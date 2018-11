Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Arlington Oaks Dr., 41541-Vidhya Kannan and Murugesan Subramani to Timothy and Sarah Krappweis, $638,000.

Buchannon Gap Rd., 39237-Estate of Shirley Marie Stewart to Fernando Avelar, $190,000.

Cinnabar Sq., 41867-Christopher E. and Denise A. Flanagan to Mavis O. Kyereh, $425,000.

Grayhaven Pl., 23835-Harminder Singh and Jetendera Kaur to John Merriwenther Jr., $710,000.

Inspiration Terr., 41794-Stacy L. Pedersen to Ruben A. Cordils and Gabriela Isabel Ramirez, $310,000.

Lenah Run Cir., 40763-Brian W. and Sara F. Hobbs to Michael Jason and Angela T. Bursey, $795,000.

Shadows Pride Terr., 42079-Robert and Ihuoma Albiamiri to Paola Yasmin Salazar, $395,000.

Ultimate Dr., 25268-Mat and Amanda Rohr to Fady Talhame and Chelsea Fisher, $555,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allegheny Cir., 47852-Mani and Andrea Pahlevanpour to Daniel Roger and Pamela Lynn Wheeler, $605,000.

Bickel Ct., 23-Sarah D. and Jeffrey A. Kelly to Hamd Ahmadi Avin, $233,000.

Brentmeade Terr., 20363-Scott Margenau to Syed Rizvi and Marium Mukati, $479,000.

Center Brook Sq., 20350-Mark A. and Lorie S. Silverman to Christopher J. Lopez and Gabriela Gomez Ramirez, $514,000.

Fenton Wood Dr., 23-Stephen A. and Smantha N. Ward to Darren Pong Lo, $471,000.

League Ct., 47740-Mitchell J. and Deborah Logan to Alexander Karapetkov, $485,000.

Mason Oak Ct., 20520-Jonathan and Bettina Markowitz to Lori L. Davis and Rafael E. Lola, $743,000.

Morningside Terr., 20553-Robert N. White to Kelwin Harris, $383,000.

Redfox Ct., 46850-Paul M. and Paula J. Thomas to Nikolay Dimitrov Mollov, $625,000.

River Meadows Terr., 46557-Sandeep and Vandna Goswami to Ravi M. and Mukesh H. Inamdar, $430,000.

Sandbank Sq., 47695-Michael H. and Taryn M. Johnson to Hisham Anthony Shalhoub, $435,000.

Westover Terr., 46707-Erica Mueller to Jonathan I. Sham, $424,900.

Worthington Ct., 21-Thomas L. Bell II to Jeffrey Lawrence and Tricia Lam Casali, $420,000.

ASHBURN AREA

Alderleaf Terr., 20425-Suzanne E. and John D. Bassett to Jonathan G. and Jaclyn A. Stamps, $324,300.

Bar Harbor Terr., 20186-Heathcliffe and Lorelei M. Ambalong to Jessica and Zachary Minner, $373,000.

Bidwell Ct., 43969-Yousef and Sadaf Alhooie to Maura Vitelli and Dylan Slack, $636,000.

Calistoga Sq., 43736-Adam Boyd Chaumont to Sarvani and Anil S. Akkanapragada, $335,000.

Clearnight Terr., 43257-Khalil and Suflan Abu-Ghannam to Thomas Stanley Miller and Lorri W. Radney, $394,000.

Crescent Pointe Pl., 20671-Donald E. and Mary Grace Curry to Andrew B. and Dacy C. Bellingham, $685,000.

Difrank Ct., 43087-Mitchell B. and Elizabeth H. Schlesinger to Robert J. and Stacy T. Kalbach, $705,000.

Dray Terr., 21132-Pamela A. Harvey to Nancye Eileen McKay, $409,990.

Duxbury Terr., 20625-Robert C. and Karen Brown Walson to Meghan Hoyecki, $649,900.

Gatwick Sq., 43133-Joginder J. and Kuldip Virk to Evan and Rachel Middleman, $405,000.

Greyswallow Terr., 43355-Matthew A. and Melissa Dekeyrel Ferguson to Kaloyan Angelov and Kremena Ivanova Bikov, $321,400.

Hickory Corner Terr., 43840-Dennis R. and Debra A. Blatt to Ghattas Elias and John E. Hajjo, $315,000.

Hope Spring Terr., 20610-Jean E. Peterson to William A. and Margaret L. Nunns, $390,000.

Keiller Terr., 42783-April Janelle Holmes-Shilliday to Jake Koenig, $340,000.

Lauder Terr., 42774-Anna S. Tung to Kiran Bhargava Daggumati and Anusri Aadhooru, $340,500.

Livery Sq., 43419-Jerry O’Sullivan to William and David Field, $430,000.

Merryoak Way, 43863-Edward and Christine M. Roth to Chad Byron and Carlina Chiru Fekel, $595,000.

Mossy Glen Terr., 21059-Eddie T. Wong to Iqbal and Uzma Amiri, $385,000.

Old Grey Pl., 20378-Gloria and Jerrry Smith to Claire A. Griffith, $570,000.

Pawnee Terr., 44305-Donna Jo Medlin to Srikanth Athipatla and Karishma Kongara, $448,000.

Presidents Cup Terr., 19979-Peter and Helen E. Fokianos to Steven Jones and Shuping Lai, $532,000.

Shady Glen Terr., 44184-Leslie Whitenack to Ung Be Kim and Sa Im Lee, $345,000.

Steamside Pl., 20742-Joseph W. and Carol H. Keyes to Christopher Jesse, $630,000.

Wardlaw Terr., 42689-Justin E. Freishtat to Kara Oyhenart, $343,000.

Wintergrove Dr., 43100-Rebecca Holly Miller to Aaron C. and Kelly E.M. Mountain, $710,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Foggy Bottom Rd., 19960-Jerry Ronald Otwell to Nicholas James Dramby, $580,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Avonworth Sq., 22068-Vamshi K. Madhavaram and Shailaja Donthineni to Suman Paturi and Sunitha Gadde, $508,000.

Blue Elder Terr., 22559-Geno C. and Meryl F. Gozarin to Engda Mulatu Wubneh, $323,000.

Bramblebush Terr., 21936-Steven Raye Embrey to Sherri A. Carmical, $455,000.

Connie Marie Terr., 23331-Eamon J. Eager to Thuy G. Nguyen and Tuyen Thanh Dang, $479,900.

Engleside Pl., 21847-Robert D. and Adrienne W. Caldwell to Karthik Kumar and Gayathi Nattar Ranganathan, $779,000.

Frame Sq., 21695-Donna M. Quist to Scott R. Wenham, $405,000.

Hampton Woods Terr., 42253-Jaisankar Ramaswamy and Thilaga Rajamani to Nhan T. Duong, $470,000.

Hearthstone Ct., 21508-Kenneth A. and Nancy C. Neimo to Dale William and Nicole Renee Beech, $750,000.

Inglewood Ct., 21834-Scott Nasse and Brandice Schaffer to Mahendra Singh Jadon and Aditi Rajawat, $709,000.

Lucketts Bridge Cir., 43608-Fazal John and Shasta Gul Sirhandi to Muhammad and Khalila Sirhandi, $700,000.

Milford Dr., 40376-Leo W. and Jennifer M. Dean to Severn B. Stevens III, $605,000.

Newbridge Sq., 43180-Mahendra Singh Jadon and Aditi Rajawat to Vinay and Tulika Sharma, $465,000.

Ravenglass Dr., 42819-Rakesh Babu and Rakshita Gollapalli to Jagdish and Rachna Jagdish Chauhan, $705,000.

Rosemont Woods Terr., 43013-Toll VA Partnership to Amandeep Singh and Harmanjeet Kaur, $470,782.

Thoroughfare Gap Terr., 43099-Dayakar Reddy Vummadi to Jaswinder S. Baring, $310,000.

Welbourne Walk Ct., 23058-Sean A. and Kimberly T. McColl to Kiet D. and Thuylinh Nguyen, $1.4 million.

DULLES AREA

Alder Forest Terr., 42354-Van Metre Homes at North Glen Corp. to Jessica P. and Deante A. Tolliver, $526,354.

Edwards Terr., 45844-Burke Luttrell to Haiou Zhao and Yumei Feng, $420,000.

Grand Central Sq., 45525-Beeren & Barry Investments Corp. to Viengkhong and Sripan Khambay, $325,000.

Mountain Pine Sq., 45780-Tanya L. Seneff to Hamed Amirchoupani, $469,400.

Whitcomb Sq., 45570-Andrew Joel Forbes to Linda Otaigbe and Festus Okoukoni, $420,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Arcadian Dr., 13477-Joshua D. and Amanda M. Muntz to William P. and Linnie N. Hughes, $585,000.

Bonnie Ridge Dr. NE, 737-David J. and Stacey L. Scott to Ninh Phuoc Quang Le, $621,000.

Callaway Gardens Sq., 18474-Gregory Nigro to Scott Alex and Kimberly A. Vago, $555,000.

Coppermine Sq., 19456-Scott A. and Kimberly A. Vago to Thomas and Snezana Scatamacchia, $532,500.

Cypress Ridge Terr., 19375-Joseph Deskevich and Christine Renee Frias to Robert E. Herndon, $247,500.

Fairway Oaks Sq., 18308-John A. and Kimberley A. Heaney to Mark and Jennifer Kirchmeyer, $950,000.

Goose Bluff Ct., 18908-Ronald T. and Melissa T. Hier to Elikem Addae-Nuku, $899,900.

Harrison St. NE, 106-Carol Ann Ryan to Evin Grano, $575,000.

Koslowski Sq., 19258-Mary Ellen Hansen to Nkechi A. Ijeh, $310,000.

Magnolia Grove Sq., 19360-Linda and Robert A. Miller to Eric K. and Juanita S. Knutson, $512,000.

Merchant Mill Terr., 43608-Dawson and Jennifer Oslund to Craig and Lesley Huber, $712,000.

Northlake Blvd., 43078-Max R. and Janice M. Rothman to Martha Kae and Brady Jordan Dreilling, $756,000.

Plaza St. NE, 203-Kari Carey and Michael Chang to Samantha and Jeffrey Haynie, $390,000.

Riverpoint Dr., 43841-Jose I. and Maritza Acosta to Christopher T. and Michelle M. Tersigni, $675,000.

Silverwood Terr., 18850-Charles E. Westerman Jr. and Charles J. Hinkle Jr. to Arif Aziz and Faliha M. Chaudhry, $435,000.

Tuliptree Sq. NE, 582-Maria A. Mejia to Joseph A. Aguilar, $345,200.

Wilt Store Rd., 13293-Charles Kirtz to Michael P. and Nancyanne Hallanan, $588,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Anne St. SW, 804-Linda W. Bailey to David and Christie Connor, $510,000.

Burnside Terr. SE, 648-Thomas Gregory and Jaclyn Michelle Hamlin to Christopher Dickman, $370,000.

Crestwood St. SW, 514-Can Ventures II Corp. to Chase Shores and Walter Golden, $265,000.

Deerpath Ave. SW, 421-Brett P. and Sarah D. Donahue to Leslie C. Roberts, $399,000.

Fort Evans Rd. SE, 103-William J. Hombach to Anwar and Lubna Khurshid, $177,000.

Galloway Dr. SE, 715-Robert R. and Joanna H. Weitershausen to Gregory P. Hogan Jr., $574,900.

King St. S., 412-John A. and Chris A. Matteo to John Phillip and Sarah Whitlock Kabealo, $550,000.

Morven Park Rd. SW, 102-David H. Moyes and Stanley F. Caulkins to Bryan Sean Chadwick, $400,000.

Rhonda Pl. SE, 913-Michael P. and Keo P. Panza to Henry and Laura Stanley, $655,000.

Sunset View Terr. SE, 512-Chris M. Brooks to Courtney Patricia Jackson, $197,000.

Wolfe Ct. SW, 507-Joshua W. Gilman to Ashlyn Lee Sicilian and Patrick Joseph Clark, $649,000.

LOVETTSVILLE AREA

Eisentown Dr., 80-Geoffrey L. and Pamela W. Nelson to Scott D. and Brenda A. Dockum, $470,000.

Iroquois Lane, 38500-Clayton Properties Group Inc. to Lorrie J. and Alejandro R. Flores, $495,000.

Patent House Lane, 38636-Clayton Properties Group Inc. to Solangel and Jose L. Rodrigeuz, $454,900.

MIDDLEBURG AREA

Adams Green Lane, 37175-William A. Stern and Verna O. Flemming to Walter D. and Marissa A. Hasser, $899,000.

St Louis Rd., 21257-Renee L. Lorton to Vikki Woodruff, $1.31 million.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Peacock Cir., 39981-Michael and Lynne D. Snider to Jennifer A. Mehaffey, $363,000.

PURCELLVILLE AREA

Carmichael Pl., 16812-Andrew M. and Amber E. Crone to Joseph and Sheree Diller, $825,000.

Crosman Ct., 429-Carlos A. and Margarita Francisco Hernandez to Nicholas Kiplimo and Connie Bett, $515,000.

Kinvarra Pl., 622-John and Meagan Hawkins to Robert H. and Lara A. Rimmel, $520,000.

Mountainhouse Lane, 12642-Henry Mcarthur Soliman to Matthew B. and Brian Linskens, $350,000.

Richards Run Lane, 14291-Gregory Scott and Melissa McCarthy to Jeremy D. Tedesco, $649,900.

St Louis Rd., 20046-Stephen C. Kimmel to Matthew P. and Laura Davis, $860,000.

Wineberry Lane, 37311-Delon D. Sargent to Michael Adair Metheny and Dawn Marie Reynolds, $699,900.

ROUND HILL AREA

Clover Terr., 35920-David A. Castelhano to Joshua Michael and Raquel A. Schuchman, $320,000.

SOUTH RIDING AREA

Becerra Terr., 25070-Alexander Bruslavski to Chong U. and Susan Kim, $540,000.

Dabner Dr., 25543-Sara Elizabeth and Jonathan Raymond Bach to Christopher J. and Jillian N. Lanciano, $565,000.

Edgartown St., 43197-Jason B. and Sharon Davis to Gerson A. and Maria B. Galicia, $610,000.

Fretton Sq., 25543-Kelly Gordon Murray and Rumi Ito-Murray to Cristian R. Medrano and Ember A. Aguilera Medrano, $430,000.

Herring Creek Dr., 25412-Sarah Frances Moorman to James Albert Borup II and Jeanna Moon Cybulski, $425,000.

Justice Dr., 25142-Andrew L. and Laura E. Barlett to Eric D. and Donna Zager, $645,000.

Lake Shore Sq., 25220-Jonathan T. and Shelley R. Reimer to Stephanie Rose Murr, $300,000.

Longworth Terr., 42761-Lexicon Government Services Corp. to Pyong H. Chun, $345,000.

Nimbleton Sq., 26149-Michael E. and Andrea R. Lazich to Matthew R. and Kathy F. White, $447,000.

Quentin St., 43453-Nelja Larson-Mann and Robert Mann to Michael Lee and Amber King, $535,000.

Smallwood Terr., 42793-Lillian B. Darby and Steven Michael Albright to Ali Ahmad Mahmoudi, $350,000.

Vaira Terr., 44035-Rahul A. Lokare and Ashwini More to Christopher Fernandez and Valeria Cupi, $385,000.

STERLING AREA

Birch St. S., 803-Catherine A. Hughes and Judy L. Petsch to Luis Alberto and Pedro Armando Ruiz, $299,000.

Cameron Ct. N., 214-Joyce Ann Gray to Fernando E. Sanchez, $482,000.

Church Rd. W., 124-Kelly A. Fitzsimmons to Deaunte T. Hawkins, $610,000.

Emory Dr. N., 141-Tela Galy to Giovani Castellanos and Alexandra Urrego Vargas, $153,000.

Ironwood Rd. S., 1001-Nathan M. Hoisington and Zhuo Diao to Sarah Truman, $441,000.

Leatherleaf Cir., 21799-Christopher A. and Kimberly N. Amori to Amanda Kent, $356,000.

Margate Ct., 1043C-Palle Corp. to Jessica Megan Pappano, $252,000.

Rabbitrun Terr., 46903-Daniel Tran and Kim Hang T. Ngo to Iman Reliad, $380,000.

Thrush Rd., 48-Estate of Richard A. and Stephanie A. Sekula to Nathan Good and Desmarais Painter, $400,000.

Woodgate Ct., 114-Alexis Vasquez to Eduardo G. Aguilera and Carlos A. Reyes Quinteros, $290,000.

Fauquier County

Aviary St., 203-Steve Wronka to Ramon F. and Dollie D. Ordonez, $227,296.

Bob White Dr., 6435-NVR Inc. to Jonathan W. and Christine D. Kibben, $623,675.

Carriage Chase Cir., 226-Sandra Lynn Chamberlain to Charles Monroe and Drema Ann Hanshaw, $370,000.

Col Edmonds Ct., 807-Gary W. Foley to Richard T. and Deanna N. Wilmore, $329,000.

Crest Lane S., 11416-James Michael Moore to Marilyn Renee and Alvaro Vasquez Bonilla, $297,500.

Federal St., 667-Joseph Lawrence and Elizabeth Patton to William Smith, $244,000.

Garden St., 185-Fauquier Properties Corp. to Kathleen M. Healy, $357,470.

Iron Bit Dr., 7335-Dorothy L. Wood to Christopher E. and Gayan R. Troussard, $515,000.

Lake Anne Ct., 6856-NVR Inc. to Patrice and Robert Smith, $556,590.

Lees Mill Rd., 9497-Alicia D. and Brent T. McNey to Kristin Marie Winter, $396,500.

Marsh Rd., 10695-Arthur Hill Jr. to Edwin Argueta Nolasco and Ross Iraheta Barahona, $278,500.

Onyx Way, 202-Rajnikant and Saroj Kothari to Timothy Lee and Connie Dovel McDermott, $340,000.

Pleasant Vale Rd., 10657-Roger Patrick and Joanne Massa Pinette to Gardiner S. Mulford, $475,000.

Ransom Lane, 11055-Katherine Case to Brittany Haupt, $335,000.

Singleton Cir., 398-Matthew P. and Kristine A. Pelino to Shane and Amanda Flanigan, $415,000.

Willowmeade Dr., 6200-Lisa A. Provance to James Edward and Jennifer Lee Fitzpatrick, $605,000.