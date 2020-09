Quander Rd., 7009-Tamara J. O’Connell Beaver to Kevin and Grace Richards, $898,500.

Wakefield Dr. E., 6607, No. C2-Jason Southerland to Cassndra Beth and Michael E. Tobias, $300,000.

10th St., 6602, No. A1-David Lee Powers to Betty A. Brown, $250,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Birchleigh Way, 6501-Florine S. Murphy and Florine Smith to Jamah Murphy, $460,000.

Cinnamon Ct., 6120-Bernard L. Bundy Jr. and Lyman A. Buck to Kylene Page and Warren Griffin King, $617,800.

Crown Royal Cir., 6086-Andrew M. and Nicole L. Higgins to William K. Mulkeen and Megan Marie Kurten, $505,000.

Earlston Ct., 5957-Kimberly C. Csandi and Rodger A. Manzano to Rajeev and Neeru Batra, $520,000.

Ericka Ave., 6831-Justin A. and Angela Faltex Sheldon to Vincent Thomas and Nicole Dacuyan Faucher, $475,000.

Gardenia Ct., 6104-Stephanie Shaw Morgan and Thomas Lee Arsenault to Nicole D. Early, $445,000.

Hartshorne Sq., 7316-Kathryn and David Paul Bonney to Hyungmin Kim, $511,000.

Keble Dr., 6006-Nathan S. and Seung Ike Yi to William Todd Ripple, $525,000.

Mary Caroline Cir., 6923, No. I-Carmel Annalisa Ford to John A. Perry, $315,000.

Ninian Ave., 5104-Patricia E. Barber to Cindy Marie Burney and Jeffrey Lee Usavage, $625,000.

Olivet Dr., 6103-Michael J. and Miriam A. Petruschak to Peter D. and Monica M. Havnes, $735,000.

Paulonia Rd., 6102-Kai and Lynn Vutipawat to Laura Palleschi, $500,002.

Taliaferro Way, 6270-Sarah E. Zabel to Cameron Cardillo and Michael James Brooks, $600,000.

Virginia Hills Ave., 6230-Daniel Joseph and Aimee Nicole Ronning to Benjamin Michael and Julie Johnson, $485,000.

Wescott Hills Way, 5924-Jessica Lee Sanchez and Jessica Lee Johson to Timothy W. and Stacey P. Farnsworth, $529,000.

Wilton Hall Ct., 3501-Ralph and Elizabeth Smeda to Amanda Beth and Brian Evans, $812,500.

ANNANDALE AREA

Alyssum Way, 9202-John E. Herbst to Jeremy and Maria Herbst Richart, $465,000.

Americana Dr., 4967, No. F-Gwendalyn F. Cody to Juan Ramon Quintanilla Flores and Heera Paulina Lee, $205,000.

Briarwood Ct. N., 4415, No. 25-Nathan Kim to Rachelle Pineda, $212,000.

Championship Dr., 4060-Valentine S. and Theresa K. Han to Abdullahi Wardere, $493,000.

Donnybrook Ct., 7735, No. 205-Matt Nenno to Lizbeth Kingsley, $170,000.

Highcliffe Ct., 8314-Michael Malferrari to Mohamed Abdulkarim Farran and Duha A. Najjar, $525,000.

King Arthur Rd., 4004-Michael Anthony and Joanna E. Verdi to Kyle B. and Sara C. Shoop, $737,500.

Lillie Mae Way, 6905-Tigabu and Jessica M. Kassa to Thanh T. Nguyen, $780,000.

Oak Hill Dr., 4115-Gossom Family Partnership 1 RLLLP to Veaceslav and Valentina Stratan, $875,000.

Regency Ct., 8626-John B. and Anne Strawson Jacob to Christopher and Gina Dibraccio Riemer, $640,000.

Springbrook Dr., 4920-Robert J. Siclari and Mary Jo N. Siclari to Peter Bedocs and Aniko Gal, $700,000.

Viscount Ct., 3231-Charles and Neyvr Querzada to Trung Mai Hoang and Ngan Thi Kim Vo, $450,000.

Woodburn Rd., 3366, No. T2-Devin Wynne to Andrea T. Cox, $248,000.

Woodburn Village Dr., 3332, No. 13-Eva Camilla Anderson Permaul to Islam Mohamed, $225,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Ardley Ct., 3361-Angelina Mary Palmiero to Renee Michelle Boucher, $535,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1203S-Sonny Saniev to Yolande Renee Bullock, $236,000.

Olds Dr., 3204-Jason Eugen and Laura Machell Morrow to Kimberly Ann and Eric Matthew Baram, $771,161.

Seminary Rd., 5501, No. 2013S-Logan Keator to Ali Lahrime, $230,000.

BURKE AREA

Ashbridge Ct., 9533-James T. Wire and Timmie M. Irley to Steven J. and Tram P. Nguyen, $466,500.

Candleberry Ct., 9421-Estate of William Robert Howell to Grace Daeun Yoon, Sharon Hojin Yoon and Samuel Minseob Youn, $485,000.

Dalby Lane, 5210-Joseph F. and Mary Elizabeth Russell to Bryan L. and Emily J. Pollard, $625,000.

Glenway Ct., 9705-John R. and Sheila G. Hollar to Salvatore Ferro, $670,000.

Jackson St., 9318-Soon Ki and Soo Ki Kim to Jae Bum You, Jae Young You and Mei Nu Piao, $550,000.

Mount Burnside Way, 5653-Christopher and Daniela Sykes to Grace Nunez, $520,000.

Olivia Pl., 9322-Michael John Charles Wills and Stephanie L. Wills to Michael P. Wilbur and Raissa Nina D. Wilbur, $740,000.

Quiet Pond Terr., 10232-Edith Gish to Melanie Aguilar Rojas, $451,000.

Steamboat Landing Lane, 10212-Joseph and Melita H. Crilley to Eric C. Barins and Rebecca J. Brians, $639,000.

Veering Lane, 7009-Petal P. and Michael D. Walker to Michael and Casey Applegate, $670,000.

Wolcott Dr., 9822-Mark A. and Becky K. Freeman to Justin Neil and Kristin Brown Bowman, $660,000.

CENTREVILLE AREA

Autumn Cir., 14240-Andrew Lombard and Brooke Kierstin Colvin to Timothy J. Shin, $350,000.

Battery Ridge Lane, 14637-Patrick R. and Cody Ann A. Robinson to Hee Jeong Heo and Young Shin, $420,000.

Brittney Elyse Cir., 5142-D-Jennifer J. and Katherine Kim to Dogan Gunessever, $322,000.

Creek Bed Ct., 6406-Todd and Julie Waddell to Soon Clul Kim and Mi Hyang Hur, $616,000.

Delaney Chase Way, 15800-Stonebridge Investment Group Corp. to Bindu and Mandeep Saini, $1.07 million.

Faircloth Ct., 5686-Balachandar Sakthidharan to Arcadie and Natalia Murahovschi, $542,500.

Glen Meadow Dr., 5124-Zachary L. and Nicole Bowling Fettig to Matthew Martin L. Etoile and Kathriene Mary L. Etoile, $430,000.

Gun Cap Ct., 6316-Joseph M. and Jaclyn K. Buchy to Diego Ismael Pimentel and Jhanira Milagros Herrera, $485,000.

Heritage Crossing Ct., 5724-Christian N. and Renee J. Calabia to Carlos Alfredo Deras Romero and Viviana Gil Ochoa, $380,000.

Johnny Moore Ct., 14312-Andrew Sachs to Christopher, Craig and Sondra Curtis, $350,000.

Mary Todd Ct., 6316-Simone McCabe to Adrian Enrique and Paula Elvira Cortes, $430,000.

Paddington Lane, 6272-Thuy L. Tran and Asad H. Sheikh to Roman Berger, $360,000.

Prairie Mallow Lane, 13546-Anu and Melissa Charba Viswanath to Christina J. and Jeong Y. Blacker, $530,000.

Rock Forest Ct., 5819-Christopher Lindsay to Jocelyn Erin Cable, $400,000.

Seasons Dr., 14683-Helentia Lukasewicz to Jason and Lisa Mauremee Wallington, $435,000.

Smithfield Pl., 15558-Ernest F. and Janice G. Harvey to Robert S. and Susan O. Yum, $750,000.

Sydell Lane, 14501-Alice Joon and Hee Joon Park to Arthur Daniel and Leah Kim Lohrmann, $420,000.

Turin Lane, 14456-Sung Joo Ho to Mun Gu Lee, $225,000.

Westwater Ct., 5848-Linda and Anthony Isaza to Jason Lucas, $415,000.

Winding Ridge Lane, 13974-Steven L. Graham to Jessica Diana Almendares, $412,000.

CHANTILLY AREA

Deerwatch Dr., 4680-Hien Quang Le to Anh Dao, Tan Tai and Quoc Thuy Nguyen, $254,000.

Norris Ct., 4620-Thomas R. and Elizabeth C. Edwards to Richard J. Castillo Downs and Andrea A. Lopez Baldeon, $470,000.

CLIFTON AREA

Bunkers Ct., 6705-Yoon Myung Jun to Hanny Ayad and Maryz Morcos, $822,000.

Henderson Rd., 12316-Jessica and Jonathan Waldron to Rebecca A. Martin and Justin R. Kaeberle, $858,000.

Marblestone Dr., 14027-Keun Hwang and Sun Ho Kim to Kayvan Jaboori, $662,500.

Orchard Dr., 13573-Christopher H. Campbell to Young Sook Kim, $290,000.

Springhouse Cir., 6433-Thomas Alan and Elizabeth Mae Deluca to Jason Alexander Israel and Candace Vanderpoel, $631,000.

Willow Forest Ct., 5403-Sirva Relocation Corp. to Moon Y. Choi, $525,000.

FAIRFAX CITY AREA

Aristotle Ct., 3851, No. 1-216-Salma Batool Anwar to Benya Piyathamsoontorn and Tepnimit Lakkanapantip, $265,000.

Artery Dr., 11934-Paul T. Walter and Erie A. Welter to Peter Chi and Emily Christine Renick, $440,000.

Autumn Woods Way, 13089, No. 201-Jolene A. and John H. Loveless to Kathleen B. Britts, $276,000.

Broadrun Dr., 3721-David A. and Tracey L. Cox to Sundaram and Parvathy Ramanarayanan, $852,000.

Canonbury Sq., 9480-Muxian and Qungxin Xu to Chengkum and Yanjing Zhang, $646,000.

Chantal Lane, 3812-Assaf M. Pinchas and Tara Joyce to Stephen Joseph Surrells, $941,135.

Convento Terr., 9323-Lisa B. Sper to Tricia F. and Jeffrey B. Murrhy, $850,000.

Erica Hill Lane, 12411-Stephen and Kathryn E. Inch to Nathan Park and June H. Kim, $550,000.

Fairfax Center Hunt Trail, 4023-Jong H. Kim and Jong Hyyk to Parvez and Fatima Yazdi, $430,000.

Farmland Dr., 3726-Yogini Parikh to Laila Shibaro Bailey, $450,000.

Glen Mist Lane, 10806-John M. Yeatman to Robert and Elizabeth Murphy, $805,000.

Graceland Pl., 9213-Charles and Katsumi Daniel to Kyle Cooper and Emily Stanton, $545,000.

Hackney Coach Lane, 4369-John and Rachel Lavoie to Kayle Armendariz, $435,000.

Heron Ridge Dr., 12766-Patrick Sun Wei Fang and Da in Kim Fang to William Michael Roschewski Jr. and Kara Lynne Welte, $605,000.

Jasper Ct., 13348-Junstin G. and Allison Cartmill to Stphanie M. Long and Eric Anh Taune Le, $518,000.

Lake Glen Rd., 4029-Brian John Amen and Ashley Nicole Barbera Amen to Jameela Nefertari Conway Turner and Sam Ross, $525,000.

Liberty Bridge Rd., 12448-A-Kristopher Walbert to Juang Ho Yang and Sok M. Lee, $415,000.

Melville Lane, 13116-Nicholas J. and Lillian J. Battle to Brian G. and Sarah C. Allen, $629,900.

New London Park Dr., 5462-Ik Chun and Hyun Bok Shinh to Jaewon Shin, $398,000.

Pelfrey Lane, 13114-Donald C. Padgett to Jayson M. Jenkins, $543,000.

Portsmouth Rd., 5130-Pamela L. Tripp and estate of Nita Conatser to Natalia and Zachary John Daniels, $635,000.

Ridgemist Lane, 12953-Jeyan Shaker Sandi to Abdi Hassan Kambi and Nimo Hashi Deria, $405,000.

Saintsbury Plaza, 2905, No. 114-Mary E. Bishop to Thomas William and Miriam M. Bishop, $400,000.

Silent Valley Dr., 3042-Tod O. and Monica Riva Talley to Steven and Ruth Wong Zhou, $440,000.

Stewarts Bridge Ct., 4047-James and Christine Offutt to Jeuhy Hubush, $626,000.

Superior Sq., 4608-Sauwapa Wilasineewan to Morasa Shaker, $340,000.

Valley Oaks Dr., 3730-Andrew R. and Deborah M. Maclean to Ashwin Thatte and Kanu P. Chandra, $1.08 million.

Walnut Cove Cir., 4078-Sani Bajaj to Sara Lauren and Sriniketh Kanthadai, $645,000.

Wedgeway Pl., 12105-Alidad Jalinous and Jalinous Properties Corp. to Bo Song, $460,000.

Wisteria Way, 13515-Jennifer E. Jakum to Jihan T. and Samiah Bahhur, $695,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chinn House Dr., 11276-Jack B. and Deborah Ann Williams to Jesse Curtis and Lauren Ashley Fairbanks, $740,000.

Holly Oak Ct., 9697-Paul E. and Michelle A. Sbardella to Robert and Caitlin Mack, $685,000.

Oak Chase Cir., 8536-William C. and Lenos A. Shaw to John O. Dwyer Noonan and Rachael M. Noonan, $859,000.

View Ct. S., 7308-Tommy E. and Rebecca L. Keith to Eric David and Sara Lynn Carlson, $900,000.

FALLS CHURCH AREA

Adams Pl., 2916-Derek E. Rowan and Cathleen W. Tracy to Oniel Cross and Asmaa Idrisu, $925,000.

Charing Cross Rd., 2903, No. 11-Michael D. Lubeley to Janie Ha, $185,000.

Dover Lane, 2850, No. 104-Angelina M. Ouishpe to Jimena R. Veizaga and Jesus Morales Feredo, $240,000.

Highland Ave., 2355-Eric R. and Margareta H. Kettner to Louise Molton, $750,000.

Jefferson Ave., 6814-Anna Kennedy and Parker Wylie Propst to Brent J. Schultheis and Cassandra J. Powers, $692,635.

New Providence Ct., 2831-Tisan and Jaon Ahmad to Elizabeth Jean Spitzer, $440,000.

Tansey Dr., 6626-Sachiko Ide Rosenbaum to Ramona Bourgeois, $820,000.

Westlawn Dr., 6933-Adam D. and Rene M. Giffen to Qui V. Do and Quyen B. Phan, $429,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Falls Reach Dr., 7024-B-Pamela G. Mitchell to Matthew David Shaw and Margaret Lee Allen, $500,000.

Hileman Rd., 1930-Pro Builders Investments Corp. to Theodore G. Nickolov and Aichen Lin, $976,830.

Pimmit Ct., 7301-Merion Homes Pimmit Corp. to Erica and Matthew Richardson, $1.48 million.

Pioneer Lane, 2607-Henry K.L. and Helen L. Shaw to Sang Hoon Lee and Jules Tae, $563,000.

FORT BELVOIR AREA

Forepond Ct., 6986-Tony D. and Lisa L. Tep to Maureen and Steven Wayne Johnson, $615,000.

FORT HUNT AREA

Greenway Rd., 1131-Brian T. and Lorraine C. Howerton to Aija Karlsons, $800,000.

Marble Dale Ct., 8302-Dean Randall Wagner and Karen J. Hanrahna to Kevinn M. and Ashley E. Barry, $985,000.

Ridgecrest Dr., 7812-Robert A.h. Cady and Rebecca F. Cady to Howard W. and Elizabeth M. Kline, $1.01 million.

Yorktown Dr., 8118-Suzanne Surles Gould and Suzanne Surles to Dara Shayna Deren Lipton and Jason Michael Moses Porter, $910,000.

GREAT FALLS AREA

Harriman St., 1006-John A. Owens III and Katherube A. Iwens to Brian J. Woods and Cheng Qian, $900,000.

Nedra Dr., 10118-Jefferson W. and Laura S. Smith to Victor F. Yang and Linden M. Li, $1.26 million.

Rolling Holly Dr., 914-Dorothy G. Feeney to Renuka Rangaswamaiah and Manjunatha Aswathanarayana, $790,000.

Sherlin Lane, 814-Jeremy L. and Lisa M. Brown to Jia Sun and Xiujing Liu, $1.2 million.

HERNDON AREA

Alfred Mill Ct., 13402-John Y. and Gabriela E. Kusano to Rachel E. Gooding, Jean P. Blaudeau, Jean Philippe Blaudeau and Rachel Eileen Gooding, $943,000.

Arrowbrook Centre Dr., 13432-Pulte Home Co. to Zhong Ru Ren, $552,415.

Browns Ferry Rd., 12534-John R. Abramson and Kelly M. Roberts to Susan P. Swinson, $631,041.

Cedar Chase Rd., 11617-Charles L. and Karen R. Menatti to Vanessa H. and David A. Godshalk, $1.15 million.

Christy Pl., 2227-Franklin C. Torres to Eduardo E. Valderrama and Angelina Piaggio, $330,000.

Early Fall Ct., 544-Karla E. and Martha L. Reyes to Edrees Saljuki, $306,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12513-Craig E. and Caorey L. Kulas to Xiaoyang Zhang and Xiaomin Ye, $605,000.

Hay Meadow Pl., 12601-John F. and Lisa C. Wethern to Harshad V. Gupta and Kunika Arora, $886,200.

Huntsman Pl., 701-Tania T. Nguyen to Arjun and Kusum Choubey, $775,000.

Kinross Cir., 3222-James Pregot to Marisa M. and Ethan M. Wealand, $612,000.

Logan Wood Dr., 2672-Katherine S. Mitchell to Evin Cheriyan Marrette and Anju John, $565,000.

Middleton Farm Lane, 13231-Anand Kaliyamurthy and Nithya Anand to Vishal Gamji and Darshana S. Patil, $965,000.

Nureyev Lane, 12705-Donald W. and Rane B. Fuller to Philip and Chelsey Hadwin, $519,000.

Rose Grove Dr., 12831-Ming Jing and Hong Liu to Justin and Jessica Sorem, $1.25 million.

Shaker Dr., 1211-David M. and Dianna C. Zangrilli to John William and Patricia Carol Powell, $850,000.

Stone Fence Lane, 2341-Annette Masker and Annette McGough to Shikha Chawla, $659,900.

Whitewood Lane, 1707-Raymond S. and Joyce L. Burns to Teresa A. Ferraro and Noah R. Landau, $475,000.

Youngs Point Pl., 1531-Jeremy Walker Ruark to Steven and Margaret Siker, $465,000.

HUNTINGTON AREA

Arlington Terr., 2028-Evan and Catherine Marie Wojtowicz to Avery Tyler Owens and Emilie Hanson, $465,000.

Elmwood Dr., 3119-Cherly Lemery and Edward Allan to Marcos E. Bolanos, $713,100.

Lofthill Ct., 5714-Phillipe J. Johnson to Benjamin L. and Nydia Martin, $415,420.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1011-Terri C. English to Robert William Kuletz and Maureen M. McGuire Kuletz, $275,200.

HYBLA VALLEY AREA

Audubon Meadow Way, 7629-Sridevi Kakarla to Timothy Daniel and Rebecca Ayumi Nielsen, $480,000.

Deer Run Ct., 4700-Barry Jay and Maria Teresa Friedman to Candace J. and Benjamin J. McKee, $460,000.

Franklin St., 2824-Justin Lee and Alicia D. Harrison to Lauren Smith and Sekou Oney, $625,000.

Huntley Creek Pl., 7136-Christopher Michael and Catherine J. Rivers to Hazel M. Hagans, $420,000.

Schooley Dr., 2608-Bradford Stapleton and Lynlee R. Tanner Stapleton to Edsard Cuprak and Joelle Rae Hopf Cuprak, $515,000.

Tavenner Lane, 7332, No. 2A-John Vanbrocklin to Tor and Tone Andrewes, $230,000.

Woodlawn Lane, 2616-Jodoan and Nirmala Basdeo to Melanie Mae Frank, $575,000.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6301, No. 220-Bryan C. Fiala to Jarel J. Soto Vazquez, $275,000.

King Duncan Rd., 4608-Michael and Iliana Beal to Salem Tesfa, $515,000.

Summer Leaf Lane, 5419-Michael and Maria C. Strosnider to Cameron Wallace and Gillian Hunt, $580,000.

LORTON AREA

Birch Bay Cir., 8992-Steven C. and Nicole A. Bell to Deepti Mahajan, $760,000.

Duck Hawk Way, 8300-Megan Cupp and Megan Speicher to Brian S. and Jee Silverio, $316,000.

Enochs Dr., 8508-Kenneth C. and Abigail Wahlfeldt to Terek Abderahman and Hanane Ourahou, $480,000.

Furey Rd., 9062-Mark and Sarah Callan to Alexander Guillermo and Cassandra Nicole Warley, $630,000.

Green Heron Way, 8326-Ruben O. Plummer to Mahdere P. Hirigo, $309,000.

Henry Knox Dr., 7657-Eric and Nicole Eley Carr to Ralph Newton Oerkins IV and April Dawn Perkins, $574,000.

Laurel Heights Loop, 8238-Manouchehr and Fariba Amiri to Almir and Sanja Mahmutovic, $540,000.

Peace Lily Ct., 8435, No. 314-Jerry and Lois Carter to Timothy F. and Soom Y. Schroth, $435,000.

Silverview Ct., 8496-Joseph Norman and Meggan C. Orenstein to Martha J. and Jeffrey D. Illies, $793,000.

Tea Table Dr., 7725-Lorraine M. Grant to Kaleem Venable and Nadia H. Siad, $625,000.

MCLEAN AREA

Anthony Crest Sq., 6614-Robert S. Kim to Jeb M. Stoffel and Michelle May, $835,000.

Cola Dr., 1443-James L. and Lawson Duval to Lisa Tam and Andre Anderson, $905,000.

Emerson Ave., 1450, No. 312-Stuart S. and Theresa Richter to Stephanie Ann Switzer, $935,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 203-Signet Residential Corp. to Lisa A. Camalier, $1.93 million.

Great Falls St., 1826-Mihwa Kim to Eliko Pedastsaar, $930,000.

Greensboro Dr., 8370, No. 311-Malihe Karimi to Melissa Cooling, $424,050.

International Dr., 1641, No. 413-Farahnaz Khodayer Jayousie and Farahnaz Razmjou to Lifun Cohen, $500,000.

MacArthur Dr., 1816-Eric C. Perlish and Hope A. Mallon to Veronica A. and Jemes H. Sweeny, $1.4 million.

Old Dominion Dr., 6152-Jin Hee Kim to Ryan Thomas and Jessica Michelle Holte, $1.49 million.

Pine Hill Rd., 1122-Sean Bergin and Patricia Dowley Sullivan to Sergei Aleksandrovich Protsenko, $840,000.

Ridge Dr., 906-Andrew D. and Alexandra D. Hirsch to Soheil B. and Masoumeh E. Shaibani, $1.3 million.

Tremayne Pl., 7600, No. 203-Christopher and Dana Varona to Christian Poulsen, $335,000.

MOUNT VERNON AREA

Badger Dr., 8728-Douglas James Page to William Van and Lindsey Van Camp, $525,000.

Falkstone Lane, 8810-Alicia Davis Mayer and estate of Marcus John Davis to Jaelen A., Alaina J., Gregory D. and Kimberly J. Gadson, $555,000.

Hammond St., 7945-Michael Curtis and Donna Lynn Hamlin to Stephen P. Collier, $495,000.

Laurel Rd., 4101-William L. Toten and estate of Jack M. Tumlinson to Lisa R. Sexauer, $680,000.

Mount Vernon Memorial Hwy., 4403-GPI Mount Vernon Park Corp. to Julian Francis and Lucia Maria Santos, $999,000.

Orinda Ct., 8411-Josephine Marie Wiens MacMichael and estate of John Lee MacMichael Sr. to Jason S. Thomas, $192,000.

Sacramento Mews Pl., 5505-Colwell A. Cook to Jorge A. Maldonado, $398,000.

Squiredale Sq., 4509-Mohammed Hossain to Nathan and Alina Miracle, $400,000.

Woodhue Pl., 3900-MD Humayoun and Roksana Kabir to Joshua Alexander Dubose, $233,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Belfast Pl., 5540-Fink Solutions Corp. to Amy Choi and Brian Martinowich, $569,000.

Ellet Rd., 7928-Joel Weber to Jamie Lee and Warren Allen Sollers, $525,000.

Ventnor Lane, 5522-Avid Haas to Cynthia F. Bryant Gavin, $621,000.

OAKTON AREA

Cranbrook Lane, 11220-Florence G. Gubanc and Karen M. Grbanc to Brent T. and Tonya N. Barry, $875,000.

Greenwood Pl., 10309-Donald C. Demitros and Cynthia J. Demetros to Steven Nathan Frank and Lela Raquel Martnez, $1.15 million.

Lyrac St., 3410-John R. and Judy C. Rust to Richard and Tara Williams, $819,900.

Oakton Terrace Rd., 10018-Brian Ruth to Katen H. Chen and Yenyen Yu, $350,000.

Trousseau Lane, 2964-Lirong Yu and Yulin Shi to Pamela Bentley, $999,900.

Valentino Dr., 10147-Joseph and Casey Cushman to David Lawson Allen and Caroline Grace Crowe, $600,000.

Wilson Ave., 2989-Carl T. and Joni K. Creamean to Hong Xiao and John David Edell, $1.3 million.

RESTON AREA

Auburn Grove Ct., 11602-Michael V. and Lauren C. Sahag to Edgar B. and Megan Floro, $760,000.

Breton Ct., 11807, No. 21D-James C. and Heather A. Palmer to Jonathan Gott, $242,000.

Chadds Ford Dr., 2005-Joseph Michael and Eileen Ann McHenry to Julia L. Krause, $769,900.

Church Hill Pl., 1528-Jean E. Bender to Allie D. Brooks, $345,000.

Emerald Heights Ct., 2337-Kingsley N. and Evelina Karikari to Nikki Lagouros, $260,000.

Garden Wall Cir., 1355-Walid Bouaicji to Kevin Joseph Taylor, $277,500.

Granby Ct., 10968-Elizabeth Strelecky Williams to Zachary Robert Suter and Leigh Hunter Yeatts, $440,000.

Heathcliff Lane, 2524-Wilfredo Corps and Glorimar Ortiz to John D. and Bryn E. Beary, $820,000.

Horseferry Ct., 2354-Kevin Bruce and Gisela Andariese to Daniel Lawrence Higgins, $455,000.

Lake Shore Crest Dr., 1704, No. 22-Jieming Liang to Michael Da Han Hwang, $300,000.

Lirio Ct., 2101-Stephen E. and Maureen M. Palmedo to Scott James and Erin Elizabeth McGregor, $715,000.

Market St., 12001, No. 480-Scott Bruggeann to Jessica Meyen, $509,000.

Northgate Sq., 1415, No. 22C-Jun Cai and Yan Chen to Dianne Soriano Jackson, $320,500.

Park Garden Lane, 1449-Angelika M.W. O. Donnell and Angelika M. Wemer to Mario and Sara Bonilla, $595,000.

Parkcrest Cir., 1675, No. 400-Alexandra D. Clarke to Gena Sung, $301,000.

Purple Sage Ct., 12138-Miguel Garcia to David Adair Wolford Jr. and Jose David Calderon Cruz, $365,500.

Royal Fern Ct., 2046, No. 1A-Leeann Dove and Tracey Phoenix to Tierney Stotka, $187,500.

Scotch Bonnet Ct., 12304-Rolfe Inc. to Michael Thomas Miner Jr. and Rafael Zaragoza Mira, $501,000.

Solaridge Ct., 1984-Lori L. Becker to Joan E. Kasprowicz, $745,000.

Stratford Park Pl., 1851, No. 411-Andrea M. Ambrose and Andrea M. Cruz to Lisa M. Gross, $600,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1014-Faiz and Adeha Faizah Khan to Michele K. Johnson, $585,000.

Taliesin Pl., 12016, No. 26-David Leone to Yugi Huang, $349,000.

Village Rd. N., 1600-Sharif Shafik to Maten Shafik, $775,000.

Whisper Way, 2165-Kelpatty Investments Partnership to Julia Claire Simmons, $405,000.

Woodhollow Ct., 11570-Vadim Kozhevnikov and Yurika Kashiwazaki to Donald Wells Tuner and Camille Elise Indest, $485,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dreher Ct., 6069-Beazer Homes Corp. to Kristina Straub and Christian Javler Melean, $714,467.

Military Dr., 3331-Peter R. Herbst to Drew and Ann Gwynn, $755,000.

SPRINGFIELD AREA

Antelope Pl., 9211-Kristen Lynn Dalton and estate of Sharon Norman to Daniel Gilbert and Kelly Jean Hernandez, $610,000.

Bloomington Ct., 7355-Ravinder Chawla and Nidhi Singla to Janice and Benjamin Bear, $605,000.

Cold Plain Ct., 8760-Cameron W. Carter to Samantha S. and Christopher Robinson, $549,950.

Erving St., 5902-Nathan N. and Julianne Ferrara to Sarah Ann Vogt, $582,050.

Finlay Ct., 8409-Sean M. and Valerie L. Mahoney to Jeremy G. and Brooke L. Greilsheimer, $584,000.

Glendower Ct., 7310-John F. Bohm and Eileen P. Grey to Jennifer Anne and Matthew Coleman, $402,500.

Highland St., 7635-James F. Pfister to Timothy Six, $635,000.

Lazy Creek Ct., 8433-Erica M. Dale to John Joseph and Yong Hui Gniadek, $336,000.

Monticello Blvd., 7303-Gail M. Leitgeb and estate of Burton Lee Weller to John Matthew and Barbara C. Hurley, $395,000.

Oldham Leeds Way, 7317-Edmund Vergel De Dios and Vergel De Dios to Yvette L. and Bryan V. Jackson, $630,000.

Raspberry Plain Pl., 6919-Johanthan D. and Elizabeth K. Lawson to Douglas J. Butterworth and Kiran V.F. Talvadkar, $650,750.

Rolling Oak Lane, 7313-Eugene and Jessica Fisher to Alexander Nelson Sullivan and Amanda Nicole Forster, $434,000.

Sterling Grove Dr., 7115-Janice J. Tremblay and estate of Mary M. Gibbs to Marc Ian Sundy, $626,000.

Wadebrook Terr., 8726-Sadia B. Asad to Margaret Morton and Kenneth Andrew Scott, $470,000.

VIENNA AREA

Abbey Oak Dr., 1687-Thomas E. Zience to Anna Fung and Jose R. Armenteros, $916,687.

Berea Ct., 8411-Terrance Cooper to Rana H. Obeid and Alis S. Aldouri, $653,000.

Broome Ct., 9502-Peter M. and Kimberly E. Scott to Shiqian Chen and Chi Hae Park, $1 million.

Clarks Crossing Rd., 9500-Steve M. and Andrea T. Maaseide to Winston and Josephine Tracy, $1.36 million.

Dellway Lane, 8657-Paul Trau to Scott Gibson, $527,000.

Gallows Rd., 2726, No. 1305-Yoon Teak Kim to Darren Lamont Seraile, $330,000.

Knollside Lane, 2775-Nga Jackson and Phuong Phan to Erica Helen Boyle and Andrew Patrick Stevens, $529,900.

Madrillon Estates Dr., 8210-Abdullah E. Alsalman to Irma E. Brussow, $1.16 million.

Montmorency Dr., 1607-Ronald A. and Saundra J. Seale to Emmanouel H. and Ernest Lee, $980,000.

Park St. NE, 367-Paul E. and Susan L. Patton to Mary and Mark Brazier, $775,000.

Rockbridge St., 2441-Diane Catherine Murphy to Rita Ramnik Zota and Kandarp Patel, $785,000.

Westwood Terr., 2021-Roger P. and Margaret M. Loudin to Kevin Chung and Shirley Weng, $880,000.

Second Ave., 8320-Brendan Ryan and Morgan Blood to Daniel David and Linda Bergman, $675,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bardu Ave., 6123-Erland and Esther Herfindahl to Douglas and Heidi Jensen, $566,100.

Dunham Ct., 8369-John K. Tran to Mychal Alana Loria, $300,000.

Greeley Blvd., 8207-David R. and Barbara A. Herman to Omar S. and Allson M. Mohamed, $675,100.

Jewelweed Ct., 7733-George F. Mahoney to Matthew J. and Kristy L. Radio, $582,174.

Leyton Pl., 8008-John B. and Sheryl Elaine Usher to Karen and Matthew D. Shaw, $685,000.

Painted Daisy Dr., 7844-Anthony D. Vanburen Sr. and Debra K. Ester Vanburen to Adam and Samantha Graziano, $553,000.

Springfield Village Ct., 7000-Richard P. and Sue A. Dexter to George Albert and Lisa T. Sweetlan, $625,000.

Velliety Lane, 6400-Roomiya Z. and Richard E. Efford to Alexander Kim and Mona Gayle Aquino, $695,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Assembly Dr., 10545-Adam J. and Jacquelyn D. Humphreys to Jiyoung Park and Joanne Choi, $535,000.

Daniels Run Way, 10114-Hee Won Kim to Alexander Waide and Elaine Fang Godofsky, $1.02 million.

Farr Oak Pl., 10104-Jack L. and Caren M. Gould to Daniel Patrick and Charlen Theresa O’Brien, $861,001.

Ranger Rd., 9750-Ellis Flach and Peggi Lianne Ward to Lindsay Dorothy Cochran, $515,000.

School St., 10621-John E. and Sharon E. Davis to Olivia Jeonghyun Choi and Han Mas Bi Choi, $699,900.

Wilcoxson Dr., 3929-Heidi Grettel Kuhl and Heidi Kuhl Vu to Matthew Paul and Susan Baron Bieganski, $465,000.

Falls Church

This sales data was recorded by the City of Falls Church Real Estate Assessment Office.

Broad St. W., 513, No. 304-Susan G. Rose to Robert E. and Susan Fishbein, $850,000.

Langston Lane, 603-Judith M. Oglethorpe and James A.e. Oglethorpe to Richard Carson and Camryn Crane Green, $980,235.

Oak St. S., 116-Bradley Paul Wallach and estate of Marjorie Ellen Wallach to Stephen and Toby Hedger, $1.27 million.