Rollins Dr., 1917-Freeman W. and Brittany Michelle Davenport to Justin W. Curcio and Josephine A. Restaino, $587,000.

Villamay Blvd., 1203-Lawrence E. Laub and Kristen M. Bogenrief to Michael and Kelly Rose, $1.14 million.

Wakefield Dr. E., 6622, No. B2-Ryan S. Wilson to Erin Michelle Ludlow, $282,500.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Allborough Dr., 5901-Estate of Shelia C. Hargreaves to Tracie Weber, $245,000.

Ballycastle Cir., 5146-Alfredo B. and Nitasha D. Garcia to Paul Brandon Thornton and Kristin Diane Malin Thornton, $608,500.

Birkenhead Pl., 7005, No. 9B-Maria E. Castillo to Jennifer Albures and Jose Godofredo Hernandez, $255,000.

Broadmoor St., 5417-Robert J. and Carola P. Mendenhall to Zachary and Caroline Schaeffer, $645,000.

Clapham Rd., 5707-Joan Kemp to Michael Wellock, $575,000.

Cromarty Dr., 6952-James N. Gawthrop and Valerie A. Boudreaux to Nicholas M. and Evelyn A. Decker, $503,000.

Dorset Dr., 6621-Elizabeth Nadine Hunter to Anupam A. Chakrabarti, $415,000.

Ericka Ave., 6818-Joseph E. and Patricia T. Gosh to Ryan and Kristin Eckart, $485,000.

Franconia Rd., 5613, No. 25-Tiara Isom to Theodore J. Keller, $185,000.

Grange Lane, 6539, No. 404-Zelda Y. Rappuhn to Christina Erin and Keith Robert St. Clair, $405,000.

Highland Meadows Ct., 7025-Ehsan Naranji and Fran H. Ali to Christopher A. and Barbara G. Elliff, $981,300.

Kestner Cir., 6037-Joan V. Essa to Megan M. Berberian and David M. Dachille, $521,500.

Little Valley Way, 6189-Timothy M. Powell and Cynthia Ann Silva Powell to Emily Margaret Helstowski, $410,000.

Mallory Cir., 7375-Roxann R. Dzur to Stefan Antonio and Victoria L. Lewis, $565,000.

Mersey Oaks Way, 6000, No. E-Thomas L. Youngbar and Sarah L. Fink Youngbar to Mesia E. Luster, $364,995.

Mount Erin Dr., 6068-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Frank John and Cynthia Fletcher Ciavarella, $768,917.

Mount Erin Dr., 6078-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Raymond M. and Stephanie Colston, $762,286.

Ridley Ct., 5322-James Christopher and Keegan Daniel Wilson to Emily Oberheim and Sergio Esparza Jr., $540,000.

Shirley Hunter Way, 7506-Michael and Rachel Young to Samson T. Belay, $565,000.

Taliaferro Way, 6246-Douglas S. and Stephanie J. Raps to Danielle A. Holmes Heath and Jermaine Antonio Heath, $591,800.

Trumpington Ct., 5316-Mustafa Javed and Iram A. Ali to Said and Aziza Abbou, $815,000.

ANNANDALE AREA

Applegate Ct., 3304-David Scott and Molly Marie Heath to Angela Struebing, $480,000.

Brittainy Dr., 8226-Michael J. and Leslie F. Keelty to Jeyben Castro, $689,900.

Championship Ct., 4095-Ruth D. Romeo to Ryan Howard Li, $484,999.

Cheltonham Pl., 8925-John J. and Christie D. Hoover to Kelly N. and Justin D. Corrado, $790,000.

Dassett Ct., 7811-Lydia Estes and Sandra L. Myrick to Fatima Escalante Terrazas and Alan N. Shoeb, $220,000.

Falcon St., 7124-Louis and Cathy Millan to Bradley Scott and Freesia Quezada, $493,300.

Frost Way, 8511-Debra Lynn Taylor Roulier and Patricia Lynn Taylor Ruckle to Allen and Lindsay Bermudez, $781,000.

Indian Run Ct., 6807-James T. and Janet West Bowen to Erika Ann Kerr and Khaled Al Qaneh, $460,000.

King David Blvd., 5111-Charles and Lucy Dunne to Michelle Prasad and Brian Patrick Casson, $750,000.

Lake Blvd., 4001-Dohee Kwon to Frederick Basil Fedynyshyn and Kathryn Suzanne Bach, $770,000.

Little River Tpk., 6773-Elizabeth S. Lee to Michelle Bahumian and Brandon Benitez, $290,000.

Mullen Lane, 4510-Scott W. and Genevieve A. Sarratt to Ryan Carl and Katherine Connell Howell, $596,000.

Red Fox Dr., 5129-Christopher A. and Debra S.M. Allen to Uros and Lena Ann Milojkovic, $677,500.

Shelley Lane, 3902-Yueting Hu and Peng Zhou to Maria Isabel Rodrigues Ornelas and Marcos Siqueira Moraes, $837,000.

Sulky Lane, 6548-Richard K. Burch and Josiephine W. Lee to Willie P. and Paola G. Whitlock, $750,000.

Wendy Ridge Lane, 7806-Dhananjaya and Rajkumarie Kumar to Edward William and Mary Lee Powers, $807,500.

Woodburn Village Dr., 3328, No. 23-Crystal Jackson to Ali Akbar Ahmadi, $298,000.

BAILEYS CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3705, No. 1010S-Linda G. Bailey to Donna Liang, $252,500.

Lakeview Dr., 6434-Terri L. Bowman to Brooke Mason and Andrew Gregory Short, $1.48 million.

Powell Lane, 3722-Timothy P. and Stephanie J. Farrell to Brendan Robert Shaffer and Molly Elizabeth Hill, $715,000.

Seminary Rd., 5501, No. 2515S-Yong Jin Lee to Merwise Azimi, $240,000.

Seminary Rd., 5505, No. 2108N-Domingo L. Ordoveza to Susan Fisher Lingenfelser, $200,000.

Wilkins Dr., 3334-Janet E. Robson to Matthew Brownell and Carly Vendemia, $605,000.

BURKE AREA

Broadwick Ct., 6103-Kenneth W. and Nancy E. Jones to Bethel Hailu and Nathan Tilahun, $560,000.

Byron Terr., 9200-Charles David and Ashley Maza Magee to Matthew D. and Kathryn E. Zeller, $696,000.

Coffer Woods Rd., 9919-Juan Rodarte to Michael F. Condon, $599,999.

Devon Lane, 5759-Alan R. and Faye A. Burchard to Jacqueline and Francisco Eliud Aponte, $474,000.

Edgewater Oak Ct., 5730-Suzanne M. Harrison to Christopher Martin Ruck and Danielle Allison Wynne, $506,000.

Hickory Tree Ct., 9201-Sandra Gail Napier and estate of Janice F. Childers to Diana Patricia Ortiz and Patricia Cecilia Padua De Ortiz, $320,000.

Katelyn Zinn Pl., 9554-The Townes at Burke Lake Crossing Corp. to Lisa M. Kowalski, $770,756.

Lakepointe Dr., 9913-Suseela D. Krishnan to Rebecca E. and Keith A. Humphries, $434,900.

Midship Ct., 5402-Ibrahim Aydin and Emine Tulay Utku to Dean A. and Lindsey Mathis, $513,000.

Newchandler Ct., 6652-Robert Robbins to Joseph Van Valen III and Jessica Felix, $730,000.

Scarborough Commons Ct., 10225-Gregory Alan and Helene P. Russell to Isaiah Abraham Kitaeff, $445,000.

Sunset Woods Ct., 6740-Robert E. and Dorothy E. Boatwright to Robert and Jocelyn Griffith, $485,000.

Winbourne Rd., 9314-John W. and Mary P. Miller to Jamie and Kyle Eric Snider, $715,000.

Yardarm Lane, 9515-Kathryn Stone to Esteban Emilio and Angela Susan Amas, $699,901.

CENTREVILLE AREA

Battalion St., 6204-Robert and Amy Hurley to Stephen Malo, $401,000.

Cabells Mill Dr., 13717-William and Douglas Thorpe to Joseph and Erin Healy, $573,000.

Compton Valley Way, 14101-John M. and Janna M. Campbell to Steve Shin and Fotina Naumenko, $425,000.

Creek Run Dr., 6574-KAV Real Estate Services Corp. to Nicholas J. Luppino Jr., $525,000.

Cub Stream Dr., 5827-Fatima Landin to Jay and Elisabeth Smith, $552,500.

English Saddle Ct., 6606-Scott B. and Donna G. Carlson to Sooyoung and Chris M. Sung, $735,000.

Glen Meadow Dr., 5128-Patrick and Ashley Nichols to Steven Earl and Melissa N. Joyner, $445,000.

Gringsby Ct., 14368-Jennifer and Christopher Doyle to Joanna Luzzi, $350,000.

Honey Hill Ct., 14124-Patrick D. and Lindsay B. O’Keefe to Paul Harrison and Virginia Richardson Tourville, $345,000.

Kerrywood Cir., 6844-David and Brenna Hosie to Evangelos A. Kudurogianis and Christina Giannoukos, $445,000.

Lavender Mist Ct., 5386-Demetrio Gonzalez to Mai Anh Huynh, $565,000.

Meadow Glade Lane, 6304-John Sang Huh and Sang Eun Lee to Kyung Rae Kim and Marissa Elena Benecke, $440,000.

Pony Hill Ct., 14207-Kenneth W. and Sharon Stemme to Youssef Takhssaiti and Bich Ha T. Hoang, $675,000.

Rockledge Pl., 6745-Damien Michael and Megan Lauderdale Oris to Fatima Khalid, $400,000.

Schoolfield Ct., 5608-Tracy Shtatman to Cara Jennifer and Paolo Francis Ugolini, $578,500.

Smithwood Dr., 14546-Brian J. and Shannon M. Delvaux to Bezuneh Behailu and Julie Weinstein, $500,000.

Stoney Branch Ct., 5216-Shibu and Reena Thomson to Brian Paul Hrolenok, $432,000.

Virginia Chase Dr., 5603-Barbara A. Shih to Chad and Chrissy Seaunier, $660,000.

Winding Ridge Lane, 13935-Trevor Ables to Camille Eunice Abelardo and Jeremy Alexander McCain, $415,000.

Woven Willow Lane, 14262-A-Darryl B. Mathis to Daniel and June Kim, $350,000.

CHANTILLY AREA

Elk Run Rd., 15100-You Kyung Lee and Jin Kyong Kim to Thomas, Ock Kyung and David Rhee, $530,000.

Lake Vista Dr., 14490-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Jeong K. Park and Yun M. Moon, $704,870.

Lakestone Dr., 14610-Westfields Development Corp. to Michael David Kulbacki, $585,000.

Marsden Ct., 13776-Dinesh K. and Rajnee K. Pateriya to Manouchehr and Razieh Vafaei, $379,000.

Paoli Ct., 3643-Ning C. Sung to Ulvi Cetin, $520,000.

Sovereign Pl., 15215-Brianna L. Beconovich to Nicholes J. and Cynthia C. Son, $551,000.

CLIFTON AREA

Bluestone Ct., 13604-Joseph P. Nicholas and Linda E. Whitaker to Joseph O. and Britt M. Estabrooks, $795,000.

Clifton Hunt Ct., 7905-Gregg Kassan and Sarah Lynn Smolinski to Barton Joseph and Theresa Louise Lawyer, $905,000.

Henderson Ct., 11902-James Y. and Estelle E. Park to Wagdy Abdelmeseh and Mariam Shaker, $855,000.

Marblestone Dr., 14016-James Robert and Deborah Hollifield Ayers to Steven and Elizabeth Denbow, $720,000.

Regal Crest Dr., 13315-Jung Pyo to Mustafa and Tuba Ozer Gurbuz, $695,000.

Springhouse Cir., 6438-Leigh N. Riley to Bruce James and Sandra M. Fralick, $692,000.

Sylvan Way, 8425-Philomena O’Connell to Daniel D. and Amy D. Blevins, $875,000.

Wildflower Lane, 13644-Joseph R. Verbanic II to Elahe Malek, $420,000.

FAIRFAX CITY AREA

Arlington Blvd., 9058-Nenita C. Casta to Tuan and Kim Khanh Vu, $385,000.

Autumn Woods Way, 13058, No. 201-Alireza and Manijeh Douroudian to Elizabeth Anne Imler and Gary Martin Boggs, $306,000.

Berwynd Rd., 6000-G. Gordon and Nancy J. Kay to Pauline and Jason Ruck, $810,000.

Broomsedge Ct., 3737-Michael P. and Julia P. Baldyga to Jonathan Haslow and Lucy Niedbala, $444,000.

Byrd Dr., 11007-Ellen Smith Chupik and Wallance Smith to Steven R. Jelinek, $280,000.

Castle Branch Rd., 12304-George Christopher Delsignore to Thomas Alfred and Jeannie R. Mays, $1.35 million.

Colesbury Pl., 8925-Dennis L. and Sharrie L. Danielson to Salvatore St. Thomas and Alicia DeRusso St. Thomas, $849,000.

Covington Square Way, 2963-Jacqueline Hoang to Lisette Hoang Nguyen, $710,000.

Eastwood Ct., 4412-Jay E. Shuman to Tara Lynn and William Todd Gibson, $800,000.

English Holly Dr., 4523-Jung Wook Shin to Hee Jae and Young Sun Shin, $547,290.

Fair Village Way, 12572-Chau Huu and Hieu Huu Nguyen to Justin D. Shin and Hyunju Yang, $570,000.

Fairfield House Dr., 12225, No. 112C-Hatem A. Khalek to Varun and Vijaya Priya Joshi, $380,000.

Five Oaks Rd., 9827-Robin W. and Susan S. Jervis to Dennis Y. Leung, $925,000.

Fox Lake Pl., 12306-Eugene and Christine Lee to Rajavi Sanghavi and Arnav Kavadia, $534,300.

Garden Grove Cir., 12112, No. 404-Paul J. and Christin Aubin to Dimitrios Tsiounis, $292,600.

Grays Pointe Rd., 12906, No. C-Richard E. and Nola J. Adler to Sonia Hashemi, Mohammadali Hashemi and Marzieh R. Lardjani, $231,500.

Harvest Grove Dr., 5011-Winchester Homes Inc. to Mehrdad R. Shirazi and Helen H. Mehrabani, $1.19 million.

Holden St., 5114-Danelle T. and Stephen Springer to Matthew A. and Robin Yankey, $743,000.

Kings Crown Ct., 9715, No. 1-Raj S. Kumar to Siming Liu and Yan Chen, $273,000.

Laurel Lake Sq., 11557-Ankush K. and Chetna Singal to Sungjin and John J. Kim, $570,000.

Lindenwood Lane, 3167-F. Russell and Susan Westerberg Cole to Karen Angela Wei and Kenneth Dewitt Kho, $570,000.

Marengo Ct., 4034-BGRS Relocation Inc. to Ramin and Tamera Arman, $608,000.

Minstrell Lane, 4113-Christina A. Costanzo to China Chhun, $559,000.

Mozart Brigade Lane, 4210, No. O-Jonathan Ross to Jason E. Kelly, $307,000.

Pender Spring Dr., 3913-Alan T. and Toni C. Dickey to Naveen Khan and Abbas Sheikh, $875,000.

Pheasant Ridge Rd., 4904-Aftab Bukhari to Christe Louise Lodge and Scott Randolph Lafoon Jr., $555,000.

Pleasantview Lane, 13217-Soojin O. Park to Christopher Chandler and Emily Rieve, $555,000.

Point Pleasant Dr., 12815-Anthony M. and Frances S. Ross to Sudipta K. and Mitalee Sharma, $613,000.

Powell Rd., 4819-Roger M. Leboeuf to James Frederick Thomas, Stephanie Elko Thomas, Bernard Stephen Elko and Beverly Elko, $725,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 444-James E. and Marie D. Rocap to Ryan Christopher Noble, $395,000.

Ridge Knoll Dr., 12003, No. 808B-George Edward Ivey III and Mary Irene Ivey Semerad to John and Lauri Garrett, $282,000.

Sonjo Ct., 9604-Ervin Early and Candace Ann Cade to Alexandra Woodward and Patrick Paone, $565,000.

Swinton Dr., 4962-Michael A. Crawford and Kristina Suzanne Williams to David L. and Nicole Staton, $550,000.

Upper Park Dr., 4211-Tony Desomma to Linda Brese, $589,990.

Village Dr., 4616-Buddha Lama and Sukrita Pradhan to Jong Chul and Sung Eun Lee, $550,000.

Whittemore Pl., 4505-Young Ho and Injoo Baik Lim to David and Margarita Vileno-Sosa, $405,000.

FAIRFAX STATION AREA

Chase Pointe Way, 8604-Jill S. Quinn to George and Lavivian Peasant, $803,000.

Cross Chase Ct., 8624-Linda L. Paige to Shauneen Garrahan and Eric Thomas Werlinger, $903,500.

Daysailer Dr., 10513-Scott D. and Rebecca L. Lovelock to Lee and Katrina Santos, $700,000.

John Way, 9127-Steve and So Young Yun to Christopher R. Potts, $765,000.

Oak Chase Cir., 8621-Joel Scott and Kathryn Ann Jackson to Jeremy David and Jennifer Lynn Messinger, $766,000.

Silverline Dr., 8202-John P. and Lori M. Slattery to John Anthony and Valerie S. Sallay, $760,000.

FALLS CHURCH AREA

Birch St., 6948-Hiran Chrishantha and Susan Mary Fernando to Erin and David Rubens, $1.29 million.

Covewood Ct., 3151-A-Dale M. Goodwin and Marcela Hurtado Villa to Dina Shaminova, $252,500.

Frenora Ct., 3413-Lisa M. and Todd M. Thompson to Travis W. and Lisa T. Reznik, $742,500.

Holmes Run Dr., 7817-Kristin M. Robinson and Lindsey Byron Powell to Alice Clark and Ethan Fuchs, $643,000.

Jefferson Ave., 7000-Patrick W. and Kathryn W. Hilburn to Michael Stephen Strawther and Stephanie Lynn Dorman, $672,000.

Kings Chapel Rd., 2902, No. 8-Erika A. Kerr and Khaled M. Al Qaneh to Catherine Mary Thompson, $188,500.

New Providence Dr., 7742, No. 103-Meghan B. Winters and Meghan B. Blodgett to Catherine Anne Liberty, $357,000.

Roosevelt Ave., 7300-Edith M. Miller to Camilla Berry, $515,000.

Trail Run Rd., 7629-Matthew E. and Patricia R. Pollack to Ashley K. and Steven Michael Coleman, $696,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Fisher Dr., 7509-Merion Homes Pimmit Corp. to Norman Maglonzo Angus and Catherine Pineda Reyes Angus, $1.35 million.

Gordons Rd., 7306-Bearing Point Homes Corp. to Joanna P. and John A. Baltes, $1.79 million.

Hutchison Grove Ct., 2136-Matthew C. Perticone and Erin E. Whitworth to Yongquan Cao and Xiaofei Zhou, $670,000.

McLean Park Rd., 2225-Ngoc K. Nguyen to Kevin Walter and Alina Elizabeth Colon, $600,000.

Trinidad St., 2201-Hsueh Yen Wang and Patricia C. Aburano to Hao Ye Lan and Qiang Xu, $802,500.

Wood Mist Lane, 7556-Joseph J. Clark to Anders L. and Allison N. Jensen, $415,000.

FORT HUNT AREA

Crown Court Rd., 8312-Raymond R. and Sharon A. Baumann to Christopher Scott and Melissa M. Rush, $819,000.

Gladstone Pl., 1100-Shannon McCartan and Ryan Michael Brooks to David A. and Belinda O. Taylor, $935,000.

New Market Rd., 7923-Mijail Benitez and Larissa C. Berman to Tetsuo Toyama and Victoria G. Bravo, $711,000.

Washington Rd., 8022-EVG-TB Ventures Corp. to Christopher A. and Jacqueline C. Brandon, $1.03 million.

GREAT FALLS AREA

Blackberry Lane, 9998-National Residential Nominee Services Inc. to Peter C. and McKenzie K. Whitfield, $1.95 million.

Constellation Dr., 928-James A. and Lynne A. McDonald to Katherine Rose Ellena and Augustus Francis Kangas, $1.18 million.

Hessick Ct., 9908-REG Investments Corp. to Omogiate and Lisa Igiehon, $1.6 million.

Kimberly Pl., 1007-Alistair J. and Alice M. Miller to Jonathan and Meredith Henry, $1.32 million.

Peacock Hill Way, 11300-Dennis W. Peery and Anushree Saxena to Rohit and Sahiti Masthipur, $1.48 million.

Seneca Rd., 929A-Maria and Raul A. Burgos to Richard and Andriana Solano, $1.02 million.

Yorktown Dr., 10140-Bruce D. and Peggy M. Burkley to Daniel Green and Michelle Gilbert, $535,000.

HERNDON AREA

Alton Sq., 12913, No. 107-Hikmet R. Bamarni to Brian Thomas O’Connor, $267,000.

Arrowbrook Centre Dr., 13358, No. 100-Pulte Home Co. to Thurston James and Sijia Cheng Powers, $537,393.

Betsy Lane, 3253-Kyle D. and Mary K. Latimer to Christopher Clark and Ariann Kalei Naomi Clark, $660,000.

Bond St., 1247-Seth Joseph and Stacey Lynn Dunbar to Moses and Kayla Ulom, $440,000.

Briery River Terr., 12806-Heather L. and Christopher W. Mattus to Eric O. Neal Scott and Arianna L.L. Scott, $569,000.

Cedar Run Lane, 13563-Sangeetha Kanjarla to Vinay Mohan Sharma and Swati Devgan, $599,500.

Centre Park Cir., 12956, No. 307-Dinesh Palaniappan and Sheeba Mathews to Allison Burr Miller, $339,900.

Delevan Dr., 12307-Patrick Michael Dunn and Meltem Ercan to Frederick E. Dimsey III and Shelly E. Matincheck, $640,000.

Flat Meadow Lane, 12771-Jay D. and Karen Inouye to Brian A. Via and Brooke E. Ream, $745,000.

Fortnightly Blvd., 105-Janice E. Chartoff to Edgar Andres Vivas and Barbara Navas, $555,000.

Gunnell Ct. S., 846-Christopher and D. Cristina Gifuni to Stephen Michael and Kathleen Anne Moskowitz, $530,000.

Kingstream Dr., 1444-Gabriela S. and Jason K. Bird to Peter Mech and Jenna Czaplicki, $625,000.

Mason Mill Ct., 1278-Robert A. and Roberta A. Rinaldi to Cole Hardwick, $685,000.

Misty Dawn Ct., 2408-Amanda C. Huffman to Steven Arquieta, $433,000.

New Banner Lane, 2616-Jianbo Gou and Qian Yang to Aiqi Xiong and Jason Michael Alagna, $645,000.

Ox Meadow Dr., 12701-Daniel M. and Lynda A. Gasparro to Sachin and Pooja Behl, $1.16 million.

Quick St., 2490, No. 304-Kevin R. Dow to Brian R. Shrawder, $319,000.

Schwenger Pl., 13331-Eugene Fisher to Daniel B. Mahoney, $365,000.

Stourhead Ct., 1321-Jennifer I. Wesley to Jeffrey J. Graham and Mary E. Humphries, $638,000.

Timber Wood Way, 2902-Gregory M. and Deborah A. Desbiens to Allison R. Kennedy and Paul Komla, $655,000.

Water Promenade Ave., 2343-NVR Inc. to Fazleh, Shahida B. and Faiza R. Chowdhury, $654,500.

Woodland Park Rd., 13258, No. 3C-NVR Inc. to Shubham Khandelia and Neha Agarwal, $544,990.

HUNTINGTON AREA

Elmwood Dr., 3909-William E. Hall and estate of Poldina B. Hall to Jason E. Todd, $390,000.

Fort Farnsworth Rd., 2626, No. 201-Michael J. and Hui Jie Shields to Lucy K. Grier Hudson, $225,000.

Midtown Ave., 2451, No. 202-Jordan Lee Aughinbaugh to Angela Homer, $309,999.

Riverview Terr., 2321-David A. Krewson to Anneliese Gegenheimer, $415,000.

HYBLA VALLEY AREA

Chimney Wood Ct., 6364-Bradley P. Edwards and Jacqueline Hargest to Lauren Stern, $424,900.

Grove Rd., 7005-Shawn D. Pensoneau and Brandi L. Graham Pensoneau to Brett Dylan and Kelsey Jane Tressler, $442,500.

James David Way, 2545-K. Hovnanian at Potomac Trace Corp. to Christopher and Meghan Marie Giblin, $768,059.

Lamp Post Lane, 7008-Arlene A. and Richard Gaylord to Gary Alexander and Rachel Beth Colletti, $596,000.

Richmond Hwy., 6433, No. 101-Barbara McDaniel to Bryan Turizo, $160,000.

LINCOLNIA AREA

Bloomfield Dr., 5610, No. 101-Hope Fleming Marsh to Roni Mohammed Ali, $165,000.

Declaration Sq., 6103-Evelyn Wheeler to Katalin Seres, $260,000.

Harrington Falls Lane, 5605, No. E-Sridevi R. Settipalli to Pierson Lee Brannan, $450,000.

Linmar Ct., 4633-Ricardo E. and Katharine C. Padilla to Alexssa Todd and Douglas Hyde, $525,000.

Patuxent Vista Dr., 6479-Clinton A. Freeman to Hernan Ricardo Carrasco Gaete and Ildiko Csorba, $720,000.

Sheldon Dr., 5616-Michael A. Sullivan to Aaron and Rebekah A. Kalb, $485,000.

LORTON AREA

Alexandra Nicole Dr., 9692-James M. and Adriane B. Craig to David Yusufi and Setareh Mohmand, $940,000.

Baird Ct., 7710-Micah P. Tapman to Patricia M. Ast, $425,000.

Devries Dr., 7507-Christina M. and John R. Eppard to Danielle K. and Juan Pagan, $541,500.

Green Heron Way, 8317-Prakash D’Souza to Travis Novak, $309,900.

Harley Rd., 10710-Gulick Group Inc. to Kathleen A. Sheehan, $1.42 million.

Hollymeade Dr., 8930-Roger A. Lang and Kirsten M. Palmer to Frederick C. and Rachelle L. Butts, $915,000.

Laurel Ridge Crossing Rd., 9245-Woochan and Boson Theresa Kim to Samantha and Matthew Martin, $565,000.

Meadowcreek Lane, 9112-Edmond Lawrence and Debra M. Boullianne to Vincent Shier and Diane Rainey, $815,000.

Reformatory Way, 8501-FPRP II Inc. to Rita and Thomas Snyder, $797,984.

Sanger St., 9520-U.S. Home Corp. to Prakash Sigdel, $820,540.

White Feather Ct., 8406-David W. Hiltner to Crystal Jackson, $351,500.

MCLEAN AREA

Beverly Ave., 6609-Araceli Josefina Anciola and Dorila Andres Jinesta to Zachary John Scrima and Kelly Alison Peterson Chapman, $1.39 million.

Chain Bridge Rd., 1781, No. 104-Betty S. Gardner to Melinda S. Hall, $1.1 million.

Colonial Hills Dr., 1627-Austin W. Verity IV to Michael Roumanos and Kirsten Lagerborg, $880,000.

Crossover Dr., 7716-Wendy L. Fields to Harutyun and Nvard Hovsepyan, $1.31 million.

Enterprise Ave., 7114-Karim and Denise Youssef to Dan Gao, $980,000.

Fleetwood Rd., 6900, No. 210-Signet Residential Corp. to Cheryl Haviland and Rosemary Lukawski, $850,000.

Great Falls St., 1558-The Evergreene Companies Corp. to Timothy J. and Rachael Brewer Ayers, $1.38 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 324-Marwan and Luma Kronfol to Hayedeh and Espand Siahpoush, $389,000.

Hawthorne St., 6641-Clayton A. Davis to Casey and Ryan Driscoll, $1.3 million.

Lincoln Way, 1524, No. 125-SSR Real Estate Corp. to Lizette Schulke Settepani, $245,000.

Madison McLean Dr., 6646-Richard D. and Beverly Dees Hooker to Susan L. Hawkins, $880,000.

Old Dominion Dr., 8518-Monique L. and Robert O. Kramer to Iuliia Mironova and Jaime C. Guajardo Moraga, $1.3 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 515-Ronald J. and Yong H. Pierce to Alireza and Shabnam Fardanesh, $275,000.

Quail Hollow Ct., 1658-Luiz T. Appel Maurer and Nancy Gabriela Meyer De Maurer to Christopher R. and Sasha M. Pudelski, $1.07 million.

Rockingham St., 1953-Sunil Haren Thakor to Kristin and Joshua Weed, $3.3 million.

Spring Gate Dr., 1591, No. 3115-Ghadeer Hasan to Donald Garrett, $325,000.

Westwind Way, 1668-Raul E. and Marizmelda C. Dugayo to Lisa Darlene Alam Shoushtari, $419,900.

41st St. N., 1622-Thomas C. and Raye P. Haug to Nadja and Daniel Bleiber, $925,000.

MOUNT VERNON AREA

Brockham Dr., 8369-Ji Young Kim to Anila Fardous and Shahzaib I. Nabi, $334,000.

Claremont Woods Dr., 8217-Julia C. Singer to Adam Knopik, $318,000.

Havenwood Pl., 3884-Mario C. Paco Sanchez to Santos Liliana Mendez and Guander J. Melendez Galeas, $235,000.

Monte Vista Pl., 3824-Liam Fergus and Mary Caroline Coakley to David Alexander Ramirez and Yemilaydis Rosales Sanchez, $235,000.

Orville St., 8103-AZ Properties Inc. to Stephanie A. Moreton, $611,250.

Sprayer Ct., 4909-Jean Ann and Robert Anthony Resch to Jeremy C. Bell, $485,000.

Wagon Wheel Rd., 8501-Kevin Ashcraft and estate of Susan Ashcraft to Jonathan Shea and Aimee Michelle Molihan, $580,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Ferber Pl., 7511-Michael S. and Amy C. Hall to Jose Antonio Perez, $564,500.

Long Pine Dr., 7655-Janet Park to Keesha Vaughn and Isaac Nicholas Moats, $560,000.

Thames St., 8610-Luong Dang Pham and Ngoc Hong Dang Pham to Huongtra Dang Pham and Christopher Chu, $500,000.

OAKTON AREA

Bree Hill Rd., 2901-Keith and Patricia Minson to James Tyler and Elizabeth Dreswick Halstead, $800,000.

Elmsway Ct., 10519-Susan C. Wenzel to Angel Luis Beltran II and Sheila Majdi, $700,000.

Oakton Terrace Rd., 10060-Anthony B. Zerante and Courtney H. Brown to Elsa Carkanji Silos, $365,000.

Sorrel Ridge Lane, 11215-James A. and Mitzie Preuss to Sherwin and Eleanor Klein, $950,000.

Windwood Farms Dr., 3065-Cayle Allen and Carrie Frances Bradley to Reagan Anderson and Stephen T. Fox, $620,000.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11917-Stephen M. and Kathleen Anne Moskowitz to Kevin Christopher O’Neil Jr., $405,000.

Belcastle Ct., 1420-Lari E. Lopp to Richard James Joyce Jr. and Valerie Jo Stucky, $1.02 million.

Cartwright Pl., 2166-Joseph Thomas and Gretchen Nicole Ahrens to Kristy L. Rowland, $362,000.

Cocquina Dr., 2207-Porfirio R. Mercado and Juana M. Cruz to David E. and Maria M. Mercado, $365,000.

Deer Forest Rd., 11620-Mark S. and Lisa L. Carlson to Christopher B. Burgess and Yasmin E. Davila, $761,000.

Emerald Heights Ct., 2367-Luis Alonzo Rosa Abarca and Sonia M. Ayala De Rosa to Matthew Turner Boott, $312,000.

Gate Hill Pl., 11407-K-Lourdes F. Sanchez Alvarez to Lori Ann Castagna, $406,000.

Golf View Ct., 1834-Richard W. Morgan II to Cory Ryan Garrett and Ryan Dean Murakami, $552,500.

Headlands Cir., 2038-James P. Frye to Heather Hildreth, $359,900.

Hickory Cluster, 11522-Markus and Darja Holmberg to Jonathan McGovern and Katherine Ziegener Hughes, $424,000.

Hunt Club Rd., 10805-Mickey A. and Darlene Tolbert Palmer to Sergio Eduardo Blanco and Rola Abimourched, $559,900.

Lake Shore Crest Dr., 1704, No. 23-Mary M. Johnson to Scott Gilbert Branham, $310,000.

Market St., 12000, No. 154-Monte D. Egeland to Christopher Joseph Geary, $399,999.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 304-Baljeet Singh to Gary M. Stewart, $529,000.

Parkcrest Cir., 1664, No. 301-Ofeliya A. Karapetyan to Joshua J. Briggs, $263,000.

Rosedown Dr., 2333-Stephen M. and Floye C. Burstein to Stanley Jamison Koehler, $567,500.

Saffold Way, 11073-Benjamin R. and Lindsay A. Dumas to John Dylan Joseph West, $505,000.

Silentwood Lane, 11289-Ressa M. Blair to Joseph Patrick Owens, $375,000.

Stirrup Rd., 12136-Maurine Bohnslav to Michael S. Toce and Laurie Baron, $789,000.

Taliesin Pl., 12016, No. 35-Rafael G. Morales to Richard Lang, $338,000.

Wedge Dr., 11220-Ravi K. Purohit to Dorothy M. Kelly, $835,000.

Woodcrest Dr., 1594-Tyler M. and Rosanne M. Richards to Tyler Alan Culp and Kathryn Nicole Cawdrey, $381,000.

SEVEN CORNERS AREA

Dreher Ct., 6081-Beazer Homes Corp. to Donald M. and Crystal M. Nott, $820,375.

Farm Hill Dr., 3426-Mark R. and Patricia A. Gomersall to Ivett A. Leyva and Brian Holm Hansen, $804,000.

Willston Pl., 2901, No. 201-Stephen P. Perry to Liang Liu, $169,000.

SPRINGFIELD AREA

Bath St., 7419-David S. and Lana L. Meeks to Brian Saliba and Rose Jeffrey, $529,000.

Calamo St., 7019-Amy Marie Maccoleman to Fernando A. Torres, $435,000.

Daum Ct., 9005-Robert G. and Caroline E. Cheatham to Twila Marie and Derrick Michael Ruefer, $560,000.

Eagle Rock Lane, 8809-Victor W. and Jacqueline L. Burnette to Sabrina Elaine Tagudar and Terrelle J. Coleman, $500,000.

Eucalyptus Ct., 8407-Pech Properties Corp. to Nandita and Puja Mukherjee, $322,500.

Hidden Knolls Ct., 7354-Sharon Carney Anderson to Karen D. Phelps and John A. Waldron, $483,000.

Mcweadon Lane, 7609-Kevin T. and Shannon R. Greer to Sofia Tahir Shaikh and Jason Jeeshan Shah Jahan, $885,000.

Moline Pl., 8309-Gregory L. Fuhs and Karen M. Clarke-Fuhs to Fatemeh Berenji Tehrani, $425,000.

Rainbow Bridge Lane, 8478-Amy Douglas to Jonathan A. and Madison Criswell, $582,500.

Ridge Oak Ct., 7430-Shah J. and Amina Karim to Brandon and Meredith R. Owens, $535,000.

Scott St., 8983-James T. and Michele A. Rubeor to Arju Chowdhury and Nazrul Islam, $816,000.

Terra Grande Ave., 8200-Azhar U. and Atiq U. Rehman to Timothy Schwartz and Kierstyn Schwartz Watjen, $530,000.

VIENNA AREA

Alma St. SE, 609-Paul A. Pollinger to Shawn Achziger, $720,000.

Cedar Lane, 2257-Dorice J. Terik to Philip Charles Edwards and Kelly Ann Sipple, $601,000.

Gallows Rd., 2726, No. 1204-Farrah Syed and Khalique Zahir to Jonathan E. Betts, $407,500.

Hillcrest Dr. SW, 1100-Stefanie M. Carr and Ethan P. Honda to Juan Antonio Martinez-Compan, $1.3 million.

Knollside Lane, 2773-Thanh Tania Luu to Mark Dean Delullo and Emily Clare Rozhon, $530,000.

Lupine Den Dr., 9018-Alaa Altaher to Kun Lin and Wei Min Liu, $1.17 million.

Meadow Lane SW, 904-Leonel Clavijo Valladares and Jackelyne Clavijo to Victor Villalobos and Maria Laura Betalleluz, $645,000.

Park St. SE, 207-Lindsey Kimmitt to Kimberly T. Micklus, $449,900.

Shouse Dr., 9478-Mary P. and Patricia S. Rush to Tracy Elizabeth and Kenneth Charles Doll, $882,000.

Tazewell Rd. NW, 628-Nancy Dowey to Travis A. and Nicola Jane D. Bartlett, $700,000.

Woodland Ct. NW, 515-Carrie A. Newcome and estate of Suzanne R. McCauley to Danielle L.D. Harrison and Willem A. Kriel, $821,600.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Idylwood Rd., 8111-William W. and Brenda Ford to Gregory and Amanda Durso, $1.14 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alberta St., 6225-Anthony M. Bargar and Rujirapom Chuvong to Shane P. and Jennifer A. Toussaint, $590,000.

Forest Creek Lane, 6163-Robert Anthony Vincent to James David and Ayse Gider Uhing, $465,000.

Greeley Blvd., 8410-Barry Lee Brown and Georgia T. Koliopoulos to Winston D. and Nettia J. Banton, $555,000.

Jewelweed Ct., 7757-John E. and Geriann M. Krause to Karyn Nancy and Michael Wade Meyers, $565,000.

Minutemen Rd., 5926-Rhonda L. Cornelsen to Christopher Brogger, $260,000.

Olde Lantern Way, 7269-Maria A. Ivo De Abreu to Rathanika Touch and John Sebastian Mickey, $469,900.

Sweet Dale Ct., 6010-Kristi Ann Johnson and Michael L. Seibert to Andrew and Jacqueline O’Connor, $498,500.

Tiverton Dr., 7741-Abdul Ghani S. Hamadi and Margaret Hamadi to Erik Loch, $384,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Armstrong St., 10444-Matthew S. and Katherine E. Rogers to Vanessa D. Graham, $525,000.

Cameron Glen Dr., 10705-Kathleen C. Stewart to Michael Robert Marteeny, Madison Nicole Wilson and Lois Anne Zambo, $705,000.

Early Woodland Pl., 3552-Jonathan and Julie Liljegren to Micah Drew and Katherine Schmidt, $1.19 million.

Fairfax Blvd., 9491, No. 102-Richard S. and Amy E. Henkle to Shirley Medrano, $18,000.

Lyndhurst Dr., 3945, No. 203-Terina V. Soltren to Stephen A. and Sandra Torres Cone, $196,000.

Mosby Woods Dr., 10125-Gabriella Orban to James Doan, $294,900.

Old Post Rd., 3604-LAH Old Lee Corp. to Anil R. and Feeroza K. Hinnaria, $1.13 million.

Ridge Ave., 9620-Department of Housing and Urban Development to Gregory J. Beck, $590,000.

Sideburn Rd., 4223-William E. and Carla M. Yaglou to Ricardo Ramirez and Kayla Ramirez Gaston, $432,250.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 301-Matthew and Holly Siletzky to Linton F. Brooks, $525,000.

James St., 352-Brittany C. and Kristin K. Lord-Buchanan to James Philip and James Brideau, $461,000.