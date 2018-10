Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Bear Tooth Dr., 42072-Jeffrey Allen and Pamela Blevins Miller to Mariam Rasuli and Mansoor Sakhiy, $590,000.

Canary Grass Sq., 42193-Jonathan T. Emerson to Aaron and Allison Wright, $350,000.

Clock Tower Sq., 24708-Leigh Roller to Abhisheak Reddy Saireddy Gari, $407,500.

Crabtree Ct., 24238-Luis and Shaun A. Laranjeira to Daoprasit Brian and Pin Hoang Chanthapanya, $675,000.

Graywacke Dr., 25014-David A. and Stacy W. Bieler to Rubina Ali, $650,000.

Kilkerran Dr., 23770-US Home Corp. to Adnan and Afiah Ashsan, $660,000.

Kings Canyon Sq., 24712-Mark Weekley to Solongo Batsaikhan, $420,000.

Lilys Nest Lane, 24276-Toll VA VI Partnership to Roger A. Wamba, $923,595.

Prairie Fire Sq., 25077-Gregory A. and Laura F. Mathurin to Kamal Prasad Neupane, $419,990.

Sagefield Sq., 41523-Ryan C. and Jessica Kay Curry to Aswani Kumar Sabnavees and Sriharika Mothukuri, $510,000.

Switchgrass Ct., 24764-Brian C. and Nasrine Magaletta Hergt to Sridhar R. Reddy Reddy and Pallavi Desham, $685,000.

Winning Glory Dr., 42122-Jonathan S. and Tyler M. Girsham to Otis and Nichelle Williams, $385,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Benton Ct., 10-Christopher and Traci Dougherty to Dennis E. and Paula W. Barrett, $295,000.

Brookmeade Ct., 4-Clive and Abigail L. Yeo to Zachary Walko and Sarah Bibler, $432,500.

Comer Sq., 47683-David and Tracey Shaup to Gregory S. and Gregory S. Jones, $440,000.

Drysdale Terr., 46622-Edward and Sonia Ketchoyian to Christopher Forrest and Georgiana Lynn Wingard, $227,500.

Hawick Terr., 20368-Hamda G. O’Brien to Michael J. and Hyo Joo Hahn, $425,000.

McFadden Sq., 21191-Setareh Deljo-Roland and Bomdod Deljo-Zargarani to Olga and William Lawson, $209,300.

Newland Ct., 6-Alicia M. Harvey to Elizabeth Oliveras and Jesse D. Colon, $441,250.

Sandstone Sq., 20871-Northwest Federal Credit Union to Lijuan Cao and Lei Wang, $373,000.

Sharpskin Island Sq., 47498-Francis J. Hinnegan and Patricia Fajardo to Ryan and Kelly Tatum, $412,000.

Walpole Terr., 46215-Kirk A. Smith and Nerhosshia Davis-Smith to Christopher Liam, $405,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20435-Robert and Diana Austin to John T. Brown and Tami Martins-Brown, $322,000.

Atherton St., 43309-Jeffrey P. and Lisa R.B. Furgal to Helge C. and Lisa D. Hultgren, $586,000.

Blacksmith Sq., 43620-Samuel Jack and Kim Poster to Shakira O’Neil, $360,000.

Chloe Terr., 43859-Sunil Ku Mar Chanchala and Sreedhar Rao Nooli to Sharon Gyesi, $328,000.

Codman Dr., 20417-Edward S. and Nancy Goldman to Raman V. Chemakura and Shruthi Bellapu, $558,000.

Fenwick Dr., 20774-Dale and Nicole R. Beech to Adam Boyd and Caroline L. Chaumont, $536,500.

Gala Cir., 44092-Michael C. and Diana Barrus to Michael C. Mills Jr., $400,000.

Hay Rd., 42782-Jeffrey Scott and Renata Agnieszka Simpson to Mahsa Rajael Tehranl, $531,000.

Interlachen Cir., 19937-Mohammad W. and Zulikha S. Hussain to Joseph Ainslie and Maria G. Mills, $850,000.

Lauder Terr., 42820-Michael J. and Lisa M. Girdy to Jessica Toye and Paul G. Clark, $395,000.

Middlebrook Terr., 43715-Margaret K. McFarland to Hani Abraham, $374,000.

Naples Lakes Terr., 19901-Joseph F. Bovaird to Souleymane and Adele Traore, $575,000.

Pandora Ct., 44017-Rubina Ali to Adriana and Baris Agacbuken, $535,000.

Romans Dr., 21642-Georgina M. Gorda to Lavanya and Panduranga Nannapaneni, $350,000.

Timber Ridge Terr., 20963-Joseph H. Nameth to James T. and Barbara A. Carmichael, $220,000.

Tiverton Sq., 44876-SM One Loudoun Corp. to Kelley L. Hoff, $424,990.

Valhalla Sq., 20058-Timothy P. and Pamela L. Hardy to Scott M. and Kimberly C. Sanborn, $615,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Angelique Dr., 22823-Eskandar Real Estate Investment Corp. to Karimuddin Mohammed, $740,000.

Blue Copper Way, 42576-Clarence E. and Kimberly Hunt to Sean Heravi and Jasmin Tarrah, $630,000.

Conklin Ridge Ct., 22612-George D. and Barbara Jean Lennon to Mehwish and Fahad Syed, $775,000.

Epperson Sq., 23502-Jeff and Kristen Tiede to Ronald L. and Dorian E. Crampton, $640,000.

Franklin Benjamin Terr., 42468-Sama Five Property Corp. to Brian Y. and Lori Angelini Martin, $480,000.

Halburton Terr., 21947-Christopher D. and Sara L. Capistrant to Hani Ramadan and Hoda Elmasry, $451,960.

Hopewell Manor Terr., 23546-Joshua D. and Jaime Schumacher to Andrew Lieu, $410,000.

Knob Hill Pl., 21943-William Michael and Ashley Rens Montgomery to Karen E. and Barry C. Cleveland, $830,250.

Midsummer Way, 21427-Charles J. and Margot J. Olenik to Brian T. and Kristine T. Leddy, $675,000.

Norwalk Sq., 22567-Pulte Home Co. Corp. to Minh Thai and Tu Van Pham, $585,709.

Park Brooke Ct., 42943-Reginald S. and Andrea D. McKinney to Steven S. and Theresa A. Cornett, $610,000.

Robey Sq., 43460-Beazer Homes Corp. to Awat M. Salih, $628,999.

Stillwater Terr., 43138-Daniel Boughton to Robert L. and Robin B. Johnson, $375,000.

Sunstone Ct., 22015-Michael Phillips and Brigitte A. Custer to Gregory Allen Linden and Jennifer Rae Cunningham, $700,000.

Tradewind Dr., 23220-Amber N. and Brett J. Strege to Richard Savage, $505,000.

DULLES AREA

Angela Sq., 21122-Regina I. Aboia to Veronica Barragan, $456,000.

Railway Terr., 21874-Michael J. Vecchione to Katie Amatangelo, $275,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Artillery Terr. NE, 1518-Matthew A. and Michelle U. Vandermast to Douglas and Kamilash Rose, $415,000.

Cannonade Dr., 17244-Ronald A. Fischer and Doriann Hildreth-Fischer to Anand Mohan and Sangeeta Verma Das, $920,000.

Daniels St. NW, 310-Evan J. Lewis to Chang Liu, $424,990.

Evans Pond Rd., 43430-Michael R. and Virginia Lynn Mercer to Daniel P. and Jennie McGuire, $540,000.

Falconaire Pl., 14700-Mid-Atlantic Developers of Falconaire to Matthew Francis Bonorden and Jessica Lynne Whitten, $684,504.

Gusty Knoll Lane, 14102-Martin O. and Shawn L. Furr to Christopher L. Lehto and Joan M. Banikas, $549,900.

Keokuk Terr. NE, 1100-Anthony R. Rizzo to Roberto Carlos Guzman, $410,000.

Market St. W., 225-Joanne Marie Konik to John L. and Jeanne D. Hubbard, $512,500.

Montevista Sq., 42736-Kenneth R. and Carolyn T. Wood to Feifeng Lin, $420,000.

Newvalley Church Rd., 14331-William Russell Warwick III and Lindsay Michelle Cunningham to Wayne K. Walter and Laura J. Emerson, $425,000.

Popes Creek Sq., 43589-Katherine L. Kramer to Kathleen C. Alex, $528,000.

Sparkleberry Terr. NE, 514-Jeremy John and Jennifer Marie Guida to Atheer and Rama Tamimi, $370,000.

Stallion Sq. NE, 342-Charles and Annemarie Allen to Daniel R. Bowe and Marta Danielle Bowe Macnamara, $325,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Belmont Dr. SW, 203-Thomas A. and Josephine B. Tyler to John-Thomas Rhodes and Maryann Traxler Richardson, $375,000.

Clagett St. SW, 416-Bonnie L. Beal to Benjamin Eisenberg and Catherine Connor, $450,000.

Connery Terr. SW, 107-Jason Totaro to Wyatt R. Thorpe, $328,000.

Dinah Pl., 22464-Graham Winner Parker to Dominie and Jessica Reres, $500,000.

Foxfield Lane, 40320-Samuel J. and Suzanne L. Rotolo to Gregg A. and Eunice S. Davis, $850,000.

Great Woods Dr., 20973-Mark H. Machina to Arthur Ray and Linda A. Mosel, $599,000.

Hawks View Sq. SE, 204-James Christopher and Valerie M. Fox to Carol Ann Bass, $370,000.

Lawford Dr. SW, 502-Richard L. and Kathy J. Deason to Ankit Pravin and Nishal Chandrakant Patel, $530,000.

Mill Branch Dr., 21107-John K. and Jennifer K. Lebor to Michael Ray and Virginia Lynn Mercer, $881,501.

Pheasant Pl. SW, 108-Fakhra and Mohammad Khalid to Tony S. Ramazani, $559,000.

Shenandoah St. SE, 221-Paul R. and Catherine S. Ritchey to Levis E. Martinez Sorto and Jose N. Sorto Martinez, $320,000.

Sunset View Terr. SE, 501-Richard Schulze to Michael and Wilma Kinney, $260,000.

LOVETTSVILLE AREA

Taylorstown Rd., 12259-Estate of Robert E. Steves and James Francis Steves to Michelle McKim and Constance Hatt, $140,000.

MIDDLEBURG AREA

Washington St. E., 305-Matthew R. and Melanie A. Blunt to Kenneth and Kathleen Kies, $1.15 million.

PURCELLVILLE AREA

Devonshire Cir., 812-Robert F. and Kelli Grim to Josiah Stephen and Nicole Buccio, $501,000.

Loudoun Valley Dr. E., 310-Betsy E. Self to Megan Elizabeth Harris, $398,000.

Pelham Ct., 36734-Zoya Investments Corp. to John and Lauren Beatty Blekicki, $600,000.

Yorkshire Ridge Ct., 409-Kelly K. Merrit to Elizabeth Mortera Phelan, $400,500.

ROUND HILL AREA

Early Ave., 3-James E. and Beth M. Hall to Jillian Taylor White and Jennifer Case Thompson, $325,000.

Main St., 55-Dan T. Chu and Lisa C. Zimmer-Chu to Wendy Ferrigno and Robert Eversole, $535,000.

SOUTH RIDING AREA

Carrington Dr., 25456-Robert W. and Terri L. Pearson to Darlene M. Rogers and William H. Curtin, $720,000.

Eustis St., 43021-Rudy A. and Claudia M. De Paz to Soo J. and Galam Kim, $386,300.

Golf View Dr., 43023-Marc and Katy Hayes to Valerie Kozachuk, $397,000.

Lemon Tree Pl., 25437-Steven C. and Stephanie D. Wilburn to Justin Kyung Soo Crawford and Katie Jeanette Crawford, $830,000.

MccComas Terr., 42908-Vijayakumar Varadhan to Candace G. Roy, $367,000.

Riding Center Dr., 25217-Gail Y. Jeter to Valerie V. and John J. McMoon, $630,001.

Split Creek Terr., 25209-William Thomas and Allison H. Romano to Amit and Binal Brahmbhatt, $355,000.

Watercrest Sq., 43134, No. 104-Matthew Taylor to Madhurima Khare, $290,000.

STERLING AREA

Bailey Ct., 403-Andia Yanga to Maria E. Membreno Funes and Juana J. Portillo Garcia, $317,000.

Charlotte St. E., 507-William T. Atkins Jr. to William E. and Nancy S. Luke, $415,000.

Gable Sq., 45377-Papa Seyni Dieng and Rabyetou Ly to Scott Worland, $355,000.

Maple Ave. W., 811-Thanh N. Tran and Kim-Van T. Truong to Ludy A. Juarez and Denisse Ordorica, $369,999.

Rilassare Terr., 46406-Wormald at Cascades Overlook Corp. to Raj K. and Arpana Regmi, $477,000.

Stablehouse Dr., 22150-Sherry Lynn Jenkins-Sager to Jacob T. and Rachel L. Lane, $440,000.

Sugarland Run Dr., 434-Helmand Investment Corp. to Joseph Vasquez, $360,000.

Woodmint Terr., 46747-Centennial CT Corp. to Lilian M. Hernandez and Katerin L. Perez, $385,000.

WATERFORD AREA

Pavlo Pl., 15235-Phillip S. and Kim Rui-Liu Wang to Amit Sehgal and Reshma Shah, $855,000.

Fauquier County

Fauquier County

Appalachian Overlook Dr., 13383-Kenneth D. and Sophia S. Buckstrup to Jane W. Harding, $615,000.

Brittle Ridge Rd., 1185-George Sharikas and April C. Shaver to Jordan T. Everly and Kelsey R. Newman, $455,000.

Col Edmonds Ct., 795-Ty M. and Jacqueline Orner to Lisa A. Turner, $325,000.

Deepview Ct., 3286-Traci Nelson and Walter Rainey to Matthew R. Barthel, $449,000.

Emily Anne Ct., 6448-David L. and Sheila Diane Crouch to Billy M. Wine, $369,000.

Hancock St., 7581-NVR Inc. to Brett and Gloria Petrie, $461,055.

Hume Rd., 12106-Richard S. and Robert R. Dimmel to Marie D. and Joseph M. Furtado, $130,000.

Joy Ct., 3069-NVR Inc. to Esker Jay and Jamie Beck Farris, $610,107.

Lake Willow Ct., 7379-Pieter V. and Christina N. Wyckoff to William D. and Katherine E. Hinger, $489,000.

Marsh Rd., 12710-Deborah K. Wolland to Denise Y. Southerland, $285,000.

Morton Rdg., 51-Tish Melinda Sams to Tabatha E. Lovelace, $266,340.

Old Forest Lane, 5716-Kenneth Lauziere and Vicki Wade to Costa Apostolakis and Pamela Wood, $749,130.

Preston Dr., 183-Bank of New York to Jonathan A. and Erin C. Dobles, $390,000.

Rogues Rd., 8107-Lisa Burrus Daubenspeck and Kenneth Lancelot Burrus Jr. to Scott and Elizabeth Messmer, $600,000.

Shepherdstown Rd., 7176-Albert E. Jensen to James Lee and Layne Jensen Progar, $387,000.