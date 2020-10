Joliette Ct., 1908-Michael and Robert Wolk to Raul K. Montilla and Cheryl Lloyd, $755,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 318-Walter F. and Julia H. Morrison to Daniel Vincent Paladino, $195,000.

Windsor Rd., 2105-C. Lopez Investments Corp. to Gay T. Soriano and Nello E. Caramat, $950,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7503, No. F-Kelly Ann Foster to Steven J. Grayson, $329,000.

Buxton Ct., 5327-Ryan Burt and Lindsay Jagodowski to Sean Mahon and Courtney Marie Norjen, $515,000.

Chrysanthemum Dr., 5853-Ronald B. and Aubriana Doria to Olga Alekseyeva, $460,000.

Creek Point Way, 6609-Glenn and Bernadette M. Johnson to Cara A. Guzik, $525,000.

Desiree St., 7822-John Christopher and Dawn M. White to Timothy M. and Sabine S. Robinson, $535,500.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 202-Christopher at Piney Run Corp. to Svetlana Trifu, $187,812.

Gourock Ct., 6937-James Christopher Hildreth to Heather Fluit, $512,100.

Heatherfield Lane, 7435-Kevin R. Bland to Justin Y. North, $590,000.

Hillary Ct., 6309-Jessica and Brett Petchenick to Carolina P. and Christopher David Klink, $398,000.

Joust Lane, 6066-Michael L. Johnson to Claren and Nicholas Jokela, $525,000.

Kimberly Anne Way, 5984, No. 301-Isamar Ramirez to Brittany Hibner and Arnell Jerell Guest, $360,000.

Leewood Dr., 6122-Romero Realty Group Corp. to Vandell R. Simpson, $525,000.

Mary Caroline Cir., 6916-B-Shaun M. Khalfan to John Michael Moskola, $199,900.

Old Stratford Ct., 6001-Ebony Yodora Wilkins and Ebony Y. Flowers to Ryan Michael Ulica, $405,000.

Picot Rd., 4500-Muhammad and Sarah A. Atif to Derek and Linsey Schwartz, $499,950.

Rolling Creek Way, 6891-Shannon Dale and Amanda Turner Huntley to Tahseen Almas and Sarah Shahid, $636,000.

Taliaferro Way, 6252-Daniel David and Katherine Ann Mitchell to Rosalyn Nacci and Gary Aron Brekher, $562,500.

Thetford Pl., 5410-Michael J. and Lisa L. Bevenour to Taylor C. and Cody Burgener, $730,000.

Victoria Dr., 6908-F-Toni Lynn and Michael Barrett to Connor Matthews, $275,000.

Wayside Pl., 6524-Peter M. and Noreen E. Bartley to M. Heidar Saleh, $940,000.

ANNANDALE AREA

Americana Dr., 4209, No. 103-Trieana and Tu Kim to Ly Thao Nguyen, $182,500.

Beverly St., 7224-Thach and Be Thanh Le to Juan Carlos Sejas and Glydys Garcia Claros, $590,000.

Bristow Dr., 7813-Trieu Nghi Hoang and Dat Nguyen to Nghia T. Luong and Thao Beirne, $505,000.

Donnybrook Ct., 7746, No. 7-Joseph Ponte Jr. to Edwin T. Loureiro, $141,375.

Galahad Ct., 8204-William E. and Reen H. Lyddane to Hilary H. and Benjamin D. Mossberg, $780,190.

Ivydale Dr., 3907-Jennifer Warzecha Cave and Katherine A. Warzecha to Jennifer L. Perry and Miguel A. Zavala, $640,000.

King David Blvd., 4918-Wilmington Trust National Association and Mfra Trust 2016 1 to Abdullah Rahmanyar and Tammy C. Pham, $615,000.

Maris Ct., 7800-Reem Khaldi to Ryan J. and Isabella A. Laird, $587,000.

Peyton Forest Trail, 7930-Mirzabkhrom and Malkahen Mirganey to Lutydal Salimu, $458,500.

Red Fox Dr., 5121-Ryan D. and Elizabeth A. Geary to Leslie R. Fannon Zhang and Michael N. Chen Zhang, $661,000.

Whipple Ct., 3384-Janet P. Mackey to Molly Kathryn and Austen A. Barrett, $453,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Beachway Dr., 6144-David Carlos and Natalie Delaney Lago to Ryan and Hilary Sokoloski, $660,000.

George Mason Dr. S., 3705, No. 1309S-Mohammad Qasim and Sohaila Hakimi to Diana Alves Oliveira and Henrique Pavao, $315,000.

Hardwick Pl., 6062-Theresa Hilsdon to William Freeman and Sheila Marie Mcadoo, $610,500.

Leesburg Pike., 6135, No. 302-Kaylor Nichols to Adeel Kadeer and Moududa Hussain, $235,000.

Seminary Rd., 5501, No. 1605S-Linda J. Redding to Charles Howard Davis III, $435,000.

BURKE AREA

Andromeda Dr., 9029-Douglas Chu to Alicia Nicole Giezen and Frederick Daw Paxton, $510,000.

Birch Leaf Ct., 6435-Anita W. and Joel C. Huang to John, Deisy Belkis and Kelly Davis, $341,000.

Buffie Ct., 6355-Milissa Joy Plewes to Abdul Salem and Mariatu Kamara, $444,000.

Canvasback Rd., 5806-Kendal S. Moore and Joseph L. Bellofatto Jr. to Kevin Edward Dublynn, $550,000.

Cove Landing Rd., 5825, No. 303-Daniel H. and Mary E. Kurtenbach to Claire Kurtenbach, $252,000.

Dunleigh Dr., 5309-Jack Do and Phan Thi Nguyen to Jimmy Nguyen and Joo Yun Do, $500,000.

Garretson St., 6245-Jong Rim and Mi Lee Ju to Justin and Megan Roth, $690,000.

Hatches Ct., 6106-Ted and Mildred P. Benjamin to Joong P. and Sookhee Hong, $715,000.

Kirkfield Rd., 9525-Robert and Mary Winslow Marsh to Jocelyn Marie and Ryan Adam Mullins, $550,000.

Mantle Rd., 6128-David F. and Nicole D. Peterson to Ross V. and Elizabeth M. Romeo, $590,000.

Oak Leather Dr., 5924-Charles J. Pollaci to Diane G. Walter, $565,000.

Pine View Ct., 6345-Donald Q. Foy to Abbaker Mudir and Zahra Abdalla, $350,000.

Robins Nest Lane, 5817-Guy M. Borde and Guillermo M. Borda to William and Alexis M. Chau, $535,000.

Wilmington Dr., 6329-William N. and April M. Vinson to Jinhwan and Juliana Park, $919,900.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6230-David Neil Miller to Manish Poudel and Deepa Acharya, $410,000.

Branham Ct., 13808-Shirley Lynn Thompson and estate of Lucy Ellen Thompson to Kyle and Emily McCleary, $471,000.

Climbing Rose Way, 14325, No. 202-Paulette M. Abbou to Jerry Chang and Seonu Su Jo, $190,000.

Doyle Lane, 5107-Mitchell Lee and Megan F. Belger to Cameron and Kelly Stephenson, $800,000.

Four Chimney Dr., 14412-Marcos J. Goldchain to Ivo Koytchev Koytchev, $340,000.

Heritage Crossing Ct., 5710-Patricia Ann Dasig and Patricia Ann Weldon to Dev Raj Dahal and Ishwori Acharya, $395,000.

Kendra Way, 6106-Nicholas R. and Rebekah P. Stone to Garrison J. Cole and Julia Ann Marie Newbold, $393,000.

Lightburn Ct., 6322-Eric Wallen to Justin Ahn, $342,000.

Netherton St., 6030-Erin E. Vaughan to Donald Q. Foy, $265,000.

Red River Dr., 14025-Beverly A. Popek to Yoon Jae Koh, $412,500.

Schoolfield Ct., 5602-Veronica Asafaylo to Christopher Dale and Arlene Peace Cole, $600,000.

Stilsby Ct., 14511-Constantine S. and Michelle S. Anthony to Diego and Kaitlin E. Gonzales, $393,000.

Sully Lake Dr., 5559-Andrew J. and Cynthia C. Rountree to Andrea Morrozoff Luna and Melba Rogers Morrozoff, $460,000.

Twin Creeks Ct., 15388-Lisa Ann Stanley Collins to Zackariah H. and Whitney R. Ghara, $775,000.

White Post Rd., 6703-Anthony F. Cascio Jr. to Adam Paul Henne, $649,900.

Windrift Ct., 14800-Mark J. Flanagan and Diane Hunsicker to Erdal and Emine Kilic, $719,000.

CHANTILLY AREA

Autumn Glory Way, 4853-Jay R. and Tanya K. Black to Joseph and Hongli Mauck, $975,000.

Dittany Ct., 3821-Ronald H. and Nadine Lazarus to Karthik and Alejandra B. Sethuraman, $560,000.

Flowing Brook Ct., 13706-Ferozan Tina Mohammadi to Logan Wayne Stoodley and Jaylen Christine Schulte, $342,000.

Melville Lane, 13400-Leo Anthony and Kelly Dicarlo to Lisa Ann and Eric Michael Winder, $709,000.

Point Pleasant Dr., 13420-Daniel C. Katt and Virginia C. Junker to Tung Dao and Chinh Nguyen, $700,000.

CLIFTON AREA

Amkin Dr., 11705-Colin D. and Luann R. Hoyseth to Daniel and Beth A. Smith, $800,000.

Detwiller Dr., 7512-James E. and Veronica M. Waters to Mark B. Elfendahl and Leanne DH Elfendahi, $1.15 million.

Quartz Lane, 13040-Ernest E. Deconti Jr. to Christie Houy and David Benjamin Sakoda, $510,000.

Springs Ct. S., 13600-Charles Rayner and Anika Johnson to Reynold P. and Ellyn J. Navarro, $685,000.

Turtle Valley Dr., 7908-Larry J. and Susan J. Wyrick to Patrick S.o. Neal and Melissa A.o. Neal, $899,000.

FAIRFAX CITY AREA

Appleby Way, 4116-Joseph A. and Deborah J. Thomas to Jihun Kwak and Minkyeong Son, $633,000.

Billingham St., 4518-Eric Wong and Jenny J. Kim to Leonard B. Stallman II and Danielle H. Kaplan, $595,000.

Buckhorn Rdg., 4633-Michael Brancato to Kamlesh Kashinath Sawant, $580,000.

Carriagepark Ct., 10401-Richard A. and Dorothy M. Juchnewicz to Jeremy Montgomery, $510,000.

Cheshire Meadows Way, 5423-Matthew Thomas Donizetti to Nicholas Francis Duffield and Stephanie Lauren Schwed Duffield, $455,000.

Dorado Ct., 3621-Tricia Ferro and Jeffrey B. Murphy to Alex Esteban Camacho Vasconez and Diana Alexandra Alban Moreion, $787,950.

Fair Crest Ct., 12655, No. 91-Fairfax Cnty Redevelopment & HSNG Author to Zakary Awothgn Reda and Yetnbersh Assefa Dres, $105,656.

Fairfax Hunt Rd., 12120-Lisa D. and David E. Nyce to Nathaniel L. and Allison M. Hough, $691,000.

Farmview Ct., 9518-Julia R. Brown to Eduardo Miguel and Madlit Gasparri, $620,000.

Fox Lake Dr., 4263-Robert and Joyce Leggat to Nick Frederick Anderson and Samantha Claire Armentrout, $521,000.

Glen Alden Rd., 11961-Phuoc H. Nguyen and Thanh T. Pham to Wanda J. Reed, $469,900.

Guinea Rd., 4802-Tatiana Helen Prokrym and Gennady E. Platoff Jr. to Roeddel B. and Katherine V. Dioquino, $660,000.

Hummingbird Lane, 4640-Randa E. Folensbee to Arezu Abdul and Fereshta Abdul Khaled, $600,000.

Lavery Ct., 5111-David S. Johnston and Kathy S. Miller to Nicholas John Higgins and Karla Maritza Morena Orellana, $600,000.

Luxberry Dr., 4604-Daniel H. Squire and estate of Neil L. Mark to Young in Kim, John C. Kim and Hyo Jung Ko, $495,000.

Maximilian Ct., 3918-Kristen M. and Marsden A. Peabody to Ann Planeta and David P. Lund, $565,000.

Modano Pl., 8851-James Y. and Michelle X. Adams to Nicholas R. Molthen and Kellie M. Ruffer, $690,000.

Moylan Lane, 4403-Daniel A. and Harold D. Slover to Rodney Parker, $600,000.

Olley Lane, 4614-Anh Nguyen to Khoi Vanand Vy Hong Nguyen, $977,000.

Penderview Dr., 3906, No. 731-Teresa O. Wolcott to Awuse Tama, $280,000.

Piney Grove Dr., 9008-James Paulo Sunga to Jacob Ryan Lucarelli, $486,600.

Portsmouth Rd., 5022-Suzanne T. Carmack to Chi O. and Matthew T. Odriscoll, $639,900.

Quiet Hollow Ct., 12308-Mariash Realty Corp. to Shoukat Ali and Urooj Fathima Turabi, $528,900.

San Juan Dr., 4317-Adam L. and Luana Debernardis to Kapin Tan and Rong Pan, $560,000.

Skyview Lane, 3909-Thomas W. and Robin S. Hoffman to Matthew L. and Denise A. Kelleher, $1.16 million.

Swanee Lane, 2892-Richard P. Sherman and Diana L. Perfect to Kevin Thomas McNamara and Brooke Aleece Wright, $875,000.

Tydfil Ct., 4911-Shari Dropik and Jorge Hernandez to Allyson Marie Follett, $881,000.

Whittemore Pl., 4573-Joung Sik Kim and Joung Ae Song to Yichuzi Liu and Yong Liang, $426,500.

FAIRFAX STATION AREA

Beechnut Ct., 10735-Joseph K. and Amy L. Zajic to Jacobus C. and Nicolene Michele McKenzie, $909,000.

Cherry Ridge Rd., 8207-Sherri and Brian Olson to Matthew K. Wilder, $655,000.

Daingerfield Way, 5739-Stephanie B. Danahy to Brett H., Emily B., Brian W. and Shawn C. Wilson, $1.1 million.

Mallard Vw., 8611-Brian G. and Anne D. Morgan to Timothy P. and Stephanie J. Farrell, $835,000.

Ravina Ct., 9400-Ayr Properties Sep Corp. to Christopher Jung and Daniela Sykes, $657,800.

Winterway Lane, 11726-M. Allison Schelberg and estate of Howard H. Danford to Amanda and Theodore Sharp, $880,000.

FALLS CHURCH AREA

Beechwood Lane, 3107-Sandra Christine Ammons and estate of David R. Oglesby to Daniel Paul and Lubomira Zimanova Beardsley, $879,000.

Chambray Way, 3507-Fahad Al and Sarah Al Bawardy to Hanna E. Achour and Norma M. Chamma, $780,000.

Dye Dr., 3207-Charles S. Murphy and Catherine L. Maricle to Manuel A. Guiracocha and Darling N. Palacios, $525,000.

Freehollow Dr., 7937-Timothy P. Ngo to Heidi Millet, $699,000.

Holloman Rd., 3311-Malachy T. Minnies to Ryan A. Milot and Camila J. Ruiz, $930,000.

Kingwood Dr., 6911-John M. Lamar and estate of Mary G. Early to Edgar Fiel Soliz, Bertha Lazarte De Fiel and Magail Fiel Lazarte, $525,000.

Locust St., 6640-Alfred J. Horvath and Last Will & Testament of Annamaria Horva to Darren and Cortney Achord, $650,000.

Stuart Dr., 2912-Allen P. and Marsa M. Bintz to Zachary Clemens and Lindsey Meluso, $659,131.

Westmoreland Rd., 7201-Edgar E. and Sandra P. Flores to Tyler Bell, $600,000.

Willow Point Dr., 7718-Denise Louise and Denise L. Betke to Brendan Murphy, $372,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Gordons Rd., 7305-Susan M. Robinette to Peter J. and Monica S. Kapitan, $775,000.

Pimmit Dr., 2144-SNU Corp. to Kimberly Erin Schrimsher and Kiet Trung Nguyen, $1.43 million.

FORT BELVOIR AREA

Point Replete Cir., 7119-Christopher M. and Tansy M. Schindler to Brian Simmons, $580,000.

FORT HUNT AREA

Cavendish Dr., 2211-Seamus and Christine H. Curley to Helmut Gerhard Mertins Jr., $800,000.

Eden Ct., 819-Alfred J. and Jean C. Poole to Robert C. and Jenna S. Hyatt, $865,000.

Noral Pl., 1604-Daniel Kohler and Leslie Albright to Joseph D. and Trysta Wall, $965,000.

Westfield St., 2002-Joseph Prince Teeples to Kimberly Stabile Teeples, $652,400.

GREAT FALLS AREA

Crews Rd., 803-Harlan S. and Sarah F. Foster to William O. Black, $1.5 million.

Golden Woods Ct., 270-Jeffery S. and Heidi L. Warrington to Franzuha Byrd and Christina Rodriguez, $1.32 million.

Nalls Farm Way, 621-Larry W. Albert and Lisa Robenseifner to Vizma L. Dzilna and Mark E. Dahncke, $1.32 million.

Walker Rd., 451-Siddhartha Chowdhary and Leigh Marie Marjamaa Chowdhary to Lisette E. and Steven P. Kvortek, $1.85 million.

HERNDON AREA

Alfred Mill Ct., 13424-Parvin Soltani to Savitry Krishnamurthy and Lokeshwaran Narayanasamy, $735,537.

Bennett Rd., 11913-Yolanda F. Garcia to William H. Truslow, $608,000.

Centre Park Cir., 12905, No. 412-Sharolli Aslam Corp. to Pedro Xavier Vazquez Rosario and Ruolin Ping, $319,500.

Dakota Lakes Dr., 2454-Randall T. Carter and Fiona Candlish to Nidal Tarek Sarsour and Ghadir Hani Quran, $785,000.

Dublin Pl., 1195-Stanislaus and Mary Cynkar to Matthew W. and Christine K. Pitera, $319,900.

Fortnightly Blvd., 117-Edward R. and Robin P. Lester to Anthony M. Nardei, $595,000.

Hedgetop Dr., 12907-Jason W. and Deborah S. Bryant to Imran Riaz and Amna Imran, $933,500.

Jeff Ryan Dr., 1005-Parvin D.G. Chiniforoushan and Parvin Delpazir Chiniforoushan to William and Aubrey Maria Santosa, $550,000.

Lyme Bay Dr., 12913-John L. and Deborah V. Phillips to Thomas Scott and Kayla Porter Bernier, $629,500.

Marmion Dr., 1061-Eva Maria Theodosiadis to Raymond and Katlyn Regnier, $1.18 million.

Parkstream Terr., 12230-Adolph Martin Essigmann Jr. to Evan N. and Valerie Carroll Hansen, $516,000.

Queens Ct., 1012-Sylvia Panfil to Antonio B. Leiva Recinos and Fermin M. Mora, $345,000.

Rock Chapel Rd., 1300-Annette K. Delaney to Michele M. Ament, $532,500.

Spring Knoll Dr., 850-Edward M. Brinkley to Jozsef T. Kovacs III and Lindsey Ellen Beall Kovacs, $570,000.

Terra Cotta Cir., 2428-Shibao Feng and Runli Xu to Nisha Mehra, $495,000.

Wilbury Rd., 3344-Michael J. and Kathy J. Rigo to Alexander Hoskins and Barbara Steacy, $1.1 million.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3609-Fadwa Safar and Jan Eshow to Kathleen M. and William J. Buttry, $499,000.

Fort Dr., 2728-Azael C. Gonzlez Jr. to Christopher Suenram, $474,900.

Midtown Ave., 2451, No. 1202-Kathleen F. Bergin to Christopher B. Cianfrone Adams, $350,000.

Mount Eagle Dr., 5901, No. 1206-Jerry L. and Kitty K. James to Jeana M. Stright, $379,500.

HYBLA VALLEY AREA

Amlong Ave., 6724-Nathan and Julie Hartenbach to Abraham Sha, $500,000.

Frances Dr., 7712-James G. and Hitomi Macomber to Alex Lichtenberg and Abbey E. Schneider, $610,000.

Lantern Pl., 4500-Method Realty Co. to Derek Richard and Stephanie Serhan Molyneaux, $585,000.

Woodstone Pl., 6809-Frances Levis to Robert A. Formica and Sandra M. Praxmarer, $600,000.

LINCOLNIA AREA

Everglades Dr., 6226-Enrica Maria and John Allen Frost to Joseph W. Boston, Giovanna Boston and Robert Burch, $439,900.

River Tweed Lane, 6516-HSBC Bank USA and Nomura Asset Acceptance Corp. to Maten A. Shafik, $435,000.

Tayack Pl., 6500, No. 301-Steven Scott Tiefenthaler to David A. and Amie H. Rowe, $322,900.

LORTON AREA

Arch Hall Rd., 9078-Romulo H. Delmendo and Dong Hee C. Delmendo to Charles NMN Chung and Carmen Chen, $500,000.

Blackfoot Ct., 8577-Hanki Lee to Shaden Maraoa, $350,000.

Crossbrook Ct., 8210-B-Galam A. Khan and Nasima Afsari to William Labarthe and Zenaida T. Steele, $242,500.

Furey Rd., 9197-Poly and Annie Pen to Richard E. ST John and Maureen M. ST John, $530,000.

Henry Pl., 7713-Thuan Minh Ly and Thao Yen Pham to Kelsey Herrick and Sophia Jeanete Therriault, $370,000.

Lorraine Carol Way, 9758-Samuel and Michelle M. Perez to Jacob Matthew and Athena Salvador Plichta, $655,000.

Seafarer Way, 7886-Tiblets Yacob and Darrell R. Ware to David Tao and Kelly Du, $462,000.

Whitly Way, 7612-Garrett R. and Lynsey Carter McGuin to Antonio and Alisha Donna Saldana, $332,000.

MCLEAN AREA

Ballantrae Farm Dr., 1285-Theodore John Georgelas and estate of Angelina Floor Georgelas to Abolghassem and Efat Miamee, $1.83 million.

Bellview Rd., 1051-Thomas L. Poe and Elizabeth R. Lawson to Holly L. Nolting, $1.5 million.

Brook Rd., 8959-Unique Design Homes Corp. to Said and Asmaa Rachidi, $2.85 million.

Dillon Ave., 6819-Harold Frank and Leslie B. Vorndran to Peter C. and Kataneh Lohman, $785,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 411-Signet Residential Corp. to Chloe Parisa Yazdani, $293,650.

Hampton Park Ct., 6652-Miriam S. Keeler to Matthew John and Stephanie Ann Marchant, $965,000.

Kennedy Dr., 1948, No. 101-Adam and Denise Devine to Mikaela Beth Burns Goldrich, $262,000.

Madison McLean Dr., 6629-Heejung Oh and Heejung Woo to Alyssa Leigh and Adam Carl Rice, $889,900.

Old Meadow Rd., 1800, No. 803-Stephen J. Shannon and estate of Barbara S. Shannon to Glenn Edward and Misun Pak Fedzer, $465,000.

Rail Ct., 916-Shaun K. Smith to Daniel Joseph and Andrea Michelle McNamara, $1.31 million.

Rupert St., 1723-Paul W. and Cecilia C. Kalish to Sean Patrick and Emily Cooper Elliott, $805,000.

Spring Gate Dr., 1581, No. 5208-Marie Y. Herrera and Clyde G. Staples to Kelvin W. Si, $476,000.

Woodgate Lane, 1909-Kieran and Kathleen Fallon to Craig and Jennifer Flemingloss, $950,000.

MOUNT VERNON AREA

Ayers Dr., 3424-Nicholas R. Shively and Meghan R. Cameron to Sarah Horton, $402,000.

Central Park Cir., 7931-Ethel L. Coleman to Robert Coleman, $227,850.

Ferry Landing Rd., 4602-Eileen M. Simoes to Nicole and Gregory K. Gray, $670,000.

Hunter Murphy Cir., 8308-Kim Alan and Sharon Dee Devoto to Josephine T. Nkansah, Ebenezer K. Ellis and John Badu Anang, $399,900.

Laurel Rd., 4417-John D. and Susanna Wheeler Boland to Abbaynesh K. Bryant, $495,000.

Mcnair Dr., 9115-Michael P. Murphy and Anh Chi P. Murphy to Donald V. and Evelyn C. Phillips, $755,000.

Olde Mill Ct., 5707, No. 110-Michelle R. Williams to Andres David and Joyce Subala Hoven, $237,000.

Sausalito Pl., 7905-Edward P. Dorneles and Hannah G. Garber to Ratna Kumar Mendis and Adriana Guadalupe Chavez Torres, $230,500.

Volunteer Dr., 9209-Mary K. Latif to John M. Schilling, $650,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Hogarth St., 7419-Barbara Burdett Serage to Jessica M. Gomez and Franklin E. Hernandez Lopez, $460,000.

New Hope Dr., 6704-Samath Yi to Anthony and Shirley Nguyen, $501,000.

Uxbridge Ct., 8315-Eric T. and Kirstin L. Orr to Matthew Benjamin Zerolnick and Julia Kristine Smith, $434,900.

OAKTON AREA

Fox Glen Dr., 11696-Mary Jane McManus to Andrew Walter and Lisa Barbara Kaleczyc, $850,000.

Latigo Lane, 11819-Mark Bartholomew Adams to Valentin and Suzanne Nicole Almetica, $880,000.

Miller Heights Rd., 3221-David D. Meyer to Bianca Taruselli Sanchez and Robert Laurence Simon, $880,000.

Sorrel Ridge Lane, 11235-Higher Standard Property Solutions Corp. to Thomas and Jennifer Naughton, $925,000.

Vale Rd., 11921-Iontaobhas Corp. to Amirmassoud Aboutaleb and Parvaneh Jahani, $770,000.

RESTON AREA

Angel Wing Ct., 12273-Benjamin Thomas Poling and Monica Renee Jaworski to James and Jacquelyn Cottom, $535,000.

Cartwright Pl., 2220-Mark L. and Ricki Elaine Marion to Molly Claire Matuszak, $383,000.

Club Pond Lane, 2333-Shenhua Wang to David Ian Goehrig and Haiyi Chen, $619,950.

Embers Ct., 11591-Timothy I. Mannin to Bryon E. Glass, $449,900.

Gas Light Ct., 11653, No. E-Jose Luis Femat and Mary Elizabeth Lambert to Julia A. Braxton, $230,000.

Granby Ct., 11042-Bruno and Natasha S. Petinaux to Nicholas Jerome and Jazmine Monique Harris, $445,000.

Harleyford Ct., 2326-Stephen J. and Marjorie A. Grubic to Brittany Anne Hilbert, $452,000.

Heritage Oak Way, 1369-Lindsey Stem and Jonathan D. Dawes to Zahir Ahmed Baig and Iqra Javaid, $693,000.

Insha Ct., 12011-John M. McGraw and Diane Lee Jackson to Rachel Muncrief and David Weir, $501,011.

Lake Shore Crest Dr., 1704, No. 14-Danylo K. Gaspar to Nikki L. Maticic, $270,000.

Market St., 12000, No. 427-Raven A. Voora to David Leonard Marsee, $479,000.

Middle Creek Lane, 2306-Dale and Kathryn Brooks to Michael Dominic Venezia, $425,000.

Orchard Green Ct., 11402-Nancy L. Steele to Jonathan David Moore, $423,500.

Purple Beech Dr., 11427-Kenneth R. Nysmith and estate of Carole R. Nysmith to Deja Petrovic and Lisa Q. Harrison, $800,000.

Ridgehampton Ct., 2476-Wendy L. McCutcheon to Weifan Wu and Amy Katherine Osborne, $337,700.

Royal Fern Ct., 2066, No. 1B-Coleman and Tera Osborne to William Campbell Heese, $245,000.

Sarazen Pl., 2005-Robert T. Ferguson Jr. to Bryan J. Farley and Nicole G. Golliher, $475,000.

Southgate Sq., 2440-Yin Du and Simon Shuyang Xuan to Harris Allgeier and Sydney Irene Sznaider, $395,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 301-Sharzad Tajbaksh and Katayoon T. Precht to John C. Person, $602,000.

Swans Neck Way, 2046-John L. and Elizabeth A. Schwarzman to Ruth Campbell Catlett Priest and Alexander Braden Catlett Priest, $535,000.

Valencia Way, 1609-John R. and Jami S. Ojala to Matthew Michael and Rachel Elizabeth Clasen, $489,900.

Whisperhill Dr., 1701-Michael E. and Mary Ellen Spencer to Danielle Nicole Tilford, $419,900.

SEVEN CORNERS AREA

Barger Dr., 3409-Shawn and Kristen Battle to Melissa R. Handrigan, $950,000.

Declan Way, 3020-Beazer Homes Corp. to Guillaume John Antoine Laffitte Smith and Jennifer Anne Foskey, $837,516.

Waterway Dr., 6200-Ronda Estridge to Samuel and Tammy Cox, $899,000.

SPRINGFIELD AREA

Atteentee Rd., 5904-Arlene J. Hallman to Seth Weaver, $461,500.

Brian Michael Ct., 6884-Patricia Urban Utz to Vanessa Violeta Cuevas, $450,000.

Chester Grove Ct., 8571-Jared Beiswenger and Megan Elise Schneck Beiswenger to Andrew T. and Kelly M. Carr, $385,000.

Deercreek Pl., 8106-Mark and Bonnie Krysinski to Amber and Brian Mitchell, $760,000.

Field Master Dr., 6805-Hazel L. Young to Rory Fayne Erickson Kulas and Charles Henry Whitaker III, $624,900.

Hayload Ct., 8811-Gabriel and Kimberly J. Lopez to Eric T. and Emily B. Lizon, $660,000.

Lazy Creek Ct., 8407-Adriana Martinez and Adriana Martinez Vargas to Jorman V. Vasquez Martinez and Roxana C. Garcia Vasquez, $335,000.

Orange Plank Rd., 8002-Chara and Marco Torrey to Rachel Burnette and Adam Fitzgerald, $497,000.

Scarborough St., 7312-Willaim A. and Leslie L. Forsyth to James Thomas and Elizabeth Clark Demarino, $681,750.

Sterling Grove Dr., 7110-Mumtaz S. Saylab to Ubedullah Mohammadullah, $575,000.

Willowdale Ct., 8114-Joshua A. and Dana B. Smith to Vinh Phuoc Nguyen, $379,900.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2700, No. 410-Nathaniel Wentland to Emily Marie Olson Gault and Thomas Michael Gault, $450,000.

Carters Glen Ct. SW, 600-Rocky Anthony and Karen Lameo to Harry and Christine Branning, $1.27 million.

Clachan Ct., 1822-Daniel James Jenkins and Julie Anne Roling Jenkins to Bridget Mahoney and Jeffrey Mason Cooper, $899,900.

Gallows Rd., 2726, No. 111-Amin Investments Corp. to Kyung Sook Yu, $429,900.

Hollis Lane, 8417-Runjit G. and Kathryn G. Chandra to Jonathan Wayne Gei NG and Francesca Stella NG, $700,000.

Lakewood Dr. SW, 1113-Anthony M. and Kelly Sweitzer to Mark Guasch and Patricia Sever, $814,700.

Meadow Springs Dr., 2005-William Lanier and Trang U. Tran to Victor Hong and Dionca Winner, $720,000.

Percussion Way, 9515-Constance J. Weis to Sanjai and Deborah L. Kumar, $712,500.

Richelieu Dr., 2233-Michael Y.F. Chen and estate of Linda Y. Chen to Johann Marin Ziegler, $734,000.

Shahraam Ct. SE, 805-Charles W. and Mariellen Dorman to Ivonne Vargas Diaz and Carlos A. Melendez, $865,000.

Thistle Ridge Lane, 9600-Christian N. Grootaert to Mehdi Khoshand and Behanz Mohammadieh, $1.7 million.

Wheystone Ct., 2312-Louise N. and Rosemarie F. Leongson to Rosemarie F. Leongson, $148,939.

Yeonas Dr. SW, 401-Bryton Homes Custom Corp. to Alex and Gregory David Swierz, $1.45 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Bedstraw Ct., 7114-Michael James Hetle to Rocio F. Guzman Bolea and Nathaly D. Garcia Guzman, $429,000.

Etta Dr., 8506-Simon D. and Jennifer L. Bames to Laura D. and Neil Anderson, $649,000.

Glenister Dr., 7704-Jervis D. Kester and estate of Walter A. Viebrock to Khalid Alshami and Mohanad S. Al Zuhairi, $450,000.

Hall St., 5917-Ali and Waka Fotouhi to Namrata and Umesh Sinkar, $570,988.

Jewelweed Ct., 7769-Charles H. Ha to Philip L. and Lindsey A. Aubart, $525,000.

Langbrook Rd., 8105-Robert and Linda Lake to Cian Francis and Amelia Hankin Cashin, $700,000.

Painted Daisy Dr., 7846-Anne Marie S. Wehbe and Nicholas A. Wehbe to Phong Son Huynh Dang, $554,000.

Readington Ct., 8011-Pablo M. and Ana Buttrago to David Wang and Christina Chao, $565,000.

Rolling Woods Ct., 7870, No. 3401-Joan H. and Henry M. Botuck to Martha S. Daza, $485,000.

Springfield Village Dr., 8128-Patricia Anne Meixner and estate of Helen I. Perkins to Jonathan J. Campos Luna and Margaret Campos Azabache, $485,000.

Vancouver Rd., 6914-Jin Young Jun to Sung Hak Jun and Maria Katrina Juan Jun, $525,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Andover Dr., 3423-Susan K. Burgess to Morgan Lee and Alex Manuel Osborne, $610,000.

Chain Bridge Rd., 3701-Michael Albert Pappas to Bradley Christopher and Elaine Wilks, $830,000.

Fairchester Dr., 10908-James R. Matheson to Zachary Joseph and Kathleen Margaret Good, $535,000.

Lyndhurst Dr., 3790, No. 202-Kathe Rice Stanley and Isabel Rice Roche to Zakia Seraj, $169,900.

Mosby Rd., 9903-Stonewood Corp. to Arush Gadkar and Moumita Bhattacharya, $1.22 million.

Spring Lake Ct., 3306-Jae and Kilku Lee to Berina Uwimbabzi, $665,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 331-Chris and Leo Dour to Olga and Troy Dodd, $550,000.

Hillwood Ave., 709-James H. and Terri S. Evans to Gabor and Henifer Anne Csaszi, $700,000.

Maple Ave. N., 200, No. 208-Adam C. Linn to Joseph B.J. Tarazi and Wafa W.H. Tarazi, $340,000.

Park Ave., 610-Hope in Northern Virginia Inc. to Andrew Saunders and Lauren M. Colangelo, $796,000.