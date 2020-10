Wakefield Dr., 6621, No. 510-Kathleen P. Gannon and Joan M. Davis to Maya Lidell, $205,000.

Windmill Lane, 1902-Peter and Jessica Van Geertruyden to Joshua Trein and Sara M. Klayton, $870,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ambassador Way, 5926-Karen Shepard Wyatt to Joshua Carr, $497,000.

Brickleigh Ct., 6488-Tanner D. and Joy D. Odom to John R. and Kathryn Rasmussen, $480,000.

Chevell Ct., 5917-Donald C. and Karla Fuentes Lee to Melissa K. Bohe, $552,050.

Cottonwood Dr., 6612-Kamron Christopher and Katherine Elaine Fazel to Molly P. Ryan and Alfredo Felizola, $527,000.

Desiree St., 7820-Elizabeth Tamiru to Scott Clancy, $566,000.

Ericka Ave., 6804-John D. and Gerri M. McCleary to Johnathon and Michelle M. Hoyt, $499,900.

Gadsby Sq., 7422-Patrick R. and Tara Karel to John David and Kadi L. Stoffey, $530,000.

Haynes Point Way, 7710, No. L-Njema K. Walker to Darrell Payne Jr., $356,000.

Heatherwood Ct., 5941-Ryan M. Murray to Matthew and Sadaf Dreitlein, $510,000.

Joust Lane, 6002-Jennifer D. and Vincent L. Mitchell to Patrick S. and Madelyn H. Dunleavy, $515,000.

Kelsey Point Cir., 6569-Brian J. Dolbeare to Timm N. Estenson, $520,000.

Lawsons Hill Ct., 5701-David G. and Lucy G. Hudson to Alex Von Eckartsberg, $516,000.

Martin Allen Ct., 7716-John E. and Erin E. Rusnak to Eric Thomas Moran and Michelle Josephine Giaccone, $627,000.

Norham Dr., 5942-Daniel J. and Jaclyn M. Benjamin to Jeremy S. and Jennifer Woodard, $575,000.

Patience Ct., 6404-Giovanna N. Guevara to Anna Elizabeth Lanman, $430,000.

Rolling Creek Way, 6878-David James and Karla G. Yardley to Joseph Allnut, $590,000.

Sky Blue Dr., 8045-Jonathan D. and Jennifer F. Rollins to Adam John and Monica Jeanne Mardel, $480,000.

The Pkwy., 6608-Timothy Jenkins to Emiliano P. Vasquez, $517,000.

Upland Dr., 4815-Sylvie S. Platre to Elizabeth Berhane Deneke, $630,000.

Wayside Pl., 6510-Gabriel G. Aviles and Amarilis Cartagena to Jonathan S. and Jessica I. Blasko, $920,000.

ANNANDALE AREA

Airlie Way, 4536-Metropolitan Realty Investments Corp. to Michael Chu, $477,500.

Banff St., 4508-Joseph Thomas and Mary H. Rainey to Joseph Thomas Rainey Jr. and Kayla Diane Evans, $650,000.

Brentleigh Ct., 4643-Susan G. Apostolakis to Laura Catherine Slonina, $436,000.

Chanel Rd., 3905-Helen Haros Liopiros to Kimberly and Brian Coleman Woodward, $550,000.

Donna Cir., 7016-Lishelle Tonet and Derrick Allen Rankin to Alberto Rinonos, $553,000.

Fleming Dr., 5105-Zhen Ma and Fengju Zhang to Nittaya and Arttaya Juntima, $682,000.

King Arthur Rd., 3813-Carrie L. and Jon Randall Mock to Matthew Robb and Meghan Farrell Senseney, $730,000.

Launcelot Way, 3515-Miguel Martin Denosky Smart and Laura Smart to Jonathan M. and Diana Wertz, $788,000.

Medford Dr., 4399-Richard J. Schule to Nguyen T. and Christine Ngo, $560,000.

Red Fox Dr., 4941-Christopher David and Maureen Ann Lawrie to Joseph Thomas and Mary Helen Rainey, $675,000.

Wakefield Dr., 4315-Donald R. and Dorothy A. Saari to Shawn Patrick and Heather Hill Walrath, $790,000.

Woodland Meadows Ct., 8800-Martin G. and Mary V. Tracy to Gerald T. and Kerri A. Yap, $925,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3701, No. 2609N-Aklilu Seium to Daniel Alexander Ellis, $368,000.

Hallran Rd., 3217-Kristin Kendrick Kilde to Aaron John Misera and Angela Mary Campbell, $610,252.

Lakeview Terr., 3812-Elizabeth F. Pfister to Stephen C. and Bonnie Erbe Leckar, $1.47 million.

Powell Lane, 3800, No. 719-Frank Jacob and Charlotte Grace Ruffing to Janet Elizabeth Robson, $315,000.

BURKE AREA

Alison Dr., 10604-Danny A. and Donna Guiseppe Cieslicki to Joshua Sang Hyon Cho and Jihye Ann Rhodes, $502,000.

Battalion Landing Ct., 10629-Scott D. Thomas and Dawna S. Kasper to Michael Pang and Suzanne Partridge, $660,000.

Candleberry Ct., 9400-Jason and Erika Kang to Stephen N. Ndegwa, $496,000.

Cove Landing Rd., 5823, No. 201-Ralph I. Miller to Barbara H. Richon, $230,000.

Deckhand Dr., 10106-Ronald K. and Elaine A. Ence to Andrew Steven and Chloe Diamond Mara, $860,000.

Garretson St., 6222-Arlie Randolph Shelton and Kathleen Sims to Joshua Anthony and Jamie Lynn Depaul, $665,000.

Harrowhill Lane, 9503-Martin John and Kate Marjory McCloud to Robert P. and Jenny S. Nguyen, $725,000.

Kenilworth Dr., 8945-Matthew J. and Kathryn M. McKenzie to Trung Khanh Ngo, $795,000.

Mantle Rd., 6126-Donn Bradford Ehrreich to Gustavo A. Calero Touchard and Shirley Cruz Pedraza, $480,000.

Oak Green Ct., 10878-Kamy M. and Katrina J. Hanna to Joohyung Park and Geum Ju Kim, $435,000.

Rand Dr., 9906-Brian and Allie Payne to Bryan E. Adams, $650,000.

Waterline Dr., 9601-Joseph G. and Jennifer L. Uzmann to Frederick M. and Julie N. Haley, $730,000.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6200-Robin A. Smyth to Jonathan Mappin, $414,999.

Big Yankee Lane, 13989-Andrew Sheldon to Alberto Zambrana Silva, $400,000.

Cristo Ct., 13907-Elizabeth R. Leier to Shana Lynne Looney and Richard Alan Yoder, $535,000.

Flower Hill Dr., 14702-Michael Miller and Kelly Marie Harrison to Matthew E. and Seojeong Larissa James, $415,000.

Grumble Jones Ct., 14001-D-Dinh Huynh to Paul Richard and Madeline Michelle Johnson, $388,000.

Jenny Leigh Ct., 6731-Robert A. and Laura Corn to Andrew Labrecque, $407,000.

Laura Ratcliff Ct., 13851-Brandon D. and Biera Campbell Chin to Ronald W. Newell, $395,000.

McCoy Rd., 6413-Burhon Nabiyev and Sevara Nabiyeva to Hamed Zahedi, $440,000.

Starbird Ct., 14117-Eric Craig and Christine Marie Megargee to Mary Filiault and Daniel Francis Larvey, $408,000.

Strasburg Dr., 6150-Carlos Sanchez and Carmen Pyron to Carmen Seminario and Ahsanullah Ghaznawi, $215,000.

Trillium House Lane, 6513-James F. and Sandy N. Roche to Bao Huynh, $639,000.

Wetherburn Dr., 15189-James and Tanya Ross to Balbir S., Jagdish K. and Manish Lamba, $630,000.

Winding Ridge Lane, 13953-Charles Michael O’Melia IV and Sarah Fleming Dahl O’Melia to Richard Honeycutt, $389,900.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4825-Samuel Boyce and Heidi Tucker to Peter C. and Jill K. Harsha, $1.05 million.

Deerwatch Dr., 4639-Tram K. Vuong to James A. and Gail S. Sherman, $465,000.

Edge Rock Ct., 13483-George M. and Natalia Keenan to Eric Wai Leung Wong and Jenny Jane Kim, $792,000.

Lees Corner Rd., 4018-L. Frances Ballance to Vin Tran, $450,000.

Pleasant Meadow Ct., 4168-Benjamin Matthew Ruiz Stupi to Picchi Ottino, $266,750.

Virginia Dare Ct., 3038-Jose C. Gamiao to Shiva P. Timalsina and Toran K. Subedi Timalsina, $352,000.

CLIFTON AREA

Moss Glen Rd., 13531-Colin W. and Amy M. Jackson to Johnie Martin Titus IV, $680,000.

Springhouse Cir., 6402-Walter J. and Malgorzata A. Darnell to Patrick and Calie Hannas, $665,000.

Stonehaven Ct., 6403-Val D. Vaughn and Dilaun Terry to Kelli M. and Brian M. Soskey, $720,000.

FAIRFAX CITY AREA

Andes Dr., 4512-Paramount Investments Corp. to Xinyu Feng and Blongkou Xiong, $625,000.

Bentonbrook Dr., 4821-Peter A. and Cristina C. Hugick to Stuart E. and Stacie Simmons Sperry, $872,000.

Briar Patch Ct., 4629-Susan F. Robeson to Richard Seymour and Olga Khazan, $536,500.

Carisbrooke Lane, 4622-Kenneth Leong and Sek Heng Lim to Danielle E. Doolin, $630,000.

Chesham St., 2949-Paul M. Diplacidi to Katherine Roberts, $820,000.

Fairfax Commons Dr., 11627-Eric Jae and Deborah Cho to Christopher Du and Jessica Jen Yong Du, $532,000.

Farmview Ct., 9511-David R. and Elizabeth S. Wernli to Linghan Yang and Bill Zhang, $569,900.

Fox Run, 6016-Thomas Peter and Debra Riddle Schimmel to Kyle W. and Jennifer K. Krombach, $830,000.

Garden Ridge Lane, 12120, No. 202-Neuhy W. Hubush to Preeta Ishairzay, $255,000.

Grovewood Way, 10223-Hossain Esmaeili to Marjan Adibpour, $590,000.

Hideaway Rd., 2849-Amy and Nicholas Lopes to Leonardo Augusto and Laila Sorurbakhsh Antenangeli, $815,000.

Kilbourne Dr., 4208-Joshua R. and Meghan L. Saliba to Derrick N. Shaw, $630,000.

Lochleven Trail, 4171-B-Carlos Schwarzbauer to Soon Chul Kim and Jae Ok Jang, $425,000.

Market Commons Dr., 4490, No. 510-Marshall C. and Helen Elizabeth Sanders to Katherine M. Wagner, $410,000.

Minstrell Lane, 4105-James W. and Sarah J. Jones to Murari L. and Anjana Dadoo, $625,000.

Morningside Dr., 3523-Kenneth and Jill Epstein to James C. Reaney and Jennifer C. Weir, $1.23 million.

Nottinghill Lane, 5230-Parag Gupta to Sunil Kim and Haeseok Park, $715,000.

Penderview Dr., 3904, No. 735-Courtney Hughson to Brittany Rachelle Adams, $231,000.

Pine Park Ct., 12224-John R. and Diane L. Reichi to Cynthia E. and Mark O. Bodie, $705,000.

Quiet Creek Dr., 4003-Carol Yvonne Miele to Jonathan Kent, Janet and Nathan Jay Waldron, $635,000.

Royal Lytham Dr., 3990-Helen Zhang to Elsa Longo Archimedi and Amal Solomon Araya, $440,000.

Sutler Hill Sq., 4310-Ramakrishna V. and Shraddha Shridhar Angara to Samantha M. Chang, $458,000.

Tiffin Pl., 4600-Melvin Wayne and Mary Kathryn Russell to Jason E. and Sara K. Diamond, $815,000.

Westbrook Mill Lane, 11302, No. 304-Christopher David and Anahita Nemat Renner to Haeng W., Chun L. and Sunhwa Shin, $390,000.

FAIRFAX STATION AREA

Barsky Ct., 6319-Gary R. and Nancy Ann Edwards to Michael C. and Lorraine L. Moore, $890,000.

Crosspointe Dr., 9405-Lawrence D. and Laura A. Berberian to Joel Scott and Kathryn Ann Jackson, $925,000.

Lakewood Lane, 11811-Randall Douglas and Tyna Lee Gaylor to Shawn T. Benge and Gary S. Horne, $915,000.

Okeefe Knoll Ct., 6601-Edgar E. and Paula M. Stanton to Jude Ian and Rieko Gamel, $965,000.

Valley Dr. S., 7504-Kevin James and Catherine Lennox Harrington to Rudolph C. and Kristin O. Zauel, $989,000.

FALLS CHURCH AREA

Barrett Rd., 6666-Patrick J. and Ida B. Ahrens to Benton Taylor Mahan, $505,000.

Camp Alger Ave., 7522-Steven A. and Susan E. Nagle to Joseph David and Sarah Larue Whilden, $635,000.

Devon Dr., 3547-Ronald J. Singer and Sally Nash to Alice Greenwood and Seth Israel Rodin, $762,500.

Freehollow Dr., 7910-Thuthi Tran and Hien Minh Nguyen Tran to Louay A. Nashashibi and Jennifer R. Beedon Nashashibi, $685,000.

Hickory Ct., 3348-Christopher B. and Maria C. Jackman to Christina Schaff, $490,500.

Kaiser Pl., 7101-Joshua T. Manney to Minh H. Phan, $549,500.

Lee Oaks Pl., 2812, No. 101-Richard Allen and Donna Marie Howard to Sarah Goree and Joseph Sautner, $327,500.

Roosevelt Ave., 7203-James Edward and Joelle Lynn Monroe to Corey John and Lauren Elizabeth Broschak, $665,000.

Westmoreland Rd., 6929-Brian M. and Jennifer D. Utterback to Nicholas Scallion and Blair E. Oliff, $620,000.

Willow Point Dr., 7652-Danya N. Cumberland to Caitlyn A. Laskodi, $280,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1920-Merion Homes Pimmit Corp. to Mihwa Kim, $1.35 million.

Haycock Rd., 7037, No. 907-Rachael and Timothy Ayers to Peter Christos and Claudia Antonacci Hadjigeorgiou, $645,000.

Metropolitan Pl., 7016-Alexander L. and Brianna J. Whitworth to Joseph Charles Schambach and Samantha Lynch, $501,000.

Wood Mist Lane, 7606-Brian J. and Krystal S. Kirst to Nicholas Louis Shanley, $393,000.

FORT HUNT AREA

Bridgehaven Ct., 8909-Aimee F. Fisher to Eugenio Pacelli and Mary Danielle Villiva, $653,000.

Crowley Pl., 8502-David F. and Mary K. Winkler to George Forrest Walker Allen and Katherine Roddey Allen, $689,500.

Masters Ct., 8419-Steven Lee Johnson and estate of Audrey K. Johnson to Lindsay and Mark Moses, $732,500.

GREAT FALLS AREA

Bowen Ave., 11100-David Bueno and Cristina A. Quiroz Pacheco to Angela Renae and Peder John Jungck, $750,000.

Millwood Rd., 987-John Joseph and Ralph John Basile to Suleman Qazi, $765,000.

Utterback Store Rd., 1011-Behnam Daghigh to Andrija and Jessica Spencer Skopac, $760,000.

HERNDON AREA

Air And Space Museum Pkwy., 13727-Danielle and James Doolin to Praneeth Godavarthi and Padmashri Dasari, $510,000.

Avonmore Dr., 13510-Kelly L. and James M. Schlienger to Andrew and Jami Powell, $472,500.

Centre Park Cir., 12901, No. 419-Daniel M. Simms to Cynthia Suzanne Lovich, $285,000.

Cold Harbor Ct., 1301-Brian J. and Stephanie Bruns to Andrew P. and Bettie C. Macatee, $606,500.

Dranesville Rd., 715-Franconia Real Estate Services Inc. to John Joseph Nadeau, $579,900.

Florida Ave., 561, No. 203-Natalie S. Buck to Jamshid Hassan Zai, $225,000.

Hawks Nest Ct., 1450-Gary R. and Anne M. Parriott to Taylor Morgan and Kelly Frances Wilson, $644,950.

Lockgate Pl., 13319-Michael J. and Dawn Marie McKenna to Sophie Isabelle Bouchard and Ronald Edwin Carey Jr., $693,508.

Mares Neck Lane, 13099-Kenneth W. and Roxanne R. Lao to Daniel A. and Kathrin Natalie Stuard, $870,000.

Oxon Rd., 12619-Shmuel and Revital Melech Rubin to Lyda and David Gould, $1 million.

Powells Tavern Pl., 1546-Bruce Michael and Cynthia Curtis Archer to Kyndall M. and Alisha L. Burgfeld, $465,000.

Redwood Ct., 1268-Stephen M. and Jeannine M. Perron to Joseph Newberry and Lindsay McKeon, $455,000.

Scranton Ct., 12803-Samuel P. Cattle to Thomas J. Witten IV and Vishali M. Vasudevan, $484,000.

Summerfield Dr., 1326-Luis Roberto Escamilla and Anna C. Perry to Dongyow Lin and Yishin Hsu, $680,000.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3211-Javier Espinoza to Robert Theodore Jones and Jeanette Erin Patrick, $512,000.

Farrington Ave., 2304-Paramount Investments Corp. to Joy Anena, $434,900.

Midtown Ave., 2451, No. 1001-Nichole S. Williams Miller to Umer Shahid, $417,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 214-Bello Bay Corp. to Norma and Antonio Barros, $580,000.

Victory Dr., 2316-Reza Nikpourfard to Jerry M. Foley, $489,000.

HYBLA VALLEY AREA

Colonial Springs Blvd., 7847-Duane A. Gumbs and McKisa P. Fryer to Kyle Daniel Aritt and Jillian Barradas, $407,000.

Lamp Post Lane, 6829-Oakmont Homes Corp. to William D. Willis and Shati M. Owsley, $609,900.

Woodlawn Trail, 2717-Heath Brandon and Julie Ann Jameson to Nicholas Buck and Allison Louise Ruyak, $865,000.

LINCOLNIA AREA

Edsall Rd., 6371-Otho Jennings and Lily Mulia Merritt to Michael A. Digennaro II and Rachel Richardson, $515,000.

Pine Lane, 4210-Joann F. Dale and estate of David M. Dale to Kelly and Ryan E. Rodgers, $423,662.

Tartan Vista Dr., 6560-Regina B. Freitas to Jacob Blyth Rouse Ferree and Felicia Marie Natale, $515,000.

LORTON AREA

Anita Dr., 10619-Taran Isaac Dailey to Justin and Amber Hurley Johnson, $617,000.

Blackfoot Ct., 8573-Michael P. Clay Jr. and Kimberly Michele Sutter to Marlon Dubuisson, $340,000.

Catbird Cir., 8236, No. 302-Tae Sun Koehler Shin to Michael Leo Chambers III, $285,000.

Hawkshead Dr., 9668-Erneiliza Brown and Lori Jennings to Janette H. and John Sudo, $605,000.

Linnett Hill Dr., 9586-Bhupendra S. and Harjeet K. Bhatia to Desmond K. and Necole L. Allen, $600,000.

Peniwill Dr., 9520-Terence E. and Theresa Peterson to George and Iris Taggart Herring, $1.14 million.

Unity Lane, 9510-John L. Oliver to Aziz Omar and Nawin Tanha, $255,000.

MCLEAN AREA

Baldwin Dr., 1728-Adolfo Jose and Lyndon Gerardo Diaz to Victor H. Vargas, $810,000.

Bargo Ct., 1903-MR Project Management Inc. to Eric Perlish and Hope Mallon, $2.8 million.

Brook Rd., 8609-Thomas and Joan Lowden Donnelly to Michael Brennan Gilbert and Rouba Yousef Alkadi, $1.57 million.

Danforth St., 6720-Potomac Legacy Homes Corp. to Wensheng Zhang, Huimin Zhao and Wen Sheng Zhang, $905,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 403-Signet Residential Corp. to Nirav Sudhir Patel, $1.2 million.

Hamel Hill Ct., 7011-David S. and Janine K. Gelfond to Sang Soo Son and Jung Ran Bae, $1.08 million.

Jerry Pl., 6610-Lewis W. Crenshaw Jr. to Robert Craig Boyd, Olivia Sheridan Boyd and Marilyn K. Crenshaw, $1.2 million.

Macarthur Dr., 1843-Timothy D. Brown and Sally Larisch to Jin F. and May T. Leong, $760,000.

Old Dominion Dr., 9179-Hawk Yazgan and estate of Hakki Yilmaz Yazgan to Ravikumar Kolli and Kavita Kalatur, $3.55 million.

Peacock Station Rd., 940-Eric J. and Nancy A. Gudi to Aubrey J. and Nicole L. Rosser, $1.65 million.

River St. N., 4125-Dorothy Cusack and estate of Joseph Louis Cascioli to Joseph Dooley and Nesa Amarlooi, $1.08 million.

Spencer Rd., 977-Matthew Jeffery and Lisa Mary Hund to Terence James and Soobin Sabrina Vance, $1.04 million.

Wilson Lane, 1931, No. 302-Susan E. Caputo to Christian Polizzi and Kristina Saltirovska, $275,000.

MOUNT VERNON AREA

Allwood Dr., 9308-Steven A. and Susan D. Vinisky to Lauren C. Soltani, $650,000.

Buckman Rd., 4300, No. 8K-Hailegebriale Kebede Haile to Johnathon Blake Carter, $185,000.

Eubank St., 4816-Deutsche Bank National Trust Co. and Impac Secured Assets Corp. to Leo Pfaltzgraff and Pisey Samrith, $430,000.

Hallie Rose St., 8452-Michele Henriques and Charles Sackett to Edward Kunigonis, $432,500.

Laurel Rd., 3811-Matthew R. and Dru Alexis McGinley to William Luxhoj, $505,000.

Maryland St., 3709-Wendy J. Liebl to James M. and Amy L. Heer, $701,000.

Mount Vernon Cir., 9346-Clyde S. Smithson Jr. to Michael Piccione and Michele O’Connell, $748,000.

San Leandro Pl., 7913-Jose A. Medrano and Elsa N. Cruz Parada to Luis Esterban Garcia Cirbian and Veronica Andrea Garcia Barrios, $151,000.

Sulgrave Dr., 4012-Karen Lynn Bakewell to Stephen E. and Janelle N. Price, $649,900.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Granberry Way, 7111-Grum Teklemariam to Terry F. Greene, $1.18 million.

New Hope Dr., 6613-Andrew H. and Jean Judy Evatt to Joedy S. Collado, $530,000.

Trafalgar Ct., 8820-Salim Ali and Hanla Hab Alrumman to Brian W. Rybicki and Alexandra Auzins Magness, $627,000.

OAKTON AREA

Dominy Ct., 3210-Carol J. Fay to Mateo J. and Megan K. Benavidez, $826,500.

Jermantown Rd., 2948-Victor L. and Yrene G. Risco to Christopher Richard and Brittany Elysa Fortier, $440,000.

Silverstone Ct., 3203-Mohammad Alam to Toby Hettler and Kerri Lacharie, $470,000.

Trousseau Lane, 2976-The Boro I. Residential Condo LP to Elena Soyeon Ahn, $1.03 million.

RESTON AREA

Angel Wing Ct., 12271-Susan Hudson to Ross N. and Camilla M. Maybee, $625,000.

Bishopsgate Way, 1207-Christopher J. and Jacqueline R. Finch to Ievgen Petrunko, $1.03 million.

Chatham Colony Ct., 1525-Richard B. McKenna to Michael C. Desantis, $432,000.

Cloudcroft Sq., 2454-Peter M. and Sarah W. Barker to Taylor A. Moise, Michael Shepherd Moise and Taylor A. Wilson, $370,000.

Garden Wall Ct., 1325-Cyrus Nassrollah and Anne Scott Movaghari to Matthew I. and Michelle L. Gold, $260,000.

Goldenrain Ct., 1564-Vimarie L. Rivera to Victoria and Valentina Stepan, $450,000.

Harleyford Ct., 2311-Christa R. Tobias to Matthew Richard Giovannucci, $466,000.

Hemingway Dr., 11512-Jeffrey A. and Melody L. Rosenblatt to Bruce and Doris Crowell, $1.07 million.

Inlet Ct., 1625-Patricia P. Wood to Lancelot and Shelli Farquharson, $624,990.

Lake Shore Crest Dr., 1700, No. 31-Danielle Ward and Danielle Ofano to Zachary Emmett Fishbein, $349,900.

Market St., 11990, No. 1211-Janet L. Prince to Yuniko Harada Rogers, $670,000.

Middle Creek Lane, 2300-Scott James and Erin Elizabeth McGregor to Deanna L. Lyons, $460,000.

Northgate Sq., 1427, No. 2A-John Tracey to Maureen Woods, $209,874.

Orchard Lane, 11337-William R. and Julene R. Slusher to Kristin Kahn, $625,000.

Post Oak Trail, 1816-Venkat S.R. Yedavalli and Nagarajya Malika Yedavalli to Douglas James and Michelle R. Bryant, $685,000.

Ridgehampton Ct., 2436-Timothy D. and Gina A. Best to Dylan Valerio Scarton and Melisa Casalla, $371,000.

Royal Fern Ct., 2065, No. 2B-Anthony W. and Rebecca M. McCloud to Alexandre Jacob Brami, $234,500.

Sagewood Lane, 1951, No. 521-Scott A. and Teresa C. Broadbent to Darlene Sue Havener, $129,000.

Silentwood Lane, 11286-Felicia Ann and Benjamin Harris Vanevery to Giselle and Oscar Contreras, $385,000.

Stoneview Sq., 11654, No. 12C-Exodus Almasude to Cristian Amador, $232,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1017-P. Ernest Parker Jr. to Noah Swanson, $440,000.

Turtle Pond Dr., 2003-John D. Edell to Ryan and Christina Wiatrowski, $718,000.

SEVEN CORNERS AREA

Arlington Blvd., 6001, No. 818-Amnon Pick to Blanka Matijevic, $235,000.

Declan Way, 3018-Beazer Homes Corp. to Li Ming Yang and William G. Shields, $814,865.

Manchester St. S., 3100, No. 1020-Hilmarie Tran Turbulencia to Andrew Mollison, $194,900.

SPRINGFIELD AREA

Ashview Dr., 7206-Kathy Ann Haslam Devisee and estate of Mark E. Haslam to Pradeep and Sujana Karki, $518,000.

Bonniemill Lane, 7104-Lucio Alvarez to Cherie Kham, $565,500.

Chancellor Way, 7629-Brandon M. and Melissa M. Rushing to Carrie and Alexander Prescott Shideler, $720,000.

Creekside Way, 8850-Germar E. and Angelina Reed to Eric and Karlyn Davis, $630,000.

Gavelwood Ct., 9034-Francis A. Piro and Mary E. Smith to David W. and Kathryn W. Bailey, $511,500.

Hampton Creek Way, 6811-Myrna L. and Stephen E. Keplinger to Corinne Weidenthal and David F. Smith, $850,000.

Highland St., 7614-Dick Deerin and estate of Richard J. Bouma to Michael J. Youn, $520,000.

Layton Dr., 7110-Alvin Dean and Christine Jeanett Potts to Anson and Van Cam Nguyen, $530,000.

Mineral Spring Ct., 7626-Dennis M. and Hannelore H. Ridgely to Stanley J. Lee and Kyung Sook Kim, $570,000.

Spur Rd., 6906-Dianep Williams to Kenneth Allen, Megan Marie, Kenneth A. and Megan M. Kirk, $610,000.

Willowdale Ct., 8113-Cathy Marie Burnley and Kay Jacqueline Radzio to Sherrie C. Soos, $380,000.

VIENNA AREA

Asoleado Lane, 1700-Michael F. and Ann G. Bendersky to Meg and Benjamin Jarvis, $833,000.

Campbell Rd., 9330-Thomas J. and Christine F. Fernandez to Marco Fuentes, $720,000.

Cinnamon Creek Dr., 9725-Myles S. and Karen M. Weber to Hyun Kim and Kang Joo Lee, $759,900.

Fallbrook Lane, 1804-EB Investments Corp. to Hasan Gungor and Kazuyo Kato, $875,000.

Kingsley Rd. SW, 403-EVG Custom Homes Corp. to Arnes and Anna Bess Hadzic, $1.35 million.

Madrillon Springs Lane, 8110-Deepak Keshav and Anita V. Rajan to Yuankai Wang and Fang Suo, $730,000.

Park Tower Dr., 2651, No. 306-Suzanna Morrow and Suzanne Lee to Katherine Anne Hill and Zachary Charles Allred, $555,000.

Reserve Way, 8019-Andrew and Susan E. Vail to Larry Patrick and Elissa Samantha Cote, $875,000.

Sawtooth Oak Ct., 2306-Peter M. and Margaret L. Gill to Alan and Roberta Sarah Munro, $975,000.

Tamarack Dr., 10108-Jeffrey David Schnakenberg and estate of David D. Schnakenberg to Timothy Patrick Morahan, $667,400.

West St. NW, 468-Moe and Susan Gharai to Erik L. and Tracy J. Swensson, $1.43 million.

Yellow Pine Dr., 10323-Raj Richardson to Jia Feng and Chenqi Huang, $1.02 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bayshire Rd., 5906, No. C-Sean J. and Sarah A. Waite to Lisa Rebecca Kream, $291,100.

Dryburgh Ct., 7121-Robert S. and Stephanie R. Spalding to Philip and Caitlyn Freidhoff, $589,900.

Forrest Hollow Lane, 6038-Ross Victor and Elizabeth Mays Romeo to Gregory Conrad Flint, $451,000.

Hadlow Dr., 7007-Babken K. and Margaret Vartanian to Munkhbayar Batsaikhan, $491,000.

Jewelweed Ct., 7755-Lysa Jill Rothenberg and Robert Lee Cross II to Joanne M. Cannon, $555,000.

Nanlee Dr., 8617-John D. and Kristin M. Cashman to Zachary D. and Lynda G. Smith, $690,000.

Rolling Spring Ct., 6247-Rashid Nayyar and Rukhsana Rashid to Malik Anas Al Omari and Maya A. Alafnan, $899,900.

Spring Beauty Ct., 6837-Nina M. Barkley to Daniel William and Melissa Beth Bradley, $846,216.

Tiverton Dr., 7662-Kenneth and Kenneth P. Hess to Marcos and Teresa Perez, $348,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Breckinridge Lane, 10450-Donna J. Garrett to John Reidt and Mary Jo Harvey Reidt, $700,000.

Cornell Rd., 3503-Corey D. and Rosanne C. Haney to Amit S. and James T. Hickman, $850,000.

Glendale Way, 4072-Jake R. Pollack and Alison R. Harris to Steven Michael Brown, $680,000.

Maple Trace Cir., 9782-James T. and Amit S. Hickman to Matthew Sparks and Marina Hansen, $779,000.

Redwood Ct., 3506-David A. Clarke to Christopher Gordon Bonham and Travis C. Bonham, $655,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Birch St., 1013-David A. and Mary H. Stevens to Lindsay Palmer and Jason Lee Barnette, $1.3 million.

Gibson Pl., 1308-John F. Balenger Jr. to John D. and Julia N. Leacock, $745,000.

Lounsbury Pl., 101-John Gerard White Jr. and estate of Claudia Jeanne Bayliff to Thomas M. and Claire Tysse, $935,000.

Park Ave., 414-James Russell and Theresa M. Twiford to Wayland T. and Sarah Pond, $1.25 million.