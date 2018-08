Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Black Cherry Terr., 41435-NVR Inc. to Patricia Manning, $338,095.

Byrne Meadow Sq., 24701, No. 204-Enrique L. Pinero to Ronald Lee and Roberta McDowell Charlesworth, $275,000.

Glass Mountain Pl., 42018-Sandeep Deol to Abdul and Shamima A. Latif, $617,500.

Haven Ridge Lane, 24447-Beazer Homes Corp. to Robert A.R. Clouston and Geraldine J. Clouston, $834,702.

Mcmonagle Sq., 41771-Jawad Ahsan to Claudia C. and Paulina A. Diaz, $365,000.

Rocky Boulder Ct., 41120-Pulte Home Co. to Roy P. Rabindranath, $715,103.

Turkey Oak Dr., 41149-Pulte Home Co. Corp. to Kevin M. and Susan S. Thomas, $771,258.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Comer Sq., 47675-Muhammad Raza Rashid and Mubashra Raza to Mistry Lousch, $414,000.

Fairmont Pl., 15-Dennis M. Virts to Cihan Karabulut, $34,000.

Quincy Ct., 12-Trey and Jill Hunt to George and Issys Weiss, $315,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20432-Roya Soroush Johnson to Ruth E. Altaminaro and Beatriz L. Villanueva, $300,000.

Bonlee Sq., 43940-Steven W. Ashburner Jr. to Bahareh Joukar and Javid Majdi, $352,000.

Carthagena Ct., 21097-Paul E. Duplessis to Eddie T. Wong, $619,500.

Dryden Ct., 21755-Swati Patel to Robert R. and Barbara K. Reisteter, $305,000.

Florence Terr., 44076-Ikumu H. and Soo Jung Sparks to Lisa Scott Burgan, $421,800.

Hedgeapple Ct., 43025-William L. and Sandra L. Tilley to David and Kristen Tilley, $615,000.

Killawog Terr., 20969-Catherine S. Jones and Dorothy L. Stackhouse to Mu Qiao, $340,000.

Laurel Ridge Dr., 43869-Jeremy M. and Aarin C. Wiltz to Harjot S. Goraya and Navneet Kaur, $590,000.

Middlebury St., 20408-Melinda H. Mays to Timothy B. Kordon, $550,000.

Natalie Terr., 44086, No. 201-Takeisha A. Oliver to Xin Han, $250,000.

Rocky Knoll Sq., 20981-Toll VA Partnership to Susan F. Brown, $419,138.

Tavernsprings Ct., 43013-Stephen D. and Michelle R. Chance to Allen and Sarah Kang, $570,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashville Heights Sq., 43186-Loudoun Valley Associates to Vijaysagar Venkateswaran, $545,667.

Bliss Terr., 42242-Stephen C. and Stephen M. Bergstrom to Scott Ian Shirey, $379,000.

Charitable St., 43429-NVR Inc. to Linda Chiang and Andong Zhang, $643,000.

Ember Brook Cir., 22907-Legacy Park Associates Corp. to Todd A. and Georgia L. Martin, $672,192.

Epperson Sq., 23388-Van Metre Homes at Brambleton III Corp. to Rahul and Pinky Vadera, $614,000.

Fox Fire Terr., 22978-Sundara M. Subbarayan and Ambika Tamilmani to Manpreet Singh, $420,000.

Hopewell Manor Terr., 23544-Marcela Boleac to Sameera Abbasi, $138,508.

Morning Walk Dr., 23348-Shane and Virginia Costa to Olga and Ingemar Flores, $745,000.

Ravenglass Dr., 42674-John J. and Crystal B. Jordan to Yesudasu Chebattina and Syam Mani Deepika Chebattina, $650,000.

Stonestile Pl., 22005-Raj Mallick and New Unitrust Industrial Co. to Bimal and Anuradha Ghimire, $515,000.

Tees Terr., 22320-NVR Inc. to Prashant Bankar and Kalpita Vengurlekar, $577,545.

Weathervane Pl., 23836-K. Hovnanian Homes at Willowsford Grange to Jason John and Erin M. Devoe, $992,203.

DULLES AREA

Brondesbury Park Terr., 21755-William Joseph Barnes to James D. Sahm, $405,000.

Ladbroke Grove Ct., 21719-David Trygg and Emil Chukalov to Joshua Benjamin and Yollanda Evett Doss, $465,000.

Tottenham Hale Ct., 21756-Venkateswara Chittepu and Lalitha Chippetu to Glenna K. and Stephen Bennett, $450,000.

HAMILTON AREA

Virginia Ave. W., 253-Keith Reasoner to Aaron I. and Katlyn M. Crasner, $368,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Cattail Lane NE, 806-Lori M. Collins to Sarkis Satian, $368,000.

Edwards Ferry Rd. NE, 405-Epc VA 190 Corp. to Jeremy Sean and Jillian Zimmerman, $350,000.

Ginger Sq. NE, 516-Amid Global Corp. to Enrique M. Izarpate Abarca and Sylvia J. Izarpate, $329,000.

James Monroe Hwy., 14915-Albert Heider and Sheila G. Heider to Jeff Ertman, $700,000.

Mission Hills Way, 43266-Robert M. and Jane E. Awtrey to Joshua A. and Ashley N. Drummond, $729,936.

Sparkleberry Terr. NE, 422-Gurinder S. and Ravinder K. Gandhi to Filopater Gamiel Aziz and Layla Danial, $325,000.

Sylvan Bluff Dr., 13662-NP162 Corp. to Farhat and Aneela R. Rehman, $527,000.

Washington St. NE, 120, No. 2-Margaret M. King to Timothy J. and Caitlin M. Ferraro, $104,500.

LEESBURG-WATSON AREA

Ashton Dr. SW, 209-Robert J. and Leslie L. Saveland to Michael Smith, $515,000.

Connery Terr. SW, 126-Marina Mowery to Maxwell and Carly Berkheimer, $336,000.

Fort Evans Rd. SE, 120, No. D-JTJ Ventures Corp. to Joel Alexander Luehr and Ashley Silvernale, $210,000.

Haupt Sq. SE, 441-Crescent Place Associates Corp. to Jason M. Bogus and Catherine S. Elbare, $537,569.

Mcleary Sq. SE, 662-Andrew and Tracey Darrow to Hasan Ibrahim and Merh Un Nisa Rashid, $315,000.

Peale Lane, 19109-Kristina J. Bouweiri to Vicente and Claudia Pava, $1.46 million.

Prosperity Ave. SE, 120, No. F-Xyz Affair Corp. to Thomas Nelson Edmonds and Schuyler Mason Richardson, $196,000.

Roxbury Hall Rd., 17789-Thomas Foley and Marilyn Preble Rust to Nathan P. and Adina T. Watson, $190,000.

Whipp Dr. SE, 313-Adam T. and Carly B. Schrager to Jeremy P. Novosad, $612,000.

LOVETTSVILLE AREA

Black Forest Lane, 30-Jill A. Jakulevictus to Richard David Taylor, $425,000.

Potterfield Dr., 38-Mindy and Altha R. Thompson to Christopher P. and Erin V. York, $450,000.

MIDDLEBURG AREA

St Louis Rd., 22261-Trowbridge Littleton to Charles B. and Trudy O. Walker, $380,000.

PURCELLVILLE AREA

Franklins Ford Pl., 37194-Birchwood at Oak Knoll Farm Corp. to Thomas L. and Lisa L. Shaw, $689,070.

Main St. W., 601-Caseco Corp. to Brian D. Dean and Tamara K. Zilen Dean, $490,000.

Saratoga Park Dr., 14201-Russell and Sandra Jenkins to Walter G. and Kimberly M. Watkins, $645,000.

11th St. S., 311, No. A-Melbourne H. Bailey to Mohammad Khalil and Hameeda Keya, $360,000.

ROUND HILL AREA

Lethridge Cir., 17574-Sandra Luann Starke to Alana N. and Jarred M. Boehner, $495,000.

Magic Mountain Dr., 17297-Meena Mustafa to Olga Quintanilla and Jose Leiva, $270,000.

Sunny Ridge Rd., 34858-Woodrow W. Turner Jr. and Gertrude M. Weatherholtz to Joseph C. and Paula A. Kerger, $375,000.

SOUTH RIDING AREA

Brickell Dr., 25476-Justin C. Fabian and Jennifer Lynn Plantedosi Fabian to Brenda X. Zhou, $412,000.

Cambridge Hill Terr., 25063-Toll VA VII Partnership to Ishak Makram Kamel Gadalla and Nevin Reda Mehanny Shehata, $159,765.

Hundonmoore Dr., 42467-Nageshwar and Sujatha Nukala to Abel Abdallah Issam Raad and Maryem Raad, $698,000.

Lancaster Woods Sq., 42283-Van Metre Homes at Stone Ridge East II to Joon H. Suh, $495,000.

Priesters Pond Dr., 25946-Jennifer E. McCuiston to Joseph Daniel and Amy Zatt Markoff, $456,000.

St Andrews St., 43352-Mark Frisoli to Brian and Carrie Hanna, $669,900.

STERLING AREA

Amelia St. N., 721-Thelma B. Cross to Mario Cabrera Bonilla and Dimia Rivera Reyes, $375,900.

Biscayne Ct., 107-Anna H. Anhalt and Huong Thu Thi Luong to Dung Q. Pham, $300,000.

Eaton Terr., 46891, No. 302-Jackson O. and Natalya N. Brubaker to Glen Michael Fields, $255,000.

Greenfield Ct., 230-Kenneth S. and Rita M. Pearson to Thelma B. MacDonald, $235,000.

Larch Ct. N., 645-George Bailey Sr. and George Bailey Jr. to Christopher Marlow and Deborah Jeanne Smith, $275,000.

Maple Ave. W., 515-Daniel B. Morgan to Cindy Vu, $355,000.

Silhouette Sq., 46601-Patrick B. and Melanie Mahoney to Tarik Ziad Diab and Nagham Mohyo, $417,000.

Victoria Pl., 114-Jason D. and Heidi J. Matchett to Bonnie Williams, $421,999.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Atoka Rd., 2838-Jeffrey S. Davis to David L. Taylor and Sara E. Green, $375,000.

Crest Hill Rd., 9338-Laurel C. Blakemore to Keith Ott, $320,000.

Elk Run Rd., 12047-Benjamin C. Gravett to Ricardo Mercado, $305,000.

Grays Mill Rd., 6735-Malcolm W. Alls and Priscilla G. Hottle to Jonathan Erick Finley Jr., $369,500.

Kingsbridge Ct., 3-Richard A. and Kathryn L. Hitzelberg to Rose Marie L. Etoile, $199,000.

Library Lane, 6186-Taher Rastad to Henry M. Pineda Perez and Erika N. Rodriquez Garcia, $245,000.

Meadows Rd., 8405-Tracey A. Birchall to Chad A. Klascius and Jennifer Woodcock, $675,000.

Rappahannock St., 46-Sylva L. Eckart to Raymond A. and Katharine L. Sherman, $335,900.

Saint Pauls Rd., 11248-Marvin Scott Reppert to Alan B. and Stephen J. Lane, $154,000.

Silver Hill Rd., 14016-Mark A. Foldenauer to Patrick T. and Evelyn Bronson Sullivan, $220,000.

Warrenton Rd., 14178-Dale H. Adams and Bettie H. Burgess to Aaron Christopher Burns, $165,000.

Willow Pl., 6221-NVR Inc. to Jose Lopez, $279,205.