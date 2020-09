Rollins Dr., 2224-Michael O. Boyle and estate of Suzanne O. Boyle to Damon and Rebecca Roy, $300,000.

Wakefield Ct., 2105-Peter Allen and Susan Burson Snyder to Thomas and Jennifer Bush Hawkins, $1.65 million.

Wakefield Dr. E., 6611, No. B1-Greg K. and Constance U. Hillman to Laura Kay Angle, $306,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7510, No. E-Farley T.L. Jones to Luiza Kowalczyk, $355,900.

Birchleigh Way, 6525-Karin Elizabeth Osborne and estate of Melvin M. Grantham Jr. to Camille Yeats, $459,950.

Clapham Rd., 5817-Linda Yohn to Ikram Fattoumi Saunders, $595,000.

Dadson Ct., 6212-Omair Farooo to Seth Mikael and Megan Joell Allen, $494,900.

Effingham Sq., 7700-Andy Zhang to Bergman and Maggie Marie Atkinson, $570,000.

Fairview Farm Dr., 6104, No. 105-Christopher at Piney Run Corp. to Michael Stephen Zawasky, $472,846.

Gene St., 7313-Betty Smith to Michael L. Sullivan and Michele Carneiro, $600,000.

Hillary Ct., 6291-Bryan Young to Diego J. Soldevilla and Pornchanok T. Kheocha On, $400,000.

Kelsey Point Cir., 6574-Dale J. and Michiko Swedberg to Lori White, $477,000.

Liverpool Ct., 7264-Lois Y. Watts to Megan Nelson, $400,000.

Mary Caroline Cir., 6923-A-Larry S. Locklear to James Christopher and Carolina M. Rieksf, $190,000.

Norham Dr., 5800-John Seth Poole to Farrukh Bezar, $434,900.

Olivet Dr., 6130-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Sandra L. Dyson, $704,341.

Pine Brook Rd., 3902-Charlotte M. Woods to Henry Joel and Amber Lopez, $740,000.

Silo Rd., 4910-Lena Michelle Walters to Tsung Ying Lee, $491,000.

Terrapin Pl., 6005, No. 303-Andrew John Gaydos to Ravikumar Patel, $350,000.

Virginia Hills Ave., 6534-Benjamin G. and Marya A. Runkle to Amy Christine McAleese, $420,000.

Wigmore Lane, 6107, No. K-Michael C. and Lydia Y. Guerrero to Bobbi Sue and Colin Richard Dailey, $350,000.

Windham Hill Run, 6242-Mcihael and Christina Mendez to Stephen J. and Elizabeth Y. McGovern, $601,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4919, No. C-Shirley and Charles Barnes to Jae M. and Sunny S. Park, $170,000.

Braeburn Dr., 9133-Muthu V. Kumaran to Thanes Liwrungruang and Wichuda Jumpagatgul, $686,000.

Burbank Rd., 8803-Daniel J. and Laura M. Strouse to Miguel and Alyssa Marti, $720,000.

Chapel Dr., 8639-Jeffery A. and Belinda M. Cleveland to Zane B. and Rebecca H. Fitzkee, $720,000.

Fern Lane, 6721-Brian R. Moore to James K. Stepka and Maria S. Gonzales, $485,000.

Indian Run Ct., 6829-Richard Gorman to Erin N. Hargis, $475,000.

Kloman St., 4017-National Transfer Services Corp. to Vivek and Sankalpa Bajpal, $951,000.

Locust Way, 6635-Henry Sgrecci and Susan Hertzler to Kyle P. Parmelee, $676,000.

Pickett Ct., 3826-Russell W. and Katherine N. Deason to Lilia A. Sanchez De Morehead, $520,000.

Saint Jerome Dr., 4221-Lawrence R. Fullerton and estate of Constance H. Fullerton to Ashnoo Nanavati and Brian C. Kempf, $689,000.

Starr Jordan Dr., 4524-Goffrey A. Howe and Linda M.R. Howe to Stuart S. and Jennifer A. McCommas, $650,000.

Wardell St., 7051-Douglas S. Pak to Son C. and Suk C. Pak, $590,000.

Woodburn Rd., 3806-Jack and Dorothea R. Dejong to Robert Martin Blum and Kathryn Elizabeth Rose Blum, $628,000.

Woodland Ave., 8207-Jeanne Tran and Nicholas Kalin to Christopher Paul and Danielle Anne Rose, $825,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Barcroft Mews Ct., 3910-John W. and Kathryn J. Mitchell to Fereshte Pezeshk and Niema G. Sabourian, $685,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1706-Faten M. Abdulkareen to Darrien G. and Tasha M. Demps, $410,000.

Powell Lane, 3737-David P. and Johana G. Ducatman to Gbradley Allen Lane, $715,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1104N-Tyrone and Joni Joseph to Marie B. Regan, $352,600.

BURKE AREA

Bonnie Bern Ct., 6005-Suresh K. and Rashmi Shukla to Claudia Anglade, $424,900.

Castlebury Ct., 5616-Kylee R. Arvizu to Patricia Olsavsky, $470,175.

Edgewater Oak Ct., 5721-Mark and Kari Ann McDonald to Elise Marie Owen, $507,185.

Goldfield Lane, 9420-William E. and Lynette M. Marion to Colin Andrew O. Haver and Nicole Bard O. Haver, $746,000.

Kendrick Lane, 5524-Maria Pia Cash Flores to Mark Andrew Flint and Meagan Marie Vakiener, $505,000.

Newchandler Ct., 6656-Reed Family Investments Corp. to Jacob Ray Sipe and Chelsea V. Kelly Sipe, $670,000.

Outhaul Lane, 7326-Yared Benyam and Edom Aweke to David P. and Brigitta S. Brennan, $662,000.

Quiet Pond Terr., 10243-Renae R. Hubbard to Mina Nessim and Mary Habib Meawad, $340,000.

Swift Current Ct., 5518-Andrew and Valerie Vardaro to Ban Chong Yoo, $476,000.

Walnut Wood Lane, 5758-Mary Louise Nancy Rekart and Jerome Rekart to Eric Richard Pazdalski, Meghan Elizabeth Solis, Richard Walter Pazdalski and Sara Lynne Pazdalski, $410,000.

Wye Oak Commons Cir., 12263-Curt E. Copeland to Kyle Hykyun Chung, $425,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14745-Paramount Investments Corp. to Elaine Austin, $330,000.

Betsy Ross Ct., 6328-Sher B. and Nira Lawati to Rekesh Shrestha and Orbita Malla, $350,000.

Cochran Pl., 4715-Naryana Sundaram and Sowjanya Rajavaram to James J. and Sheryl D. Hubert, $740,000.

Creek Branch Ct., 14514-Joshua and Jamie Johnson to MD Kabir and Jamenoor Ahmed, $440,000.

Deviar Dr., 13912-Mary Ellen Untiedt to Jennifer P. and Yong Ok Gallagher, $495,000.

Field Flower Trail, 6319-Justin Landry to Yeonhee O. Chang and Hyung Sil Shin, $450,000.

Glen Meadow Rd., 5219-Mark C. and Eric GH Stalcup to Subrata and Kastruri Chakrabory, $630,000.

Gunners Pl., 13920-Jorge R. Rodriguez to Jonathan Keith Quinn, $386,500.

Heritage Crossing Lane, 14263-Jose M. Chavez to Nasra Malik, $382,000.

Jovet Ct., 14604-Herman V. and Sandra F. Fink to Andy Nguyen, $369,000.

Mackenzie St., 5710-Patrick J. and Dawn A. Galloway to Edwin Philip Schreier III, $585,000.

Middle Creek Pl., 13938-Don and Michele Bennett to Joshua Dike, $440,000.

Palmerston Sq., 14839-Amale Bejjani to Erin Vaughan, $327,500.

Rampant Lion Ct., 13830-Jeffrey A. and Patriicia R. Reniere to Shannon and Natasha Anderson Bryant, $432,000.

Round Lick Lane, 14373-James Chyi Mao and Sun in Ju Mao to Gimay H. Weldegiorgis and Alem Teklehaymanot, $553,000.

Sequoia Farms Dr., 5400-Michael D. Bell to Yoo Ki and Sung E. Kim, $570,000.

Stillfield Pl., 15052-Barnwell I. and Denise J. Legge to Jamie Dominque and Christopher Daniel Botzer, $699,900.

Tree Line Dr., 5412-Edward J. and Bernadine C. Ohare to Andrew J. and Keira J. Sheldon, $565,000.

Virgin Rock Rd., 5512-Phillip A. and Donna E. Titzer to Veronica Adriana White, $630,000.

Wetherburn Dr., 15167-Michael E. and Ghada Touma to Fadi and Farrah Chahine, $585,000.

Woodfield Dr., 5165-Patticia A. and Bernardino J. Jaramillo to Jennifer Lambert, $471,000.

CHANTILLY AREA

Hamlin Ct., 4144-David M. Sanborn to Martin D. and Kirsten J. Rodriguez, $383,000.

Sand Rock Lane, 4613-Frank Landefeld and Rachel Kahn Johnston to Basharat Khalil and Khoula Basharat, $790,000.

CLIFTON AREA

Fairfax Station Rd., 12400-John M. and Diane B. Mauthe to Peter P. and Michele Ledoux Pascucci, $1 million.

Ivakota Farm Rd., 13324-William G. Campbell and Betty Kay Duggan to Kiarash Joseph and Shokoofeh Rezazade, $1.03 million.

Marleigh Lane, 14013-Patrick and Katrina Jones to Jennifer and Jason Herbek, $690,000.

Orchard Hill Ct., 5823-Cecelia A. Hunt to Morgan M. Duffy, $267,500.

Tiffany Ct., 7609-Robert A. and Kelly J. White to Dominic A. and Savina A. Williamas, $620,000.

FAIRFAX CITY AREA

Adare Dr., 10928-Gideon John and Autumn Valentine Steinberg to Charles Rodman Sterling and Ana Sofia Siliezar Rodas, $615,000.

Aristotle Ct., 3851, No. 1-313-Yashmi Yogaraj to William Claiborne and Ashley Knyte Cunningham, $338,000.

Ashford Lane, 4345-Charles H. Anderson to Ben Gorban and Danielle Montag, $780,000.

Beech Haven Ct., 5285-Madonna B. Aldrich and Maureen Delaney to Alyce Morrison, $930,000.

Bronte Dr., 9609-Corinne Jervis Cookmeyer Kann and Corinne Jervis Cookmeyer to Ramine and Nicole Alicea Dash, $799,000.

Cantrell Lane, 3146-Albert W. and Nancy R. Kegerreis to Jeremy and Flavia Huang, $555,000.

Cheshire Meadows Way, 5403-Jay Pankaj Sheth and Sasina Varnasup to Tyler M. Smith and Cari L. Schwenger, $472,500.

Corkwood Pl., 3871-Michelle M. Gesker to Raul Bryan Ayllon Sierra Alta and Celsira Sierra Alta, $515,000.

Esabella Ct., 5306-Yubiao Deng and Lijing Sun to Andy Kun Kim and Geeyun Kang, $755,000.

Fairfax Commons Dr., 11601-Stella J. Tamao to Marjorie Willner and Yen Nong, $565,900.

Farmview Ct., 9514-William H. Truslow to Thieu X. Phan and Hoal T.B. Ton, $627,500.

Golf Ridge Ct., 12006, No. 102-Robert L. Fremeau to Joel S. and Jessie H. Gardner, $324,900.

Green Leaf Ct., 12106, No. 101-Petar Radakovic to Yijun Niu, $315,000.

Harrow Ct., 5402-John M. Rider to Kyle and Colleen McNiff, $786,250.

Hollyoak Pl., 10401-Jeffrey L. and Gina M. Goodrich to Ryan Gauthier, $550,000.

Karen Dr., 8910-Patricia H. and Patricia H. Peterson to Morris J. and Martha Amitay, $999,900.

Lakewhite Ct., 5503-Ishani Ghosh and Aniruddha Guha to Jenna Brooks, $465,000.

Maury Rd., 9645-Carl F. and Aporanee S. Vercio to Ricardo Rodriguez, Doris Maria Rodriguez and Carlos Alberto Salinas Teran, $727,500.

Memory Lane, 13021-Michael McCullough to Quentin M. and Mariana McGreer, $600,000.

Monument Ct., 4126-B-Mark R. and Grace Y. Trimakas to Robert Earl and Betty Fay Hutchinson, $338,000.

Olley Lane, 4408-S & J Real Property Ventures Corp. to Nabila Rahman and Navid Choudhury, $1.39 million.

Penderview Dr., 3903, No. 1527-Ryan M. Ferguson to David R. Riegel, $207,000.

Robertson Farm Cir., 11815-Hae Kyung Lee and Hyun Jin Kim to Kyle Zhai and Stephanie Fan Sun, $937,000.

San Juan Dr., 4322-George M. and Edna J. Kindley to Jose A. Figueroa and Lyajaira Caquias Mercado, $660,000.

Sleepy Lake Dr., 4217-Sharon Moynihan to Chantal and Andrew Maddox, $503,500.

Stonehurst Dr., 3189-Irene Markovich to Tod O. and Monica R. Talley, $500,000.

Tannery Ct., 13305-Jeffrey and Alissa Garcia to Gopi Mohan Rao and Malathy Rammurpthy, $641,000.

Valley Ridge Dr., 3916-Michael D. Nelson to Robert Ellis, $560,000.

Westbrook Mill Lane, 11302, No. 202-Burke A. Wiest to James C. Hoyt, $340,000.

FAIRFAX STATION AREA

Argent Cir., 8311-John H. and Karen A. Heinz to Pzurenia C. and Chase C. Patrick, $825,000.

Cross Chase Ct., 8626-Jason Lawrence Scanlon to Edward Walter and Candy W. Oliver, $804,000.

John Way, 9100-Marc H. and Linda M. Bentlin to Maria G. Binetti and Ziad T. Aboona, $755,000.

Park Cir. S., 9746-Max E. and Susan Anne Miller to Steve M. and Julie M. Forde, $890,000.

Westpointe Dr., 8416-Don Carlos James Blasingame and Toby Lee Schonfeld to Karen H. and James F. Carlisle, $800,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3411-William Lee Matson and estate of Robert Gerald Matson to Daniel Huynh and Myanh Nguyen, $385,000.

Elm Terr., 3319-Micahel and Sherry Evanoff to Stephanie Paone and Dan Epstein, $796,100.

Holly Berry Ct., 3230-Mark Leonard Pasierb and Janice Cheryl Peterson to Bryan and Carolyn Steffen, $815,000.

Lee Oaks Ct., 2809, No. 201-Andrew Yao to Robert and Yen Ching Lin, $340,000.

Poplar Ct., 7312-Erin and Matthew Coleman to Jerad Scott and Maria Covalenco Tietz, $650,000.

Roundtree Rd., 7028-Houzzbuyer Corp. to Stuart A. Hale and Tammy Crawford, $635,000.

Tod St., 7226-John Michael and Mary O. Riemer to Christopher Martirano and Elizabeth Secue, $750,000.

Woodley Lane, 7102-Sarah McGuire and estate of Valerie May to Ken Hoang and Quynh Mai, $411,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Fisher Dr., 7725-Dale W. Cassidy to Joshua Thomas and Laura Rose Hearne, $602,323.

Mayfair Mclean Ct., 2042-Lawrence N. Goldstein and Pamela G. Sauber to Wenchong Shu and Duan Zhang, $1.05 million.

Pimmit Dr., 2018-Joanne M. Zellers to Rong Cai and Daquan Zou, $615,000.

FORT BELVOIR AREA

Inlet Creek Ct., 6973-Michael McGraw and Emily Blanco to James Horsley, $615,000.

FORT HUNT AREA

Jackson Rd., 7924-Tara Wyzik and Tara Kastanias to Iulia Elena Murga, $567,000.

Old Stage Rd., 2102-Karin V. Christian and estate of Julia Christian to Anne Burnley and Christopher Joseph Robinson, $711,500.

Riverside Rd., 8401-Steven K. and Frances P. Zurndorfer to Beth A. Teach, $635,000.

GREAT FALLS AREA

Arnon Chapel Rd., 9314-Belg Capital Corp. to Lynn Young and Brian Anthony Maloney, $1.33 million.

Hollyview Dr., 11696-Burton E. and Mary L. Morrow to Mohaimina and MD Ehteshamel Haoue, $990,000.

Polo Pl., 805-Mark R. and Donna Marie Zimmerman to Matthew P. and Elizabeth H. Mattis, $1.25 million.

Runaway Lane, 10627-Dominica E. Stamper to Arthur Sarkis Satian, $660,000.

Van Dusen Ct., 896-Charles Thomas and Ruth Elizabeth McCully to Michael Good and Asma Sarwary, $973,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12901, No. 201-Christian W. and Azeb E. Ruenzi to Tina Khartami, $295,000.

Attorney Ct., 1604-Timothy A. Monahan to William Campos and Megan Dehaan Eckert, $525,000.

Builders Rd., 12716-Robert Daryl Rook to Kevin Pennington, $465,000.

Cedar Run Lane, 13619-Eugene J. and Jenette M. Brissette to Venkata S.S. N. Bonala and Amulya Kolapalli, $612,000.

Centre Park Cir., 12945, No. 405-Julie Demarco to Jessica R. Glorioso, $230,000.

Cooper Station Rd., 1234-Jeanne C. Maysonett to Philip M. and Katherine M. Richardson, $565,000.

Emerald Chase Dr., 2990-Robert Danielo and Marsha Rodgers King to Moin and Saman Shaikh, $652,000.

Flynn Ct., 1437-Dale S. and Lynn L. Gabirel to Donna Jeannine and Shannon Alexander Gabriel, $584,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12621-Deborah F. Peverill to John and Marit Seybold, $674,900.

Herndon Pkwy., 627-Shaddy F. Moumen and Melanie Khoury to Japjeev Kohli, $636,000.

James Madison Cir., 2559-James W. Fleming Jr. and Sharon Rose D. Fleming to Sridhar Yehanandram Sathyanarayana, $536,500.

Kinship Dr., 12747-Hayley B. Sherwood and Shannon J. Beaudin to Samantha Smeaton and Mario Sandino, $560,000.

Longleaf Lane, 12804-David and Angela M. Back to Joshua Michael and Jessica Costa, $519,000.

Monaghan Dr., 2182-Joshua J. and Baylee A. Kowert to Scott M. Zimmet and Megan E. Hennessy, $357,000.

Paddock Gate Ct., 2618-Jeffrey S. and Kathleen G. Dussault to Larry and Desiree Satterfield, $800,000.

Preuit Pl., 13352-Edin A. Navarro and Maria E. Santos De Vighi to Betty L. Contreas Rodriguez, Jeffrey A. Funes, Brayant Antonio Fuhnez and Martin M. Reyes, $352,000.

Rosiers Branch Dr., 12008-Daniel P. and Alysa A. Lombardozzi to Eric Brown, $680,000.

Shallow Ford Rd., 1315-Steven M. and Regina T. Mauren to Elizabeth Ann Wang and Todd A. Langford, $540,000.

Sugar Maple Dr., 12199-James W. Huang and Deborah Sachie Nagy to Kyle and Stephanie M. Guilfoyle, $835,000.

Youngs Point Pl., 1539-Josh and Laurie L. Pachter to Michael Andrew Victorine and Karen Anne Sandreczki, $470,000.

HUNTINGTON AREA

Berkshire Ct., 5901-Kristin M. Anderson to Jean and Mark Lien, $535,000.

Evergreen Knoll Ct., 5702-Steven M. Sapp to Alexander R. Gorev and Christina Teresa Hyde, $438,000.

Lowen Valley Rd., 2860-Penn D. Corp. to Ronald T. and Bernadita B. Rand, $936,530.

Mount Eagle Dr., 5904, No. 1409-Robert E. Raygan to Richard L. Clemmons Jr., $281,000.

HYBLA VALLEY AREA

Beechcliff Dr., 3337-Sean Patrick and Mala M. Kline to Charles Beard, $525,000.

Doctor Craik Ct., 8201-Robert L. and Evan Adams Thorne to Nicole Marie Mathews and Christopher Roman Llabres, $499,000.

Franklin St., 3100-Michael Dick Shannon and Jill C. Dick Shannon to Alicia D. Sanchez and Brian P. Mohr, $765,000.

Shannon Ct., 1907-Steven J. and Janet S. Chapman to Erik Landemalm and Jessica Buchnan, $660,000.

Westfield Ct., 7134-Timothy James and Leslie Anne Day to Jacqueline and Brandon Novak, $378,000.

LINCOLNIA AREA

Cozy Glen Lane, 5252-Chase B. Ausley and Krista S. Murray to Jose Antonio Pena III and Yanielkis Kolesnikova, $715,000.

Highland Green Ct., 4507-Gillian G.H. Garcia to Kathryn M. Rachels, $670,000.

LORTON AREA

Blackfoot Ct., 8570-Santos E. Martinez to Kathleen G. and Lonnie Miller, $340,000.

Duck Hawk Way, 8314-Melvin L. and Lakia T. Pevton to Brandon Gantz and Morgan Harrod, $315,000.

Enochs Dr., 8510-Joseph Van Cura and Melanie J. Van Cura to Robert and Amanda Daniels, $455,000.

Golden Ridge Ct., 8540-Sarah A. and Ali J. Malone to Grace Marie Zurschmit, $342,001.

Hagel Cir., 9546-Amit Prakash to Carlus Ivy McCormich II and Ji Lee, $222,000.

Inverary Ct., 9608-Woynshet Allene to Khalida Elmahi Hassan and Bakri Abdeirasol Mosbah, $340,000.

Laurel Ridge Crossing Rd., 9265-Shirley M. Ochoa Dobles and Michael A. Dobles to Mary Miller, $575,000.

Plaskett Forest Lane, 9741-Denise A. Luskey to Tamara Kristina and Michael David Miner, $584,900.

Stana Ct., 7671-McCartney Melstad and Elizabeth De Saussure to Amy Rooh Alkhalidi, $375,000.

Waldren Way, 8938-Mohammad M. Hassan and Masuma Papia to Mariam Sarain, $428,000.

MCLEAN AREA

Arbor Lane, 7004-Georgetown Construction Group Corp. to Cameron Hamilton and Lauren G. Copeland, $3.53 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 708-David E. Amini to Kris An, $688,000.

Enola St., 7841, No. 206-Benian Inc. to Hafion Natapra Wira Preston, $335,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 303-Signet Residential Corp. to Susan L. Rivkin, $1.18 million.

Greensboro Dr., 8340, No. 814-Jung S. Kim to Zainul Nurani and Nizar Vellani, $549,999.

Greensboro Dr., 8380, No. 412-Bryan P. Frady and estate of Emily T. Norris to Stella A. Shey, $585,000.

Lawton St., 904-Madhu Priya and Deepak Seth to Bergin and Patricia Dowley Sullivan, $1.32 million.

Market Square Dr., 6801-Goodwyn Residential Corp. to Edward F. and Gabriele P. Aulisi, $875,000.

Old Dominion Dr., 8651-Jae Jin Shin to Vishal and Helena S. Dadoo, $2.27 million.

Portland Pl., 8459-Riad F. Muwakki to Abbas Ali Kurawarwala and Janelle Young Shin, $3.2 million.

Ridge Dr., 923-Marc R. and Jennifer M. Cadin to Alistair J. and Alice Miller, $1.39 million.

Tremayne Pl., 7680, No. 301-Joshua R. and Leila Vieira to Keisha H. Bynum and Brian C. Bynun, $332,000.

Wilson Lane, 1935, No. 103-Imran Abdullah and Zuni Uddin to George Catalin and Allison Nicole Bucsan, $285,000.

MOUNT VERNON AREA

Central Park Dr., 8042-Deontray D. Jones to Judy Liang, $405,000.

Frye Rd., 8203-Nina Khin and Tint Naing to Manuel Antonio Pineda and Pedro Antonio Menjivar, $490,000.

Hunter Murphy Cir., 8333-Erika E. Gordon to Biniam A. Idriss, Lmya Hassan Ahmed and Betelehem Idriss, $415,000.

Leaf Rd., 8401-Justin Aaron and Laura Collins Longmire to Monica Rabit, $499,995.

Nalls Rd., 3813-Kamrunnisa and Farhath Ansari to Joy Lynn Curriera, $860,000.

Pembrook Village Dr., 4418-Janet K. Davis to Ashley Dier, $213,000.

Shadwell Ct., 5703, No. 18-Juan G. De Jesus to Jaunelle Marie Ford, $195,000.

Talbott Farm Dr., 8727-Manuraj V. and Ved Sharma to Paul H. Wood and Claudia L. Woods, $565,000.

Woodland Lane, 3251-Reid S. and Cynthia C. Appleby to Elizabeth and Frank Joseph Moncher, $895,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Calvin Ct., 5447-Paul and Kevin Elaine Fiesel to Yaisiel Torres and Yadi Priscilla Lopez Torres, $455,000.

Front Royal Rd., 6731-Christopher T. Dietzel and Jodie M. McFadden to Gonzalo and Narda Teran Cordero, $500,000.

OAKTON AREA

Alliwells Ct., 10680-David and Catherine A. Ashton to Xiao Hui Sun, $1.36 million.

Cranbrook Lane, 11232-Daniel J. and Sherry A. Carrigan to Serhiy and Vernica Paola Romanyuk, $845,000.

Hunter Ridge Dr., 10403-Graham Robert and Susan Pardue Smith to Yulun and Jesse Gyongyos, $805,200.

Oakborough Sq., 2930-Jeffrey Thomas Ogren and Leila Marie Bendeck to Paul Edward and Aslynn Amanda Filipowicz, $638,000.

Palmer Glen Ct., 10202-Albert N. and Patricia A. Moskowitz to Roby M. and Bhamini S. Palakudy, $945,000.

Turnberry Pl., 10136-Valentina Krickus to Dorjee Damdul and Tsering Choekyi, $600,000.

Valentino Dr., 10223, No. 7311-Daniel J. and Vicky A. Williams to Juan G. Alvarado Torres and Stephanie A. Cotto Rodriguez, $283,000.

RESTON AREA

Albot Rd., 2376-John L.C. Newhart and Nancy L. Moreno to Nancy L. Moreno, $41,812.

Auburn Grove Lane, 1295-Michael J. and Jamie A. Belo to Randall G. and Kara C. Rust, $900,000.

Briary Branch Ct., 11703-Tomas J. and Cathy L. Nolasco to Alexander Yi, $515,000.

Chadds Ford Dr., 2047-Yuan Jiang to Maude and Frederic Bouju, $528,000.

Cloudcroft Sq., 2408-Jesse and Danielle Dredge to Genevieve Balch and Reece Eisenhower, $360,000.

Farsta Ct., 1506-Matthew B. and Elaine M. Kelly to William Michael and Shannon Michelle Blocker, $515,000.

Garden Wall Cir., 1367-D-Brenda Elizabeth Baker and Brenda B. Malpass to Christopher Michael Chen, $350,900.

Granby Ct., 11020-Serhiy and Veronica Romanyuk to Emily Ingrid Lunde Habash and Michael Nicolas Habash, $443,000.

Hemingway Dr., 11530-Steven D. and Lisa M. Gross to Tracie K. and Yassine Sbahi, $770,000.

Inlet Ct., 1571-Davaughn J. and Ashley P. Daniel to Quynh Chau My Ha and Chuong Thien Nguyen, $580,000.

Lake Shore Crest Dr., 1704, No. 35-Joseph Patrick and Joanne L. Finan to Lauren Menton, $349,000.

Longwood Grove Dr., 11212-David and Barbara C. Okerson to Robert G. and Corrine Saylor Davis, $724,000.

Moorings Dr., 1520, No. 1B-Barath Ramasubramanian and Jennifer S. Jerome to Mayra A. Gonzalez, $265,000.

Northgate Sq., 1530, No. 2A-Yasmine and Roncevert Almond to Amanda Hutchings, $195,000.

Parkcrest Cir., 1629, No. 301-Marcos A. and Lauren E. Ponce to Erin B. Pierce, $286,500.

Poplar Grove Dr., 1620-Lauren Preer and estate of Carl E. Preer to James M., James Moran and Janet Bowden, $375,000.

Purple Sage Dr., 1617-Michelle C. Stuart to Aaron Scott and Kierra Joi Zoellick, $386,000.

Royal Fern Ct., 2051, No. 22A-Di Oi to Theo Philus, $210,000.

Shire Ct., 11833, No. 2C-Radhika and Rajesh Murari to Matthew L. McGowen, $225,000.

Southgate Sq., 2389-Richard J. and Barbara J. Sparaco to Richard Sparaco, $330,000.

Stratford Park Pl., 1855, No. 112-Dalia Brown to Lauren E. Milstead, $467,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1120-Michael and Elisa Cafferky to Stevan Fisher, Sonja Fisher and Stevan Fisher and Sonja Fisher JLT, $574,900.

Trumbull Way, 12093-Mason P. Rothman to Manisha Gupta and Christopher Johns, $436,000.

Vintage Pl., 1270-Matthew and Kimberly Rooney to Joseph Tyler and Laura Catalani, $525,000.

Whisperwood Glen Lane, 2084-Fred E. Goldberg to Jason T. Goldberg, $250,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 315-Karen McGrath to Rage Said, $220,000.

Eppard St., 6422-Hugh Paquette to Alexandra and Steven Freiman, $683,000.

Shadeland Dr., 3054-Robert G. Mitchell and the estate of Katherine G. Mitchell to Michael Adov and Nicole Elyse Davies, $755,000.

SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 8722-Ralph N. Scichilone and Robin M. Desonia to Monica Ghattas and Emmanuel Gergis, $525,000.

Bristlecone Pl., 8629-Kim Hoang and Vicky H. Duong to Delbert Ryan and Jennifer C. Rivera, $663,500.

Cold Plain Lane, 8000-David Evan Yenowine and estate of George Hardin Yenowine to Luis Rodriguez Sanabria and Veronica Amaya, $565,000.

Exmore St., 7311-Thanh P. Duong and Diem Nhien T. Pham to Zachary Sonnenberg and Allison Speake, $491,100.

Forest Hunt Ct., 7402-Sonja Ann Everitt and Betty J. Yarbrough to Dan E. and Loralee J. Alcantara, $521,000.

Grace St., 7421-Lucille Guptill Carreta and Last Will & Testament of Joseph Carretta to Michael Christopher Kilby and Caitlin Erin Bisbano, $565,000.

Hooes Rd., 8548-Robert W. and Cheryl L. Hughes to Anteneh N. Tefera and Elleni E. Tekle, $865,000.

Levi Ct., 6238-Stephen Michael and Whitney Downer Begg to Samuel Joseph and Morgan Cope, $560,000.

Mulberry Bottom Lane, 7813-Mary Maher Wiedmann and Sheila Maher Linton to Jose Francisco and Druice Medrano Figueroa, $575,000.

Park Hunt Ct., 9419-Mohamed H. Badr to Terri M. Sumner, $483,000.

Redman St., 8807-Carmen Ivonne Malave and estate of James C. Craten to Madeline Lopez, $460,000.

Sontag Way, 7142-Vicente and Judy Avalos to Vergel Flores Senoren and Routhie Ann Baltazar Senoren, $715,000.

Sugar Creek Lane, 8432-Ic Invest Corp. to Danielle Cherie Brant, $365,000.

Whitson Dr., 7310-Piedmont Realty Group of Northern VA Corp. to David S. and Carisa W. Maccaferri, $629,000.

VIENNA AREA

Abbey Oak Dr., 1705-Linda A. Vetere to Jason S. Pellegrino and Tasha M. Thomas, $894,000.

Beulah Rd., 1819-Ardemis B. and John M. Jerikian to Hefferon and Mark Robert Stewart, $1.02 million.

Cold Creek Ct., 1880-Mark E. and Kathleen Bootz to Petro Borysov and Mania Nykytorovych, $840,000.

Depaul Dr., 2622-Michael Lee Thompson to Jacqueline M. and Joseph F. Teixeira, $740,000.

Gallows Rd., 2726, No. 1401-Kenric P. Perzanowski to Lisa Callan, $246,000.

Jackson Pkwy., 2301-Barbara A. Sinclair to Zachary and Shana Walko, $705,000.

Larkmeade Dr., 1723-Michae Marie Burke and Thomas V. Shaw to Arthur Andrew and Katherine H. Mabrett, $1.31 million.

Montmorency Dr., 1636-Kellye C. and Jack H. Sheehan to Eric Daniel Lordahl and Casey Louise Bretz, $840,000.

Park Terrace Ct. SE, 210, No. 59-Pamela P. Inglese to Gwendolyn X. Latasa, $240,000.

Symphony Meadow Lane, 9602-Robert G. and Mary G. Williams to Thang Dai Nguyen and Hang Thi Viet Nguyen, $1.33 million.

Westwood Dr. NE, 903-Patrick R. and Meijuan T. Alcorn to Tatiana Zenzano, $835,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Galesburg Pl., 7888-William F. and Kyong C. Marchese to Maulin and Nirali Patel, $1.06 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Blarney Stone Dr., 9031-Jeremy Edward Reavis and Melissa Allison Phillips Reavis to John Michael and Jesica Dawn Cane, $525,000.

Eastleigh Ct., 6402-Kinha K. and Emilie J. Lester to Michael A. Hedum and Jessica R. Williams, $537,500.

Forrester Blvd., 8401-Michael Sohal and Kelly J. Graveline to Elizabeth Anne Woodley, $610,000.

Greeley Blvd., 8527-Steven D. and Martha L. Boyer to Ryan P. and Kelly L. McCullough, $631,000.

Jillspring Ct., 7202-Lavonne Fowler to Ana Mae Atienza, $265,000.

Nanlee Dr., 8700-John A. and Deborah A. Statz to Michael Christopher Pyrat and Jessica Miller Pyryt, $670,000.

Rathlin Dr., 6253-Amelia Cohen Levy to William J. Delehunt, $452,000.

Summer Grape Ct., 6633-David S. and Mini Kim to Ali Saleem, $506,000.

Wainfleet Ct., 6426-John Michael Cabbage to James and Danielle Menard Mazurowski, $580,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Amnesty Pl., 4339-Alexandre C. Heiche and Laura D. Greeson to Toan K. and Kelley A. Luong, $940,000.

Beaumont Ct., 4304-Paul G. and Marye Jo Hartley to Anabelle C. Morgan, $678,000.

Jones St., 10711-Helen Jones to Richard and Richard Bill Sim, $596,000.

Plantation Pkwy., 3118-Robert E. Bender to Saleem and Adil Javed, $575,000.

Rodgers Rd., 10219-Joel John Lind and Last Will & Testament of John Joseph Lin to Evan Michael and Stephanie Lorraine McGrew, $550,000.

Sutherland Pl., 4091-Kenneth D. and Kristen R. Isley to Yoon Hee Kim, $695,000.

Woodland Dr., 4102-Jonathan D. and Danielle M. Morley to Calvin Lee Starcher Jr. and Rachel Nichole Taninecz, $535,000.

Falls Church

This sales data was recorded by the City of Falls Church Real Estate Assessment Office.

Fulton Ave., 702-Vine Custom Homes Corp. to Aaron Jacobovits and Rita Elizabeth Potash Jacobovits, $1.43 million.

Maple Ave. N., 200, No. 213-Philip Wennblom to Arthur Chan, $266,000.