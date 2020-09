Cornell Dr., 6623-Dillon H. Lee to Maranda D. Brown, $485,000.

Olde Towne Rd., 1734-Patrick and Phara Bland to Patricia A. Moye, $718,000.

Wakefield Dr., 6621, No. 511-Robert Varga to Morteza Loghmani, $185,000.

Windmill Lane, 1904-Jeffrey L. and Margaret L. Pearson to Erik Andrew and Katherine Thomas Hansen, $705,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7510, No. J-Deniel J. and Stephanie FF Ruah to Kelcey Fay Crawford, $324,000.

Clifton Knoll Ct., 7015-Karen K. Domenici and Rolf Ness to Aaron Timpthy and Maureen F. Walter, $925,000.

Devereux Ct., 7221-Dorothy Hall and David N. Longo to William and Candace Parnell Reinike, $710,000.

Ellingham Cir., 6934, No. 116-Andrew M. McLean to Daniel Aranda, $300,000.

Founders Crossing Ct., 5920, No. 202-John Benjamiin Heiston Jr. to Laura Soria, $317,525.

Governors Pond Cir., 5629-Samantha Ellen and Allen Robert Souza to Brian Chungwen Lee and Ashley Ann Barnes, $708,000.

Holly Tree Dr., 6108-Craig and Elizabeth Cammarata to Brian and Emily Dauer, $770,000.

Kestner Cir., 6040-Brenda Berdick to Sameek Parsa and Aditi Harish, $525,000.

Lochleigh Ct., 6570-Sean C. and Vandana S. Stapleton to Stacy M. Lavallee, $407,000.

Mckenna Way, 6587-Randolph William and Kristi Randzieta Long to Guang Bai and Yin Liang, $659,000.

Oakwood Lane, 3602-Alexander McDonald and Lindsey Amie Dyer to Joseph Frank Vidulich, $541,052.

Parish Glebe Lane, 6530-Anh Dang and Tan Ho to Daliber and Nives Mihalicic, $495,000.

Rachael Whitney Lane, 7710-Alejandro J. Mejia and Marcela Garzon to John Leslie Steven Milicevich Jr. and Mariel Ainsley Milicevich Jr., $590,000.

Staghorn Ct., 6348-Hollie Kreindler to Tyler W. and Kathleen D. O’Neil, $423,000.

Tilbury Rd., 5826-Innovative Capital Investment Group Inc. to Justan and Jennifer Lerma, $617,000.

Waterfield Rd., 6454-Nicole Wochok and Nicole L. ST Cyr to Leanne Dorrenn and Anderson Lee Gassaway, $625,000.

Wigmore Lane, 6107-A-Cassandra N. and Alexander G. Warley to David B. and Corey A. Block, $360,000.

Woodfield Estates Dr., 5899-Farzaneh Boldaji and Sara Turner to Evan and Catherine Marie Wojtowicz, $580,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4931, No. 102-Serge Franjie to Hee Chul Lee and Mi Soon Kim, $210,000.

Branch Rd., 8240-Roy J. Whitley and Mary G.R. Whitley to Sara L. Evans and Tod R. Plotkin, $1.01 million.

Burnetta Dr., 9214-Ramine and Nicole Dash to Scott Christopher and Rachael Tsuchitani, $730,000.

Fern Pl., 6910-Douglas A. Verley and Denise A. Verley Matthews to Helena Pamela Oviedo, $525,000.

Inverton Rd., 7904, No. 201-Gregory Alan Peters and estate of Gerald Alan Peters to Audrey Lugmayer, $285,000.

Lafayette Forest Dr., 7700, No. 1-Kathie C. and Chrstine K. Chang to Dallas Ok, $249,000.

Merrimac Trail, 3717-Melissa D. and David M. Schild to David Logan Whitfield and Jennica Marie Jardine Whitfield, $750,000.

Randolph Dr., 4621-Theresa L. Fox and Jacquelyn Allma Coppage to Benjamin Michael and Rachel Bostjanick Rogers, $539,500.

Shelley Lane, 3808-Ralph and Dianne C. Solberg to Rajesh Saravanan Dharmarajan and Archana Malayarasu Palanichamy, $775,000.

Sugarbush Ct., 8517-Ronald J. and Eileen D. Rothberg to Fallon and Kurt Hansen, $807,000.

Wilburdale Dr., 7147-Mary H. Hester to Michael Charles Tran and Megan Mai Khoung, $476,000.

Woodburn Village Dr., 3300, No. 24-Wias Issa to Roya Zarrinnahad, $229,000.

Woodland Meadows Ct., 8813-Gustavo J. Lara to Rizwan R. Ramakdawala and Rosemin H. Daya, $870,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Barcroft Mews Dr., 6308-Arjange K. and Lauren A. Masoudi to Michael C. and Miki T. Wong, $710,000.

Lakeside View Dr., 3383-Carol A. Friend to Julie and Phiet the Hoang, $466,000.

Powell Lane, 3800, No. 430-Eyphra Ransom to Abdifatah Meri, $268,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1803N-Rommel and Anupama Patel to Lincoln Donovan, $325,000.

BURKE AREA

Bonnie Bern Ct., 6011-Kevin and Nancy E. Ganley to Jingyao Wang, $465,000.

Chapel Hill Dr., 9603-Robert M. Seh to Jonathan Francis and Laura Bridges Torchia, $600,000.

First Landing Way, 5832-Olver Alberto Guachalla and Marisel I. Grispo Velasquez to Jenna T. Franks, $357,000.

High Water Ct., 9769-Julia B. and Matthew A. Merante to Brian Wlcek and Wasima Siddiqui, $465,000.

Lakepointe Dr., 9810-Christopher F. and Patience Y. Yengo to Andrew P. and Christopher R. Bolte, $395,000.

Oak Leather Dr., 5938-Mejgan and Daniel M. Schwegler to Clinton Bruce and Adrian Renee Miller, $660,000.

Quintana Ct., 5906-Salix Corp. to Matthew J. and Kathleen Power Beigh, $701,000.

Timarron Cove Lane, 6285-Timothy G. and Mary A. O’Neill to Richard Andrew Moreno and Crystal Martinez, $995,000.

Wilmington Dr., 6325-James E. and Mary L. Henderson to Thomaas W. and Anita L. Ferguson, $962,500.

Wyeth Lane, 9201-Vojtech J. and Olga M. Kebis to Thomas Paul and Neomi Laliberte, $723,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14776-Oneida Pinero to Carlos E. Lopez Henriquez and Jonathan Vladimir Ruiz Castillo, $355,500.

Big Yankee Lane, 13975-Andrew and Kelsey Heller to Jacob Michael and Gabriella Crist, $375,000.

Castleford Ct., 14504-Fadi and Farrah Chahine to Mitri Bitar and Krystel Chebli, $362,000.

Compton Lane, 6930-Megan Elizabeth Terry to Eric Minth Hoang and Kailey Whitaker Pulos Hoang, $425,000.

Eagle Tavern Lane, 15527-William J. and Patrice M. McLarty to Joonhyung Won and Ju Young Lee, $665,000.

Flagler Ct., 14717-Daniel W. and Denise M. Turk to Robert Leslie and Shannon Leigh Schulenberg, $634,900.

Gothic Dr., 13945-Soo Yong Im and Sung Soon Bae to Bingsheng and Chenyang Wang, $510,000.

Hanna Ct., 14706-Young A. Kim to Amina Jackson, $629,900.

Hidden Canyon Rd., 6330-Michele O’Neill to Kyungmin Lee, $734,900.

Lavender Mist Lane, 13511-Arun K. and Anju B. Awasthi to Yali Pan and Yong Lin Chang, $475,000.

Malcolm Jameson Way, 13939-Jacqueline S. Griffith to Daniel B. Cowden, $635,000.

Netherton St., 6083-Viviana Gil Ochoa and Carlos Alfredo Deras Romero to Paul Webeter, $320,000.

Pelhams Trce., 6631-Ji Sun Kim to Daniel and Marl Albright Estrada, $770,000.

Red River Dr., 14161-Joshua Allen and Margaret Mmaitland Shelton to Samantha Lund, $409,000.

Saint Germain Dr., 14439-Wayne M. Norwood to Dai Xuan Nguyen, $233,000.

Skylemar Trail, 6522-Bo Young Chung and Han Soo Cheong to Kenneth Ryan and Stephanie Boudro Knight, $373,000.

Stillfield Pl., 15082-Eric M. and Rebecca D. Mondres to Simon Kanaan, $775,000.

Tree Line Dr., 5413-Robert James and Carol Stacy Brotherton to Martin Peter Slawski and Niloofar Ramezani, $635,000.

Watermark Cir., 5818-Robert and Shannon Schulenberg to Alexander W. Johnson, $428,000.

William Colin Ct., 5170-James L. and Jacquelyn C. Cottom to Lalja Hammons, $295,000.

Yellow Poplar Dr., 13615-Noel Bourroughs to Dushyant Kumar and Meena Bisht, $852,000.

CHANTILLY AREA

Hamlin Ct., 4158-Ashwin and Smriti Rimal to Kolagayathri Pillai, $285,000.

CLIFTON AREA

Amkin Dr., 11708-Steven J. and Susan H. Courtney to Earl Nelson Taylor and Leah J. Larson Taylor, $845,000.

Gosling Dr., 5674-Nichole Langley and Nichole Robison to Austin Lee and Stephen Lee McLellen, $465,000.

Laurel Glen Rd., 13109-Eugene Worek to Justin and Cynthia Kuzemka, $805,000.

Melstone Dr., 13638-Bruce B. and Lisa M. Burkholder to Leonard Mark and Denise Fleissner Ralston, $835,000.

Quartz Lane, 13050-Sara Jane Simmons to James P. and Clare Tierney, $500,000.

Tiffany Ct., 7621-National Transfer Services Corp. to Christopher Andrew and Susan Lynn Peters, $765,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alexander Cornell Dr., 12404-Jeffrey Posten and Maureen Nacy Ellen Posten to Michael Anthony and Diana Marie Milazzo, $719,000.

Aristotle Dr., 11325, No. 5-302-Alex Yang to Moneeb Ahmed, $250,000.

Ashleigh Rd., 5340-Peter A. and Tlina I. Naumowicz to Michael Jason and Brittany Marie Smith, $849,888.

Briar Patch Ct., 4609-Cynthia Bishop to Stepehn F. and Monica T. Romig, $500,000.

Buccaneer Ct., 3105, No. 202-Richard Arthur Hodes to Eduardo Jesus and Erika Patricia Moscoso, $298,000.

Caronia Way, 4722-Joel Striddels to Noel R. Bourroughs and Yasmein A. Hasbou, $600,000.

Christopher St., 9202-Stephen F. and Monica T. Romig to Ryan and Megan M. Farris, $855,000.

Deer Hollow Way, 2921, No. 213-Frank and Margaret Gonsalves to Sarah Pan Chen and Kuan Lung Daniel Chen, $455,000.

Fair Briar Lane, 12838-Joanne O’Bryant to Shelby Allen, $390,000.

Fairfield House Dr., 12205, No. 607B-Sayasone Singhavong to Rita Salme, $336,000.

Finchley Ct., 10435-Gordon A. Demarco to Steven Chrustopher, $699,900.

Golf Ridge Ct., 12018, No. 412-Matthew J. Jacob to Carl Wang and Caitlin McKearney, $326,000.

Green Leaf Ct., 12114, No. 125-Malcolm A. Simmons Jr. to Leah Yeonji Jeong, $290,000.

Harvester Farm Lane, 4357-Natalie A. Robert to Michael P. and Juliette C. Giordano, $635,000.

Hummingbird Lane, 4601-Marie Thomerson to Henry J. Tate, $429,000.

Kenerson Dr., 5049-Annel Salinas to Chun Soo and July Minseung Chon, $676,000.

Landmark Pl., 5407-Paul V. and Laura M. Jaumillot to Michael G. and Brittany L. Eckard, $676,500.

Lindenbrook St., 9637-Julie A. Guill to Chan Young Kim and Yuna Ha, $510,000.

Mcclain Hill Ct., 4275-Cynthia S. Barnes to Jeffrey and Anna Moon, $717,564.

Middle Ridge Dr., 4208-Patrick J. and Laurie A. Davidson to John Bean Jr. and Christina Oa, $575,000.

Omar Ct., 9106-Lawrence S. Jacobs and estate of William W. Giroux to Baigali Dalai, $470,000.

Penderview Lane, 12158, No. 1732-Matthew J. Kelly to Nora Sanford, $208,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 237-Charles Ruiz and Jafarzadeh Ghazi to Brian Tajo, $498,888.

Rona Pl., 4555-Joseph R. and Susan D. Martin to Xiaochen Du and Yutao Zuong, $995,000.

Sandalwood Ct., 3909-Mary C. Kristmann to Laura M. and Daniel J. Strouse, $925,000.

Sleepy Lake Dr., 4288-Miguel P. and Jennifer L. Snyder to Alexander Kang and Sang Hwa Sara Lee, $530,000.

Tartan View Dr., 9349-Mondo Properties Corp. to Wendy W. and Darrell K. Stokke, $733,500.

Valley Ridge Dr., 3940-Daniel M. Han to Sema and Erkan Turner, $556,500.

Washington Brice Rd., 12366-William M. and Genevieve M. Cross to Harris and Katherine Vazouez, $690,000.

Wheatfield Ct., 10032-Hoang N. and Chau Bao Tran to Jun Sheng and Haiqing Chen, $677,000.

FAIRFAX STATION AREA

Armetale Lane, 8284-Terry R. and Paula E. Little to Christine A. and Brian C. Quigley, $850,000.

Eagle Glen Terr., 8619-Michael A. Rizzo and Kimberly L. Phillips Rizzo to Aaron and Dora O. Browning, $809,000.

Laketree Ct., 7110-John P. and Cynthia B. Gavin to John and Kristina Joy Culkin, $970,000.

Summersweet Ct., 10636-Joan Mlotkowski to Steven L. and Lindsay R. Puffer, $869,900.

Woodland Hills Lane, 8030-Hazem Ubaissi and Jayme Tishon to Jared Mark and Allison Case Walega, $997,500.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6629-Christopher M. Dixon to Colin John O’Neill, $693,050.

Cleave Dr., 2828-Michael F. and Gail G. Johnson to Christopher Herbert, Rierson Stephens, Christopher H. and Rierson S. McCartin, $800,000.

Emma Lee St., 2808, No. 303-Tucker H. Jones to Rajiv R. Lalla, $352,000.

Inversham Dr., 7715, No. 114-Colleen C. Salonga to Saurabh Naik, $350,000.

Linden Lane, 2902-K.R. Assets Corp. to Jeremiah O’Brien and Kelly Horn, $1.24 million.

New Providence Dr., 7760, No. 2-Elizabeth Ann Wang to Andrew M. Lui and Emily R. Yung, $391,000.

Poplar Ct., 7316-Robert D. and Samantha F. Adler to Bayleigh Butterbrodt and Alexie Marshall, $550,000.

Sleepy Hollow Rd., 3129-Lah Sleepy Hollow Corp. to Zachary Zukowski, $715,000.

Trail Run Rd., 7636-Jason M. and Melinda L. Schnur to John Michael Creswell and Christopher Thomas Black, $721,100.

Woodley Pl., 2621-John V. and Martha M. Cole to Matthew T. Sacton and Sara M. Saxton, $865,412.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 922-Tony Soltani to Chu Wu, $375,000.

Midhill Pl., 6632-Robert D. and Tammy L. Dozier to Ketaki Sarkar and Riddha Basu, $795,000.

Pimmit Dr., 2300, No. 413-Faegheh Bazargan to Lyudmila Promyshivaveva, $190,000.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Dr., 9196-Laura K. Topolski and Tracy A. Wohlford to Gian Carlo Domigpe Ventura and Jean Vergara Gregorio, $560,000.

FORT HUNT AREA

Colling Ridge Ct., 8255-Nathina Sternberg to Peter David and Angeline Carol Allen, $855,000.

Lafayette Dr., 1608-Michael T. and Rachel Murray to Matthew and Catherine Hadro, $580,000.

Parry Lane, 8710-David P. Supinski Jr. and Darlene C. Jamieson to Kevin D. and Laura C. Catron, $730,000.

Washington Ave., 7919-Richard W. Meeks and Adriana M. Skamay Meeks to Matthew C., Carloyn M. and Carolyn Marie Long, $925,000.

GREAT FALLS AREA

Beach Mill Rd., 10004-David H. Park to Emma Margareta Kurz, $1.01 million.

Hollyview Dr., 11782-Luke A. and Amanda G. Rooney to Scotty Mack and Reiam Stock, $930,000.

Riva Ridge Dr., 903-David A. and Lisa S. Walsh to Leo F. and Megan C. Stinson, $995,000.

Shallow Creek Dr., 10919-Brian R. Clark to Pater W. and Margaret E. Paulsen, $1.58 million.

Weant Dr., 9028-Frank R. and Judy A. Kent to Avery Franzblau and Scott Elfenbein, $984,000.

Yorktown Way, 10160-Sean Stredwick and Deborah M. Brauer to Miguel A. and Maria D. Rivas, $550,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12915, No. 112-Jak Arra J. Jones to Madina Mujadidi, $227,500.

Blue Ridge Ct., 2007-Dorothy J. Hankinson to Alexander Justin Boyd and Luna Serrano, $515,000.

Cabin Creek Rd., 13042-Christopher Bradford and John Dalton to Mohit and Minal Agarwal, $330,000.

Cellar Creek Way, 1428-Patrick Giger to Michael Adam and Catherine Lynn Plotnick, $600,000.

Centre Park Cir., 12953, No. 120-Hope SJ Corp. to Tiffany H. and Alex H. Chung, $199,000.

Copper Brook Way, 13121-Lingjie Zhang and Kaixi Hou to Deep Mohan and Ankita Dawar Sehgal, $485,000.

Emerald Chase Dr., 3038-William L. Hilson and Emily Hinson to Joseph S. and Colleen M. Hunter, $730,000.

Fortnightly Blvd., 106-Justin and Marci Britt to Hiral Gandhi and Ripal Patel, $605,000.

Granite Wood Ct., 2797-Joshua Mark and Alison Rothenberg Entis to Michael T. and Melissa Grant, $650,000.

Holly Meadow Lane, 13272-Maneshkumar S. and Aparna M. Gupta to Rajeev Agrawal and Minakshi Goyal, $1.08 million.

James Monroe Cir., 2547-Gaea Group Corp. to Diwakar Mohan, $513,000.

Knight Lane, 1062-James R. and Melissa R. Ferrier to Massoud Issa, $268,000.

Maleady Dr., 2102-Vilay and Julia Panyanouvong to Keith Merritt, $485,000.

Monroe St., 2505-Janardhana Rao Madanapalli to Kalyan Venkat Madanapalli, $560,000.

Parapet Way, 12844-Scott A. Webb and Kathleen M. Nardini to Abhijeet and Shivani Jhala, $1.38 million.

Quincy Adams Dr., 2636-Lisbeth Bell to Edward J. and Rebecca Ag McCumiskey, $730,000.

Rover Glen Ct., 13192-David J. Weaber to William P. and Gilda B. Stoll, $620,000.

Shallow Ford Rd., 1333-Julie Annette Carda to Daniel Patrick and Katherine Marie Benisatto, $564,000.

Viking Dr., 2567-Joanne G. Harrington to Jessica Surman, $490,000.

Yeager Dr., 3210-Matthew and Chun Ting Skeins to Srinivas and Srivalli Garimella, $475,000.

Third St., 606-Jacqueline Prieto to Lucinda Quinteros, Jose Gonzalez and Damaris E. Gonzalez Quinteros, $600,000.

HUNTINGTON AREA

Berkshire Ct., 5917-Karen T. and Karen Tuthill Blouin to Ashley Cleveland, $508,000.

Fairview Terr., 2341-RGS Residential Inc. to Tyler James Beduhn and Jenna Lee Whittenberg, $520,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1007-Jae Ui and Chun Hee Hong to Ethan M. Jansen, $345,000.

Mount Vernon Dr., 5844-Pauline and Vincent James McKeown to Bevin A. Zauderer, $505,000.

HYBLA VALLEY AREA

Colonial Springs Blvd., 7845-Hadhami Ben Hamouda to Francis Gerard Sawyer, $412,000.

Evening Lane, 7815-Schlea Ann Leslie and Sheila Kolb to Benjamin Robert and Melissa Kathleen Cable, $749,900.

Friars Ct., 7812-John and Dafina Mulaj Glaser to Ann R. and Ann Randolph Rogers, $589,000.

Midday Lane, 7802-Jessica Buchanan and Erik John Landemalm to Scott Daniel Lassan and Catherine Zausen Wu, $663,200.

Side Dr. E., 2823-William F. Harding to Hong Hoa Phuong and Tung N. Nguyen, $315,000.

Westfield Ct., 7156-Jade Kosmos Phillips and Joanna Marie Solkoff to Patrick B. Montgomery, $400,000.

LINCOLNIA AREA

Cypress Point Rd., 6600-John Stephen Saah to Maria Lina Diaz, $525,000.

Hillcrest Pl., 6340-George G. Eldridge to Patrick and Megan Einerson, $560,000.

Rynex Dr., 4412-Nwachukwu Investments Corp. to Bishop M. Garrison Jr. and Cannon Marie Green, $735,000.

Vicki Ct., 4206-Barbara A. Benedict to Kevin Samuel and Amber Michelle Werheim, $621,000.

LORTON AREA

Cardinal Forest Lane, 9284, No. 101-Alisha M. and Trevor P. Flynn to Christopher Michael Clark, $270,000.

Dutchman Dr., 9676-James Ferugio to Quincy J. and Mbukoyo Butler, $453,000.

Enochs Dr., 8577-Gold Key Corp. to Heamen Habtemicheal, $480,000.

Grandwind Dr., 7745-John Vincent and Lisa Vincent Morrison to Jimmy Ernesto Dionicio and Socorro De Las Angeles Dionicio, $650,000.

Hanson Lane, 6699-Draper Scott Bowne to Lee Allen and Jennifer G. Barnard, $760,000.

Jandell Rd., 8822-Kathleen Falls Hinkofer and estate of Robert Andrew Falls to Rebecca Victoria Schwager Froling, $440,000.

Lorton Valley Rd., 9221-Christopher Y. and Junyoung Kim to Kimberly M. Crenshaw, $450,000.

Sallyport St., 8361-Van Metre Homes at Liberty Corp. to Daniel W. Person and Jo Anne I. Person, $743,231.

Stationhouse Ct., 8351-Louis A. and Sandra Amato Deavers to Adam D. and Rachel P. Ames, $370,800.

Weatherly Way, 9002-Robert Passmore to Justin Lee and Alicia Depasquale Harrison, $840,000.

MCLEAN AREA

Baker Crest Ct., 1314-Wayne M. and Mary L. Mansulla to Joseph Patrick Luchtenbeg and Kimberly Fowler Luchtenberg, $1 million.

Dillon Ave., 6805-Vincent Au Yeung and Alice Yang to Xiaxia and Shuai Zhao, $1.78 million.

Enola St., 7857, No. 206-Suzanne Amir and Iradj Amir Alikhani to Rossi Alejandra Perez Mendoza and Terumi Graciela Leon Perez, $318,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 311-Signet Residential Corp. to Taylor Anthony Lantzy, $293,650.

Greensboro Dr., 8350, No. 217-Estate of Enrique H. Quiambao to Eun Jin Seo and Seokjoong Kang, $383,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 716-Hedy P. Hightower Reeves to Nicholas Justin Bisson, $370,000.

Layman St., 1444-Linda C. Kosovych and estate of Kazuko S. Barkey to Joy C. Lin and Trevor K. Chan, $1.03 million.

Matthew Mills Rd., 7105-Entre Builders Inc. to Frik L. and Aileen M. Hawkins, $3.03 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 621-Vladimir Nacev to Linda A. Vetere, $490,000.

Providence Terr., 1230-Gordon L. and Amelia C. Hutchinson to Drew J. and Nicole Marie Thomas, $1.91 million.

Spring Gate Dr., 1550, No. 8104-Oki Kwon to Sameer Bansal, $325,000.

Woodacre Dr., 1502-Robert and Catherine Gordon to Meagan B. and John Patrick Neal, $1.12 million.

MOUNT VERNON AREA

Gage Rd., 4518-671 Realty Corp. to Alexander Marie Pickens and Marki Raymond C. Kauf, $522,000.

Keswick Rd., 4111-Gwendolyn Price to Micab Richard and Justine Perryman, $505,000.

Mary Evelyn Way, 3736-Mark Murray to Brenda Ky Malone, $638,000.

Nomini Lane, 9009-Carl H. Cameron to Hebert A. Ramirez and Ruth L. Ochoa, $690,000.

Riverwood Rd., 3600-3705 CHC Corp. to Paul and Stephanie Konschak, $895,000.

Shadwell Dr., 8604, No. 36-Andres Corvalan Busouet and Cindy Lissette Corvalan to Allan M. Lee, $237,500.

Venoy Ct., 8694-Armando and Chelsie Duran to Maggi Ledug, $346,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Anola Ct., 5721-Carmen S. Inofuentes to Douglas Trujillo Martinez, $452,000.

Dunston St., 7309-Ngoc T. and Joo Yi Nguyen to Julio Richard Cespedes, $520,000.

OAKTON AREA

Appalachian Cir., 10303, No. 9-110-Paul N. and Janet M. Scaffido to Juan Carlos Vazquez Ortiz, $239,900.

Fox Mill Rd., 3210-Anita Gupta to Sam Mosleh, $713,000.

Jermantown Rd., 2804-Jamila Daher to Stephen M. and Zelia A. Worman, $507,000.

Oakborough Sq., 2940-Linda S. Moore to Alexander and Lindsay Holden, $630,115.

Samaga Dr., 10709-Aaron J. and Georgia M. McKain to Kevin M. McGrath, $1 million.

Turnberry Pl., 10190-Aaron S. and Maya Ahronovich Mendelaw to Jaejung Kim and Jiyoung Seo, $615,000.

Verily Ct., 2705-Robert C. and Dianne M. Mastbrook to Taran Lane Roddy and Adrian Jermaine Nicholas, $875,000.

RESTON AREA

Alsop Ct., 2429-Steven B. Stoler to Andrew M. Sachs and Alexa L. Rogers, $450,000.

Autumn Ridge Cir., 1485-Ryan and Renee M. Fitzmorris to Lloyd William Jones and Chelsea Ellen Lindsey Jones, $452,000.

Cameron Heath Dr., 1387-Williamn J. and Setsuko McGinnis to Ira W. and Nicole S. Jones, $1.19 million.

Chancery Station Cir., 12200-Beth E. Clifford to Denise Desmarais and Stephen Lee Hayman, $980,000.

Compass Point Lane, 2258-Robert M. and Donna J. Turner to Richard A. and Nina L. Cohn, $1.43 million.

Fieldthorn Dr., 1661-Alaina Marie Plesanrski to Kathrine M. Hunt, $405,000.

Green Watch Way, 2100, No. 100F-Valerie B. Ceiger and Cary Z. Cucinelli to Randal and Alyssa Ackett, $265,000.

Hollow Timber Ct., 11409-Margaret and Margaret Ann Fisher to Christopher J. and Tammie M. Henderson, $685,000.

Ivy Bush Ct., 11500-Michael David and Amy R. Hensley to Brian N. and Sara K. Daugette, $441,500.

Lakespray Way, 11112-Paul Thomas and Alison Mae Yeloushan to Dawn Fraioli, $767,500.

Market St., 11990, No. 214-Sanjiv K. Narang to Christopher T. and Cecilia M. Stankaitis, $490,000.

Moorings Dr., 1588, No. 12C-Douglas M. and Theresa R. Vickery to Stephanie Alexis Kehl, $308,000.

Northgate Sq., 1536, No. 32A-Dawn M. Lefevre to Jung Kang, $200,000.

Parkcrest Cir., 1661, No. 300-Kristine Susan Larson to Erin Tayfun Terkes, $305,000.

Post Oak Trail, 1832-Bernard T. and Jacqueline V. Nolan to Michelle Catherine Mandolia, $695,000.

Raccoon Ridge Ct., 11000-Lowell Ansell Usrey III to Tamara Connor, $1 million.

Saffold Way, 11163-Roger A. and Carrie E. Bruns to Benjamin Adams and Katharine Gillen Hutton, $490,000.

Shore Ct. N., 1822-Peter George and Erin Bokfl Kardel to Andrew D. Amato, $540,000.

Spyglass Cove Lane, 11284-John B. and Regan W. Harned to Ryan D. and Colleen E. Hill, $975,000.

Summerchase Cir., 11707-James A. Sullivan to Russell Parsa, $275,500.

Taffrail Ct., 11305-Constance Marie McDonald and estate of Michael George McDonald to Mary Lancaster and Trevor Grywatch, $795,000.

Turnbridge Lane, 11510-Edmund B. Ault and David Scott Cannon to Matthew and Kimberly Rooney, $801,000.

Washington Plaza W., 11400, No. 1103-William N. Melton to Caroline S. Guthrie, $278,000.

Windbluff Ct., 11610-Arya Abedi to Luis A. and Celia Lainez, $330,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 503-Huy and Huy M. Nguyen to Xuan Thi Thanh Nguyen, $80,000.

Georges Lane, 3509-Margaret A. Comerford to Ryan William Mortimer and Julie Patricia Pierce, $630,000.

Valley Lane, 3117-NSC Investment Corp. to Danielle E. and Eric J. Weis, $979,900.

SPRINGFIELD AREA

Arley Dr., 8930-Mary Kimberly Brown and estate of Lloyd W. Brown Jr. to Thomas Waker II and Cindy Najhram Walker, $685,000.

Burning Forest Ct., 8205-Marcia M. and Ernest S. Lehman to Luisa Illescas, $355,000.

Conservation Dr., 6955-Markus S. and Lori Lynn Mueller to Mabry Adam Sumner, $560,000.

Falling Leaf Rd., 8496-Richard C. Pecoraro to Christopher and Laura Wampler, $540,000.

Foundation Way, 7423-Fairfax County School Board and Country School Board of Fairfax County to Charles and Christiane Mayfield, $960,000.

Gwynedd Way, 8552-Mary Kathryn Greer to Fabio Monegro, $418,000.

Jenna Rd., 7303-John and Andrea Garris to Nadir F. and Petra G. Dalal, $840,000.

Maritime Ct., 9013-Sonny Louie and Orianna Bilby to Tara and Ryan Wyzik, $690,000.

Neuman St., 7117-Ibrahim and Munevver Andican to Farrah Andican, $475,000.

Pioneer Dr., 6204-Hai Truong and Men Thi Ho to Jorge Sejas Aguila, Lenny A. Sejas Aguila and Emilia Aguila Terrazas, $465,000.

Ridgeway Dr., 6613-Susan C. Offley and Christopher J. Romero to Brian Lee Pacheco and Enka Brewer Hamiton, $675,000.

Southern Oak Dr., 7636-Jeremy Lee and Jill Elizabeth Erb to Francis P. Iriarte and Amy Truong, $475,000.

Summerton Way, 6513-Daniel J. and Kimberly T. Murphy to Charlene Renee and Jeffrey Alan Brown, $690,500.

Willow Oak Pl., 7219-Scott and Michele Jacobs to Michael Aaron and Chanda L. Shook, $625,000.

VIENNA AREA

Ashgrove House Lane, 8830, No. 201-Christiane M. and Juan P. Litvak to Ivan Jerome and Jennifer A. Plantin, $527,000.

Branch Rd. SE, 303-Vienna Development Alliance Corp. to Todd M. and Christian L. Bacastow, $1.48 million.

Cabin Rd. SE, 313-2ND Gen Homes L. to Joshua and Judith Conway, $1.54 million.

Cottage St., 8414-J. Robert and Beth Garverick to Allan Fong and Amy Grace Hudson Fong, $731,000.

Dunn Meadow Rd., 10513-Siobhan M. Doherty to Gregory K. and Francoise G. Haseltine, $1.27 million.

Gallows Tree Ct., 2018-Lan Thi Tran to Bryan and Soojin Kim Cahill, $695,000.

James Dr. SW, 114-Tim Homes Corp. to Lauren N. Henrich and Stephen M. Battjer, $1.46 million.

Leemay St., 9520-Richard F. and Julie E. MacDowell to Theresa Ford and Casey Charles Unwin, $1.04 million.

Merry Oaks Lane, 8014-Kalyan Kumar Sri Venkata Lanka and Suma Chunduru to Mohammadreza Farzaneh, $689,900.

Proffit Rd., 1740-Karen E. Harshbarger to Kenneth James and Carmen Maria Miller, $758,000.

Thompson Run Ct., 1291-Frances N.V. Moran to Xiangli Chen, $360,000.

Wheystone Ct., 2360-Caleb Yeaton and Marianne Schlosser to Martin Selgas and Megan Walker, $610,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Caneel Ct., 6716-Robert Seals to Shaun and Emily Lieb, $675,000.

Flax St., 7037-Courthouse Road Parcel Corp. to Charanjit Singh and Neha Bawa, $485,000.

Forrester Blvd., 8420-Douglas M. and Christine S. Kelly to Cynthia Martinez and Marielis Del Valle Naranjo, $316,500.

Green Ash Dr., 6640-in Kuk and in Soon Lee to Sophanna Tith and Wanwipa Singngam, $476,000.

Kerry Lane, 8622-TLC Homes Corp. to Andrew John Gaydos and Emily Marie McGuiere, $585,000.

Orono Ct., 6501-Daniel J. Crits to Andrea M. and Seth R. Karle, $383,000.

Taunton Pl., 8237-Daniel S. and Kelley H. Derisio to Carlee McCarty, $650,000.

Wickham Rd., 8339-Jani and William D. Lincoln to Justin and Alicia Hyder, $517,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Antietam Ave., 10222-Jerry A. and Gretchyn G. Judeh to Jacqueline M. and Cliff A. Prescott, $580,000.

Charles Dr., 10816-Melissa Fadely Grow and Last Win and Testament of Ruth C. Fadely to Kevin T. and Melissa F. Grow, $525,000.

Edosomwan Lane, 4310-Paul E. and Stephanie M. Konschak to Jacqueline Rena and Ryan Thomas Hester, $717,000.

Layton Hall Dr., 10405-Grace Marie Coleman to John E. Herbst, $541,000.

Raider Lane, 10229-Gary J. McKenzie to Dennise L. Bruce, $594,000.

Sager Ave., 10374-Fairfax Main ST Corp. to Alan L. and Rebecca E. Peek, $854,296.

University Dr., 4193-Jaime Lynn Bousman Stanczak and Jaime Lynn Stanczak to Kenneth Danger and Stacie Lea Saucedo, $515,000.

Falls Church

This sales data was recorded by the City of Falls Church Real Estate Assessment Office.

Broad St. W., 444, No. 636-Brue Turner and Louise Molton to Shawn and Candice L. Flaherty, $425,000.

Maple Ave. N., 200, No. 216-Ronald W. Musselman to Ellen Rena Shultz, $350,000.