ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Blossom Glade Dr., 40980-Drees Homes to Anthony W. and Adriane L Serres, $1.01 million.

Byrnes View Terr., 42081-Thomas J. Harrington to William Kyle and Molly A. Cragg, $475,000.

Cordgrass Cir., 41868-Thomas A. West to Edilbert Premdass and Helen Peter, $720,000.

Dales Pony Lane, 41211-Willowsford Windmill Corp. to Babu and Sailaja Angina, $995,000.

Hayrake Pl., 40831-Richmond American Homes of Virginia Inc. to Kamal A. and Sabeen Aksa Malik, $795,699.

Lavender Breeze Cir., 41308-Christian J. and Victoria M. Riesch to Sue Lym and Mark Schramm, $985,000.

New Mountain Rd., 23394-John P. and Leslie C. Roberts to Steven and Rosemary Johnson, $657,000.

Rock Pond Ct., 24388-Beazer Homes Corp. to Joseph Allen and Cathy Qreitem Ghattas, $729,999.

Wrens Landing Ct., 24331-Toll VA VI Partnership to Muzhda Asadi, $738,297.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Blossom Landing Way, 20802-Catalina R. and Maria L. Cunanan to Hengameh Goodarzi and Meryl Melleh, $572,500.

Drysdale Terr., 46608-Universal Composition Services Corp to Zellah Cleaver, $255,000.

Ferguson Ct., 40-Jorge and Christina M. Pezzimenti to Robert Stern and Katherine McBride Pisaniello, $440,000.

Mccarty Ct., 9-Deborah L. Mead to Fernando and Erika Weld, $449,000.

River Falls Dr., 47424-Anatoly M. and Bjorne M. Levkov to James and Lauren Christmas, $648,000.

Sulgrave Ct., 181-Erin E. Gunderburg and Patricia J. Henley to Kelin K. Argueta and Joel Argueta Machado, $367,000.

ASHBURN AREA

Ashburn Rd., 21819-John Bennett and Katherine Downey to Arshad Husain, $975,000.

Blueridge Meadows Dr., 44520-Kay Monte-White to Ida A. Samahy, $565,000.

Cornstalk Terr., 20604, No. 102-Nancy Suzanne and Tori M. Lunson to Rachel Sisk, $199,990.

Hope Spring Terr., 20640-Paul Peter and Lorinda Ann Mola to Richard W. and Lois J. Marchant, $429,000.

Keiller Terr., 42758-Christopher C. and Alyssa Flora Werner to Amit Deshmukh and Jayalaxmi Sastri, $490,000.

Macglashan Terr., 20272-Kyle J. and Holly R. Davis to Michael D. Fox, $354,000.

Osage Ct., 43583-Gerard J. and Marcia L. Casey to Jonathan M. and Shauna M. Hansen, $615,000.

Somerset Hills Terr., 43264-Marc P. Goldberg and Erica L. Schaffer-Blackman to Ahmed Zarroug and Ibtihal Noureldin, $450,000.

Tippecanoe Terr., 44105-Steve E. and Jody H. French to Mauro and Emillia Pasquetti, $389,900.

Zuknick Terr., 21585-Jeffrey A. Tanner to Brittney Michelle Morgan and Dustin Lee Dudinski, $391,500.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Benfold Sq., 42394-Andrea C. Grizzle to Anne Claiborn Peck and Jacob Anton Muth, $474,900.

Callalily Way, 42622-Mohammed Khaled Safa and Noor Jaghlit to Aravind Chamarti and Radhika Tatikunta, $702,600.

Ellzey Dr., 42921-Sudharshan Gopalan and Pooja Sritharan to John D. and Katelyn E. Jackman, $650,000.

Fountain Grove Sq., 22757-Daniel T. Ward to Deborah M. Herdman, $226,000.

Jessica Farm Terr., 42321-Adarsha J. Shetty and Sinai V. Tatagiri to Vamshi Mohan Gummadivelly and Srivani Veeramalla, $469,999.

Milltown Knoll Sq., 23290-Board of Supervisors of Loudoun County to David Abedrabo, $108,817.

Stoke Mill Terr., 23364-Loudoun Valley Associates to Yuvraj Kumar Singh and Nivedita Sonak, $588,035.

DULLES AREA

Rotunda Terr., 21085-John J. Colosi Jr. to Aris and Arpi Keshishian, $444,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Berkhamstead Pl., 15795-Ahmed Awad and Veronica Allam to Louie H. Lee and Cristina Veluz San Diego, $645,000.

Chadfield Way NE, 704-Scott C. and Jaclyn E. Rotier to Zachary James and Allison Kennedy Hammond, $525,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No 304-Cecchi Investments Corp. to Diane Toohey and Colleen Giseking, $205,000.

Eleni St., 43168-Jeffrey A. and Kelly S. Brown to Ethan D. and Debbie Gonzalez, $450,000.

Firestone Pl., 43559-George W. Howard and Diane M. Bray to Kristina J. Bouweiri, $925,000.

Lees Mill Sq., 43721-Sang Gu and Stephanie Kim to Mark Woodrow Burt, $530,000.

Magnolia Grove Sq., 19370-Egle G. Camozzo to Merrill D. and Kathleen R. Phelan, $420,000.

Rosebrook Ct. NW, 117-Mensud and Aleksandra Beganovic to Matthew Martin Wilhelm and Carlie Michelle Serif, $585,000.

Springview Ct., 14113-Husam F. Atari to Victor H. and Jackeline M. Wither, $705,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Amori Lane, 22456-Aaron L. and Tammy J. Black to Judith A. and David Cali, $600,000.

Crescent Station Terr. SE, 255-Karen Morrison to Zachary N. and Nicole Butcher, $525,000.

Fort Evans Rd. SE, 117-Nancie J. Smith to John Sun Choi, $170,000.

Glade Fern Terr. SE, 484-Michael Capra to Jeremiah J. Guzman, $410,000.

Lafayette Pl. SW, 305-Sydnor Fairfax Geiman Jr. and James Michael Geima to Marie G. Rivers, $355,000.

Prosperity Ave. SE, 106-Kelli Varnado Rhymes and the Margaret C. Varnado Trust to Vangile Pamella Masango, $208,000.

Royal St. SE, 218-Evelyn J. Hough and Evelyn G. Beach to Charles Raley, $105,800.

Vanderbilt Terr. SE, 833-Felicia L. Hatfield to Jason Calvin Kitchens, $340,000.

LOVETTSVILLE AREA

Rodeffer Rd., 39627-Nancy D. Ball to Jeffrey D. and Kathleen Lutman, $300,000.

MIDDLEBURG AREA

Snake Hill Rd., 35107-Melmore Inc. to Lindsay G. Kelley, $360,000.

PURCELLVILLE AREA

Desales Dr., 116-Patti Newsom Washington and Lorren T. Johnston to Matthew I. and Nicole Elaine Degn, $505,000.

Orchard Dr. S., 211-Loudoun West Investments Corp. to Joseph A. Kelly and Jordan E. Shealey, $585,000.

ROUND HILL AREA

Devon Park Sq., 35864-Zachary N. and Nicole E. Butcher to Domingo Israel Machuca Portillo and Alicia Xioma Santamaria-Franco, $315,000.

SOUTH RIDING AREA

Center St., 43211-Patrick T. and Nichole A. Bickerton to Kabir Anwar, $376,500.

Laidlow St., 43530-FFC Properties Corp. to Brett Monson and Lauren Cecala, $403,500.

Pilgrim Sq., 42804-T. Carr to Rifat H. Khan, $340,000.

STERLING AREA

Abbey Cir., 8-Mauricio and Claudia Martinez to Marcia X. Hernandez, $397,500.

Cameron St. N., 105-Oscar N. and Dora Z. Marmoi to Abhiram Prasan, $435,000.

Cypress Rd. N., 115-Jose Guerra to Nadia M. Camacho and Marcelo Ibarra Vargas, $325,000.

Great Trail Terr., 22230-Mohammed Beyad and Madiha Mallick to John E. and Roabin P. Scherrer, $375,000.

Holborn Ct., 980-Keane and Napat Thomas to Brittany Mills and Hyeon Kim, $252,000.

Margate Ct., 1017A-Keysha M. Moon Mitchell to Jose Hernan Diaz and Rosa Maria Jovel, $217,000.

Tavenner Ct., 515-C. Grady and Angela M. Wortman to William A. Solano Soriano and Alba C. Soriano, $389,900.

Warwick Ct., 1027-Huu H. Nguyen and Hanh T. Mai to Jose R. Bonilla and Yessenia Aracely Melgar Sandoval De Bonilla, $255,000.

WATERFORD AREA

Water St., 40266-Matthew D. Custer and Valerie Alison Fant to Christopher R. and Whitney Duval Chamberlain, $890,000.

Baines Corner Rd., 12221-R. Carl and Carolyn G. Faller to Hilaria R. Guerrero and Daniel Guerrero Hernandez, $175,000.

Beechnut Cir., 6517-Mark and Jasmine Armentrout to Jeffrey A. and Shila Jayne Stout, $385,000.

Canter Lane, 4584-John W. and Nancy A. Reber to Donald W. Armold and Victoria Taylor, $683,000.

Courtneys Corner Rd., 4479-Ronald Manuel Marcey to Alan Thomas Howard, $270,000.

Lake Anne Ct., 6855-NVR Inc. to Bruce E. and Julie E. Baldwin, $581,075.

Margaret Way, 6307-K. Hovnanian at Raymond Farm Corp. to Glen Albert and Melisse Hoyer, $535,000.

Piedmont St., 118-Gary M. Canard to Marilyn F. Haight, $350,000.

Ramey Rd., 10149-Gary W. and Kathleen F. Neal to Ross Alexander Mackenzie, $589,000.

Rock Springs Rd., 5149-Ryan W. and Christina E. Jones to John P. Turk, $328,000.

Silver Hill Rd., 13467-Edward H. and Kelly R. Quick to Emily J. and Joseph P. Decker, $380,000.

Wilson Rd., 7397-Anne G. Luxford and Thera H. Grefe Trust to Christopher Edward and Diane Frost, $650,000.