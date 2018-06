Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Amesfield Pl., 23724-NVR Inc. to Bhagat Devineni and Sri Swarna Chalasani, $856,673.

Arapahoe Basin Pl., 24751-Arcadia Communities Corp. to Michael J. and Lee Ann Fox, $658,570.

Black Cherry Terr., 41435-NVR Inc. to Jonathan Jaynes, $391,066.

Black Cherry Terr., 41435-NVR Inc. to Ronnel and Rowena Espino, $384,990.

Bostonian Pl., 41550-Shawnthea and Matthew D. Hartley to Mehmet and Sule Ibis, $665,000.

Cutgrass Terr., 25144-Suzanne M. Boren to Maria Quintanilla Zea, $181,300.

Eloquence Terr., 41817-Brent and Julie Speier to Denise Janelle Lewis, $460,000.

Foxtail Fields Dr., 40981-NVR Inc. to Matthew K. and Christine E. O’Neill, $903,569.

Haybine Lane, 41085-NVR Inc. to Raymond and Made Sani Moser, $717,531.

Hazel Pl., 40634-Arcadia Communities Corp. to Aysha Maqbool, $656,000.

Maplehurst Dr., 41056-Arcadia Communities Corp. to Sophie Kwong and Winnie K. Lieu, $637,375.

Owl Creek Dr., 25020-Peter D. and Alana K. Stoyas to Vincent and Raquel Spinoso, $655,000.

Quimby Oaks Pl., 24910-Christianne W. and Marc A. Luther to Nicholas J. and Dawn J. Mitchell, $825,000.

San Juan Terr., 42289-Ashleigh L. and Joseph A. Miller to Trenise D. Moore, $266,500.

Stone Pillar Dr., 24804-Steven Hersem to Mendsaikhan Shinejil, $575,000.

Sweetness Terr., 25383-Marshall and Debra Major to Andrei Marius Stoica, $395,000.

Waltham Cross Terr., 41641-Thomas Joseph Walter Marshall and Deanna Christine Marshall to Olga Y. Ruzina and Timothy M. Spies, $427,900.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allsbrook Pl., 46249-Lauren E. Englander to Robert and Kiran Kazmi, $573,500.

Burnley Sq., 20305-Grayson W. Fore to William Lacey and Katherine Lynn Brakefield, $418,000.

Drysdale Terr., 46582, No. 302-Frances Lamkin to Peter Lanfranchi, $241,000.

Jermyn Ct., 11-Dawood Hatami to Asif Karim and Misbah Nasim, $389,900.

League Ct., 47745-Bruce D. Burroughs and Roberta E. Knapp to Jessica and William Hooper, $530,000.

Mcpherson Cir., 62-David J. and Patricia K. David to Jason Z. and Julie A. Brainer, $465,000.

Palmer Ct., 46-James K. and Geneva Jinx Hartung to Javad and Fatemeh Nikpour, $252,450.

Royal Villa Terr., 20895-Mary P. Ganger to Yacqub Baraki, $520,000.

Waterfall Branch Terr., 20705-Colin B. and Jeanne D. Procope to Kathleen Conway, $498,000.

ASHBURN AREA

Allderwood Terr., 44169-Mohit and Bindiya Agarwal to Gil Garcia-Rodriguez, $377,000.

Beechwood Terr., 20273, No. 200-Kyle Perron to Delila N. Welch, $231,000.

Belmont Park Terr., 20365, No. 116-Jay Forbes to Trevor A. Gibbs, $283,000.

Blacksmith Sq., 43626-Jason S. Hobbie to Michael and Tanya Langlois, $425,000.

Chloe Terr., 43906-Virginia Sell Now Corp. to Eric Philp Kiker and Diana Hansen, $318,000.

Crew Sq., 20088-Rachel L. Heisman to Ashley and Eric Brian Harting, $340,000.

Fowlers Mill Cir., 20900-Jonathan and Dena Collins to Justin and Amy Bush, $532,500.

Hidden Creek Ct., 20222-Paul and Darlene Nagao to Anthony Charles Cedrone and Teresa Savka Osborn, $687,500.

Jersey Mills Pl., 20710-Ronald J. Roth and Stephen Roth to Guoqing Peng and Ningjia Tang, $570,000.

Ladyslipper Sq., 21821-Mehdi Khoshand and Behnaz Mohammadieh to Nasrin Khoshand and Dawood Ashtiani, $435,000.

Michener Dr., 43822-Gloria A. and Gloria A. Masters to Manjula Balaji and Balaji Doraiswamy, $697,000.

Navajo Dr., 44222-Hao V. Nguyen and Kristina Jung Kim to Kambiz K. Amirhesami and Shery Behshid Nazeri, $440,000.

Plympton Sq., 44711-Angela D. Sykes to John and Chelsea Humphrey, $645,000.

Presidents Cup Terr., 20047-Jorge L. and Doris F. Bernardini to Mohammad Pouryoussefi and Arezoo Rezvani, $510,000.

Triple Crown Ct., 20588-Brougham Reo to Jessica Corbin, $399,900.

Windrow Ct., 43557-Lill Rasekhi to Timothy John Gladding, $580,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Angela Faye Sq., 42425-Joy R. Bowman to Kalpana Kumaraswami and Sesha Gade, $440,000.

Ashville Heights Sq., 43188-Loudoun Valley Associates Partnership to Sri Harsha Moturu and Sai Sri Jasthi, $568,503.

Benfold Sq., 42514-Bridget A. Lampert to Afsheen and Usman Aziz, $520,000.

Burnt Hickory Ct., 21588-Nancy D. and Jams M. Caldwell to Sagar Shashikant and Bhavna Samant, $1.01 million.

Caterham Dr., 23014-Marcus G. and Sara E. Schweigert to Devang A. and Shereya Raval, $770,000.

Deveron Sq., 43183-Fairfax Investment Partnership to Adarshkumar Gullapally and Swathi Ganapuram, $548,096.

Evening Primrose Sq., 23294-Michael J. Neises to Carlos A. and Deanna K. Colmenero, $565,000.

Foggy Ridge Terr., 22275-Calatlantic Group to Murali Kadaveru, $521,500.

Foundation Dr., 22322-NVR Inc. to Karim Atarzada, $506,275.

Goldsborough Terr., 22810-Brian S. and Jamie L. Chapman to Shahana and Anam Javed, $560,000.

Hattontown Woods Terr., 43252-Loudoun Valley Associates to Clarence Edward and Sharon Anita Polk, $709,824.

Ivywood Terr., 43162-Roger W. Davidson to Cindy R. Pryor, $375,000.

Macauley Pl., 42653-Neeraj Deborah and Menka Kayan to Chandana Marupuru and Aswin Palicheria, $497,111.

Pinecroft Terr., 22275-Calatlantic Group to Saurabh Pravin and Ruta Saurabh Deshmukh, $585,490.

Riding Mill Pl., 41956-Matthew G. Bosseler and Erika A. Aderholz to Sreenath Kamasamudhram and Sridevi Maramganti, $840,000.

Summer Rain Ct., 23463-Aaron J. and Jennifer R. Cohen to Mehul Virendra and Manisha Mehul Thakar, $665,000.

Tees Terr., 22328-NVR Inc. to Hsiwei Yu, $599,990.

Usk Terr., 43417-NVR Inc. to Ming Chao, $565,540.

Virginia Rose Pl., 23406-Michael J. Levene to Sreenivasa M. Giddaluri and Saritha Komanduru, $660,000.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45423-Richard G. and Andrea L. Bajusz to Eric Brittain Holloway, $365,000.

Golden Spike Terr., 21946-Jason A. Sese and Marie Siena Mallari Sese to Jacquelyn Marie Haughey, $380,000.

Thompson Sq., 21965-Michael J. Lesting to Hany Elsayed Osman Elsayed and Sara Essameldin Soliman, $405,000.

HAMILTON AREA

Harmony Vista Dr., 17348-Westham Property Corp. to Zong Qiong Richardson, $970,888.

Westham Estates Ct., 17347-Westham Property Corp. to Daryl Lynn and Karla Ann Roberts, $849,296.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ariel Dr. NE, 299-James Daniel Finley and Joseph Darrin Myers to Richard G. and Angela C. Rogers, $599,900.

Catchfly Terr., 43587-Andrew M. and Julia M. Munro to John M. Vanderzon, $609,900.

Courtney Meadow Pl., 14150-Brookfield Waterford Manor Corp. to Shannon James and Trisha Aileen O’Toole, $931,931.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 105-Mildred E. Sturmer to Karen Sturtevant, $215,000.

Edmonton Terr. NE, 573-Kenneth A. and Katerina Spedden to Sean W. Cunningham and Jessica Wells, $360,000.

Falconaire Pl., 14368-Mid-Atlantic Developers of Falconaire LL to Elizabeth C. Finn and Chris Chon, $842,067.

Hartford Ct. NE, 702-Noel N. and Rachel S. Shatananda to Jason Thomas and Kathryn Cobbs Hall, $569,000.

Hunton Pl. NE, 722-Joseph B. and Emily A. Phillips to Joseph Ray and Wenxia Chen, $559,000.

Legrace Terr. NE, 521-Deborah R. Cook to Clayton W. Abel, $380,000.

Radford Terr. NE, 642-Nathaniel T. Gibson to Erich Yvan Guibovich, $330,000.

Sassafras Ridge Terr., 19416-Winchester Homes Inc. to Thomas A. and Priscilla M. Toth, $774,272.

Sassafras Ridge Terr., 19430-Winchester Homes Inc. to David J. and Gail Ann Bohan, $718,546.

Sierra Springs Sq., 18515-Dillon Bruno and Perron V. Bruno to Devon Toms-McCrarey and Roger Moutran, $405,000.

Tuliptree Sq. NE, 503-Justin and Madeleine Camozzo to Sarup Kaur and Dhurinder Singh Dhaliwal, $346,000.

Wakehurst Pl., 41684-SM Selma Estates Corp. to Peter R. Eelman and Mia M. Rampersad, $753,810.

LEESBURG-WATSON AREA

Country Club Dr. SW, 708-John M. and Barbara Ann Fisher to Guenther Christian Hertel, $479,000.

Flowering Dogwood Terr. SE, 190-Lindsey B. Harris to Eric D. Lindberg, $408,000.

Gaines Ct. SW, 308-Thomas P. and Sarah Morrissey to James M. McLister and Kevin M. McLister, $615,000.

Haupt Sq. SE, 418-NVR Inc. to Christopher Frederick and Stacey Krebs, $489,990.

Loudoun St. SW, 202-Donna Neal Givens to Tamara Lazarus and Paul Justus Timberlake, $590,000.

Max Ct. SE, 123-Richard R. and Kerry A. Kelley to Tracey Jill Epstein and Kyle Edgemon, $584,000.

Red Hill Rd., 41325-Willard Mark and Deborah M. Winn to Matthew S. and Cynthia L. Bergevin, $745,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1513-NVR Inc. to Joy and Diego Solorzano, $599,990.

Springhouse Sq. SE, 644-Rejesh Kohli and Jaskaran Singh to Martha E. Bautista and Julio C. Mendoza Vilcatoma, $390,000.

Sunset View Terr. SE, 508, No. 307-Joshua A. Campbell to Leonardo and Laurice Sanchez, $194,000.

Vanderbilt Terr. SE, 871-Timothy F. and Sheilla H. Moore to Shahab H. Sazegara and Susan L. Useem, $345,000.

LOVETTSVILLE AREA

Broad Way E., 48-Ernest Thibodeau to Gregory Corbett, $115,000.

George Farm Dr., 12022-Day Development Co. to Thomas O. and Alissa Biechlin, $568,225.

MIDDLEBURG AREA

Fred Warren Lane, 23901-Potts Mill Corp. to Grant E. and Gregory S. George, $1.72 million.

PURCELLVILLE AREA

Brandy Ridge Lane, 18495-Black Oak Ridge Corp. to John and Cardidad Losinski, $1.05 million.

Country Club Dr. W., 620-Christopher J. and Holly Grubb to Brandon M. and Erin F. Thorn, $359,000.

Miles Hawk Terr., 218-Brookfield Autumn Hill Corp. to Jill C. Greene, $429,990.

Nursery Ave. S., 410-Eamon Mcadoo and Jennifer Elizabeth Coy to Julie Lewerenz, $465,000.

Woodbine Ct., 845-Bo Frederic and Dorothy Hayes Thibblin to James Benjamin and Paula Towson Mastbrook, $507,500.

ROUND HILL AREA

Collington Dr., 35545-Charles and Katherine Greenbacker to Michelle and Nikki Gruver, $469,900.

Mulberry St., 6-Robert D. and Victoria A. Curtis to David M. Hawkins, $358,000.

SOUTH RIDING AREA

Barrymoore Pl., 42066-NVR Inc. to Ahmon and Lillian White, $915,260.

Commons Sq., 25856-Tiffany Gobbi to Erik and Shannon Harbert, $465,000.

First Frost Way, 26046-Joshua M. and Julie B. McGee to Ashish Poudel and Tejaswee Sharma, $540,000.

Kiplington Sq., 43509-Catherine Julie Feck to Benny Job and Reena Pappachen, $370,000.

Lisburn Chase Terr., 42608-Toll VA VII Partnership to Maged Adel Roshdy Khalil and Nabila Atef Abda Masoud, $159,765.

Ocala Cir., 26219-Caroline J. Fenske to Gregory Hasan Saiidifar and Kathleen Elizabeth Bowen Saiidifar, $455,000.

Sykes Terr., 42831-Nha-Khanh Le to Jon Paul Crespo Delgado, $324,900.

Valleyvista Lane, 43505-Mark H. Overstreet to Savio C. and Renita K. Fernandes, $610,000.

STERLING AREA

Avondale Dr., 130-Mark J. and Meiko Murray to Nicholas F. and Liana J. Lamarine, $410,000.

Birch St. S., 704-Jana Rajeswari Simhadri to Yahirsino Ismael Sandoval Gonzalez and Celia Maria Ruiz Gonzalez, $379,000.

Concord Ct. E., 112-Jose A. and Maria Mendez to Maria E. Hernandez Menjivar and Jose R. Hernandez Menjivar, $266,000.

Hollow Mountain Pl., 46784-Daode Huang and Dongmei Zhang to Truc Loan T. Tran and Alin Great, $660,000.

Juniper Ave. E., 210-Gail L. Kletch to Huy Chau and Thi Kim Phuong Bui, $425,900.

Meadowland Lane W., 268-Peter K. Lawrence to Erik Thomas Weber and Craggn May Cragg, $430,000.

Semblance Dr., 21053-Gaea Group Corp. to Liliana Y. Rivera, $399,000.

Staunton Ave. E., 901-Salma Development Corp. to Jose A. and Maria M. Mendez, $395,000.

Woodmint Terr., 46761-Jason Arens to Gazi A. Ali, $373,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Baldwin Ridge Rd., 7221-John D. and Lori J. Pope to Michael John Weber and Dara Linn Webber, $644,000.

Blue Ridge St., 41-Robin Crabtree to Daniel L. and Holly A. Singhas, $345,000.

Cardinal Lane, 481-Philip J. and Eden Rose Frangipane to Jason T. and Jessica Smolinski, $419,900.

Covingtons Corner Rd., 7161-Anthony J. Ferrari to Jose Matias Reyes and Rosa Antonia Rivas Ayala, $235,000.

Dovetail Lane, 5170-Bank of New York Mellon to Scott Adams, $208,000.

Elk Run Rd., 13212-R. Mitchell Heflin to Stacey Mae Barb, $474,000.

Flowering Rocks Lane, 4070-Ingerid Gude Refour to Mark and Debra Glowinski, $615,000.

Goldmine Rd., 4092-JP Morgan Mortgage Acquisition Corp. to Erin Phillips, $120,000.

Highmeadow Pl., 6268-Kenneth R. Jackowiak to Jill E. Gardner, $386,500.

Lees Ridge Rd., 9163-George V. and Debra K. Godfrey to Jacqueline M. Abrams, $290,000.

Mes Enfants Ct., 8424-Wayne P. Shipe to Shawna M. and Erick Marroquin, $515,000.

Movern Lane, 7679-Kaya Pltayuren to Harry George Simmeth Jr. and Anne Helen Van Camp, $485,000.

Partridge Run Way, 2583-Fannie Mae to Jesus D. and Jesus Avelar, $350,000.

Richlands Dr., 5752-Paula Diane Stromberg and Paul David Travesky to Andrew P. and Elizabeth J. Williams, $575,000.

Sunflower Ct., 6012-NVR Inc. to Diane F. and James F. Kerr, $639,730.

Turning Run Lane, 6662-David B. Bryan to Justin M. Nicewonger, $371,387.

Wellington Dr., 7887-Robert V. Sicina to Thomas C. and Caro M. Callies, $685,000.

Willow Pl., 6215-NVR Inc. to Wendy Poole, $283,990.