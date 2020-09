Potomac Ave., 6502, No. B2-Melissa Rosario and Steven Zweifach to Jameson E. and Inna V. Hamilton, $250,000.

Stafford Rd., 7221-Andrew T. Crooks and Sophie Marie J. Crooks Nowicki to John Howard Spittell and Maria A. Plishka, $855,000.

10th St., 6524-Brooke and Braxton Apperson to Claire Harmon Banta Moran, $390,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ballycastle Cir., 5283-Samuel C. and Arlene M. Hunt to Michael Celli, $627,500.

Castlefin Way, 6415-Joshua P. and Janet K. Holtzman to Tracy Diane Jones, $568,000.

Cornish Way, 5617-Beverly Ann Watson to Matthew Robert Mikalsen and Nicole Leslie Whitiak, $569,000.

Duvawn St., 4102-Kristi Kubista and Scott Kubista Hovis to Benjamin and Emily McIntyre, $575,000.

Ellingham Cir., 7034, No. 18-Maria De Fatima Andrade to Alfredo A. Rodriguez Suros and Daniella C. Bustillos, $335,000.

Franconia Rd., 6034-Nicholas and Sara Simms Bracco to William and Crystal L. Moore, $857,000.

Grange Lane, 6555, No. 404-David A. Wanamaker to Alex Chun Wai Wong, $390,000.

Joust Lane, 6104-Christopher Greene and Patricia Manning to Yigereme Belayneh, $515,000.

Lavinus Lane, 6605-Daniel J. Skuce to Andrew S. and Sadia A. Heil, $531,021.

Mary Caroline Cir., 6904, No. L-Jason A. Lefowitz to Teresa K. Sakai, $311,000.

Morning Brook Terr., 6809-James C. Reaney to Andrew Lane Portnoy and Tzu Chun Kuo, $760,000.

Oldham Way, 7502-Constance L. Brogan and Constance L. Teat to Habteselassie Mered, $545,000.

Patience Ct., 6400-Alberto Segura and Maria Elena Nazar to Heather McElroy, $459,950.

Royal Thomas Way, 6741-Brian N. and Lauren B. Krulick to Nathan Anderson IV, $580,000.

Sullivan Way, 6745-Robert H. and Temaki N. Carr to Rokshana Parvin and Tanim Chowdhury, $552,000.

Trin St., 5501-John D. and Kloe U. Cella to William W., Leslie A. and Matthew Allen Tate, $589,000.

Wescott Hills Way, 5812-Renata Kujawa Parrish to Lina Zilionyte, $380,000.

Wilton Rd., 5937-Charles Stanley Przybylek and Marilyn C. Baker to David and Meredith Hendrie, $811,500.

ANNANDALE AREA

Althea Dr., 5102-Da Wei Shi and Zhiqiang Alex He to Sofanit Getahun and Henok T. Embibel, $640,000.

Americana Dr., 4943, No. 204-David and Irene Chang to Lorena Vanessa Nieto Marquez, $195,000.

Brentleigh Ct., 4645-Jose M. Gonzalez and Lucinda Quintero to Alyssa Ellen Ritterstein, $430,000.

Canterbury Dr., 8610-Andrew S. and Chloe D. Mara to Andrew M. Phalan, $675,000.

Donna Lane, 3712-Robert and Renita Washburn to Camden Marut, $578,500.

Greenberry Lane, 4335-Jennifer Cundiff to Katie L. Missmer and Kristina Dehart, $485,000.

Kay Ct., 8308-Robert Lee and David Mark Hull to Allison Lenore Hardesty, $813,000.

Launcelot Way, 3521-Paul B. Anderson to Margaret Mary and Matthew Dean Franke, $771,888.

Nero St., 8801-Alan F. and Robin H. Peterson to Charles M. Steele, Taylor Baroody and Charlie Steele, $675,000.

Red Fox Dr., 5016-Daniel T. and Eudoxia A. Kepler to Steven M. and Jennie D. Schatz, $670,000.

Vellex Lane, 7101-Bohee Ko to Jan Helfeld, $1.06 million.

Woodburn Rd., 3366, No. 23-Jindong and Wensi Wu to Joseph Minh Thien Lai and Phuc Hong Nguyen, $235,000.

Woodburn Village Dr., 3318-Fazel Kazem Aziz and Emily Ann Kong to Rabia Ahmed and Zain Ui Abidin, $250,000.

ARLINGTON AREA

12th St. S., 5310-3sels Properties Corp. to Ami Germay and Misrak Gebremariam, $614,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 2311N-Shawn M. Nishikawa and Chad A. Weddell to Sean Michael Phillips and Kelsey Ann Franklin, $335,000.

Leesburg Pike., 6147, No. 206-Tuwan Riffkan to Blanka Novotna, $201,250.

Rio Dr., 3245, No. 810-Dorothy Joan Paczosa to Robert Edward Register, $159,190.

BURKE AREA

Annaberg Ct., 10307-Benjamin Alvarado to Kim Gia Do and Quyen Truc Tran, $350,000.

Candleberry Ct., 9415-Thomas J. and Melissa D. Richardson to Susan Duncan and Victor Manuel Cervino, $495,000.

Crayford St., 6486-David H. and Stephanie A. Lynch to Tony Ray and Jenny Lim Roberts, $775,000.

Gatecross Pl., 9500-Marshall Wilkerson to Edward and Heidi C. Aponte, $605,000.

Ironmaster Dr., 9523-Scott W. and Kathryn S. Pappano to Matthew Gregory and Jill Ann Speed, $680,000.

Meyers Landing Ct., 6038-Frank P. and Kari L. Nieto to David S. and Anastasiya A. Kunz, $439,900.

Oakland Park Dr., 5933-Robert L. and Michele R. Gee to Peter A. Griffiths Sr., $715,000.

Peter Roy Ct., 9372-Patrick T. and Jennifer L. Collins to Daniel Fuerente and Lauren Gilligan, $510,000.

Turnbuckle Dr., 9772-Brent D. and Janise L. Harral to Karen Anne F. Landale and Goedon Landale, $743,500.

Windward Dr., 6218-John C. and Joanna L. Stewart to Joshua Ryan and Jin Jung Detrick, $735,000.

CENTREVILLE AREA

Astilbe Ct., 13714-Whan H. and Jean S. Lee to Sungbum Park and Younjung Moon, $800,000.

Batavia Dr., 14613-Mark T. and Caroline D. Regis to Zachary L. and Nicole Bowling Fettig, $395,000.

Clarendon Springs Pl., 5856-Eugenia Evelina M.C. Sozzi to Cuong B. Lam, $315,000.

Connor Dr., 13384-Jeffrey A. Kresge to Jenna Raye Matalon, $290,000.

Deer Hill Ct., 6083-Dong C. Yang to Kyong Shik and Seon Yun, $320,000.

English Saddle Ct., 6607-Keith A. and Betty P. Jarman to Rick and Maysa Saber, $675,000.

Glade Spring Dr., 14277-Nimish S. Shah to Ryan Richard and Megan Rae Rose, $444,500.

Grisby House Ct., 5920-Thomas A. and Sharon K. Imler to Janelle Gross, $411,008.

Hartwood Lane, 6735-William R. and Masha Joyce to Heather Bousman and Jaime Bousman Stanczak, $710,000.

Jenny Leigh Ct., 6751-Jason S. and Jennifer L. Herbek to Jungyeon Kang and Minjae Song, $436,000.

Lavender Mist Lane, 13565-Elangovan Kanagasabapathi and Easwari Elango to Timothy J. and Elana Gayeon Chu, $539,900.

Manassas Gap Ct., 14436-Barbar J. Lippa and Myra Musialkiewicz to Brian J. Delmolino, $402,000.

Old Mill Rd., 14531-Tanweer Bashir to Megan Elizabeth Terry, John D. Terry Jr. and Albert Jeremiah Kelly III, $759,900.

Rock Canyon Dr., 14115-Mark W. and Leigh C. Maier to Mely Do and Michael Alan Brittingham, $645,000.

Sammie Kay Lane, 5346-Im Soo and Won Nam Park to David M. Wolff and Laura N. Arellano, $725,000.

Smethwick Pl., 14830-Sabira Aboosaiedi and Ahmad Faheem Darab to Yoel Sanchez Canales and Katherine Sanchez, $330,000.

Strasburg Dr., 6125-Wayne M. Norwood to Dai Xuan Nguye, $225,000.

Turin Lane, 14423-Eric Miller to Jung Kun Park, $215,000.

Westwater Ct., 5826-Michael J. Cook to Sangmin Jung and Jin Han, $410,000.

CHANTILLY AREA

Dawn Valley Ct., 4165-Jeni L. and Vickie C. Peters to Prem Prasad Subedi, $239,000.

Logwood Lane, 4722-Hung Viet Bui and Kim Nen Thi Dang to Kerem Baki and Miroslava Cetinbas, $900,000.

CLIFTON AREA

Beaver Creek Rd., 12125-Catherine Lynn Harwood to Brandon M. and Melissa M. Rushing, $1.2 million.

Harvest Pl., 13057-William C. and John E. Mears to Katherine Tavasti, $520,000.

Marblestone Ct., 14007-James R. and Kathleen C. Devey to Linda and Anthony Isaza, $695,000.

Orchard Dr., 13555-Jack R. Spencer Jr. to Kaitlyn Rose Hegaty, $282,800.

Rock Fall Ct., 6720-Scott W. and Marya J. North to Daniel Paul and Jin A. Allmacher, $785,000.

White Stone Ct., 13600-Mario A. Bezzini to Michael and Rachel H. Hodgkin, $662,500.

FAIRFAX CITY AREA

Anvil Ct., 5352-Georgi K. Ralev and Yali Lu to Jesse G. and Angela Ives Hill, $977,000.

Arlington Blvd., 9072-Imelda Torredes to Ahbiya H. Harris, $430,000.

Ashton Oaks Dr., 12911-David L. and Krista S. Stravach to Sarah Lynne Ducko Wood and Justin Wood, $620,000.

Bridgend Run, 12151-Lisa Nguyen and Au Dang to Khalil Mohamed Khalil Ibrahim and Howaida Soliman Mohamed Soliman, $630,000.

Canonbury Sq., 9427-Yi J. Shi and Hardeep Kaur Gandhi to Tong S. and Mine K. Park, $745,000.

Concordia St., 5114-Christopher F. and Jessica J. Cosgriff to Adam and Emily Elizabeth Oas, $645,000.

Farm House Lane, 4371-Matthew and Christine Bauer Halligan to Katherine Martin and Ross Engstrom, $660,500.

Garden Stone Lane, 8911-Wilbur Cuesta and Jennifer Leigh Rifareal to Hanna Tadesse and Dawit Getachew, $830,000.

Golf Ridge Ct., 12021, No. 102-Maryam Sabah Hussein to Kevin Mohammed, $291,000.

Greenway Ct., 12108, No. 240-Chanh Duong and Huong Ho to Elizabeth Brobeck, $295,000.

Hazelwood Ct., 4104-Rajesh Gopalakrishnan and Akila Subramanyam to Kavibhushann and Swati Kavibhushan Nawthale, $550,000.

Inverness Rd., 3838-Michele Q. Collins to Gurdial Saint and Dipti Gupta, $510,000.

Mantua Dr., 3329-Michael D. and Sara P. Kirby to David and Cristina Horne, $936,000.

Melville Lane, 12825-Joyce K. and Ellis Roby to Lucy McCartan Manheim, $560,000.

Modano Pl., 8860-Sae Ryang and Kyung Ok Kim to Zaher, Rannah Hakmeh and Nora Silk, $655,000.

Myrtle Leaf Dr., 5128-Kenneth E. and Maria F. Cole to Vrushali V. Gosavi and Rajeev A. Tuliapukar, $775,000.

Peakview Ct., 4216-Michelle M. and John C. Beeman to Ranjith Menon and Chandni Dinakaran, $595,000.

Pommeroy Dr., 5118-Earl N. Taylor and Leah J. Larson Taylor to Saurav and Anjela Shrestha, $658,500.

Quiet Hollow Ct., 12327-Larry V. Hartbarger to Kristin and Kevin McKenney, $530,000.

Sideburn Ct., 10509-David C. and Amy H. Gillies to Christopher Frederick and Jessica Joy Cosgriff, $836,000.

Superior Sq., 4520-Amanda F. Rondepierre to Brittany R. Linkous, $323,000.

Twinbrook Rd., 4800-Ernest B. and Bonnie C. Baldwin to Juana Mejia De Avendano and Fredy Avendano Gonzalez, $560,000.

Village Dr., 4600-Metropolitan Group Corp. to Walter F. Villarroel and Fabiola Mareno Camacho, $575,000.

Wedgeway Ct., 12148-Joanna Helena Parker to Rupesh and Anju Chaturvedi, $449,000.

Wild Horse Dr., 12211-Kelly T. and Nicholas A. Testoni to Andrew James Yeager and Tzu Ting Kuo, $1.36 million.

FAIRFAX STATION AREA

Chase Glen Cir., 8535-Jeffrey S. and Heidi M. Butler to Maxim L. and Oksana Kramer, $792,500.

Hampton Rd., 10872-Michael Stephen and Sandra Elaine Matt to Danny and Thelma Denton, $781,000.

Long Shadows Dr., 8100-Lee Roy and Sharon K. Vannoy to Bradley James and Autumn Brimhall Hinton, $940,000.

Timberidge Rd., 10613-Scott and Anne L. Davidow to Shane Michael and Jayme L. Stahl, $1.28 million.

Youngs Branch Dr., 6330-Frederic P. Bemak to Brian Scott and Sasa Mrak Hendrickson, $738,900.

FALLS CHURCH AREA

Charing Cross Rd., 2901, No. 13-Katy and Meng Chun Chang to Brianna Sophia Aubin, $225,000.

Donahue Ct., 6822-Rachael E. Huddleston and Lakshitha S. Prelis to Gelson W. Caceres Gonzalez, $488,977.

Headrow Lane, 3148-Joseph A. Nguyen and Nanami Motoyama to Frank Aum and Laura Sung Ah Aum, $850,000.

Jefferson Ave., 6813-Armando and Mercedes Castro to Jonathan Jeremy Rode and Grace Ball, $715,000.

Nicosh Cir., 3015, No. 2105-Nancy and Anhtan Van Le to Zhanna Son, $289,000.

Rose Pl., 2906-Randall Wilder to Carrie L. and Michael Jospeh Petro, $742,000.

Sycamore Dr., 7909-John Daniel and Kara Ingrahm to Christopher and Blair Fiala, $651,000.

Westcott St., 2905-Allan G. Capon to Kathryn Naylor and Drew Howard, $730,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Elmhirst Dr., 6512-John W. and Joan L. Stoneburner to Gail H. and Frank Oliver Brown, $1 million.

Gilson St., 1821-James D. Herndon to Teofilo Saravia and Rosse Mary Tapia, $623,821.

Oak St., 7728-Christine A. Brown and the estate of Fayette Bryan Schanamann to Bernhard and Kathleen List, $700,000.

Pimmit Dr., 2311, No. 713-Christian O. Bentzen to Svetlana Fomenko, $205,000.

FORT HUNT AREA

Bainbridge Rd., 7915-Timothy George and Julie Christine McMorrow to Christopher S. and Monica Lynn Gerhardt, $680,000.

Macadams Pl., 1805-Michael D. and Lori J. Sundsted to Patrick James Mchugh and Hannah Marie McCracken, $715,000.

Revere Dr., 1603-Erik Bates to Joseph Beaudry and Jennifer Sampson Fienup, $879,000.

Yardley Dr., 8612-James P. and Elaine R. McKenna to Alexander M. and Lindsay A. Dyer, $680,000.

GREAT FALLS AREA

Carrwood Rd., 250-Peter and Jeanne Kurzenhauser to Jose R. Romos and Jodie Moxley, $1.2 million.

Maria Ave., 9108-Daniel W. and Constance R. Huthwaite to Sterling and Brooke Neblett, $1.8 million.

River Park Lane, 145-Donald V. Moorehead and Claudia A. McMurray to T. Christopher and Arianne D. Massey, $1.87 million.

Sherlin Lane, 799-Rajinikanth Pattabiraman and Anu Anand Ravilla to Sooim Sin and Michael Ochoa, $1.01 million.

HERNDON AREA

Alan Shepard St., 3070-U.S. Home Corp. to Yu Bin BL and Qian Fang Chen, $687,906.

Applegrove Lane, 13111-John E. Elliott to Joseph L. Ceglinski, $687,000.

Brightfield Ct., 3402-Donald H. Ruzek Jr. to Gauri Zagde, $490,000.

Capstone Cir., 2039-David Jebo to Robert Cang, $460,000.

Centre Park Cir., 12901, No. 317-Hope SJ Corp. to Ryan Lawrence Braaten, $209,000.

Centre Park Cir., 12958, No. 121-David Armanious to David Tadros, $221,000.

Dardanelle Ct., 12529-Chad and Emmanielle Collie to Christopher Michael and Marta Layton, $592,000.

Feldman Pl., 13336-Anandhi Ganesan to Erik Advidson, $354,350.

Franklin Oaks Dr., 2860-Dennis E. Greene to Raman and Vanitha Raju, $1.09 million.

Hawks Nest Ct., 1458-Robert L. and Ada A. Turner to Jpshua David Metzger and Kathryn Elizabeth Schlieper, $650,000.

Horsepen Woods Lane, 13361-Gang Wang and Xiaoling Li to Kapil Bage and Anjalee Palorkar, $855,000.

Jeannie Anna Ct., 3011-Matthew W. and Margaret I. Sibley to Matthew and Erin Gazda, $785,000.

Lillian Chase Lane, 104-Merdith and Evette Hyder Davis to Ellen Denice and Michael Gardner, $645,000.

Meadow Hall Dr., 2659-Jonathan L. and Janet K. Scherer to Xiangsheng Li and Keyu Huang, $776,000.

Mustang Dr., 2819-Jiaqi Huang to Ankur and Tamanna Chopra, $955,000.

Pinecrest Rd., 12538-David H. and Mitsuyo O. Sprague to Mark Alan and Hailey Samantha Deluca, $630,000.

Reston Ave., 1158-Jie Gao and Feng Yan to Kari Ellen and Shane P. Cashdollar, $1.18 million.

Schwenger Pl., 13300-Joseph Gordon and Rosalind Raymond Gann to Hari Prasad Mainali and Taradevi Gautam, $355,000.

Sterling Ct., 905-Christopher and Katherine A. Rader to Robert J. Hoffman and Aileen Jen Ju Mavity, $546,500.

Westwood Hills Dr., 12109-Robert N. Deanglelis Jr. and Jennifer Amanda Deangelis to Robert N. Deangelis, $640,000.

Young Dairy Ct., 907-Michael H. and Cheryl Jakobsen to Megan Elizabeth Struttmann and Sean Paul Butler, $597,000.

HUNTINGTON AREA

Albemarle Dr., 2716-Keri Lewis to Matthew Amitrano, $501,000.

Huntington Ave., 2059, No. 902-Angela Antonopoulos to Paul F. Greenbrrg and Cynthia M. Orth, $153,825.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 711-David M. Dominguez to Laura Ann Fisher, $230,000.

HYBLA VALLEY AREA

Davis St., 7012-Paul Curtis Bottorff and estate of Rosaria P. Bottorff to Maria Posada, $522,500.

Flintstone Rd., 4515-Robert E. and Betty P. May to Samuel Oleve and Marci Elaine Bonner, $550,000.

Hollindale Dr., 1506-Travis Rose and Deblina Biswas to Kasey D. Keeler and Ashley M. Blandford, $675,000.

Range Rd., 7504-Department of Housing and Urban Development to Peter J. Braun III and Cecelia R. Leto, $653,888.

Stover Dr., 7214-David McGee to Jennifer Jane Sinibaldi, $418,000.

Windbreak Dr., 2569-Hector G. and Clara J. Campos to Victoria D. Eduardo, $431,000.

LINCOLNIA AREA

Eagle Ridge Lane, 6327, No. 46-Richard P. Diamond to Ora L. and Stephen C. Cruzado, $435,000.

King Duncan Rd., 4604-Eric Randall and Margaret Anne East to Lacey A. Lomax and Jordan Dunbar, $565,990.

Saucon Valley Ct., 4515-Woldesemait Properties Corp. to Joshua Aaron Must and Donrude Thinngamdee, $530,000.

LORTON AREA

Barrow Furnace Lane, 8534-Michael J. and Deborah A. Stewart to Timothy D. Harmon and Nancy J. Kernbach, $715,000.

Cherwek Dr., 9429-US Bank and LSF11 Master Participation Trust to Mekuria Gebremariam, $425,000.

Enochs Dr., 8506-Ula Ruddock to Saqib Naeim and Hemna Chaudhri, $435,000.

Fitt Ct., 8312-Bany D. and Mary P. Brown to Jon K. and Samantha L. Reynolds, $635,000.

Grandwind Dr., 7778-Steve M. and Julie M. Forde to Daniel Gerard and Rikki Jean Holcomb, $660,000.

Henry Knox Dr., 7653-Stephen P. Hyland to Bryan Scott and Tiara Pietangelo Guy, $600,000.

Lagrange St., 8814-Felix Aranha to Meron Demessew Berhane and Ermias Tigistu Worku, $465,000.

Osprey Ridge Lane, 9100-Virginia S. and Thomas W. Burden to Brian and Sherri Olson, $975,000.

Silverdale Ct., 8426-Carol A. and Carol French to Brandon Lewis and Lisa Michelle Weyand, $595,000.

Sylvania St., 8820-Cherie A. Smith to Elanor J. and Christopher A. Winchester, $550,000.

MCLEAN AREA

Elsinore Ave., 1307-Srean Yim Lor to Cynthia Marie and Patrick Morland Malone, $920,000.

Fleetwood Rd., 6800, No. 1018-Carolyn A. Heier to Todd H. Pavela, $410,000.

Forest Villa Lane, 1553-Joanna M. and Sean B. Cunningham to Erum Siddioui and Dean Fischer, $1.29 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 304-Zan V. Maynard and Lucrecla Bagnoti to Emily Xiaoning Wang, $365,000.

Highwood Dr., 1515-David M. and Sarah J. Maria to Rafael Elster, $1.43 million.

Linway Terr., 6431-Sharon K. Higgins to Nathan and Allison Clarke Stratton, $880,000.

Montvale Way, 7805-Peter V. Treibley and Richard A. Tanzillo to Dennis Wayne Peery and Anushree Saxena, $2.33 million.

Peacock Station Rd., 938-Hany Guirhuis and Hania Iskandar Guirguis to Xiang Lan, $5.5 million.

Rector Lane, 1059-Margaret G. and James A. Hanson to Iman K. Kholderabrin and Ehsan E. Kholdebarin, $900,000.

Teague Dr., 1496-Barbara A. Moran to Robert Tipton and Marsha Moore Osterthaler, $1.57 million.

Youngblood St., 1822-Karen Lee and William Daniel Joseph Gonzalez to Wei Hu and Ying Niu, $1.66 million.

MOUNT VERNON AREA

Engleside St., 8523-Bethany J. Power to Daniel Bauman, $346,000.

Grist Mill Woods Ct., 8913-Muhammad and Abida Munir to James Michael and Elizabeth W. Boggs, $906,000.

Laramie Pl., 3801, No. 121B-Marco Fuentes to Szuming Chu, $230,000.

Mount Vernon Cir., 9346-Clyde S. Smithson Jr. to Michael Piccione and Michele O’Connell, $750,000.

Orange Ct., 8312-Shelley P. and Daniel G. Arzola to Benjamin and Christine Iverson, $643,000.

Roxbury Lane, 3701-Temesghen Ghebretinesae and Tirhas Berhane to Basel Amad, $410,000.

Sonora Pl., 3900-Kenneth R. Bennett to Deloise T. Worrell, $185,000.

Wessynton Way, 3200-Laura J. Sims to Linda A. Ennis and Cateryn Vucina Benjamin, $725,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Avon Ct., 5503-Sklyar J. Moore and Christina Prat to Marissa and Elizabeth Tonelero, $600,000.

Easton Dr., 5421-Robert L. Cook and estate of Clifford Grey Pash Jr. to King Street Properties LLLP, $426,000.

Trafalgar Ct., 8811-Maddury Somavazulu and Arundhati Javarao to Brooke L. Brown, $625,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10218, No. 102-Christopher R. and Brittany E. Fortier to Amirarsalan Khalilian and Zahra Abdollahi, $300,000.

Foxvale Dr., 3205-Joanna W. Walker to Nolan T. McCann, $752,500.

Latigo Lane, 11803-David El and Amy El Naggar to Jeffrey Allan and Carol Cha Harris, $800,000.

Oakton Terrace Rd., 10009-Wolmi Kim and Wolmi K. Parsons to Long Phi Van, Phuong Anh Nguyen and Brandy Bao Van, $325,000.

Timbermill Ct., 10903-Davaoud Zadehmohamadi and Maryam Jamali to Warren R. and Germma White, $870,000.

Valentino Ct., 3146-John D. and Sara M. Skeed to Michael James Ward and Thi Hong Thi Do, $578,000.

RESTON AREA

Ascot Way, 1709, No. A-Mark G. and Cheryl H. Carrier to Emilly Hargreaves, $305,000.

Brenton Point Dr., 2539-John and Robin Billings to Enrique and Elizabeth Grant Lara, $725,000.

Castle Rock Sq., 2233, No. 21C-Airleen Corp. to Hanan Younis, $236,000.

Church Hill Pl., 1405-Katherine Elleen Rosenberger to Anthony James, $353,000.

Earnshaw Ct., 1401-Vikki R. and Alberto J. Morales to Kathleen Koeck and Brian Francis Ellis, $640,000.

Garden Wall Cir., 1353-Robert Bradley Davis to Megan Elizabeth Walters, $288,250.

Golf Course Dr., 2058-Ashok Kumar Banerjee to Mahak and Vivek Kumar Gupta, $460,000.

Hearthstone Ct., 11549-Barg Inc. to Marcos A. and Lauren E. Ponce, $465,000.

Hollow Timber Way, 11428-Tommy F. Day to Cynthia Ann Wallace, $665,000.

Lake Shore Crest Dr., 1700, No. 11-Sukhyun Baik to Jonathan B. Bernstein, $350,000.

Links Dr., 11416-Andrew and Sarah Ball Gonyo to Julie McConnell, $550,000.

Market St., 12001, No. 413-Kevin M. Tripler to Samantha Ritz, $325,000.

Northgate Sq., 1364-Christopher Byrum and Courtney A. Bqutte to Jennifer Ann Rafer, $335,000.

Park Garden Lane, 1441-Jianhua Wang and Yawen Xu to Rebecca Blackman and Emily S. Tjelmeland, $575,000.

Parkcrest Cir., 1671, No. 100-Darrell W. Jones Jr. to Mark Hawkins, $236,000.

Purple Beech Dr., 11411-Mary A. Valentino to David and Barbara Okerson, $1.6 million.

Royal Fern Ct., 2030, No. 11A-Deanna L. Lyons to Jeffery Steven Butler, $225,500.

Silentwood Lane, 11300-Katharine G. Goodwin to Katherine Eileen Rosenberger, $405,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 211-Roy J. Spencer to Daniel James and Song Hai McGown, $490,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 601-Joshua A. Kovolenko to Cloyd Buenaventura, $245,000.

Taliesin Pl., 12001, No. 21-George B. Reed to Kevin R. Benson, $238,000.

Upper Lake Dr., 1934-William L. Chadsey to David R. Gill, $1.58 million.

Weatherstone Ct., 1206-Philip Hassell and Maryam Ovichi to Sydney and Garrett Holland, $569,900.

Winstead Lane, 11915-Eric Fahr to Peter A. and May L. Coppernoll, $847,000.

SEVEN CORNERS AREA

Celadon Lane, 3117-Emily A. Timmerman and Emily A. Ruschau to Adrienne Rose Marie Raynor and Austin Raynor, $787,500.

Manchester St. S., 3101, No. 821-John D. and Eileen F. Thomas to Alis Marachelian, $225,000.

SPRINGFIELD AREA

Amelia St., 5821-Daniel L. Hogan and estate of Lois P. Hogan to Samantha Leigh Cormode, $680,000.

Bloomington Ct., 7349-Mark A. and Judith A. Kintner to Joseph Benson and Christine Kim, $591,250.

Cliffside Ct., 7807-Jeremy M. and Gretchen Larchick to Rachel and Julio Patricia Jerez, $600,000.

Dinwiddie St., 6113-Tidewater Relocation Services Corp. to Michael R. Doyle, $550,000.

Falmouth St., 7311-Peter Pham and Thu Tram T. Pham to Syeda Sobia Gilliani, $440,000.

Gavelwood Ct., 9042-Petra G. Esseling and Nadir E. Dalal to Jennifer and Thomas Eybl, $537,000.

Hibbling Ave., 6315-Daniel B. Riordan and Christina Diane Cooper Riordan to Rizwan Shah, $545,000.

Lake Pleasant Dr., 8103-Selden J. Fritschner and Mary Anne M. Fritschner to Kevin E. and Paula M. Cooper, $545,000.

Moline Pl., 8331-Stephen J. and Elizabeth McGovern to Josephus D. and Emily Ruth Ferguson, $385,000.

Raindrop Way, 8299-Romella J. El Kharzazi and Mohammaed El Kharzazi to Wade Anthony and Jodi Lynn Fenwick, $460,000.

Rockefeller Lane, 9119-Peyton H. and Kristen R. Russell to Yung Il and Soyong Kim, $658,000.

Springfield Oaks Dr., 8478-Raian T. Pearce to Grace Pascual, $395,000.

Tower Woods Dr., 7813-Matthew David and Julia Wright to Lindsey Marie Conrad and Joshua Andrew Kovalski, $585,000.

Zekan Lane, 6317-Sumeet Erry to Stephen and Downer Begg, $825,000.

VIENNA AREA

Battle St. SW, 217-Venna Development Alliance Corp. to Nicholas A. and Melanie Corbett Simons, $1.6 million.

Brookside Lane, 1761-Benjamin and Lacena Carson to Elizabeth Mary and Alan Lewis, $1.35 million.

Chestnut Farm Dr., 9507-Thomas and Kathryn S. White to David Keith and Jennifer Gewertz, $971,500.

Delancey Dr., 9430-Dewitt Allan and Paulette Hogroian Fesser to Joshua B. Smith, $87,500.

Falcone Pointe Way, 8426-Samir and Shirley Patel to Manj Phillip Kevitigala and Sunithi Roman Kuruppu, $1.34 million.

Higdon Dr., 8807-Jean T. and Harry H. Harp to Ricardo and Katie Kiresich, $782,000.

Kingsley Rd. SW, 514-Timothy M. Larson and Quan N. Luu to Quan N. Luu, $307,563.

Locust St. SE, 302B-Kelvin Joseph Funes to Justo Pastor Fernandez Paez and Laura Mary Rachel Poncelet, $366,000.

Montmorency Dr., 1602-Samer W. and Ragheda M. Zeitoun to Heidi and Matthew Shirley, $870,000.

Orchard St. NW, 401-Randall G. and Susan L. Williams to Mike Yoo Kim and Claire Yo Kyung Kim, $915,000.

Upham Pl. NW, 707-Robert and Leona T. Hammond to John and Kristina Oliver, $827,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bardu Ave., 6110-Jacqueline Booth Waldron to Rodrigo Siles Alba, Wilber Apaza Garcia and Vladimir Fernandez Garcia, $575,000.

Colony Point Rd., 8110, No. J-Russel M. Smith Jr. to Jennifer Wokeck and Dylan Hinzman, $203,500.

Forrester Blvd., 8307-William and Veronica Navarro to Matthew and Dana Cain, $520,900.

Glen Oaks Ct., 6125-Donald O. Grimm Jr. to Ashlee N. and Roberto M. Benavides, $597,000.

Hollow Hill Lane, 6063-Ney H. and Yung Park to Isaiah Lee, $470,000.

Kings Charter Lane, 8231-B-Jessica D. Segura and Jessica D. Almendares to Joshua McCave, $260,000.

Painted Daisy Dr., 7837-Chanelle E. Johnson to David G. Longenecker, $555,000.

Rivington Rd., 6504-Brandon and Rebecca Bender Marrs to Cody Aaron Carden and Meredith Susanne Snipes, $610,000.

Torington Dr., 5825-Henry C. Howard III to David Andexler and Remi Annunziata, $285,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ashby Rd., 9712-Thomas P. Dodson to Joseph T. Leckert III, $525,000.

Charles Dr., 10822-Colleen and Drew Lewis to Victoria and Dimitri Ethan Aronson, $530,000.

Fairfax Blvd., 9459, No. 202-Janet H. Montes to Kali Begum, $212,500.

Randolph St., 3717-Douglas Edward and Jeannette Padgett Lemasters to Vikram Kumra and Carolina D. Morell Perez, $585,000.

Vanderbilt Ct., 4100, No. 302-Willam D. Pitchford to Brian A. Chen, $365,000.

Falls Church

This sales data was recorded by the City of Falls Church Real Estate Assessment Office.

Broad St. W., 502, No. 307-Shannon C. Somerville to Andrew and Stephanie Longosz, $600,000.

Jackson St., 412-Donald A. Fagnan III and Jennifer N.G. Fagnan to Peter McCone, $897,000.

Maple Ave. N., 200, No. 515-Ellen Shultz to Alvaro Bustillos and Erin McDonald, $275,000.