Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Blue Larkspur Ct., 41052-Winchester Homes Inc. to William M. and Ashley R. Montgomery, $1.37 million.

Canary Grass Sq., 42201-Courtney A. Harwell to Ashley and Ryan Rose, $352,000.

Crested Wheat Dr., 25210-James S. Barnett and Lillian M. Decosimo to Kelly and James A. Vickery, $585,000.

Diabase Sq., 41827-Waqqas Qadir and Rubina Khalio to Deepa Kommunje, $458,000.

Hayrake Pl., 40847-Richmond American Homes to Ramakanth R.V. Dwarampudi and Nalla Roopa Reddy, $752,302.

Lavender Breeze Cir., 41373-Toll VA VII Partnership to Jamie Unjoo Hwang and Han Koo Kang, $725,977.

Patriot Terr., 25378-Equity Trustees Corp. and Dustin Jeffrey Bondoc to Loai Abdallah, $268,921.

San Juan Terr., 42242-Padmaja R. Deshpande to Christopher L. and Natasha C. Greenhill, $305,000.

Yellow Hammer Ct., 24277-Toll VA VI Partnership to Akkayya Parimi and Swapna Kotharu, $859,386.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Blossom Landing Way, 20843-M. Karim and Mahboba Ali to Gina Tufano, $603,500.

Comer Sq., 47608-Raghavendra Jayaram and Rashmi Venkatesh Babu to Sarah Marie Tramuta, $428,000.

Drysdale Terr., 46614-Elvin and Brenda Lee Capestany to Rebecca McLean, $267,000.

Hollymead Pl., 46488-Matthew Bradlee Bryan to Jerome D. and Ruth Irene Piccioni, $587,500.

McGees Ferry Way, 20497-Sungnlen Liu and Ruby Hsing-Yi Huang to John and Kelly Maloney, $550,000.

Riverbend Sq., 20417-Princess J. Schmidt to Alex Barreto, $255,000.

Terrie Dr., 284-Robert Hans Van Es to Ujingood Lkhagvasuren and Enkhtuya Dulamsuren, $506,000.

ASHBURN AREA

Bandon Dunes Ct., 20140-Yingchun Jiang to Michelle L. and Benjamin T. Russell, $800,000.

Brae Terr., 45061-Ralph W. Judy Jr. to Hugh and Margaret Hawley, $315,000.

Cherrystone Pl., 20455-Kristen M. and Juan Jorge Garcia to Remzy Abdulmoen and Yasmeen Al Sakkaf, $583,000.

Crescent Pointe Pl., 20583-Michael C. and Janet L. Salmon to Jose Edward and Franki K. Stuntz, $558,500.

Golden Ridge Dr., 20706-Cynthia L. Sabo to Arlene F. Lofgren, $589,000.

Huron Terr., 44255-Sreedhar Rao Nooli and Kavitha Balmuri to Kazim Raza and Nosheen Kazim, $440,000.

Ladyslipper Sq., 21840-Zheng Gao and Qi Zhang to Jin Chul and Sang Won Kim, $455,000.

Madison Renee Terr., 43415-Ryan Leslie Rose to Rahul and Poonam Sharma, $275,000.

Paget Terr., 44117-Gina Marie Falsetti to Jeffrey R. Vogei, $405,000.

Sorrel Grove Ct., 21309-Christopher W. and Lea M. Weiss to Roger and Lora Mackin, $522,500.

Tolamac Dr., 43719-Charles R. and Concetta A. Grabenstein to Adam W. and Mary Emily Young, $669,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Foggy Bottom Rd., 19798-James E. and Courtney K. McGowan to Gary L. and Cynthia M. Anderson, $760,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Benfold Sq., 42418-Nicholas Ian and Maria Gracia Linsangan MacDiarmid to Elton Robert Da Silva and Fabiana Monjelo Delfino, $499,900.

Centergate Dr., 43871-Yasmeen Ma to Terrence F. and Diane A. Henzey, $390,750.

Epperson Sq., 23399-Thomas F. and Giselle E. Young to Jeffrey L. and Abigail Vasquez, $469,000.

Grahams Stable Sq., 42408-Stone Mill Corner Condominium Development to Manu Bansal and Swati Singhal, $387,500.

Marble Canyon Terr., 42247-Van Metre Homes at Brambleton III Corp. to Pawandeep Dhingra and Parul Sapra, $599,990.

Newbridge Sq., 43182-John F. Swart III and Gregory G. Yost to Kwan Y. Kim, $385,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43152-Joseph A. Kelly III and David P. Mysak to Jeremy Rogers Ross, $409,900.

DULLES AREA

Smoketree Terr., 45765-Anthony E. Micale to Victor F. Ruiz Jr., $460,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Artillery Terr. NE, 1536-Claudia Prochaska to Nicholas Austin Schwarting, $425,600.

Blacksburg Terr. NE, 521-Edward G. Huebner to Donaldo Quintana Montano, $330,000.

Chicacoan Creek Sq., 43694-Gary Danoys to Darren M. and Kathleen M. Hullet, $525,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 808-George Michael and Therese R. Ruhlmann to Catherine Ann Shepard, $350,000.

Eleni St., 43180-Brian and Veronica A. Kendig to Brett and Audry Fraser, $510,000.

Georgetown Ct. NE, 401-Peter and Marcella M. Nappi to Susan S. and Ronald L. Platt, $550,000.

Legrace Terr. NE, 504-Mark G. and Mariah S. Gundersen to Jessie J. Baderschneider, $389,900.

Mill Race Terr., 42984-Daniel Dolega-Jasinski and Patrycja Chrabaszcz to Philip R. and Jennie M. King, $452,000.

Rundle Terr., 43024-Nadine C. and Ryan Osborn Nikkhoo to Johnathan T. and Lauren Bolton, $430,000.

Stable View Terr. NE, 326-Pedro A. Santos to Jordan and Lauren Mann, $315,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Ayr St. SW, 2-Valerie Corda to Joanne Marie Konik, $550,000.

Davis Ave. SW, 139-Patricia and Jeanette Castellano to Sasan Heydari, $348,000.

Fort Evans Rd. SE, 120, No. A-Jennifer Norris and Kathleen Hughes to Joy M. and Kevin D. Morel, $204,000.

Governors Dr. SW, 129-Joan F. Clark to Heather Lee and Brian Agee, $490,000.

Macalister Dr. SE, 842-Equity Trustees Corp. and Jennifer L. Wendel to Amit Thukral, $438,500.

Quail Hill Lane, 40464-Brian C. Smith to Diana Karina Archila and Dionisio Lemus, $830,000.

Rubin Lane, 40356-Drees Homes Inc. to Shea and Kimberly Jones, $710,000.

White Gate Pl., 17668-Howard B. and Megan P. Anderson to Kenneth T. Logerwell and Deanna Kersey, $850,000.

LOVETTSVILLE AREA

Harpers Mill Way, 43-U.S. Home Corp. to Desmond Vincent and Jeanne E. McCallum, $336,711.

Waterford View Ct., 13160-Mark A. and Lisa J. Powers to Scott B. and Dana L. Robinson, $648,000.

PURCELLVILLE AREA

Franklins Ford Pl., 37276-Birchwood at Oak Knoll Farm Corp. to John and Lori Anne Whitaker, $559,630.

Perkins Ct., 37824-Ruth Alyce Metallo to Leonard C. and Pamela A. Miller, $452,500.

ROUND HILL AREA

Falls Pl., 17547-Kathleen L. and Tyson L. Day to George Gregory and Ellen Catena, $450,000.

Scotland Heights Rd., 35330-Brian A. and Susan Summers Pfeiffer to Lindsay E. Roach, $509,900.

SOUTH RIDING AREA

Conrad Terr., 42912-Michael Weingarten and Shannon Doyle to Thomas and Christina Capon Martinez, $340,000.

Evans Sq., 25546-Thomas Nelson and Janie Lopez List to Robert D. Brummell and Caitlin Cholewa, $418,000.

Lancaster Woods Sq., 42263-Van Metre Homes at Stone Ridge East II to Rebecca Fella, $500,000.

Offenham Terr., 42585-Gopalakrishnan N. and Sangeetha Ramasamy to Taher and Nafeesa Kutub, $509,990.

Potomac Twain Terr., 25459-Kurt W. and Donna M. Hickman to Qiong Huang, $432,500.

STERLING AREA

Antioch Pl., 46874-Robert and Veronica Shelton to Nirar Kunnath Basheer and Reejamol Adbul Majeedu, $618,500.

Edinburgh Sq., 142-Dwayne Bolton to Velasco Cimica, $220,000.

Great Trail Terr., 22264-Mohammed Monzu and Beauty Akter Fakir to Fekadu E. Fante and Kidist Asfaw, $370,000.

Jackpine Ct., 21312-Beth Kreber to Bryant Carroll and Tiffany Sengillo, $597,500.

Williamsburg Rd., 104-Neftali Saul Bonilla to Liliana Renee Carpio Manrique and V. Rodrigo Vasquez, $350,000.

WATERFORD AREA

Wrights Lane, 14735-Daniel S. and Julia Benson Rom to Cyrus R. and Patricia M. Robl, $569,900.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Baldwin Ridge Rd., 7258-M. Tyson Gilpin Jr. and Scott C. Hook to Forrest R. Surprenant, $260,000.

Bunker Hill Rd., 7084-Cynthia Well Hills and estate of Elizabeth Beatty Wells to Paul Franklin and Dawn Marie Mercer, $550,000.

Church St. N., 200-Robert Bruce Aylor to Kevin C. and Rebekah E. Kemp, $335,000.

Covingtons Corner Rd., 7297-David F. Reynolds to Cynthia Lynn Smith, $320,000.

Estate Ave., 478-Karen Michelle Calderon to Gerardo and Daysi P. Rubinos, $389,000.

Lakewood Dr., 4444-Kenneth and Leslie Dodge to Jacob Anthony Del Gallo, $410,000.

Movern Lane, 7609-Michael John and Kimberly Jane Crosland to Ronald D. Joslin and Wendy C. Gee, $502,000.

Poland Ct., 11877-David Little Wind and Cari Little to Teresa Marie Weaver and Elizabeth Ashley Williamson, $286,000.

Rappahannock St. N., 199-Bobby G. Summers Jr. to Bradlee E. Eiler, $341,500.

Spring Run Rd., 4439-Timothy Garlon and Crystal Joy Crossno to David Allen and Deborah Susan James, $632,000.

Sunflower Ct., 6007-NVR Inc. to Shannon and Holly Ferguson, $652,778.