Loudoun County

These sales data, recorded by the Loudoun County Office of the Commissioner of the Revenue, were provided by Black Knight Inc.

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Bear Tooth Dr., 42028-Timothy M. and Kathleen M. Brosnan to Kimberly A. Petrey, $650,000.

Cedar Point Pl., 41970-Anthony F. and Wendy R. Kurz to Michael P. and Kelly Flynn McCoy, $625,223.

Cutgrass Terr., 25125-David J. Rheaume to Michelle W. Haslett, $475,000.

Fishermans Pond Ct., 24538-Julio and Constance Laguardia to Jose and Christina Campos, $779,000.

Inspiration Terr., 41860-Jean D. and Aurora M. Darcourt to Fallon and Matthew Lee Mason, $335,000.

Lenah Run Cir., 40444-Craig and Aimee Hardenbergh to Michael and Thuy Cardiel, $754,250.

Nettle Mill Sq., 24660-Kathleen Nguyen to Samir P. and Tara Shah, $455,000.

San Juan Terr., 42316-Juan P. Guevara to Jacob Michael and Ashley Cunningham, $364,900.

Sodalite Sq., 25149-Kedar and Samita Bhave to Aradhita and Suman Sarkar, $475,000.

Turkey Oak Dr., 41186-Michael James and Tracy Dawn Hicks to Richard Allen and Karen Hieber Jimmerson, $925,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 36-Kelly Kapalka to Lynn M. Morphy and Elizabeth L. Kovalak, $325,000.

Bickel Ct., 50-William and Jolene Sawvel to Daniel Wright, $308,140.

Broad Run Dr., 20478-Freddy and Cecilia Rodriguez to Telma Alberto and Julio Ventura Benitez, $600,000.

Chelmsford Ct., 289-Vladislav Staroselskiy and Yelena Staroselskaya to William Robert Pagden, $360,000.

Comer Sq., 47606-Silvia Taylor to Jason A. and Kerry E. Romero, $429,900.

Drysdale Terr., 46628, No. 301-Scott D. Fletcher to Alexandru Stepan and Olga Copeichina, $241,000.

Grandview Pl., 47308-Jon and Kathryn Rysdon to John and Jenna Searby, $690,000.

Jefferson Dr., 15-Mustafa Durrani to Mahsa Mehryar, $600,000.

Marian Ct., 1-Stelios C. Kyriacou to John T. Halacy and Damian M. McCabe, $344,000.

Paulsen Sq., 47640-Shadi Saba to Robert and Megan Sellers, $704,000.

Royal Burnham Terr., 47573-Mohit and Nitika Kashyap to William Lee and Lauren Young Jackson, $530,000.

Sulgrave Ct., 175-Robert G. and Tamera R. Walther to Charles R. and Emily E. Apple, $389,000.

ASHBURN AREA

Baltusrol Terr., 43132-Potomac Sunrise Corp. to Alex W. Holzworth, $520,000.

Belmont Park Terr., 20385, No. 108-Patricia A. Kelly to Pramod R. Kudva, $220,000.

Carson Ct., 43767-Tareq and Rumana Abedin to Jigneshkumar H. Patel and Krishnaben Jigneshkumar Shah, $720,000.

Chesterton St., 42845-Christopher Paul and Meghan Claire O’Rourke to Shawn F. and Shannon K. MacCormack, $577,000.

Cornerpost Sq., 21056-Joshua and Sandra Hughes to Mark and Dana S. Cormack, $395,000.

Deerwatch Pl., 20552-Philip and Cassie Sohn to Kimberly Dawn and Ian M. Waite, $665,000.

Elm Grove Terr., 20404-Nichole E. and Kevin A. Cabaniss to Bapir Sherwani and Fariba B. Aali, $400,000.

Fordham Terr., 20475-Glenn S. and Virginia M. Hunter to Sami M. Abdelghafar and Iman A. Khalil, $461,000.

Golden Meadow Cir., 43542-Ebrahim Ebrahimi to James V. and Laura Serine, $680,000.

Hope Spring Terr., 20660-Michael L. and Corrine A. Taylor to Larry E. and Eileen S. Martin, $410,000.

Keiller Terr., 42761-Megan M. Hubbard to Troy Lynwood Gray, $130,221.

Kings Arms Sq., 43985-Peter and Diana Burnett to William E. and Tracy W. Niess, $350,000.

Livonia Terr., 44423-Micheline N. Eldridge to Don A. and Carolyn R. Rowland, $509,900.

Major Sq., 19964-Pulte Home Corp. to William Craig and Catherine Angela Bond, $550,613.

Middlebury St., 20399-Thomas James and Valeri Jacoutot to Mustafa Kucukaydin, $615,000.

Misty Creek Pl., 44319-David S. and Tae W. Park to Hui Yim and Mei Ya Chau, $625,000.

Novi Terr., 43306-Girish Sundar and Shalini John Manuel to Kurniawan Arisandy and Nia Dhaniasih, $462,000.

Portsmouth Blvd., 20274-Natalie Irene Johnson to Alexis Debruyn, $300,000.

Roaming Shores Terr., 21031-Alan S. Johnston to Rosa L. Ramos and Fiorella L. Becerra, $458,000.

Sandburg Sq., 43856-Jack U. and Karen K. Lee to Jonathan W. Lee, $430,000.

Snowshoe Sq., 20575, No. 201-Irene J. Asuncion to Marie H. Umwali Epse Adou and Roger Philippe Adou, $268,000.

Sunset Maple Dr., 44400-Charles and Patricia N. Boudreaux to Elwyn and Vivian Thompson, $486,000.

Tioga Terr., 21040-Matthew and Katherine Petterson to Sudhanshu Luthra and Deepika Kumar, $415,000.

Wayside Cir., 43324-Jill B. Hoover to Christopher and Nicole Fuselier Beall, $620,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Raven Rocks Rd., 17842-Edwin Hawley Van Wyck III to Wendy Ann and Eric Vincent Sibley, $625,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 20911-Joel and Grace Wuthnow to Parikshit A. and Meghana Desai, $685,000.

Autumnwood Sq., 43095-Ryan H. and Brienne M. Dayton to Munkhbaatar Amarjagal, $385,000.

Basil Ct., 21422-Thomas M. and Sonnie A. Burcak to Dhanya Kaladharan and Pradosh Sivadoss, $800,000.

Blue Elder Terr., 22710, No. 301-Naveen Naidu and Arathi Bangalore Krishnendra to Sarish K. Nandigama, $200,000.

Cattail Meadows Pl., 42897-Elizabeth Mason and Irvin Gary Towson to Lee C. Hall and Linda Miller, $710,000.

Dreamweaver Dr., 42542-Daniel D. Park and Isaiah Jennifer H. Park to Beau Michael Bergner, $565,000.

Evening Primrose Sq., 23334-Matthew and Julie East to Kristopher and Xaimara Aguillard, $575,000.

Flora Mure Dr., 23141-Navid Ahrarian to Dharmesh Renkala and Niveditha Dasari, $472,000.

Hattontown Woods Terr., 43242-Loudoun Valley Associates Partnership to Maryam Haeri, $668,955.

Highcrest Cir., 22773-Alejandro J. and Kristin Camacho to Rachita Dewan and Arjun Saraswat, $715,000.

Hollyhock Terr., 42630-Truc Thien Thanh Phan and Thanh Kim Thi Le to John and Samuel Lehman, $365,000.

Lentils Lane, 23705-Peter J. and Kathy S. Canonico to Ramamohan Reddy Mannem and Tanjuja Puttamreddy Venkata, $807,000.

Milltown Knoll Sq., 23305-Donna Renee Cooper to Frank Laverda, $365,000.

Newbridge Sq., 43190-Michael and Lindsey Kilgannon to Luiz Gustavo Bucca Prado and Quedma Talita Baiardi Prado, $400,000.

Regal Wood Dr., 42472-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to Rajesh Konatham and Karuna Muthyala, $573,885.

Sandhurst Ct., 42881-Nina K. Behrens to Matthew C. and Julieta Graves, $819,900.

Silcott Woods Terr., 23331-Loudoun Valley Associates Partnership to Nikita Dinavahi and Sai Prasasthi Nadendla, $610,561.

Stoke Mill Terr., 23362-Loudoun Valley Associates Partnership to Seamus and Nicole West, $627,178.

Sunbury St., 23108-Seamus and Nicole West to Mahari S. and Andrea Grant, $479,900.

Tradewind Dr., 23223-Siddharth and Angela M. Dhir to Mahesh Gangumalla, $515,000.

Welborne Manor Sq., 22537-Jan L. Miller to Linh Ngoc Ly and Jeffrey Scot Northam, $510,000.

DULLES AREA

Baggett Terr., 45480-Michael William Little and Manpreet Kaur to Xueyao Xu and Weixia Chen, $395,000.

Indian Summer Terr., 21728-Kate M. Okusa to Nathan Ledet, $392,000.

Prophecy Terr., 42457-John M. and Ashlee A. Wheeler to Geeta Prasanna Talatam, $292,500.

Warden Dr., 43568-Koch R. and Veasna Ky to Thong Binh Tran and Loan Dang, $745,000.

Winsbury West Pl., 42344-Robert Goebel and Bethany Marshall to Abdul S. Kargbo and Isata Koroma, $680,000.

HAMILTON AREA

Saint Paul St. S., 118-Michael J. and Bonell J. Kling to Gregory J.A. and Paige M. Roberts, $459,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 89-Fahmida Fakher to Nelly Ibarra Moreno, $192,000.

Arcadian Dr., 13592-John T. Wyman to Robert and Mischelle O’Neal, $422,000.

Bold Venture Dr., 17151-Clyde and Marvalena Arthenia Smith to Sat Want Singh Khalsa and Gurujot Kaur Khalsa, $1.3 million.

Cannonade Dr., 17212-U.S. Bank and Residential Funding Mortgage Securities to Jason and Mary Kathryn Hatfield, $703,580.

Cornwall St. NW, 11-Travis Eugene and Sharon Leslie Adkins to Lawrence Shand and Aimee D. McGranahan, $1.5 million.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 104-Rita J. Saxe to Deborah Jean and Richard Alberth, $249,900.

Cypress Ridge Terr., 19385-Lee C. Meyer and Paula C. Boston to Sydney Barker, $273,000.

Fairway Oaks Sq., 18296-Bruce McLaughlin and Jennifer Smith-McLaughlin to Peter and Susan Flexner, $1.1 million.

Grafton Way NE, 203-Ronald E. and Diane L. Petrella to Brigit Lauren Gilbert and Gregory Thomas Olcott, $560,000.

Invermere Dr. NE, 723-Philp R. and Nina K. Flowers to Kadiri and Selifatou Cheika Karamon, $631,000.

Kepharts Mill Terr., 19240-Christian D. and Tracy D. Jester to William Maynard, $498,000.

Limestone School Rd., 15679-Walter L. and Katherine M. Raheb to Daniel Lynn and Terri Ann Poland, $1.91 million.

Mill Site Pl., 19246-Alberto J. and Barbara A. McGregor to Jonathan L. and Maura A. Salmons, $999,999.

North St. NE, 525-Ernest C. Lee and Jeannie D. Pham to Seamus and Elizabeth Welch, $452,500.

Revere Ct. NE, 1708-Dagoberto Cordova to Zachary and Heidi Barnes, $530,000.

Sea Island Pl., 18323-Harry E. and Yolanda W. Morris to Anthony L. and Donna M. Ivey, $900,000.

Smartts Lane NE, 825-Lindsay M. Beach to Paula L. Freiberg, $295,000.

Wide Meadow Sq., 18471-William Kendall and Shirley Ann Seville to Feng Zhao, $405,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Balch Springs Cir. SE, 147-Michael R. and Virginia Lynn Mercer to Tyler M. and Erica L. Schlatter, $580,000.

Caldwell Terr. SE, 317-Antonio Gemma and Celine Muriel Moran to Kristina Dugan Taylor, $455,000.

Constellation Sq. SE, 623, No. 623L-Jeffrey M. McCoy to Nichole Cabaniss, $190,000.

Deerpath Ave. SW, 338-Nicholas R. Campbell to Andrew R. and Natasha S. Lynch, $429,900.

Evergreen Mills Rd., 19395-Clarence A. and Ignacia J. Sheffield to Jiwei Xu, $497,000.

Fortress Cir. SE, 507-Mark Russell Dion and Diana Kristin Martin Dion to Lori Kay Wolfe, $668,000.

Grondo Lane, 19853-Drees Homes of DC Inc. to Joshua and Amela Etemadi, $710,518.

Hooded Crow Dr., 21050-Christopher A. and Stacey M. Herring to Simon J. and Emily Ann Okoth, $615,000.

Lime Kiln Rd., 39846-David Lickwar and Richard Brown to Kevin J. and Jennifer S. Daniel, $635,000.

Newhall Pl. SW, 106-Nathan Poole and Jennifer Boisseau to Stuart M. Saltzman and Barbara B. Balsamo, $575,000.

Rubin Lane, 40348-William John and Senta Elizabeth Keegan to Jeffrey Allan and Kathryn L.E. Lascurain, $684,500.

Stratford Pl. SW, 206-Delbert Eugene Rollinson Jr. and estate of Delbert E. Rollinson Sr. to Dennis J. and Rebecca L. Hanrahan, $395,000.

Valley View Ave. SW, 309-Betty H. Dailey and Dianne D. Raynor to James Ririe and Diane Black, $331,000.

Woodburn Rd., 18797-Steven P. and Kathy E. Erat to John and Sharon Borden, $600,000.

LOVETTSVILLE AREA

Dutchmans Knoll Dr., 38815-3sels Properties Corp. to William Brent Garry and Jaime Michelle Gray, $545,000.

Scott Morgan Lane, 11583-James F. and Mary L. Wallington to Stephan D. and Lark P. Goodyear, $505,000.

MIDDLEBURG AREA

Newlin Mill Rd., 22235-Suzanne Ingold to James B. and Deeann J. Jeremiah, $647,500.

PURCELLVILLE AREA

Barley Farm Lane, 13229-Gary Kron to Paul Davis, $650,000.

Devonshire Cir., 836-Robert E. and Lois A. Quagliato to Adam W. and Angela M. Hendricks, $515,000.

Frazer Dr., 235-Michael R. Purcell to Clifford A. Giordani, $296,000.

Locust Grove Dr., 328-Ronald J. and Angela Blanton Brown to John T. and Breanne L. Wyman, $518,500.

Oak Ridge Dr., 18219-Thomas S. and Patricia A. Bowles to Matthew L. and Emily M. Lantow, $756,700.

Snickersville Tpke., 35532-Christopher J. and Christie L. Hagert to Nathan P. and Susan L. Den Herder, $875,000.

Wineberry Lane, 37352-Amber K. Burke to Michael Raymond and Audrey Jeanne Cadle, $1.19 million.

12th St. S., 400-Howard L. King and Marjorie V. Julius to Hannah Janney, $286,500.

ROUND HILL AREA

Avion Sq., 17365-Jason C. and Jasmeen M. Bowmaster to Emma and Darby Charels, $310,000.

Ebenezer Church Rd., 19453-Deutsche Bank and American Home Mortgage Investment Trust to Eric D. and Carla H. O’Brien, $341,250.

Loudoun St. E., 10-Jean E. Daly to Marcella and Jenna Ayoub, $423,000.

Wilsons Gap Rd., 17064-Robert B. and Darlene Delay Banikas to Jean Philippe and Pamela A. Graff, $670,000.

SOUTH RIDING AREA

Bannockburn Terr., 24938-Navy Federal Credit Union to Shahid and Amna Wali, $570,000.

Camden Lane, 43531-Richard E. and Amy A. Work to Adnan M. Jamil and Saira Zobair, $735,000.

Center St., 43080-Sheril Appuhamy and Kanchana C. Samarakone to Kathryn Wiegold, $365,000.

Demilton Terr., 25287-Timothy and Laura Burns to Jeffrey L. and Marcie H. Lloyd, $470,000.

Earlsford Dr., 24902-Adam Zarrinneshan to Yeong C. Lee, $624,000.

Etna Terr., 43996-Jon Edward and Colleen Mary Meckley to Hanna Shebre, $430,000.

Golf View Dr., 42876-Jeffrey M. and Laura J. Remington to Ratna Kiran Babu Kota and Suma Kota, $386,000.

Kimberly Rose Dr., 25916-Joseph R. and Kristin K. Silva to Bhanumurthy Mummidi and Jayashree Alpak Vijayasarathy, $579,990.

Mountcastle Dr., 43438-Thu Kjeu Luu-Nguyen to Kong S. Chhour and Linh V. Nguyen, $735,000.

Pamplin Terr., 42900-Doris Wong to Choronay and Samroum Soeun, $350,000.

Rachel Hill Dr., 26157-Melissa Baker McKee to James S. and Brandi E. Adams, $615,000.

Spyder Pl., 42937-Patrick Lee and Stephanie Lynn Brown to Vishal Desal and Sweety Gandhi, $546,000.

Vaira Terr., 44005, No. 276-Amelia Snyder to Ehab Mohsen Kandil, $405,000.

STERLING AREA

Alcott Way, 21078-Calvin L. and Julia J. Stone to Dimitar N. and Iskra Yankov, $460,000.

Argonne Ave. N., 713-MortgageIT Mortgage Loan Trust to Francis Patrick C. and Kathrina C. Santos, $370,000.

Candleberry Ct., 13-Artan and Ixhiaie Alibali to Shawn and Astrid Crivello, $465,000.

Cypress Rd. N., 119-Roberto C. Amaya Castellon and David S. Castellon Campos to Jose J. Rodriguez Rodriguez and Douglas E. Alvarado Flores, $417,000.

Emerson Ct., 21039-Eric A. Thompson and Holly Marie Harrigan to Mi Kel D. Qwyan and Ayako Koike, $460,100.

Holly Ave. W., 712-Federal National Mortgage Association to Erick G. Machado Carballo, $365,000.

Leatherleaf Ct., 21834-Naser Ghobrial to Ramy Jadalsayed and Martina Yousef, $365,000.

Magnolia Rd., 104-Geneva H. Kiser to David J. and Carrie G. Kiser, $295,699.

Margate Ct., 1047A-Zelaya Sorto to Morena G. Mejia Arevalo, $235,000.

Monarch Dr., 43-Mary Ellen and Frederick H. Chandler to Jennifer M. Johns, $325,000.

Saint Johns Sq., 194-Pamela S. Thompson to Donald Laughton Winkelman, $227,500.

Silver Ridge Dr., 311-Troy J. and Ashley A. Lowery to Mark J. Oliver, $490,000.

Tazewell Rd. E., 206-Felipe Valdez to Josue Marcelo and Elba Reyes, $416,000.

Vermont Maple Terr., 46770-Kirsten L. O’Hara to Arlene and Philip Garduque, $375,000.

WATERFORD AREA

Pavlo Pl., 15222-Wayne J. and Karne J. Hampel to Aric B. and Erin N. Heffelfinger, $775,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc.

Ada Rd., 10172-Brian C. and Alice Smith to Xavier and Mary L. Torres, $499,950.

Barron Farm Rd., 8000-Andrew B. and Dacy C. Bellingham to Brandon Bushey and Jessica Straight, $600,000.

Bob White Dr., 6405-NVR Inc. to Lori Jones, $623,418.

Coffee Pot Hill, 7873-Patrick and Sarah J. McQueen to Jonathan and Laurie Bradley, $400,000.

Creekside Crossing, 5664-Kenneth L. and Natalie J. Ortberg to Wyatt Christopher Smith and Justin Wade Pulley, $425,000.

Dumfries Rd., 3813-Steven L. and Sonya H. Paxton to Douglas and Heather A. Bishop, $412,000.

Eldorado Dr., 8388-Dale W. and Karen E. Martin to Eymi J. Johnson and Oscar R. Espinoza, $380,000.

Falmouth Ct., 14-Russell Jenkins to Mark and Lindsay Smyers, $231,000.

Foxville Rd., 9571-James N. and Marilyn S. Shackelford to Anthony Christopher and Victoria Lynn Lewis, $674,900.

Gay Rd., 360-Victor Vinnedge to Candice Cripe and Ellyna Larson, $425,000.

Green Rd., 9638-Marion and Wilma Davidson to Robert Tazwell and Tammi Bell, $380,000.

Hastings Lane, 7244-Eric J.C. and Tricia Olson to Mathew and Heather Jacobs, $417,650.

Justin Ct. E., 7021-Hubert C. and Susan F. Koonts to Katherine M. Tiscenko, $275,000.

Lafayette Ave., 6576-Michelle and Timothy Mahieu to Roland and Victoria L. Lemieux, $370,000.

Leeds Manor Rd., 5590-Geraldine Grogg Dickenson to James E. Greathouse, $300,000.

Megs Dr., 8560-Delores C. Powers to Steven R. Garza, $299,000.

Morgans Bluff Dr., 4651-Louise Suttles to Adam Holbrook Russell, $329,900.

Old Marsh Rd., 10597-Randall Scott and Rene Ann Mullins to Gomer P. Antiquiera, $312,500.

Panorama Ct., 7027-Margaret S. Alfaro to Brandon L. and Natalie L. Seal, $372,000.

Reese Ct., 7314-Barry J. and Joanne T. Keiser to Michael P. and Teri L. Julaton, $515,000.

Ridgecrest Ave., 5832-Stephen A. Jung to Daniel Scott and Teresa Kibler Brunton, $560,000.

Sedgwick Dr., 2225-NVR Inc. to Zachary and Rachel Nelson, $309,850.

Springs Rd., 9346-Matthew W. Douglas to Jose A. Manzo Aparicio and Cristopher D. Hernandez Tovar, $250,000.

Sutherland Ct., 3614-John M. and Linda K. Hooks to Mary Catherine and James Stephens, $480,000.

Waterloo Rd., 635, No. 222-Kieu Oanh Thi Nguyen and An Phuong Thi Pha to Anh Tu Nguyen and Tien Van Chu, $145,000.