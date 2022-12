Virginia home sales

Comment on this story Comment Gift Article Share

Alexandria These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com. Abingdon Dr. W., 1106, $785,000. Alfred St. N., 228, $775,000. Armistead St. N., 511, No. T3, $243,000. Bakers Walk, 22, No. 106, $1.5 million.

Bashford Lane, 610, No. 1301, $250,000.

Beauregard St. N., 403, No. 202, $215,000.

Buchanan St., 237, $650,000.

Cameron Station Blvd., 400, No. 316, $463,000.

Clifford Ave., 310 1/2, $705,000.

Commonwealth Ave., 125, $880,000.

Dearing St. N., 2510, $479,900.

Dewitt Ave., 1801-D, $273,000.

Donovan Dr., 5103, $680,500.

Eisenhower Ave., 4870, No. 208, $260,000.

Fairfax St. S., 833, $1.8 million.

Fayette St. S., 726, No. 22, $315,000.

Franklin St., 906, $725,000.

Gibbon St., 811, $803,750.

Grimm Dr., 5032, $757,000.

Hampton Dr. N., 3101, No. 514, $375,000.

Holland Lane, 309, No. 119, $567,000.

Howell Ave. E., 210, $1.06 million.

Jamieson Ave., 2151, No. 2010, $800,000.

Landover St., 2938, $740,000.

Luray Ave. E., 5, $670,000.

Madison St., 400, No. 1601, $910,000.

Maris Ave., 5111, No. 200, $206,000.

Martha Custis Dr., 1306, $330,000.

Monroe Ave. E., 104, $1.31 million.

Myrtle St. E., 9, $650,000.

Oronoco St., 202, $1.07 million.

Patrick St. N., 815, No. 210, $425,000.

Payne St. N., 425, $940,000.

Pitt St. N., 801, No. 323, $195,000.

Pitt St. S., 621, $885,000.

Price St., 1708, $594,150.

Princess St., 909, $950,000.

Quaker Hill Dr., 1288, $620,000.

Ravensworth Pl., 3105, $410,000.

Raymond Ave. E., 403, $726,500.

Roberts Lane, 116, No. 300, $379,000.

Royal St. N., 1201, $949,000.

Saint Asaph St. S., 912, $911,400.

Somervelle St., 245, $955,000.

Sunset Dr., 11, $1.21 million.

Usher Ct., 3814, $640,000.

Valley Dr., 3312, $430,000.

Van Dorn St. N., 1491-B, $400,000.

Vermont Ave., 3930, $200,000.

Washington St. N., 515, No. 205, $489,900.

Wesmond Dr., 136, $671,800.

West St. N., 610, No. 1C, $450,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Adams Ct. N., 1321, No. 205, $450,000.

Arlington Mill Dr. S., 806, No. 10102, $269,900.

Buchanan St. N., 3409, $835,000.

Chesterbrook Rd. N., 3817, $1.2 million.

Cleveland St. N., 1322, $1.13 million.

Columbia Pike, 5010, No. 4, $177,000.

Daniel St. N., 1932, $1.03 million.

Dinwiddie St. S., 814, $580,000.

Edison St. N., 205, $1.03 million.

Fenwick St. S., 300, $1.5 million.

Four Mile Run Dr. S., 4500, No. 121, $300,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 214, $399,000.

Glebe Rd. S., 306, $650,000.

Henderson Rd. N., 4342, $1.02 million.

Illinois St. N., 2226, $1.02 million.

Key Blvd., 1802, No. 9489, $410,000.

Lancaster St. N., 1456, $1.01 million.

Lee Hwy., 2100, No. 307, $357,000.

Lee Hwy., 3800, No. 308, $679,000.

Lowell St. S., 2034, $1.18 million.

Monroe St. N., 901, No. 608, $650,000.

Oakland St. S., 2025, $510,000.

Pershing Dr. N., 2507, $450,000.

Powhatan St. N., 2327, $1.19 million.

Quincy St. N., 888, No. 1504, $593,000.

Richmond St. N., 2637, $1.6 million.

Shirlington Rd. S., 2056, $980,000.

Stuart St. N., 1050, No. 314, $635,000.

Taylor St. N., 900, No. 2120, $230,000.

Utah St. N., 1024, No. 622, $400,000.

Vermont St. N., 2334, $2.19 million.

First Rd. S., 3615, $595,000.

Fifth St. S., 4639, $950,050.

Eighth Rd. N., 5728, $780,000.

Eighth St. S., 4318, $750,000.

10th St. N., 3625, No. 907, $825,000.

15th St. N., 4534, $2.22 million.

16th St. N., 5914, $1.72 million.

20th Rd. N., 4408, $1.19 million.

23rd St. N., 2914, $1.23 million.

23rd St. N., 6301, $1.77 million.

26th St. N., 6017, $2.23 million.

27th St. N., 6412, $1.64 million.

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 1206, $825,000.

Crystal Dr., 1300, No. 1705S, $815,000.

Hayes St. S., 1605, No. 1, $663,000.

26th St. S., 619, $1.3 million.

Key Blvd., 1530, No. 414, $439,000.

Pierce St. N., 1245, No. 11, $1.07 million.

19th St. N., 1111, No. 2306, $625,000.

Arlington Mill Dr. S., 2508E, No. 5, $715,000.

Arlington Mill Dr. S., 2604C, No. 3, $450,000.

Columbus St. S., 2949, No. A1, $432,000.

Columbus St. S., 2994, No. B1, $305,000.

Oxford St. S., 2420, $635,000.

Walter Reed Dr. S., 2420, No. 1, $680,000.

Woodstock St. S., 2927C, No. 3, $512,000.

26th St. S., 2055, No. 5-305, $465,000.

36th St. S., 4420, $665,000.

Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Paul St., 3605, $730,000.

Colgate Dr., 7111, $860,000.

Kenyon Dr., 6902, $450,000.

Sussex Pl., 7111, $1.2 million.

Wakefield Dr., 6631, No. 603, $265,000.

Alforth Ave., 6286, $830,000.

Bingley Rd., 6019, $583,000.

Care Dr., 4703, $470,000.

Desiree St., 7818, $726,000.

Dorset Dr., 6422, $689,900.

Ellingham Cir., 6984, No. 68, $420,000.

Fort Hill Dr., 3807, $1.25 million.

Franconia Rd., 5615, No. 23, $200,000.

Good Lion Ct., 6002, $680,000.

Harbor Court Dr., 5393, $520,000.

Heritage Hill Dr., 5756, $440,000.

Hunter Creek Lane, 6605, $675,000.

Kestner Cir., 6062, $559,000.

Layne Estates Ct., 5504, $295,000.

Mary Caroline Cir., 6916, No. J, $345,000.

Old Brentford Rd., 7030, $527,000.

Redwood Lane, 6100, $772,000.

Rockleigh Way, 6605, $535,000.

Shannon Hill Rd., 4205, $714,000.

Tassia Dr., 6510, $710,000.

Towchester Ct., 7473, $525,000.

Walkers Croft Way, 6247, $580,000.

Wilton Crest Ct., 3354, $718,000.

Airlie Way, 4518, $600,000.

Aston St., 3505, $600,000.

Bristow Dr., 7702, $680,000.

Covent Wood Ct., 7477, $582,000.

Fern Lane, 6743, $880,000.

Guinea Rd., 4609, $785,000.

Ivymount Ct., 4345, No. 12, $235,000.

Kingston Dr., 4901, $615,790.

Montgomery St., 4904, $550,000.

Oreana Dr., 7857, $629,000.

Robey Ave., 8316, $1.08 million.

Tarheel Way, 4937, $1.35 million.

Willow Woods Dr., 4211, $930,000.

Woodburn Village Dr., 3324, No. T3, $270,600.

Diehl Ct., 3451, $440,000.

Moncure Ave., 3537, $890,000.

Powell Lane, 3800, No. 732, $459,000.

Seminary Rd., 5505, No. 1912N, $220,000.

Steppes Ct., 3875B, $455,000.

Banning Pl., 5833, $640,000.

Capricorn Ct., 9210, $790,000.

Coopers Landing Ct., 5952, $750,000.

Crayford St., 6505, $902,000.

Glenarm Ct., 9610, $765,000.

High Water Ct., 9856, $580,000.

Lincolnwood Dr., 9624, $820,000.

Oak Leather Dr., 5904, $825,000.

Sprucewood Rd., 9214, $511,000.

Summerday Dr., 9829, $1.85 million.

Vandola Ct., 9524, $660,000.

Ashmere Lane, 6605, $875,000.

Baugher Dr., 14613, $513,000.

Big Yankee Lane, 13991, $440,000.

Chelsey Pl., 14500, $470,000.

Cranoke St., 14708, $485,000.

Deviar Dr., 13926, $690,000.

Flomation Ct., 14319, $610,000.

Gladewright Dr., 5433, $725,000.

Golden Oak Rd., 14553, $269,000.

Hoxton Sq., 14836, $415,000.

Lock Dr., 14607, $677,000.

Olddale Rd., 15103, $670,000.

Pelhams Terr., 6612, $870,000.

Rinard Dr., 5913, $605,000.

Rydell Rd., 14800, No. 304, $208,000.

Sawteeth Way, 14000, $625,000.

Skylemar Trail, 6515, $410,000.

Sully Lake Dr., 5507, $505,000.

William Colin Ct., 5172-C, $395,500.

Worthington Woods Way, 5042, $1.47 million.

Beech Down Dr., 3652, $695,000.

Coatesly Dr., 3614, $925,000.

Lees Corner Rd., 4232, $625,000.

Summer Hollow Ct., 4043, No. 157D, $325,000.

Cavalier Woods Dr., 13407, $918,000.

Gray Bill Ct., 13522, $547,000.

Osprey Ct., 5748, $450,000.

Wildflower Lane, 13692, $530,000.

Aristotle Ct., 3851, No. 1-315, $345,000.

Barkwood Ct., 9542, $636,250.

Black Forest Cir., 8652, $1.25 million.

Bridgewood Dr., 5514, $465,000.

Bulova Lane, 11318, $930,000.

Centurion Lane, 12631, $1.27 million.

Ellenwood Lane, 8936, $1.9 million.

Fair Crest Ct., 12665, No. 304, $395,000.

Falmead Rd., 5504, $545,000.

Fieldwood Dr., 10834, $1.08 million.

Forestdale Dr., 4661, $600,000.

Fox Lake Dr., 4237, $599,000.

Gainsborough Dr., 5366, $850,000.

Goolsby Way, 5410, $575,000.

Green Leaf Ct., 12114, No. 102, $352,000.

Hampshire Green Ave., 10352, $475,000.

Highland Oaks Ct., 12972, $1.15 million.

Indale Ct., 3456, $972,000.

Kings Crown Ct., 9743, No. 1, $302,500.

Lamplight Dr., 3607, $1.32 million.

Lochleven Trail, 4191, No. 401, $450,000.

Madonna Lane, 13137, $535,000.

McFarland Dr., 5031, $417,100.

Mozart Brigade Lane, 4200, No. G, $360,000.

Paynes Church Dr., 10806, $805,000.

Poplar Leaf Ct., 9500, $610,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 213, $325,000.

Rittenhouse Cir., 2999, No. 86, $612,500.

San Carlos Dr., 4405, $601,000.

Sonata Ct., 4516, $845,000.

Spring Rock Ct., 5107, $820,000.

Winford Ct., 5510, $525,000.

Copperleaf Lane, 9005, $980,000.

Lakewood Lane, 11900, $849,000.

Quailwood Manor Dr., 11553, $1.41 million.

Running Fox Ct., 8716, $1.2 million.

Adams Lane, 7419, $730,000.

Chanute Pl., 8001, No. 1615, $191,500.

Emma Lee St., 2818, No. 302, $380,000.

Goldsboro Pl., 3310, $1.45 million.

Ichabod Pl., 6424, $1.55 million.

Lee Hwy., 7306, $688,000.

New Providence Ct., 2809, $531,000.

Nicosh Circle Lane, 8065, No. 55, $570,000.

Sherry Ct., 3220, $450,000.

Summerfield Rd., 2812, $840,000.

Woodlawn Ave., 2833, $1.03 million.

Dale Dr., 2334, $2.11 million.

Haycock Rd., 7035D, No. 104, $590,000.

Lexington Rd., 2431, $881,000.

Orland St., 6607, $1.22 million.

Pimmit Dr., 2300, No. 1408, $260,000.

Royal Lodge Dr., 2149, $2 million.

Alden Rd., 1103, $950,170.

Doyle Dr., 8518, $790,000.

Highgate Rd., 8617, $570,000.

Mallinson Way, 1906, $2.1 million.

Stratford Lane, 8902, $860,000.

Branton Lane, 11201, $1.8 million.

Falls Bridge Lane, 895, $1.73 million.

Holly Leaf Ct., 12011, $1.48 million.

Kettle Pond Lane, 1162, $1.09 million.

Riva Ridge Dr., 907, $1.12 million.

Tackroom Lane, 9620, $2.6 million.

Acorn Hunt Pl., 13611, $694,000.

Alton Sq., 12913, No. 313, $322,000.

Armada St., 2626, $715,000.

Banshire Dr., 2545, $605,000.

Brightfield Lane, 13535, $660,000.

Devon St., 1105, $606,000.

Fortnightly Blvd., 132, $696,500.

Iron Forge Rd., 2625, $960,000.

Magna Carta Rd., 12628, $705,000.

Meadow Hall Ct., 13106, $935,000.

New Austin Ct., 13020, $740,000.

Oram Pl., 2169, $350,000.

Percheron Lane, 12914, $2.17 million.

Rowles Pl., 13319, $430,000.

Sugar Maple Lane, 1118, $990,000.

Tewksbury Dr., 12830, $752,000.

Whitewater Pl., 1115, $403,000.

Farrington Ave., 2239, No. 05-202, $200,000.

Jamaica Dr., 2502, $360,000.

Midtown Ave., 2451, No. 1315, $405,000.

Mount Eagle Dr., 5903, No. 609, $390,000.

Quaker Lane S., 5609, $814,500.

Audubon Ave., 7965, No. B4, $140,000.

Audubon Ave., 7985, No. 203, $160,000.

Candlewood Dr., 8026, $725,000.

Coxton Ct., 7530A, No. 109, $310,000.

Frances Dr., 7747, $724,900.

Lenclair St., 6634, $705,000.

Side Dr. E., 2823, $789,900.

Stream Bed Way, 4341, $590,000.

Windbreak Dr., 2408, $460,000.

Bloomfield Dr., 5600, No. 4, $183,000.

Chowan Ave., 5223, $680,000.

Indian Run Pkwy., 6332, $580,000.

Mayhunt Ct., 4633, $599,000.

Eighth St., 6331, $525,000.

Amity St., 10524, $695,000.

Dachshund Dr., 9324, $1.29 million.

Gunston Rd., 10533, $335,000.

Kernon Ct., 8505, $409,000.

Linnett Hill Dr., 9587, $900,000.

Pohick River Dr., 7709, $875,000.

Sego Lily Ct., 8412, $1.05 million.

Thomas Baxter Pl., 9604, $650,000.

Ballantrae Lane, 1204, $2.3 million.

Brook Rd., 8746, $2.01 million.

Churchill Rd., 6719, $715,000.

Dead Run Dr., 936, $1.32 million.

Farm Meadow Ct., 7222, No. 202, $1.52 million.

Forestwood Ct., 7132, $1.49 million.

Greensboro Dr., 8350, No. 217, $484,000.

Hampton Hill Cir., 1513, $1.43 million.

Ivy Hill Dr., 6617, $1.56 million.

Laurelwood Dr., 1125, $4 million.

Lincoln Way, 1504, No. 337, $235,000.

Linway Terr., 6437, $1.15 million.

Maxwell Ct., 1725, $1.11 million.

Melrose Dr., 6736, $965,000.

Oak Lane, 1709, $1.6 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 704, $473,000.

Perlich St., 1658, $2.25 million.

Rockingham St., 2049, $1.33 million.

Valleywood Rd., 1936, $1.57 million.

Allwood Dr., 9304, $768,000.

Beauchamp Dr., 8902, $525,000.

Burke Dr., 5216, $1.01 million.

Edward Gibbs Pl., 8801, $901,500.

Gateshead Rd., 8647, $779,550.

Lawrence St., 4339, $471,500.

Maybrook Pl., 9319, $951,000.

Mount Vernon Cir., 9316, $1.29 million.

Pembrook Village Dr., 4322, No. 22, $290,000.

Riverwood Rd., 3500, $1.5 million.

Russell Rd., 7927, $515,000.

Silverada Pl., 7974, No. 130-D, $227,000.

Wessynton Way, 3208, $800,000.

Drayton Lane, 8114, $837,000.

Hatteras Lane, 7905, $616,500.

Kempsville St., 5400, $620,000.

Uxbridge Ct., 8356, $545,000.

Borge St., 2980, $640,000.

Ebenshire Ct., 10110, $705,200.

Langton Arms Ct., 11003, $1.01 million.

Oakton Terrace Rd., 10146, $280,000.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-D6, $275,000.

Abington Hall Pl., 12185, No. 101, $495,000.

Barrel Cooper Ct., 11930, $465,000.

Breton Ct., 11802, No. 2C, $265,000.

Cartwright Pl., 2128, $380,000.

Chestnut Grove Sq., 11212, No. 7, $248,000.

Church Hill Pl., 1506, $386,800.

Coppersmith Sq., 2236, $410,000.

Easterly Rd., 1877, $1.05 million.

Fox View Way, 12505, $868,000.

Glade Bank Way, 2316, $520,000.

Gunsmith Sq., 2222, $426,000.

Hollow Timber Ct., 11434, $835,000.

Kinsley Pl., 12077, $1.05 million.

North Point Dr., 1501, No. 103, $356,000.

Olde English Dr., 11702, No. B, $333,000.

Red Hawk Cir., 1338, $1.16 million.

Royal Fern Ct., 2060, No. 27, $260,000.

Saint Johnsbury Ct., 11910, $525,000.

Stratford House Pl., 11776, No. 407, $680,000.

Summerchase Cir., 11733, No. A, $340,000.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 1217, $450,000.

Twisted Oak Dr., 1565, $519,000.

Wainwright Dr., 1817, $790,000.

Windleaf Dr., 1307M, No. 138, $410,000.

Fallswood Glen Ct., 3013, $805,000.

Manchester St. S., 3101, No. 414, $210,000.

Sleepy Hollow Rd., 3510, $940,000.

Willston Pl., 2903, No. 302, $225,000.

Beech Hollow Lane, 8635, $615,000.

Beverly Park Dr., 7307, $560,000.

Chancellor Way, 7643, $725,000.

Craig St., 5915, $525,000.

Demme Pl., 6352, $570,000.

Fern Leaf Ct., 8372, $445,000.

Glen Pointe Ct., 7552, $1.53 million.

Hibbling Ave., 6013, $565,000.

Kite Flyer Ct., 6828, $550,000.

Lemoyne Lane, 7710, $468,000.

Mulberry Bottom Lane, 7831, $715,000.

Orange Plank Rd., 7900, $560,000.

Pyracantha Ct., 8003, $820,000.

Royal Azalea Ct., 7716, $1.13 million.

Springfield Oaks Dr., 8538, $462,000.

Thomas Dr., 6117, $660,000.

Western Oak Dr., 8603, $541,000.

Audreys Ct. SE, 215, $1.89 million.

Carnegie Hall Ct., 8181, No. 107, $470,000.

Chestertown Dr., 2208, $1 million.

Edwin Lane NE, 308, $1.05 million.

Fallbrook Lane, 1809, $1.08 million.

Jarrett Valley Dr., 8801, $1.4 million.

Niblick Dr. SE, 508, $1.19 million.

Orchard St. NW, 541, $1.95 million.

Roesh Way, 2820, $715,000.

Villanova Dr., 2509, $930,000.

Virginia Center Blvd., 9480, No. 110, $389,950.

Willow Dr., 2702, $1.3 million.

Bright Meadows Lane, 8108, $925,000.

Alberta St., 6313, $765,000.

Cambridge Dr., 5809G, No. 665, $330,000.

Earthstar Ct., 6832, $430,000.

Forrester Blvd., 8505, $585,000.

Hollow Knoll Ct., 6057, $513,000.

Kings Charter Lane, 8229C, No. 91, $275,000.

Langport Dr., 8631, $630,000.

McConnell Lane, 6213, $1.32 million.

Painted Daisy Dr., 7806, $620,000.

Red Jacket Rd., 6701, $765,000.

Rosewall Ct., 9058, $550,000.

Sherborn Lane, 6133, $840,000.

Tiverton Dr., 7645, $421,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Cornell Rd., 3524, $900,000.

Fairfax Blvd., 9459, No. 103, $290,000.

Locust Lane, 4113, $70,000.

Oak Pl., 10602, $1.65 million.

Tedrich Blvd., 3803, $550,000.

Winston Pl., 3507, $945,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Gresham Pl., 105, $1.29 million.

Lincoln Ave., 1003, No. A, $1.6 million.

Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Angel Arch Terr., 42034, $730,000.

Byrne Meadow Sq., 24546, $391,000.

Cushendall Terr., 41921, $720,000.

Evergreen Mills Rd., 23283, $613,500.

Inspiration Terr., 41889, $375,000.

Nettle Mill Sq., 24655, $453,000.

Rosebay Terr., 24559, $500,000.

Suffolk Downs Ct., 41799, $870,000.

Terrazzo Terr., 42284, $380,000.

Arbor Ct., 20744, $850,000.

Brookmeade Ct., 4, $570,000.

Center Brook Sq., 20320, $650,000.

Drysdale Terr., 46620, No. 101, $353,000.

Halcyon Pl., 47410, $1.01 million.

Lynnhaven Sq., 46642, $560,000.

Millard Ct., 34, $470,000.

Oakdale Ct., 13, $617,000.

Riverbend Sq., 20417, No. 300, $340,000.

Sutherlin Pl., 20600, $560,000.

Water Mark Pl., 20285, $1.26 million.

Alexandras Grove Dr., 20054, $1.02 million.

Blacksmith Sq., 43472, $540,000.

Chamberlain Terr., 44475, No. 301, $450,000.

Clappertown Dr., 21349, $1.01 million.

Duryea Terr., 20955, $687,500.

Gala Cir., 44095, $560,000.

Hillary Way, 20595, $740,000.

Jarvis Sq., 21834, $435,900.

Lohengrin Ct., 20933, $1.05 million.

Middlebury St., 20371, $910,000.

Monmouth Terr., 21626, $615,000.

Old Grey Pl., 20431, $789,000.

Plainfield St., 20350, $830,000.

Rainsboro Dr., 20672, $855,000.

Tippecanoe Terr., 44114, $580,000.

Winola Terr., 20934, $835,000.

Adagio Terr., 23487, $707,000.

Bayard Terr., 21928, $640,000.

Blue Elder Terr., 22641, No. 201, $270,000.

Brooksbank Sq., 23018, $810,000.

Crested Quail Dr., 21972, $1.38 million.

Evening Breeze Ct., 42767, $925,000.

Forest Crest Ct., 42763, $1.36 million.

Lavallette Sq., 23044, $855,000.

Mantua Sq., 42557, $755,000.

Milltown Knoll Sq., 23275, No. 108, $400,000.

Ocean Cliff Sq., 22561, $677,000.

Rosalind St., 42510, $775,000.

Sugarview Dr., 21106, $690,000.

Blackthorn Sq., 23153, $430,000.

Fontwell Sq., 22985, $449,000.

Knight Terr., 46022, $520,000.

Mountain Pine Sq., 45796, $660,000.

Monticello Ct., 10865, $920,000.

Adams Dr. NE, 14, $245,000.

Bald Hill Rd., 42010, $420,000.

Cambria Terr. NE, 1179, $534,900.

Cavell Ct., 43245, $975,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 404, $247,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 203, $369,000.

Diamond Lake Dr., 19329, $436,000.

Ginkgo Terr. NE, 514, $460,000.

Huntmaster Terr. NE, 1126, No. 201, $270,000.

Legrace Terr. NE, 540, $585,000.

Mill Spring Ct., 18232, $750,000.

Northlake Overlook Terr., 43077, $726,000.

Sandpiper Pl., 18564, $1.45 million.

Smartts Lane NE, 829, $341,000.

Twintree Terr. NE, 502, $587,000.

Wild Dunes Sq., 43436, $840,000.

Breckinridge Sq. SE, 517, $511,000.

Connery Terr. SW, 188, $530,000.

Dry Mill Rd., 17350, $495,000.

Gateway Dr. SE, 662, No. 209, $250,000.

Haupt Sq. SE, 414, $685,000.

Max Ct. SE, 105, $779,000.

Petite Sirah Terr. SE, 206, $564,900.

Roy Ct. SE, 107, $852,000.

Shiloh Pl. SE, 309, $1.01 million.

Sunset View Terr. SE, 506, No. 402, $280,000.

Tanager Pl., 20524, $1.17 million.

Warren Glen Lane, 40278, $940,000.

Church St. S., 17, $430,500.

Joel Way, 6, $625,000.

Potterfield Dr., 38, $684,000.

Taylorstown Rd., 12353, $879,000.

Saint Louis Rd., 21020, $1.3 million.

Devon Wick Lane, 37179, $1.3 million.

Hillsboro Rd., 15453, $900,000.

Nixon Rd., 38299, $980,000.

Skyline Dr. E., 241, $886,300.

Greenwood Dr., 17062, $725,000.

Magic Mountain Dr., 17244, $610,000.

Ashbury Dr., 25342, $530,000.

Beach Pl., 25258, $705,000.

Earlsford Dr., 24916, $850,000.

Herring Creek Dr., 25396, $550,000.

Lancaster Woods Sq., 42244, $715,000.

McCoy Ct., 25955, $1.03 million.

Nations St., 42788, $452,000.

Puma Sq., 44130, $770,000.

Vanderview Pl., 26618, $970,000.

Beech Rd. E., 1916, $747,000.

Church Rd. W., 119, $530,000.

Essex Sq., 56, $295,000.

Greenthorn Ave. S., 1018, $525,000.

Holly Ave. E., 1205, $325,000.

Lincoln Ave. N., 112, $500,000.

Nettle Tree Rd. W., 803, $510,000.

Sterling Blvd. N., 224, $310,000.

Warwick Ct., 1013, $317,500.

Main St., 40148, $649,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Blackwell Rd., 7219, $510,000.

Cemetery Rd., 11679, $370,000.

Cobbler Mountain Rd., 3564, $425,000.

Crest Lane S., 11410, $410,000.

Duey Rd. N., 12039, $280,000.

Greenwich Rd., 8161, $265,000.

Highland Towne Lane, 520, $365,000.

John Marshall Hwy., 7348, $370,000.

Leeds Manor Rd., 5426, $1.3 million.

Lowpond Dr., 8775, $355,000.

McDonalds Lane, 12135, $395,000.

Mulberry Lane, 9249, $100,000.

Opal Rd., 7285, $355,000.

Redemption Way, 9328, $137,500.

Southcoate Village Dr., 10962, $515,000.

Stone Crest Dr., 9034, $953,200.

Tazewell St., 6423, $625,000.

Waterloo St., 149, $610,000.

Wildrose Lane, 7273, $906,000.

Winston Pl. W., 6261, $355,000.

Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Bathgate Way, 13003, $450,000.

Broadsword Dr., 9947, $729,000.

Craighill Dr., 9692, $505,000.

Diamond Hill Dr., 8738, $600,000.

Gartney Lane, 12710, $440,000.

Moat Crossing Pl., 8874, $515,000.

Ricketts Battery Dr., 11917, $750,000.

Tarvie Cir., 9588, $660,000.

Addison Lane, 15192, $920,000.

Alliance Lane, 2908, $390,000.

Austin Ct., 3104, $395,000.

Barnabas Trail, 15285, $393,000.

Berkshire Dr., 14380, $300,000.

Calexico Lane, 15215, $452,500.

Dale Blvd., 4507, $325,000.

Darbydale Ave., 14768, $480,000.

Dodson Dr., 14760, $445,000.

Emory Lane, 3516, $585,000.

Fallbrook Lane, 14046, $383,000.

Fledgling Cir., 3242, $669,000.

Gracelyn Ct., 5517, $717,000.

Gum Lane, 13915, $346,000.

Joanna Ct., 4691, $120,000.

Kingswell Dr., 12912, $367,000.

Lynwood Dr., 5016, $470,000.

Musket Ct., 13772, $435,000.

Palmcrest Ct., 6147, $490,000.

Prestige Dr., 14860, $460,000.

Roundtree Dr., 5675, $443,207.

Spriggs Meadow Dr., 5722, $812,500.

Tina Lane, 15385, $625,000.

Avenel Lane, 17689, $721,000.

Cherry Hill Rd., 2304, $280,000.

Herring Gull Lane, 17258, $570,000.

Pine Ct., 3520, $350,000.

Red Cedar Rd., 18063, $625,000.

River Birch Rd., 2273, $701,000.

Sedgewick Pl., 2500, $315,000.

Telescope Lane, 16500, $525,000.

Wilson St., 17330, $300,000.

Anchor Mill Pl., 15021, $878,000.

Cannondale Way, 14034, $385,000.

Crabtree Way, 13871, $675,000.

Kylewood Way, 14501, $340,000.

Loftridge Lane, 17049, $665,500.

Maidenhair Dr., 12124, $600,000.

Rainy Day Way, 12201, $731,700.

Screech Owl Ct., 8878, $595,000.

Sugar Magnolia Loop, 7366, $1.06 million.

Tillinghast Lane, 8185, $910,000.

Village Stream Pl., 6893, $475,000.

Woodridge Dr., 7810, $650,000.

Armour Ct., 5201, $625,000.

Bleight Dr., 6700, $525,000.

Currie Farm Dr., 7087, $1.36 million.

Greenville Dr., 4029, $750,000.

La Jolla Ct., 15147, $800,000.

Pinchot Lane, 6737, $630,000.

Solheim Cup Dr., 5666, $705,000.

Wallasey Ct., 6532, $720,000.

Alan Ct., 9842, $484,000.

Bowmans Folly Dr., 15256, $758,000.

Caledonia Meadow Dr., 10717, $500,000.

Classic Oaks Ct., 13424, $890,000.

Cove Point Dr., 7821, $587,000.

Eclipse Dr., 15129, $625,000.

Greenview Lane, 9803, $452,000.

Heron Ridge Ct., 10649, $770,000.

Meadow Ct., 7877, $305,000.

Molair Rd., 11809, $660,000.

Purcell Rd., 12525, $650,000.

Remington Rd., 7561, $333,000.

Silent Wolf Dr., 12353, $705,000.

Steeplechase Run Lane, 10406, $60,000.

Stonington Lane, 10521, $290,000.

Trinity Pond Lane, 13864, $1.15 million.

Winfield Loop, 10654, $355,000.

Cello Way, 8145, $515,000.

Newood Dr., 11089, $695,000.

Riding Meadow Way, 7446, $415,000.

Somerset Lane, 7653, $330,000.

Wooldridge Dr., 11047, $417,000.

Avon Dr., 4222, $560,000.

Edgewood Dr., 15765, $553,000.

Groveside Ct., 15403, $500,000.

Mill Spring Dr., 15097, $400,000.

Ridgecrest Dr., 15517, $636,000.

Taconic Cir., 16142, $375,000.

Van Buren Rd., 17410, $425,000.

Carriage Ford Rd., 13600, $901,000.

Grigsby Rd., 7246, $672,000.

Owls Nest Rd., 15071, $1.03 million.

Vint Hill Rd., 14481, $850,000.

Amidon Ave., 18519, $450,000.

Corby St., 18528, $250,000.

Lions Field Rd., 3614, $360,000.

Angelfish Way, 619, $680,390.

Arkansas St., 14789, $395,000.

Ashmont Ct., 12286, No. 2-304, $265,000.

Barcelona Ct., 15797, $461,600.

Belmont Bay Dr., 500, No. 312, $558,000.

Bethel Church Dr., 3261, $535,000.

Cedar Cove Way, 1820, No. 101, $324,250.

Chopawamsic Ct., 15479, $411,000.

Colchester Ferry Pl., 13308, $525,000.

Cotton Tail Ct., 15809, $535,000.

Cronin Dr., 1274, $430,000.

Davis Ford Rd., 5131, $812,000.

Eagle Ridge Dr., 3161, $660,000.

Efty Ct., 1804, $820,000.

Fox Ridge Ct., 2532, $241,600.

Gordon Blvd., 12705, No. 37, $225,000.

Grand Masters Way, 4701, $900,000.

Greendale Dr., 13972, $450,000.

Herons Run Lane, 955, $545,000.

Hylton Ave., 1829, $360,000.

Kramer Estate Dr., 16515, $625,000.

Lashmere Ct., 13001, $680,000.

Lighthouse Lane, 12737, $398,000.

Longview Dr. W., 2300, $311,000.

Madeira Ct., 2898, $260,000.

Maple Ridge Dr., 2792, $650,000.

Mayflower Dr., 2066, $300,000.

Milbank Rd., 1411, $425,000.

Montpelier Ct., 13015, $620,000.

Oak Tree Lane, 2559, $440,000.

Orchard Dr., 13401, $430,000.

Pine Lane, 14535, $421,250.

Potomac Branch Dr., 14750, $447,000.

Rail, 1318, No. DR, $443,090.

Rock Ridge Lane, 13117, $400,000.

Sea View Ave., 1102, $549,000.

Soffit Pl., 3517, $510,700.

Steerage Cir., 16510, $517,000.

Tumbling Brook Lane, 12856, $435,500.

Wentwood Lane, 15238, $352,000.

Winding Loop, 14820, $435,000.

Manassas

These were among homes sold in the City of Manassas.

Bayberry Ave., 9284, $488,000.

Bragg Lane, 9814, $301,200.

Buckeye Ct., 8485, $310,000.

Caspian Way, 9320, No. 302, $250,000.

Davis Pl., 10495, $535,000.

Fort Dr., 8907, $535,000.

George St., 9255, $281,000.

Hopkins Loop, 9861, $548,000.

Longstreet Dr., 9025, $340,000.

New Britain Cir., 9024, $355,000.

Ratcliffe Trail, 10312, $390,000.

Sugarwood Lane, 8805, $280,000.

Waterford Dr., 9318, $550,000.

Manassas Park

These were among homes sold in the City of Manassas Park.

Cynthia St., 9229, $600,000.

Holmes Pl., 9724, No. 405, $290,000.

Nancy St., 9301, $645,800.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Andrew Chapel Rd., 142, $600,000.

Aspen Hill Dr., 55, $270,100.

Ballantrae Ct., 29, $510,000.

Barnwell Dr., 305, $450,250.

Battery Point Dr., 4, $510,000.

Ben Neuis Pl., 602, $340,000.

Bluefield Lane, 1, $385,000.

Boundary Dr., 27, $372,500.

Bristol Ct., 49, $215,000.

Burley St., 160, No. 201, $317,000.

Campbell Ct., 3, $375,000.

Cathedral Lane, 23, $490,000.

Cherry Laurel Dr., 11, $380,000.

Clint Lane, 511, $295,000.

Country Manor Dr., 59, $515,000.

Custis Cir., 20, $345,000.

Deacon Rd., 305, $261,000.

Dorothy Lane, 56, $459,000.

Estates Dr., 81, $718,000.

Ferry Rd., 75, $334,900.

Fountain Dr., 27, $655,000.

Glenwood Ave., 102, $380,000.

Harborton Lane, 40, $327,500.

Heritage Rd., 39, $310,000.

Hillcrest Dr., 58, $395,000.

Hulls Chapel Rd., 327, $605,000.

Joshua Rd., 52, $300,000.

Lapis Dr., 24, $451,000.

Linden Dr., 1, $375,000.

Madison Ct., 815, $265,000.

Midway Rd., 112, $475,000.

Northridge Dr., 1413, $320,000.

Oaklawn Rd., 112, $425,000.

Park Cove Dr., 202, $390,000.

Pear Blossom Rd., 313, $625,000.

Plumosa Dr., 19, $385,000.

Quinton Lane, 36, $400,000.

Ridge Rd., 20, $470,000.

River Crest Way, 715, $349,500.

Royal Crescent Way, 41, $550,000.

Saint Randalls Ct., 7, $635,000.

Sedgwick Ct., 807, $330,000.

Shields Rd., 218, $477,000.

Southern View Dr., 230, $765,000.

Stony Hill Rd., 451, $495,000.

Tall Oaks Ct., 16, $300,000.

Valdosta Dr., 100, $410,000.

Via De Rosa Dr., 323, $349,800.

Waters Landing, 106, $451,000.

Westview Dr., 1205, $410,000.

Whitsons Run, 239, $400,000.

Windsor Ridge Ct., 300, $250,000.

Wythe Ct., 1118, $260,075.

