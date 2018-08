Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Black Willow Dr., 24707-NVR Inc. to Faith Albers and Adrian Gerber, $680,823.

Double Bridle Terr., 25801-Muzhda Asadi to Pratheep Selvarajah, $469,990.

Green Mountain Terr., 25061-Nettey Nerquaye-Tetteh to Abdul Samad Khan, $470,000.

Hayrake Pl., 40846-Richmond American Homes to Jenna Jinhee Park and Min Jae Lee, $901,729.

Lavender Breeze Cir., 41389-Toll VA VI Partnership to Deepak Unnikrishna Pillai and Syalu Sasikumaran Nair, $694,056.

Mill Wheel Pl., 23946-K. Hovnanian at Lenah Woods Corp. to Muralidharan Swaminathan and Vidhya Venkatraman Iyer, $798,166.

Stone Station Terr., 24752-John C. Grimsley to Tiffany M. Avery, $300,000.

Witherspoon Ct., 40737-Richmond American Homes to Ravikumar Kunchala, $654,638.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Brentmeade Terr., 20327-Ahmed Masood Zafar to Matthew W. and Rebecca D. Sowers, $455,000.

Cutwater Pl., 20664-Edward J. and Jana K. Rezac to Natalya A. Arjantseva, $590,000.

Halcyon Pl., 47415-James B. and Theresa H. Walker to Vegim and Arta Vinca, $593,000.

Monocacy Sq., 46373-Henry A. and Sarah P. Bailey to Chadd Edwards, $324,900.

Riverbend Sq., 20419, No. 201-Robert C. James to Luise Estelle, $245,000.

Vandercastel Rd., 7-Vandercastle One Corp. to Andrea E. Ramos Rivera, $360,000.

ASHBURN AREA

Aztec Ct., 20222-Ricardo A. and Nirvana T. Sabroso to Riccardo De Barbieri, $680,000.

Brae Terr., 45091, No. 203-Timothy and Corey Lawson to S.M. Navid Islam and Prashanth Narayanan, $220,000.

Colter Ct., 43453-Austin E. Wilson to Gary R. and Nadja Giuffrida, $420,000.

Edison Club Ct., 43581-Jeffrey T. and Jennifer L. Hunter to Dazhong Qi, $1.47 million.

Hartwell St., 20371-Arthur and Krista London Couture to Leonard T. and Stacy W. Perry, $388,773.

Hope Spring Terr., 20600, No. 203-Irving E. and June Eckstein to Ronald and Robin Gallagher, $315,000.

Kings Crossing Terr., 21839-Kyle W. and Anita H. Jewett to Andy and Krystal Hernick, $418,500.

Mandalay Ct., 20682-Christopher J. and Sharon L. Haines to Bin Ouyang and Na Li, $641,000.

Pattyjean Terr., 21684-William B. Mann V. and Sara Mann to Srinivas Reddy and Manjulatha Pathepuram, $345,000.

Shady Glen Terr., 44146-Hector Tapia to Stephanie Thomas, $334,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Autumn Harvest Ct., 42867-Bharat A. and Sandra Bobba to Nicholas J. and Alanna F. Harscher, $692,000.

Brickshire Cir., 21882-James B. Pirie to Duel W. and Molody Valentine, $536,500.

Clarendon Sq., 43159-Fairfax Investment Partnership to Richard Pellegrino and Diane M. Flynn-Pellegrino, $649,702.

Ember Brook Cir., 22911-Legacy Park Associates Corp. to Andrew Michael and Maryann Fialdini, $687,611.

Fanshaw Sq., 22968-Robin L. Leipfert to David A. Corby, $499,989.

Glebe View Dr., 21441-Krishan Swaroop and Satkuna Devi Mathur to Charles and Tatiana Rudd Grimsley, $658,000.

Iannis Spring Dr., 21793-Raymond A. and Jennifer L. Duncan to Gary Eugene and Brandice K. Schaefer, $1.1 million.

Old Ryan Rd., 43462-Beazer Homes Corp. to Jeffrey Liu and Qun Zhang, $545,000.

Spice Bush Terr., 23449-Charles R. Clare to Sahil and Payal K. Sethi, $435,600.

Sunderland Terr., 43145, No. 102-Marion and Yvonne Wheeler to Marcel Messing and Colleen E. Ryan-Messing, $360,000.

Tumbletree Terr., 43289-Christopher W. and Kimberly R. Heck to Seyed Farid Hendi, $472,000.

Whitehead Terr., 43376-NVR Inc. to Jae Hun Yoon and Joohyun Kim, $634,990.

DULLES AREA

Hawthorn Thicket Terr., 24460-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Manikandan Ramasarma and Raja Rajeshwari Manikandan, $490,000.

Manning Sq., 22063-Albert L. Ellis Jr. to Patrick Moran and Allison Mae Schellenger Morgan, $372,900.

HAMILTON AREA

Hamilton Heights Ct., 17658-Thomas W. and Samila S. Nickell to Nickoli and Hannah Rosinski, $540,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Bellview Ct. NE, 814-David H. Skinner to Bryan H. and Maridalia D. Feliciano, $445,000.

Courtney Meadow Pl., 14128-Brookfield Waterford Manor Corp. to Benjamin and Evelyn Kennedy, $693,102.

Farnham Ct., 18806-Daniel L. and Judith H. Thompson to Matthew and Kristin B. Demasi, $550,000.

Hancock Pl. NE, 63-Devendra K. Thapa to Evelyn L. Villacorta Villacorta and Erika Y. Castro Barahona, $181,900.

Perdido Bay Terr., 18511-Sa’ad Suflan Al-Alami and Yumna Abu Hassan to Darius E. Saeidi, $480,000.

Smarts Mill Lane, 42454-Mark L. and Tina C. Mullins to Bernd Kupferer and Corey Michelle S. Kupferer, $700,000.

Spinks Ferry Rd., 42495-Kyle T. and Katherine M. Wood to Brian Eric Alexander and Leticia Maricela Horta, $419,000.

Thomas Lee Way, 18787-Joseph Bryan and Deborah G. Cloar to Peter L. and Kavita K. Wei, $765,000.

Winning Colors Pl., 17014-Robert E. Hairston to Shirley L. and Liana G. Goonatilake, $770,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Belmont Dr. SW, 309-Angelica M. Dadgar to Milton J. Navarrete and Irma A. Cirin Juarez, $399,000.

Dorati Sq., 41064-Sarah K. Marquigny to Victoria Marshall, $490,000.

Franklin Ct. SW, 1113-Rosemary F. Felton to Erick S. and Debra K. Smith, $501,000.

King St. S., 418-Jonathan S. Weaver to Matthew Timothy and Anya Elizabeth Keys, $385,000.

Nottoway St. SE, 236-Mark J. McDonough to Maureen E. Kelleher, $300,000.

Prosperity Ave. SE, 109, No. F-Theresa A. Smith to Christina Lynn Seeley, $170,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1522-Lofts at Village Walk Condominium Development to Bryan M. Long, $434,990.

Springhouse Sq. SE, 624-Joseph F. Dougherty to David A. and Mays Sorani, $385,000.

White Clay Pl., 21135-Arthur L. and Mary Ellen Norris to Christopher William and Kimberly Renee Heck, $730,000.

PURCELLVILLE AREA

Cenning Terr., 211-David W. and Vicki C. Estey to Kevin V. Clark, $414,000.

Heartwood Ct., 405-Christina-Marie and Orris Edward Burns to Alice McFerren Heimerle, $565,000.

26th St. S., 330-Glenn A. and Louise C. Priest to Ismael S. Elain, $225,000.

ROUND HILL AREA

Longstreet Ave., 21-Kathleen E. Werden to Richard and Karen Irelan, $315,000.

Park Fields Lane, 35810-Creekside Land Corp. to Mona Lehennawy, $192,123.

Williams Gap Rd., 35676-Brandon F. and Kristia M. Leigh to Thomas W. and Catherine M. Castle, $332,688.

SOUTH RIDING AREA

Cambridge Hill Terr., 25041-Toll VA VI Partnership to Leo Victor and Ciancaglini Patino, $631,823.

Creek Run Terr., 25634-Lewis and Gloria Slone to Mark O. Okojie and Natty Pitera, $500,000.

Justice Dr., 25162-Steven Benjamin and Lisa Ann Lewis to Shakib Ahmad Akahanzadah, $650,000.

Mountain View Dr., 43358-Deutsche Bank to Herbert J. and Jane M. Mitchell, $388,000.

Peirosa Terr., 44117-Candace Nudo to Mahadev G. and Deepa M. Laungani, $375,000.

Quits Pond Ct., 25601-David Imad Ramadan and Christie K. Wray to Maria Lucilia Silva, $630,000.

Town Gate Sq., 43481-Ryan Y. and Rina Jeehyang Cho to Erin Kathleen Hamm, $395,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 807-Kevin L. and Sharon L. Burns to Lenny and Gladys Guzman, $379,900.

Canopy Terr., 21774-Abida Bhatti and Touqeer Malik to Samy Sidky and Hoda Farag, $100,000.

Evergreen St., 115-Paul William Hessler and Cynthia Ann Ridge Hessler to Kim Quy Nguyen and Minh-Tram Jenny Tran, $436,750.

Lancaster Sq., 310-Aaron I. Boxter to Anatoliy Lutsik, $211,000.

Lincoln Ave. S., 406-Jade Henderson to Margarita Evana Chino De Maldonado and Victor Hugo Maldonado Salazar, $340,000.

Monarch Dr., 43-Paul E. and Cheryl M. DeSantis to Michael James and Mary Ellen Chandler, $190,000.

Rilassare Terr., 46448-Wormald at Cascades Overlook Corp. to Anthony Jason Li and Mary Anne Magpoc Li, $485,040.

Sugarland Run Dr., 773-Jose Ramos S. Zavala to Jorge A. Ventura Rivas and Jose M. Ventura, $290,000.

WATERFORD AREA

Clarkes Gap Rd., 15707-Armand Louis and Tracy C. Balboni to Simon William Thomas and Jill Michele Kadish, $675,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Cedar Brook Lane, 6400-Justin S. and Amy H. Boyle to Scott T. and Stephanie H. Campbell, $519,000.

Duey Rd. N., 409-David F. Knight and Belinda D. Loving to Jason N. Ewing and Maile S. Minton, $213,000.

Joy Ct., 3071-NVR Inc. to Frank and Yacqueline Hellwig, $583,582.

Lake Anne Ct., 6863-NVR Inc. to Andrews Oveline and Helen Andrews, $580,985.

Maple Ct., 7451-Equity Trust Co. to Gary Harold and Tiffany Rochelle Pew, $295,000.

Menlough Dr., 109-Kimberlee D. Yandle and Debra K. Jones to Kathleen Rhodes, $390,000.

Revere St., 2995-NVR Inc. to Selena L. Jackson and Aaron P. Hull, $444,927.

Sedgwick Dr., 2234-NVR Inc. to Steven and Shannon Kitzerow, $330,000.

Tanglewood Dr., 6957-John M. and Mary E. Sieve to Desirae M. Schulte and Michael Patrick Barton, $545,000.