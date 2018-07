Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Amesfield Pl., 23725-NVR Inc. to Patrick R. and Stephanie M. Armistead, $850,164.

Arlington Oaks Dr., 41496-Matthew T. and Tiffany Reyes to Christopher Michael and Hillary Sheehan, $570,000.

Black Willow Dr., 24662-Pulte Home Co. Corp. to William Harry and Victoria Ann Hevener, $727,446.

Cloverwood Dr., 41064-NVR Inc. to James Henderson and Gregory Kroog, $663,079.

Double Bridle Terr., 25751-Colleen Ferrell to Venkataramaniah Krishnamurthy, $479,000.

Foxtail Fields Dr., 40792-Beazer Homes Corp. to Kevin A. and Salwa Anstead, $772,729.

Grazing Ct., 26082-NVR Inc. to Phillip K. and Nicole L. Woo, $663,263.

Hayrake Pl., 40839-Richmond American Homes to Neelima Byrapuram and Yadukumarreddy Mummaadi, $786,502.

Jawaher Pl., 26061-NVR Inc. to Waleed and Mae Bashaweeh, $944,496.

Magnetite Terr., 25096-Frazer and Lisa Watkins to Sheena Mongia, $349,900.

Nut Hatch Ct., 40973-NVR Inc. to Jonathan Mcisaac, $696,808.

Royston Pass Cir., 25981-NVR Inc. to Dheeraj Mannem and Saritha Buchiredddy, $605,965.

Spur Run Lane, 40967-Arcadia Communities Corp. to Srikanth Pasam and Swapna Potu, $640,048.

Sweet Myrtle Sq., 25148-Jason A. Hawks and Mark D. Hein to Vividh Siddanakatte Viswanatha and Smitha Parameshwarappa, $469,900.

Turkey Oak Dr., 41202-Pulte Home Co. Corp. to Christopher James Lan Hall and Lisa Dianne Hall, $811,089.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 3-Kathleen S. Conway to Seid H. Hosseini Serejeh, $296,000.

Brookmeade Ct., 8-Steven E. and Tess K. Cogdell to Stephanie and Adam Cook, $449,000.

Cliftons Point St., 20382-William C. and Nancy Feiwell Brock to Andrew R. and Sheri M. Speirs, $729,000.

Huntley Ct., 29-Davis Heng to James M. and Jennifer L. Redlinger, $350,000.

Lake Haven Terr., 45541-Tracey L. Stanley to David M. Small, $330,000.

Mcpherson Cir., 3-Bonnie A. Jarais to Abdullah Tahmas and Karin R. Contini-Tahmas, $270,000.

Palmer Ct., 21-Carol and Dale R. Ellickson to Ronald Eduardo Benitez and Gloria Luemus, $325,000.

Riptide Sq., 20709-Lauren E. Kervick to Leah C. and Steven D. Shuman, $476,630.

Sulgrave Ct., 173-Sean M. Jordan and Sabrina M. Berntsen to Leva Kurginyan, $357,000.

ASHBURN AREA

Adams Mill Pl., 20722-Christanne D. Grafton to James C. and Carol Houtz, $570,000.

Baltusrol Terr., 43231-Hammad Riaz and Sidra Majeed to Chan H. and Yeoun H. Park, $510,000.

Beechwood Terr., 20320, No. 101-Amy K. Garst to Madan Lal Saini, $227,000.

Black Horse Sq., 20163-Robert D. and Lana Yooder to Quang V. and Brandie L. Nguyen, $350,000.

Chamberlain Terr., 44475, No. 307-Stephen E. and Mary A. Harney to Lee Branch, $295,000.

Cornstalk Terr., 20596, No. 302-Casey Dondero-Pettit and Susan Alice Harrison to Katharine Noli, $250,000.

Exchange St., 20686-Ronald K. Larson and Janine L. Faris to Christopher Darrell Dombek, $805,000.

Hay Rd., 42771-Carlos A. and Carmelina Castro to Jigar Pradip Toliya and Hetal Ashokkumar Dhaki, $410,000.

Jennifer Ann Dr., 20707-Brian Patrick Villalas and Eva Rosa Lomibao to Porntipa Pattanamekar and Parasak Chokesatean, $789,900.

Laceyville Terr., 44062-Geneva J. Davis to Alexandra M. Claessen, $330,000.

Merion St., 21526-Anne-Marie Smith to Natalie S. Divney, $472,000.

Parlor Sq., 43319-Kathy Louise Weil to Brian and Nhu McCue, $340,000.

Presidents Cup Terr., 20015-Edgars Maris Sturans to Tauryn W. Williford, $465,000.

Suscon Sq., 44264-Warren L. and Bethany A. Glismann to Paul Edward Harrison, $395,000.

Tiverton Sq., 44886-SM One Loudoun Corp. to John V. Lawler Jr., $375,009.

Wild Meadow Ct., 20556-Wayne Olin and Leslie Metzger Tharp to Christopher and Alyssa Werner, $750,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashville Heights Sq., 43184-Loudoun Valley Associates Partnership to Vidya Gadang and Chandra Tady, $546,845.

Belle Terra Dr., 22349-Gerald P. and Wendy A. Carney to Mandeep J. and Navdeep Kapur, $1.09 million.

Blue Elder Terr., 22706, No. 102-Keyona Taylor to Mohamad and Hesham Al-Azm, $255,000.

Cardinal Trace Terr., 42596-Brian J. and Dana Vinci to Zhongai Zheng, $351,000.

Charitable St., 43425-NVR Inc. to Maulik and Rachita Maulik Jadav, $728,000.

Deveron Sq., 43181-Fairfax Investment Partnership to Mahesh Kumar Ragi and Divyasri Srirangam, $527,752.

Epperson Sq., 23392-Van Metre Homes at Brambleton III Corp. to Amirreza Azad and Parvin Mahmoodi, $619,000.

Foggy Ridge Terr., 22273-Calatlantic Group Inc. to Rehan N. Ahmad, $180,225.

Foundation Dr., 22320-NVR Inc. to Qudsia Panah, $210,213.

Glyndebourne Ct., 42870-Daniel J. and Catherine Holohan to Jeffrey M. and Kathryn J. Koehler, $760,000.

Hattontown Woods Terr., 43250-Loudoun Valley Associates Partnership to Anuradha Naganathan, $588,906.

Hunters Green Sq., 43119-Jeffrey W. and Sarah R. Derr to Joshua and Ju Youn Scott, $465,000.

Lucas Terr., 22356-NVR Inc. to Sai Mahesh and Sheetal Naidu Marri, $523,090.

Parkland Farms Terr., 22622-Hak Jin and Hyunsook Lee to Sanjay Puttaraju and Radha Sangamesh, $425,200.

Pinecroft Terr., 22283-Calatlantic Group Inc. to Swathi Guthula and Kiran Kumar Dommeti, $585,990.

Stratford Landing Dr., 42558-Richard and Michelle Ehlinger to Simren Singh Dulai, $686,300.

Tees Terr., 22324-NVR Inc. to Xun Zheng, $571,000.

Usk Terr., 43415-NVR Inc. to Mujde Kuplay, $718,129.

Virginia Rose Pl., 23406-Michael J. Levene to Sreenivasa M. Giddaluri and Saritha Komanduru, $660,000.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45423-Richard G. and Andrea L. Bajusz to Eric Brittain Holloway, $365,000.

Golden Spike Terr., 21946-Jason A. Sese and Marie Siena Mallari Sese to Jacquelyn Marie Haughey, $380,000.

Thompson Sq., 21965-Michael J. Lesting to Hany Elsayed Osman Elsayed and Sara Essameldin Soliman, $405,000.

HAMILTON AREA

Harmony Vista Dr., 17348-Westham Property Corp. to Zong Qiong Richardson, $970,888.

Westham Estates Ct., 17347-Westham Property Corp. to Daryl Lynn and Karla Ann Roberts, $849,296.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ariel Dr. NE, 299-James Daniel Finley and Joseph Darrin Myers to Richard G. and Angela C. Rogers, $599,900.

Catchfly Terr., 43587-Andrew M. and Julia M. Munro to John M. Vanderzon, $609,900.

Courtney Meadow Pl., 14150-Brookfield Waterform Manor Corp. to Shannon James and Trisha Aileen O’Toole, $931,931.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 105-Mildred E. Sturmer to Karen Sturtevant, $215,000.

Edmonton Terr. NE, 573-Kenneth A. and Katerina Spedden to Sean W. Cunningham and Jessica Wells, $360,000.

Falconaire Pl., 14368-Mid-Atlantic Developers of Falconaire to Elizabeth C. Finn and Chris Chon, $842,067.

Hartford Ct. NE, 702-Noel N. and Rachel S. Shatananda to Jason Thomas and Kathryn Cobbs Hall, $569,000.

Hunton Pl. NE, 722-Joseph B. and Emily A. Phillips to Joseph Ray and Wenxia Chen, $559,000.

Legrace Terr. NE, 521-Deborah R. Cook to Clayton W. Abel, $380,000.

Radford Terr. NE, 642-Nathaniel T. Gibson to Erich Yvan Guibovich, $330,000.

Sassafras Ridge Terr., 19416-Winchester Homes Inc. to Thomas A. and Priscilla M. Toth, $774,272.

Sassafras Ridge Terr., 19430-Winchester Homes Inc. to David J. and Gail Ann Bohan, $718,546.

Sierra Springs Sq., 18515-Dillon Bruno and Perron V. Bruno to Devon Toms-McCrarey and Roger Moutran, $405,000.

Snowberry Ct., 19036-Christopher A. Somers to Kyle and Sheila Baker, $627,500.

Waters Overlook Ct., 43042-Pater M. and Jennifer R. Low to Tareq N. Risheq and Fida M. Suleiman, $720,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Bicksler Sq. SE, 401-Crescent Place Associates Corp. to Keith Eugene and Lori Ann Goll, $686,500.

Eckbo Dr., 20884-Michael J. and Rebecca M. McDonald to Matthew and Melissa Ferguson, $839,000.

Fort Evans Rd. SE, 126, No. B-Marilyn J. Solomon to Patricia Ann Soto, $187,500.

Grenata Preserve Pl., 40679-Terrance James O’Brien to Gregory T. and Deirdre P. Chevrier, $2.2 million.

Hawks View Sq. SE, 229-Jack L. Klpayne to Erick E. Gonzalez, $375,000.

Loudoun St. SW, 243, No. J-Jeanne Marie Poole to Craig Erik Jones and Kimberly Skye Steece Jones, $316,000.

Monroe Glen Lane, 40352-Andrew Deprete to James W. and Barbara J. Fowler, $778,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1402, No. E101-Lofts at Village Walk Condominium Development to Kamille and Tariq Jenkins-Shabazz, $447,828.

Roy Ct. SE, 109-Arthur A. Ulle to Elkin Rene Van Arcken and Pratima Kumari Mudbhari, $589,000.

Spencer Terr. SE, 167-Sharada S. Singh to Belinda and Bismark Asante, $430,000.

Sunset View Terr. SE, 508, No. 106-James Gorham to Martha Michelle Trammell, $270,000.

Tuscarora Dr. SW, 1014-Margie M. Fleming to Jason A. Fleming, $367,900.

LOVETTSVILLE AREA

Broad Way E., 41-Raj A. Patel and Karen E. Klpatel to Timothy Eloise Hume, $305,000.

George Farm Dr., 11935-Dana Maie Williams to Stacey Michelle and Robert Duncan Gentile, $606,000.

MIDDLEBURG AREA

Champe Ford Rd., 23572-Lewis E. and Brian Waddell to Tad and Dianna M. Curry, $180,000.

PURCELLVILLE AREA

Bolyn Rd., 37340-James Brian and Cathleen Anne Kilfeather to James and Cheryl June, $754,900.

Colchester Rd., 19991-Patrick J. and Michele K. Bradley to Gregory Joseph and Charisma Mary Cavacini, $600,000.

Glenmeade Cir., 604-Sean F. and Ellen Rowley to Paul Robert and Julie Lynn Pitvorec, $640,000.

Miles Hawk Terr., 216-Brookfield Autumn Hill Corp. to Jonathan M. and Jamie L. Lung, $399,990.

Misty Pond Terr., 209-Stephen and Nicole Ashley Brindley to John W. and Barbara J. Hall, $398,000.

Russell Rd., 11305-J. Rowley Homes Inc. to Nicholas P. and Laurel A. Braddock, $372,900.

Whitacre Lane, 37399-Michael B. and Rhonda McBride Walker to Benjamin M. and Jennifer M. Paddock, $639,900.

ROUND HILL AREA

Clover Terr., 35928-Collin H. Brown to Marina Santos, $290,000.

Greyfriar Dr., 35492-Carington Builders at Highlands Corp. to Jeffrey Carl Econ, $899,000.

Troon Ct., 35471-James R. and Julie M. Bintzler to Keith Douglas and Courtney Sterling Brown, $760,000.

SOUTH RIDING AREA

Cedar Hedge St., 42838-Vincent R. Spinoso to Ryan Curtis and Kirsten L. Greeley, $428,000.

Feltre Terr., 25512-Michael A. Annessa to Salwa Al-Hadeethi, $420,000.

Holtby Sq., 43115-Randolph and Lucia Faleski to Gregory Ryan and Kelly Burke Baldino, $415,000.

Kershaw Pl., 42561-Mab of Melody Farms Corp. to Edd Donald David Joseph, $658,199.

Leeds Field Dr., 42412-Van Metre Homes at Stone Ridge East Corp. to Justin S. Schumer and Adrienne C. Ginsberg, $645,000.

Moshupe Way, 43186-Tewah Sankoh to Sarah Amara, $320,000.

Rachel Hill Dr., 26235-Eric J. and Lynne N. Watkiss to Jose Morales, $571,000.

Vaira Terr., 44096-Meshel and Sosan Rashed to Nicholas W. and Amy L. Dupre, $390,000.

STERLING AREA

Autumn Olive Way, 408-Bruce A. Belms to Brittany R. and Alexander S. Boyce, $495,000.

Beech Rd. W., 503-Francisco Lopez-Lopez to Jose A. Lopez Zelaya and Vilma Portillo Lopez, $250,000.

Coffee Tree Ct., 100-Jefferey R. Baldwin to Silviya Stanislavova Ivanova and Dejan Terziev, $463,000.

Greentree Terr., 21932-John C. Hawley III to Klevis Niko, $250,000.

Ironstone Terr., 46807-Michael C. Dimaggio to Mario A. and Maria Julia Alfaro, $309,850.

Meadowland Lane E., 105-Jason M. Kusar to Jeffrey L. Parks, $455,000.

Sedgemoor Sq., 298-Carrie Cousins Medina to Hung Quoc Pham and Bich Uyen Nguyen, $243,295.

Stablehouse Dr., 22227-Yasser Ahmad Manna and Manal M.K. Manna to Mlogi Gurung, $375,000.

Vermont Maple Terr., 46755-Stephanie E. Byers to Luyi Liu and Vinh T. Luu, $345,000.

WATERFORD AREA

Old Wheatland Rd., 38798-Mark A. and Christina M. Malonis to Jared A. and Susan Krogh, $639,000.

Fauquier County

Armstrong Lane, 3589-Edward Burak to James E. Frankowski, $350,000.

Balls Mill Rd., 6011-Mary Ellen Rogers to Aron Hyun Nam and Jiyeon Choi, $340,000.

Bunker Hill Rd., 7222-John Andrews to Diana McNamara, $455,000.

Cedar Crest Dr., 716A-Valerie C. Webber to Sharon and Peter Marti, $190,000.

Craig Lane, 11235-Robert L. and Toni M. Proud to William W. Gartner and Rebecca L. Sheffield, $293,000.

Dumfries Rd., 5110-Ricardo N. and Gloria L. Gardeazabai to Walter R. and Dona Loope, $330,000.

English Chase Lane, 120-James J. Canavan and Ann L. Thompson to Paola Martinez McDonald and Angel Martinez, $380,000.

Grays Mill Rd., 7318-Trigon Homes Corp. to Andrew John and Etta Christine Britton, $657,621.

Hunton St., 7309-House Buyers of America Inc. to Terry L. and Michelle B. Price, $354,000.

Lafayette Ave., 6628-NVR Inc. to Antoinette Nakia Murphy, $354,524.

Mosby Dr., 7319-Michael G. and Sarah A. Heffer to Jeffrey A. Turner, $420,000.

Old Ellis Mill Lane, 14387-William P. and Patricia Reid Scogin to William P. and Theresa A. Scogin, $124,000.

Pines Rd. S., 9604-Rodney G. and Christy D. Crocker to Joseph C. and Crystal N. Gueck, $650,000.

Rappahannock St., 26-Equity Trustees Corp. and Emily Edinolfi to Seth Shaver, $247,860.

Sedgwick Dr., 2240-NVR Inc. to David and Rebecca Ulrich, $312,505.

Tenerife Rd., 3079-Williard H. Saunders to Stephen and Callie Kyhl, $288,800.

Washington St. W., 301-James R. Solomon to Ruth Garcia, $175,000.

Willow Pl., 6207-NVR Inc. to Daniel Figueroa and Karen Rodriquez, $249,990.

BROAD RUN AREA

Pilgrims Rest Rd., 6002-Thomas H. Carter Jr. to Zachary and Christina Koonts, $415,000.