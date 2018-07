Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Amesfield Pl., 23747-NVR Inc. to Marcus and Sara Schweigert, $886,568.

Berkley Hill Terr., 42043-Stone Mill Corner Condominium Development to Jessica and Christian Rigalt, $368,000.

Buttonbush Terr., 24677-Jorge I. Colon-Rivera and Vanessa Perez-Ramos to Charles Andrew and Lauren Elizabeth Hrebenak, $345,000.

Cypress Mill Terr., 25146-Touqeer and Mariam Noor to Renita D. Foster, $469,900.

Equestrian Gala Ct., 26028-NVR Inc. to Marco and Zoila Alfaro, $671,299.

Grayhaven Pl., 23842-Calatlantic Group Inc. to Melissa Dyan and Facundo Alvarez, $655,134.

Hayfield Orchard Way, 41875-NVR Inc. to Krishna C. Samprati Ramprasad and Divya Shree Ganore, $686,859.

Hummocky Terr., 25185-Joseph M. Gigliotti to Madina and Yulduz Akabirova, $440,000.

Lavender Breeze Cir., 41349-Toll VA VI Partnership to William and Julia Junwei Pavone, $672,364.

Mcmonagle Sq., 41755-Mahwish Mumtaz Talib to Muhammad Ayaman and Muhammad Faizan Arzani, $380,000.

Prairie Grass Dr., 24775-David Sosa and Margarita Vileno-Sosa to Joshua M. and Julie B. McGee, $612,000.

Rock Pond Ct., 24400-Beazer Homes Corp. to Janice T. and Donald A. Monaghan, $724,682.

Stone Station Terr., 24755-Dale Burgess-Peace and Harold Peace to Anthony L. Burgess, $310,000.

Tenbury Wells Pl., 24021-Richmond American Homes to Tessa Christine Lucero-Bennett and Michael Louis Bennett, $816,177.

Willowcroft Ct., 40648-Calatlantic Group Inc. to Vincent Andrew and Erika Monika Tutoni, $753,712.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Asbury Way, 17-Kerry A. and Donna A. Smith to Timothy Stanley Williams, $317,000.

Burnley Sq., 20331-Girish Janardhanudu and Sujani Somarouthu to Michael A. and Rebecca Watkins Colantonio, $383,000.

Joubert Terr., 46676-M/i Homes of DC Corp. to Rajat Puranik and Rati Deshpande, $555,000.

Loweland Terr., 47698-Charles M. Gardner to Robert C. and Karin A. Abt, $485,000.

Miranda Falls Sq., 20839-Paul T. and Teresa D. Peterson to Jeffrey and Jaclyn Khoury, $505,000.

Paxton Ct., 36-Edna Rivas to Alis Maritza Blanco, $313,000.

Sandstone Sq., 20894-Sholeh Shirkhorshidi to Jie Gao, $412,000.

Zolabeane Sq., 20513-M/i Homes of DC Corp. to Jimmy A. and Zhihua W. Yeh, $484,311.

ASHBURN AREA

Apollo Terr., 20782-David and Solange Perry to Ali Abbasi and Muneeb Khan, $330,000.

Beechwood Terr., 20281, No. 100-Jo Anne Eynon to Karin J. and Thomas R. Eanes, $185,000.

Bethpage Ct., 19860-James and Dolores B. Costantino to Hammad Riaz and Sidra Majeed, $780,000.

Bonlee Sq., 43970-Tanya L. Ley to Austin John and Gulnara Ley, $360,000.

Crew Sq., 20139-Troy H. Neff to Sergey and Alexandra Germanov, $339,900.

Greymont Terr., 20470-Celeste Liscouski to Diana De La Torre, $359,000.

Hiddengrove Ct., 20623-Timothy B. and Pamela J. Langdon to Qiao Yu and Jiajia Zhu, $660,000.

Killawog Terr., 20891-Dorothy N. Fry to Lloyd F. and Kolynn Card, $450,000.

Lords Valley Terr., 44047-Mary Jo Hoskyns to Sylvie Porphire and Lia Gouveia, $507,500.

Milbridge Terr., 20526-SM One Loudoun Corp. to Mekuriya Z. Zega, $157,957.

Postrail Sq., 43418-Lillian Hendricks to Nancy Floreene Gorell, $355,000.

Preston Ct., 43257-Andrew M. and Maryann Fialdini to Doan N. and Kimberly M. Chau, $765,000.

Tara Ct., 42963-Jennifer Lyn Maclaren to Ikumu H. and Jung Sparks, $540,000.

Valhalla Sq., 20060-John and Cheryl Johnson to Eric J. and Suzanne M. Farabaugh, $615,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpk., 34300-Mark A. and Susan L. Zalewski to Anthony S. and Cynthia L. Morris, $585,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ayr Hill Ct., 22023-John and Andrea Ronk to Robert C. and Kristina Palmer, $865,000.

Birnam Wood Pl., 42304-Ramasamy Narayanasamy and Rajalakshmi Ramasamy to Harminder Sarder Singh and Jitendera Kaur, $775,000.

Bymes Mill Terr., 23372-Loudoun Valley Associates Partnership to Fahima Tasnim Rashid and Radiya Nawshin, $607,467.

Center Post Terr., 43174-Brandon J. Keene to Gopikakumari D. Passawala, $370,000.

Charitable St., 43431-NVR Inc. to Lindsay and Michael Fitzgerald, $690,175.

Ember Brook Cir., 22901-Legacy Park Associates Corp. to Mark A. Smith and Lisa Mineo-Smith, $751,970.

Eversole Terr., 22978-Denver K. Durham to Gary Brooks, $450,000.

Foundation Dr., 22314-NVR Inc. to Victor and Lisa Anger, $594,241.

Foundation Dr., 22324-NVR Inc. to Asif Hafiz, $525,285.

Hammersmith Pl., 22585-John D. Newman and Gina M. Devine to Sri Kiran Yalavarthi and Padma Kurra, $748,000.

Highgate Terr., 42537-Nariman Wahabzada to David M. Ramey and Ulrica C. Eclvea, $345,000.

Milltown Knoll Sq., 23305-Toll VA Partnership to Naima Elmsaih and Adam Samaro, $107,209.

Pinecroft Terr., 22277-Calatlantic Group Inc. to Lorena K. Pineda Ramirez and Karen D. Pineda Ramirez, $182,928.

Riggins Ridge Terr., 42246-Patrick and Wendy Logan to Andrew G. and Sarah Pearson, $510,000.

Sunderland Terr., 43145, No. 300-Donna L. Altenhof and James R. Merkle to Urszula E. Krzanowski and Mark N. Cerniglia, $350,000.

Thornhill Pl., 21501-James M. and Nancy G. Branch to Jeffrey W. and Sarah R. Derr, $630,000.

Usk Terr., 43419-NVR Inc. to Haoyuan Liu, $813,470.

White Yarrow Ct., 41569-Arcadia Communities Corp. to Colin and Jeanne Procope, $850,000.

DULLES AREA

Conductor Terr., 45464-Cecilia E. and Victoria L. Escobar to Guillermo and Jessica Zepeda, $262,000.

Mountain Pine Sq., 45779-Rebecca L. Davis to Matthew L. and Allison D. Berry, $470,000.

Winding Branch Terr., 45665-Ridwana Iddrisu to Robert E. and Abigail J. Montgomery, $379,500.

HAMILTON AREA

Saint Paul St. S., 76-Anna Mae Keefer Jacobs Bettis to Judith Lohmann and William G. Brown IV, $230,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 107-Eric J. Hoffmann to Aarti Phull, $197,000.

Beaver Creek Terr., 43592-Hossein Vatandoost to Kathleen Timmons, $600,000.

Chickasaw Pl. NE, 1634-Jeffrey M. and Kathryn J. Koehler to Nabi and Zohreh Ahrarian, $613,500.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 1011-Scot Evans to Alan and Patricia Francis Harlands, $425,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 915-Shirley L. Durkin to Joseph Everette Mattingley Jr. and Sandra Sue Mattingly, $177,000.

Fairway Oaks Sq., 18366-Robert A. and Brooke L. Nichols to Frederick S. Hetzel, $865,000.

Ferriers Ct., 16605-RF98 Corp. to Barjinder Toor and Parul Rai, $1.09 million.

Hill Head Pl., 43305-Gregory A. and Cynthia A. Jones to Matthew F. and Carrie S. Phelps, $986,000.

Iron Liege Ct., 40276-Jean-Philippe and Pamela Ann Graff to Joshua James Mahoney and Vanessa Marie Escobar, $810,000.

Magnolia Grove Sq., 19370, No. 202-Paul Lapointe and Angie Lapointe to Lesley Shearer, $317,000.

North St. NE, 207-John David and Rebecca Layman Norman to Robert Anthony and Brooke Lynn Nichols, $685,000.

Saddlebrook Pl., 41950-Gary S. and Linda D. Nelson to Bruce A. Helms and Kathleen J. Weichel, $665,000.

Sassafras Ridge Terr., 19422-Winchester Homes Inc. to James P. and Jo M. Colleran, $888,029.

Shadow Terr., 43067-Noshad Abbassi to Matthew Ross Permison and Lauren Ashley Smith, $424,900.

Silverpalm Grove Terr., 44231-Winchester Homes Inc. to Ann Van Hoorhis, $628,049.

Tomworth Ct. NE, 1718-Brian D. and Rebecca A. Ittig to Muhammed I. and Fatima Irfan Effendi, $520,000.

Wakehurst Pl., 41589-SM Selma Estates Corp. to Chauvon L. and Alicia L. McFadden, $724,655.

Winmeade Dr., 19291-Department of Veterans Affairs to Zabiullah Khan, $308,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Connery Terr. SW, 241-Melinda Diane Coburn and Len Wesley Ramey to Mario J. Carranza and Susan Alcantara, $336,000.

Emmet Ct. SW, 732-Clyde W. and Barbara Smith to Grady and Stephanie Valentine, $492,000.

Foster Pl. SW, 1007-Brandon C. and Natalie K. Sutter to Justin Burek and Madeleine Grace Camozzo, $493,000.

Harrison St. SE, 325-Robert G. Macher to Justin and Vanessa Torlone, $235,000.

Lawson Rd. SE, 206-U.S. Bank to Neil Kumar, $690,000.

Loudoun Orchard Rd., 19194-Erik S. and Rebecca R. Moden to Jason Jobse and Alyse Lyons, $629,900.

Neville Ct. SE, 805-Mark T. and Navi L. Hanley to Antonio Seda and Rosa Ayala, $580,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1521-NVR Inc. to Nancy Hempstead, $649,990.

Santmyer Dr. SE, 835-David R. Tidler to Kevin Lee and Nicole A. Wildman, $575,000.

Stagecoach Lane, 40058-Mark Edward Anderson to David Trygg and Emil Chukalov, $795,000.

Themis St. SE, 1002-Van Metre Homes at Meadowbrook Farm Estates to Michael J. and Christine Y. McNicholas, $779,990.

Woodside Pl., 40617-Matthew and Jessica Hyde to Stanley P. and Grace Pakkianathan, $540,000.

LOVETTSVILLE AREA

Cabin Spring Lane, 12376-John M. Young and Maggie S. Stumpf to David P. and Cathleen B. Mysak, $575,000.

Mary Lane, 12171-Joanne Timmermann and Kenneth Mark Cooper to John H. and Melinda F. Cook, $612,500.

MIDDLEBURG AREA

Mersey Rd., 23320-William E. Lewis and Victoria M. Jann-Lewis to Maria Bianchi, $750,000.

St Louis Rd., 20852-Christine Mougin-Boal and Ruth A. Solbach to Patricia Lynn and Nathanael Gustav Hins, $550,000.

PURCELLVILLE AREA

Cardigan Pl., 37059-William J. Knight IV to Bradley A. and Loren J. Stertz, $760,000.

Drawbridge Way, 37801-Bradley A. and Loren J. Stertz to Larry D. and Jennifer G. Crowson, $530,000.

Heronwood Ct., 420-Ryan T. and Ann Gould to Hermon and Keren Jayne, $481,000.

Millstone Dr., 38242-Seaona S. Bradley to Amy Steacy and Chad Quimby, $816,800.

Paris Breeze Pl., 13946-Carrington Builders at Purcellville Corp. to Caleb and Brenda Anzoleaga, $577,873.

Skyline Dr. E., 221-Richard R. and Monica G. Kennedy to John M. and Amber L. Sabin, $500,000.

Wordsworth Cir., 548-David Madison Cawthorn to Ernestine P. Felts, $355,000.

ROUND HILL AREA

Devon Park Sq., 35866-Adelio A. Otero to Robert L. and Krystle D. Rector, $287,000.

Saint James Dr., 35498-Donald Wayne and Candace Dawn Jenkins to Matthew and Heather Holway, $47,500.

SOUTH RIDING AREA

Beresford Dr., 25511-Sandra D. Hubbard to Omar Farouk Salfaldin Al Alousi and Reem Talib Alrawi, $442,500.

Demerrit St., 43092-Jason and Michelle Frederick to Jessica Marie Newlen and Jaime Alonso Ibarra, $509,950.

Gayfeather Dr., 26717-Ronald A. and Susan L. Harris to Nayan U. Patel and Manisha Shah, $725,000.

Jubilee St., 43459-Anil and Anjula Tiwari to Jose F. Martinez, $385,000.

Krebs Lane, 25971-Gary and Susan Mills to Justin C. and Jennifer L. Fabian, $595,000.

Mandolin St., 42484-Suresh Krishnamachari to Matthew and Margaret McFann, $512,000.

Paramount Pl., 43756-Fang Pan and Christophe Babilotte to Stephen J. and Bonnie L. Megregian, $819,900.

Town Gate Sq., 43363-Calatlantic Group Inc. to Joshua Lowell Hoovestol, $354,990.

Watling Ct., 42256-NVR Inc. to Abdul and Sohiela Saboor, $654,846.

STERLING AREA

Brighton Ave. W., 110-Cheryl S. Navarro to Tony Alberto Rauda and Lorena Alcira Perez Garcia, $420,000.

Courtyard Sq., 46954-Dody Rad to Robert Kotenko, $257,450.

Holly Ave. W., 723-Donald Gauthier and Maribel Vazquez-Nevarez to Brendan C. Discala and Basma M. Abdelaziz, $397,000.

Laurel Ave. E., 206-Neal A. Greene to Sindy Abigail Cortez and Ana Patricia Cabrera, $339,900.

Poplar Rd. E., 103-Gary R. Sisson to Juome M. Fabre and Carmen G. Iparraguirre Crispin, $390,000.

Shumard Oak Lane, 45810-Mauro V. Aguirre and Reina Avila to Oscar Meza-Aguilar and Marisol Soledad Perez Licea, $560,000.

Sugarland Run Dr., 436-Duane T. and Wanda L. Perry to Manolo E. Bonilla Blanco and Marina A. Argueta Villatoro, $315,000.

WATERFORD AREA

Coronet Pl., 15129-George Robert and Merlyn Marie Smith to Dale R. and Kristina M. Smith, $499,182.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Arrowhead Lane, 13345-Robert Paul and Steven Aldon Flick to Kaylee Henderson and Michael Fisher, $240,900.

Blackwell Rd., 6784-Kimmaren Corp. to Ricky Allen and Karen Mayo Putnam, $169,000.

Bristersburg Rd., 10999-High Heeled Houses Corp. to Jennifer E. and Eloi P. Lourenco, $310,000.

Cabin Branch Rd., 6709-Ingrid Meadows to James L. and Leila H. Zackrison, $515,000.

Colonnades Dr., 6654-Jeffrey D. and Pamela L. Jenkins to Robert H. and Deborah W. Burton, $569,000.

Della St., 7201-Ryan and Diana Bellack to Louis Derrill and Brenda Sue Deramus, $465,000.

Elk Run Rd., 9285-Aaron B. Conner to Stephen Oliff, $371,000.

Fairfield Dr., 261-Fauquier Holdings Corp. to Heather Teschke, $230,000.

Gates Rd., 4713-Lakeside Homes Corp. to Douglas L. and Virginia C. Swope, $715,470.

James Madison Hwy., 11157-Stone Financing Corp. to Amanda Clark and Linda C. Arellano, $312,500.

Lee Highway Access Dr., 6324-Todd C. and Deborah Dunn to Carlos Escobar, $340,000.

Main St. W., 108-Thomas Cheatham Properties Corp. to Steve A. and Sarah M. Atkins, $279,900.

Mes Enfants Ct., 8424-Wayne P. Shipe to Shawna M. and Erick Marroquin, $515,000.

Movern Lane, 7679-Kaya Pltayuren to Harry George Simmeth Jr. and Anne Helen Van Camp, $485,000.

Partridge Run Way, 2583-Federal National Mortgage Association to Jesus D. and Jesus Avelar, $350,000.

Richlands Dr., 5752-Paula Diane Stromberg and Paul David Travesky to Andrew P. and Elizabeth J. Williams, $575,000.

Sunflower Ct., 6012-NVR Inc. to Diane F. and James F. Kerr, $639,730.

Turning Run Lane, 6662-David B. Bryan to Justin M. Nicewonger, $371,387.

Wellington Dr., 7887-Robert V. Sicina to Thomas C. and Caro M. Callies, $685,000.

Willow Pl., 6215-NVR Inc. to Wendy Poole, $283,990.

BROAD RUN AREA

Snow Mountain Rd., 6007-Caliber Homebuilder Inc. to Brandon J. and Elizabeth Myer, $553,973.