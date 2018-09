Loudoun County

This sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, was provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com/homesales.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Blackberry Knoll Ct., 26059-Carter and Andrea Elizabeth Reeves to Ahmed Wahid and Tamana Helal Afshari, $719,000.

Brandenstein Dr., 41680-Edward A. and Kelli R. Orford to Joseph M. and Leslie T. Peiken, $557,500.

Cordgrass Cir., 41837-Rangina Hamidi to Najiba Ayazi Arsala, $610,000.

Dahlia Manor Pl., 25010-Nurali Jamani to Shaun D. and Deborah K. Hess, $720,000.

Harpenden Terr., 25148-Lauren P. White to Christen M. Boules, $174,448.

Kilkerran Dr., 23766-U.S. Home Corp. to David S. and Tina E. Pritchett, $706,386.

Mineral Springs Cir., 25150-Wells Fargo Bank and Bear Stearns Arm Trust 2007-5 to Asokan and Yohavalli Sethu, $559,000.

River Cane Pl., 41012-NVR Inc. to Jimmie Louis Edward Jr. and Laraine Waldhelm Edwards, $760,000.

Witherspoon Ct., 40733-Richmond American Homes to Praveen K. Muthu and Sujaathaa Jahadev, $689,367.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bickel Ct., 87-87 Bickel Court Corp. to Nguyen and Lam Huynh, $262,000.

Burnley Sq., 20356-Scott S. and Melissa D. Zientek to Matthew and Caroline M. Brock, $445,000.

Derrydale Sq., 20873-Department of Veterans Affairs to Sepideh D. Peterson, $420,500.

Fallsway Terr., 20369-Kevin S. and Janis L. D’andrade to Stephen and Catherine Tarrant, $440,000.

Mason Oak Ct., 20536-Bashir Q. Rashid to Vishav Ranjan Singh and Wishawdeep Kaur Saini, $695,000.

Oakdale Ct., 6-Sherief A. and Shaima Fayez to Nadia Fayez, $425,000.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44020-J. Brian Martin to Sung Wook and Monica S. Kim, $324,900.

Bishop Terr., 44966-Pulte Home Co. to Kangqin Zheng and Yenyin Chin, $535,000.

Carrleigh Ct., 43758-Bobbie S. Brunk to Minjung Seo and Raymond Lee, $645,000.

Cool Fern Sq., 20396-Tony K. and Ann Shamloo to Sirisay and Nami Pham Pathammavong, $327,000.

Glenrobin Terr., 20289-Christopher M. and Ariel E. Lisk to Austin B. and Mailin Clark, $420,000.

Hickory Corner Terr., 43840-Frank M. and Kay S. Puckett to John E. and James Elliott, $295,000.

Jarvis Sq., 21847-Jeffrey T. Romine to Keith A. Maddock, $349,900.

Little Creek Terr., 20515, No. 207-Rubin and Regina Sztajer to Arthur and Antonietta Peltz, $385,000.

Navajo Dr., 44292-Doan N. and Kimberly M. Chau to Hadeer and Tahreer Ghanawi, $635,000.

Somerset Hills Terr., 43241-Maulik and Rakhi Rajguru to Kristin Marie and Kenneth Walter Nutter, $25,000.

Strawrick Terr., 21020-Andrew J. Muenster and Lisa Ann Brawley to Wei Han and Yanqiu Zhu, $331,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Belvoir Woods Terr., 23569-Amy E. Beck to Michael Alan Maradin and Blair Whittington, $422,000.

Buckland Farm Terr., 23493-John L. Walker to Hannah Sohn and Sourinthone Sengvong, $409,000.

Dolomite Hills Dr., 22406-Jamshid Soheilian and Marzich N. Shahbazi to Viswa Panicker and Lakshmi Mohan, $895,000.

Fernbrook Ct., 21362-House Buyers of America Inc. to Cyril Merienne and Hau N. Nguyen, $569,900.

Houseman Terr., 20937-Patricia L. Baneck to Ermir and Nerta Shkullaku, $465,000.

Milltown Knoll Sq., 23290-Loudoun County Board of Supervisors to Diego A. Lopez-Sarmiento and Mollie N. Lopez, $108,817.

Song Sparrow Lane, 23014-Matthew Michael and Lisa Monaco to Anjana Rana and Paul Sneeringer, $799,000.

Windsor Locks Sq., 22549-Fairfax Investment Partnership to Lamont R. and Cintia Z. Johnson, $703,000.

DULLES AREA

Lacey Oak Terr., 22879-Shawn and Christopher Lee to Jawed Yusufi and Ghazal Zafar, $515,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 428-CSA Properties Corp. and Juan David Sampedro to Michael Patrick McMillon and Carroll Elisabeth Martin, $335,000.

Berkhamstead Pl., 15791-Brian Addison and Rebecca Leah Vandiver to Casey and Christina Davidson, $665,000.

Cattail Spring Dr., 18471-Dominikus and Elsa Rose Hoffmann to Alain Tiokeng, $690,000.

Cypress Ridge Terr., 19355-Cecchi Investments Corp. to Richard Tyler Overstreet, $200,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 108-Carol Michaels to Judith A. Mason, $210,000.

Firestone Pl., 43558-David A. and Grace Karish to Malik N. Gull, $940,600.

Lees Mill Sq., 43694-Chelsea E. Kaiser and Lees Mill to Guy L. Wayb Right, $635,000.

Magnolia Grove Sq., 19350-Jimmie L. and Jean H. Adams to Ricio Rufino and Salome Suntay Tantoco, $247,500.

Revelstore Terr. NE, 838-Abdollah Sadraee and Hourassa Hosseini to Stephen J. and Margaret M. McCann, $455,000.

Smartts Lane NE, 907-M&R Remodeling Corp. to Subinuer Kaisaier, $332,500.

Vermillion Dr. NE, 719-Paramount Investments Corp. to Zain Khan and Shahama Rathur, $595,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Forest Glen Dr., 40758-Geoffrey A. and Jacqueline Keller to Jared Mowery, $830,000.

Gateway Dr. SE, 668, No. 409-Marcia O. Clarke to Ladan Rezvani and Kia Eskandari, $207,000.

Kingwood Forest Ct., 23204-Karl and Cheryl Rabe to Evanson and Nancy Murimi, $870,000.

Pink Azalea Terr. SE, 313-Christina and Megan Peura to Shashikala Lakkaraju, $410,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1514-Lofts at Village Walk to Kasey and Lindsey Butler, $434,990.

Tammy Terr. SE, 612-Estate of Mary Grace Henry and Sara Mullennex to Jeffrey D. and Stacey L. Anderson, $346,500.

LOVETTSVILLE AREA

Eisentown Dr., 99-Nicole S. and George Mayor to Brandon M. and Emily R. Meadows, $475,000.

Morrisonville Rd., 38591-Garry A. Orrison to Sean Bryan and Kerri Anne Mohr, $60,000.

MIDDLEBURG AREA

Madison St. N., 114-Bryan C. Fox to Bryon Pope, $360,000.

PURCELLVILLE AREA

Mountain Rd., 13807-Michael Willard Chellman and M. Suzanne Hayes to Adeline Rodgers, $225,000.

ROUND HILL AREA

Airmont Rd., 20257-William Wesley and Josephine Louise Russell to Dennis E. and Ellen M. Champney, $400,000.

Loudoun St. E., 8-Savoir Fare Properties Corp. to Reed Joseph Mayer and Michaela Van Mecl, $645,000.

SOUTH RIDING AREA

Durham Field Terr., 24860-Van Metre Homes at Stone Ridge East II to Ashlee Marie and David Todd Currie, $583,490.

Kershaw Pl., 42548-MAB of Melody Farms Corp. to Jaskarn Singh and Kulbir Kaur, $713,252.

Nesting Sq., 25251-Heather Gibbs to Seung Wook and Mi Jin Lee, $415,000.

Peirosa Terr., 44101-Emma V. Barnes to Ji Hua Wu and Xin Zhao, $402,000.

Talamore Dr., 25988-Gaurav Mathur and Shefali Andleigh to Payal Arjun Chandiramani and Rakesh P. Harjani, $499,000.

STERLING AREA

Brixton Ct., 1048, No. A-Brooke A. Foote to Jose M. Granados Membreno, $198,000.

Cypress Rd. N., 111-Belgacem Mkaddem to Jonathan Reese, $425,000.

Garfield Rd. N., 109-Robert Patrick Gibb and Vera Lyn Crain to Denny Ramirez and Pilar Leiva-Diban, $370,000.

Holborn Ct., 976-Melanie Suzanne Beasley to Michael Alexander Thompson and Catherine A. Yount, $260,000.

Lost Trail Terr., 45486-Monica N. Gonzalez to Meenu Goel and Gagandeep Singla, $352,500.

Vermont Maple Terr., 46833-Bhaskar Katike to Likhit Eknath Gangavane and Varsha Bhimrao Jankar, $452,500.

WATERFORD AREA

Bond St., 40120-Waterford Conservation Associates Corp. to Brad and Suzanne E. Covington, $1.37Â million.

Fauquier County

Auburn Mill Rd., 7233-Cherry Blossom Homes Inc. to Nicola Murphy and Derd Matkovic, $495,000.

Beech Lane, 8377-Bria G. Kerchner and Christina L. Van Patten to James D. Lerud Jr. and Allison R. Thistle, $780,000.

Cannonball Gate Rd., 7890-Marilyn Flowers Haight to See Eun Sul and Wonhee Kang, $525,000.

Country View Dr., 8738-Mildred E. Thomas to Janet M. Boots, $585,000.

Eckert Ct., 6732-Lynn Karcich and Eileen Frances Friganza to Erik B. Heiser, $460,000.

Jamisons Farm Dr., 5615-Joseph Gardell to Zachary David and Jeness Louise Surface, $605,000.

Owl Lane, 7025-Michael P. Conwell to Andrew David Devolder and Stephanie Rene Rickabaugh, $680,000.

Quarterpole Ct., 14-Alireza and Denise Afshari to Alex K. and Bonnie R. Jeffries, $285,000.

Roberts Cir., 4051-Estate of Wendell R. Grant and Joshua E. Bushman to Matthew S. and Melissa Ferguson, $328,600.

Stuart Cir., 7326-Mark D. and Amanda J. Remily to John and Sarah Letos, $417,000.

Westwood Rd., 10074-A.J. and Fray Ethel Lowe to Alexandr and Katie Tarasevich, $460,000.