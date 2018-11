Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Aldie Rd., 39189-Patrick Ryan and Jamie H. Gatchell to Christopher R. and Haley Morgan Wright, $575,000.

Bottlebrush Terr., 25111-Ronald Flax to Melissa Joanne and Andrew Blaine Kemendo, $473,000.

Capecastle Terr., 24711-Jieli Li and Gui Wei Shan to Ebadullah Ebadi and Najla Ismail, $477,750.

Experience Way, 41735-Wenona G. Paul to Patrick D. and Danielle G. Barthold, $581,000.

Hidden Valley Pl., 24260-Richard and Martha Anne Augugliaro to Duane James and Jeanette Leigh Burpoe, $864,990.

Mercers Crossing Ct., 24106-Sig Holdings Inc. to Xing Z. Li, $829,000.

Porch Light Dr., 42077-John W. Evans to Michael and Lisa Ignosci, $620,000.

Rosebay Terr., 24657-Pok Tong Pak to Charles Gillmarten and Raquel Barroso Xavier, $355,000.

Stone Station Terr., 24758-Jamie Christopher and Jessica Nicole Woolwine to Brett Green and Victoria H. Hill, $312,500.

Wrens Landing Ct., 24302-Toll VA VI Partnership to Reginald and Tricia Alcancia, $788,994.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Austen Ct., 12-William L. Clapper to Thinh Nguyen, $315,000.

Brentmeade Terr., 20329-Eric D. and Jennifer A. Brown to Sujal B. and Chhaya S. Lagowala, $465,000.

Brisbane Sq., 46136-Joseph E. and Paula Arujo to Abdul Wahab and Sara Atio, $494,000.

Derrydale Sq., 20865-Dipen and Abhilasha Dharia to Adrian Nizheberskiy and Cristina Varzari, $440,000.

Esterbrook Cir., 46413-Timothy B. and Keenan Glazar to Jacob Sultan and Megan Kathleen McGavin, $689,988.

Hollow Falls Terr., 20770-David West and Stephanie West Phal to Terence and Ashlee Watson, $439,900.

Lynnhaven Sq., 46503-Sook J. Yang to Papa S. Dieng and Rabyetou Ly, $440,000.

Monocacy Sq., 46366-Thomas E. Wilson to Miguel and Liezl P. Gonzalez, $346,000.

Parkside Cir., 20600-Donna Wood and Joshua Eric Smallwood to Ariel L. and Lisa S. Goldring, $537,000.

River Meadows Terr., 46529-Patrick E. Davis to Zachary S. and Susan Kontzias, $328,050.

Royal Palace Sq., 20751-Stephen Michael and Janet Sue Dibacco to Marcelete and Byron Marine, $327,000.

Waterfall Branch Terr., 20711-Christopher and Alissa Turley to Ryan C. Harpenau, $500,000.

Willoughby Sq., 20576-Donald C. and Jeanette G. Fox to Patrick A. Nelson and Melinda K. James, $410,000.

ASHBURN AREA

Abram Terr., 19975-Pulte Home Co. Corp. to C. and John Uscilowicz, $702,990.

Ardmore St., 43295-Denise B. Fowler to Peter and Diana Cierski, $475,000.

Beechwood Terr., 20320-Terence A. and Ashlee T. Watson to Kathleen Trammel, $220,000.

Brae Terr., 45090-Stephanie L. Pyles to Danielle Jeanne Recame, $262,000.

Clappertown Dr., 21380-W. Kenneth and Alicia M. Yancey to Neeraj Talreja and Shikha Sobhani, $686,000.

Cornerpost Sq., 21074-Farid Javidan Samani and Elizabeth B. Javidan to Joshua Daniel and Patricia Ruth Budgick, $390,000.

Cruden Bay Dr., 44416-Glenn R. and Tina L. Jacobs to John T. and Mary G. Lincoski, $495,000.

Dragons Green Sq., 21825-Cynthia and Matthew Bergevin to Neelima Prasad and Rajeev Pardipuram, $289,999.

Duryea Terr., 20952-Joseph D. and Danielle Pendergast to Alexander McCann and Leigh Anne Scanzera, $474,000.

Gala Cir., 44102-Jeffrey J. and Katherine C. Dawley to Michael A. Bradley and Thomas R. Rhodes, $402,500.

Glenrobin Terr., 20271-Eric T. and Donna M. Fletcher to Allison Devereux, $440,000.

Hay Rd., 42790-Sharon Byers to Uyanda Andia-Ochirbat, $429,000.

Hope Spring Terr., 20580-Bernard J. and Pamela Ladue to Joyce A. Baker, $424,999.

Hyde Park Dr., 21986-Alexander S. and Rosemary T. Ferry to Parul Rahul Sharma, $830,000.

Killawog Terr., 20969-Catherine S. Jones and Dorothy L. Stackhouse to Mu Qiao, $340,000.

Lindsay Marie Dr., 43228-Christopher E. Burnell and Tamiko Brim-Burnell to Paul Robert and Stephanie Joan McAndrew, $645,000.

Major Sq., 19962-Pulte Home Co. Corp. to Ryan Michael Costello, $567,000.

Mossy Brook Sq., 44157-William F. and Dawn L. Osgood to Carolina A. Backer, $336,000.

Northville Hills Terr., 20047-Kapil and Kunal Datt to Edward and Carla Kelly, $466,000.

Owls Nest Sq., 21203-Nicolae and Daniela I. Staicu to Mary C. Stilwell, $444,000.

Postrail Sq., 43428-Alison R. Hall to Eric Michael Weiss and Meaghan Kathleen Tracy, $388,000.

Ryder Mills Ct., 20666-Arlene F. Lofgren to Dagmawe T. Berhane and Lebeza M. Wendemsesha, $655,000.

Smith Cir., 19814-Fernando L. and Kathi C. Colon to Austin D. and Courtney R. Osgood, $515,000.

Victorias Cross Terr., 21292-John Gorski and Elizabeth Pannese to Kevin Joseph and Jeri Maynard Naquin, $508,000.

Whetstone Ct., 43472-Ronald John and Catherine Fleming Dorman to Martin and Mary Allison Anderson, $664,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

April Mist Pl., 23272-Heather E. Zaug to Feroz and Farana Panlshiri, $728,000.

Benfold Sq., 42329-Steven and Francine Middleton to Kapil Kumar Bathula, $551,000.

Boca Field Terr., 23572-Daniel Platzek to Shaun M. Stever and Christina M. Lupacchino, $514,000.

Chisholm Dr., 42643-Evan R. and Rachel L. Middleman to Israel Ramos Avila Jr. and Diana Dimitrova, $502,000.

Depascale Sq., 43211-Jason William and Courtney Alison Peters to Christopher Wu and Stephanie Angie Lee, $475,000.

Ferncrest Terr., 22664-Harvinder K. Labana to Zuhrah Yusufi, $365,000.

Glebe View Dr., 21377-William M. and Caroline E. Corcoll to Robert James and Crystal M. Richard, $730,000.

Hattontown Woods Terr., 43238-Loudoun Valley Associates to Manan and Chitrita Patel, $682,236.

Hollyhock Terr., 42401-Tessa Lanz to Kerry Lee Lockhart, $212,500.

Lenox Park Terr., 42504-Steven R. and Deborah J. Saunders to Bo Kyeong Park, $492,000.

Mayflower Terr., 42492-Stephen and Sara Platenberg to Alan and Heidi Lieu, $270,000.

Morning Walk Dr., 23324-Kimberly Dean and Kenneth D. Hendley to Andrew W. and Lisa M. Lang, $741,500.

Old Ryan Rd., 43468-Beazer Homes Corp. to Cordner B. and Belinda M. Bannister, $546,000.

Riggins Ridge Terr., 42248-Brandon D. and Eva A. Moorehead to Mia D. Farrington, $525,000.

Virginia Rae Ct., 23303-Anthony F. and Elizabeth A. Venafro to William R. and Shanna Lea Wahlquist, $720,000.

Windy Pine Ct., 22181-Stephanie V. Wright to Scott L. and Heather B. Walker, $744,000.

DULLES AREA

Chinkapin Oak Terr., 22908-Kent Yan and Ying Wei to Aurora V. Chan, $434,000.

Fontwell Sq., 23052-Weichang Wang to James Robert Freund, $346,000.

Manning Sq., 22001-Meryem Atif to Morgan Marie Hill, $383,000.

Rogerdale Pl., 23293-Jennifer Miller to Azibo Smith and Beverly Snekeim, $714,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Bluefield Sq. NE, 845-Manuel Rodolfo Quiroga and Renata Nagy to Bing and Jiaozhen Jiang, $420,000.

Bugle Ct. NE, 109-Joanne V. Lindenmuth to Juan C. Romero and Jessica Pane, $537,000.

Cedar Walk Cir. NE, 134-Alex and Bertilla Andrade to Stacey Anne Dabaldo, $280,000.

Cypress Ridge Terr., 19355-Nancy Nielsen Sitler and Linda Nielsen Merritt to Bennett and Ruth Freiberger, $450,000.

Cypress Ridge Terr., 19375-Ricio Rufino and Salome Suntay Tantoco to Robert T. and Mirtha J. Donaldson, $215,000.

Edmonton Terr. NE, 579-Matthew and Elizabeth Coddington Magyar to Zachary A. Crandali, $379,355.

Fleur Dr., 43181-Adeleke A. and Mildred I. Adesida to Kenneth F. and Lindsay C. Taylor, $494,900.

Grouse Terr., 19064-David Paul Kajut to Natilee N. and Sarah D. Norman, $510,000.

Linfield Terr. NE, 830-Eugene Anemojanis to Lisa Renee Ottenheimer and Brett William Gibson, $440,000.

Mcdowell Sq., 43653-Olivia M. Garves to Justin Yun and Hyejin Bae, $385,000.

North St. NE, 304-Lee D. Bengston and Judith A. Jolly to Russell C. and Linda L. Perry, $444,000.

Overview Pl., 43241-Perry A. and Kala Renay Riley to Brian Robert and Kiran Sharmila Brurok, $915,000.

Revelstore Terr. NE, 826-Robert T. Gilliom to Young Gen Kim and Michelle Lee Canterbury, $440,000.

Shadow Terr., 43109-Lester A. Parks Jr. and Christa A. Lamendola to John and Lindsey E. Perdue, $445,000.

Swiftwater Dr., 41616-Jeffrey S. and Karey L. Kuhlman to Chad and Kelly Familant, $960,000.

Waters Overlook Ct., 43050-Harry J. and Sara E. Carter to Sydney Del Prado Severino and Alyson Rae Severino, $748,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Aging Oak Dr., 22388-Christopher Frazier and Heather Anne Donahue to Zachary Samuel and Haley Irene Dials, $619,900.

Breckinridge Sq. SE, 528-KDM Family Properties Corp. to Christopher Grant Johnson, $357,000.

Cobbler Terr. SE, 612-David M. Coullahan and Patti D. Buchanan-Coullahan to Edgar A. Martinez Nieto and Lorena B. Alvarado, $355,000.

Davis Ave. SW, 249-Susanne E.S. Lane to David J. and Brenn E. Galvez, $355,000.

Dry Mill Rd. SW, 219-Loudoun Habitat for Humanity to Saida Elmellouki, $273,000.

Fort Evans Rd. SE, 129-Linda L. Citta to Anna L. Goyne, $213,100.

Laurel Springs Dr., 21148-Stephen D. and Monica Carlin to Kevin F. and Hillary A. West, $735,000.

Nickels Dr. SW, 325-Peter J. and Meghan Long Thaler to Brian and Brandi Steorts, $567,550.

Santmyer Dr. SE, 819-William L. and Mary Elizabeth Zirk to Kevin J. and Judith L. Keller, $547,670.

Sunset View Terr. SE, 503-Norman J. Elias to Matthew Fitzpatrick Goetz, $272,500.

Virginia Wildflower Terr. SE, 417-Michael and Angela Downs to Mason Shawn and Areej McCollum, $412,000.

LOVETTSVILLE AREA

Church St. S., 18-Edgar O. Velasco Flores and Maria J. Castillo Velasco to Martin E. Carman Jr., $334,000.

Frye Ct., 3-Joseph Cavanaugh and Claire M. Bloom to Matthew Meyer and Katherine Pedrick, $282,000.

Parnell Ct., 38232-West Wind Enterprises Corp. to Adam Self, $790,000.

Stocks St., 68-Benjamin J. and Alyson B. McIntosh to Bradley K. Mullins, $380,750.

MIDDLEBURG AREA

Marshall St. E., 205-Brookcliffe Partnership Corp. to David and Elise Smith Brown, $390,000.

Stonewall Ct., 12-Paul A. Shirey to Elsa Katarina Acosta, $242,000.

PURCELLVILLE AREA

Chincoteague Ct. E., 305-Joseph and Sheree Diller to Dixie Belle Weisse, $579,900.

Hunt Valley Lane, 37279-John C. and Christine E. McManus to Joseph and Perri L. Mekalainas, $1 million.

Maple Flats Terr., 802-Patrick and Brandy Payne to Dina S. Flynn, $390,000.

Plymouth Ridge Ct., 404-Amandeep Walia and Renu Sharma to Shane Michael Johnsonbaugh and Erica Christine Moffett, $359,900.

Skyline Dr. E., 233-Paul V. and Deborah M. Gentry to Eric and Laura Rodriguez, $510,000.

Upper Brook Terr., 301-Brookfield Autumn Hill Corp. to Brady T. and Heather E. Romine, $374,990.

ROUND HILL AREA

Bristol Terr., 17527-Bristol Holdings Corp. to Jeremy Alan Sundheimer and Kristin Michele Eble, $309,000.

Lethridge Cir., 17526-Nathaniel and Jenifer R. George to Pamela Vanessa Alcantara Hidalgo, $500,000.

SOUTH RIDING AREA

Commons Sq., 25828-Chad R. and Kelley R. Familant to Gustavo Adolfo Rubio and Maria Del Carmen Hone De Rubio, $475,000.

Dunvegan Sq., 25257-Heather Anne and Frank Victor Pfundstein to David B. and Amanda K. Rogers, $493,000.

Feltre Terr., 25513-Kathleen Walker Barber to Rahul Chitturi, $415,000.

Gothic Sq., 25302-National Financial Corp. to Omar and Fereshita Bakhtari, $422,000.

Iron Bit Pl., 42886-MTGLQ Investors to Tariq and Bushra Amjed, $910,000.

Krebs Lane, 25975-Shawn R. Potter to Christopher Edward and Lila Sisbarro, $689,000.

Longacre Dr., 42530-Thomas Michael and Jonathan Lowell Twohey to Nathan C. and Jennifer C. Bissot, $800,000.

Mason Dale Terr., 24829-Thomas A. and Fariba Winter to Jayalakshmi Dadana, $488,000.

Pilgrim Sq., 42795-Robert L. Freeman III to Kyong Jin Jeoung and Hee Young Park, $366,000.

Savoy Woods Ct., 43486-Bertram F. Jones to Anand Subramanian and Meenakshi Venkatesan, $750,000.

Tisbury Ct., 43250-Gary R. and Mary Miller to Shadakshari and Achala Shadakshari Jayakar, $705,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 704-Ehssan A. and Fadila M. Saadi to Licar and Lauren Meran, $394,000.

Brixton Ct., 1049C-Christopher B. and Meghan A. Holbrook to Elena A. Bardales and Eduardo Tiger Carrasco, $198,000.

Candleberry Ct., 11-Joanne E. Kunz to Timothy David and Melissa Maric Wilkinson, $435,000.

Drury Cir., 115-William L. Westerman II to Minh Bao Mai, $310,000.

Goldstone Terr., 21857-Michael Lee King to Dockery M. Lambert, $355,000.

Kennedy Rd. S., 308-Dolores R. Bass to Alejandro Grinan, $399,000.

Lowell Ct., 21039-Pamela A. Sheets to Tara Katherine and Joshua Roy Persson, $408,000.

Pullman Ct., 45949-Fatina Abu and Khaled Abu Ghannam to Mustafa and Sultan Sahak, $655,000.

Sterling Bridge Pl., 45817-Hemmat and Wajma Amin to Michelle Gordon Platt, $609,000.

Victoria Pl., 126-Karin E. Eddy to Jason E. and Katherine Vandorsten, $450,000.

WATERFORD AREA

Grace Pl., 15122-Hca Model Fund 2016-9 Northeast Corp. to Patrick Martin Miller and Paula Michelle Josephs-Miller, $735,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Barn Owl Ct., 6358-George F. and Lea R. Grundler to Curtis W. and Patricia T. Hendrix, $565,000.

Cannon Dr., 6443-Joan C. Staiko to Joseph Robert and Tanya Mary Jackson, $345,000.

Cedar Crest Dr., 723C-James M. and Lori A. Todd to April I.K. Turch, $179,500.

Creekside Xing., 5655-MSH Construction Inc. to Bryan and Amy Caudill, $475,000.

Enon School Rd., 6000-Caliber Home Builder Inc. to Donald A. and Marina L. Bassler, $450,538.

Fort Union Dr., 11707-James R. and Nicole A. Siler to Cynthia L. Fallin, $275,000.

Helm Dr., 7044-Carol L. Frazier Newland to Luke Austin Muncy and Kala M. Cooper, $183,000.

Joy Ct., 3068-NVR Inc. to Robin Mason, $553,438.

Lancaster Dr., 6448-Robert K. and Kathleen A. Weigel to Dylan O’Donnell and Ariel Mixon, $387,000.

Madison St., 124-F and F Properties USA Inc. to Owen and Iasha K. Wilkinson, $349,900.

Nordix Dr., 6410-Sean M. and Sarah C. Crandall to Andrew Snow, $299,900.

Pellam Ct., 8584-George Sharikas to Juan Pablo and Efrain Aguilar Barrera, $199,000.

Quarterpole Ct., 21-Matthew and Joy M. Christianson to Devren Charles and Megan Lillian Davis, $290,000.

Rogers Ford Rd., 14378-William A. and Bonny K. Geris to Levi D. and Amber L. Jerrold, $369,000.

Shenandoah Path, 10324-Jonathan A. and Nicole E. Bolton to Terri Jenkins and Crystal Terrant, $400,000.

Tiffany Ct., 549-Susan Lea Patnaude to Janice and Chess L. Heather Jr., $262,000.

Warrenton Chase Dr., 7795-NVR Inc. to Thomas W. and Taya Busby, $629,990.

Wilkes Ct., 4042-Douglas P. and Christine A. Stiles to Leigh Ann Doss, $480,000.

BROAD RUN AREA

Misty Ridge Rd., 6139-Kirk E. and Andrea M. Eley to David Jeremy and Roxana E. Faulk, $530,000.

Turner Rd., 6025-W. Michael Tinder Sr. to Bryan M. Pisani and Oanh N. Tran, $331,000.