Loudoun County

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Angel Arch Terr., 42040-Eric A. Christian to Munazzah and Rozal Ghazanfar, $472,500.

Braided Mane Terr., 26034-Robert and Jennifer Morgenthaler to Mali Warren, $392,500.

Cherish Ct., 42074-Myrna V. Taylor to Mohammed Abdulbari and Naheed A. Fatima, $590,000.

Gracehill Terr., 24701-Charles William and Margaret E. Kelley to Kalyan Komma and Jayasree Gadde, $467,500.

Hummocky Terr., 25187-Christopher A. Myers to Franklyn K. and Andia A. Abraham, $350,000.

Kudu Ct., 42002-Henry E. and Kerry Ashton to Alfred and Julie Saenz, $725,000.

Moon Glade Ct., 24462-Comstock Stone Ridge Corp. to Michael R. and Sara L. Faulkner, $735,000.

Prairie Fire Sq., 25189-Roger M. and Armela Newport to Farooq and Sundas Ahmad, $439,000.

San Juan Terr., 42291-Mark Alan Liller to Viswa Prasad Vattikuti and Sri Devi Guntu, $209,000.

Trilobite Ct., 25030-Jason and Marian Mohler to Matthew H. and Amanda E. Rohr, $658,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 24-Quinchela Dent-Hess and Jeffrey Hess to Nareth Chin, $321,000.

Brentmeade Terr., 20358-Nancy J. Harris to Adam Donald and Rachel Schmidt, $462,000.

Dorrell Ct., 38-Dmitry A. Voronov to Yanira Carranza, $303,000.

Fenton Wood Dr., 18-Christopher M. and Jennifer L. Retelle to Robert and Morgan M. Clarke, $430,000.

Lakeside Dr., 45513-Chad Roy and Megan Elizabeth Parker to Joshua and Holly Houser, $725,000.

Markwood Dr., 211-Shaun D. and Alison L. Anderson to Anthony R. Dodson and Anne M. Ronald Dodson, $545,000.

Morningside Terr., 20481-Leon O. Fairs and Kenneth V. Starner to Torkaman Tamadonigamchi, $380,000.

Quincy Ct., 35-Yvonne R. Simms to Stephen M. and Emily J. Spriggs, $319,000.

River Meadows Terr., 46553-Steven Landry to Zbigniew M. and Anna M. Bauer, $420,000.

Sandbank Sq., 47593-Richard P. Van Balen to Korbin H. Doss and Kayla M. Gallardy, $450,000.

Watkins Island Sq., 47579-John T. and Kelly A. Maloney to Ronald Rivas and Joanna Coello, $440,000.

Winter Frost Ct., 203-Jana Mary Jackson to Robert N. and Courtney L. White, $530,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44382-Joyce A. Baker to Daniel B. Kirkpatrick and Rudaina Alrefai-Kirkpatrick, $479,000.

Ashburn Run Pl., 21390-Larry E. Edwards to Keith and Maria D. Mosier, $700,000.

Belmont Park Terr., 20385-Jeri Maynard Naquin to Anton and Nadezhda Telichko, $325,000.

Cadbury Terr., 43742-Linda Laessoe Larsen to Kollen M. Martin, $415,000.

Clearnight Terr., 43239-Laura C. Hall to Seong Bok Park and Hyun Sil Cho, $409,000.

Cornstalk Terr., 20586-Sarah M. Brower to George Caras, $265,000.

Deepspring Ct., 43392-Wayne R. and Susan R. Sherba to Justin and Julia Bardnell, $686,500.

Dray Terr., 21118-Neeraj and Ruchi Garg to Edward R. Koch, $417,000.

Gatwick Sq., 43101-Ilham Alizai to Mehran Bahrami and Marzieh Mirzasalehi, $369,000.

Greenwich Sq., 43494-Derek E. and Nicole L. Anderson to Michael J. Pierce and Andrea M. Palombella, $400,000.

Hay Rd., 42794-Alexander J. and Jian X. Randall to Marianne Mimi Oko Mulay, $403,250.

Hope Spring Terr., 20590-William I. Rodler III and Karen A. Walborn to Sherri L. and Stephen A. Danny, $410,000.

Jarvis Sq., 21813-Antonio A. Isasi to Ernest Bechtel Posey IV, $315,000.

Kings Arms Sq., 43985-Tracy W. and William E. Niess to Brendan Blackmer and Susana Rondon, $435,000.

Litchfield Terr., 44243-Peeti Sriwongsanguan to Michael Gao, $365,000.

Malden Pl., 44748-Steven Lee Cann to Nazlun Aisha Faleeldeen, $800,000.

Mossy Brook Sq., 44242-Zeeshan A. Hussain to Dmytro Dopko, $360,000.

Oakmont Manor Sq., 44444-Kathryn E. Wuebker to Susan Mary Brickland, $445,000.

Owls Nest Sq., 21215-Benito Don J. and Ashley M. Fens to Darcy Snyder, $449,000.

Saint Germain Ct., 44299-Steven C. and Melissa A. Frank to Christopher and Jennifer Fleming, $780,000.

Snowshoe Sq., 20578-Girard J. and Kathleen A. Gurgick to Justin Lee Coale, $262,500.

Vosburg Terr., 20998-David P. and Kristle L. Brady to Freweini Zerai and Thomas Gebrenegus, $479,999.

Willow Breeze Sq., 21491-Richmond Homes of Virginia Inc. to Bharat and Punita B. Modha, $599,999.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Ebenezer Church Rd., 19931-Thomas R. Hardart to Anita and Vijay K. Tanamala, $2.52 million.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Atoka Manor Terr., 43009-Kristi Fields and Tracy Ken Smith to Pradeep and Archans Mittal, $498,000.

Bloomfield Path St., 41609-Joshua A. and Amela Etemadi to Justin D. and Laura M. Jakucyk, $765,000.

Boca Field Terr., 23582-Jaime B. Toffling to Augustine and Carina Camacho, $510,000.

Clarks Mill Terr., 43029-Donna L. Huebner to Susan McFarland, $363,000.

Goodwin Ct., 21587-Michael A. and Bridget M. Bolton to Jeffrey J. and Katherine C. Dawley, $640,000.

Hattontown Woods Terr., 43240-Loudoun Valley Associates Partnership to Bradley Pearson and Yue Zhao, $604,249.

Ingersoll Way, 23121-David K. and Denise M. Oliveria to Srinivas and Umamaheswari Rayapudi, $674,000.

Lucketts Bridge Cir., 43505-Ajay and Shivi Gogia to Sri Naga Raja Gopal Parcha and Hari Priya Parcha, $725,000.

Mayflower Terr., 42492-Albert J. and Michele M. Maghamez to Michael Wade Hoover, $255,000.

New Dawn Terr., 42672-Mallory Erickson and Brett C. Hernandez to Venugopal Ambekar, $435,000.

Olmsted Dr., 42580-Katja A. and David S. Obstgarten to Rashmi Harshad and Harshad Subhash Desai, $648,000.

Rockrose Sq., 42480-Victor M. and Angela O. Ramos to Farhan and Zarnaaz Shaheen Bashir, $289,900.

Sturman Pl., 21404-Brian S. and Marnee J. Rosson to Rakan Katadah S. Alsharif and Adal Muhamad A. Al-Moammar, $779,000.

Washburn Terr., 23220-Jamie M. and Amy L. Auckerman to Maqsood and Marketa Keya, $510,000.

Yeats Sq., 20793-Hyun Sook Yun to Ryan A. and Sophia Riccucci, $460,000.

DULLES AREA

Edwards Terr., 45838-Susan L. Hummer to Gary Alexander Jr., $480,000.

Fontwell Sq., 23097-Curt A. Seiberlich and Chuong Thien Tran to Dung Ngoe Truong and Ngau Van Tran, $328,000.

Manning Sq., 22050-Evan J. Brownstein and Laura L. Koloc to Laxmi Mantri and Himabindu Venkumahanti, $371,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 70-Bach Phan to Trang Huy-Phuoc Phan, $183,000.

Burning Sands Terr., 43715-Richard Scott and Nancy Jean Killian to Jose R. Ruiz, $750,000.

Cool Breeze Sq., 42716-Paul Anthony and Jennifer S. Wetshtein to Sharif A. and Robina A. Babak, $421,000.

Cypress Ridge Terr., 19355-Michael L. and Linda D. Gallagher to Frank Varnon and Carolyn Garrett Battle, $357,500.

Cypress Ridge Terr., 19375-Margery Carazzone to Gita Morris, $279,000.

Elk Run Ct., 16613-Robert B. and Loreen L. Rupy to David Jeffers and Lynn Scott, $821,000.

Garriland Dr., 15993-Aric B. and Erin N. Heffelfinger to Jason T. and Lisa Graber, $699,900.

Hampshire Crossing Sq., 43586-Emad Mandoh Amin Talmaous and Nermen Nady Labib Bolees to Miguel Cabrera, $319,000.

Keokuk Terr. NE, 1144-Sumera Shahbaz to Hortencia L. Rios and Jose L. Tapia, $420,000.

Lucketts Rd., 42722-Steven R. and Tammy L. Acup to Gregory James and Kathleen Alissia Henderson, $775,000.

Meadows Lane NE, 243-Julie E. Gurnee and John A. Hunt to Jose S. Guardado Aleman, $285,000.

North St. NE, 601-John Kurtin to Christopher C. and Katelyn L. Campbell, $427,500.

Phillips Ct. NW, 104-Peter J. and Linda B. Nicholson to Elizabeth Porter Watkins and Sean Michael Blackford, $408,000.

Riverpoint Dr., 43343-Helmand Investment Corp. to Michael W. and Lyndsey A. Benney, $720,000.

Sierra Springs Sq., 18507-Surinder Kaur and Gurcharan Singh Mann to Mirza Bilal Ahmad and Sadaf Ambreen, $395,000.

Tonquin Pl. NE, 723-Susan P. Saunders and Armen G. Clark to Steven Lee and Corinne Grayson, $640,000.

Wide Meadow Sq., 18491-Matthew J. Devaney to Jarrod M. Ayoub and Luke D. Belfiori, $395,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 198-Kathleen J. Weichel to Bradley Lucien and Blair Brown, $558,000.

Constellation Sq. SE, 501-Rebecca Wills to Kristi Bain Hardy, $230,000.

Davis Ave. SW, 607-Seaverns Bridge Corp. to Laura Weesner, $344,000.

Evergreen Mills Rd., 21010-Arthur Sabio and Kimberly Ann Saulnier to Venkat Vootguri, $605,000.

Foxridge Dr. SW, 303-Ingrid K. Anderson and Ian P. Kobler to Donald and Rose Fraze, $380,000.

Hillside Cir., 22901-James A. and Renee S. Minster to Nancy Holland, $929,000.

Shenandoah St. SE, 326-Gregory A. and Jeffrey Stocks to Ann L. Ebling, $245,000.

Sunset View Terr. SE, 507-Amber J. and Helen K. Pappas to Mariyan Met, $270,000.

Wingate Pl. SW, 405-Elizabeth D. Mills to Pamela M. Melendez, $540,000.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Creek Rd., 11435-Paul T. and Pamela J. Haefner to Katelyn Laine and Robert Alan Doody, $560,000.

Houser Dr., 22-John and Cori Uscilowicz to Adam and Michelle Peroney, $399,900.

Patent House Lane, 38632-Clayton Properties Group Inc. to Valerie Lynn Tufts, $490,000.

Tilgham Pl., 21-Sidney S. and Denise Ramirez to Kerri Ann Megivern and Terrance A. Ruffner, $379,900.

MIDDLEBURG AREA

Parsons Rd., 23355-Gerald R. and Paula A. McNichols to John E. and Scott N. Benedict, $1.67 million.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Pacer Lane, 41056-Michael and Kimberly Burgoon to Nathaniel and Jennifer R. George, $856,000.

PURCELLVILLE AREA

Carmichael Pl., 16768-Dwayne E. and Karen M. Humphrey to John N. and Charlotte L. Hart, $855,000.

Cider Mill Rd., 14868-Ann E. Thompson to David and Dana Boynton, $1.05 million.

Kinvarra Pl., 612-Kanoakporn Srithongkum to Timothy Joe and Amy Marie Brundage, $520,000.

Misty Pond Terr., 140-Gerald W. Wells and Ruth T. Buys to L. Francis Perez Figueroa and Humberto Ortiz Orozco, $380,000.

Purcellville Rd., 16383-Elizabeth Darline Campbell to David L. and Betsey L. Walters, $944,000.

Snickersville Tpk., 36913-Bradley G. and Jean Mendenhall to James Michael and Cynthia E. Brady, $639,000.

Upper Heyford Pl., 213-Frederick Turner II to Tyler and Kara Marquardt, $625,000.

ROUND HILL AREA

Bristol Terr., 17537-Michael Madden and Preeyaporn Suebjakdee to Lori Jones, $310,000.

Yatton Rd., 17971-Harry G. Hobbs to Katherine G. Gordon, $900,000.

SOUTH RIDING AREA

Crossfield Dr., 25488-Chung Ho Kan and Bonnie Yuyan Lo to Eric Jerome and Lauren Michelle Bailey, $470,000.

Earlsford Dr., 24947-Thomas and Kathy M. Margoupis to Elizabeth Michele Brandt, $535,000.

First Frost Way, 26038-Adam T. and Jessica Andris to Maria A. Reyes De Hernandez and Manuel Hernandez Reyes, $575,000.

Harris St., 42614-Maria-Olivia Datoc to Amelia and Derrick Tapp, $533,900.

Jubilee St., 43454-Nathan Charles and Jennifer Chionski Bissot to Enka Saruul Ganbaatar, $397,000.

Lake Shore Sq., 25200-Vickie L. Corney to Travis H. Gregory, $228,000.

Longleaf St., 43322-Mahvash K. and Arash K. Momeni to Steven and Jenifer Shockley, $677,000.

Nesting Sq., 25308-Christopher Muller and Silvia Rivera to Noah Hertach, $481,000.

Pine Forest Dr., 42620-Michael Dane and Alicia Alden to Rakesh and Sai Prathyusha Kothapalli, $389,000.

Shaler St., 42822-Christopher J. and Jillian N. Lanciano to Sara Bach, $360,000.

Town Gate Sq., 43457-Brian David Presley and Ashley Danielle Dennis Presley to Marlon Deon and Catherine Taylor, $395,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 1707-Deisi E. Hernandez Barrera and Nelson De Jesus Servellon to Quang Thuan Duy Nguyen and Tony-Tuan Anh Vo, $392,500.

Brookfield Cir., 15-Eric and Susan Shaffer to Jess Joseph Rutherford and Jessie R. Dunmire, $439,000.

Carolina Ct., 41-Maria Medrano-Salmeron to Ubaldo Maya Jimenez, $310,000.

Duke Dr. N., 108-Agha Jawad and Shazia Khan to Jorge Manuel Aleman Lopez and Kevin A. Callejas Mejias, $129,000.

Ironstone Terr., 46802-Anne M. Ronald Dodson to Christian and Caitlin Knapper, $368,001.

Keyes Ct., 210-Deepak Agarwal to Tahir Akhtar and Rifat B. Janjua, $430,000.

Rabbitrun Terr., 46828-Dustin Riley and Yesenia Lassiter to Tong Chen, $380,000.

Sugarland Run Dr., 433-Joson Edward and Katherine A. Vandorsten to Nikolas and Laura Upanavage, $408,000.

Williamsburg Rd., 501-Susan J. Goldblatt to Neena B. Kundi, $378,000.

WATERFORD AREA

Thicket Ct., 14980-Mark A. and Allison L. Kaminsky to Melissa W. Preston and Gordon Carter, $835,500.

Fauquier County

Atlee Rd., 7376-Aaron J. Lynch to Brandon D. Wagoner and Melissa A. Hale, $258,700.

Blue Ridge St., 82-Richard and Lillianne Robertson to Saundra Dee Olsen, $346,125.

Cardinal Lane, 529-Dawn Marie Wyatt to Jacob Edwards and Crystal V. Lane, $420,000.

Cemetery Rd., 11578-Department of Veterans Affairs to Danielle Gore, $305,000.

Crest Lane S., 11411-Kevin and Amy S. Cave to Daniel T. and Bonnie S. Stanton, $328,250.

Ensors Shop Rd., 3384-US Bank to Gary L. and Robin Dale Pancione, $575,000.

Free State Rd., 5931-Roy M. and Norma J. Francis to Marc N. and Doris R. Kolenko, $525,000.

Highland Towne Lane, 574-Toni Sauder to W. Lee and Cindy L. Morrell, $275,000.

Joy Ct., 3070-NVR Inc. to Jennifer and Matthew Drapp, $598,465.

Leeds Ct. W., 164C-William O. Hayes III to Alec John Lipscomb, $169,000.

Madison St., 130-F and F Properties USA Inc. to Claire Ligon, $349,900.

Old Auburn Rd., 6290-Christopher and Kelly Simmons to Brian J. and Amber M. Stiles, $366,900.

Pignut Mountain Dr., 5762-Lawrence J. Klecz to Evan Moore and Diedra Finn, $500,000.

Quarterpole Ct., 46-Christopher J. Ruff to Austin J. Royal, $290,000.

Shirley Ave. E., 164-Tiffany Danielle Rizer to Ryan S. Eagle, $380,000.

Stonehurst Ct., 6756-John B. and Kara L. Thorpe to Ryan Anthony and Melanie Gale Sanfilippo, $379,000.

Torrie Way, 11230, No. E-Lorayn C. Keeney and Lisa M. Rodriquez to Jeffrey Ronald Olsen, $125,000.

Waterloo St., 122-Jesse Nicholas to Mitchell C. Segerson and Kelsey Lee Townsend, $335,000.

Willow Pl., 6219-NVR Inc. to Jade Hendricks, $254,990.

BROAD RUN AREA

Pilgrims Rest Rd., 5755-Linda P. Walston to Michael Pambid Bertulfo and Michelle Clingan, $305,000.