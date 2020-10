Smithway Dr., 6806-Alberto Carlos Rodriguez and Jessica Olivo Rocha to Matthew Nenno and Alyssa Seidorf, $405,000.

Wakefield Dr., 6641, No. 606-Om P. Bansal to Julianna M. Labelle, $180,000.

Yale Dr., 2102-Ernesto Garcia and Carmen D. Mercadal to Marc L. Smith and Patricia S.C. Smith, $625,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashfield Rd., 5803-Sarah L. Hardy to James A. Nettleton Jr., $655,000.

Burnett St., 6131-Suzanne L. and Robert J. Mills to Gerald L. and Rachel R. Sharp, $595,000.

Clouds Mill Dr., 5675-Maxy Pinto to Christopher Taylor and Corea B. Smith, $900,000.

Dunman Way, 6336-Stacy Brown to Fahad Fahmullah and Shaeneez Azmat, $659,000.

Ellingham Cir., 6968-Matthew S. Shepardson to Thomas, Julie and Samantha Day, $237,900.

Founders Hill Ct., 5982, No. 302-Hugo and Janet Machuca to Yalda Rezayee, $385,000.

Governors View Lane, 5803-Brian R. Baldy to Christopher Douglas Milroy, $936,000.

Iron Willow Ct., 5809-Anish Gupta to Craig D. Jeffries and Jenny Weng, $609,000.

Latour Ct., 7113-Grant Paulsen to Tuyen Thi Thanh Truong, $424,900.

Martinique Lane, 5301-Patricia Ann Farmer to Nicole Bonjean and Anthony Berardo, $400,000.

Mission Ct., 4300-Perryn B. and Bobbie W. Ashmore to Joseph and Amy Pitzer, $859,000.

Old Valley Ct., 6210-Byron D. Clemsen and estate of Beverly A. Clemsen to Nathaniel Childress Bostick, $360,000.

Parish Glebe Lane, 6549-Shannon Lesley and Kirk Martin Hess to Andrew Jean Charles and Emma V. Johnson, $575,000.

Royal Crest Lane, 6210-Brendan M. Boone and Joanna F. Marino to Suleman Khan and Samira Iqbal Akhtar, $635,000.

Strathdon Ct., 7802-Maryann and John Boska to Philip A. and Olga Riddle, $587,500.

Towchester Ct., 7450-Matthew F. Reda and Ashley M. Fortino to Jhonathan Knuth, $499,888.

Wellington Commons Dr., 6179-Dawn M. Avery to Matthew M. and Bridget C. Swezey, $521,000.

Wiley Creek Way, 7701-Alle and Susa B. Nicholas to Abhinandan and Nightingale Sultane, $602,000.

Yadkin Ct., 6512-Brenda Murn and Stuart Burk to Scott Raiger, $402,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4933, No. 205-Charlotte G. Marchal to Dzevad Ibisevic, $170,000.

Brentleigh Ct., 4637-Jefrey W. Castellow to Ken T. Trinh, $390,000.

Butterfield Lane, 7800-William H. and Kathleen G. Stieglitz to Joseph Thomas and Mary Rainey, $516,500.

Denpat Ct., 4632-Theresa C. and Robert J. Bosco to Pilgyu Kang and Mirae Kim, $745,000.

Fountain Head Dr., 7477-John K. and Eva L. Bauman to Michael E. and Lori P. Graham, $372,000.

Island Pl., 4412, No. 302-Hyun W. Chong to Lindsay Wenger, $275,000.

Lafayette Forest Dr., 7718, No. 175-Haojun Jiang to Eduard Ames, $300,000.

Murray Lane, 7220-Asad Ul and Ehsan Haq to Marc Zeballos and Breonna Elaine McClain, $580,000.

Rebel Dr., 7820-Yong Suk and Song Ae Yo to Chong Gan and Jong H. Park, $785,000.

Silver Lane, 6817-James K. Freeman to Robert Wojciechowski, $775,000.

Turkey Creek Ct., 4106-Ronald W. and Margaret E. Stehman to Min Cao, $775,000.

Willet Dr., 4817-Loan Hong Nguyen and Minh Khai Tran to David Nelson, $495,000.

Woodburn Village Dr., 3300, No. 33-Jeff Li to Ligin M. Perez Reyers, $247,000.

Woodlark Dr., 4300-H. Andrew and Stacia E. Aman to Alison and Andrew Jason Clemans, $1.15 million.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Bent Branch Ct., 3609-Suzanne S. and Brett V. Sortor to Cecelia M. Ashinhurst and Edward M. Templeman, $910,000.

Leesburg Pike., 6135, No. 408-Anh My Huynh to Jose Saenz Gonzalez and Maria Doris Saenz, $235,000.

Powell Lane, 3800, No. 1130-Alex W. Travis to Courtney Burge, $324,800.

Spring Lane, 3230-Kristin L. Johnson Boulden to Jaime Michael Geiger, $550,000.

BURKE AREA

Burke Pond Ct., 9884-Karl O. Wilson and Birgit J. Debeerst to Rawa Muhsin Jassem, $468,000.

Clermont Landing Ct., 5923-Philip A. and Jennifer A. Albaneze to Jason F. and Elizabeth A. Kneeland, $705,000.

Gabon Ct., 9822-Duc and Tam Ly to Huy Nguyen and Hai Pham, $432,500.

High Water Ct., 9852-Benjamin Whitfield to Simon Jungho Park, $465,500.

Mainsail Dr., 9333-Thomas J. and Ann C. Pierpoint to Danielle and David Moora, $726,000.

Oakland Park Dr., 5929-Wagdy Abdelmeseh and Mariam Shaker to Roger and Jennifer L. Banks, $682,000.

Passageway Pl., 6715-Lawrence H. and Darla M. Wiedeman to Mui Wong and Nathan Andrew Bacchus, $746,500.

Shana Pl., 5822-Julio Jerez and Rachel Lee Poole Jerez to Jon M. Thompson and Ashleigh E. Berman, $437,000.

Tunwell Ct., 5695-Jordan and Mary Beth Guaspari to Hui K. and Kendra W. Pak, $1.07 million.

Winbourne Rd., 9303-Mark Alan and Jennifer Rose Louthan to Andrew Presnal and Paige Jones, $675,000.

CENTREVILLE AREA

Antonia Ford Ct., 13995-Anh T. Do and Thu T. Ho to Hyung Suk Won, $420,000.

Basingstoke Loop, 14812-Shayan and Jacqueline Torabi to Christopher Shawn and Peggy Ann Gantzer, $388,500.

Branham Ct., 13800-Jun Sheng and Haiqing Chen to Tempestt Roher, $438,000.

Cider Barrel Cir., 6319-AZ Capital Inc. to Shuai Liu and Ruowei Yang, $415,000.

Compton Valley Way, 14127-Kristen W. and Timothy J. Herard to Nathan and Hannah Pforr, $406,000.

Creek Run Dr., 6601-Sherri L. Core to Benjamin and Ellen Carbajal, $530,000.

Ellicott Ct., 5204-Thomas Earl and Martha J. Murdock to Nitin Gupta and Rakhi Varshney, $692,000.

Gabrielle Way, 14136-Philip M. and Katherine M. Richardson to Annie Lee, $446,000.

Green Park Way, 14783-Dustin Weber to Steven Craig Weber, $320,000.

Harrison House Ct., 5700-David B. Stader and Erika R. Tull to John and Rachel Lavoie, $525,000.

Jarrett Ct., 5200-Jennifer Ann Gorodnick to Andrew and Melissa Nicolette, $611,000.

Lavender Mist Lane, 13522-Esther Chon and Esther A. Mardone to Soonae and Eevie K. Chon, $380,000.

Malton Ct., 6861-Kayyan Jaboori to Robert T. George and Jessica Wheaton, $430,000.

Newhall Ct., 5505-Cornelius P. and Sarah P. Shea to Stephen J. and Diane K. Peters, $720,000.

Pickwick Rd., 5561-George M. Sedlacko to Luis Alberto Cepeda and Sandra Nicole Matias Gonzalez, $445,000.

Riverwind Terr., 14574-Deborah Ann Ondek and Deborah A. Powell to Paul J. Suh and Deborah Senw Ling Wong, $557,500.

Saint Germain Dr., 14461-Abdul Mooeid Khan to Rajaratna Ranasinghe and Michelle Susan Fitzpatrick, $227,000.

Skylemar Trail, 6539-Jill A. Walker to Joanna Ahn, $360,000.

Stone Maple Terr., 6790-Travis and Jacqueline Stultz to Romulo C. Caoile Jr., $398,000.

Truitt Farm Dr., 14700-Kimberly Oo Owen to Ji Sun Yoon and Jisu Yeo, $460,000.

Welton Dr., 6257-Denise Martin to Charles S. Vaughan and Christine J. Gamanche Vaughan, $594,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Vale Ct., 13704-Sunsoon Nam to Tameca Brown, $345,000.

Lightfoot St., 3840, No. 448-Becir and Enisa Hadzic to Roland Roger Flanagan, $305,000.

CLIFTON AREA

Green Mallard Ct., 13300-Ralph and Bernadine Sepulveda to Thomas O.O. Brine II and Iliana Nicole Chioariu, $665,000.

Limestone Ct., 13018-Ig Tai An to Laurent S. Bernard and Armelle E. Khaiat Bernard, $470,000.

Old Yates Ford Rd., 12409-Ramona Aurelie Bourgeois to Richard F. Sappington Jr., $1.05 million.

Regal Crest Dr., 13343-Yang Yu and Wei Zou to Jan and Rashida Jan Muhammad, $761,500.

White Dove Lane, 5680-Catherine A. Kopac to James and Nurdan Durdag Ayres, $365,000.

FAIRFAX CITY AREA

Alexander Cornell Dr., 12406-Shane M. and Jayme L. Stahl to Katherine McDonald and Jeffrey Miller, $735,025.

Aristotle Dr., 11381, No. 10-410-Fatemeh Salmasi and David Tabatabai to Howard Ho, $282,000.

Ashmeade Dr., 9023-PNL Homes Corp. to Kyoung Tai Lee and Jina Jung, $765,000.

Briar Patch Lane, 4729-Robert C. and Elizabeth Murphy to John F. and Kelly A. Dobrydney, $735,000.

Caldicot Lane, 12159-Van A. Kinney to Michael J. and So Hyun Kwon, $646,000.

Carterwood Dr., 4711-Stacey Jay and Cheryl S. Cole to Daniel and Cameron Ertley, $690,000.

Collingham Dr., 10324-Fredy Avendano Gonzalez and Juana Mejia De Avendano to Jesse and Shara Mae Chen, $708,888.

Ellzey Dr., 5336-Cecukua N. Hekker to Jessica Marie Ferrari and Gary Thomas Myers, $630,018.

Fair Crest Ct., 12614, No. 304-Michelle M. Conner to Ciara Shearin, $329,000.

Fairfield House Dr., 12217, No. 102A-Patricia and Theodore James Velkoff to Soon Ki Kim, $335,000.

Garden Grove Cir., 12144, No. 303-Carol J. Niaz to Robert Mesina Magsipoc, $217,500.

Golf Ridge Ct., 12020, No. 302-Jeremy Harridath and Pamela Barak to Tess Elisabeth Reardon, $330,000.

Green Ridge Ct., 3806, No. 102-Michael and Sara L. Heydari to Abdeihamid Abdelmoneim, $302,000.

Hayes Ct., 12451, No. 201-Matthew H. and Barbara J. Johnson to Cheryl A. Jakobsen, $317,500.

Inverness Rd., 3779-Ashwin and Kanu Priya Thatte to Min Xu, $574,000.

Kerrigan Lane, 4212-Jean Young Kweon to Christopher K. Yun and Jessica Miriam Moon, $643,000.

Lee Hwy., 11935-Tong S. and Mine Park to Pil Y. and Song Hong, $495,000.

Mainstone Dr., 3019-Tom K. and Kelley A. Luong to Elizabeth J. Palumbo, $899,900.

McFarland Dr., 4917-Thomas and Megan Erb to Robert Ernest Riley and Rebecca Irene, $432,000.

Mirror Pond Dr., 9408-Nicole L. Spindler to Ryan Charles and Sarah Marie Lipton, $595,000.

Mount Echo Lane, 4109-Stuart A. Hale and Tammy N. Crawford to Greg and Whitney Frahm, $565,000.

Paynes Church Dr., 10820-Steven and Britt Anderson to Matthew A. and Julia B. Merante, $649,500.

Penderview Terr., 12165, No. 1008-Sheila Stohl Todd to Lauren E. Preer, $275,000.

Pumphrey Dr., 5204-Daniel Fort and estate of Milton L. Fort to Matthew R. Webster and Eva C. Crabbs Webster, $505,000.

Rosemoor Lane, 3014-Angus T. and Carolyn Olson to Heath L. and Serena Marshall, $832,000.

Shadowbrook Lane, 13111-Hakan Kuseyin Karaali to Sarah Marie Montgomery, $488,000.

Springhaven Dr., 13375-James R. and Elizabeth P. Bishop to Feras and Suchaila Nabulsi, $725,000.

Sunflower Lane, 11411-Jennifer Louise and Emil Modugno to Christioher J. and Danielle Adriana Dour, $555,000.

Tovito Dr., 9348-Texaco Downstream Properties Inc. to Megan Nazareth and Jonathan Elias Tabri, $760,000.

Waterloo Lane, 3066-NA Lin to Mengya Li and Jun Chen, $652,000.

Whitacre Rd., 4032-Reel Homes Corp. to Mohammed Mamunur Rahman and Azmiri Sultana Shaily, $1.3 million.

FAIRFAX STATION AREA

Chapel Bridge Estates Dr., 9898-Vy Cam Truong and Jaclyn Miller to Maximino P. and Alena Ribeiro, $900,000.

Four Penny Lane, 11515-Tanya Eliaas to John and Jessica Goodwyn, $681,000.

Lilting Lane, 11411-Chad and Teresa Maclin to Monica and Roberto Valentin, $920,100.

Swift Run Trails Dr., 7142-Gerge Andrew and Care Leigh Besch to Jennifer Louise and Emil Joseph Modugno, $1.08 million.

Youngs Branch Dr., 6314-Jeffrey P. and Tristy L. Ridder to James Justin and Robin B. Taylor, $806,000.

FALLS CHURCH AREA

Blue Heron Dr., 3271-Dennis and Suzanne Zimmerman to Anthony James Keel and Christine Flora Lai, $627,000.

Custis Pkwy., 6917-Grace Byunghee Yoo to Russell Kirk Waddell and Sarah M. Runels, $638,600.

Freehollow Dr., 7807-Mark J. and Karen Lee Lynskey to Jose Bernardo Pastor and Sorley Velasquez Mazuera, $601,500.

Inversham Dr., 7753, No. 228-Jeremy C. Huang to Patrick Austin, $375,000.

Locker St., 3225-Daniel and Janice Stoltzfus to Jason M. and Melinda L. Schnur, $1.03 million.

Nicosh Cir., 3003, No. 3309-Ermek Anarbek and Nazgul Shukurbekova to Jennifer Matta, $400,000.

Radnor Pl., 3405-B. Keith Ryder to Mohammed Arkan and Kathleen Bouzis, $550,000.

Welcome Dr., 2726-Michael V. Peters and estate of Zoja E. Peters to Oscar T. and Marinilde A. Hopkins, $859,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Cartbridge Rd., 2256-Charlotte A. Mcpherson to William Baranowski, $650,000.

George C Marshall Dr., 2230, No. 1200-Renee Sookja Kim to Nazlin Pepermintwala, $286,000.

Norsham Lane, 7700-Jalil and Andrea Saadvandi to Khoa D. Nguyen, Chanh T. Nguyen and Anh P. Dang Vu, $502,500.

Westmoreland St., 2214-Rodney H. and Gary T. Follin to Animesh and Richi Gupta, $765,000.

FORT HUNT AREA

Alyce Pl., 8418-Jill Ellen Snow to Stephen B. Dietz III, $324,500.

Lombardy Lane, 8617-Christine L.R. Johnson and estate of Donald Glen Ham to John Stewart and Elizabeth Joseph Welch, $710,000.

Wendell Dr., 8418-C. Todd and Kristin L. Willis to Becky L. and Caleb Hyatt, $720,000.

GREAT FALLS AREA

Canterwood Lane, 324-Jonathan and Carol Fisher to Ulises Vincente Montes De Oca Martinez and Leticia Irene Flores Mendez, $1.11 million.

Jaysmith St., 856-Mel Joseph Casey and Jenny Park Park Casey to Minh Toan Huu Nguyen and Kristin Chin Nguyen, $935,000.

Riva Ridge Dr., 1000-Kyle C. and Susan M. Goggin to Jaime Lynn and Stephen John Minihane, $1.15 million.

Shallow Creek Dr., 10922-Rachelle Colberl and Jonathan P. Bakke to Jessica Toye and Parham Ghanipour, $1.66 million.

Yorktown Ct., 10318-Patrick M. and Blair Decker to Steve Moore and Maria C. Harrill, $600,000.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13624-Heather M. Cedel to Helena R. Costa, $710,000.

Alton Sq., 12915, No. 213-Joji J. Thomas to Sandra Abraham Altman and Alexis Rae Fussnecker, $240,000.

Branding Iron Ct., 2505-Douglas C. Reber to Ujwal and Michael Johnson, $716,000.

Campbell Way, 755-Kevin L. and Susan E. Powell to Devin Carter and Emma Condy, $450,000.

Center St., 613, No. T4-Virginia American Properties Corp. to Gus Naghdi, $200,000.

Centre Park Cir., 12956, No. 204-Sara Laughlin to Vijayabasker R. Gurram, Vishnu Pilli, Arief Bavan and Nilesh Darade, $235,000.

Copper Ridge Dr., 13606-Matthew J. Howells and Michele K. Hyde to Jeremiah and Nicole Haag, $815,000.

Endeavour Dr., 13654-Taemin Cha and Hyunjin Song to Mariarne Yansane, $512,000.

Greenstone Way, 3210-Gregory D. and Susanne E. Zilberfarb to Erik and Zayda Hayes, $634,900.

Holly Meadow Lane, 13282-Bruce A. and Barbara W. Morton to Ashwin P. and Neena Ashwin Bagde, $925,000.

James Monroe Cir., 2549-Solayappan and Priyanka Solayappan to Falguni Bhansali, $460,001.

Kyler Lane, 12201-Mark S. and Mardel E. Sitko to Kunyu Zheng, $1.17 million.

Marcey Creek Rd., 13153-Venkata Kandavalli to Rajesh Suresh Kumar and Monisha Krishnamoorthy, $376,000.

Percheron Lane, 12918-David Hsu and Ying Lu to Sok and Jeemin Hong, $1.35 million.

Reneau Way, 418-J. Gal Corp. to Sepehr Asadizadeh and Fatemeh Torabioroujeh, $340,000.

Royal Elm Ct., 903-Ahmed T. and Mattrice L. Williamson to Nathan D. and Jaclyn A. Salisbury, $685,000.

Spofford Rd., 13386, No. 103-Kevin G. and Vera M. Costlow to Ramasatya and Naga Bhargavi Marudhuri, $349,500.

Vine St., 804-Brian D. and Lisa C. Russo to Justin K. and Marci M. Britt, $872,000.

Yeager Dr., 3222-Praveen Batchu and Deepika Arvind Gorecha to Ravi K. Vulli and Pradyusha Gandhi, $485,000.

HUNTINGTON AREA

Albemarle Dr., 2713-Thomas and Jena Robison to Alexander Georgi and Jacquelyn Pototsky, $540,000.

Biscayne Dr., 5812-Crystal Lynn and David R. Crippen to Angela K. Housein and Adam N. Purvis, $450,000.

Hatcher St., 3113-Mahesh Tahiliani and Sunil Sharma to Jamison H. White and Lifei Huang, $552,000.

Monticello Rd., 5851-Edward W. Wojiechowski and Bethany Case to Jared and Sarah Evans, $530,000.

Williamsburg Rd., 6005-Anthony Lee and Natalie Marie Arbuckle to Skyler I. and Jessica J. Obert, $483,000.

HYBLA VALLEY AREA

Courtland Rd., 1619-David F. and Michelle C. Dittman to Westbrook E. and Elizabeth D. Walsh, $799,900.

Flintstone Rd., 4449-Lina Zilionyte to Kyle O. Keefe Rodgers and Maria Kathryn Rodgers, $525,000.

Stoneybrooke Lane, 6906-Frances Mary Miller to Adriana G. Loza and Phillip Moulden, $590,000.

Windbreak Dr., 2403-Ernest Eugene and Jennifer Brill Robinson to Kevin James Donnell and Della Sue Leffler Donnell, $399,950.

LINCOLNIA AREA

Dover Ct., 5621-Donald R. and Linda M. Peebles to Jeffrey P. and Elizabeth A. Spike, $472,000.

Independence Cir., 5678-SuperSolv.com Inc. to Michelle Charlson Bredehoft, $405,000.

Sand Wedge Ct., 6562-Jason Thomas and Angela Gaylor Crandlemire to Waleed J. and Saher P. Ashiq, $550,100.

LORTON AREA

Athey Rd., 9735-Angela M. Carrington to Abdul Vahit and Manisha Alimi, $655,000.

Chapman Rd., 6013-Harry B. and Jackie L. Brenner to Kenneth C. and Abigail L. Wahlfeldt, $830,000.

Enochs Dr., 8503-Hosein Faghihi to Kalkidan T. Mitku, $460,000.

Fallswood Way, 7603-James W. and Terry L. Fenton to Carl and Elizabeth Klunk, $400,000.

Grandwind Dr., 7770-Gerald Omari to Mary O. Omari, $575,000.

Harrover Pl., 9021-Richard and Katherine L. Mingo to Grant and Allison Paulsen, $680,000.

Kenosha Ct., 8661-Chony T. Culley to Brian Davic and Paola Farish, $330,000.

Milford Haven Ct., 8940, No. 38D-Mehrdad and Carissa Mertz Soroush to Zoraya Jennings, $346,000.

Silver Ann Dr., 6849-Mark S. and Carolyn R. Patrick to Kathryn A. and David Paul Bonney, $705,000.

Stonegarden Dr., 9174-Robert M. Nowierski to Eric J. Qiu and Amanda R. McDonnell, $661,500.

MCLEAN AREA

Alicent Pl., 7000-Lucia H. Oliveira to Lucia H. Oliveira, $780,000.

Eldorado Ct., 7349-Elizabeth C. Bowen to Susan Leila Golesorkhi and Albert Victor Corbi, $700,000.

Forest Villa Lane, 1523-Brian J. and Linda R. Marcotte to Fabricio and Melissa Davis Vayra, $2.18 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 1006-Carl J. Haardt to Param Deep Bajwa, $375,000.

Hampton Hill Cir., 1486-Stephen B. and Diana S. Watkins to Brian T. Kennedy and Mouna El Mekhfi, $864,000.

McLean Mews Ct., 1453-Stephanie Ann Switzer to Jeremy David Wolland and Karla Beth Lubeck Wolland, $963,900.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1411-Nadereh Chamlou and Jack P. Roepers to Nadereh Chamlou and Masoudeh Badei Zadegan, $325,000.

Provincial Dr., 7640, No. 111-Matt B. and Masouden B. Zadegan to Arash Foroutan and Sara Maaiki, $425,000.

Spring Gate Dr., 1570, No. 7409-Georgene B. Palacky to Menglan Jiang, $322,000.

Vista Dr., 1057-Paul E. and Carol L. Dilorenzo to Howard A. Grad and estate of Sarah Grad, $1.5 million.

Wrightson Dr., 1645-Marlene E. and Lawrence A. Helwig to Shanshan Mei, Lianrui Wang and Yuxia Jin, $900,000.

MOUNT VERNON AREA

Cunningham Dr., 3114-Michael and Bethany S. Stefanchik to Stacy Elizabeth Yurich, $685,000.

Gramercy Cir., 4316-Arvholdings Corp. to Roland and Rachel Rollinger, $406,000.

Lakepark Dr., 8148-Nuvia Sorto to Ana M. Zambrano, Lazaro Zambrano and Maritza Isabbel Zambrano Gonzlaez, $410,000.

Mcclelland Pl., 8216-Wilmington Trust and MFRA Trust 2016-1 to Luis F. and Jose G. Robles, $399,900.

Old Mansion Rd., 9325-Aman Sulaimani to Kevin Lovecchio, $1.85 million.

Roxbury Ct., 3807-Ronald L. McLendon II to Amanda Losardo and Jake Patrick Coletti, $415,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Atlee Pl., 5307-Stephen B. Nguyen to Kimberly Nguyen, $500,000.

Eastbourne Dr., 5519-Willus Withrow and Colby Chlebowski to Michael J. Carrasco and Lindsay B. Benedict, $624,000.

Hogarth St., 7511-Phuoe X. and Phuong Chau to Pedro A. Alvarez, Emily A. Kraus and Emilee D. Banks, $535,000.

OAKTON AREA

Blue Roan Rd., 10909-William D. and Ronniejean B. Irvin to Patrick and Paulina Mancoske, $880,000.

Fox Mill Manor Dr., 2924-Joseph Kim to Adolfo and Kelly Raiole Tarasiuk, $1.55 million.

Jermantown Rd., 2814-Faisal Siddique and Sara Kiani to Lisa and Stephen M. Branham, $545,000.

Oakmont Ct., 2407-Steven W. Schmitz and Jolene A. Mancini to Steven W. Schmitz, $107,000.

Thaxton Lane, 2776-Johnny C. Chung to Thomas Fred and Cheryl Shepherd Previ, $705,000.

Twin Mill Lane, 2107-Thomas R. and Margaret M. Harter to Martika Elaine and Meghan Ellen Garcia, $930,000.

Watermill Ct., 10903-Joseph and Lisa Jenkins to Patrick R. and Cynthia E. Metcalf, $1.11 million.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11959-Reynaldo J. Garcia to Burton V. and Stephanie Edwards, $426,000.

Cartwright Pl., 2122-Clayton S. and Alicia W. Gehring to Zahra M. Shahgoly, $385,000.

Chestnut Grove Sq., 11200, No. 302-Daniel S. and Rebecca M. Greenberg to Peter M. and Rachel K. O’Rourke, $269,900.

Deer Point Way, 1502-Farshid and Forood Sepassi to Tyler Beesley, $525,000.

Forest Edge Dr., 11174-Jeanne B. Rich to Victoria Chamberlin and Chad Bonadonna, $499,250.

Generation Ct., 11690-Jennifer Bosco to Rajaram Karuppiah Jr., $470,000.

Harvest Green Ct., 1646-Eric M. Turnbaugh to Yong Jae Lee, $383,000.

Hollow Timber Ct., 11432-Amy Bomes to Lauren Keeler and David Townsend, $735,000.

Ivy Oak Sq., 1770-Caroline A. Linde and estate of Margaret L. Busch to Polly Thompson, $355,000.

Ledura Ct., 11741, No. 105-Elika Michelle Naraghi and Cody Darrow Thompson to Patricia Naomi Bailey, $274,900.

Market St., 12000, No. 240-Lakshmi V. and Vellore S. Gopinath to Javed Akhtarshaik, $269,000.

Mossy Creek Lane, 11730-Michael and Sheryl Cowart to Steven J. and Diane M. Lown, $475,000.

Park Garden Lane, 1396-Arthur Peter and Cynthia Cooper Karcher to Mark F. and Phoebe S. Millard, $585,000.

Parkcrest Cir., 1663, No. 101-Claire Shamblin and Alice Beatson to Jolene Silipigni, $216,000.

Post Oak Trail, 1837-Robert A. Mikelskas Sr. to Shonna and Nicholas Burgoyne, $795,000.

Redtree Way, 11938-Belynda J. Ross to Sarah Kaley Reimer and Garrett Alexander Davis, $358,000.

Sagewood Lane, 1951, No. 2-Christine Taylor Moller and estate of Olga Leikucs Taylor to Yana V. Ryabtseva Balram, $162,000.

Silentwood Lane, 11194-Michael A. Cockrell to Hillary J. and Mark A. Seikaly, $400,000.

Stamford Way, 1298-Michael S. and Rebecca A. Nolder to Eric A. Widra, $1.08 million.

Sunrise Valley Dr., 11770, No. 321-Yi Sheng Wang and Ming Jian to Brian R. and Nancy T. Clark, $363,000.

Taliesin Pl., 12000, No. 36-Eric and Karen Hallen to Allison Anne Gilmore, $345,000.

Underoak Ct., 11518-Shannon A. and D. Jeannine Byrnes to Christopher A. Lane and Carly Guinn, $440,000.

Washington Plaza W., 11475-Carmen and Kristjan Esna to Abigail and Mitchell Horning, $700,000.

Windbluff Ct., 11617-Gagan Aggarwal and Shikha Jain to Elena Fan Santana, $304,500.

SEVEN CORNERS AREA

Cavalier Corridor, 6330-Lester and John S. Edwlman to Boris and Hana Slivka, $860,000.

Hazelton St., 3046-Silvia Riechel Idziorek to Paul Cocozza, $686,500.

Walters Woods Dr., 6504-Ford C. and Barbara Hale Jones to Luke S. and Francesca V. Bunker, $875,000.

SPRINGFIELD AREA

Atteentee Rd., 5946-Colin B. Ried to Megan Alicia and Christopher Douglas Denault, $470,000.

Camp David Dr., 7763-John A. Chon and Khamphath Chanthaphone to Hong Liu and Zhe Li, $880,000.

Crestmont Cir., 8236-Glenn E. Davis Jr. and Youngjin Ro to Christian Jehry Alfaro, $365,100.

Falmouth St., 7309-Mansour and Rashidah Ghaderi to Stanley Akee and Christianne Cajina Chong, $452,500.

Galbreth Ct., 9125-Nathan S. Smoot and Yan Shu to Guan Rong Angela Tao and Tyler Paul Truxell, $470,000.

Jerome St., 6711-Anna A. and Louis Ronald Wisniewski to John P. Rodriguez, $500,000.

Middle Run Dr., 8491-Gregory T. and Sarah R. Zerr to Braderick and Kapua Hatch, $855,000.

Northern Oaks Ct., 7674-Megan V. Pena and Craig W. Wood to Justin Andrew Carder and Lisa Christina Seyfried, $438,000.

Raindrop Way, 8287-Dawit Sileshi Fana and Dawit Sileshi Gedibe to Ana Maria Soria Galvarro Velasco, $515,000.

Rivanna Dr., 6000-Amy Marie and Andrew Stephen Doye to Lauren E. Gorey, $650,000.

Spring Garden Dr., 7096, No. 104-Joe and Grace Funding Corp. to Joo Seon Moon and Wen Tang, $210,000.

Thorncliff Lane, 7479-Victor M. and Vicki A. Fortuno to Michael E. Bailey and Amy Lou McCurdy, $774,000.

Willowfield Way, 6199-Walter D. Best to Brian Brooks, $835,000.

VIENNA AREA

Asoleado Lane, 1722-Lakshmi Lavanya and Ramprasad Reddy to Carrie L. Williamson Travis and Lars R. Thomas Travis, $820,000.

Central Ave., 2251-Jeffrey W. Garver and Maureen E. Clarke to Nitin and Ratna Kumar, $1.12 million.

Creek Ct. E., 505-Kenneth E. and Diane Y. Natale to Charles L. and Nicole E. Gilman, $1.05 million.

Falcone Pointe Way, 8423-Anthony V. and June A. Falcone to Bach Yen T. Nguyen, $1.39 million.

Hambletonian Pl., 9200-Emily Christine Anderson and estate of Georgia Guthrie Hendrickson to Brian N. and Lauren Krulick, $780,000.

Locust St. SE, 200, No. 200-Venkatakrishnan and Vasanthi Narayanan to Julia A. Rooney, $261,000.

Middleton Ridge Rd., 9732-Eric F. and Donna V. Laursen to Peng Chen and Xiaoli Zhao, $1.1 million.

Orchard Ct. NW, 315-Joseph Bennett and Julie Michelle Nichols to Fernando and Bianica Pires, $1.05 million.

Rachel Lane SW, 1006-Breton H. Scales and estate of Frederic A. Dion to Breton H. and Kristen J. Scales, $320,000.

Tyson Oaks Cir., 7981-Ibrahim Lahlou and Ouiam Bakkacha to Martha M. Mota and Frank Vasquez, $576,000.

Woodford Rd., 2121-Eric Chad and Elizabeth Maxine Whitmire to Matthew and Heather M. Manganello, $1.1 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Anson Ct., 7827-Anita T. Eitler to Larry S. Kroll and Arianne J. Henry Kroll, $642,000.

Cardinal Brook Ct., 6231-Sheldon Richter to Daniell and Loan Wellborn, $750,000.

Fox Grape Lane, 9002-Jon E. and Jing Huang Day to Marie Kokotajlo, $471,000.

Kerrydale Ct., 9015-Dora O. and Aaron Browning to Karolina M. Filipiak and Robert Kron Jr., $450,000.

Over See Ct., 6327-Rachel E. Wascher to Steven R. Spalding, $438,000.

Ridge Hollow Ct., 8736-Juan Matus to Syed Zahid Najeeb Moulvi, $460,000.

Tiverton Dr., 7712-Ramon Rodriguez to Desiree M. Batton, $375,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Autumn Ct., 4033-Leon C. and Pattigene Long to Daniel and Christina Riordan, $800,000.

East St., 4001-Fairfax Main St. Corp. to James J. Yoo, $759,750.

Forest Ave., 10313-Valerie Burton Turner and estate of Elvera M. Burton to Jonathan F. Schulz and Anna E. Monieta, $525,000.

Pinehurst Ave., 9912-Gloria J. Steier to Damian, Kimberly, Damian M. and Kimberly S. Leone, $615,000.

Roberts Rd., 4201-Micah L. Meyers to Andrew C. and Tameka V. Fernandes, $908,000.

Shiloh Cir., 3254-Linda N. Pavich to Em Chaau and Hoang Vu, $490,000.

Woodland Dr., 4037-James and Jessica Whelband to Susan E.w. Eggerton, $500,000.

Falls Church

This sales data was recorded by the City of Falls Church Real Estate Assessment Office.

Annandale Rd. W., 106-Claudia and Raymond Leak to Marcus Wayne Keller, $427,000.

Buxton Rd., 230-William R. Rose IV and estate of Marybeth Martin to Scott C. Plein, $1 million.

Lincoln Ave., 317-Douglas and Valerie Borden to Nicole Carelli and Christopher Brown, $1.41 million.