph and Denise E. Dommes to Patrick Gillen, $555,000.

FORT HUNT AREA

Childs Lane, 2504-Forefront Homes Corp. to Dawn R. Slayton, $710,000.

Danewood Dr., 8800-Andrew G. and Marjorie L. Marek to Deirdre Jean and Dustin Todd Hirt, $635,000.

Highgate Rd., 8719-Dameon C. Hutto and Jennifer J. Turner to Aimee R. and Ryan G. Fox, $745,000.

Stirrup Lane, 2101-Mary Elizabeth Grant and MaryCatherine Cavanaugh Shoults to Scott Michael Welch, $697,250.

Yardley Dr., 8610-James L. and Ethel W. Terry to Charles H. and Jenny Lee Jackson, $699,000.

GREAT FALLS AREA

Donmore Dr., 210-Brian H. and Elizabeth Hajost to Julene R. and William R. Slusher, $1.15 million.

Holly Knoll Cir., 12162-Annie White and Michael A. Del Conte to Alexander Steven Klein, $780,000.

Nedra Dr., 10124-Naghmeh and Neshat Tebyanian to Jonathan Abramson and Chana Rivka Foster, $1.2 million.

River Bend Rd., 339-Michael J. and Theresa A. Norton to Eric Johnson and Tracey McDaniel Mahr, $1.95 million.

Seneca Rd., 442-Clark P. Campbell to Nathan and Julie Anne Notargiacomo, $920,000.

Utterback Store Rd., 1072-Goodwyn Residential Corp. to Hyo Jung Yun, $825,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 204-Chiu Hsin and Tzeng Hsyion Pei to Logan Mauk, $215,000.

Barksdale Dr., 13701-William W. Trigeiro to Melvin Franklin and Johanna Skolnick, $512,000.

Burwick Dr., 1113-John H. and Pandora A. Daniel to Timothy Gentry Morris, $425,000.

Centre Park Cir., 12901, No. 217-Vikas H. Mehta to Rachel Grace and Wan Yuen Yeung, $177,500.

Centre Park Cir., 12958, No. 220-Judy Kim to Guoqing and Lili Jiang, $241,500.

Harrington Ct., 12929-Patrick F. Kys to Carl and Arnold Noller, $975,000.

Jeff Ryan Dr., 1059-Guy G. Masters to Shamoli K. Keya and Maidul Islam, $515,000.

Kingsvale Cir., 1466-William K. and Theresa Lee Mooney to Benjamin H. and Kristen L. Rogers, $559,000.

Marcey Creek Rd., 13058-Neeresha Investments Corp. to Karteeka Gollapudi and Raghuram Bollapalli, $329,950.

Neil Armstrong Ave., 13723, No. 301-Jeffrey Ned Henry to Yun Sok Yim, $420,000.

Oak Trail Ct., 1484-Ralph A. and Denise G. Redmond to Steven L. and Heather Redmond Johnson, $450,000.

Paradise Lane, 11906-Alan S. Orloff and Janet R. Laubgoss to Edward J. and Stephanie J. Park, $790,000.

Reneau Way, 342-Kenneth Odel Lee and estate of Carolyn Ann Lee to Richard Otalora Amurrio and Leddy Veizaga De Otalora, $325,000.

Running Pump Ct., 13417-Edith Alice Bergay to Brandon Seher and Cecilia Madrid, $820,000.

Springtide Pl., 1230-R.E. Properties Corp. to Oscar D. Amaya Escobar, $355,000.

Thornapple Pl., 13134-Pascale Patricia Armengol and Guillaume Jean C. Dairay to Eric and Michelle Prescott, $635,000.

Virginia Ave., 473-HCP Holdings Corp. to Mohammad Jamil, $435,000.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2262-Laura M. and Levi T. Russell to Phillip R. and Victoria L. Ferguson, $465,000.

Fort Dr., 2711-Washington Development Co. Corp. to Robert Anthony Minnitte and Hillary Oleson, $620,000.

Jefferson Dr., 2812-Nicholas J. Smith and Sarah Leavitt to Nicholas M. Owens and Jena Michelle Starr, $475,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1405-Christopher Jay Frost to Kevin A. Withrow, $334,900.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 501-Georgette M. Toews to Lashonda Decarlo, $360,000.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 901-Michael Joseph Tilko and Susan Tilko Gray to Dustin Hegwood, $419,000.

Williamsburg Rd., 6022-Martin J. and Jessica D. Reape to Ira F. and Patricia Domser, $493,000.

HYBLA VALLEY AREA

Courtland Rd., 1612-Philip Charles and Tracy Huppert Magee to Christopher Loren and Rachel Brooke Kennedy, $760,000.

Schelhorn Rd., 7713-Brian Andrew and Leane Joyce Humphreys to Frank Stangle and Jessica Cruz, $605,000.

Tolliver St., 7131-Juan Arias Jr. and Maribel Salcedo to Alexis L. and Porsha J. Lorick, $402,000.

LINCOLNIA AREA

Cypress Point Rd., 6523-Harald G. and Refika Sutandar Pribadi to Alexander S. and Jennifer M. Dials, $480,000.

Patuxent Vista Dr., 6484-Lotus Homes Corp. to Shamein and Sharmeen Qadri, $522,000.

Sheldon Dr., 5520-Mireille and Gilbert Jean to Amara Thiri Myaling, $462,000.

LORTON AREA

Ardglass Dr., 7314-Ibrahim M. Elhag and Anwar Noureldiam to Wasyihun Biru, $365,000.

Bluebonnet Dr., 8119-Qamaruddin Jabarkhiel to William Kenneth and Rossana Hunt, $915,000.

Cardinal Forest Lane, 9278, No. 101-Joshua E. Bushman and estate of Betty Callish to Rodney Von and Christine Mitsuko Price, $250,000.

Dockray Ct., 8311-James N. and Chrysta R. Cox to Darren R. and Jessie L. Hight, $575,000.

Hagel Cir., 9575-Gebrewahid Woldu to Mariela Rocio Aguilar Gamarra and Andreina Rocio Ballon, $217,000.

Julia Taft Way, 7769-Christopher at Taft Estates Corp. to Edward Jeffrey and Christy Ann Reichert Licklider, $975,000.

Kirby Lionsdale Dr., 8441-Nicholas Roy and Glenna Lynn Lovan to Richard L. Huynh, David Huynh and Leduyen Nguyen, $575,000.

Middle Ruddings Dr., 8324-Edward Jeffrey and Christy Ann Reichert Licklider to Joshua O. and Ashlee Thomas Kato, $687,000.

Purple Lilac Cir., 8922-Frederick L. Huss to James Christopher and Ericka Alfaro Penn, $577,900.

Southern Oaks Ct., 8313-Michael George and Brittany Leigh Eckard to Robert Joseph Warren, $510,000.

White Orchid Pl., 8883-Leslie A. Wheelan to Amy and Stephen Duncan, $565,000.

MCLEAN AREA

Audmar Dr., 1411-Virginia J. Monczewski to Natalie Slovikoski and Erik Currier Jorgensen, $930,000.

Carper St., 1067-Cheryl L., Robert and Shirley Wetzel to Benjamin Z. Li and Wei Chen, $875,000.

Chesterbrook Vale Ct., 1723-Wendy J. and Robert Reyburn to Jennifer Carol Chang and Bert Jan Denolf, $1.39 million.

Daleview Dr., 1137-Irving W. Thomas and Helen Kathleen Dooley to Eric S. and Josephine Scheinerman, $1.38 million.

East Ave., 1611-Amy Fox to Robert C. and Martha S. Dresser, $925,000.

Enola St., 7843, No. 210-Robbi L. Garner to Shazma Aftab, $312,000.

Greensboro Dr., 8340, No. 917-Homayoun and Elahe Hajebi to Souren, Ema and Alexander H. Hakopian, $462,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 721-Heeder Masgarha to Sunjin Jamie Park, $469,000.

Kensington Rd., 1206-Deena J. Weatherly Douglas to Anton Dmitrov and Natalia Dmitrova, $885,000.

Lincoln Way, 1534, No. 301A-Arttaya and Nittaya Juntima to Adel Alhaj, $220,000.

Melrose Dr., 6701-Linda Smith to Nadezhda Leonova and Sergei Lubenets, $859,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1019-Reva A. Savkar and Robert C. Loser to Farahnaz Khodayar and Luay Jayousie, $457,000.

Pine Hill Rd., 1128-Patricia A. McDermott to Michael A. and Yin Y. Nelson, $775,000.

Still Water Way, 6105-John G. and Heather L. Scanlon to Mark Toukan, $1.47 million.

Wilson Lane, 1919-Sirli Hill to Christopher Lee, $309,000.

MOUNT VERNON AREA

Agnew Ave., 4309-Mary L. Cooper to Jean Freeman, $480,000.

Drews Ct., 3623-Jared H. and Ashley A. Hood to Jorge and Angelina Urbina, $830,000.

Gateshead Rd., 8721-Adrienne M. Buggs and Barry Carlisle to Tammy Lynn Snyder, $632,500.

Laramie Pl., 3809, No. 125B-Virginia Sell Now Corp. to Mauricio M. Romero and Ana Julia Viera, $149,000.

Mill Towns Ct., 8791-Bridgette D. Fuller to Desiree Racine Prince, $465,000.

Olde Mill Ct., 5707, No. 116-Stephen Paul Collier to Jaime M. Aguilar, $220,000.

Shadwell Ct., 5704, No. 91-William E. Nau to Joyce B. and Claudia E. Guevara, $235,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Hamlet St., 7509-Roger John and Kathe Diane Conrad to Melissa Therese Roberts and Lyndon Robert Hawkins, $560,000.

Milland St., 5207-Scott and Amanda Van Lenten to William Benjamin Reese, $560,000.

Weymouth Dr., 5320-Washington Investment Corp. to Diem Khanh Hoang Chau and Thien Sy Tran, $610,000.

OAKTON AREA

Blake Lane, 10209-Pamela Rollins Hirsch and estate of Michael Seth Hirsch to Haven Shane Knight and Hee Eun Kim, $500,000.

Cobb Hill Lane, 3125-Jeffrey M. and Danette L. Rubalow to Jamie Grier Stuart and Gavin Friedrich Hurst, $855,000.

Fox Mill Rd., 3277-Greg Robert O’Flaherty and estate of Robert T. O’Flaherty to Kenneth and Agnes Myers, $690,000.

Honda Rd., 3103-David Wendel Hauck and estate of Mary Jane Hauck to Michael R. Deaven and Courtney T. McPhie, $645,000.

Pony Ridge Way, 3275-Atta Owusu Ansah to Robert and Luz E. Wadden, $1 million.

Twin Mill Lane, 2100-Lawrence and Sara S. Hodapp to Arthur and Holly Foley, $825,000.

Wheatland Farms Dr., 3189-Matthew Clark and Maryam Emdadi Smith to Brian and Alexandra McCarthy, $1.38 million.

RESTON AREA

Beacon Pl., 2033-Shiv Varma to Theodore and Mildred P. Benjamin, $875,000.

Branleigh Park Ct., 2364-Pirooz and Cheryl Ann Parnian to Cheng Zhou and Yan Ma, $346,000.

Cabots Point Lane, 2113-Stephen and Sharron P. Cristofar to Mark Young and Carolyn Heier, $687,100.

Chestnut Grove Sq., 11252, No. 25-Clara Espitia to Georgia Sheehy Beans, $230,000.

Cobblestone Lane, 2097-David and Bridget Greci to Stephen M. Musheno and Kathleen C. O’Shea, $639,500.

Dasher Lane, 1340-Neil B. and Nancy McDonnell to Sherman S. and Sahana P. Hundal, $955,000.

Freetown Ct., 2337, No. 11C-Christopher Scott and Alexandra O’Bryan to Dilip Kumar, Chhandana and Aniruddh Roy, $205,000.

Gunsmith Sq., 2226-Patrick E. and Nancy McCann to Melody A. Giangreco and Melinda Woodward, $349,000.

Karbon Hill Ct., 11713, No. 706A-Virginia Sell Now Corp. to Catherine Marie Blowers, $353,000.

Lake Shore Crest Dr., 1720, No. 35-Matthew Gregory and Emma June Klein to Joshua Brian Hamilton, $349,000.

Market St., 11990, No. 812-John A. Soldano to Ronald W. and Julie A. Redfern, $1.2 million.

Market St., 12000, No. 373-Bijon and Carolyn Raychawdhuri to Leah Welch, $289,000.

Market St., 12001, No. 446-Farokh Bayegan and Soheila Haghi to Dale Shannon Garrett, $479,000.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 302-Roslyn B. Rakoff to Masaki and Kazuka Takahashi, $699,000.

Oak Spring Way, 1614-Michael B. Millett and Sarah E. Saxton to Shirl C. and Kristina E. Lakeway, $530,000.

Pine Cone Ct., 11557-Steven J. Greenbaum to Paige C. and Max D. Cassell, $517,500.

Roland Clarke Pl., 1971-Reston Valley Corp. to Aaron Mark and Sandra Marie Alpher, $915,000.

Scandia Cir., 1559-Alexandra Dimattina to Andrew Todd Grivetti, $510,500.

Stoneview Sq., 11606, No. 11C-Brian J. Kendell to Bhupinderpal Singh and Manpinder Singh Panesar, $240,100.

Summerchase Cir., 11715-A-Sanjay and Divya Kulkarn to Thu Haphem and Huy Rockey Pham, $207,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1002-Monika M. Jassal to Ghazal Shajari and Mani Shajari Khaveh, $435,000.

Villaridge Dr., 1983-B-Alicia L. Benjamin to Jonathan A. West, $284,000.

Waterhaven Ct., 11488-Peter Nielsen to Adam and Joanna K. Gwiezdzinski, $680,000.

Whitetail Ct., 2308-William P. and Gilda B. Stoll to Michael John Mikaily, $519,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dreher Ct., 6063-Beazer Homes Corp. to Tabinda Naeem, $704,549.

Patrick Henry Dr., 3041, No. 202-Robert A. Lee and estate of David G. Evelyn to Marcos and Dorothy Almanza, $190,000.

SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 8802-Ryan H. and Suzanne L. Burke to Nathan and Julie M. Hartenbach, $650,000.

Brunswick St., 5907-Fink Solutions Corp. to Andrew Duchnyez and Blair Aiken, $556,000.

Eucalyptus Ct., 8416-Raymond J. and Patricia E. Denis to Joyce Rhoda Goldner, $315,000.

Giltinan Ct., 9078-Richard Theodore and Margaux Antonia Craig to Lucia Margarita Rey Mora and Arturo Cubillos, $460,000.

Hanks Pl., 7122-Alan L. Sikes to Keung H. Fu and Kuen S. Yeung, $540,000.

Jovin Cir., 8404-Thomas R. and Deborah A. Myhre to Michael T. and Aracely Baxter, $500,000.

Luce Ct., 8367-Salvatore Ferro to Amanda M. Kohler and Adam S. Legrand, $417,000.

Oriole Ave., 7223-Billy and Jennifer Faires to Amanda Lofgren and Lawrence Lazewski, $753,000.

Spring Summit Rd., 7428-Barry S. and Janice C. Spector to Elizabeth K. and Mark L. Demulder, $845,000.

Sugar Creek Lane, 8475-Mariah J. and Bryan M. Turizo to Dina Hoa Nguyen and Tuong Mgoc Pham, $333,000.

VIENNA AREA

Addison St., 2336-Rashad Lydell and Natalie Suzette Hyatt Moore to Eunsung Lee, $1.65 million.

Broadleaf Dr. NE, 306-Dongyun Mao to Ryan S. and Sarah A. Maddock, $749,500.

Cobble Pond Way, 1284-James A. Rhodes III to Mark Smethurst, $1.25 million.

Frank St., 2133-Gregg M. and Connie M. Burgess to Lawrence A. and Judy R. Depaolis, $1.2 million.

Hunt Valley Dr., 8406-Steven N. Frank and Lela R. Martinez to Ambuj S. Sinha and Ruchita V. Singh, $830,000.

Malraux Dr., 2311-Greg and Leslie Barnhart to William F. and Shirley T. Alexander, $845,000.

Moorefield Creek Rd. SW, 916-Tracee Jo Hamilton to Bita Little, $661,900.

Park St. NE, 322-Gregory J. Koch to Michael and Kayley Cerney, $1.2 million.

Pickett Pl. SW, 1001-John L. Nicol and Elisa T. French to Stephen M. and Amy V. Scott, $753,100.

Rehoboth Ct., 8518-Paul D. Falkenstein and Mary S. Savitsky to Danny Chenqingyu Lee, $865,000.

Upham Pl. NW, 717-Karen J. Elmquest to Tyler and Sierra Woodruff, $700,000.

Wynhurst Lane, 1412-Joseph G. and Mary S. Rossmeier to Vanessa and Shiv Varma, $1.25 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Harithy Dr., 2169-Gregory Ryan and Stephanie Carrier Donley to Janet M. and James M. Irving, $1.06 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bellamy Ave., 6813-Frank J. and Andrea K. Link to Jesse Rieves and Shelle Lind Wightman, $580,000.

Earthstar Ct., 6800-Jimmie B. Spivey and Pok I. Kim to Billy Stephen Tindell and Deborah Krohn, $549,900.

Hidden Ridge Ct., 7214-Romeo S. and Sharon M. Lim to Sintayehu Abebe, $489,000.

Lamont Ct., 6022-Cameron D. and Patricia A. Stuart to Daniel Delbert and Megan Devine Purkey, $710,000.

Narcissus Ct., 7917-Geoffrey and Andrea M. Brown to Aaron J. Chetelat and Sandra Fonseca Chelelat, $632,000.

Queenston St., 5926-Ronald Steven and Jodie Lynn Hunter to Gil Hyeong Lee and Jodie Inn Rhee, $523,000.

Stream Way, 7342-Scott M. Stoner and Roberto Contreras to Szymon Marcin Dura and Valeria Paulina Ibanez, $485,000.

Treeside Ct., 7920-Jason C. Rodriguez and Ann Marie Hixson to David B. and Elizabeth M.M. Klett, $511,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ashby Rd., 9805-Arnes and Anna B. Hadzic to Jae and Kilku Lee, $995,000.

Byrd Dr., 10918-Edith L. Beyke and Paula Graninger to Yerko V. Baptista Garvizu, $387,700.

Country Hill Dr., 3530-Brent V. and Jennifer M. Deforest to Allen William Andreas Jr. and Zahra Faridzadeh, $580,500.

Heritage Lane, 3605-William Adam and Salah Mun Rhodes to Carrie L. and Jon Randall Mock, $1.17 million.

Lexington Ct., 4115, No. 101-Deborah M. Wilson and estate of Mae Hightower Van Damm to Muhammad Muneeb Warraich and Hajara S. Chaudhry, $335,000.

Oakwood Dr., 10922-Metro Fine Properties Corp. to Anthony P. and Ashleigh B. Coleman, $575,000.

Poplar St., 4102-Kristin W. and Joseph R. Trahey to Jane and Patrick Gorey, $585,000.

Scout Dr., 10214-Rhett Eric and Pamela Jo Gable to Hanna C. Petro and Ryan J. Donaghy, $590,000.

Yorktown Ct., 10677-William R. Zeralsky to Yage Wang, $825,000.

Falls Church

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.