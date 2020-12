Cavalier Dr., 6612-Roberto A. and Claudia Zambrano to Salvador Guerrero Berrios, $450,000.

Park Terrace Dr., 7002-David G. and Marina C. Throop to Monica Goncalves and Valentin G. Markov, $784,000.

Rollins Dr., 2013-Erin M. Treece to Yudi and Juan Del Castillo, $375,000.

Wake Forest Dr., 1503-Chad and Dana Umbach to Sean Christopher MacManus and Holly Amanda Taubman, $730,000.

Woodmont Rd., 6021-Beth A. and Katherine A. Connolly to Lawrence Mak and Matthew Joseph Nasseff, $834,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Ashby Lane, 7507, No. H-Philip Andrew and Olga Riddle to Junaid Anwar and Maleeha Farukh, $353,000.

Ballycastle Cir., 5277-Matthew and Lydia Larimore to David Caiseda and Diana Ortiz, $659,000.

Braeleigh Lane, 6161-Russell and Laurissa Antonuccio to Michael C. and Alison Colesanti, $575,000.

Castletown Way, 6106-Alla Lubinsky to Adriana J. Gonzalez and Alberto B. Ibarra, $525,000.

Clifton Knoll Ct., 7003-Donna L. and Francis X. Walsh to Stewart Lee and Destiny Dawn Sibert, $850,000.

Cross Gate Lane, 7506-Nicholas Joseph and Lauren Rose Oliver to Gregory Scott and Cathleen Doran Brown, $651,000.

Dove Dr., 5925-Eric Wayne Miller and Lauren Jackson Schutz Miller to Daniel and Jamie Rix, $600,000.

Essex House Sq., 6045-B-Kimberly Godfrey to Dontae Lamont Bugg, $320,000.

Franconia Station Lane, 6133-FJ Investors Corp. to Brendan M. and Gabrielle A. Crane, $743,800.

Grange Lane, 6579, No. 204-Trudi S. Sommerfield to Elyse and Cortland T. Bobczynski, $374,999.

Irwell Lane, 7004, No. 12A-Sheena M. Griffin to Shelby Sue Eichstedt, $257,990.

Kincardine Ct., 7813-Albert H. and Marilyn Blocker to Joseph and Laura Blewett, $635,000.

Liverpool Lane, 6103-Matthew E. Wright to Nazia Samat, $439,017.

Manchester Park Cir., 6142-Sami J. and Christy M. Salam to Karen Whaley, $610,000.

Mersey Oaks Way, 6005, No. C-Richard E. and Laura M. Manzolina to Amanda Zelaya and Bryan Walsh, $381,000.

Mount Erin Dr., 6070-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to William C. and Lenos A. Shaw, $699,585.

Old Brentford Rd., 6973-David Glawe and Perry Goerish to Jessica and Daniel Marone, $395,000.

Roundhill Rd., 4429-Arvholdings Corp. to Patrick Alfredo Cifuentes, $505,000.

Silver Ridge Cir., 6465-Christopher P. and Danielle A. Rose to Rita Anane, $445,000.

Terrapin Pl., 5983-Anne Louise Marie Hanson to Danny Navarro and Laura Crystal S. Ochoa, $353,000.

Waldo Dr., 5316-Gail E. Atkins to Philip and Tara Sutsko, $645,000.

Wigmore Lane, 6105, No. K-Amanda Pagan to Jessica Arway, $355,000.

ANNANDALE AREA

Bradfield Ct., 5113-Thomas M. Clemons III and Martha C.F. Clemons to Jai and Leah Sullivan Yoo, $655,000.

Butterfield Lane, 7854-David L. Whitfield and Jennica M. Jardine Whitfield to Geoffrey and Helen Jospitre, $515,000.

Championship Dr., 4072-Daniel Huynh to Abdullah I.A. Musatat, $505,000.

Cottage Lane, 4110-The Bank of New York Mellon and CWMBS Inc. to Mohammad Shakeri and Ali Zandi, $572,250.

Dassett Ct., 7811, No. T2-Jesse Montgomery to Nasri Khoury, $215,000.

Forest Glen Ct., 4401-Cuong Phu and Hong Bui to David and Ling Nguyen, $344,000.

Greenberry Lane, 4327-Jason and Darlene Pollick to David Mark Otterson and Claudia Lynn Raezer, $475,000.

Inverton Rd., 7800, No. 203-Thomas K. and Yong Soon Han to Anna Chun, $310,000.

Kingston Dr., 4908-Bryan K. Cardwell and Leanne R. Cole Cardwell to Benjamin Mosely and Jacqueline Leigh Chevalier Mosely, $680,000.

Launcelot Way, 3440-Kimberly S. Bird to Erin M. and Timothy D. Greer, $785,000.

Little River Tpk., 6786-Sean P. Brosnan to Edwin Morales Ayala, $580,000.

Murray Lane, 7010-Christopher and Veronica O’Brien to John Fitzgerald and Trevor Wood, $571,500.

Ridge Rd., 4005-John and Jeanne M. Sexton to Matthew Leigh and Christine Kuhns, $690,000.

Sleepy Hollow Rd., 4222-John G. and Roxanne B. Andersen to Zamaine E. and Melanie S. Meredith, $775,000.

Trammell Rd., 7805-Judith M. Schilling to Min C. and Sarah G. Chae, $900,000.

Woodburn Rd., 3350, No. 34-Ozan Bas to Edwin Johnson, $216,000.

BAILEY'S CROSSROADS AREA

George Mason Dr. S., 3713, No. 1116-Judith Stein Sloane and estate of Toby Joan Stein Mullvain to Nenad Mandich and Ivana Radovanovic, $210,000.

Lakeview Dr., 6439-Andrew G. and Brooke M. Short to Carolyn L. Funk, $875,000.

Powell Lane, 3800, No. 820-John W. and Hanh T. Lane to Milton Reginald Pearson II, $400,000.

Seminary Rd., 5501, No. 913S-Kim Cordell Peart to Liel Carmel, $240,000.

Seminary Rd., 5573, No. 201-Jeffrey Parra Apel and Laura Rose Maurice to Yaquelin Gabriela Lara, $338,000.

BURKE AREA

Alison Dr., 10613-Erin L. and Keith L. Whatley to Paige Mowry and William Laurence Packard, $487,500.

Burke Rd., 9340-Matthew T. and Chi L. O’Driscoll to Van Thanh Cao, $505,000.

Carthage Lane, 5307-Ariel Loayza Martinez and Jennifer L. Loayza to Matthew M. Orr and Bethany C. Izard, $600,000.

Cove Landing Rd., 5914, No. 302-Edward H. Boley and Barbara F. James to Nyle John Bigdeli, $305,000.

Draco St., 6366-Matthew A. Probus and Lily Q. Jin to Richard Thai, $412,000.

Fort Fisher Ct., 9157-Mary H. Lex to Kevin Michael and Jessica Sheehan Scharpf, $610,000.

High Water Ct., 9773-Robert Nguyen to Tara E. Kainz, $453,000.

Kenilworth Dr., 8923-Judith M. and Billy Ray Paseur to Emily M. and Raymond A. Perdue, $845,000.

Mill Cove Ct., 6006-Kevin M. and Elisiane I. Pies to Kevin John and Denise Catherine McCann, $590,000.

Oak Apple Ct., 5708-Joshua and Rhea Byrd to Daniel Meehan and Kelly Reid, $495,000.

Queen Victoria Ct., 5581-Leroy M. and M. Veronica Gaffner to James D. and Rachael A. McAnallen, $725,000.

Shiplett Blvd., 6120-Henry P. Tyszler to Kwadwo and Shirley Agyepong, $556,000.

Sutherland Ct., 5627-Reyna P. Ebrahimi to Michael Richard and Cassandra E. Murphy, $460,000.

CENTREVILLE AREA

Bentley Sq., 14721-James R. Phillips to Adalberto Sanchez and Karen Nava, $345,000.

Castle Harbor Way, 5107-Giselle M. Gabriel Williams to Kristin Brouillard, $353,000.

Compton Valley Way, 14158-Carlos Manuel and Luz Rosario Valdivieso to Huy Minh Ngo, $435,000.

Creekstone Lane, 6013-Biswarup and Debarati Bhattacharjee to Normita Sedillo Castro, $400,000.

Darrington Way, 5302-Alan E. and Dawn H. Lofdahl to Brian N. and Kate B. Lee, $620,000.

Flower Hill Ct., 14600-Eun Young and Ki Hwa Noh to Joel and Jessica Lin Vega, $439,900.

Hancock Ct., 14836-Kelvin Nguyen to Justin Edwin and Maeghan Olivia Yon, $365,000.

Honnicut Dr., 6018-Lanchi Tran and Andy Nguyen to Matthew Samuel and Sindhu Mathew, $510,000.

Lavender Mist Lane, 13616-Mateen A. Ashparie and Mariam H. Hashimi to James D. and Kate Y. Rhee, $512,099.

Melton Pl., 13908-Candice L. Byrnes to Wai Man Leung and Yu Hin Tsang, $451,000.

Prince Way, 6219-Elvira G. Crawford to Saban Balikci, $365,000.

Rockledge Pl., 6750-Daniel and Amanda Kendall to Sean A. and Jessica Anna Barrett, $365,000.

Sharps Dr., 6310-Nathan and Kelly Welch to Kenneth and Emily Hunter, $450,000.

Soucy Pl., 14643-Thomas Raymond Wiedemer and Anne Marie Murphy Wiedemer to Sean Peter Whitfield and Annie Giammatteo Whitfield, $520,000.

Winding Ridge Lane, 14024-Bryan Sohn and Inhee Son to Su Nyoung Yi and Na Hyun Lim, $439,000.

Woven Willow Lane, 14270B-Daniel Kullberg Wheeler to Mark Wilson and Allison Noel Gray-Mendes, $406,000.

CHANTILLY AREA

Fallen Oak Dr., 4403-Simon N. and Mary A. Lobo to Monica R. Campoverde, $734,900.

Lake Vista Dr., 14494-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Lakshmipriya Thangavelu, $674,892.

Lees Corner Rd., 4215-Justin and Christina Havenner to Sidney M. Horton and Lauren Michelle Fulcher, $500,000.

Old Chatwood Pl., 13609-Robert A. and Luz E. Wadden to Askari Wahedi, $730,000.

Pennsboro Ct., 4219-John E. Moore to Kayla Hoefer and Christopher Felt, $530,100.

Sulser Pl., 4155-Yuk Wai Chan to April Hyochung Choe, $685,000.

CLIFTON AREA

Caswell Ct., 13300-Richard S. and Stacey E. Ziba to Long Kim Ngo and Lan Nguyen P. Ha, $580,000.

Clifton Quarry Dr., 7408-Kenyon Wells to Matthew Andrew and Erin Elizabeth Chubb, $1.14 million.

Henderson Rd., 12204-Salahuddin and Dawn M. Amin Arsala to Benjamin Miles and Monica Jamouneau, $850,000.

Noble Rock Ct., 6406-Jason and Kimberly Drakopoulos to Ajmir Abedy and Nazanin Broumand, $1.04 million.

Rock Flint Ct., 13637-William B. and Alicia P. Moncure to Jean and Jonathan Malloch, $675,000.

Springs Cir. S., 6314-Catherine Howell Riordan to Brendan Kyle and Diana Jarvis Lins, $630,000.

Tiffany Ct., 7601-John S. and Kathleen D. Wisiackas to Arie Christian and Rebecca Wallace Richards, $906,500.

Wildflower Lane, 13679-Charles J. and Robyn M. Davis to Almarys Ortiz, $411,000.

FAIRFAX CITY AREA

Arniel Pl., 4508-Mikhail and Marina Smolgovsky to Hia Quach and Michael Allen Rubin, $980,000.

Aylor Rd., 5423-Jose R. and Mandie L. Rodriguez to David J. Wallmark, $625,000.

Birch Pond Lane, 4302-Tai Min and Soon Im Ahn to Jason and Erin Henry, $670,000.

Broomsedge Ct., 3739-Edgardo and Kathleen Negron to Michelle Zajac, $437,000.

Byrd Dr., 11139-Mary Sue Guseman and Rebecca Williams to Raj Tamang and Kabita Lama, $475,000.

Ceralene Dr., 9706-William G. and Frances Kennedy to Hugo A. and Cynthia M. Gaytan, $774,000.

Collingham Dr., 10417-Brian W. and Shawn C. Wilson to Kristin Kelly Lord Buchanan and Brittany Cheri Lord Buchanan, $630,000.

Crows Nest Ct., 5442-Lisa Zook and Virginia Cumberland to Daniel Clifton Sears, $420,000.

Elderberry Pl., 3638-Michael C. and Kumiko I. Elliot to Michael and Julia Baldyga, $685,000.

Esabella Ct., 5301-Jeffrey Wayne and Sherry Christine Oster to Michael and Wendi L. McDermott, $789,900.

Fairbury Lane, 3153-Jeremy A. and Mary Catherine Gandy to Robert W. and Morgan Koster, $560,000.

Fairfield House Dr., 12241, No. 309B-Si Woo Park to Christopher J. Katalinas, $335,000.

Forest Dr., 4560-James Kent and Alexandra Cook to Reza Rafie and Zahra Seif-Amirhosseini Rafie, $1.1 million.

Freehill Lane, 3714-Rex Louis and Rhonda K. Parvin to Sudipta Kumar and Mitalee Sharma, $700,000.

Garden Ridge Lane, 12120, No. 402-Patricia A. and Jenna A. Soto to Karen L. Monroe, $260,000.

Greenway Ct., 12103, No. 213-James A. and Denise M. McCarthy to Catherine Shepard, $287,500.

Heart Leaf Ct., 13107-Steven and Cam L. Luu to Parth Shukla and Angele Malhotra, $730,000.

Holden St., 5125-James A. Lovejoy Jr. and Thomas G. Maves to Benjamin W. and Bethany Spencer, $725,000.

Jersey Dr., 9004-Scott D. Ravenhill and Sophia C. Yang to William J. Coyne IV and Elena M. Hall, $469,900.

Kingsbridge Dr., 9810, No. 1-Navneet Panesar to Andrew Phung, $275,500.

Lavender Keep Cir., 12756-Robert M. and Sara G. Andersen to Sun Ok Pak, $760,000.

Lister Ct., 10200-Walter A. and Sara D. Bajkowski to Matthew Robert and Kathleen Marie Chappell, $602,000.

Lynnhurst Dr., 8806-Michael E. and Jeannie N. Richardson to James M. and Mindy A.P. Davitch, $998,000.

Market Commons Dr., 4480, No. 304-Michael W. and Valerie J. Lyons to Raz Sofy, $420,000.

Misty Creek Lane, 12601-Robert and Charmaine C. Bainum to Robert and Sara G. Andersen, $1.09 million.

New London Park Dr., 5458-Yo Han and Soon Taeg Hong to Constantine Chrysostomou and Ellen M. Murrin, $486,500.

Penderview Dr., 3911, No. 1925-Matthew Dean and Danielle T. Sims to Ivaylo Bradinov and Aneta Guenova, $251,000.

Pheasant Ridge Rd., 4913-Michael A. and Mely Brittingham to Jacob Edward and Stephanie Nicole Schweitzer, $727,500.

Plum Run Ct., 3926-Jang Joon and Seoyoung Ellie Lee to Dong Wang and Yue Yuan, $447,000.

Point Pleasant Dr., 12913-Jason R. and Erin Henry to Elbek Ismailov and Nafisa Safarova, $549,000.

Princess Anne Ct., 4919-Sean and Jennifer Moran to Tri Nguyen and Minh Nguyet Thi Nguyen, $610,000.

Pumphrey Dr., 5259-Patti R. Mussenden and Diane L. Yount to Samhal F. Zewdie, $567,000.

Rittenhouse Cir., 2976-Franklin D. and Lisa Hearl to Kushali Marwaha, $660,000.

Shadow Oak Lane, 12805-Apostolos and Michelle Deimendes to Wan Soo Sohn and Yoon Ha Lee, $1 million.

Tapestry Ct., 10154-Jennifer L. Whitson and Jeffrey S. Jacobs to Joseph Michael and Carolyn Houser Ragona, $735,000.

Upper Park Dr., 4241-Scott Gaillard and Nancy B. McGeough Gaillard to David and Theresa Kelly Berman, $650,000.

Ward Ct., 9802-Mary Hovland to Helen Theresa Santoro and Patrick Allen Rinker, $639,250.

Willoughby Point Lane, 3600-William L. Wingate III to Andrew James Eshman and Alicia Renee Mayes, $648,000.

Yellow Buckeye Way, 12341-Winchester Homes Inc. to Khatera Sultanzada, $760,890.

FAIRFAX STATION AREA

Chippenham Ct., 8008-Jeffrey D. and Sofi A. Alexander to Daniel Griffith Todd and Laura Mei Lan Schroeder, $785,000.

Cross Oaks Lane, 8620-Sydney S. Guo and Aline T. Avila to Aron Yabes and Loren A. Petilla, $800,000.

Fairview Woods Dr., 5931-Daniel G.D. and Berna Keen to Brent W. Stockman and Gi Hoon Lee, $973,000.

Laurel Oak Pl., 9615-Sally C. Shiver to Sara and Jeffrey DeGroot, $764,000.

Oak Chase Cir., 8644-Jason M. and Margo B. Osborne to Michael Timothy and Julie Lynn McTigue, $877,500.

Three Penny Dr., 5811-Capital Development & Construction Co. to Brittany Lamb, $790,000.

FALLS CHURCH AREA

Annandale Rd., 3234-Gary Stewart to Renee Denise Flaherty and Adam Douglas Thierer, $640,000.

Crane Dr., 3006-George E. and Laura Moske May to Nicole Mongeon and Michael Geurink, $694,000.

Fairmont St., 2945-Robert A. and Patricia T. Wingfield to Rose Grover Otto, $765,000.

Gatehouse Rd., 8093-Katrina Y. Taylor to Rohan Sunder and Corie Stretton, $525,000.

Inversham Dr., 7715, No. 113-Martin and Laura Black to Todd N. Thurwachter, $370,000.

Jefferson Ave., 7018-James C. and Marianne E. Tolosa to Hina Kazmi, $735,000.

Little Falls Pl., 2812-Ryan C. Hall and Jeanette H. Flannery to Siu Yeung Wan and Yim M. Chan, $675,000.

Norfolk Lane, 3231-Thomas Truong to Molly Irene Jepsen, $550,000.

Seven Oaks Ct., 6416-Aaron J. and Sarah Gallagher Fine to William Russell Warwick III and Sarah F. Posner, $620,000.

Wayne Rd., 3208-DC Experts Group Corp. to Christopher John and Jennifer Leigh Rodriguez, $785,000.

Woodley Lane, 7112-Daniel Tierney to Gantuya Purevbat, $550,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

George C. Marshall Dr., 2230, No. 300-James D. and Lynn M. Freko to Kristen Hargett, $273,000.

Greenwich St., 2103-835 Elden Street Corp. to Luke Martin and Larissa Ziemann Martin, $1.73 million.

Leighton Dr., 7416-Atux Corp. and Nafis Property Corp. to Declan Shine, $632,500.

McLean Province Cir., 6814-John F. and Clara N. Dunn to Nicolas D.E.Y. Pondard and Morgane C. Bechet, $805,000.

Reddfield Ct., 7314-Linda C. Gibbs and Karen E. Schiff to Dele Oshinowo, $635,000.

FORT HUNT AREA

Alexandria Ave., 1400-Kermit C. Zieg Jr. and Ellen H. McMackin to Joseph S. and Leslie R. Edwards, $1.4 million.

Culpeper Rd., 2509-Tuyet Trinh and Joey Nguyen to Oliver Reid Mertins and Joli T. Joson, $750,000.

Greylock St., 9001-Michael A. Guerra and Jonelle M. Dilley to Daniel Carleton and Hadley Hines Pettway, $650,000.

Priscilla Lane, 921-Kenneth B. Murphy and Nancy N. Carolan to Patricia Kindred, $815,000.

Washington Rd., 8046-Harry F. and Holly E. Watters to Thomas Anthony and Monica Lynn Choquette, $1.05 million.

GREAT FALLS AREA

Bowen Ave., 11129-Matthew Alan Haley to Joseph B. Bice and Kristin K. Shears, $1.09 million.

Cornwell Farm Dr., 9421-Lamer Estate Corp. to Ronald G. Morgan and Maria C. Geadah Morgan, $1.71 million.

Holly Spring Dr., 11911-Cristopher T. and Amy Bezdek to Miguel A. Balbi Espinar, $799,000.

McCue Ct., 1091-Fayin Li and Zhe Zhang to Chun Yu Li and Ziyi Xu, $1.11 million.

Polo Pl., 814-Ali and Zahra S. Sharghi to Muhammad Osama and Misbah Zaheer, $1.31 million.

Sterling Montague Dr., 9206-Philip S. Fairclough and Mireya Mayor to James and Sarah Eselgroth, $1.34 million.

Weant Dr., 9304-Pamela S. Singleton to David Lee Crosby and Margaret Mary Everett, $975,000.

HERNDON AREA

Angeline Dr., 2497, No. 302-Venugopal and Vara L. Ravva to Venkata Naga Manideep Kotha, $315,000.

Arrowbrook Centre Dr., 13434-Pulte Home Co. to Chan Young and Elizabeth Baek, $728,000.

Bond St., 1264-Aausaestate Corp. to Brendan O’Brien Mautone and Kimberly Marie Mautone, $435,000.

Browns Mill Ct., 1301-Kenneth Chen and Qin Wang to Shane Bradley Holzer, $681,000.

Cedar Run Lane, 13569-Vijay Ambekar and Sudha Hanchate to Tirupathi Rao Kunta and Sahitya Katiki, $616,250.

Clarke St., 1104-Kimberly Joy Dougherty to Meaghan Christine Archer, $600,000.

English Garden Ct., 12394-Yunsoon and Choon Hye Kim to Eric and Amy Elizabeth Pauley, $1.19 million.

Flintwood Pl., 13600-Marcus H. and Diane Sachs to James D. and Nancy E. Myers, $695,000.

Framingham Ct., 12919-Reed Allen Burnstein and Joan Jiu to Robert Bryan Diaz and Emily Yvonne Smith, $615,000.

Heather Way, 12216-Steve M. and Mary E. Steele to Peter and Chelsea Emma Murray, $800,000.

Ladybank Lane, 13215-Peter E. and Barbara A. Doherty to Michael Beauch, $680,000.

Mason Mill Ct., 1333-Michael P. and Tina C. Borrelli to Jennifer Hinschlager and Luis De Niz Garcia, $588,000.

Misty Dawn Dr., 13355-James M. and Anne E. Ryan to Justin Ryan Michael and Stephanie Lynne Horstman, $530,000.

New Belmont Ct., 12902-Michael E. and Maria D. Kelly to Avery M. and Jennifer C. Hymel, $625,000.

Park Crescent Cir., 13031-John M. and Deborah K. Edwards to Amanda Kyger, $499,500.

Quick St., 2494, No. 303-Dana E. Mariano to Amy Christine Gregory and Cassandra Lynn Calabio, $340,000.

Sadlers Wells Dr., 1626-A-Daniel P. Sanchuk to Lidia B. Saavedra and Alexandra N. Soria, $535,000.

Shallow Ford Rd., 1344-Deborah J. Rogers to Kenneth W. and Lynda J. Shepherd, $510,500.

Sugar Mill Way, 2469-Sridevi Kumaresh and Kumaresh K. Jembu to Saravanan Kannappan and Shanthi Saravanan, $475,000.

Trevino Lane, 1060-Ebert and Megan Arias to Leonard and Jessica Parry, $440,000.

Wheat Meadow Cir., 2467-Tushar A. Awar to Robin Young Moon Sohn, $443,250.

Woodrow Wilson Dr., 2515-Michael F. Christen to Daniel Jeffrey Decenzo, $520,000.

HUNTINGTON AREA

Fairview Terr., 2333-Alicia D. Sanchez to Garison Patrick Lang, $440,500.

Gladden Ct., 5705-Lance R. and Emily M. Bunch to Paxten and Lucas Baker, $535,000.

Midtown Ave., 2451, No. 510-Robert S. Brock and Nina B. Frederick to Lynne M. Brents, $335,000.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 617-Siobhan McDermott and Kerry McDermott Foster to Lester A. Myers and Diane J. Bastin, $215,000.

Tennessee Dr., 3404-Kimberly Anne and Benjamin D. Mackey to Aaron Joseph and Lisa Dang Larose, $935,000.

HYBLA VALLEY AREA

Clifton Farm Ct., 8210-Nancy E. Zachary to Stephanie Chasez, $507,500.

Groveton St., 3123-Miguel Velasquez to Sharon Lin and Edward McIntosh, $830,000.

James David Way, 2549-K. Hovnanian at Potomac Trace Corp. to Joseph Prince Teeples and Kimberly Stabile Teeples, $760,038.

Lockheed Blvd., 3424, No. F-Pablo Antonio Cortes to Danylle Marie Kightlinger, $309,900.

Whiteoaks Dr., 1804-Whiteoaks Trust to Susan M. Mowers, $895,000.

LINCOLNIA AREA

Braddock Rd., 6570-Jose A. Arroyo to Anongnat S. Ayers and Pipop Jomkroh, $610,000.

Edsall Rd., 6301, No. 122-Stoddard F. Binder and Amelia Emily Wang to Jonathan Blake Vaughan and Doris Argueta Aguirre, $399,000.

Hazeltine Ct., 4508-D-Young A.Y. Mitrano to Daniel S. Hsu and Cynthia Marie Carras, $338,000.

Minor Cir., 4734-Joan L. Black to Christopher Freyder and Jenny Huang, $565,000.

River Tweed Lane, 6538-Michael Lane Beauch to Jonathan Scott Paciorek and Amber Lea Crouse, $540,000.

Tartan Vista Dr., 6554-John A. Teter to Bao Thu Phan and Kim Yen Vu, $511,000.

LORTON AREA

American Holly Rd., 8166-Ricardo M. Gamarra to Marion A. and Tamika L. Mason, $835,000.

Bennington Blvd., 8842-Merle Bruce Elliott to Adeyinka Pierce, $645,000.

Cardinal Forest Lane, 9252, No. 101-Danielle Nicole Hinkley and Gina Giselle Moses to Victoria Nash, $275,000.

Douglas Fir Dr., 8168-Tu Tran and Phuong Ha to Eskinder Hadgu and Mulu Hagos, $768,000.

Greene Dr., 10712-Charles W. and Melissa F.L. Keane to Jason Byron and Elizabeth M. Stafford, $590,000.

Harrover Pl., 8975, No. 75A-Cynthia L. and Richard A. Fischer to John D. Ansted, $359,800.

Horseshoe Cottage Cir., 8059-Girma Tessema and Nigist Mekisso to Kyle S. and Bonnie Kolbenstetter, $515,000.

Laurel Ridge Crossing Rd., 9276-Christina Rodriguez to Ryan Patrick and Jie Sullivan, $575,000.

Milford Haven Dr., 7747, No. 47A-Rahul Jain to Jasmin Clayton Dove, $350,000.

River Dr., 5816-Adam and Jennifer Dameron to Dawn H. Li and James C. Martin, $803,000.

Sanger St., 9522-U.S. Home Corp. to Harold H. and Hyang Y. Mead, $833,990.

Wildwood St., 9105-Billy J. and Keum H. Jones to Morgan E. and Elliott G. Millan, $635,000.

MCLEAN AREA

Birch Rd., 1648-George and Alexandra Fatula to James C. and Jeanne Maria Mock, $1.01 million.

Chesterbrook Rd., 6005-Craig Hartsock to Brandon Fay and Stephanie Economides, $2.1 million.

Congress Lane, 1003-Jeffrey W. and Megan E. Eggers to James Robert and Lissett D. Weinmann, $1.28 million.

Delf Dr., 1102-Morgan Blackwood Patel to Shrikant Nandan Sinha, $1.16 million.

Fleetwood Rd., 6900, No. 423-Eric Bolling to Scott D. Manoogian, $2.25 million.

Great Falls St., 1808-CKZ Design Corp. to Jeffrey Alan and Victoria Oldak Driscoll, $1.06 million.

Greensboro Dr., 8370, No. 302-Taraneh Dadmarz to Theodora Davis Gotard, $329,900.

Lincoln Way, 1524, No. 402-Mercury Capital Corp. to Bernadette Rousseau, $245,000.

Old Dominion Dr., 8701-Farshad Shahparast and Mahnaz Hooshmand to Ehsan Naranji and Fran Ali, $3.6 million.

Old Meadow Rd., 1808, No. 907-Alex J. and Uyen N. Hill to Janet E. Hoffman, $285,000.

Rector Lane, 1044-Javid M. and Mehru M. Sonde to Jianxiong Yao, $1.23 million.

Rosemont Dr., 6809-Kul Homes and Investment Corp. to Gregory Ryan and Stephenie Carrier Donley, $1.93 million.

Strata St., 6849-Shawna M. and Dennis Ronald to Daniel and Spencer Paige Angel, $1.56 million.

Tremayne Pl., 7651, No. 105-John Keith Rennie and Shimwaayi Muntemba to Tamara W. Kessinger, $260,000.

Winter Hunt Rd., 1203-Patrick A. and Jennifer R. Mahony to Ruochuan Zhang and Wei Li, $1.12 million.

MOUNT VERNON AREA

Ackley St., 8209-Juan J. and Mecha L. Granados to Nicole Cannon, $440,000.

Brockham Dr., 8382, No. F-Carolina Paramo Aguilera to Natalie and Franchesca Montequin, $195,000.

Cooper Rd., 8817-Ronald Flick to Darren D. Hardy, $481,000.

Martha St., 8208-Leo and Tanti McCormick to Getu Z. Abiyou and Berhanetensay T. Sahle, $419,500.

Mount Vernon Cir., 9330-David C. and Barbara T. Burns to James E. and Luanne M. Griffin, $870,000.

Steadman St., 7904-Thomas Wayne Nichols to Danica Paige Hearn and James R. Swanick, $432,500.

Walutes Cir., 8790-Gold Key Corp. to Long A. Huynh, Quyen Soai Luu and Taylor Huynh, $200,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Axton St., 7521-Kathy N. Nguyen to Erik and Susanna Nagaoka, $523,000.

Heming Ave., 5708-Fernando Torres to Kevin Jean and Gisele Alves Beaudoin, $680,000.

Kings Park Dr., 5506-Michael Paul and Meghan Eileen Smith to Cameron Todd Frey and Matthew Wayne Reed, $635,000.

New Hope Dr., 6712-Timothy F. and Elisa B. Foster to Anmol Kaur Sidhu, $560,000.

Victoria Rd., 8941-Mark L. and Elizabeth K. Demulder to Justin D. and Meghan T. Cunha, $595,000.

OAKTON AREA

Bridge Hill Lane, 2557-William and Janice McSween to Samir A. Alqutri and Berta E. Carrasco, $1.54 million.

Hollybrook Ct., 11100-Thomas P. Anderson and Michelle A. Marks to Michael Francis and Katrina Miller Parrish, $1.07 million.

Oakwood Chase Ct., 10143-Catherine M. Blowers to Ceren Dayioglu, $635,000.

Timberline Dr., 11312-Glenn E. and Hae Kyung Ko to Durell Don and Trudy Noble Willoughby, $1.29 million.

Windwood Farms Dr., 3136-Nancy D. Casey and to Kevin Liu and Kyuri Lee, $620,000.

RESTON AREA

Barrel Cooper Ct., 11960-Christopher J. and Frederique Y. Chaisson to Allison L. and Scott A. Barycki, $425,000.

Bradbury Lane, 11208-David A. and Vanessa H. Godshalk to John Ireland Dougherty and Kirrin Ashley Hough, $765,000.

Castle Rock Sq., 2231, No. 21C-Airleen Corp. to Janardhan Nimmalapudi, $240,100.

Colts Neck Rd., 2010, No. 22B-Wesley M. and Rachel Elizabeth Booth to Willow T. Shipperley, $254,051.

Deer Point Way, 1530-Marylou Butler to Krittayawan Boonto, $595,000.

Fountain Dr., 1830, No. 405-Robin N. and Naren S. Tayal to Janice E. Esser, $465,000.

Glade Ct., 11086-Steven Randolph and Penny Jean Hix to Steven Gray and Carolyn Virusky King, $625,000.

Great Owl Cir., 11808-Gerald A. and Susan R. Salzman to Marcus Holt and Rachel T. Glassman, $554,000.

Headlands Ct., 11340-Jason A. Van Gundy and Hannah M. Ojard to Bridget Larcher, $383,333.

Hook Rd., 11405-Lisa B. Ford and Steven L. Sullivan to Shade Hugh and Roongtip K. Sanford, $725,000.

Hunter Gate Way, 10875-Joseph A. and Anita T. Hays to Dijana Sarenac and David F. Gallow, $840,000.

Lake Shore Crest Dr., 1708, No. 24-Sarah Elkalban to Reta Younan, $273,000.

Market St., 12000, No. 216-Debra A. Juel and Alexander David Boothroyd to Erik J. Hoeffel, $420,000.

Northgate Sq., 1329-Ana Marlene Tule Olivares to Rada M. Hong and Kanika Pha, $352,000.

Parkcrest Cir., 1669, No. 101-Claudia Zamora Paula to Nichola Hays, $240,000.

Royal Fern Ct., 2042, No. 12C-Angela Berzonsky and Camille A. Baroni to Daniel Grady and Christine Maria Richards, $330,000.

Saffold Way, 11150-John N. and Wayne L. Ward to Andrew and Lynnette Nees, $485,000.

Silver Fox Lane, 2413-Trineka Lashon and Karl M. Henderson to Anna Nunez and Jason U. Tilan, $820,000.

Summerchase Cir., 11717-Katie J. to Kathryn L. Monick, $260,000.

Whisperhill Dr., 1779-Stephen T. and Melissa J. Fairbank to Morgan E. Longo, $410,000.

SEVEN CORNERS AREA

Cheryl Dr., 6222-Ala Awadallah to Laura A. Blackerby and Robert C. Walker, $865,500.

Dreher Ct., 6084-Beazer Homes Corp. to Ki Won Chang, $752,186.

Kelsey Ct., 6032-Victor Tabak to Kunal, Davinder Kumar and Rashmi Malhotra, $655,000.

Wilson Blvd., 6247, No. 201-Jing Qi and Tong Liu to Marwan Karama, $213,000.

SPRINGFIELD AREA

Braemar Way, 7803-Jose Penaloza and Laura Toledo de Mendoza to Marcelo H. Mendoza Nogales, $575,000.

Cold Plain Ct., 8768-Julie Hernandez Gomez and Nicholas Saylor to Evelyn B. Cowan, $515,000.

Deepford St., 6434-David V. and Cherean F. Hinckley to James and Veronika Wolkensperg, $580,000.

Eagle Rock Lane, 8854-Robert P. and Jennifer P. Link to Karen Therese Gill, $522,000.

Franconia Ct., 6461-Mary Louise Nancy Rekart and Jerome Rekart to Qasim Ali and Farhat Jabeen, $395,000.

Grace St., 7414-Brad W. Shwaiko to Kyle Novak and Kenneth O’Donnell, $524,900.

Irene Ct., 7501-Jason W. and Melanie J. Knight to Lamar Devaughn Winslow and Ekaette Linda Ubokudom, $660,000.

Maritime Lane, 7857-Christopher at Huntsman Manor Corp. to Gabriel Gustavo Aviles Hernandez and Amarilis Cartagena Rodriguez, $1.03 million.

Mendota Pl., 7507-Ronald L. and Jeanette L. Shaver to Ellen Dennis and Ward Andrew Garrabrant, $502,000.

Northedge Dr., 9057-Sara L. and Eric D. Carlson to Andrew M. and Carly R. Clark, $695,000.

Red Ash Ct., 8410-Luis Garcia to Jason P. Samuels and Courtney N. Singer, $349,000.

Ridgeway Dr., 6508-Sang H. Ahn and Stella Park to Esther Kim and Katherine Elizabeth Jacobs, $635,000.

Seabrook Lane, 7410-Richard Thomas and Donna Hoffmann Giannascoli to Geoffrey Van and Erica Van Epps, $775,500.

Winter Blue Ct., 8124-Daizy Matharoo to Seth J. and Sarah L. Kadavy, $550,000.

VIENNA AREA

Baton Dr., 1933-Eileen M. Collins to Justin Douglas and Brittnie R. Velella, $692,500.

Brian Dr., 9228-Mursch & Rico Corp. to Torry Rhett and Jessica Jacobs Huff, $930,000.

Center St. N., 431-Erik Lee and Tracy J. Swensson to Nicole L. and Nicholas Aaron Misek, $880,000.

Cottage St. SW, 916-John R. and Jenny K. Dewenter to Mary Elizabeth England and Jonathan Wesley Sealey England, $1.48 million.

Dellway Lane, 8609-Nitin Kumar and Ratna Jadeja to Mark D’Angio and Malia Kathleen Rivera, $535,000.

Glyndon St. SE, 309-Fisher Custom Homes Corp. to Dawn Holbrook and John Stuart Pyne, $900,000.

Laura Gae Cir., 2812-Pierre and Fleurette P. Elliott to Vivien Shi and Steven Q. Tang, $745,000.

Midlothian Ct., 1816-George J. and Teena L. Mangano to Sylvaine W. Wong, $885,000.

Northern Neck Dr., 1547, No. 102-Helen Palkendo and Myriam Zinn to Amina Fahmy and Faris Johann Casewit, $495,000.

Sibelius Dr., 9328-Christian J. and Desiree C. Nielsen to Rangena Hotaki and Edward L. Williams, $1.03 million.

Tapawingo Rd. SE, 118-Walter Xiao and Kelly Liang to Hyun Jin In and Allison Hyeyeon Park In, $1.4 million.

Truman Cir. SW, 606-David and Natalia Raffinengo to Michael C. and Sarah Mineiro, $975,000.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Park St. N., 8033-Earnest O. and Donna M. Robbins to Scott M. Swanson, $1.15 million.

WEST SPRINGFIELD AREA

Alexis Lane, 6502-Jessie L. Macko to Yulial D. Purnomo and Elis Krisnawaty, $425,000.

Burton Hill Ct., 7212-Neal A. and Peggy Lynn Neumann to Andrew and Paola Griffin, $522,000.

Gillings Rd., 6815-John R. Tyler to Norma Stickel and Youssef Zeroual, $470,000.

Greeley Blvd., 8602-Terrell and Stacey Boyd to Vanesa Louise White, $665,000.

Old Keene Mill Rd., 8603-Samuel F. and Raymond F. Georges to Corey Dwayne and Genell Boone, $500,000.

Rexford Dr., 5834-Marjorie A. Silva and Jeannette R. Serrano to Jeanette N. Gooch, $330,000.

Sweet Dale Ct., 6030-Robert Kyle McDaniel and Kathryn Marie Winters McDaniel to Stephen N. Ndegwa, $400,000.

Treetop Hill Lane, 7307-Mei Mitzel to Mohammad Fahim and Laura Calderon, $513,500.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Ashby Pl., 10619-Elaine C. Husein to Bianca and Jozette Velezon, $370,000.

Colony Rd., 3621-Tory K. and Elizabeth Tyndall Baucum to Craig S. and Tanya M. Salewski, $759,900.

East St., 4011-Fairfax Main St. Corp. to Winifred Frederick, $740,000.

Farrcroft Dr., 3989-Robert P. and Ellen L. Haffa to Chun Ho and Pong Hwa Bae, $957,500.

Maple St., 4100-Katarzyna Kozaczuk to Nicole M. Scarborough, $517,000.

Mosby Woods Dr., 10167, No. 211-Kamilya Nurgaliyeva to Alcides Ramos Pastora, Maria M. Cabrera and Christian Noel Ramos Cabrera, $211,000.

Park Rd., 10921-David Ryan to Iden A. Salahshour Asl, $399,900.

Sager Ave., 10213-Suzanne H. and Robert J. Kalmin to Kelly M. O’Brien and Duncan W. McNeill Burton, $565,000.

Spring Lake Terr., 10108-William Bowen to Leonard R. and Shawn H. Carr, $615,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Broad St. W., 444, No. 407-Eileen Q. Reece to Kevin Michael and Taryn Brown, $609,000.