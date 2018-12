Loudoun County

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Beryl Terr., 41946-Russell Mitchum and Marcie Joann Lynch to Matthew and Megan Manning, $465,000.

Buttonbush Terr., 24669-Marc A. Cichocki to Babek Habibi Norouzlou, $280,000.

Cinnabar Sq., 41906-Christopher R. Wright and Haley M. Morgan Wright to Joseph Mitchell Belen Diaz and Maria Andrea Quibin Rillo, $429,900.

Hayden Prairie Ct., 25721-Nebila A. Kurtu and Meftuhe N. Mohammed to Giridhar R. Mamilla and Sreevani Devireddy, $745,000.

Inspiration Terr., 41816-Christopher L. and Jaclyn M. Porta to Amanda L. Dimaggio, $310,000.

Magnetite Terr., 25094-Esteban Chavarria and Priscilla Quesada to John F. and Allison Bell Majette, $460,000.

New Mountain Rd., 24075-Christopher N. and Lindsay S. Bowie to Anto and Kerry B. Kazanjian, $425,000.

Racing Sun Dr., 25793-Andrew and Colleen Kirchmaier to Jay Harris and Buffy Marie Bennett, $675,000.

Siltstone Sq., 24675-Byung Kil Cha and Hyun Joo Kim to Edward A. Hodge and Tatianna M. Le, $425,000.

Winding Willow Ct., 24314-Toll VA VI Partnership to Anuradha Somineni and Mahesh Kankanala, $765,675.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Asbury Way, 27-Mark and Kristine Hrbacek to Nicolas Ibarguen, $364,500.

Bickel Ct., 121-Susan L. Brown to Manuel D. and Haydee Galdamez, $343,000.

Briarcliff Terr., 20327-Maria Zarza to Oleksandr V. and Tamara Senko, $423,500.

Compton Cir., 47544-Stuart S. Maclean to Laura Ann and Bernard P. Schoch, $820,000.

Dulany Ct., 4-Eung S. and Dong M. Kim to Vincent and Rosamunde J. Drayer, $282,500.

Fenton Wood Dr., 25-Centennial CT Corp. to Eric A. and Anna I. Newton, $457,500.

Loweland Terr., 47692-Lori L. Davis to Robert E. and Lisa J. Bloch, $518,000.

McPherson Cir., 11-Michael L. and Donna M. Kropotkin to Ryan Huston and Erin Morgan, $485,000.

Newland Ct., 27-Susan E. Oakley to Benjamin Joseph and Lauren Senchack Fedore, $496,000.

Riptide Sq., 20702-Andrea J. Denault to John T. Hayes II, $485,000.

Riverbirch Pl., 20777-Bruce L. and Barbara A. Trask to Jesse and Jennifer Travis, $600,000.

Scotsborough Sq., 47843-Richard F. White Jr. and Kelly A. Michaud to Matthew M. Hosseini and Frozan S. Ansary, $455,000.

Westwick Ct., 108-Quis Kakar to Kurtis S. Hayes, $224,900.

Youngs Cliff Rd., 19484-Bernhardt J. and Katherine Outram to Baltazar A. Amaya Castellon, $765,000.

ASHBURN AREA

Alexandras Grove Dr., 19978-Samuel E. and Pamela R. Lowe to John Michael and Roxanne Marie Gonzales, $645,000.

Beechwood Terr., 20271-Steven Philip Beiles to Isabella M. Haene, $189,400.

Blacksmith Sq., 43569-Brad and Casey Sorenson to Sambasiva and Bhavani Ghanta, $400,000.

Chloe Terr., 43888-Holly Ross to Guiliana E. Andia Marin and Brissette M. Carrasco Salazar, $350,000.

Cohasset Terr., 20953-Eunyoung Grace Kim to David T. Montagne, $463,000.

Crew Sq., 20143-Chad and Carlina Chiru Fekel to Michael F. and Susan Elaine Grissom, $346,000.

Dunhill Cup Sq., 43567-Christian and Birgit Leitenberger to Lisa Ford and Steven Sullivan, $545,000.

Eildon Terr., 42753-Yvette Monte to Kiran Meda, $338,000.

Geddes Terr., 20582-John S. and Natalie N. Park to Mitchell D. Mahoney and Samantha Freking, $395,000.

Haley Ct., 43784-Linda S. Ratcliffe to Todd Christopher Budrow Smith and Sarah Lynn Smith, $617,500.

Hickory Corner Terr., 43890-Bel Sogno Corp. to Ajay and Shweta Kalia, $288,900.

Hope Spring Terr., 20650-Kbamm Corp. to Robert M. and Barbara M. Waring, $345,000.

Kelsey Sq., 21796-Craig and Catherine Stevens to Ashutosh Vashist, $317,000.

Lauder Terr., 42808-Reizhna Ismael Mohammad to Shalini Sharma and Madan Mohan, $338,000.

Locust Dale Terr., 43371-Shawn Daniel Mank to Carla Caballero, $287,500.

Middlebury St., 20487-Michael C. Gill Sr. to Drew D. Eibner and Kathleen E. Gilliam, $545,000.

Naples Lakes Terr., 19880-Barbara W. Patton to Elizabeth G. Woodruff, $569,000.

Osage Ct., 43595-Lance A. and Maria Jeanne C. Forbes to John Passaro and Cherah Charter, $579,000.

Plymouth Pl., 21514-Michael R. and Lorena R. Dorsey to Sarah Elizabeth and Ryan John McNally, $655,000.

Rostormel Ct., 21011-Neelam A. and Abe J. Palamattom to Sarah R. Peter and John Putman, $887,500.

Silkworth Terr., 44292-Todd M. and Theresa E. Wesley to Robert Bruce Lovett IV and Brandee Nicole Cain, $450,400.

Upland Terr., 19904-Charles M. and Nantawan Helton to Tony Yang, $390,000.

Watch Hill Terr., 20378-Laura A. McKelvey to Thomas E. and Karen C. Jones, $459,000.

York Crest Terr., 44605-Toll VA Partnership IV to Joseph Arthur Pegnato and Susan Gibson Fegnato, $506,306.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Railroad St., 18344-Elizabeth P. Noyes to Tiffany Gerczak, $415,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Bayard Terr., 21927-Joseph James and Louise Haskell Plaistow to Kenneth and Joung Coulter, $483,000.

Blue Elder Terr., 22611-Deirdre Deker and Roy Barr to Alison Lee Macarthur, $210,000.

Cambridgeport Sq., 22479-Joshua and Brooke Herron to Sanjay Patro and Lekhani Samant Sinhar, $469,900.

Conservancy Dr., 22452-Russell D. Ayres and Kimberly Peppers to Shakil and Iram Islam, $1.36 million.

Fairhunt Dr., 21275-Stacy N. Hunt to Ashley and Kenneth W. Eddy, $745,000.

Frontier Dr., 42622-Stephen and Christina Wojtkielo to Max E. and Sarah Recker, $689,900.

Hampton Woods Terr., 42279-Daniel Beal to Luis Miguel Loza, $545,000.

Higbee Lane, 23326-David S. and Jennifer M. Easley to Paras and Blake Copenhaver, $629,900.

Kendrick Sq., 43123-Chad and Tara Day to Habibul Huq, $550,000.

Madison Heights Terr., 23482-Toll VA Partnership to Alokkumar Roy and Binu Mishra, $484,485.

Minerva Dr., 23340-Michael A. Wiles to David and Katja Obstgarten, $712,500.

Nokes Corner Terr., 42908-Karyn L. Kaplan and Aaron Michael Gottlieb to Venkata R. Mavuri and Swathi Gorla, $586,000.

Redeemer Terr., 42678-Ross E. and Linda Myers to Julie A. Nestro, $426,000.

Simonet Blanc Terr., 22679-Equity Trustee Corp. and Francisco De Oliveira to Balakumar Packiriswamy, $393,000.

Weybridge Sq., 23083-Randy S. and Jennifer Platter to Micah J. and McKinzie K. Miller, $467,450.

DULLES AREA

Box Car Sq., 22017-Edward A. and Kristin C. Jusino to Felicia T. and Lawrence Charles Overton, $402,000.

Elkins Terr., 21871-Kevin Duvieilh to Camaal Collymore, $269,999.

Johnson Oak Terr., 24612-Stikanth R. Gangidi and Ajitha N. Choudary to Chih Kai Chen and Kyung Jin Lee, $350,000.

Railway Terr., 21882-David M. Danatzko to David-Michael Buckman, $255,000.

Winding Branch Terr., 45776-Simon J. and Emily A. Okoth to Joseph P. and Dale E. Convery, $347,900.

HAMILTON AREA

Colonial Hwy. E., 121-Stephen T. and Kelly L. Gaitten to Jahangir Kabir and Michael David Shea, $760,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Battery Point Pl., 43008-Robert J. and Sandra A. Scola to John and Renee Striner, $655,000.

Buccaneer Terr., 18303-Cynthia A. Wallace to Timothy Eugene and Tamera Joan Gruber, $695,000.

Catoctin Cir. NE, 112-Maliwal Sauntry to Evangeline G. Flowers, $335,000.

Coton Commons Dr., 43403-Paul-Noel and Karen Chretien to Brian Monrow and Maurine Dennis, $575,000.

Cypress Ridge Terr., 19365-Jerry J. and Linda Ferentinos to Nandita and Barada Charan Sarma, $350,000.

Cypress Ridge Terr., 19385-Marjorie S. Desimone to Shahron Williams Van Rooij, $295,900.

Firestone Pl., 43482-Kathleen C. Alex to David B. and Eloise C. Stith, $1.25 million.

Graywood Way NE, 1722-James K. Pate and Joan S. Culbertson to Michael Benjamin and Mary Gretel Friedenthal, $579,000.

Huntmaster Terr. NE, 1128-Derek K. Poon and John J. Capasso to Jennifer Ann Rush, $179,000.

Lake Ridge Pl., 43022-Alan and Melissa Kittson to Heather C. and Frank J. Patrum, $651,410.

Magnolia Grove Sq., 19370-Richard S. Boone to Linda K. Fitzgerald, $312,000.

Mullfield Village Terr., 18293-James R. and Deborah M. Gianinni to David A. and Alison Kreager, $720,000.

Northlake Overlook Terr., 43097-Thomas N. Jordan to Spencer S. and Kaitlyn Burns, $489,900.

Purple Aster Terr., 43575-Steve Lackey to Stephen and Joyce Rau, $625,000.

Sassafras Ridge Terr., 19412-Winchester Homes Inc. to Jes Ray and Diane Ayers Johnston, $650,000.

Tyrrell Ct., 18534-David W. Herlihy to Craig and Catherine Lynn Stevens, $645,000.

Winning Colors Pl., 17251-Leonard A. Shaefer and Judith N. Dawkins to Michael F. and Barbara K. Boyle, $1.2 million.

LEESBURG-WATSON AREA

Anne St. SW, 815-Nicholas and Reny Missos to Anthony Ricciardi and Erin Rockwell, $475,000.

Catoctin Cir. SW, 129-Cara L. Bradie to Lindsey Grace Cook, $264,500.

Dandelion Terr. SE, 571-Nancy J. McLean to Opinder Kour Singh, $419,000.

Donaldson Lane SW, 701-Davina Meyer to Gregory S. and Molly A. Steinbach, $475,000.

Fort Evans Rd. SE, 110-Stuart L. Silverman to Christina Joy Cochran and Joshua Harlan Edmonds, $174,900.

Kornblau Terr. SE, 462-Loren B. Hudziak to Michael L. and Gayla S. Cauldwell, $699,900.

Nansemond St. SE, 317-Shanendoah Corp. to Inmar Mondragon, $305,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1402, No. E101-Lofts at Village Walk Condominium to Vincent C. Lucas, $408,990.

Springhouse Sq. SE, 607-James Rose to Kristen Empson and Francis Hayden, $411,000.

Sunset View Terr. SE, 514-Elizabeth Clare Miksche to Gleb and Anna Shtengel, $194,900.

York Lane SE, 601-Daniel B. Umbaugh and Patricia A. Harbower to Michael W. and Patricia A. Hardbower, $115,000.

LOVETTSVILLE AREA

Enfield Lane, 12287-James L. and Dallie V. Diamond to Joshua David and Amanda Michelle Muntz, $625,000.

Loudoun St. S., 9-Scott D. and Brenda A. Dockum to Luke Thomas Fetcho, $400,000.

Rehobeth Church Rd., 14315-Michael H. McGinley and estate of John F. McGinley to Volkan Bakal, $585,000.

MIDDLEBURG AREA

Atoka Chase Lane, 34642-Benjamin Leigh Kaplan to Marion Becker, $820,000.

St Louis Rd., 22141-Nosratollah and Farzaneh Mossavari to Hilario Saul Aguilar, $100,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Simpson Cir., 17124-Jeffrey C. and Rhonda M. Magee to Thomas Francis and Roberta Lynne Bayer, $662,000.

PURCELLVILLE AREA

Eastgate Dr., 37787-Nicholas and Erin Grzeda to Timothy R. and Hannah M. Heitz, $449,000.

Kinvarra Pl., 625-James Williams to Patricia M. and Crissy S. Casey, $530,000.

Paris Breeze Pl., 13860-Kyle and Madelein Adomanis to Zephani E. and Myisha M. Gatson, $554,900.

Rockburn Ct., 409-John L. Stift to Sean M. and Kellie T. Boyle, $567,500.

Stephens Lane E., 720-Charles Hatcher to Philip J. Lataille, $243,000.

32nd St. S., 150-John and Lauren Beatty Blekicki to Amanda Harris and Jeremy Chapman, $437,000.

ROUND HILL AREA

Greenwood Dr., 17214-Ann Mare Bethel to Kevin and Virginia Donovan, $490,000.

SOUTH RIDING AREA

Bradshaw Dr., 25433-Jeremy and Jennifer Lynn Makay to Kennon H. and Kathleen Crymble, $608,500.

Donovan Dr., 25977-Harry F. and June H. Tribby to Brian A. and Narayana G. Pennington, $620,000.

Elwen Terr., 25126-Brandon and Stanley Sellars to Rajinder Singh and Parminder Saur, $359,900.

Glasgow Dr., 25975-Claiborne W. and Ariane Porter to Weerawat Thansom, $515,000.

Hyland Hills St., 43512-Robert L. and Cathryn B. Humbertson to Grace J. Ye, $450,000.

Katama Sq., 43156-Ruben D. and Theresa M. Fabrega to Sossane and Taufiq Tokhi, $415,000.

Lands End Dr., 26215-Scott and Andrea Jones to William A. Tarmon and Melissa A. Lupinacci, $550,000.

Madturkey Run Pl., 42260-Michael A. Barnes and Janine M. Valosky to Laura M. and Donald L. Lamonda, $750,000.

Overly Sq., 42900-Robert Lee and Peggy J. Gazlay to Ki Nam and Dukman Kim, $475,000.

Radke Terr., 25364-Fernando and Marlene Vivanco to Kodari Revanth Reddy, $339,000.

Stadler Lane, 42759-Kevin K. Upson to Kwong Kam Yung and Yee Man Katherine Cheung, $428,000.

Wheadon Terr., 43507-Peter T. and Laura L. Lazarevich to Ramesh Prasad Bhatta and Shree Ratna Prajapati Bhatta, $440,000.

STERLING AREA

Blue Jay Ct., 3-Margaret J. Kirkwood to Kali Jongho Park, $440,000.

Cameron St. N., 215-Rickie P. and Julie A. Jorgensen to Chamila Nalagamage and Lalani D. Delpagodage, $450,000.

Dartmouth Dr. E., 300-Lidio and Bethsy N. Vasquez to Harvey and Kim P. Lam, $205,000.

Ithaca Ct. N., 132-John M. and Amber L. Sabin to Christina and John Birkhofer, $455,000.

Leatherleaf Ct., 21836-Fernando Balbi Espinar and Miguel A. Balbi to Samiirah and Ashley Ruhomutally, $355,000.

Meadowland Lane E., 111-Kim Van La and Nhi Thuc Chau to Carly and Morgan Parker, $420,000.

Red Oak Lane, 114-Joshua and Holly Houser to Donald A. Gresh III and Shannon L. Mayrose, $465,500.

Trail Ct., 211-Eusebio A. and Delmy G. Reyes to Phillip Sheirich, $475,000.

York Rd. N., 722-Wellington Valenzuela and Josephine Montolio to Mohammad Resisifard and F. Safavi, $365,000.

Fauquier County

Baldwin St., 5359-Pamela Simons to Vincent Ruggero and Marling Montenegro, $395,900.

Botha Rd., 7371-Rockwood Homes Inc. to Teresa Kidwell, $396,055.

Colony Ct., 536-Benjamin K. and Meagan M. Widrick to Erik and Kira Isaksen, $399,900.

East St., 315-Fairfax Development Corp. to Jesse T. Hichols, $446,250.

Fieldstone Ct., 4519-Brian J. Carver to Jose De Jesus Barua Borja and Liliana Carmela Almeyda De Barua, $139,000.

Gates Rd., 4670-NVR Inc. to Amber and Robert Kroll, $695,561.

James Madison Hwy., 9011-Richard T. and Deanne N. Wilmore to Jason E. Dearinger and Felicia M. Cardex Dearinger, $429,000.

Lake Wesley Ct., 3121-Brian and Kristine McDonald to Jason R. Dever, $550,000.

Lees Mill Rd., 10692-Martha May Williams and Emanuel Clyde Plaugher to Gene C. Brown, $150,000.

Mosby Cir., 102-David Provance to Dennis D. and Patricia J. Rude, $362,500.

Panorama Ct., 7043-Raymond L. and Kimberly D. Muirhead to Sean Vincent Cronin and Candice Marie Demuth, $362,000.

Poland Ct., 11870-Gabrielle N. Grumbacher to Douglas R. and Morgan E. Heath, $298,000.

Reese Ct., 7284-Marc M. and Doris R. Kolenko to Andrew Scott and Ashley C. Carter, $587,000.

Rugby Dr., 10947-Julie A. Soares to Linda Mathbic, $295,000.

Spring Run Rd., 4455-Tony Ray and Angela Michelle Moreland to Esteban Chavarria Fernandez and Priscilla Quesada Castillo, $595,500.

Tower Hill Rd., 12647-Jason and Melinda Cockrell to Eric and Stephanie Black, $565,000.

Wellspring Ct., 6552-Matthew Matocha to Justin David and Ashley Marie Thompson, $520,000.

Woodward Rd., 8816-John Leishear to Gail Rodriquez, $550,000.