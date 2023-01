Virginia home sales

Comment on this story Comment Gift Article Share

Alexandria These sales data recorded by the Alexandria Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com. Fast, informative and written just for locals. Get The 7 DMV newsletter in your inbox every weekday morning. ArrowRight Aspen St., 216, $735,000. Barbour Dr., 5020, No. B, $671,000. Beverley Dr., 916, $1.72 million. Cameron Station Blvd., 185, $925,000.

Canterbury Sq., 13, No. 101, $215,000.

Donovan Dr., 5054, No. 102, $525,000.

Duke St., 4600, No. 811, $195,000.

Eisenhower Ave., 4850, No. 116, $365,000.

Forrest St., 4, $840,000.

Gary Ave., 5511, $545,000.

South Gordon St., 101, $556,500.

Gunston Rd., 3652, $445,000.

Helmuth Lane, 324, $1.1 million.

King Henry Ct., 107, $785,000.

King St., 3712, $440,000.

Lawton Way, 4656, $320,000.

Madison St., 400, No. 1209, $780,000.

Main Line Blvd., 2014, $1.5 million.

Advertisement

Martha Custis Dr., 3508, $315,000.

Michigan Ct., 1104, $761,000.

Mount Vernon Ave., 327, $500,000.

Oronoco St., 1311, $785,000.

Potomac Greens Dr., 1732, $1.15 million.

Preston Rd., 1808, $345,000.

Prince St., 1405, $915,000.

Quaker Hill Dr., 1251, $776,000.

Quantrell Ave., 5925, No. 102, $223,500.

Roberts Lane, 130, No. 101, $415,000.

Russell Rd., 1219, $1.16 million.

Stevenson Ave., 6300, No. 205, $199,500.

Stevenson Ave., 6301, No. 304, $225,000.

Strand St., 310, No. 201, $1.7 million.

Tennessee Ave., 406, $1.45 million.

Valley Dr., 1002, $311,181.

Viewpoint Rd., 2953, $930,000.

Wolfe St., 214, $1.62 million.

Wyndham Cir., 3305, No. 254, $235,000.

Wyndham Cir., 3309, No. 1172, $375,000.

Yoakum Pkwy., 205, No. 318, $235,000.

Yoakum Pkwy., 307, No. 223, $324,900.

Yoakum Pkwy., 309, No. 605, $140,000.

Arlington

These sales data recorded by the Arlington County Department of Real Estate Assessments were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Advertisement

Aberdeen St. S., 23, $860,000.

Arlington Mill Dr. S., 700, No. 15303, $237,000.

Brandywine St. N., 2135, $655,000.

Carlin Springs Rd. N., 5340, $800,000.

Cleveland St. N., 411, $906,000.

Columbia Pike, 4079, $730,000.

Daniel St. N., 1930, $1.01 million.

Dickerson St. N., 3351, $2.02 million.

Edgewood St. S., 1401, No. 480, $361,750.

Fairfax Dr., 2522, No. 2DIII, $700,000.

Fairfax Dr., 6990, $631,000.

Four Mile Run Dr. S., 4149, No. 403, $514,000.

Garfield St. N., 1021, No. 630, $574,000.

Garfield St. N., 1201, No. 302, $505,025.

George Mason Dr. S., 1515, No. 20, $183,000.

Glebe Rd. N., 851, No. 1003, $450,000.

Harrison St. N., 633, $1.22 million.

Harvard St. N., 1718, $1.6 million.

Kensington St. N., 3212, $985,000.

Lancaster St. N., 1409, $1.08 million.

Langston Blvd., 2100, No. 113, $512,000.

Advertisement

Langston Blvd., 3800, No. 307, $645,000.

Lorcom Lane, 4390, No. 812, $284,900.

Monroe St. N., 524, $1.28 million.

Oakland St. N., 201, $1.5 million.

Park Dr. S., 42, $1.02 million.

Patrick Henry Dr., 1543, $300,000.

Pollard St. N., 880, No. 501, $585,000.

Quincy St. N., 888, No. 1007, $430,000.

Randolph St. N., 1805, $1.04 million.

Round Hill Rd., 4106, $1.5 million.

Stuart St. N., 1050, No. 113, $614,500.

Taylor St. N., 900, No. 2011, $90,000.

Upton Ct. N., 309, $1.15 million.

Wayne St. N., 1276, No. 1024, $485,000.

Wilson Blvd., 3409, No. 703, $475,000.

First St. N., 5870, $1.56 million.

Fifth St. N., 5924, $1.2 million.

Sixth St. N., 5707, $1.35 million.

Eighth St. S., 3619, $1.55 million.

Ninth Rd. S., 3911, $565,000.

12th Pl. N., 6347, $965,000.

14th St. N., 4618, $920,000.

20th Pl. N., 4816, $780,000.

22nd Rd. N., 6204, $1.03 million.

Advertisement

26th St. N., 5600, $1.18 million.

27th St. N., 5210, $1.47 million.

Arlington Ridge Rd. S., 1101, No. 901, $461,000.

Army Navy Dr., 1727, $1.16 million.

Fort Scott Dr., 2700, $1.73 million.

23rd St. S., 1023, $1.3 million.

Colonial Terr. N., 1546, $1.35 million.

Nash St. N., 1200, No. 514, $650,000.

Oak St. N., 1600, No. 812, $700,000.

Ode St. N., 1311, No. 635, $245,000.

12th St. N., 1402, No. S-204, $356,500.

Abingdon St. S., 3080, No. B2, $329,500.

Arlington Mill Dr. S., 2602D, No. 4, $460,000.

Buchanan St. S., 2922, No. C2, $450,000.

Kenwood St. S., 2446, $675,000.

Wakefield St. S., 3300, No. B, $477,050.

Woodley St. S., 2907-C, No. 3, $505,500.

36th St. S., 4416, No. B2, $575,000.

Fairfax County

These sales data recorded by the Fairfax County Department of Tax Administration were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com.

Advertisement

Dannys Lane, 3600, $1.29 million.

George Mason Dr. S., 3542, No. 25, $717,500.

Boulevard View, 6622, No. J, $199,900.

Golf Course Sq., 6328, $1.01 million.

Rollins Dr., 1700, $800,000.

Alexander Ave., 6070, $605,000.

Benfield Dr., 5901, $1.03 million.

Brocketts Crossing, 6324, $1.12 million.

Curtier Dr., 6024, No. F, $390,000.

Dogue Forest Ct., 7203, $930,000.

Elk Park Ct., 6633, $480,000.

Fleetside Ct., 6409, $565,000.

Franconia Rd., 5603, No. 19, $200,000.

Glenwood Mews Dr., 5610, $660,800.

Greenleigh Lane, 6606, $535,000.

Heatherwood Dr., 6074, $587,100.

Hillary Ct., 6337, $465,000.

Kelsey Point Cir., 6610, $678,000.

Langton Dr., 5918, $600,000.

Manchester Park Cir., 6194, $790,000.

Pratt St., 5917, $340,000.

Ridley Ct., 5310, $652,250.

Sage Dr., 6200, $710,000.

Advertisement

Sullivan Cir., 7735, $603,000.

The Parkway, 6423, $545,000.

Walhaven Dr., 6021, $670,000.

Wiley Creek Way, 7712, $639,000.

Yadkin Ct., 6573, $475,000.

Antiopi St., 7815, $1.8 million.

Briarwood Ct. N., 4415, No. 47, $190,000.

Columbia Pike, 6805, $750,000.

Falling Creek Ct., 8924, $757,500.

Greenberry Lane, 4313, $575,000.

Inverton Rd., 7908, No. 204, $299,500.

King Arthur Rd., 3524, $879,000.

Little River Run Dr., 4529, $600,000.

Murray Lane, 7216, $692,000.

Queen Elizabeth Blvd., 8715, $925,000.

Robey Ave., 8307, $1.05 million.

Tarheel Way, 4932, $975,000.

Woodburn Rd., 3378, No. T2, $189,000.

Courtland Dr., 3450, $690,000.

Garland Dr., 3325, $850,000.

Madison Overlook Ct., 6010, $630,000.

Powell Lane, 3800, No. 717, $244,000.

Seminary Rd., 5501, No. 903S, $265,000.

Advertisement

Apple Wood Lane, 5814, $555,500.

Burning Branch Rd., 9538, $705,000.

Capella Ave., 6309, $666,000.

Cloverdale Ct., 9467, $500,000.

Cove Landing Rd., 5912, No. 201, $258,000.

First Landing Way, 5889, No. 166, $420,000.

Heron Pond Terr., 10222, $540,000.

Lighthouse Lane, 5419, $550,000.

Natick Rd., 9839, $881,200.

Queens Wood Dr., 5078, $785,000.

Shingle Oak Ct., 10729, $865,000.

Summer Oak Way, 5622, $435,000.

Tibbitt Lane, 5052, $375,000.

Ampstead Ct., 14948, $465,000.

Battalion St., 6244, $565,000.

Bentley Sq., 14701, $460,000.

Carlbern Dr., 14917, $533,900.

Cottingham Lane, 6808, $455,000.

Destin Ct., 6905, $535,500.

Ellicott Dr., 5287, $860,000.

Gladewright Dr., 5394, $701,400.

Golden Oak Rd., 14502, $269,900.

Granville Lane, 14565, $440,000.

Havener House Way, 5917, $420,000.

Hoskins Hollow Cir., 6124-C, $380,000.

Advertisement

Little Rocky Mountain Ct., 14318, $385,000.

Olddale Rd., 15012, $595,000.

Pebblebrook Dr., 15574, $1.07 million.

Ridge Water Ct., 6883, $550,000.

Rosy Lane, 14304, No. 13, $275,000.

Salisbury Plain Ct., 14422, $425,000.

Silo Valley View, 14326, $567,000.

Stream Pond Dr., 14722, $582,500.

Wild Brook Ct., 5923, $485,000.

Woods Run Ct., 13919, $520,000.

Beech Down Dr., 3618, $917,000.

Charger Pl., 4643, No. 801, $634,950.

General Stevens Ct., 15114, $700,000.

Melville Lane, 13585, $990,000.

Stone Pine Ct., 4507, $780,600.

Canada Goose Ct., 13554, $510,000.

Dalemar Dr., 7002, $1.7 million.

Orchard Hill Ct., 5886, $330,000.

Union Mill Rd., 7005, $620,000.

Annhurst St., 9220, $731,000.

Arniel Pl., 4510, $1.45 million.

Billingham St., 4523, $730,000.

Brentwood Farm Dr., 5221, $725,000.

Buckhorn Ridge, 4635, $660,000.

Cornwall Ct., 4054, $650,000.

District Ave., 3004, $910,000.

Eastwick Ct., 4427B, No. 503B, $500,000.

Fair Crest Ct., 12620, No. 146, $405,000.

Field Lark Ct., 12342, $600,000.

Forest Hill Dr., 4504, $1.25 million.

Fountainside Lane, 4140, No. 102, $376,000.

Gainsborough Dr., 4767, $576,000.

Golf Tee Ct., 3903, No. 302, $397,000.

Grays Pointe Rd., 12926, No. A, $315,000.

Hackney Coach Lane, 4365, No. 161, $432,000.

Hearthside Lane, 13118, $640,000.

Hunt Rd., 4129, $650,000.

Kings Crown Ct., 9739, No. 102, $265,000.

Lake Normandy Lane, 12608, $1.26 million.

Limoges Dr., 9812, $656,000.

Lynn Regis Ct., 3804, $680,000.

Maury Rd., 9622, $1.25 million.

Mission Square Dr., 3034, $650,000.

Patriot Park Ct., 4365, $779,000.

Point Pleasant Dr., 13112, $680,000.

Prosperity Ave., 2665, No. 129, $320,000.

Ridgeline Rd., 11355, $825,500.

Saintsbury Plaza, 2907, No. 302, $440,000.

Silent Valley Dr., 3049, $550,000.

Sprague Ave., 9500, No. 505, $665,490.

Tallow Tree Pl., 3945, $625,000.

Vaden Dr., 2960, No. 13, $698,000.

Willowmeade Dr., 5018, $1 million.

Brimstone Lane, 6906, $905,000.

Flora Lee Dr., 11122, $1.16 million.

Oakington Dr., 9612, $930,000.

Woodland Hills Lane, 7920, $1.55 million.

Brad St., 7318, $650,000.

Cofer Rd., 3213, $808,500.

George Mason Rd. W., 2808, $1.28 million.

Le Havre Pl., 8000, No. 2111, $200,000.

Mendota Ave., 7309, $560,000.

Nicosh Circle Lane, 8057, No. 57, $569,000.

Roundtree Estates Ct., 3352, $1.01 million.

Slade Run Dr., 3333, $847,000.

Willow Point Dr., 7791, $374,900.

Chadlington Rd., 2349, $1.32 million.

Griffith Rd., 1829, $1.57 million.

Kirby Ct., 6629, $975,000.

Orland St., 6503, $1.19 million.

Rosecroft Pl., 6613, $802,000.

Trevino Lane, 2790, $600,000.

Collingwood Ct., 8206, $1.35 million.

Darton Dr., 920, $646,500.

Highgate Rd., 8605, $760,000.

Lakeshire Dr., 2219, $1.38 million.

Stacey Rd., 8228, $925,000.

Beach Mill Rd., 9493, $1.36 million.

Elmview Pl., 11101, $1.35 million.

High Hill Ct., 10128, $2.35 million.

Kentland Dr., 703, $1 million.

Plantation Dr., 11720, $2.35 million.

White Chimney Lane, 9102, $1.26 million.

Alton Sq., 12913, No. 301, $240,000.

Anthem Ave., 135, $681,000.

Bal Harbor Ct., 1515, $694,000.

Bond St., 1269, $475,000.

Cypress Tree Pl., 1103, $450,000.

Fantasia Dr., 12813, $635,000.

Fortnightly Blvd., 119, $667,500.

Frog Hollow Ct., 13123, $950,000.

Huston Pl., 2208, $330,000.

Madden Ct., 3048, $512,550.

Maverick Lane, 13513, $1.3 million.

New Parkland Dr., 13124, $900,000.

Pelmira Ridge Ct., 13122, $695,000.

Rowles Pl., 13309, $410,000.

Stuart Ridge Dr., 12023, $620,000.

Terra Cotta Cir., 2538, $635,000.

Velocity Rd., 2745, No. 33, $599,150.

Arlington Terr., 2123, $275,000.

Elmwood Dr., 3304, $630,000.

Huntington Ave., 2059, No. 510, $170,000.

Huntington Station Ct., 2362, $718,000.

Midtown Ave., 2451, No. 616, $424,500.

Mount Eagle Dr., 5902, No. 1612, $330,000.

Norton Rd., 5728, $802,500.

Arundel Ave., 3307, $585,000.

Candlewood Dr., 8024, $795,000.

Coxton Ct., 7528L, No. 107, $340,000.

Fordson Rd., 7500, $550,000.

Harrison Lane, 6733, $530,000.

Lantern Pl., 4529, $678,000.

Richmond Hwy., 6431, No. 104, $175,000.

Stoneybrooke Lane, 6910, $640,000.

Westfield Ct., 7124, $382,000.

Birds View Lane, 5310, No. 6, $487,000.

Chieftain Cir., 5311, $625,000.

Eighth Cir., 6354, $226,000.

Independence Cir., 5732, $459,000.

Major St., 6512, $611,000.

Tartan Vista Dr., 6537, $610,000.

Buckland Pl., 7618, $745,000.

Fallswood Way, 7627, $360,000.

Kenosha Ct., 8615, $340,000.

Lee Masey Dr., 9206, $740,000.

Pohick Rd., 7448, $450,000.

Telegraph Crossing Ct., 8812, $925,000.

Alicent Pl., 7024, $825,000.

Bridle Path Lane, 7718, $1.25 million.

Carper St., 1107, $1.15 million.

Cross St., 6345, $1.28 million.

Eaton Dr., 1023, $2.8 million.

Forest Lane, 1721, $243,000.

Greensboro Dr., 8350, No. 116, $345,000.

Greensboro Dr., 8380, No. 912, $615,000.

Langley Ridge Rd., 7853, $5.55 million.

Lincoln Way, 1504, No. 115, $344,500.

Lincoln Way, 1539, No. 102B, $342,000.

Melbourne Dr., 1727, $2.62 million.

Moss Wood Lane, 5902, $2.09 million.

Old Meadow Rd., 1800, No. 702, $485,000.

Perlich St., 1649, $2.16 million.

Rockingham St., 2034, $3.2 million.

Tucker Ave., 6633, $1.01 million.

Wilson Lane, 1916, No. 204, $325,000.

Battersea Lane, 3204, $775,000.

Drews Ct., 3625, $950,000.

Fielding St., 4210, $266,000.

Hallie Rose Pl., 8502, $550,000.

Laurel Rd., 4013, $1.45 million.

Maybrook Pl., 9308, $699,000.

Oaklake Ct., 8103, $465,000.

Ramsgate Terr., 3419, $715,000.

Roxbury Dr., 8209, $465,000.

Shannons Green Way, 3787, $500,000.

Warburton Ct., 9387, $1.2 million.

Donnelly Ct., 5426, $650,000.

Gresham St., 7604, $765,000.

Jervis St., 7414, $650,000.

Triad Way, 7105, $770,000.

Baltusrol Ct., 10204, $705,000.

Capperton Dr., 9934, $520,000.

Jermantown Rd., 2817, No. 302, $290,000.

Oakton Terrace Rd., 10056, $331,100.

Summit Square Dr., 3176, No. 4-A4, $275,000.

Abercorn Ct., 11865, $540,000.

Bandit Loop, 1632, $960,000.

Breton Ct., 11802, No. 11B, $263,000.

Canter Lane, 12024, $915,000.

Copenhagen Ct., 12392, $875,000.

Easterly Rd., 1875, $1 million.

Fawn Ridge Lane, 11924, $1.11 million.

Glade Dr., 11120, $835,000.

Hitchcock Ct., 12711, $900,000.

Kinsley Pl., 12072, $1.11 million.

New Dominion Pkwy., 12025, No. 208, $432,000.

Old Bayberry Lane, 11708, $850,000.

Park Garden Lane, 1456, $655,000.

Royal Fern Ct., 2052, No. 23, $349,500.

Sagewood Lane, 1951, No. 503, $158,000.

Springwood Dr., 2214, No. T4, $332,500.

Sunset Hills Rd., 11800, No. 812, $334,900.

Twisted Oak Dr., 1518, $565,000.

Wainwright Dr., 1776, $520,000.

Fallswood Glen Ct., 3003, $788,000.

Patrick Henry Dr., 3216, $810,000.

Waterway Dr., 6509, $1.75 million.

Ballyshannon Ct., 7501, $846,000.

Bethelen Woods Lane, 8008, $500,000.

Canyon Oak Dr., 8463, $520,000.

Constantine Ave., 7120, $575,000.

Daum Ct., 9005, $650,000.

Fern Leaf Ct., 8364, $375,000.

Giltinan Ct., 9063, $550,000.

Hallmark Pl., 7405, $610,000.

Journey Lane, 7902, $785,000.

Lazy Creek Ct., 8480, $407,500.

Oldham Leeds Way, 7343, $652,000.

Paloma Lane, 9218, $730,000.

Royal Azalea Ct., 7703, $1.15 million.

Tangier Dr., 7787, $703,000.

Wayles St., 6208, $825,000.

Ashgrove House Lane, 8830, No. 102, $515,000.

Brightlea Dr., 9914, $775,000.

Broadstone Pl., 1491, $605,000.

Cedar Crossing Lane, 2745, $790,000.

Creek Crossing Rd., 1800, $1.38 million.

Fairway Dr. NE, 921, $1.21 million.

Horseback Trail, 1837, $342,500.

Merry Oaks Ct., 8041, $835,000.

Oakvale Ct. NW, 2401, $1.14 million.

Orchard St. NW, 418, $1.48 million.

Rosewood Hill Dr., 1428, $1.18 million.

Trevor Pl., 8008, $750,000.

Valera Ct., 2972, $600,000.

Waterford Ct., 2938, $687,000.

Woodland Ct. NW, 522, $800,000.

Walters Glen Way, 2603, $1.33 million.

Burlington Pl., 6612, $495,000.

Darlington St., 8328, No. 466, $375,000.

Forrester Blvd., 8425, $500,000.

Hollow Hill Lane, 6074, $535,000.

Langbrook Rd., 8124, $725,000.

Marcy Ave., 8211, $86,000.

Millwood Cir., 6301, $693,500.

Queenston St., 5926, $650,000.

Shamrock Ct., 8912, $540,000.

Sydenstricker Rd., 6902, $620,000.

Fairfax City

These sales data were recorded by the City of Fairfax Real Estate Assessment Office.

Carolyn Ave., 3804, $640,000.

Jean St., 3529, $545,000.

Norton Pl., 3986, $700,000.

Springmann Dr., 10620, $825,000.

Wilcoxson Dr., 3961, $525,000.

Falls Church

Among homes sold in Falls Church.

Lincoln Ave., 701, $1.82 million.

West St. N., 402, $1.11 million.

Loudoun County

These sales data recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Amherst Forest Terr., 24473, $555,000.

Clock Tower Sq., 24651, $668,000.

Emerson Oaks Dr., 25532, $1.05 million.

Hazel Pl., 40623, $1.21 million.

Mineral Springs Cir., 25030, $860,000.

Purebred Ct., 25746, $1.17 million.

Stonecutter St., 41764, $1.05 million.

Terrazzo Terr., 42267, $417,500.

Woolly Mammoth Terr., 24660, No. 305, $435,000.

Broad Run Dr., 20025, $550,000.

Center Brook Sq., 20285, $771,000.

Garrett Pl., 47078, $985,000.

Kingschase Ct., 46583, $880,200.

Middle Bluff Pl., 47180, $1.1 million.

Peyton Rd., 127, $685,000.

Riptide Sq., 20673, $655,000.

Straham Way, 20505, $954,900.

Water Mark Pl., 20273, $1.49 million.

Youngs Cliff Rd., 20270, $530,000.

Aztec Ct., 20215, $918,000.

Casablanca Dr., 20611, $585,000.

Chokeberry Sq., 43257, $520,000.

Crescent Pointe Pl., 20687, $825,000.

Forest Highlands Ct., 21019, $1.05 million.

Greenwich Sq., 43532, $560,000.

Huntland Ct., 20951, $890,000.

Kiawah Island Dr., 20283, $1.3 million.

Lindsay Marie Dr., 43224, $975,000.

Michener Dr., 43786, $1.05 million.

Millstead Dr., 20254, $1.01 million.

Ocean Forest Ct., 20332, $1.25 million.

Pioneer Ridge Terr., 20916, $520,000.

Railstop Terr., 43314, $490,000.

Smokehouse Ct., 21270, $930,000.

Tippecanoe Terr., 44100, $550,250.

Winding Brook Sq., 21136, $502,000.

Railroad St.,

Bankbarn Terr., 21571, $650,000.

Blue Elder Terr., 22607, No. 101, $290,000.

Boca Field Terr., 23540, $890,000.

Cottonwillow Sq., 23049, $820,000.

Epperson Sq., 23512, $770,000.

Fling Ct., 43133, $1.03 million.

Great Heron Sq., 42440, $670,000.

Kleinsmith Way, 23159, $970,000.

MacAuley Pl., 42763, $950,000.

Milltown Knoll Sq., 23245, No. 102, $464,000.

Oak Park Sq., 42651, $735,500.

Philanthropic Dr., 22393, $1 million.

Rosalind St., 42410, $465,000.

Stuarts Glen Terr., 43047, No. 114, $490,000.

Tradewind Dr., 23281, $805,000.

Windsor Locks Sq., 22597, $825,000.

Dominick Terr., 45813, $681,000.

Iron Oak Terr., 45992, $540,000.

Mornington Cresent Terr., 21780, $565,000.

Winding Branch Terr., 45722, $505,000.

Saint Paul St. S., 103, $506,000.

Artaine Ct. NE, 2005, $975,000.

Buccaneer Terr., 18301, $861,000.

Canoe Landing Ct., 18934, $1.7 million.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 303, $325,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 721, $435,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 1116, $320,000.

Ginkgo Terr. NE, 508, $525,000.

Huntmaster Terr. NE, 1125, No. 202, $235,000.

Lake View Way NW, 331, $850,000.

Mill House Sq., 18168, $705,000.

Northlake Overlook Terr., 43053, $790,000.

Saddlebrook Pl., 42131, $1.2 million.

Silverwood Terr., 18846, $590,000.

Tuliptree Sq. NE, 543, $485,000.

Washington St. NE, 120-7, No. 12, $142,000.

Basque Ct., 40041, $1.8 million.

Clubhouse Dr. SW, 125B, No. 10, $235,000.

Crestwood St. SW, 513, $215,000.

Fort Evans Rd. SE, 128, No. F, $325,000.

Greenhow Ct. SE, 203, $1.3 million.

Madeira Terr. SE, 1110, $610,000.

Periwinkle Way SW, 1205, $750,000.

Rockbridge Dr. SE, 566, $445,000.

Sherry Ann Ct. SE, 507, $890,000.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 106, $355,000.

Tammy Terr. SE, 641, $481,000.

Berlin Tpk., 11811, $621,000.

Harpers Mill Way, 20, $420,000.

Park Pl., 36, $260,000.

Rodeffer Rd., 39174, $640,000.

Peterson Ct., 35354, $450,000.

Castle Ct., 17255, $725,000.

Harpers Ferry Rd., 11922, $420,000.

Main St. W., 36448, $700,000.

Silcott Springs Rd., 18930, $849,000.

Glencoe Ct., 35568, $1.25 million.

Loudoun St. E., 21, $497,000.

Woodgrove Rd., 16560, $1.02 million.

Beach Pl., 25171, $1.12 million.

Lake Mist Sq., 25300, No. 202, $355,000.

Madturkey Run Pl., 42494, $1.38 million.

Mountcastle Dr., 43471, $1.23 million.

Pine Forest Dr., 42608, $555,000.

Talent St., 25273, $1.03 million.

Valiant Dr., 43216, $1.3 million.

Beacon Dr., 215, $542,500.

Carolina Ct., 1, $310,000.

Coventry Sq., 251, $295,000.

Holborn Ct., 960, $400,000.

Leesburg Ct. N., 2003, $536,000.

Marsden Ct., 1013, $365,500.

Sedgemoor Sq., 290, $297,000.

Trumpet Cir., 46838, $451,000.

Main St., 40135, $350,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

America Way, 6574, $467,500.

Blackwell Rd., 6657, $450,000.

Bolton Lane, 11131, $1.15 million.

Bunker Hill Rd., 7179, $325,000.

Club House Lane, 6696, No. 101, $339,000.

Covingtons Corner Rd., 7161, $345,000.

Finchingfield Rd., 6008, $985,000.

Grays Mill Rd., 7285, $565,000.

Hancock St., 7624, $514,690.

Jefferson St., 208, $349,900.

Lee St., 6294, $750,000.

Lord Chancellor Lane, 10782, $528,000.

McDonalds Lane, 12057, $657,125.

Midland Rd., 4669, $539,900.

Movern Lane, 7619, $710,000.

Old Waterloo Rd., 8645, $1 million.

Preston Dr., 359, $670,000.

Snake Castle Rd., 14625, $420,000.

Starling Dr., 7309, $927,000.

Sutherland Ct., 3605, $615,000.

Waterdale Ct., 6427, $415,000.

Westmoreland Dr., 7272, $436,700.

Winners Cir., 335, $630,000.

Prince William County

These sales data recorded by the Prince William County Real Estate Assessments Office were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Arthur Graves Jr Ct., 12672, $799,900.

Big Springs Loop, 9144, $810,000.

Changing Leaf Terr., 8612, $450,000.

Denham Way, 13726, $415,000.

Frank Haskell Ct., 11872, $675,000.

Jade Lake Lane, 11939, $570,000.

Marr Lodge Lane, 13522, $735,000.

Ribbon Falls Loop, 9146, $587,500.

Selkirk Cir., 12503, $358,000.

Canter Lane, 12520, $815,000.

Aerial View Rd., 15895, $765,000.

Ashdale Ave., 14811, $470,000.

Barkwood Dr., 15059, $565,000.

Berkshire Dr., 14379, $375,000.

Buena Ct., 3104, $338,000.

Concord Dr., 15124, $315,000.

Darbydale Ave., 14724, $443,000.

Delano Dr., 14631, $525,000.

Eileen Ct., 4311, $250,000.

Evansdale Rd., 4629, $392,500.

Findley Rd., 3913, $385,000.

Freemont Pl., 3622, $330,000.

Guilford Lane, 4116, $421,500.

Hydrangea Ct., 13851, $725,000.

Kingston Rd., 4537, $247,000.

Lynbrook Ct., 13625, $395,000.

Madrona Lane, 14009, $528,694.

Moon Way, 3531, $445,000.

Orkin Lane, 13241, $515,000.

Portal Ct., 6210, $525,000.

Roundtree Dr., 5671, $455,000.

Singla Crossing Lane, 3618, $764,263.

Southgate Ct., 14369, $239,500.

Tarpon Lane, 4082, $510,000.

Windflower Ct., 4188, $618,400.

Capri Lane, 17050, No. 104, $205,000.

Gilder Way, 2925, $348,000.

Hemlock Bay Rd., 2117, $530,000.

McClellan Ct., 2323, $317,000.

Myrtlewood Dr., 3000, $650,000.

Possum Point Rd., 18205, $505,000.

Reservoir Loop, 16637, $511,000.

Sea Skiff Way, 17166, $695,000.

Stump St., 18030, $912,250.

Woods Overlook Dr., 17924, $531,275.

Affirmed Pl., 5915, $515,000.

Buglecall Pl., 6712, $620,000.

Clubhouse Rd., 14154, $855,000.

Hackamore Trail, 13631, $670,000.

Humbolt Bay Ct., 15208, $710,000.

Lippizan Pl., 8430, $685,000.

Madison Ridge Pl., 16020, $550,000.

Pageland Lane, 5505, $1.05 million.

Sauvage Lane, 7033, $500,000.

Sugar Magnolia Loop, 7363, $1.3 million.

Tenbrook Dr., 8245, $791,000.

Tysons Oaks Ct., 8066, $1.12 million.

Witton Cir., 6890, $525,000.

Amberfield Lane, 3422, $1.35 million.

Bartrams Forest Lane, 6643, $645,000.

Cheyenne Way, 14999, $328,500.

Currie Farm Dr., 7086, $327,001.

Gerber Daisy Lane, 6839, $667,275.

Kroll Lane, 15144, $905,000.

Lookout Rd., 2304, $595,000.

Petunia Terr., 6633, $679,286.

Petunia Terr., 6689, $725,991.

Saffron Springs Terr., 15889, $577,430.

Saffron Springs Terr., 15913, $636,674.

Smooth Stone Pl., 6019, $725,000.

Twin Branch Ct., 5980, $710,000.

Abbey Oaks Ct., 7826, $780,000.

Boutilier Lane, 10990, $431,150.

Brookview Ct., 7831, $210,000.

Cecil Rd., 11735, $380,000.

Counselor Rd., 8090, $385,000.

Duneiden Lane, 7638, $390,000.

Great Mere Ct., 7309, $1.1 million.

Heritage Crossing Ct., 8285, $405,000.

Honeysuckle Rd., 8245, $752,000.

Lacy Dr., 8111, No. 137, $302,000.

Mineral Springs Dr., 8429, $725,000.

Postern Ct., 10921, $270,000.

Rapidan Lane, 10436, $283,000.

Shamrock Rd., 6511, $350,000.

Staunton Cir., 7673, $400,000.

Stillbrooke Rd., 8059, $715,000.

Trinity Pond Lane, 13839, $1.06 million.

Wheeler Ridge Dr., 11100, $780,000.

Boundary Ave., 7417, $465,000.

Lake Dr., 7812, $663,000.

Silvermist Lane, 9385, $750,000.

Whitehall Dr., 7510, $330,000.

Avon Dr., 4204, $535,000.

Edgehill Dr., 15335, $627,000.

Golden Gate Way, 4319, $505,000.

Marshlake Lane, 4960, $370,000.

Renton Ct., 15681, $617,500.

Streamside Ct., 15233, $340,000.

Thistle Ct., 15697, $625,000.

Brenttown Ct., 12805, $550,000.

Greenwich Rd., 7636, $370,000.

Morla Lane, 11460, $860,000.

Vint Hill Rd., 13770, $101,931.

Agency Loop, 4156, $600,000.

Corby St., 18502, $242,000.

Kira Ct., 3267, $803,000.

Reaper Hill Ct., 18363, $379,370.

Sapling Way, 4064, $799,900.

Shire Meadow Lane, 3974, $456,510.

Woodland Dr., 18411, $555,500.

Allspice Ct., 12212, $428,000.

Angelfish Way, 627, $680,590.

Arabian Pl., 12277, $333,000.

Bald Eagle Lane, 15355, $581,000.

Belmont Bay Dr., 440, No. 417, $590,000.

Bertram St., 11554, $465,000.

Breezy Ridge Way, 13824, No. 101, $315,000.

Cass Brook Lane, 16963, $600,000.

Chinkapin Oak Lane, 2830, $350,000.

Colby Dr., 12702, $460,000.

Corinthia Ct., 11482, $335,000.

Cronin Dr., 1273, $405,000.

Dulcinea Pl., 12646, $360,000.

Effingham Ct., 12894, $428,000.

Forest Glen Rd., 13502, $490,000.

Getty Lane, 13508, $280,000.

Greendale Dr., 13868, $472,000.

Hackwood St., 14706, $292,000.

Heron Way, 1611, $700,000.

Hunterbrook Dr., 13078, $420,000.

Jedburg Lane, 12625, $475,000.

Lancashire Dr., 15207, $350,000.

Leith Ct., 12305, $745,000.

Macrina Ct., 12339, $545,000.

Maple Ridge Dr., 2786, $725,000.

Mason Creek Cir., 14730, $355,000.

Merganser Lane, 13025, $715,000.

Montega Dr., 4840, $757,050.

Oak Tree Lane, 2539, $435,000.

Omisol Rd., 2724, $784,700.

Postillion Terr., 15329, $360,500.

Radburn St., 16216, $720,000.

Roanoke St., 14014, $452,000.

Stargrass Ct., 2024, $400,000.

Trevor Lane, 4100, $1.22 million.

Winding Loop, 14736, $377,500.

Woods Cove Lane, 3112, $621,500.

Manassas

These were among homes sold in the City of Manassas.

Brackets Ford Cir., 10468, $535,000.

Buchanan Loop, 9824, $530,000.

Calypso Dr., 10209, $429,500.

Field Ct., 10071, $550,000.

Gaither St., 8291, $442,000.

Grant Ave., 9700, $260,000.

Kirby St., 8499, $585,000.

Nantucket Ct., 10272, $488,500.

Portner Ave., 8929, $226,500.

Springhouse Ct., 10144, $460,000.

Timberwood Ct., 9203, $475,000.

Manassas Park

These were among homes sold in the City of Manassas Park.

Corbett Cir., 9769, $492,000.

Hedgeford St., 9310, $520,000.

Moseby Ct., 319, $205,000.

Stafford County

These sales data recorded by the Stafford County Real Estate Division of the Commissioner’s Office were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

American Legion Rd., 1231, $155,000.

Aspen Hill Dr., 15, $355,000.

Basalt Dr., 94, $510,000.

Bellows Ave., 924, $80,000.

Blossom Wood Ct., 62, $570,000.

Bristol Ct., 29, $290,000.

Bunker Lane, 711, $410,000.

Cambridge St. W., 125, $260,000.

Cherry Hill Dr., 80, $830,000.

Cleremont Dr., 125, $460,000.

Cool Spring Rd., 94, $350,000.

Crossridge Ct., 102, $315,000.

Daventry Pl., 1, $465,000.

Dorchester Ct., 12, $632,500.

Estate Row, 81, $575,000.

Fairfax Cir., 3, $303,000.

Fern Oak Cir., 93, No. 200, $195,000.

Foundation Dr., 77, $649,900.

Geddy Way, 4, $390,000.

Herdmont Dr., 90, $1 million.

High Ridge Dr., 59, $775,000.

Hulls Chapel Rd., 175, $357,000.

Ingleside Dr., 219, $925,000.

Johnson Mill Ridge, 6, $725,000.

Lansberry Park Dr., 76, $615,000.

Madison Ave., 98, $350,000.

McCarty Rd., 245, $350,000.

Mews Ct., 309, $337,000.

Newbury Dr., 29, $580,000.

Onville Rd., 141, $225,000.

Pear Blossom Rd., 111, $745,000.

Piper Pl., 35, $675,000.

Portugal Dr., 1020, $440,000.

Quarry Rd., 32, $304,000.

Randolph Rd. N., 227, $317,500.

River Crest Way, 708, $350,000.

Royal Crescent Way, 22, $585,000.

Saint Randalls Ct., 3, $680,000.

Savannah Ct., 44, $500,000.

Shepherds Hook Way, 21, $495,000.

Sleepy Hollow Trail, 215, $540,000.

Stony Hill Rd., 395, $200,000.

Surry Lane, 303, $200,000.

Titanic Dr., 3245, $380,000.

Vesta Dr., 16, $345,000.

Washington Dr., 1205, $463,000.

Westbrook Lane, 6, $590,000.

Whitestone Dr., 27, $625,000.

Wind Ridge Dr., 204, $255,000.

Woodstream Blvd., 546, $400,000.

GiftOutline Gift Article