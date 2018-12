Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc. For home sales elsewhere in the Washington area, go to washingtonpost.com.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Canary Grass Sq., 42177-Nathalia S. Hardy to Azadeh Abbasi, $387,000.

Destination Sq., 25184-Gerson A. and Maria B. Galicia to Sodnompunsum Khayankhyarvaa, $425,000.

Hazel Pl., 40646-Arcadia Communites Corp. to Robert M. Alexander, $623,000.

Inspiration Terr., 41887-Danilo Cespedes and Blanca De La Rosa to Kenneth and Krystal Melton, $315,000.

Maplehurst Dr., 41064-Arcadia Communities Corp. to Wade A. Hoo Fatt and Andrea H. Kim, $855,000.

Patriot Terr., 25343-Jaclyn Ann Stamps to Faiza Rabia Alam and Steve Eunsang Pae, $269,000.

Rice Grass Terr., 41694-Patrick and Tenisha Mitchell to Roger and Armela Newport, $577,500.

Snickersville Tpk., 40949-Jacqueline J. Barnes to William Enoch and Tara Leigh Vayda, $825,000.

Woolly Mammoth Terr., 24636-Daniel R. and Rosa Vanderwarker to Chagan B. and Kaiser Lal, $335,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Ashleaf Ct., 20662-David P. and Elizabeth A. Frasca to Milton B. Sturgis, $630,000.

Brawner Pl., 47798-Michael K. and Christine S. Malloy to Paul F. and Michelle A. Carney, $839,000.

Brightwater Pl., 20409-Jerald R. Curl Jr. to Zhanling Liu and Daniel Newton Woo, $725,000.

Deepwater Terr., 20765-Oveolon Corp. to Marzia and Mohammad Sarwary, $415,000.

Environs Rd., 201-Scott A. Rea to Kathryn Ashleigh Card and Stephen Matthew Diorio, $530,000.

Glengyle Lane, 10-Marlene Pincoffs to Zachary and Farral Haber, $450,000.

Lowery Ct. S., 8-Vannoy Capers and Cynthia Finchum Black to Frederick W. and Amy M. Crawford, $550,000.

Milthorn Terr., 46234-Ramesh and Sunitha Vadlakunta to Anthony JVP and Heather Nicole Diangelis, $410,000.

Ox Bow Cir., 47265-Bryan C. and Jennifer Debias Mabry to Marivelle P. Sherman and Scott C. Margenau, $775,000.

River Crest St., 47437-Suzette Mitchell to Amie Choate and Christopher Dietrich Stemen, $695,000.

Riverwood Terr., 46553-Janine Stallman to Mario G. and Jennifer S. Alarcon, $390,000.

Sterdley Falls Terr., 47369-Suzanne R. Agee to Samra Saghafi and Abdul Hussein M. Hashemi, $490,000.

Whaley Ct., 3-David A. and Stephanie L. Martin to Shira E. Ali, $475,000.

ASHBURN AREA

Aberdeen Terr., 44054-Peter J. Vasaly to Matthew R. Arseneault, $336,500.

Alicent Terr., 20452-Peter and Lacey Jones to Muhammad Saad Akram and Fatima Sarwar, $375,000.

Beechwood Terr., 20301-Kelly E. McMahon and Tao Wang to Yanfang An, $182,000.

Blacksmith Sq., 43616-Venkata Kamalakar Malyala and Saritha Ellanki to Lynda Anne Hartman, $389,000.

Clancy Terr., 21323-Stephen T. and Joyce H. Rau to Cherie J. Bourgeois, $450,000.

Coppersmith Dr., 20650-Terrie Jo Ravitsky and Betty Ruth Dunnigan to Ryan H. and Brienne M. Dayton, $621,000.

Crocus Terr., 21120-Jason D. Hart to Joshua Travis and Stephanie Clark Woollen, $350,000.

Dragons Green Sq., 21812-Jeffrey J. Hall to Hong Cheng, $308,430.

Dunhill Cup Sq., 43634-Jeffrey and Cathy Pascoe to Liqi Xie and Yuquan Wang, $524,900.

Erskine Terr., 20671-Valerie Lynn Tufts to Paras Sachdeva, $520,000.

Glendower Ct., 21020-Mathew and Mildred Walters to Kali Hari Prasad Pullela and Nagalakshmi Jyotsna Rachakonda, $784,000.

Hartley Pl., 43861-NVR Inc. to Yue and Qun Ren, $525,435.

Hillary Way, 20590-Paul M. Stokols to Sugunakar Konda and Kavitha Ankush, $549,900.

Hunt Manor Ct., 43179-Elizabeth A. Storms to Derek E. and Nicole L. Anderson, $625,000.

Killarney Way, 20412-Eileen T. Kelley to Garnett L. Weiland, $575,000.

Laurel Ridge Dr., 43828-Duane L. and Diane K. Apling to Jeremy Dwain and Shani Michaela Armon, $665,000.

Maitland Terr., 20638-Jared A. Tyng to Ingrid Minnermeyer, $387,000.

Milbridge Terr., 20535-SM One Loudoun Corp. to Rajesh I. and Sonali R. Khubchandani, $424,990.

Natalie Terr., 44104, No. 302-Adam Boyd Chaumont to Mahnaz Arzanpouli, $258,000.

Overland Park Dr., 21547-Kayla Timm Mathwig to Amani Diana M. Bale and Korey David Shronts, $575,000.

Postrail Sq., 43424-Gino and Kelley Degregori to Julian C. Thomas, $365,000.

Rowley Terr., 44321-Sole Eterno Group Corp. to Sameer Deshmukh and Smruti Hemant Nanadikar, $455,250.

Silverthistle Ct., 20755-Sean M. and Christine L. Noel to Ryan and Jennifer Buckner, $635,000.

Vermeer St., 20317-Michael J. and Angela T. Bursey to Tony A. Gilburt, $560,000.

Wedgeford Way, 44399-Cynthia A. Sharp to Theodosios Pantelakis, $420,000.

Zander Terr., 43058-Osman and Hina Ullah to James M. Dykes, $304,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Adams Point Terr., 21145-Michael G. Richards and Nonieqa L. Ramos-Richards to Bryan Morrison, $407,000.

Belle Terra Dr., 22409-John Bradley and Suzanne Elaine Medairy to Jens Ariel Chajim Kern and Sabine Aviva Marianne Kern, $927,000.

Bluestone Ct., 42822-John Vallentine and Corinne Annette Osius to Alexander T. and Elizabeth Arinsmier, $629,000.

Cardinal Trace Terr., 42590-Pasquale A. Rao to Reginald L. Hayes, $320,000.

Crested Quail Dr., 22021-Ashok P. and Varalakshmi Aiyappa to Yanbei Zhao and Wei Cai, $865,000.

Fern Croft Terr., 42311-MS Evermont Trace Corp. to Hasan Kahalaf and Lama Sabi El Aish, $590,000.

Gardenwalk Dr., 23376-Ihab A. Bediwy to Andy Krinis and Fayeqa Dina Shams, $560,000.

Hanworth St., 23244-Rahmath S. Mohamed to Ryan and Teresa Anne Patterson, $527,500.

Hollyhock Terr., 42399-Chad Hicks to Kenya Davenport, $295,000.

Kingston Station Terr., 43789-Nasreen Abusam to Muniraju and Angelica Pentiboyina, $390,000.

Magellan Sq., 42475-Tyler Marquardt to Kimberly Rodgers, $450,000.

Mitcham Sq., 43273-Milton and Linda Girdner to Sharon A. Bell, $569,900.

Old Ryan Rd., 43466-Beazer Home Corp. to Ravikiran Chimmiri and Sunethra Koganti, $504,000.

Ridgeway Dr., 42725-Wayne A. and Brenda C. Wright to Ikechukwu T. and Catherine Cerda Chukuka, $785,000.

Somerset Crossing Pl., 23461-Shakil M. and Iram Islam to Sarika N. Pappala and Srinivas R. Bobba, $690,000.

Trappe Rock Ct., 42663-Michael Brian and Lois Elaine Magee to Kevin and Anastasia Kirst, $880,000.

Willow Creek Way, 42391-Warren M. Thompson to Troy L. and Lisa M. Hewitt, $785,000.

DULLES AREA

Chestnut Oak Terr., 22954-Robert and Chelsea Sadowski to Megan Elizabeth Markert, $512,500.

Fleet Terr., 22946-Derek M. Lindahl to Charanjit Singh and Mandeep Kaur, $391,000.

Manning Sq., 21963-Jackson Hou to Dennis and Miriam Grace Lozada, $379,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Beaver Creek Terr., 43612-Holli D. Bowers to Richard Needham II, $650,000.

Buccaneer Terr., 18341-Anta J. and James F. McGuirk to Michael Joseph and Kimberly A. Moran, $735,000.

Catoctin Cir. NE, 822-Leslie A. and John D. Stasio to Gianfranco and Stephanie Moi, $395,000.

Creek Field Cir., 19289-Amy and Christian C. Zuver to Harkirandeep Singh and Yadwinder Virk, $705,000.

Cypress Ridge Terr., 19365-Carey E. Tarbell and estate of Carol Dailey to Dolores Veselovsky, $249,000.

Cypress Ridge Terr., 19385-Matthew and Ronna Schenk to Arthur E. and Elizabeth McClay, $255,900.

Flag Ct. NE, 1705-Janet C. Crane to Michelle Lee and Steven John Adamchak, $559,900.

Green Meadow Lane, 42232-Diana and Scott Waterman to Crystal M. Jean and Michael B. Baliles, $700,000.

Huntmaster Terr. NE, 1135-Evergreen Beaches Corp. to Justin Pirnik, $199,900.

Lees Mill Sq., 43776-Michael J. and Kimberly A. Moran to Jonathan F. and Michelle L. Coffelt, $500,000.

Marshall Dr. NE, 906-Sean and Fernanda H. Biehl to Matthew Charles Claus and Jacqueline McEwan, $415,000.

Mullfield Village Terr., 18299-Adam Sele to Jeffrey S. and Karey L. Kuhlman, $765,000.

Oakcrest Manor Dr. NE, 108-Michael R. and Tracy L. Ellis to Peter and Rachel Pao, $565,000.

Red House Dr., 43696-Alfred G. and Denae Ju to Steve and Jiwon Cho, $780,000.

Shadow Terr., 43077-Kiran Sharmila Brurok to Mohammad Salmon M. Alzoubi, $443,000.

Stream Crossing Ct., 19147-Christopher R. and Amy K. Gildea to Jason Anthony Fowler, $820,000.

Wakehurst Pl., 41694-SM Selma Estates Corp. to Catherine A. Pettit and Sean Travis O’connor, $719,990.

Wirt St. NW, 15-Samuel and Charity Burton to Loren B. Hudziak and Raluca Monet, $1.52 million.

LEESBURG-WATSON AREA

Braemar Pl., 17912-Douglas C. and Margaret L. Howard to Abdolreza and Jessamyn R. Iman, $955,000.

Clagett St. SW, 512-David F. and Sandra L. Schlegel to Elizabeth B. Javidan and Farid Javidan Samani, $444,000.

Davis Ave. SW, 107, No. E-Robert W. and Amy Horan to Amina Laaribi Lahlou, $220,500.

Dry Mill Rd. SW, 100-Kristen E. Hutchison to Bryan Donald Strevig, $162,000.

Fort Evans Rd. SE, 118-Edom H. Gebrehiwot to Mansureh Baghadoost, $204,500.

Great Laurel Sq. SE, 102-Julaine Taylor Simmons to Michael A. and Sandra L. Campbell, $500,000.

Lacey Ct. SW, 402-Judith C. Harrington to Ashley Moore Fens and Benito Don Jermain Fens, $697,000.

Nansemond St. SE, 340-Joshua M. Hersom to Elaine L. Walker, $285,000.

Rock Spring Dr. SW, 310-Bryan S. Chadwick to Katherine Heskett, $275,000.

Summit Ash Ct., 19276-Damian Dajcz and Paola A. Schilman to Marcus C. and Erin Washington, $1.19 million.

Vanderbilt Terr. SE, 775-Michael A. Metheny to Lily Lindquist, $352,000.

LOVETTSVILLE AREA

Britain Rd., 37838-John L. and Lorraine Pullen James to Nicholas J. and Melissa A. Davis, $420,000.

Featherbed Lane, 40221-Gloria B. Fust to Jason and Katherine Mahood, $540,000.

Stevens Rd., 38619-Thomas Richard Bullock and Mary Elizabeth Gies to Clay and Karina Shipps, $750,000.

MIDDLEBURG AREA

Jay St. N., 102-Patricia B. Burns to Douglas G. and Rebecca Hart, $396,000.

St Louis Rd., 22345-William C. and Ted A. Polen to Blanca D. Ascencio, $330,000.

PURCELLVILLE AREA

Allder School Rd., 37575-Matthew L. and Emily M. Lantow to William R. and Brenda Allder, $555,000.

Chestnut Grove Ct., 18258-Scott A. and Tracy Mitchell to Craig Dock, $615,000.

Edgegrove Rd., 15219-Dana K. Wapole to Mary Roth and Robert Douglas Hill, $700,000.

Lancer Cir., 19110-Kaichang and Shirley X. Zhang to Kevin and Virginia Wallen, $720,500.

Pickwick Dr., 17237-Dixie Weisse to Christopher and Sydney M. Martenis, $525,000.

Serenity Grove Terr., 903-Adam R. and Melanie J. McDaniel to Laura Kunkle, $405,000.

Strathallen Ct., 17287-James N. and Kathleen A. Taylor to David James and Nicole Buchanan, $449,900.

ROUND HILL AREA

Artists View Ct., 17671-Barbara Thede to Baivy Lucy Genidy and Steven Gary Nelson, $710,000.

Lethridge Cir., 17438-Daniel O. and Julianne M. Perone to Judy Lee Romano, $411,500.

SOUTH RIDING AREA

Chicama Dr., 25413-Jecor Corp. to Miriam A. Bourdon-Rivera and Miguel Angel Rivera Jr., $631,000.

Dunvegan Sq., 25231-Talal S. and Shakira Ahmed to Rabin Paudyal and Nisha Ghimire, $460,000.

Etna Terr., 44016-Jacklyn and Danny Lee to Parixitkumar I. and Chikitsa K. Upadhyay, $432,500.

Interval St., 43499-Dougals W. and Sandra Banks to Michael J. Catalfamo, $417,000.

Kimberly Rose Dr., 26058-Yasser Parambathkandy and Salma S. Mohamed to Narendrakumar P. and Sarikaben H. Patel, $633,000.

Leaflet Lane, 42687-Kyle N. and Stacey H. Franzen to Ryan Beible and Kristen M. Dallhoff, $700,000.

Madturkey Run Pl., 42411-Jennifer M. and Justin S. Carney to Prasad Ankem and Beverly G. Foo, $684,500.

Paradise Pl., 42234-Ivan and Rosa Paredes to Mona Moussa and Ayman Soliman, $635,000.

Riding Blvd. S., 25452-Jeness Louise and Zachary David Surface to Jason Burston and Palmer Harned, $390,000.

Suny Bay Ct., 42622-Adarsh Kumar Mehra to Gourab Nanda and Devina Mahapatra, $955,000.

Woodville Ct., 43723-Allen A. and Kelly P. Posacki to Arasu Ravindran and Elil S. Arasu, $813,000.

STERLING AREA

Brethour Ct., 806-Lucio and Florita Margallo to Alex M. Ramos Gonzales, $256,000.

Cameron St. S., 110-Barry C. and Karen E. Cleveland to Carl J. Hollinger and Natalie Grochowski, $499,999.

Dickenson Ct. E., 803-William Richard Care to Gustav F. and Leanne C. Anies, $335,000.

Fireside Ct., 21120-Melissa Montoya to Sara Katherine Tucker Jacks and Dustin Colt Morvant, $420,000.

Juniper Ave. E., 205-Thomas M. and Aino M. Dymond to Ricardo Otero Navarro, $450,000.

Lincoln Ave. N., 101-William George and Carol Alice Nugent to Nathan A. and Rachele M. Nascimento, $410,000.

Monarch Dr., 42-Royal Monarch Holding Corp. to Maria Teresa and Joseph Ifurung, $317,500.

Rilassare Terr., 46428-Wormald at Cascades Overlook Corp. to Lieu Thi Tran, $460,000.

Twinridge Sq., 21154-Lance and Breanne Belluomini to Sara T. and Lorenzo A. Coccia, $409,900.

WATERFORD AREA

Boca Ct., 38766-Zoya Investments Corp. and MBB Real Estate Investments Corp. to Sean L. and Cassie M. Dikeman, $729,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Balls Mill Rd., 5661-John H. and Susan Minsek to Joanna Harding Rowzie, $475,000.

Brookshire Dr., 29-James O. and Lynn M. Chinnis to Aaron J. Miller, $446,000.

Courthouse Rd., 2393-Chess L. and Janice L. Heater to James Daniel Davis, $310,000.

Fisher Lane, 42-Richard S. and Lori J. Diamond to Jordan Lee Atkinson and Emma Leigh Smith Atkinson, $450,000.

Grays Mill Rd., 7081-Kevin M. and Jean L. Turney to John F. and Terri L. Kosek, $495,000.

James Madison St., 11603-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Jose Cristino Portillo, $317,000.

Lakewood Dr., 4427-James E. and Jennifer L. Fitzpatrick to Matthew N. and Tori D. Babington, $470,000.

Lucky Hill Rd., 12445-Monica Corbin to Benancio Balderas Mendez and Filiberto Lopez Gutierrez, $225,000.

Nordix Dr., 6340-Curtis and Patricia Hendrix to Amanda D. Hemmila, $426,000.

Park Lake Dr., 5157-Richard A. and Alesia J. Schraf to James Michael and Catherine Marie Moore, $386,500.

Princess Anne Ct., 7224-Bryan and Amy Perottino Caudill to James and Monique Roop, $325,000.

Schoolhouse Rd., 6542-Steven A. Pereira Coto to Oni X. Avila Hernandez and Carmen Paz Avila, $279,900.

Sterling Ct., 186-Dana Lyn Reid to Patrick J. and Bridget M. McCrea, $253,900.

Terranova Dr., 7380-John A. and Dawn L. Perks to Adam M. and Heather I. Weidner, $491,000.

Warrenton Chase Dr., 7789-NVR Inc. to Lewis and Lora Dalton, $667,990.

Westmoreland Dr., 7266-Robert B. and Janice A. Boyles to Steven Andrew Roff, $319,900.

BROAD RUN AREA

Caelan Way, 9510-Richard K. and Lastenis O. Robbins to Ralph D. Hahn and Katie N. Mcaree, $450,000.

Gaines Rd., 16851-Henry C. Smith and Julia Soukenik to Glen Arthur and Kathryn C. Jedlicka, $360,000.