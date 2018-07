Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Amesfield Pl., 23752-NVR Inc. to Nakhleh and Eleni Louh, $863,424.

Black Cherry Terr., 41435-NVR Inc. to Luke Lloyd and Kaitlyn Kammerdeiner, $359,000.

Canary Grass Sq., 42237-Melody Pleasure and Krystine Rivera to Jonathan Allen Ezring, $375,000.

Destination Sq., 25249-Bradford T. and Kathryn N. Gates to Karandeep Singh and Mandeep Kaur, $472,000.

Grayhaven Pl., 23851-Calatlantic Group Inc. to Jacob E. Boesen and Erin D. Russell, $660,000.

Hayrake Pl., 40830-Richmond American Homes to Donald B. and Phyllis T. Pence, $716,660.

Inspiration Terr., 41847-Marilyn A. Rose to Justin Keith and Kaitlin Jennifer Rhodes, $305,000.

Lenah Ridge Pl., 24084-K. Hovnanian at Lenah Woods Corp. to Dundee Luke F. Mayor and Mary-Ann Cajandab Mayor, $715,535.

Mill Wheel Pl., 23963-Samuel Paul Tevasigani to Arenal Julia Thankamani Sujakumari, $783,125.

Purebred Ct., 25727-Syed Usman-Ali Hashmi to Sarkunan Vinayakam and Savithiri Ramadass, $680,000.

Rolling Pasture Lane, 41055-NVR Inc. to Christopher and Lauren Harr, $731,673.

Serpentine Pl., 24846-Machan and Waleed K. Bashaweeh to Naseeruddin Mohammed, $630,000.

Stone Station Terr., 24762-M& N Investment Partners Corp. to Tiyanna M. Brooks, $290,000.

Turkey Oak Dr., 41140-Pulte Home Co. Corp. to Joseph A. and Patricia A. Wildt, $762,341.

Witherspoon Ct., 40728-Richmond American Homes to Sameh Boutrous, $250,350.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bickel Ct., 42-Khaleda Atta and Murtaza Bahrami to Kyle and Kathryn Stuart, $306,200.

Butterwood Falls Terr., 20890-Keith S. and Caroline E. Shibley to Nathaniel and Danielle Wilson, $400,000.

Kingston Ct., 20457-Douglas W. and Caroline V. Hart to Randall Keith Lynn Jr. and Mylynh Nguyen, $609,000.

Lowery Ct. N., 15-John D. and Patricia A. Luhman to Keith and Caroline Shibley, $550,000.

Morningside Terr., 20561-Eva M. Mentel to Stephen and Kylie Caviness, $382,500.

Porter Terr., 46271-Amy Rebecca Knecht to Danaroath Chin, $370,000.

Saulty Dr., 47772-Jeffrey A. and Scharey K. Bennett to Mohammad K. and Anjum M. Siddioi, $700,000.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44025-Eric D. and Brittany Anson to Samantha and Brian Schaffer, $360,000.

Beechwood Terr., 20292, No. 101-Mary Vlainich and Kenneth B. Betz to Stacy Thiele, $215,000.

Birchmere Terr., 20366-Daniel Martin and Debra Darlene Hess to Trevor Lewandowski, $315,000.

Burrell Sq., 42823-Jeremy J. and Angela M. Koczan to Sai Krishna Kumar Patha and Harinath Patha, $335,000.

Clearnight Terr., 43261-Gregory and Lauren Mihalik to Jose J. Amava, $369,900.

Day Lily Terr., 43250-Jason A. Becker to Hany Gamal Hammad and Lama Bedri, $445,000.

Hardwood Terr., 20111-Pulte Home Co. Corp. to Stephanie L. Gallahan, $597,384.

Hope Spring Terr., 20580, No. 304-William I. Rodier III and Karen A. Walborn to Hussein and Margaret McLean Aldis, $355,000.

Killawog Terr., 20920-Charles F. McKeon to Agustin D. Joya Majano, $340,000.

Maltese Falcon Sq., 44383-Byron S. and Elsa B. Ater to Edwin L. Stohlman IV and Kathleen McMahon Stohlman, $440,000.

Milbridge Terr., 20531-SM One Loudoun Corp. to Choueb M. Ismael, $157,957.

Northpark Dr., 20430-One Loudoun Home Building II Corp. to Charles A. and Tracy W. Jones, $1.05 million.

Potter Terr., 44502-John K. Desoto to Henri Kabaz-Gomez and Mercedes Gomez-Esteban, $353,000.

Rock Harbor Cir., 20724-Leticia K. Oswald to John Howard and Dorothy Margaret Eisenhour, $600,000.

Timber Ridge Terr., 20965, No. 304-Kim Snyder to Mindy Hue Luong, $180,000.

Watertown Terr., 44481-Kausar Tabassum and John Paul McGroarty to Chung W. Ha, $315,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Walsh Farm Lane, 19190-Claire Marie Barnard and Paul F. Barnard to Anne Kelly, $610,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashmeadow Ct., 41771-M/i Homes of DC Corp. to Sadaf and Yousef Alhooie, $999,000.

Balduck Terr., 22725-Patrick A. Blake and Rachel Elizabeth Heffner to Venkat R. Nutakky and Deepika Koya, $497,000.

Blue Elder Terr., 22687, No. 304-Brian and Tammy Viola to Christopher Spiller, $203,000.

Callalily Way, 42603-Steven S. and Dawn E. Gasvoda to Kiran Karnati and Sowmya Kakkireni Venkatesam, $715,000.

Chadwick Terr., 43859-Moutaz H. Abdeen and Qais F. Musmar to Syed Ali and Samrah Nafis, $440,000.

Charitable St., 43433-NVR Inc. to Peter Ruszkowski and Irene Rohrer-Ruszkowski, $680,000.

Ember Brook Cir., 22903-Legacy Park Associates Corp. to Jackie R. Tillery, $678,652.

Falling Leaf Ct., 42834-Scott D. Larson to James Alexander and Patricia Sand Bryant, $813,000.

Foundation Dr., 22316-NVR Inc. to Nevein Morkos, $167,683.

Foundation Dr., 22326-NVR Inc. to Alex Figueroa, $177,329.

Hattontown Woods Terr., 43223-Loudoun Valley Associates Partnership to Kshitiz Singh Rana and Kanika Malhotra, $622,531.

Hopewell Manor Terr., 23774-Sailaja Palakodeti to Biftu E. Rumicho and Meti Tereassa, $404,000.

Lucas Terr., 22350-NVR Inc. to Marcelo and Milka M. Rodriguez, $609,990.

Olympia Dr., 22917-Legacy Park Associates Corp. to Brigitte A. Custer and Michael S. Phillips, $1.3 million.

Pinecroft Terr., 22279-Calatlantic Group Inc. to Kai Robert Ringeisen, $515,000.

Rockrose Sq., 42537, No. 301-Katrina L. Suarez to Austin M. Behr, $235,000.

Tees Terr., 22315-NVR Inc. to Eric and Janet Pearson, $569,990.

Trappe Meadows Terr., 43224-Loudoun Valley Associates Partnership to Maurice and Lindsey Johnson, $650,788.

Verde Gate Terr., 22415-David Lavezzo and Michelle Simone to Javed Rafat Siddiqui, $420,000.

White Yarrow Ct., 41600-Arcadia Communities Corp. to Konstantin A. Khitrik and Rachel D. Rosenbaum-Khitrik, $1.05 million.

DULLES AREA

Debhill Terr., 45845-Michael A. and Marian Brewton Kay to Rui and Hui Li, $443,000.

Paddington Station Terr., 45713-Marios M. and Teresa J. Kendrick to Bryan Mitchell Rodia and Stephanie Lynn Rogers, $365,000.

HAMILTON AREA

Golden Springs Ct., 39637-Ryan Michael Donnelly to Hans A. and Yoonja Mortensen, $680,000.

Twinoaks Pl., 17339-William J. and Laurie K. Charmo to Steven James and Julie Ann Johnston, $615,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Appletree Dr. NE, 412-John C. and Tanya L. Blackwell to Aida E. Benitez Amaya and Dora Amaya, $350,000.

Courtney Meadow Pl., 14095-Brookfield Waterford Manor Corp. to Andrew J. and Francesca A. Rackovan, $885,373.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 607-Kenneth J. Rich to Hugh T. and Ann M. Scokett, $392,500.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 920-Balbir Singh and Madhu Dhillon to Audrey J. Haight, $225,000.

Fairway Oaks Sq., 18384-Charles H. and Mary E. Johnston to Joseph J. and Samar J. Coury, $1.05 million.

Gunby Hall Lane, 15380-SM Selma Estates Corp. to Todd A. and Laura M. Thompson, $824,316.

Huntmaster Terr. NE, 1112, No. 202-Teresa L. Aycock to Mehmet and Aynur Yildiz, $157,000.

Lake View Way NW, 216-Cendant Mobility Financial Corp. to Earl C. Denty and Marle Reisman, $575,000.

McDowell Sq., 43613-Nghia Cao and Ha Son Dinh to Kimberly N. Amori and Diane E. Nash, $315,000.

North St. NE, 212-E. Joseph and Emma K. Kelly to John David and Rebecca Norman, $1.25 million.

Sassafras Ridge Terr., 19424-Winchester Homes Inc. to Michael J. and Elizabeth A. Kenney, $$741,014.

Shadow Terr., 43136-Deborah L. Parker and Cordelia K. Carver to Shakeel S. Siddiqui and Saman Shakeel, $426,000.

Silverpalm Grove Terr., 44239-Winchester Homes Inc. to Mary S. Arganese, $741,014.

Tuliptree Sq. NE, 503-Justin and Madeleine Camozzo to Sarup Kaur and Dhurinder Singh Dhaliwal, $346,000.

Wakehurst Pl., 41684-SM Selma Estates Corp. to Peter R. Eelman and Mia M. Rampersad, $753,810.

LEESBURG-WATSON AREA

Country Club Dr. SW, 708-John M. and Barbara Ann Fisher to Guenther Christian Hertel, $479,000.

Flowering Dogwood Terr. SE, 190-Lindsey B. Harris to Eric D. Lindberg, $408,000.

Gaines Ct. SW, 308-Thomas P. and Sarah Morrissey to James M. McLister, $615,000.

Haupt Sq. SE, 418-NVR Inc. to Christopher Frederick and Stacey Krebs, $489,990.

Loudoun St. SW, 202-Donna Neal Givens to Tamara Lazarus and Paul Justus Timberlake, $590,000.

Max Ct. SE, 123-Richard R. and Kerry A. Kelley to Tracey Jill Epstein and Kyle Edgemon, $584,000.

Red Hill Rd., 41325-Willard Mark and Deborah M. Winn to Matthew S. and Cynthia L. Bergevin, $745,000.

Roanoke Dr. SE, 330-Mark Fontaine to Huy Tran, $175,000.

Spencer Terr. SE, 147-Erin F. Thorn to Kevin John and Audrey Leigh Fox, $335,500.

Stribling Ct. SW, 613-Reggie H. and Miranda J. Childs to Russell C. and Rebecca R. Seymour, $360,000.

Town Branch Terr. SW, 261-John G. Burgess Sr. and Nancy Lee Corliss Chapin to John A. Chapin and Gabriella S. Kelemen, $416,000.

LOVETTSVILLE AREA

Berlin Tpk., 13036-David P. Jones and Eric P. Jones to Leigh Jacqueline Flainik, $460,000.

Cooper Run St., 23-Steven and Dyana Gums to Charles B. and Heather R. Higgins, $450,000.

Oat Grass Lane, 11978-Day Development Co. Corp. to Brian R. and Heather M. Holder, $544,880.

MIDDLEBURG AREA

Mount Jackson Lane, 22212-Samuel Garcia to Storm J. Landew, $275,000.

St Louis Rd., 22693-Wyatt Alva and Renee Bonynge Stewart to Jonathan Pointer and Costanza Castelnuovo-Tedesco, $1.34 million.

PURCELLVILLE AREA

Charter House Lane, 15932-Terrance P. and Kathleen M. Shaughnessy to Dyana and Steven Gums, $699,000.

Dunraven Way, 821-Brookfield Autumn Hill Corp. to Mark Mather, $599,990.

Misty Pond Terr., 105-Brice and Viviani McLean to Melissa Omotola, $410,000.

Paris Breeze Pl., 13990-Carrington Builders at Purcellville Corp. to Stephen Dennis Muller and Julie Marie Sapp, $590,579.

Telegraph Springs Rd., 19318-Aaron N. and Lisa S. Gammill to Claire Adrienne Cornelius, $291,000.

ROUND HILL AREA

Brookville Ct., 17556-Paramount Investments Corp. to Jasmine Taylor, $399,000.

Shrewsbury Ct., 35951-Erica R. Tober to Clinton and Lauren White, $490,000.

SOUTH RIDING AREA

Cambridge Hill Terr., 25065-Toll VA VII Partnership to James and Karen Harman, $607,381.

Donovan Dr., 25933-Alan Glenn and Heidi Corcoran Facey to Benjamin P. Sampson and Kristin J. Cazenave, $657,500.

Gothic Sq., 25251-Mohith P. Narayanan and Shubhi Sethi to Yasser Ahmad and Manal Manna, $399,900.

Katling Sq., 43464-Brittany N. and Martha Mraz to Manoj K. Bade and Sai Shanthi Narra, $370,000.

Lancaster Woods Sq., 42265-Van Metre Home at Stone Ridge East to Nathan D. Cushing and Suhalia Nina Omar, $504,990.

Mayville Ct., 25774-Jeffrey M. and Janet P. Warren to Gary and Susan Mills, $795,000.

Paramount Pl., 43877-Nghia H. and Nham Tran to Trung H. Tran, $750,000.

Town Gate Sq., 43370-Rafael D. Vidal to Michael Zyuzin, $349,900.

STERLING AREA

Amelia St. N., 713-Santos Ramirez and Deysi Mendoza to Janet Valentine, $434,900.

Beacon Dr., 501-Tuan Anh Bui to Tam Nguyen, $339,350.

Clarion Terr., 46868-George A. and Marlene Wecker Barney to Linda D. Thomason, $257,000.

Greenfield Ct., 232-Kristian A. Torres and Valentin G. Espinqza to Ramona E. Ferman and Richard Badios, $285,000.

Hopeland Lane, 131-Brendan and Rocio Pauls to Austin and Michael Wayne Jacobs, $388,000.

Maple Ave. E., 1107-David H. Dingman to Luis A. Espino and Rosa R. Elabderrahmani, $430,000.

Rilassare Terr., 46400-Wormald at Cascades Overlook Corp. to Arnold B. and Donna L. Thielen, $480,000.

Silhouette Sq., 46605-Patricia A. Hicks to Jose M. Ayala and Gloria L. Alfaro De Ayala, $375,000.

Sugarland Run Dr., 439-Karen A. Gotsch to Bridget Lockhart and Adam Erickson, $420,000.

WATERFORD AREA

Grace Pl., 15094-Hca Model Fund 2014-5 Northeast Corp. to Machiel Johannes Van De Geer and Kristin Damian Van De Geer, $855,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Atlee Rd., 7337-William H. Johnson Jr. to Chadwick T. Bourque, $225,000.

Bristersburg Rd., 11545-Walker Jones to Robert E. and Frances R. Faylor, $175,000.

Canter Lane, 4619-Daniel E. Hudson to Colin C. and Julia McGrath, $465,000.

Cooks Ct., 7902-Denise Krieger to William Keith and Elizabeth D. Sampson, $420,000.

Dockside Dr., 3620-Lakeside Homes Corp. to Gregory Oaul and Joanne Woodsmall, $748,700.

Farm Ridge Dr., 6391-Virginia M. and Michelle M. Closs to Martin and Francisco Celedonio, $335,000.

Helm Dr., 7058-Anthony V. and Jennifer Johnson to Hope Ellen Holsomback, $265,000.

Lees Ridge Rd., 9163-George V. and Debra K. Godfrey to Jacqueline M. Abrams, $290,000.

Mint Springs Dr., 6166-Joseph E. and Rebecca E. Dacey to John and Natalie Ours, $497,000.

Norfolk Dr., 224-Roger D. and Cynthia S. Lee to Floyd W. Nellett III, $360,000.

Piedmont St., 48-Fernando Cardozo to Shannon Paul Callahan, $310,000.

Saint Pauls Rd., 10509-Oscar Emil and Lois Adam Krombholtz to Rachel Elizabeth Bogdan, $200,000.

Stanberry Ave., 4073-Fannie Mae to Gregory W. Thomas, $245,000.

Sutherland Ct., 3580-Eileen C. Walsh to Daniel M. and Debra D. Hess, $380,000.

Warren St., 4262-Steven Grimsley to Oscar W. Gallardo Morales, $235,000.

Willow Pl., 6172-NVR Inc. to Florence and Larry Wine, $259,884.

BROAD RUN AREA

Beverleys Mill Rd., 5382-Kenneth O. and Sandra J. Smith to Kenneth E. and Diana C. Fitzwater, $458,500.