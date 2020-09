Potomac Ave., 6602, No. A2-Deborah J. Bernstein to James K. Davis, $209,000.

Vernon Terr., 6104-Henry and Eleanor Glenn Stoever to Nancy Hulkower, $1.35 million.

Wakefield Dr., 6631, No. 807-John R. Beresford to Vincent Bernard Bogan, $195,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 915-Gracie Nell Denney and estate of Janette Strickland Foster to John Giglio and Susan C. Winckler, $185,000.

15th St., 6417-Robert H. and Colleen C. Holmes to Chad W. Brown, $743,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Birchleigh Way, 6528-Kyle J. and Stephanie A. Schoembs to Timothy Donahue, $470,000.

Bush Hill Dr., 5912-Homayoun Nouri to Alfredo Joseph and Victoria Joy Constantino, $600,000.

Cromwell Pl., 6022-Aaron Dean and Keziah Emily Utsler to Vishal Arjan Aswani and Anusha Chatterjee, $571,049.

Dunman Way, 6334-Le Euell Nolan and Katherine Jaudon to Manish Sehgal and Elena Kravtsoff, $604,900.

Fieldhurst Ct., 7020-Neelaabh and Bhumika Shankar to Alexander T. Austin and Maria Bingham, $599,900.

Glassell Ct., 6610-Vansri S. Stephens to Junior Rojas Vallejos and Mabel Soto, $520,000.

Kelsey Point Cir., 6629-Molly Ann Spedding to John Richard and Brittany A. Roberge, $537,000.

Langton Dr., 5918-Stephen and Tiffany Petzinger to Kesly J. Joseph and Marquis D. Ebanks, $480,000.

Lochleigh Ct., 6554-Sharon Lynn Hardy to Sarah Zaboli, $440,000.

Norham Dr., 5960-Hantek Investments Corp. and Adgroup Corp. to Robert and Melissa Bouffard, $587,200.

Patience Ct., 6390-Samantha L. and Jon K. Reynolds to Karen Winter Maddox, $395,000.

Rolling Creek Way, 6937-Lance D. Jenkinson to Philip and Emma Kroll, $611,005.

Sibel Pl., 6251-Gonzalo Cordero to Chad R. and Therra Weinberg, $810,000.

Thurlton Dr., 6625-David M. Keller to Justin and Roberta Park, $635,700.

Warren Point Ct., 6410-Patricia Dorsey and Antonio Maura to Andrew John and Nicole Simpson O’Donnell, $510,000.

ANNANDALE AREA

Althea Dr., 4920-Mark Christopher Gibson and estate of Carolyn V. Gibson to Bran F. Mahoney and Qiyang Xu, $669,000.

Bristow Dr., 4913-Robert J. Ryan to Matthew and Peggy June Pottenger, $537,000.

Crossman St., 6813-Lotus Homes Corp. to Salvador and Giuliana Villamil, $777,000.

Elan Ct., 4467-Melby T. Espinoza and Arturo Melendres to Borhan Uddin, $460,000.

Frost Way, 8505-Rosalia G. and Lawrence J. Meyer to Rachel A. and Gary A. Byrd, $870,000.

Killebrew Dr., 7707-Ngoc T. and Tuan T. Nguyen to Henry Tamang and Mary Kathleen Lorca Alba, $542,500.

Lake Blvd., 3912-Babc Inc. to Andrew Miguel and Rachel Diana Gassen, $949,000.

Masonville Dr., 7200-Heidi Hicks Clary and estate of Virginia Sybil Hicks to Rebekah L. and James R. Edmister, $625,000.

Shrine Ct., 6814-Smith Family Construction Corp. to Jacob A. Wood and Courtney N. Miller, $790,000.

Wakefield Dr., 4301-Thomas L. and Maureen C. Sullivan to Daniel Phillip Eckstein and Samuel Alan Berndt, $755,000.

Woodburn Rd., 3358, No. 14-Carol A. Crull to Tyler C. Phillips, $190,000.

Wynnwood Dr., 4204-Church United Methodist Arlington Dist to Luizaga Soria Galvarro and Mariana Vicens, $625,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Boston Dr., 5900-Department of Veterans Affairs to Herman Ip, $545,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 407-Ivonne Tirado to Jose Louis Angulo and Danielle Marie Rasmussen, $315,000.

Leesburg Pike., 6137, No. 504-Kelly Ernest to Joel O. Vargas, $179,990.

Powell Lane, 3747-Danielle Nicole MacDonnell to Yuanfeng Gao and Annabel Li, $720,000.

BURKE AREA

Birch Leaf Ct., 6439-Charlotte Valle to Ann Karen Aizon, $350,000.

Burke Rd., 9140-John A. Vasquez to Sam Vafaei and Alexandra Lucas, $496,000.

Cove Landing Rd., 5934, No. 301C-Marbin A. and Carisa C. Pineda to Bao Nguyen, $230,000.

First Landing Way, 5780-Matthew V. and Matthew Vincent Hartman to Chase Noelle and Jacob Thomas O’Connell, $350,000.

Jacksons Oak Ct., 5851-Scott A. and Kristen E. Hoefke to Brian Wesley and Emma Swedberg, $430,000.

Martins Landing Ct., 6163-Mark and Jacqueline Bumiller to Christina Theriaque, $420,000.

Odyssey Ct., 9400-Ronald B. and Betty L. Beatson to David and Jennifer Wagar, $520,000.

Quiet Pond Terr., 10224-Laura A. and Christopher Beck to Bridget Euliano, $451,000.

Rockwell Ct., 6112-Geoffrey S. Uy to Daniel C. Collier and Yun Ting Wang, $680,000.

Stavendish St., 5466-Marla Eileen Henderson to Cristian H. Carpio, $446,000.

Waterside Dr., 10111-Joan E. Bolyard to Tawfiqul M. Islam, $900,000.

Wooded Glen Ave., 9440-Thomas J. and Leisa M. Clark to Karin E. and Christina J. Mahoney, $849,000.

CENTREVILLE AREA

Battery Ridge Lane, 14550-Steven Ercolano to Sarah Ali, Saad A. Aldoohee and Sanna Elias, $408,000.

Black Horse Ct., 14480-Deborah Susan Brady and Deborah S. Argenzio to Blair Fogarty, $385,000.

Chelsey Pl., 14513-Mary Lane and Jeffrey Lawrence Kidwell to David Kindle, $330,500.

Creek Branch Ct., 14546-Timothy M. and Cynthia Rooney to Anil and Tinni Bagga, $457,500.

Franklin Fox Dr., 14005-B-Karl Svendsen and Kaitlyn Rice to Susan and Joseph Ahn, $362,000.

Gresham Lane, 5636-Ernest H. and Harmony R. Patton to Andrei Shamenko, $476,500.

Hoskins Hollow Cir., 6110C-Heana A. Martinez to Denver D. and Kum C. Neal, $378,000.

Muster Ct., 6443-E. Michael and Susan N. Chiaparas to David H. and Sarah J. Olson, $699,900.

Pickets Post Rd., 14705-David Newell and Lynnette Lee Barstow to Thomas Zuo and Yan Zhi Huang, $650,000.

Rocky Valley Dr., 14118-Hyun Keun Lee and Yoon Mee Noh to Munkhjargal Namsrai, $350,000.

Rydell Rd., 14805, No. B1-New Vision Remodeling Corp. to Karen Vanessa Lemus, $190,000.

Secret Hollow Lane, 6230-Dianne W. Miller to James E. and Jane E. Nusser, $485,000.

Smithfield Ct., 6852-Margaret Huckaby and Carmel M. Keilty to Jason and Katherine McCombs, $800,000.

Sunset Ridge Ct., 6012-Geeta and Ravindra Rawat to Monica Marcelli, $340,000.

Trillium House Lane, 6495-James M. and Jean M. Marotta to Moung Soo Lee, $1.05 million.

Westbourne Pl., 6012-Hee Jung Suh to Hee Joun and Young Hee Rhee, $370,000.

Winterfield Dr., 14619-Craig and Valerie Dykstra to Stephanie Lin, $378,000.

CHANTILLY AREA

General Kearny Ct., 4320-Jay and Christine J. Garant to Smajo Hurko and Tasmia Ahmed, $546,000.

Kincaid Ct., 4217-Jeremy and Nicole Haag to Tuyet Trinh Nguyen and Truong Ly, $535,000.

Norris Ct., 4601-Joshua and Marian O’Connell to Kishan Singh and Kamla Nainwal, $490,000.

CLIFTON AREA

Chapel St., 12743-Michael F. Anton to Adam Tyler and Erin Sarah Cirigliano, $679,900.

Melstone Dr., 13633-Pauline A. Doan to Jonathan and Kathie Oszust, $654,900.

Rock Fall Ct., 6718-Stacy L. Purdy and Michael S. Lautar II to Shannon and Matthew King, $799,900.

Union Village Cir., 13633-Michele Nofal and Romie Oplinger to Anupam Menon and Mackenzie Olson, $670,000.

FAIRFAX CITY AREA

Amberley Lane, 3221-Darlene Armenta and Newrez Corp. to Hedayat Ullah, $606,000.

Aristotle Dr., 11355, No. 8-310-Taoufik Baho and Abderrahmane Fawzi to Morteza Mostaghim and Gita Haddadi, $326,000.

Beacon Grove Cir., 4455B-Kristy Chen to Mihad and Mohamed Abdalla Mohamed, $430,000.

Bleeker St., 2907, No. 3-302-Thanit Baker and Katie N. Truong to Heather Lam, $520,000.

Casbeer Dr., 12452-Caton and Kaley Jarrett to Shawn and Julian Purvis, $640,000.

Cordova Pl., 3704-Mantua Investment Group Corp. to Amy Franklin and Matthew Leonard Giuliano, $943,000.

El James Dr., 9232-Bradley Scott and Janet A. Gaspard to Jason Graham and Emery Ellis MacFarlane, $675,000.

Fair Stone Dr., 4405, No. 202-Bita P. Mehrbakhsh to Veronica Elizabeth Fiorini, $290,000.

Forestdale Dr., 4685-Mulreany Properties Corp. to Tea Kyung Yoo, $482,000.

Gainsborough Dr., 4766-Louis and Louis P. Pak to Brandon A. and Jinah Rodriguez, $512,000.

Heron Neck Lane, 4824-Tamara Lynn Anderson and Tamara L. Udbinac to Gustavo Emillo Abel Tutera and Maria Soledad Amira Alvarez, $582,500.

Hideaway Rd., 2906-Cameo Folz to Matthew William and Leah Alexis Mariner, $840,000.

Lady Somerset Lane, 12725-Gregory R. and Holly S. Kincaid to Karen B. Van Curen, $790,000.

Meadow Field Ct., 4102-Rory Allen and Mitzi Matkin to Thomas M. Salopek, $526,000.

Olley Lane, 4327-Dong Zhang to Sang Um and Kelly Soonsook Nam, $795,000.

Parkside Dr., 11919-David A. and Kathleen A. Scarbalis to Tsun Chuan Wu and Yie Jane L. Wu, $785,000.

Penny Lane, 2916-Daniel J. and Alison Barkan to Philip N. Valenzo and Jill K. Yastishak, $806,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 351-Ajay and Dhooleka Raj to Jeffrey K. Wellman, $485,000.

Ridgeton Hill Ct., 5501-Marianne Gerrard and Marianne Corbishley to Peifeng Yan and Xiaohong Guo, $475,000.

Rothbury Sq., 11480-James W. and Eve L. Supica to Young Sil Hong and Hae in Lee, $580,000.

Saintsbury Plaza, 2907, No. 306-Charles Edwin and Eva A. Dempster to Barbara A. Hospodar, $424,900.

Southern Elm Ct., 3036-Brian McCarthy to Justin Gianndrea and Abigail Baxendale, $550,000.

Stockwell Lane, 9618-Vikas Joshi and Meghna Mirchandani to Brian W. Pitman and Victoria A. Que, $740,000.

Tallow Tree Pl., 3950-Hyon Ok Kim to Mario and Angelica Gutierrez, $490,000.

Valley Ridge Dr., 3904-Yoo Ki and Sung Eun Kim to Ansook Park, $410,000.

Windsor Hills Dr., 5320-Eric Joseph and Renee Armour Florea to Michael P. Korb, Julia Nigrelli and estate of Michael Patrick, $775,000.

FAIRFAX STATION AREA

Copperleaf Lane, 9029-Rozelin Prochaska to Sadaf Ajmal and Zeshan Qadir Aziz, $700,000.

Meadow Edge Terr., 8630-Whitecoat Corp. to Megan Benetsky and Evan Brassell, $840,000.

Pohick Station Dr., 6313-John K. and Mary Walton Garner to John C. and Gretchen M. Bowes, $930,000.

Walnut Ridge Rd., 8237-Brian C. and Christine A. Quigley to Sarah C. Poulsen, $675,000.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6650-Cian F. and Amelia P. Cashin to Beck Q. Giesy and Philip J.N. Daniel, $595,000.

Blundell Rd., 3244-Ivan and Andrew Lu to Anthony M. Sweitzer Jr., $450,000.

Camp Alger Ave., 7518-Rayda V. and Jimmy R. Nadal to Christopher Tousley and Arturo Senzano, $615,000.

Fairmont St., 3008-James V. and Elizabeth M. Mitchell to Matthew Joseph and Kayla Etta Rohr, $750,000.

Gouthier Rd., 6736-Omar F. Umacata to Daniel Robert Overstreet, $555,000.

Kennedy Lane, 6623-James Von Spence to Brian M. and Amanda G. Howlett, $976,000.

Lee Oaks Pl., 2810, No. 202-Elizabeth Nelson and Luis R. Ferreira to Bradley R. Hughes, $379,000.

Monroe St., 2838-Joel William and Marian Anne Sigler to David B. Kegley, $590,000.

Sewell Ave., 7131-Andrew R. and Jacqueline Haynes to John M. Kline and Rosita A. Kline, $850,000.

Tyler Ave., 7221-Christopher A. and Lindsey L. Lopez to Scottie Shea and Kelly J. Redden, $850,000.

Willow Point Dr., 7774-Hailey S. Deluca and Haley S. Balzer to Jonathan Tyler Lipkin, $415,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Chadlington Rd., 2363-Andrew Carl Youngs and Marco Jarrell Pounds to Wayne Cheng Wei Lam and Jessica Lyn Hsieh, $1.1 million.

Griffith Rd., 2018-Neil Anthony and Janee Lynn Juliano to Kurt H. Iselt and Chia Lun Chung, $625,000.

Lisle Ave., 7618-John A. Macleod and estate of Helen K. Macleod to Alyssa Renee Long and Theodore Arthur Meyer, $620,000.

FORT BELVOIR AREA

Regional Inlet Dr., 7034-Charles D. and Kathleen K. Carlson to Michael and Sarah Maclean, $560,000.

FORT HUNT AREA

Bradgate Rd., 8703-Peter and Georgia Trypanis to Brian C. and Stephanie E. Epperson, $625,000.

Collingwood Rd., 2210-John D. and Patricia Sullivan to James A. and Mary T. Miller, $715,000.

Fairfax Rd., 7925-David C. and Kelly L. Blomgren to Stephanie L. and Brent R. Hawkins, $590,000.

Sword Lane, 1906-Ralf and Margaret M. Perscheid to Monique L. Parkmon, $700,000.

GREAT FALLS AREA

Arnon Chapel Rd., 9502-Paul B. Rehmus to Katelyn R. and John D. Stephenson, $830,000.

Farm Rd., 11105-Brooke and Sterling Neblett to Rachel and Todd Weidner, $1.15 million.

Inglish Mill Dr., 11263-Anne S. Gabriel to Karyn H. and Vincent Devito, $1.35 million.

Monticello Dr., 10844-Cynthia M. Miller to Paul Giesen and Rebecca A. Connolly, $601,500.

Old Saybrook Way, 501-Gary G. and Mindy N. Spaid to David E. and Alla S. Gatton, $1.35 million.

River Bend Rd., 468-Enid C. Knauth to Theodore B. Olson and Lady Evelyn Booth, $750,000.

Seneca Green Way, 500-Bridgette Hodges to Ronald E. Rivera and Stephanie Tamayo Rivera, $2.23 million.

HERNDON AREA

Amber Oaks Ct., 2906-Talmadge C. and Lynne M. Jones to Cheng Guo and Sisi Ji, $940,000.

Bastian Lane, 2622-Jason Matthew and Jennifer Lynn Joyal to Oscar Gabriel and Stephanie Marie Campos, $594,000.

Campbell Way, 751-Michael J. Wilson and Jieyao Chen to Xing and Wing Li, $435,000.

Centre Park Cir., 12917, No. 213-Rajitha Abburu to Subhash and Kusuma Kalyani Nanduri, $316,000.

Chestnut Ct., 1405-Jeffrey S. and Brenda K. Leong to Ranjit and Anubha Varma, $735,000.

Dulles Pl., 1312-Carlos H. and Lilian L. Garcia to Eileen M. and Robert Sowry, $450,000.

Ferguson Pl., 2121-Amber Sabahat Khan and Amber Ilyas to Jessica Navarro, $311,000.

Herndon Woods Ct., 729-Kenneth J. Settepani and Lizette Schulke to Gabriella Laitano, $395,000.

Jenny Ann Ct., 706-Walter Joseph and Ellen Smart Bawiec to Lucy and Timothy Joe Kirk, $450,000.

Ladybank Lane, 13165-Joseph J. and Kathleen Sefchick to David Marshall Milligan, $668,000.

Millikens Bend Rd., 1520-K2NC Corp. to Seth Evans and Sarah Pearson Mott, $510,000.

New Belmont Ct., 12903-Ann Elizabeth Rambo to Ross Martin and Leila Lynn Kizer, $677,000.

Ridgegate Dr., 12503-Anjani Kumar and Thulasi Prasuna Kalahasti to Chad Criswell and Emmanuelle Dasbach Collie, $670,000.

Schwenger Pl., 13331-Wayne K. Otani and estate of Carol Anne Otani to Eugene Fisher, $218,500.

Silverway Dr., 49-Weichert Worldforce Mobility Inc. to Mac Oul, $639,990.

Sugarland Valley Dr., 12005-Thomas J. and Terry Sue Bertke to Daniel John and Nancy Miller, $630,000.

Whitewood Lane, 1736-Guru Amrit S. Khalsa and Ong Kar Kaur Khalsa to Shyanne Nicole Mortimer and Jason Alexander Gappa, $560,000.

HUNTINGTON AREA

Berkshire Ct., 5841-John P. and Nancy M. Maxwell to Rae Fischer, $494,000.

Jefferson Dr., 2822-Julia Smoot Lutz to Matthew William and Angie Schneider, $471,500.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 403-Mary A. Wallace to Tracy Butts, $290,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 506-Marc E. and Karen Rotterman to Gloria Otero, $370,000.

HYBLA VALLEY AREA

Hillside Lane, 6418-Betty L. Thessin to Gilberto Meza, $460,000.

Midday Lane, 7715-Ronald S. and Beverly S. Gasper to Lorene Williams, $760,000.

Sherwood Hall Lane, 2113-Deborah K. and Douglas F. Knox to Lanoune Baccam and Noel F. Young, $645,000.

Westfield Ct., 7146-Adrian Azer and Candice B. Adams to Jae Ui and Chun Hee Hong, $355,000.

LINCOLNIA AREA

Eagle Ridge Lane, 6341-B-Theresa Quellhorst to Carolyn J. Anderson, $432,500.

Jupiter Hills Cir., 6608, No. 12E-Adam Wayne Foreman to Nouanthong Bourommavong, $319,000.

Sawgrass Ct., 4502-Thach K. Kha and Hong Tran to Sabrina Zowada, $555,000.

Shetland Green Rd., 4570-Monica L. Randolph to Victoria H. Bak, $691,500.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9220, No. D-Christina O. Urrutia to Narayan Dharel, $260,000.

Cardinal Woods Ct., 6740-Patrick L. Lewis to Therese Whang Suzuki and Therese Dongsoo Suzuki, $445,000.

Dogue Indian Cir., 7859-Andre R. Sheppard to Bihel Abebe Tafesse, $415,000.

Hagel Cir., 9600-Hai Q. Doan to Andy Bui, $185,000.

Kanawha Ct., 8757-Roemer M. Alfelor to Allison G. Candiotti, $330,000.

Lambkin Ct., 7804-Walter A. and Ana G. Rodriguez to Tigist Mohammed, $405,000.

Old Pohick Way, 7353-Lee A. and Zelda Batts to Habib M. Girgis, $485,000.

Purple Lilac Cir., 8941-Penelope D. Smith to Walker P. and Sarah Turk Hofmann, $562,000.

Stonegarden Dr., 9137-Embug Corp. to Kristin Lynn and Nicholas James Cosmas, $600,000.

Wolford Way, 7671-Zekria Naseri to David Alexander Clenance and Rebekah Marie Vinal, $403,000.

MCLEAN AREA

Carriage Hills Dr., 7482-Kathleen Wu and Guang Xu to Lusine Yeremyan and Haroution Ayvazian, $880,000.

Churchill Rd., 6889-William T. Onorato to Aditya A. Patel, $860,000.

Davidson Rd., 1624-Monroe Re Corp. to Michael and Catherine Avon, $2.38 million.

Eldorado St., 7424-Seamus and Bonnie Marie O’Neil to Nagwa H. Khordagui, $745,000.

Evans Farm Dr., 1465-Mark N. and Lee Schneider to Peter R. Schneider and Adrienne Armstrong, $1.6 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 905-Judy Tarjoman to Carter R. Stevens and Samantha A. McFarland, $495,000.

Longfellow St., 1602-Paul N. and Christin A. Stockton to John W. Filkins Jr. and Coutney A. Pence, $963,500.

Melrose Dr., 6707-Jeffrey S. and Mary A. Detwiler to Sara Michelle Stadsklev, $798,883.

Old Meadow Rd., 1808, No. 909-Pardis Yussefieh Dyce and Bagher Nasser Yussefieh to Zaneta A. Bieglecka, $280,000.

Pine Tree Rd., 1352-Middleburg Associates Corp. to Caroline E. and Judson O. Littleton, $2.73 million.

Spring Gate Dr., 1521, No. 10413-Christopher W. Soong to Hannah and Kristofer Hess, $334,050.

Towne Lane Ct., 6730-Farzin N. Ghodsi and Margaret C. Leahy to Janese Duley, $729,000.

Windy Hill Ct., 7400-Theodore C. Knappen to Eunyoung Cho and Jeong Wook Kim, $1.65 million.

MOUNT VERNON AREA

Badger Dr., 8721-Eric K. and Tammi M. Little to Kenneth Brian Snell and Mindy Gayle Brown, $610,000.

Cedarlake Ct., 4308-Oakmont Homes Corp. to Danny Tu Duong, $425,000.

El Soneta Pl., 3907-Mary Bazargan to Catherine Marie Townsend, $198,000.

Gibbs St., 4015-Richard D. and Zewdie Ali Arbuckle to John Irwin Jones IV, $600,000.

Leaf Rd., 8420-Adriana G. Loza to Elvin J. Davison, $439,000.

Shadwell Ct., 5708, No. 104-Nidia M. Colon to Meiha Lei, $180,000.

Woodhue Pl., 3948-Sergio De Jesus Mendez Umanzor and Maria Del Rosario Mendez to Simrat Sran Bains, $219,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Danbury Forest Dr., 5324-Joshua B. Freeman and Jennifer B. Ambler to Thanh Nu Nguyen Ton and Oanh Thi Kieu Tran, $435,000.

Parliament Dr., 8605-Andrew M. and Rachel D. Gassen to Paulo S. and Alexandra P. Digilto, $595,000.

Yorkshire St., 5512-Kevin J. and Joanna Rydalch to Erica J. Fouche and George I. Horchidan, $585,000.

OAKTON AREA

Cobb Hill Lane, 3148-Robert A. Sobolewski and Maritza E. Matheus to Maureen Michele and Dustin Lee Elias, $780,000.

Granite Creek Lane, 10315-Florena H. Mendoza Cagampan and estate of Leticia Mendoza Halloran to Woon Young Kee, $431,000.

Lyrac Ct., 11810-John C. and Tara C. Pitsenberger to Nicholas and Greta J. Goodman, $1.38 million.

Valentino Ct., 3114-Kwi Shin and Sterling Wong to Amitabh A. Adhikari, $577,000.

RESTON AREA

Arbor Glen Way, 11715-Joseph and Carmen Middleton to John L. Pryor, $625,000.

Beaver Trail Ct., 11182-Lauren Greene to Caitlin Colangelo, $260,000.

Brass Lantern Way, 1569-Donald O. and Christiane N. Taylor to Jane Kendall Tuller, $700,000.

Captiva Ct., 12147-RJC Investment Corp. to Michael David Hudson and Christopher M. Boyd, $364,000.

Chestnut Grove Sq., 11252, No. 145-Bernarda and Victor M. Rivera to Juan F. Yanez, $235,000.

Cocquina Dr., 2236-Jacob Lloyd and Joshua Caleb Barnhart to Sean P. and Brianna M. Gillespie, $375,000.

Double Eagle Ct., 2231-Laurent E. and Shari Rae Taylor to James Cole Delucas, $525,000.

Garden Wall Cir., 1381-Stephen C. Gustafson to Christopher B. Winkelmann and Brianna Davis, $279,900.

Headlands Cir., 2025-Charles T. Evans and Cynthia R. Cook to Shana Storms, $351,050.

Karbon Hill Ct., 11717-F-Albert Caceres and Jennifer Munoz to James Robert Mathias, $263,000.

Market St., 11990, No. 1008-Arvid A. Olson to Charles E. McCain Jr., $389,900.

Market St., 12000, No. 426-R. Lorenzo Denino to Darcel E. and Daniel J. Blake, $366,000.

Middle Creek Lane, 2349-Neil and Whitney Michaels to Jonathan P. and Katherine Mchugh, $460,000.

Northgate Sq., 1403, No. 21-Pierce Harrell and Stephanie Victorino Hodges to Yosniel Concepcion, $261,000.

Orchard Lane, 11339-Stuart D. and Adrienne J. Gibson to Michelle and Ian Sugel, $572,000.

Poplar Grove Dr., 1520-Vickie L. Catanzaro and Brian T. Vo to Nicholas J. and Erin S. Michaely, $462,500.

Regatta Lane, 1589-Douglas B.L. Endreson and Lulu B. Endreson to Jacob Ross and Brooke Rachel Ruytenbeek, $715,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 319-Joyce E. Franklin to David L. Martin, $142,000.

Short Ridge Rd., 2308-Ronald E. Simmers Jr. to Kieran O’Leary and Rochelle G. O’Hagan, $659,000.

Stoneview Sq., 11617, No. 2B-Robin Arthur to Bonnie L. Patch and John M. Grillo, $234,017.

Summerchase Ct., 1510-Kevin S. and Patricia McCarthy Naughten to Anne V. Quinn Cors, $205,000.

Taliesin Pl., 12004, No. 22-Sigmund A. and Leonne Rosenthal to Tyrell Martin, $345,000.

Villaridge Ct., 11012-A-Rusul Sadik Salman and Ali Haider Nima Al Tahan to Jay D. and Kim L. Shaffer, $295,000.

Vintage Pl., 1262-Peter Giudici to James C. Giudici, $430,000.

Waters Edge Lane, 1656-Gene D. Robinson III and estate of Theodore J. Duke to Deborah Gonzalez, $612,500.

Windleaf Dr., 1300-L-Cynthia A. Wright to Karen E. Ryan, $400,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dreher Ct., 6065-Beazer Homes Corp. to Joseph James Henry, $744,999.

Manchester St. S., 3100, No. 720-Husnu and Nejla Aydogdu to Jennifer Kristen, $190,000.

Shadeland Dr., 3113-Timothy Laddbush to Joelle Lynn and James Edward Monroe, $920,000.

SPRINGFIELD AREA

Bethelen Woods Lane, 7913-Kelly J. and Daniel G. Hernandez to Sean and Andrea Lankford, $457,500.

Carmela Cir., 8419-Robert and Adrian Arnakis to David L. Hogue, $506,000.

Eagle Rock Lane, 8831-Michael J. Campbell to Armando and Ashley Hogan Martinez, $520,777.

Falling Leaf Rd., 8500-Sharon W. Johnson to Michael Christopher Kullback and Angelica Alicia Hernandez, $610,000.

Godolphin Dr., 7847-Elkin Alejandro Rios to David and Jessica A. Rodgers, $560,000.

Hanover Ave., 6020-Yesenia De Los Angeles Morales Diaz and Sindy Vanessa Rubianes to Thanh H. Tran and Dung T. Nguyen, $480,000.

June St., 7521-Mark and Miglena Abels to Lee McCandless and Geneva Ann Schalk, $550,000.

Meriwether Lane, 6424-Hazel Jean Babler to Tien V. Ho, Chau Duong, Diem Thuy Hoang Ho and Van Trung Trinh, $533,600.

Park Hunt Ct., 9417-Robbie G. Turner and Robbie G. Crite to Gregory John and Kimberly Diane Taylor, $509,000.

Rochambeau Pl., 6911-Dale R. and Frances S. Brogan to Kyle J. and Sara M. Wilhelm, $655,000.

Summerton Way, 6526-Haidar M. and Latifa Afghani Popal to Jocelyn David and Kevin Gerard Dooley, $895,000.

VIENNA AREA

Avery Ct. SW, 1004-Benton H. and Kathleen Eiserman Borum to Andrew C. and Graeme M. Jennison, $795,000.

Brookside Lane, 1767-Jon G. and Linda Hanson to Caton M. and Kaley N. Jarrett, $800,000.

Coral Crest Lane, 9464-Julie Boncarosky and Michael Bradley Holmes to Richard Thewes Jr. and Julia M. Bryan, $1.5 million.

Desale St. SW, 914-Jason R. and Julie C. Wampler to John M. and Nicole Sourk, $1.39 million.

Gallows Rd., 2726, No. 707-Wei Chou Chen to Richard Jonathan and Teresa Lin, $425,000.

Idylwood Rd., 8310-Benjamin T. and Anne O. Liberty to Jing Liu, $759,900.

Mcgregor Ct., 2313-Christopher Albrittain and W. Sydney Albrittain to Eric C. Wai and Yuk Ki Lam, $588,000.

Park St. SE, 1000-Todd Steven and Karen Renee Hastings to John Bremberg, $950,000.

Pleasant St. SW, 230-Daniel P. and Marcia E. Bellegarde to Brereton E. and Sandra Bissell, $1.19 million.

Rockbridge St., 2412-David J. and Alison E. Rowles to Sara Ataya and Ahmad Thabet, $780,000.

Saint Boniface St., 1817-Lawrence John and Kim Michelle Farrell to Robert Alan and Emily Wilson Geckle, $1.01 million.

Talisman Dr., 9324-Elinor S. Wurtzel to Grant and Heather Hollis, $851,500.

Valley Dr. SE, 614-PBK Homes DMV Corp. to Hector Cuevas and Cameo Rae Folz, $1.93 million.

Wilmar Pl. NW, 115-Kirsten B. Jordan to Manish Kumar and Vanita Sharma, $810,000.

Yarmouth Forest Pl., 8054-Ruben and Nellys Cobas to Richard Quinones and Yanan Wu, $725,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Harithy Dr., 2215-Murali Krishna and Padma Penmetsa to Won Kyu and Joy Jeongyeon Lee, $997,500.

WEST SPRINGFIELD AREA

Birchtree Ct., 7902-Karen L. Johnson to Jenai Marie Cox, $449,000.

Forrester Blvd., 8305-Sharon Elizabeth Hall and estate of Edward Paul Wizniak to Kyoung O. Cho, $452,000.

Ivybridge Ct., 8507-Michael E. Bailey to Matthew Aeillo and Kathryn A. Williams, $620,000.

Rexford Dr., 5829-Carmen Rosa Thorndike and Carmen R. Dunn to Luis Malpartida and Erin Elizabeth Furey, $284,000.

Summer Grape Ct., 6651-Blair L. and Evonne A. Labarge to James D. Trimer and Colleen T. Donahue, $480,000.

Wentworth Pl., 7930-Dawit Y. Menberu and Seble Kassa to Hedayat Ullah, $376,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Barlow Rd., 9708-Jeffrey M. and Natalie Evans to Adam G. and Kristina E. Barlow, $640,000.

Estel Rd., 3801-Moises Reyes and Lina M. Perez to Joshua J. Wargo and Chiau Yun Kung, $842,000.

Hill St., 3410-Dai Xuan Nguyen to Joseph T. and Ashley L. McMahon, $588,000.

Maple St., 4102-John W. Ireland to Gil Jesus Gutierrez, $501,000.

Orchard St., 10915-Referred Home Buyers Corp. to Joshua David and Claudia Alejandra Fischer, $555,000.

Spring Lake Terr., 10002-Samuel and Katherine Small to David and Kathryn L. Hebert, $675,000.

Falls Church

James Ct., 410-Estate of Laura Ann Moore and Elizabeth Mary Hensley to Shane and Alison Oleson, $410,000.