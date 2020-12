Duffield Lane, 1792-Kenneth Elgort to Julie G. Podsiadlo, $695,000.

Potomac Ave., 6510, No. C1-Rodel P. and Bethany Rose Dones to Nadia Mohamed Elgendy, $285,000.

Shiver Dr., 1933-Peter Burkett and Caroline Adams Eltringham to Joshua D. Underwood and Nicole A. Valdesuso, $835,000.

Wakefield Dr., 6631, No. 417-Jeffrey Paul Winbourne to Deborah K. Hammer, $228,000.

ALEXANDRIA-FRANCONIA AREA

Achilles Ct., 7007-Michael and Emily Nail to Amanda Haddock and Christopher Wendell, $459,900.

Ashby Lane, 7512, No. A-Lynda J. Lucero to Barbara McDaniel, $345,000.

Bent Willow Dr., 5951-Linda J. Stott to Jessie Lee and Loula Hassan Bradley, $550,000.

Brindle Heath Way, 6825, No. 295-Jamie R. Underwood to Philip Miller, $310,000.

China Grove Ct., 6515-Zachary P. Orrico to Peer and Terezinha Brunnschweiler, $455,000.

Craft Rd., 6110-Mariela R. Aguilar to Mizanur Rahman and Rabeya Rahman Maria, $575,000.

Dartmoor Lane, 4507-Jamie T. Nguyen and Mary J. Mauro to Brandi L. and Stephen W. Ehrman, $617,000.

Eaton Pl., 4407-Kennon D. and Kim O. Cooksey to John Marshall Crossman II and Kristen Anne Lattimore, $735,000.

Fairview Farm Dr., 6107, No. 101-Christopher at Piney Run Corp. to Ana Marie Balaaldia Serrantes, $187,812.

Gildar St., 6475-Carolyn S. and Victor Muller to David Christopher and Avery Rothman, $450,000.

Haynes Point Way, 7712-M-Carl Issac D. and Haruko Y. Newman to Lymaris Aquino Andujar, $360,010.

Jean Louise Way, 6221-Tenagne Tesfaye to Marjorie Adrien Desulme and Gregory E. Adrien, $773,090.

Lillian Dr., 4607-James T. and Kerrimaphi T. Denholm to Colin Qualters and Bradleigh Chance, $555,000.

Liverpool Lane, 6113-Kevin W. Starnes to Shawn W. Addison, $409,000.

Marble Arch Way, 5709-Ubaldo Del Toro Jr. to Margaret C. Baisley and Julia Farinas, $547,000.

Morning Glen Ct., 6502-Robert and Jennifer Garza to Andrew Mark Johnson, $384,900.

Mount Erin Dr., 6073-Van Metre Homes at Crest of Alexandria to Karen Marie Faust, $819,460.

Parish Glebe Lane, 6544-Cynthia E. Edwards to Carley Bell and Christopher Nathaniel Drzayich, $602,500.

Salford Ct., 7428-John J. and Katharine L. Kelly to Ryan Christopher and Amy E. Shaffer, $569,000.

Sky Blue Ct., 6633-Deborah Jean Smith Shaw to Caesar and Deanna Cantu, $482,500.

Topper Ct., 8066-Paul C. Ruppert to Gregory Thomas Kleitsch, $405,000.

Wayside Pl., 6529-David and Dona L. Rodriguez to Jennifer C.R. Clark and Theologos A. Voudouris, $890,000.

ANNANDALE AREA

Briar Creek Dr., 8324-James F. and Tasha G. Martin to Frederick W. and Veronika M. Pfaeffle, $843,000.

Carrico Dr., 4502-3sels Properties Corp. and NT Holdings Corp. to Gerald Gangaram, $850,000.

Chapelwood Ct., 8442-Bernice B. Blosser to Kenneth Marron and Emily Ann Brakora, $720,000.

Dassett Ct., 7802, No. 104-Larry M. Johnson and estate of Carra Johnson Callies to Daniel C., Neil A. and Paul W. Stanhagen, $285,000.

Duncan Dr., 4112-William Douglas Cooper Jr. to William Davis and Melissa Tuttle Bauder, $702,000.

Fountain Head Dr., 7444-Steven M. and Jennie D. Schatz to Thong Dinh Tran, $450,000.

Herkimer St., 4942-Keri M. Rapalski to Christina Brown Stockhoff, $450,000.

John Ct., 3600-Bum Ho and Kyung Jin Kim to Hon and Theodore McBride, $949,930.

Kloman St., 4007-Ricardo L. and Amanda D. Trimillos to Richard M. and Linda Mench, $785,000.

Limelight Ct., 4456-Valencia Bennie Virginia Wilson and Christopher Warren Wilson Jr. to Garrett Weller Shoemaker, $461,000.

Merrimac Trail, 3712-James Travis Parsley to Patrick J. and Ida B. Ahrens, $786,000.

Pappas Way, 8618-William P. Georgen to Gibb P. and Monelle V. Little, $700,000.

Rose Lane, 3721-Kelle E. Singleton to David Louis and Dana Anton Marra, $530,000.

Stone Gate Dr., 8405-John J. and Suzanne B. Allen to Margaret Kathleen Owner McGillick and Sean Colin King McGillick, $750,000.

Woodburn Village Dr., 3300, No. 32-Barbara A. Barnhart to Sophia J. Pinkley, $219,900.

BAILEYS CROSSROADS AREA

Bent Branch Ct., 3602-Norman L. and Ann Marie Hicks to William A. Tinsley and Abby M. Bullock, $889,000.

George Mason Dr. S., 3713, No. 1709W-Jose E. Aviles Velasquez to Dennis R. Navarro Costa, $246,000.

Madison Park Dr., 6094-Jea S. and Eun K. Lim to Su Nyoung Yi and Na Hyun Lim, $555,000.

Powell Lane, 3800, No. 1125-Joseph R. Rose to Becky Lynn Ledermann, $329,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1703N-James and Antonia Holland to Homayoon Hamidi, $330,000.

Spring Lane, 3336, No. A40-AAA Management Consultants Corp. to Sheyla Fuentes Ramallo, $215,000.

BURKE AREA

Blincoe Ct., 9622-Kelly Brent and Michelle Ashley Miller to Koreen A. and Bobby Hines, $465,000.

Burke Towne Ct., 5737-Virginia M. Diamond to Theodore Vincent Kelley, $450,000.

Church Way, 9694-Reed Family Investments Corp. to Ali and Waka Fotouhi, $664,000.

Crayford Ct., 9604-Teresa B. Colonna and estate of Shirley E. Beaumont to John C. and Anne R. Broullire, $595,000.

Dunleigh Dr., 5243-Charles R. and Samantha M. Miller to Manuel J. and Carey S. Ramirez, $716,000.

Harrowhill Lane, 9496-Michael Fiel and Daniel Sears to David A. Witt and Leandra J. Conroy, $690,000.

Hollins Lane, 5502-Matthew S. and Simon B. Brown to Jose L. Barragan and Marina Antonia Molina, $446,600.

Lake Meadow Dr., 6456-Kyle Edward and Michelle Lynn Kee to Monica D. and Nathan S. Fischer, $955,000.

Martins Landing Ct., 6131-Jun Pei Yuan and Yan Ju Lu to Nicholas Alexander and Carly Rimmer Onopa, $438,000.

New England Woods Dr., 5928-Alan L. and Rebecca E. Peek to Christopher R. and Danielle S. Huisman, $655,000.

Oakenshaw Ct., 10700-Chad F. and Caroline M. Hennings to Nicholas Shively and Meghan Cameron, $708,000.

Renton Dr., 9600-Esteban and Catherine M. Rodriguez to Jun Seok Oh, $500,000.

Stillwater Ct., 5614-David E. and Evelyn A. Dise to Christopher L. Usher, $456,700.

Wicklow Dr., 6128-Nathaniel G. Pitts to Dawn Bilodeau, $595,000.

Wye Oak Commons Cir., 12290-Jameson C. O’Brien to Jeffrey Brian and Christina Nash Tamaroglio, $451,000.

CENTREVILLE AREA

Basingstoke Loop, 14742-Zulma Y. and Maria E. Delcid to Adel Abdelmalek and Fadia Isaac, $381,500.

Braddock Ridge Dr., 5416-Vicki L. Mumma to John and Kristen Elizabeth Mizell, $657,000.

Climbing Rose Way, 14309, No. 204-Joshua A. Koons to Jose Maximino Paz, $256,000.

Connor Dr., 13386-H-Peter Kim and Kum Ok Park to Nikki Wright, $326,000.

Crim Station Rd., 14506-Richard Daniel and Sharon Regan Green to Judith Lorraine Simpson Harvey and John Edward Harvey, $675,000.

Deviar Dr., 13914-Mark A. and Mary I. Wilkins to Stuart and Maricris Dunbar, $571,500.

Glade Spring Dr., 14280-Angel Luis Gonzalez to Matthew J. and Kristin R. Green, $443,500.

Haystack Ct., 14400-Joseph F. Ryals and estate of Hugh F. Touhey to Marcelo Bataglini Barbosa and Samantha Massinelli Vicente Barbosa, $550,000.

Laura Ratcliff Ct., 13846-Megan Boyle and Ross Stephen Fernandez to Mason Adair and Ashley Lynne Diotte, $387,000.

Marshall Crown Rd., 5012-Gary P.F. and Lynne A. Carr to Shuangqiong Xu and Xiuzhu Lin, $835,000.

New Braddock Rd., 13970-Stephen Kent and Alice Simmons Nodine to Neysa Fernandez Moya and Timothy John Renner, $429,000.

Ridings Manor Pl., 5824-Hannah Hye Jung to Aftab Bukhari, $936,000.

Rosy Lane, 14301, No. 202-Nadia Essalhi to Arwa H. Landivar, $242,500.

Silo Valley View, 14386-Daniel H. Chapin to Noordin Moloo, $410,000.

Stone Crossing Ct., 14672-Ivan Franck to Fernando Infante, $408,000.

Surrey House Way, 15305-Michael J. and Shelly Kachura to David and Suzanne Schultz Melick, $620,000.

William Colin Ct., 5170-H-Neal F. and Eric O. Nystrom to Bethani Ko, $226,000.

Windrift Ct., 14808-Cathryn C. Korbet to Joel and Stephanie Congdon, $705,000.

CHANTILLY AREA

Edge Rock Ct., 13478-Christopher C. and Catherine P. Nelson to Kevin R. and Emily A. Ingalls, $845,000.

Flatlick Branch Dr., 4655-Eurica Yulai Chang Ledoux to Preston A. and Jennifer A. Fulmer, $430,000.

Lakestone Dr., 14583-Van Metre Homes at Westfields Corp. to Shereen May Ansay Villamor and Christian Villamor, $668,531.

Leith Ct., 13516-Timothy C. and Jackie A. Brannan to Shea Marie and Andrew John Hopkins, $632,500.

Orr Dr., 4515-Kevin N. and Susan L. Eggleston to Alina L. and Craig M. Sprowls, $900,000.

Rembrandt Way, 13898-Jinping and Lin Chen to Shankar N. Sundararaman and Parvathy Subramanian, $755,000.

Weeping Willow Ct., 4149-Andrew Wilson to Daniel O’Connor, $345,000.

CLIFTON AREA

Cedar Ridge Dr., 13110-William C. and Kathleen B. Moore to Daniel Gilbert Duran Keen and Berna Keen, $1.18 million.

Evans Ford Rd., 7500-Tamer and Kimberly Girgis to William R. and Katherine P. Thornton, $1.01 million.

Quail Ct., 5521-Stephanie D. Robbins to Hyuk Jason Pak, $504,000.

Shalestone Dr., 13940-Edward J. and Susan P. Austin to Nicole Linda Dierolf and Andrew Kim, $745,000.

Springs Dr. S., 13662-William Jay Barker VI and Elizabeth L. Barker to Richard W. and Kirstyn B. Jovanovich, $690,000.

Union Village Dr., 6113-Bruce A. and Debra L. Scherrer to Shane Patrick and Sarah Marie Steenberge, $665,000.

FAIRFAX CITY AREA

Appleby Way, 4120-Terry H. and Graciella B. Jones to Yana Podorovskaya, $637,000.

Ashleigh Rd., 5478-Brenden and Melissa McGee to Timothy Motley and Paris Huang, $865,000.

Battenburg Lane, 4638-Shu Shian Zhu to Joshua C. Serrano, $410,000.

Briarwood Pl., 9302-Eric and Cynthia M. Wesley to Carter K. and Robyn McGowan, $675,000.

Burke Station Rd., 4301-Frederick C. and Karen S. Cassiday to Nathan Hackett and Griffin Nelson Caparelli, $610,000.

Cambridge Park Pl., 2835-NFD Mears Development Corp. to Amit Aggarwal and Kripa Triloka Shanbhag, $967,252.

Clovet Dr., 4078-Kenneth Jae Yoon Kim and Yoon Jung Chang Kim to Firdaus Ali Sayed, $590,000.

Concordia St., 5105-Maureen Chaffin and Reginald D. Babcock to Curtis and Marianne Myers, $710,000.

Dansk Ct., 9712-Dai Hai Tran and Xuan Huong T. Nguyen to Bryan and Esther Rhee, $678,800.

Ellenwood Lane, 9005-Bao Nhat Dinh and Ha Quynh Nguyen to Trung T. Ngo and Jil T. Havan, $655,000.

Eskridge Rd., 2994-Mosaic Four Seasons Corp. to Evan and Callan Lichtenauer, $990,744.

Fairfax Center Hunt Trail, 4051-Asif Shah Mohammed and Mahreen Hasan to Monica B. Epstein, $571,000.

Fanleaf Ct., 12500-Teresa J. and Mark Milenkovic to Christopher J. and Melissa R. Duffley, $525,000.

Fountainside Lane, 4118-Taimur Ahya-Ud-Din and Chaman Taimur Ahya-Ud-Din to Laurie Reiz Altman, $479,000.

Gainsborough Dr., 4705-Bojun Yan and Bin Yi to Anteneh Alamneh, $458,000.

Goldeneye Lane, 10601-Randy C.a. Whitecotton and Rebecca G. Whitecotton to Wendy M. Zirngibl, $654,500.

Hickory Grove Ct., 3050-Sean M. and Lauren E. Lishansky to Natalie Ginger Harrison, $515,000.

Hunt Rd., 4120-Robert James and Rocio E. Cvar to Maria C. Noriega and Rudy Toranzo, $522,000.

Kennington Pl., 5407-Richard B. and Elizabeth D. Curtis to Shannon Marie and Colt Marshall Meraw, $790,000.

Knight Arch Ct., 5257-Tschangho John and Moonja Park Kim to Jonathon David and Jacqueline Thanhmai Hegg, $930,000.

Leeway Ct., 5405-Claudia Henderson Smith to Jacqueline Anne Reardon and Jesus Roberto Ortiz, $445,000.

Looking Glass Way, 8341-Rajesh and Bhamini Mehta to Kenneth D. and Tobi A. Walsh, $870,000.

Mallory Hill Lane, 4316-Stephen Edward Daniels and Devon Michelle Stacy Daniels to Simran Bakhishov and Aynur Talibova, $429,900.

Mill Point Ct., 4512-Michael Huling to Paul Edward and Abigail Smith Lehner, $602,000.

Moylan Lane, 4324-Peter C. Harsha and Jill Hallden to Vishal Dadoo, $600,000.

Parkland Dr., 3829-Ronald W. and Julie A. Redfern to Joseph and Minnie Thykattil, $830,000.

Penny Lane, 2908-Justin P. Janaskie to Siyu Song, $790,000.

Plymouth Meadows Ct., 5433-Earl S. and Ruth A. Zimmerman to Dennis K. Shah and Lesley Suzanne Boswell, $490,000.

Portloe Terr., 3983-Edward J. and Sandra L. Wise to Donald C. and Cynthia J. Demitros, $835,000.

Prosperity Ave., 2655, No. 245-Sharon Kim to Timothy Steven and Karen Marie Spuck, $337,500.

Pylers Mill Ct., 5009-Patrick J. and Janet W. Grondin to Sadia B. Asad, $597,500.

Royal Lytham Dr., 4036-Mark Adam and Erica Alan Howell to Jonghyun Kim, $643,000.

Silvan Woods Dr., 3137-Evergreene at Woodson Reserve Corp. to Daniel T. and Eudoxia A. Kepler, $1.55 million.

Summit Dr., 5105-Christine A. Hanley to Tammy and Jeremy Smith, $739,900.

Tapestry Ct., 10166-Robert T. and Nancy A. Slusar to John K. Tran and Kimberly Ann Prosser, $728,000.

Valley Rd., 11705-Kingston Royce Homes Corp. to Samaneh Ramezan and Ali Zaka, $1.86 million.

Westbrook Mill Lane, 11333, No. 303-Derek Canales to Djamilya Salieva, $365,000.

Worcester Dr., 4214-Gregory W. and Robin M. Currey to Matthew and Sherrene Delong, $600,000.

FAIRFAX STATION AREA

Beaver Pond Lane, 8624-Patricia D. Sorenson to Martha Krabill and Edmond Magny, $899,900.

Clara Barton Dr., 10960-Lisa J. Knight to Keith A. Krulak, $242,500.

Crosspointe Dr., 9404-Thomas J. Anderson to Mathew Lee and Lydia Larimore, $785,000.

Hannora Lane, 5812-Michael Paluba Jr. and Seromi Choi to Lisa N. Marfori, $859,900.

Lee Chapel Rd., 7516-David B. and Amy Chou Blackshaw to Neyer Alejandro Torrico and Yankarla L. Barrientos, $695,000.

Rolling Ridge Dr., 9741-Jonathan C. McKay to Adam Bruce and Samantha Brown, $870,000.

Wayfarer Dr., 7338-Michael H. and Michele M. Lester to Terri and James Cubeta, $799,000.

FALLS CHURCH AREA

Arthur Dr., 7231-David F. Cleary and Allison L. Flatley to Joseph Ryan Rose and Kimberly Baker, $895,000.

Charing Cross Rd., 2911, No. 9-Michelle L. Turnage to Mithal Eddine Soudani, $175,000.

Douglass Ave., 2827-Youssef M. Zabarah and Afrah A. Aihamami to Tucker Stapleton and Stacey Jean Knepp, $588,600.

Farragut Ave., 6808-Migirdic and Donna L. Katac to Allie Barrett Carico and Korey Lamar Weeks, $525,000.

Hemlock Dr., 3309-Wilda Schrade to Peter N. Hoang and Jessica R. Salazar, $688,000.

Inversham Dr., 7739, No. 181-John H. Khouri to Shira Rothberg, $372,000.

Kennedy Lane, 6721-Rija Masood and Maha Shayan to Sunwoo Lee and Jieun Youn, $960,000.

Marshall St., 2919-Ryan N. and Shelley Bothell Keyes to Gregory Andrew and Kerry Shea Peck, $675,000.

Putnam St., 3432-Richard W. Rockenbach II to Joseph and Elena Budras, $1.08 million.

Sleepy Hollow Rd., 3105-Gloria M. Anderson and Anita Mackeigan to Marc Christian Howell and Anna J. Halbrooks-Fulks, $887,500.

Willow Point Dr., 7602-Kristen A. Parillo to Alejandro Dante Badani, $325,000.

FALLS CHURCH-PIMMIT AREA

Anderson Rd., 1809-Ibrahim M. Jamali to Robert A. and Patricia T. Wingfield, $1.36 million.

George C Marshall Dr., 2230, No. 820-Monique Lesher to Julia R. Perelman, $286,000.

Hill Pl., 2334-John R. and Doris Patteson to Ryan Thomas Scarborough and Cynthia Ching Lee, $825,000.

Magpie Lane, 7220-Barbara Amirghaffari to Peter N. and Sharon L. Breger, $1 million.

Salem Rd., 7516-William Forrest Wagner to Todd D. and Daniel J. Kraftson, $612,500.

FORT HUNT AREA

Bunker Hill Rd., 1318-Dele Oshinowo to Emily Kathleen and Jeffrey Gerard Belisle, $1.24 million.

Cushman Pl., 8614-Joshua and Randi M. Vannyhuis to Jeffrey P. and Katie L. Hart, $880,000.

Mercedes Ct., 8707-Robert Charles and Peggy Diane Tanev to Randy C. and Kimberly T. Cruz, $774,900.

Shenandoah Rd., 1239-Derrick Kingsley to Arthur E. Wills and Bobbie J. Gardner Wills, $875,000.

Woodacre St., 8319-Richard W. and Jenna R. Frost to John E. and Kara L. Noto, $725,000.

GREAT FALLS AREA

Constellation Dr., 843-Lisa Wen and Wen Wu to Caleb Miller, $790,000.

Forestville Meadows Dr., 877-Robert S. and Catherine G. McNamara to Earl F. Lopez and Debora B. Freitas Lopez, $1.11 million.

Jeffery Rd., 9058-William L. Rivellini to Corinne Ann Graff and Jesus Vicente Soriano Molla, $1.05 million.

Millwood Rd., 1020-Erik A. King to Michael J. and Paula J. Robinson, $1.27 million.

Richland Valley Dr., 11109-Frederick Theodore and Marcia Pauline Dykes to Fred Jafarzadeh and Farangis Ariasaif, $1.05 million.

Thomas Ave., 12000-Grant Investment Management Corp. to Mahsa Tehrani and Kambiz Tajkarimi, $940,000.

HERNDON AREA

Acorn Hunt Pl., 13613-Kerri T. Mellor to Tamara O’Connell, $476,000.

Arrowbrook Centre Dr., 13330-Pulte Home Co. to Ray Henry Lee and Gregory Joseph Keller, $554,000.

Ballou St., 892-Ramesh Mugalam and Jyoti Ramesh to Srinivasan Subramaniam and Anitha Chandramouli, $785,000.

Blakesley Hall Ct., 3404-James Gordon and Lila Lynn Lawler to Sanjeev and Bobita Nehra, $1.14 million.

Boscobel Ct., 11868-Stanley Martin Companies Corp. to Samina S. Raja, $1.45 million.

Calkins Rd., 2741-James B. McGowan to Kathryn M. and Robert K. McDaniel, $650,000.

Center St., 617, No. T4-Virginia American Properties Corp. to Scott M. Sorenson, $205,000.

Curie Ct., 2450-Rom A. Sarpand and Zahra Nourouzian to Michael Tarrant, $404,950.

Field Point Rd., 2319-Pulte Home Co. to Joseph R. and Jane Arseneault, $631,665.

Floris St., 13508-Ernest and Elizabeth Robic to Scott Cameron and Alison Sarah Eldredge, $550,000.

Grace St., 752-Paul and Leslie Glass to Jonathan A. and Jennifer J. Savitch, $905,000.

Kingstream Cir., 1550-Sabrina H. Crane to Michelle H. and Colin M. Palmer, $725,000.

Loughrie Way, 12902-Shanthi Pudota and Robert Kurapatti to Sanjay and Kokil Jain, $1.43 million.

Meadow Hall Dr., 2665-Robert E. and Colleen M. Lackey to Uchchash K. and Rinku Mukherjee, $238,990.

Monroe St., 916-John W. and Sally R. Lyver to John Paul and Kara Royal, $940,000.

Old Hunt Way, 719-Steven J. and Barbara A. Montague to Brent Alexander Costa, $770,000.

Piney Ridge Ct., 3332-Mark Giaconia and Zoraida B. Vazquez to Deanna T. Podlenski, $422,000.

Richland Lane, 11928-Joseph A. and Phyllis M. Lepri to Adina Lozada Suess, $765,000.

Saint Johns Wood Pl., 13683-Harshad V. Gupta and Kunika Arora to Jennifer Highland, $489,900.

Spofford Rd., 13390, No. 102-Leyla Maria Muramoto to Babu Bhandari, $339,900.

Terrymill Dr., 12637-John J. and Phyllis B. Livornese to Stefan Rosu, $612,000.

Valebrook Lane, 1418-Daniel P. Graver to Adam J. and Briana L. Tucker, $505,000.

Whitewood Lane, 1703-Douglas W. and Velma Denise Morris to Selina Boehm and Chris McKearn, $515,000.

HUNTINGTON AREA

Edgehill Dr., 5826-Jeffrey K. Weiler and Elizabeth B. Mills to John Milton and Danielle Martin Turk, $500,000.

Farrington Ave., 2241, No. 4-203-Charles S. Pope and Heather L. Grant to Melissa Parker, $180,000.

Huntington Station Ct., 2366-Brian and Lorebelle Moon to Chandra Ramu, Pratima Rangarajan and Gregory R. Gillette, $620,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1614-Carrie Frances Kunze to Whitney and Dai Tran, $460,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 304-Christopher T. Kiernan to Victor T. Nguyen and Bryanna J. Evans, $580,000.

HYBLA VALLEY AREA

Avery Park Ct., 7998-Tokunbo Dongo and Keren E. Charles Dongo to Daniella Lynn Colon and Mosi London, $465,000.

Deer Run Dr., 6800-Sanjay and Niketa Ganju to Ruwan Dileepa Padmawansa, $390,000.

James David Way, 2541-K. Hovnanian at Potomac Trace Corp. to Anne Marie Turner, $805,686.

James David Way, 2553-K. Hovnanian at Potomac Trace Corp. to Ralph and Linda Karau, $760,154.

Lynnfield Dr., 8030-Scott and Andrea Appleton to Michael James and Nancy Campbell Ongstad, $599,900.

Stonebridge Rd., 3801-Michael J. Kilway to Steven Smith and Kristy Nicole Coogan, $585,000.

LINCOLNIA AREA

Birds View Lane, 5301, No. 11-Jacqueline Clark to Cara Leah Denecke, $454,000.

Cheyenne Dr., 6476, No. 202-Anthony A. Shelborne to Katherine A. Auls, $346,500.

Enid Pl., 5428-Siobhan Coyne to Matthew Thomas and Kira Jean Traudt, $549,000.

Highland Green Ct., 4509-David G. and Sylvia K. Wildes to Kyle and Jillian M. Gustafson, $695,000.

Morning Mist Lane, 5267-George J. and Sally A. Flynn to Muhammad U. Paracha and Anam Abdulla, $723,000.

Tunlaw St., 4928-Mark B. and Barbara T. Mugaas to Alma Yanira Benavides, William Alexi Bonilla and Miguel A. Benavides, $447,000.

LORTON AREA

Aspenpark Ct., 9121-Scott Niehoff to Giau Ngoc Thi Vo, $370,000.

Cacapon Ct., 8406-Haeng Ho and Jin Jeong to Maria E.M. Genar, $355,000.

Cardinal Forest Lane, 9286, No. 301-Robert J. Watkins to Chelsea Christina Stearns, $255,000.

Franklin Woods Pl., 9638-Karlton Douglas Mims to Kameron and Samantha Wilds, $440,000.

Hagel Cir., 9697-Tung Thanh Nguyen and Ngai Thi Van to Reina Dolores Menjivar and Ana D.L. Lemuz, $219,000.

Highgrove Ct., 8940-Lourdes and Jeffrey McLoughlin to Sally Ann Edwards, $849,900.

Koluder Ct., 8508-Cesar J. and Lissette Inong to Ryan P. and Alyssa D. Cooley, $357,000.

Lorton Valley Rd., 9248-Vivek Karandikar and Deepa Kulkarni to Shamara Wilkins, $435,000.

Purvis Dr., 9105-Stanley L. Lee to Patrick Charles Aspland and Holli Rebecca Hart Aspland, $690,000.

Sallyport St., 8352-Brookfield Washington Corp. to Griffith Matthew Curtis and Lisa Diane Mack, $589,000.

Stonegarden Dr., 9153-Harry Watkins IV to Joseph D. Weinburgh, $620,000.

MCLEAN AREA

Benjamin St., 7109-BRH01 Corp. to Suzanne Svets Moran, $3.6 million.

Calla Dr., 5906-BRH01 Corp. to Suzanne Svets Moran, $2.1 million.

Crestwood Heights Dr., 8220, No. 618-Kydin Nourazar to Luke Martin Schwenke, $463,000.

Emerson Ave., 1450, No. 105-Chantal G. Fox to Susan W. Gardner, $875,000.

Father John Ct., 6791-Guillermo Gutierrez and Marian Wulf-Gutierrez to Bin Duan and Yunli Ni, $1.6 million.

Galium Ct., 1017-David R. Poe and Constance E. Vaught to Julia Erin Speer and William Franklin Smith IV, $1.3 million.

Greensboro Dr., 8360, No. 214-Jeffrey E. Moeller to Ziaullah Ahmadzai, $569,500.

Hamel Hill Ct., 7008-Ping Sun-Zheng to Isseine B. and Amne I. Mahamat Zene, $2.02 million.

Layman St., 1402-Michael J. and Margaret E. O’Brien to Cwi Steiman and Susan Holt Steiman, $1.19 million.

Loch Raven Dr., 6223-Gary W. and Susan F. Cook to Stacy Gayle Brown, $940,000.

Oberon Way, 1310-Deborah Ellen Boyle to Priscila Margarita and Amanda Lyn Funes, $915,000.

Old Meadow Rd., 1800, No. 1219-Mary Ann Wohlford to Derek Evans Ely and Nadia Singh, $470,000.

Poppy Dr., 6928-MR Project Management Inc. to Stephen and Marian Shin, $1.89 million.

Red Twig Lane, 1550-Matthew T. and Suk Young Carr to Michael E. and Eveli M. Chadwell, $1.14 million.

Solitude Ct., 7798-Cirencester Corp. to Steven K. and Claudia S. Bernstein, $2.9 million.

Woodacre Dr., 1514-James L. Davis to Bruce W. Blakeman and Cai Li, $1.29 million.

MOUNT VERNON AREA

Allwood Dr., 9212-Raymond J.M. Wong to Thomas W. and Amie Sadie Reagan, $677,500.

Cherry Valley Lane, 8400-Andrew B. Hartwell to Jacqueline Zemp Powell, $645,000.

Eubank St., 4814-John Allen Terrell Jr. to Rachel Holland and Robert Samuel Stasi, $492,000.

Maybrook Pl., 9304-Douglas B. Smith Jr. to Simon Meyer and Heather Marie Caine, $665,000.

Old Mount Vernon Rd., 8635-John Ho to Salena Zellers Schmidtke, $485,000.

Shadwell Dr., 8600, No. 9-Shawn Wayne Stone to Primrose Ncube, $239,900.

Towne Manor Ct., 8548-Jonathan Holland to Rosemarie and Eric Christopher Axelson, $421,000.

Woodhue Pl., 3940-Anthony Richard Fusco to Kiersten Scruggs, $220,000.

NORTH SPRINGFIELD AREA

Dublin Ave., 5412-William J. and Rachel M. Nalle to Matthew Robert and Kristi Michelle Stolzenberg, $575,000.

Jervis St., 7302-Dinh Thuy Tran and Trung Hau Thi Nguyen to Kimberly Phuong Anh Tran, $500,000.

Long Pine Dr., 7624-William Ray and Aimee Michelle Barton to James A. Hogan, $526,678.

Ravensworth Rd., 5206-Medhat George Asfour to Samantha Lynn Wente and Gregory Lane, $539,900.

Woodland Dr., 7018-Yinxue Li and Yilan Fang to Ri Ma, $780,000.

OAKTON AREA

Conestoga Ct., 11160-Jennifer C. Weir to Michael Christopher Lawler and Ainsley Michele Gutshall, $874,900.

Justin Knoll Rd., 10905-Colleen Conlin and Tom E. Davis to Ashley and Maikis Papageorge, $940,000.

Roman Mill Ct., 3250-Sheila A. Chenard to Sarah Camille and William Longfellow Godfrey, $860,000.

Valestra Cir., 2723-Justen T. and Stefany H. Garrity to Ann Kathleen Fulenwider and Gerhard T. Beck Jr., $905,500.

RESTON AREA

Ascot Way, 1709, No. C-Tammy Burton Deem to Smaranda Plesa, $299,900.

Beaver Trail Ct., 11176-Julia J. Tierney and Bruce A. McKechnie to Jonathan Kemmerer, $285,000.

Briary Branch Ct., 11706-George F. and Cathy A. Leamnson to Mario L. Ramos Gonzalez and Jonathan Mark Graham, $527,100.

Chestnut Grove Sq., 11244, No. 154-Chensi Tian and Ping Guan to Brian Daniel Worley, $238,000.

Crescent Park Dr., 1927-Jane E. Lafferty to Brian Pesner and Wesley D. Allen, $605,000.

Edgemere Cir., 12081-Dariush Alipanah and estate of Dee Alipanah to Andrew Liem and Prislyn Pun, $597,000.

Freetown Ct., 2328, No. 21C-Hansel Eugene Akers III to Cliff Trapp, $221,500.

Glade Bank Way, 2359-Randall Garrett and Kara Christina Rust to Gregory Eric Morisette and Kari Ann Greenaway, $565,000.

Gunsmith Sq., 2267-John P. and Stephanie S. Schauder to Tatiana Renner Greenwood, $445,000.

Hemingway Dr., 11520-Linda J. Chase to Michael and Jamie A. Belo, $760,000.

Hunt Club Dr., 10790-Ronald Charles Hammond Jr. to John Paul Uehlinger Jr. and Danielle Lee Sgro, $925,000.

Indian Ridge Rd., 11790-Allison Carey and James Jonathan Crutcher to Victoria L. Zeporah, $569,000.

Links Dr., 11338-Tamara E. Connor to Christopher Snow and Lauren Denys, $592,000.

Market St., 12001, No. 102-Dennis K. Chung to Michael Tolley Gwinn and Katherine M.F. Gwinn, $562,400.

Park Garden Lane, 1383-Laura E. White to Alexa Wauben and Andrew Keller, $594,000.

Purple Sage Dr., 1634-Sean D. and Ashley M. Wilson to Charles Davis Jr., $385,000.

Royal Fern Ct., 2049, No. 21C-Mihai and Felicia Nicolaescu to Andrew Burton Leser, $322,000.

Sanibel Ct., 12195-Kevin B. and Kerry Lynn Feighery to Ahmed Alsalihi and Sally Alghazali, $331,000.

Southgate Sq., 2308-Rosie Sjamsubahri to Kevin McDonagh, $343,000.

Sunrise Valley Dr., 11760, No. 309-Chae Ye Starks to Antoinette R. Diperna, $228,000.

Villaridge Dr., 1915B-Juan C. Salazar and Jenny S. Blom to Taeeun Kwon, $315,000.

Windleaf Dr., 1307-J-Rifaat M. and Mona A. Bashir to Arwen Elizabeth Sheridan and Adrian William McNamara, $410,000.

SEVEN CORNERS AREA

Declan Way, 3012-Beazer Homes Corp. to Ralph Thomas McClive III and Hsiang Ting Wu, $776,475.

Dreher Ct., 6087-Beazer Homes Corp. to Xuetong Wang, $800,873.

Peyton Randolph Dr., 2908, No. 101-Hong T. Duong to Asher Madan and Alice B. Baker, $185,000.

SPRINGFIELD AREA

Applecross Lane, 8853-Courtney M. and Randall G. Turner to Rimple Singh and Toussaint Crawford, $676,500.

Brookvale Ct., 8331-Kathryn Marie Snyder to Yvette Darlene Davis, $382,000.

Cumbertree Ct., 7704-Regan W. Elder to Douglas J. and Jennifer Ann Bouton, $799,000.

Dudrow Ct., 7110-Abdullahi A. Ahmed to John Ryan and Kelly Elizabeth Tate, $707,000.

Gilbert St., 6904-Linda Jean Al-Jaradat to Ivan A. Madrigal Briones and Sheyla I. Alaniz Rodriguez, $489,900.

John Ryland Way, 7283-Scott J. and Alicia A. Madore to Michael Cestare Jr., $625,000.

Matisse Way, 7728-Matthew R. and Kathleen Chappell to Jane Young and Michael P. Binas, $340,000.

Middlewood Pl., 8006-Thomas G. and Drucelle Wyckoff to Daniel E. and Jee Hyun Suchoski, $860,000.

Penn Manor Ct., 9015-Richard and Kassy McIlrath to Leah Michelle Conte and Lynn George Josephs, $689,900.

Retriever Rd., 9414-Robert and Rosalind Luzzi to Daniel A. and Amy M.E. Nichols, $650,000.

Rocky Forge Ct., 8314-Kimberly Ann Scott to Nancy Lee Chang, $390,000.

Shadowlake Way, 8808-James Patrick and Christine Marie Ryan to Nicholas Musel and Kathryn L. York, $679,900.

Yellow Leaf Ct., 8461-Janet M. Meiburger and Flor De Maria Poroj to Malik A. Hussain and Tehseen Arif, $407,000.

VIENNA AREA

Bellforest Ct., 2711, No. 409-Rafi and Sultana S. Khan to Crystal Marie Bruster, $455,000.

Broadleaf Dr. NE, 312-Thomas S. Barnes and Judith B. Weber to Alan Bradford and Lea Delicio Hart, $696,000.

Clarks Crossing Rd., 9600-Heike Tabatabai to Tom Legones and Heather Phelps, $1.09 million.

Cottage St. SW, 1417-Michele A. Kuester to Megan DeJesus, $750,888.

Elm St. SW, 220-500 Spring Street Corp. to Slade E. and Rachael E. Jones, $1.77 million.

Glyndon St. SE, 1001-Scott T. and Jennifer L. Hallworth to James J. and Ashley B. Jackson, $1.5 million.

Killarney Ct., 1738-Daniel C. and Rhea E. Haner to Daniel J. and Jaclyn M. Benjamin, $870,000.

Little Run Farm Ct., 10608-Rebecca L. Stahl to Mukul Mathur and Shveta Khullar, $1.1 million.

Mashie Dr. SE, 513-Oscar Eduardo Luna Tovar and Kristen Newton Irons to Paul Alexander Pollinger and Julia Anne Davidson, $999,000.

Nelson Dr. NE, 517-Kevin and Megan L. Walsh to Tarek J. Helou and Sarah Mackay Helou, $2.33 million.

Nutley St. SW, 710-Robert W. and Kathleen M. Dillard to Anh Phuong Tran and Christopher Zhang, $685,000.

Roberts Dr. NW, 603-Brian N. and Monica J. Greer to Henry Bennett, $741,000.

Stokley Way, 1347-Michael C. and Anna M. Gardner to Jie Niu and Zibo Wang, $838,000.

Wolftrap Rd., 8304-Dao B. Tran to Craig Marcus and Sohnia Azim, $1.09 million.

Yeonas Dr. SW, 408-A.R. Design Group Inc. to Chandrababu Palanisamy and Sudha V. Rajendran, $1.62 million.

VIENNA-DUNN LORING AREA

Train Ct., 7884-Maia McFadden to Joseph Izaguirre and Mary Krueger, $995,000.

WEST SPRINGFIELD AREA

Asterella Ct., 7740-Hisham Abel and Neveen Abel-Jalil to Benjamin and Kirstin Murray, $535,000.

Duck Ct., 7204-John Andrew Amoriello to Christopher Allan and Amy Sueko Conklin, $685,000.

Greeley Blvd., 6405-Ali Rasool to James R. Williams, $590,000.

James Creek Dr., 8626-Richard F. and Audrey C. Kelley to John Douglass and Mary Ellen Smith, $901,000.

Madley Ct., 8621-Gary A. and Billie B. Phelps to Teresa J. Szczepanowicz, $540,000.

Old Scotts Ct., 6428-Matthew T. and Elisabeth K. Boehm to Karen Bonnie Bartoletti, $457,000.

Sherborn Lane, 6131-Paul A. and Sonia H. Garcia to Kenneth Massey Pick, $510,000.

Tanworth Dr., 7113-Kristopher R. and Amanda S. Tyner to Christopher T. and Stephanie M. Mann, $550,000.

Fairfax City

Berritt St., 4116-Mark Andrew Harmon and estate of Marsden A. Harmon to Daniel Maldonado, $485,000.

East St., 4029-Fairfax Main St. Corp. to Scott Cummis, $739,900.

Heritage Lane, 3620-Mark Quist and Lauren Hahn to Thomas and Elizabeth Cannata, $601,000.

Maple St., 10734-Jessica C. Fisher to Kirsten Wittkowski and Jose Federico Flores Juarez, $358,000.

Mosby Woods Dr., 10169, No. 205-Hajime Rojas to John Matthew and John I. Mercado, $212,000.

Pinehurst Ave., 3504-Daniel Shin to Emily A. Winch and Christopher W. Bell, $605,000.

Sager Ave., 10328, No. 117-Yong G. and Wanda K. Park to Judith Cramer, $499,000.

Spring Lake Terr., 10136-David M. Easter to Thomas Wolfgang Clemens Laduch and Molly Rae Wissell, $640,000.

Falls Church

