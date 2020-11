Colgate Dr., 7114-Robert P. Whearty to Steven and Melissa Glass, $800,000.

Potomac Ave., 6507, No. B1-James D. Willmott III to Peter W. Jackson and Peyton L. Bolling, $302,000.

Rollins Dr., 2015-Aaron Packard to Cassidy A. Doane, $395,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 106-Elizabeth J. Reiley to Crystal Grace Fenty, $187,500.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7507, No. J-Colette Lafuente to Ronald Keith Freeman II and Valerie Christian Tejada Freeman, $336,500.

Briarview Ct., 6101-Aleksi N. Aleksiev and Kirsten A. Radewagen to Lisa Nicole Amato and Aaron Jeffery Clemmons, $532,628.

Castletown Way, 6153-Danielle N. and David J. Moora to Jimmy D. and Stephanie E. Nguyen, $487,500.

Collins Meade Way, 7513-Angel L. Morales Santana and Wendy G. Padilla Melendez to George C. and Lucie Goodwyn, $569,900.

Crown Royal Cir., 6045-Tara R. Hofmann to Hope M. Luther and Olivia M. Mayer, $480,000.

Earlston Dr., 6973-Antoine Charles and Anna Mata to Patrick J. and Hallie E. Burns, $530,000.

Fairview Farm Dr., 6104, No. 411-Christopher at Piney Run Corp. to Sharaf H. Kulmie and Afifa D. Kusow, $208,468.

Gentele Ct., 6402-Trevor W. and Keith R. Olson to Ying Shu and Zhijun Duan, $471,388.

Harbor Court Dr., 5345-Daria S. Dillard to Sunny D. Bhatt, $399,000.

Jane Way, 5810-Robert D. L’Heureux and Mary Martha McNamara to Matthew L. and Kamae L. Sandgren, $820,000.

Knights Ridge Way, 6032-Nancy and Wayne R. Dunham to Daniel Corum, $500,000.

Liverpool Lane, 6105-Clinton J. Braun to Scott Pratz and Yulia Slava Moon, $430,000.

Manchester Park Cir., 6174-Morris T. Fields to Mohamad Khalid Mukhtar, $662,500.

Mersey Oaks Way, 6008, No. 3D-Katie L. Missimer to Penny J. Hix, $375,000.

Mount Erin Dr., 6072-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Mark F. and Joan M. Arban, $727,181.

Parish Glebe Lane, 6503-Shane and Sarah Steenberge to Maysam Sarfean, $505,000.

Salford Ct., 7419-Harold L. and Jeannett W. Jackman to Mark Allan and Candace Christine Heil, $570,000.

Sky Blue Ct., 6623-Chad M. and Caitlin H. Truhn to Andrew Gabriel and Sung Lee Shin, $518,555.

Thackwell Way, 6602, No. 2E-Corinne and James L. Gertscher to Courtney Bruce, $340,000.

Walkers Croft Way, 6271-David P. Tang to Scott Cowman and Elaine Doody, $530,000.

ANNANDALE AREA

Adams Park Ct., 7409-Jenny Ann Whitmer to Jennifer V. Hauver, $500,000.

Braeburn Dr., 9021-Michael D. and Christina Childs to Karla I. and Lance D. Fossand, $630,000.

Byrneley Lane, 7102-Michael B. Clark to David Arispe Veizaga, $750,000.

Chanel Rd., 3718-Robin D. Tyner to S. Scott Gilje and Sam On Ho, $700,000.

Country Vale Ct., 4655-Charlene T. and Daniel P. O’Brien to Huan W. Feng and Bei Zhang, $870,000.

Dolce Dr., 7504-Paul Investment Management Corp. to David Green and Caroline Joy Watson, $760,000.

Forest Grove Dr., 3922-Karamjit Kaur and Dara Singh to Alyssa Christine and Joseph Russell McCrea, $635,000.

Jayhawk St., 7411-Ibrahim Ahmed Sheikh to Zafar Khan, $444,000.

Kingston Dr., 5004-Kevin M. and Paige A. Schlanger to John P. Homiak and Amy J. Staples, $730,000.

Lavaine Ct., 3901-Jason R. and Maria M. Bartos to Jeffrey A. Cagle and Jennifer M. Andresen, $693,000.

Newcastle Dr., 7714-Arvholdings Corp. to Joo M. and Suh Hee Yang, $565,000.

Rose Lane, 3719-Sarah Kathleen Stakes and Darryle Jones to Andrew Patrick and Sarah Billings Miller, $725,000.

Sprucedale Dr., 3704-Lettymarie Mayoral to Peiyao Sun, $597,500.

Turkey Creek Ct., 4112-John K. and Eleanor S. Beckworth to Rachel Suzanne Coulter and Nicholas Cameron Bock, $704,000.

Woodburn Village Dr., 3300, No. 14-Federal National Mortgage Association to Binod and Anuradha Kumari Gupta, $215,000.

Woodlark Dr., 4316-Elias D. and Melissa F. Guerra to Jack David Sugarman and Jennie Elizabeth Stone, $840,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3713, No. 1315-Christopher B. Gibbs to Karen Jane Schwartz, $239,000.

Leesburg Pike., 6143, No. 106-Mohammed El Kournayti and Fatiha El Atrach to Abderrezzak Chabekh, $205,000.

Powell Lane, 3800, No. 1120-Nick Russell Beys to Winston Underwood Roett, $365,550.

Seminary Rd., 5505, No. 1216N-Onanong Wongjan to Stephanie Elizabeth Pollack, $320,000.

Seminary Rd., 5573, No. 209-Vivian D. Burford and Gloria Burford Taylor to Luz Maria Restrepo, $325,000.

BURKE AREA

Arrit Ct., 5145-Cesar A. Guardia Gallegos and Lilian M. Alfaro Villatoro to Brian A. Hedrick, $420,000.

Burke Manor Ct., 5814-Joseph W. Stuart to Natalia Y. Acosta, $360,000.

Chestnut Wood Lane, 10059-Diaa N. Ghobrial and Caroline A. Hezkial to Louis X. Perez Berrios, $482,000.

Covered Bridge Rd., 6123-Samuel J. and Carlotta M. Dallstream to Michael Gould, $635,000.

Dundas Oak Ct., 10714-Branin W. and Melissa K. Klausman to Charlton and Therese Meginley, $725,000.

Fox Lair Dr., 9023-Christopher Barron and Sharon Beth Hall to Christina Diep Ngoc Truong and Robert Ryan Johnson, $556,000.

High Water Ct., 9777-Richard M. Antoine to Christian Brennan and Britton Kimberly Balzhiser, $454,000.

Kite St., 9316-Ranjit and Anubha Varma to Kari Ann Koch and Julie Ann Naff, $598,000.

Marshall Pond Rd., 10251-Thor K. and Belinda H. Hanson to Brian D. and Kasey Gilbert, $655,000.

Mizzen Pl., 7305-Michael D. and Aimee E. Gianoukos to Jonathan and Jennifer Rollins, $680,000.

Oak Wilds Ct., 10800-John H.M. Woods II and Lynda Christine Woods to Jose Araoz Egoavil, $485,000.

Queens Wood Dr., 5257-Barbara Jean McCall to Joseph F. Brygider and Jessica L. Schaedel Brygider, $646,000.

Stavendish St., 5496-Michelle A. Surtees to Ayman Abaza and Susan A. El-Naggar, $453,000.

Teakwood Ct., 6333-Gregory E. Eklund Jr. to Michael Ahn, $429,000.

Wooded Glen Ave., 9435-John W. Gordon to Blair G. and Laura C. Desio, $842,000.

CENTREVILLE AREA

Barrymore Rd., 5809-Kimberly and David Kim to Mary Emily and Duston Connor Grubbs, $490,000.

Bodley Sq., 14839-David L. Friedman to Omar Nieves Martinez and Janelle Roman Nieves, $349,000.

Cedar Break Dr., 5560-Thomas E. and Maureen Hartnett to Edgardo and Kathleen Negron, $535,000.

Connor Dr., 13363-O-Cary Seago-Blanton to Mikell Paul and Courtney A. Wooten, $315,000.

Crenshaw Dr., 14713-Jack R. Peterson and estate of Lillian Peterson to Paul W. Foster III, $340,000.

Deer Hill Ct., 6078-Esther R. Warring to Edward H. Noriega, $292,000.

Gothwaite Dr., 6124-Jason M. Jugar and Sara R. Impink to Zoljargal Tsogoo, $325,000.

Hanna Ct., 14707-Louis F. and Alessandra R. Palombella to Leo S.F. Cheng and Wei Lu Cheng, $689,000.

Hunting Path Pl., 14808-Tommy D. and Kathleen C. King to Anthony Vincent and Brittney Elizabeth Claridades, $645,900.

Lambeth Sq., 14892-William H. Cowan to Charles Thomas Boyd, $349,000.

Lightburn Lane, 13962-Cody R. and Jennifer L. Specketer to Kevin G. Hillman, $405,000.

Middlebourne Lane, 5407-Nathan A. Brown and Erika Del Pilar Brown to Jeong Min Han and Mihee Park, $430,000.

Quiet Cedar Lane, 6528-John G. and Carol A. Handy to John G. and Kelly S. McGinn, $915,000.

Rosemallow Cir., 5343-Hye Sun Jeong and Hoang Huy Ho to Maggie X. Li, $510,019.

Shipley Ct., 5518-Mark and Robin Loper to Damien Michael and Megan Lauderdale Oris, $600,000.

Starbird Ct., 14101-Mark A. Jackson to Timothy L. Kirchner, $390,000.

Surrey House Way, 15282-Patrick A. and Meredith A. Smith to Vladimir and Evgenia Kara-Murza, $774,900.

Wetherburn Dr., 15139-David B. and Lisa L. Gay to Jacqueline J. Zapata, $730,000.

Winding Woods Dr., 5143-Shemsher and Shelly Ali to Mehazabin Ali, $295,000.

CHANTILLY AREA

Bordolino Dr., 4236-Timothy Moran and Janine Pauser to Caroline Bora Kim, $345,000.

Lake Vista Dr., 14496-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Fawad Mazhar and Claudia Julia Aguilera, $685,117.

Leeton Cir., 13951-David H. Russell to Raymond Mikhail, $750,000.

Old Chatwood Pl., 13614-Phillip A. and Lisbeth M. Brummett to Vibhuti and Vandana Tiwari, $703,900.

Pleasant Meadow Ct., 4138-Curtis J. Malloy to Amy Lauren Odhner, $264,000.

Sutton Oaks Dr., 4625-William F. and Erica M. Leslie to Janine and Eric Tougas, $890,000.

CLIFTON AREA

Cedar Ridge Dr., 13104-Kevin T. and Mary E. Reilley to Scott and Donna Carlson, $1.5 million.

Detwiller Dr., 7508-James A. and Laurie E. Axelrod to Jameson C. O’Brien and Michelle Renee Duquette, $1.06 million.

Lawter Lane, 11606-Richard Lawter to Roderick C. Owens, $1.57 million.

Old Yates Ford Rd., 12403-Derek and Renee M. McMahan to Michael Thomas and Sarah Mahoney, $635,000.

Rockland Dr., 6545-Mark E. and Isabelle M. Dolan to Stephen E. and Marietta Kewer, $675,000.

Springs Ct. S., 13609-Robert Shaw and Christine Olsen to Robert and Megan Weiss, $685,000.

Union Village Ct., 6111-Jorge Estrada and Margaret Carter Chamberlain to Jeffrey B. Griswold and Molly M. Faulkner Bond, $690,000.

FAIRFAX CITY AREA

Annhurst St., 9218-Second Story 2020 Corp. to Robert May and Meghan Rowey, $610,000.

Ashleigh Ct., 12752-Thomas D. and Mary F. O’Connor to Brian C. and Theresa A. Lein, $849,000.

Barkwood Ct., 9534-Harold John Layton to Minh Hai Van Nguyen, Chi Thi Bao Tran and Vu Bao Chau Tran, $618,000.

Buckhorn Ridge, 4659-Seok Hoon Yoon and Sungmi Kim to Karla A. Keyser, $542,000.

Calumet Grove Dr., 10420-Farhad Mirhadi and Maryan Rafati to Eric and Griselda Mendoza, $650,000.

Chalkstone Ct., 12909-David D. and Elizabeth N. Jones to Ashish Ojha, $740,000.

Colton St., 10711-Anthony L. and Mary Jane Destefano to Philip and Wongwaree Chen, $695,000.

Custom House Ct., 13256-Fariborz and Ziba Khoshnoodi to Gennell M. Scribner, $410,000.

Ellenwood Dr., 3148-Julie Minh Pham and Minh Stoll to Prabha Kc and Sunny Gurung, $427,500.

Fairfax Center Hunt Trail, 4038-Jae Won Hwang to John Jong and Alexandra Yang, $525,000.

Fairhill Rd., 2953-Larry and Erin M. Conner to Brett Thomas and Kelly W. Takacs, $675,500.

Forest Dr., 4575-Jeremy J. and Monica B. Epstein to Jarred and Molly Lang, $1.2 million.

Gadsen Dr., 5028-James W. and Diane L. Boswell to Terrance Len and Dora Jean Schooler, $703,275.

Glenmere Rd., 10114-Catherine P. Kane to Jonathan S. Miller and Claria L. Prior, $581,025.

Grover Glen Ct., 4129-Mark W. and Masayo Montgomery to Michelle S. Koo and Steve Hyung Mo Koo, $535,000.

Hickory Grove Ct., 3022-Yuanfang Chen and Yanzhong Niu to Joseph Minwoo Han, $460,000.

Keefer Ct., 3749-Chase Vu Tran to Don Praveen A. Dangalla and D. Kalpana Fernando, $446,200.

Kipp Ct., 5333-Frank B. and Elizabeth A. Holder to Nicole Campana and Justin Raymond Frazier, $695,000.

Leehigh Dr., 11644-Muhammad Osama and Misbah Zaheer to Yazan M. Abbasi and Hend Abujoudeh, $675,000.

Log Ridge Dr., 11437-Borislava Kostova and George Cernica to Esteban S. Choi, $510,000.

Majestic Lane, 4452-Paul Francis and Theresa Linda Skopowski to Thomas Y.C. Yoon, $595,000.

McFarland Dr., 4904-Colt and Shannon Meraw to Ahmed Ben Salem, $432,000.

Misty Glen Lane, 13109-Shankar N. Sundararaman and Parvathy Subramanian to Stefan B. Lewis and Maria Mercedes Pena Paniagua, $505,000.

Overbridge Lane, 12045-Zhi Yong Wang and Qiu Ye Yuan to Brian Lutz, $558,000.

Penderview Dr., 3921, No. 1826-Wei Li to Benjamin David Patton, $219,000.

Pheasant Ridge Rd., 5102-Ajmir S. Abedy and Nazanin Broumand to Meredith Picard and Troy Forston, $759,000.

Plymouth Meadows Ct., 5401-Sarah M. and Ross H. Cohen to Eun Ju Cho, $503,000.

Point Pleasant Dr., 13223-Demetrio Angulo Pardo and Agripina C. Catubig to Courtney Elizabeth Cumberland and David Jones, $515,000.

Pylers Mill Ct., 5001-John and Barbara B. Pritchyk to Steven B. and Brooke C. Templeton, $620,000.

Royal Astor Way, 8907-Vivek and Sankalpa N. Bajpai to Michael E. Brockly and Jennifer M. Lee, $660,000.

Stevebrook Rd., 9523-David A. Kravitz to Aaron Soham Austin, $621,500.

Tapestry Ct., 10161-Andrew W. and Bridget A. Ballenger to Christopher and Alison Santopolo, $635,277.

Upper Park Dr., 4271-Padma Thirumalai to Alexander Jarz, $600,000.

Westbrook Dr., 12812-Bakhtiar and Suzan Rashid to Bin Zhang and Hong Liu, $925,000.

Winfield Rd., 5202-Hopewell House for Independent Living to Toby Jon Collins, $730,000.

FAIRFAX STATION AREA

Averett Dr., 10708-Patricia J. Rentz to Grayson Malcolm and Lori Strickland, $637,000.

Chrisanthe Ct., 8833-William R. and Katherine P. Thornton to Jeffrey and Jennifer Connors, $1.16 million.

Crosspointe Dr., 8309-Jacob P. and Patricia P. Matthews to Stacey Standish and Jacob Galley, $785,000.

Hallston Ct., 9310-Richard A. and Son O. Grabowski to Jerry and Laura Renne, $800,000.

Laurel Oak Pl., 9617-George B. and Deborah L. Korte to Kenneth and Lesleyanne Kessler, $796,000.

Preakness Lane, 7836-Joseph G. McIntyre to Stephen and Sasha Lightfoot, $855,000.

Timberidge Rd., 10705-Patricia and Brian Friedman to Jeffrey R. and Karen B. Powell, $1.26 million.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3413-Justin E. Euller and Cynthia Rose Smith Euller to Adam F. Campbell and Fabiane Dal-Ri, $650,000.

Donahue Ct., 6821-Antonio D. and Katrina M. Uriarte to Craig Keegan Palma and Tessa Beth Milstead, $515,000.

Fairwood Lane, 7424-Patrick J. and Julia L. Martin to Yvonne M. Lee and David Updike, $827,000.

Graham Rd., 3155-Andrea Jean Kotrosits and Anthony Glen Perez to Lindsay Jo Hughes, $470,000.

Inversham Dr., 7725, No. 139-John N. Mathias and Mary Beth Donnelly to Grace H. Rosales, $379,000.

Oakland Ave., 7137-Amanda J. Needham to Michael Zachary Bierbaum and Jessica Rose Schneider Bierbaum, $655,000.

Skelton Cir., 8189-Linda Sanei to Matthew Michael Jennings and Wan Ting Tsai, $653,250.

Weston Rd., 6934-Theodore J. Rogers to Michael James Caddigan Jr. and Megan Lade, $625,000.

Yarling Ct., 2801-Evelyn Lana Kim to John E. Zainer and Lucimar Ferguson, $367,400.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C Marshall Dr., 2230, No. 528-Michael B. and Dewi Jeffrey to Julia R. Diamond, $377,500.

Haycock Rd., 6900-Samuel S. Perdue to Sarah Elizabeth Staveteig and Terry Lynn Ford, $815,000.

Leonard Dr., 7602-Leonard Drive Properties Corp. to Stephen Lee and Christine V. Hall, $1.33 million.

Montivideo Square Ct., 6826-Zhendan Investments Corp. to Izaak and Samantha Martin, $684,000.

Royal Lodge Dr., 2161-Karen P. Chong Wulff and Robin L. Wulff to Dawn Gabrielle and Ralph Galyean, $1.55 million.

FORT HUNT AREA

Bluedale St., 8723-David J. and Leigh F. Friedel to Robert A. and Brooke E. Johnson, $642,000.

Culver Pl., 8517-Roger T. and Barbara J. Rufe to Matthew R. and Margaret Applebaum Rufe, $725,000.

Hoover Lane, 2015-Jerry and Sharon Burke to Stephanie Normand, $645,000.

Riverside Rd., 8320-Steven H. and Joanne P. McPherson to Christian Anthony and Lauren Labra, $850,000.

Waynewood Blvd., 1303-Glenn T. and Katherine J. St. John to Andrew Carroll and Erin Milligan, $716,000.

GREAT FALLS AREA

Clear Spring Rd., 724-William Allen Garnett and Mary K. Buchanan Garnett to Fedros Azar, $1.64 million.

Crippen Ct., 11714-Dennis A. and Dorothy A. Skrincosky to Phillip J. Kang and Amber J. Huang, $1.09 million.

Hollyview Dr., 11694-Jeffrey G. and Cheryl L. Kallal to Raymond Vlacancich and Elizabeth Hill, $985,000.

Mill Run Dr., 9807-Equity Trust Co. and Margaret Sun to Meredith R. and Dayle D. Butler, $1.79 million.

Thomas Ave., 11732-Curtis W. Bladen to Luc L. Dejager, $750,000.

Wilhelm Dr., 1014-James and Tanya G. Mcanallen to Marsha V. Marcano, $530,000.

HERNDON AREA

April Way, 1302-Ida T. and Henry E. Brooks to Santosh and Deep K. Niroula, $470,000.

Autumn Breeze Ct., 811-Hilary and Michael T. Bradley to Ted R., Joseph Allen and Gary Vinatieri, $700,000.

Bicksler Lane, 105-Mathew L. Hopke to Josilu Portella and Andrew Yoder, $950,000.

Bond St., 1267-Marvin Mata to Muhammad Naeem and Khalida Parveen, $375,000.

Builders Rd., 12601-Ted W. Holbrook and Laura Anne McNichol to Jonathan Chau Perry and Gabrielle Andrea Leriche, $655,000.

Center St., 607, No. T2-Davis S. Colwell to Donna J. Williams, $200,000.

Conquest Pl., 2648-David H. and Julie A. Moore to Anthony Edward Zepeda and Mary Ann McGarry, $600,000.

Farthingale Dr., 13030-Douglas A. and Tracey A. Spencer to Peter David and Shannon Marie Nelson, $720,000.

Glenbrooke Woods Dr., 12628-Thomas M. and Ruth H. Haynie to Stephen Bashore, $490,000.

Jeff Ryan Dr., 1043-John Paul and Kara R. Royal to William Christopher Camery and Roberto Antonio Hurtado, $560,000.

Leefield Dr., 2931-DD Kustom Corp. to Kamaldeen O. Aleshinloye and Emma L. Schartner, $800,000.

Meadow Chase Dr., 1512-Theodore G. and Lisa A. Singer to Yang Wang and Xiaohui Wan, $660,000.

Monroe St., 916-John W. and Sally R. Lyver to John Paul and Kara Royal, $940,000.

Oak Lawn Pl., 12935-Barry Howard and Caryn Beth Danoff to James E. and Alexandra A. Kirkpatrick, $925,000.

Parklawn Ct., 2906-Christopher Gareth and Lindsay Catherine Petsch to Matthew R. Ferguson and Iaroslava Dutchak, $735,000.

Quincy Adams Dr., 2647-Gregory A. MacDonald and Andrea C. Buck to Andrew D. Williams, $645,000.

Sadlers Wells Dr., 1630-Craig W. Skinner to Marsha Lynn and Andrew Lewis Cassell, $595,000.

Shannon Pl., 1124-Ruben Harutunian to Earl W. Greynolds and Daysi Oviedo De Greynolds, $335,000.

Terra Cotta Cir., 2440-William P. Huff IV to Subeyr Mohamed Ibrahim Sagal and Ayan Ibrahim, $505,000.

Trinity Gate St., 1005-Ferris G. Knight to Craig P. Wiesen and Natalie S. Buck, $561,000.

Wheat Meadow Ct., 2511-Gogula Balan Vengidasamy and Thilagarvathy S. Nadeson to Vimal and Pooja Kumar, $498,000.

HUNTINGTON AREA

Burgundy Pl., 5531-Ann M. Pacholec to Kelli Shobe, $312,592.

Farmington Dr., 2608-Fairhaven ALX Properties Corp. to Gilbert Jackson and Abraham Brown, $650,000.

Huntington Station Ct., 2348-Gwendolyn and Swindell Sutton to Jay Sanchez, $605,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1423-Matthew N. Hite to Phillip Giscard Dehoux, $448,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1617-David and Theresa Mans to Charles Morton and Charles Butler, $260,000.

Williamsburg Rd., 6019-North Lane Development Corp. to Meredith Ledford, $515,000.

HYBLA VALLEY AREA

Dawn Dr., 2506-Stephanie A. and Mark P. Miller to Elizabeth Tate and Andy Anderson Jr., $715,000.

Huntley Manor Lane, 3570-John Calvin Douglas to Chad Everett Sears, $585,000.

James David Way, 2551-K. Hovnanian at Potomac Trace Corp. to Jovana Pellerito, $772,588.

Lynnfield Dr., 8007-Aaron and Meighan K. Altwies to Jonathan and Victoria Lazenby, $625,000.

Windbreak Dr., 2438-Rebecca A. Mebane to Alexander and Alura M. Romero, $410,000.

LINCOLNIA AREA

Bryce Rd., 3914-Gina Valerie and John Love to Lisa M. and Michael T. Paul, $550,000.

Edsall Rd., 6301, No. 323-Michael F. and Pamela M. Borgert to Jeremy R. Jefferson, $280,000.

Helen Winter Terr., 4682-Douglas I. and Sandra Simmons Hagen to Shafqat Fazili and Ajaz B. Shawl, $664,000.

Morning Mist Lane, 5255-James and Minkyoung Harthausen to Sigurthor Bjorgvinsson, $674,490.

Second St., 6401-Jeronimo Guareno to Zohreh Khoshnamak and Babak Pirouz, $780,000.

Tayack Pl., 6500, No. 103-Raymond Mardini Jr. to Raymond Joseph Mardini and Debbie Kay Johnson Mardini, $360,000.

LORTON AREA

Arch Hall Rd., 9087-Kevin and Amanda E. Romanach to David and Erika O’Brien, $720,000.

Buckland Pl., 7618-Joseph W. Schauble and Van Nguyen to Agnes Maria Pacatan Bischof and Leo Chad Pacatan, $620,000.

Cardinal Forest Lane, 9260, No. 201-Mohamed Reza Riasati to Fouzia Ziaie and Abdollah Noori, $245,000.

Eaton Woods Pl., 9668-Bianca A. Berrios to Rob D. Gilchrest, $430,000.

Hagel Cir., 9545-Elizabeth B. Little and Wendy L. Pearson to Samuel K. Park, $220,000.

Haywood Ave., 9012-Michael T. and Susan P. Mertz to Jimmy Reyes and Precious Joy Canlas, $780,000.

Julia Taft Way, 7773-Christopher Taft Estates Corp. to Stephen Eric Brown and Laylani S. Lacsamana Brown, $1.07 million.

Lorton Valley Rd., 9215-Leo Gregory and Mayra Yecenia Edelved to Eric Keith Lewis, $442,500.

Mooregate Ct., 9498-Carl C. Leach Jr. to Loan-Chi H. Nguyen, $335,000.

Saint Dolores Dr., 7908-McShay at Royal Ridge Corp. to Bryan K. Kirkpatrick, $600,914.

Southern Oaks Ct., 8312-Elias Rohin and Fatema Nawaz to Warren Wheeler, $476,000.

MCLEAN AREA

Bridle Path Lane, 7741-Edward W. and Linda G. Lowry to Ferdinando Monte and Iolanda Palmieri, $1.28 million.

Chesterfield Ave., 6543-Humberto Gomez and Susan I. Santana to Morgan and Peter Ratner, $1.1 million.

Divine St., 6448-Yingjun Zhang and Jingqun Wu to Mouin Abdallah and Patricia Dandache, $1.43 million.

Evans Mill Rd., 7248-Kristin D. Conklin to Stephen T. and Mary Ling Tsu, $1.1 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 204-Richard Berman and Laura Jerley to Hooman Khazei and Elmira Khalili, $325,000.

Lady Bird Dr., 1415-Keith D. and Sara B. Wheeler to Jennifer Marie and Neil Thomas Boertlein, $1.57 million.

Lincoln Way, 1524, No. 427-James R. Michael and estate of Carson G. Frailey to Olga A. Khlebinskaya, $235,000.

Montvale Way, 7841-Ali A. Alenizi to Javairiah Fatima and Mishall Khalid, $2.36 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1009-Sandra D. Buchko to Nicole E. Bruner, $340,000.

Pine Hill Rd., 1100-David A. and Andrea P. Eckberg to Ryan and Caroline Fanning, $900,000.

Rector Lane, 1062-Jay K. and Meredith A. Wright to David G. and Justina K. Manero, $1.18 million.

Silver Hill Dr., 1650, No. 2306-The Boro I Residential Condo LP to Michael C. and Angel W. Mullen, $1.97 million.

Tremayne Pl., 7680, No. 102-Leslie Hansen Harps and estate of Karen L. Hansen to Yong R. Kim, Courtney S. Sunwoo and Young Ran Sunwoo Kim, $295,000.

Wolfram Ct., 1710-Yingjun Zhang and Jingqun Wu to Karla Feghali and Matthew Nellor, $880,000.

MOUNT VERNON AREA

Adrienne Dr., 4007-David J. and Carol M. Yates to Nathan Joseph and Kendall Ferlazzo, $540,000.

Central Ave., 8238-Roshan Jardosh and Hemali Bhakta to Paul and Annette Vaughan, $625,000.

Drews Ct., 3607-Lafrantze V. and Stephanie J. Davis to Tokunbo Dongo and Keren E. Charles Dongo, $760,000.

Martha Washington St., 8007-U.S. Bank and the Rmac Trust Series 2016-CTT to Luis Gochez Carranza and Allison Leight, $422,500.

Neitzey Pl., 4296-George F. and Susan M. Allen to Alison N. Huffstetler and Michael Leonard Labattaglia, $1.31 million.

Robertson Blvd., 4102-Rudolph H. and Albertina M. Daus to Robert and Joan L. Prins, $739,999.

Towne Manor Ct., 8517-Justin L. and Dawn M. Brunk to Rakwon Michael Young and Danielle Santina Flammia, $389,500.

Washington Ave., 8609-Robert A. and Rely A. Long to William Long, $240,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Drayton Lane, 8138-Susan D. Cutshaw and Mary Virginia Clyde to Liseth Guzman De Rocha, $440,000.

Inverchapel Rd., 5205-Angela L. Hollingsworth and estate of Joseph S. Chillari to Justin Miura and Yong Suk Kwon, $531,000.

Landgrave Lane, 5230-Erik A. and Theresa T. Garcia to Jennifer D. Marsha, $519,000.

Ravenel Lane, 5645-Thorir Sigfusson and Victoria E. Pannell to Corey Brandt and Ryla Naweed Dutko, $663,500.

Weymouth Dr., 5300-James Kevin MacFarland and Patricia MacFarland Sprinkle to Andres and Adrianna Henderson, $589,000.

OAKTON AREA

Bushman Dr., 10220, No. 8202-Michael T. McDade to Patrick M. Burns, $240,000.

Jermantown Rd., 2952-Justin Yunho Suk to Dereck and Takako Barnes, $430,000.

Ridge Ct. E., 2704-John E. and Betsy C. MacCarthy to Joshua Curtis and Theresa Elizabeth Armstrong, $880,000.

Vale Rd., 11204-Jonathan M. and Jennifer A. Rubin to Ben Fonarov and Rebecca Hinkel Sternburg, $880,000.

RESTON AREA

Abington Hall Pl., 12160, No. 201-Tamara E. Gifford to Marissa Jean Hillier and Robert Michael Revesz, $420,000.

Bay Lane S., 2106-John Robinson and Melody Holmberg to Rebecca L. Stahl, $825,000.

Breton Ct., 11823, No. 11B-Monte Carlo Financial Corp. to Harish Punjabi, $248,000.

Chestnut Grove Sq., 11204, No. 208-Jerry Hodges to Cynthia M. Frost, $233,000.

Crescent Park Dr., 1885-Robert E. Turner to Susan D. Brazel, $592,500.

Fountain Dr., 1830, No. 504-Gale H. Ciancaglini to Brent Klavon and Dawn M. Foreman, $750,000.

Glade Dr., 11180-Christopher and Felicia A. Watson to Angela R. Allmon, $630,000.

Greenkeepers Ct., 2193-Julia Montenegro and Consuelo Penalosa to Simon Green and Jessica Nicole Courtman, $490,000.

Hearthstone Ct., 11535-Renee Brass to Jeffrey Walton, $425,000.

Horseferry Ct., 2314-Claire L. Evans and Reinder Nijkamp to Cole Robert Laird and Kelsey Erin O. Connor, $450,000.

Indian Ridge Rd., 11738-Adam N. Hollidge and Annika B. Shogren to Kelly Schoolmeester and Kaitlin Cassel, $595,000.

Lake Shore Crest Dr., 1724, No. 21-Zohar M. Shif to Skylar Fowler, $272,500.

Old Bayberry Lane, 11716-Steven and Joanne Lowe to Shahn Khan and Deena Samie, $654,000.

Paysons Way, 11734-Toll Mid-Atlantic Partnership Inc. to Edward Applegate and Maria L. McCalister, $1.04 million.

Royal Fern Ct., 2045, No. 22B-Julia Lauren Nichols to Corey A. White, $240,000.

Sagewood Lane, 1933-Bryan Scott Cuppett to Tina Elizabeth Chen and Javin Joseph Hatcherian, $387,000.

Solaridge Ct., 1988-George H. Walrod III to Jose Tomas Rodriguez, Beatriz L. Rodriguez and Carlos G. Salazar, $700,000.

Summerchase Ct., 1502-A-Vesna Feltes to Brittany Oakley and Jason M. Smith, $280,000.

Valencia Way, 1647-Eric B. Masdeo to Catherine Paige Tully, $462,000.

Wild Hawthorn Ct., 11508-Mark S. and Mari Andrekovich to Erin Renee Grey, $579,611.

SEVEN CORNERS AREA

Collie Lane, 3112-Lelia M. Monroe to Walter J. Valdez and Lidia Delcarpio, $577,000.

Dreher Ct., 6085-Beazer Homes Corp. to Umar Aziz, $779,861.

Manchester St. S., 3100, No. 329-Tommy Lai to Thanh Linh Vo, $166,800.

SPRINGFIELD AREA

Apache St., 6213-Lee Alvin and Katrina Hang Santos to Caroline Eckstrom, $481,000.

Brandon Ave., 6105-Curtis L. Bogetto and Lucas N. Bogetto Power to Lisa A. Barkovic, $565,000.

Creekside Way, 8850-Germar E. and Angelinia Reed to Eric and Karlyn Davis, $630,000.

Demme Pl., 6341-Gloria Jean Cristwell to Justin Hemmings, $470,000.

Eagle Rock Lane, 8858-Daniel E. and Jee Hyun Suchoski to Kristen Ann Parillo, $545,000.

Galbreth Ct., 9118-Bryan P. Hansen and Kami King to Michael and Alyssa Birnbaum, $474,900.

Grayson St., 5909-Tidewater Relocation Services Corp. to Pedro and Pablo Gonzalez, $544,000.

Japonica St., 6420-Carolyn W. Leroy to Joaquin Camarasa Boils and Amanda Garley, $510,000.

Maritime Lane, 7859-Christopher at Huntsman Manor Corp. to Douglas P. and Alessandra L. Slenker, $1.04 million.

Mendota Pl., 7617-Kyle and Teresa Yost to Brian Thomas McKeon, $600,000.

Orange Plank Rd., 8033-Elizabeth P. Shull and Richard T. Pfundstein to McKenzie Leigh Wilson and Lauren M. Fevola, $430,000.

Red Horse Tavern Lane, 7128-Henry L. Cyr III and Linda K. Bethke-Cyr to Christopher and Patricia Distifeno, $730,000.

Ridgeway Dr., 6671-Walter and Beatriz Hursey to Kara Elizabeth Zajac, $650,000.

Seacraft Ct., 8837-Richard H. and Diane P. Coffin to Courtney Collins, $674,900.

Woodview Dr., 8635-Thomas A. and Rita R. Snyder to Adam Corbett Bloom and Brittany Marie Nedved, $630,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2700, No. 205-Seung J. Yo and estate of Mak Dal Lopez to Melissa Wang, $403,000.

Dellwood Dr., 9217-Suvattana and Manote Ha to Manussavee Ha, $490,000.

Glyndon St. SE, 709-Stella Matalas to Thomas Joseph and Jennifer L. Kaminski, $1.2 million.

Jean Pl. NE, 300-Wendy Pearson and estate of Elizabeth B. Little to Matthew James Keller and Nicole Tiffany Freid, $800,000.

Laurel Hill Rd., 1508-Perfect Home Corp. to Christine B. Singleton, $978,000.

Mashie Dr. SE, 301-Joseph E. and Kathryn L. Fabiszewski to Brian Christopher Cothran and Patricia Gonzalez Herraiz, $1 million.

Moorefield Rd. SW, 506-Jeffrey N. and Kimberly A. Lackey to Joy Ursula and Michael Anthony Dierks, $990,000.

Nutley St. SW, 710-Robert W. and Kathleen M. Dillard to Anh Phuong Tran and Christopher Zhang, $685,000.

Podium Dr., 9629-Suzanne Louise Sellers to Brett and Laura Roper, $630,000.

Sideling Ct. NE, 602-Amir Munir and Mahrukh Durrani to Hoyt and Mallory Bonner, $850,000.

Tapawingo Rd. SE, 316-Andrew S. Fellows to Alexis O. and Monica V. Kladakis, $1.15 million.

Willowmere Dr., 8602-Napoleon C. and Catherine J. Braganza to Bryce Joshua and Erin Holland, $680,000.

Yeonas Dr. SW, 403-Department of Housing and Urban Development to Thomas A. and Maria L. Porras, $598,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Sandburg Hill Ct., 8120-Sandburg Corp. to Teena Varghese and Sravant Lavu, $1.22 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Ashtonbirch Dr., 8116-Nova Investment Properties Corp. to Christian Miles and Shannan Elizabeth Bergtholdt, $639,900.

Caneel Ct., 6714-Colin C. and Pamela A. Osborn to Matthew K. and Emily K. Mulvey, $711,000.

Glenister Dr., 7829-Patrick J. and Cynthia L. Bauley to Bradley J. and Lindsay A. Ratliff, $563,950.

Harwood Pl., 7930-Timothy W. and Lynette J. Kaber to Brian and Meredith Whitty, $626,201.

Langbrook Rd., 8204-Thomas A. Lemmer and estate of Joseph T. Sippel to Meghan Rice Chiles, $625,000.

Old Oaks Ct., 6204-Susan M. Yale to Julia R. Delpizzo and Grant Kendall, $555,000.

Reynard Dr., 6805-Amy L. McCurdy to Joshua D. and Alexandra N. Benedetti, $610,000.

Sydenstricker Rd., 6941-John W. and Olga M. Ward to Patrick F. Costa and Stephanie D. Daniels Costa, $720,000.

Wickham Rd., 8314-Caroline K. Shaw to Yaniris C. Perez, $489,900.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Andover Dr., 3405-Kevin M. Frank and estate of Donna M. Frank to Kristin W. Keppler, $656,000.

Bevan Dr., 3809-Michael Todd and Lauren Lee Britt to Daniela V. and Michael Roman Parrell, $575,000.

Courthouse Dr., 10425-Karen J. Bierman to Jennifer and Alexander Greenawalt, $536,000.

Fairfax Blvd., 9457, No. 301-Christopher Fuentes to Mohammad Najim Amini, $189,500.

James Wren Way, 10537-David Geoffrey and Sherril Bailey Ford to Nader and Blake Silver, $690,000.

Mosby Woods Dr., 10026, No. 163-Terri Vu Deterding to Tammy Reade and Kayla Gonzales, $157,000.

Norman Ave., 10510-Stephen Allen and Susan R. Sowder to Brian T. Lubnow and Jessica R. Klaber, $840,000.

Raider Lane, 10223-Amanda Leigh Johnson and estate of Lloyd H. Johnson to Emilio W. Arnez Lizarazu and Celia Jimenez Sanchez, $510,000.

Sherman St., 3233-Paul and Paige Wilt to David A. and Melissa K. Muttiah, $670,000.

West Dr., 10720, No. 104-Jennifer Andres to Xu Han and Xiaorong Zhang, $167,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Annandale Rd. W., 127-Adham and Crystal Zibas Loutfi to Johnnie Spicer and Lia Miller, $672,000.

Cameron Rd. W., 220-Peter E. Potrykus to Ryan Allen and Sarah Jane Coughter, $685,000.