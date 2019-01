Loudoun County

ALDIE-BRADDOCK ROAD AREA

Boldness Ct., 25275-Michael L. and Kathryn C. Koscinski to Kelly and Richard Leland Fox, $550,000.

Cinnabar Sq., 41845-Erik J. and Coreena L. Lee to Jonathan C. and Tara L. Green, $425,000.

Elm Terr., 25395-Kenneth E. and Melissa M. Rios to Brandon Wilson, $457,000.

Green Mountain Terr., 25045-Douglas S. and Mary C. McConnell to Christopher Courtney Dolan, $485,000.

McMonagle Sq., 41749-John C. Woulfe III and Jefferson A. Van Alleen to Patrick Madaj and Baylie Favero, $409,000.

Purebred Ct., 25767-Gil Hernandez and Rosario Kastner Medina to Chaitanya Namana and Sindhura Ganji, $765,000.

Serpentine Pl., 24826-Michael C. and Tina M. Pfalzgraf to Chirdeep and Kumud Chirdeep Sharma, $682,500.

Sweetspire Sq., 25119-Daniel N. and Lisa M. Barrick to Glenn Douglas and Sandra Darlene Horton, $510,000.

Yellow Hammer Ct., 24261-Toll VI Partnership to Yolanda Denise and Rena Mae Bailey, $827,559.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Banbury Sq., 20579-Keith W.R. and Stacey J. Curfman to Christina Hines, $416,000.

Bowline Terr., 47715-Rabih E. Tannous and Carol Khawly to Patricia Bailey and Juan Carlos Arceo, $497,000.

Cecil Terr., 46185-Kenneth L. and Katherine T. Shumaker to Donald and Kelly R.M. Carpenter, $406,500.

Cliftons Point St., 20446-Dale A. and Rebecca I. Horst to Paul Douglas and Sarah G. Miller, $835,000.

Drysdale Terr., 46606-Estate of Teresa J. Phelps and John H. Pittman to Jacob R. Howell and Sarah J. Brodt, $284,900.

Garrett Pl., 47058-Kimberly Cleary Wimberly to Rohitash Laul and Richa Kumra, $627,500.

Halifax Ct., 13-Andrew A. and Andrea L. Porter to Heather M. and Justin S. Naboshek, $540,000.

Lipscomb Ct., 16-Michael J. and Jean A. Hergenroeder to Sarah E. and Michael L. Conway, $605,000.

Pitt Terr., 20868-Soon Hee Lim and Boran Kim to Suhong and Ester Bae, $405,000.

Sandstone Sq., 20808-Kathleen M. Faws to Alberto A. Rojas Alburquerque and Lucia G. Gonzalez Contreras, $365,000.

Tappahannock Pl., 20441-Stone Financing Corp. to Maryam Vakili and Afshin Timous, $625,000.

Willoughby Sq., 20502-Margaret Ottenheimer to Ali Naeem and Hina Shahid, $415,500.

ASHBURN AREA

Alicent Terr., 20468-Justin Smith and Katie Carney to Penny Sue Evans, $365,000.

Bandon Dunes Ct., 20185-Scott and Danielle Santucci to Minho Song and Seijin Choi, $850,000.

Branower St., 43093-Stephen D. and Sue W. Jones to Andreas and Dina Schmidt, $700,000.

Cedar Glen Terr., 43207-Estate of Doris G. Shovar and Kathleen L. Wright to Davina Meyer, $454,001.

Choptank Terr., 44014-Michael and Lillian E. Zarou to Christopher L. and Justine Beckett, $397,000.

Crucible Ct., 21210-Kevin R. and Kelly M. McGaughey to Donald Ray and Deborah Lee Neff, $720,000.

Duxbury Terr., 20704-Brennan and Kristen Brown to Ghada Ijam, $580,000.

Felicity Pl., 43925-Harry D. Donaldson to Richard and Suzanne Lally, $660,000.

Gala Cir., 44018-Sean P. and Elizabeth L. McGowan to David Andrew and Meredith Ann Kroeze, $390,000.

Hillary Way, 20598-Linda M. Quinn to Ashley Christine and Bryton Clay Gillespie, $601,000.

Interlachen Cir., 19920-Edward R. and Chrisann Loomis Rowe to Brian M. Quinn, $890,000.

Kelsey Sq., 21812-Matthew C. Dehler to Smitha Vallabhaneni and Venn Madhav Gummadi, $307,000.

Laceyville Terr., 44069-George and Nicole S. Mayor to Ronald S. and Marglia P. Hadbavny, $341,000.

Maiden Creek Ct., 43982-Steven L. and Christine M. Larkins to Amine Mechiche and Shanna Mechiche Alami, $630,000.

Meadow Overlook Pl., 43640-Steven G. and Andrea J. Alness to Brian and Breanne Sanders, $850,000.

Milbridge Terr., 20545-Daniel J. and Diane M. Delahaba to Sanam Alhooie, $490,000.

Muirfield Village Ct., 20127-Syed A. and Shaista A. Malik to Nanaakua Saa Kessie and Robert Amarkwei Ayittey, $700,000.

Pattyjean Terr., 21688-Jerry and Louise Purdy to Marko Iwashita, $389,000.

Postrail Sq., 43452-Denise M. and Lee D. Dumont to Christopher Zdan and Kimberly Propst, $400,000.

Rosewood Manor Sq., 20560-Gloria Carole Ryan to J. Vicente and Nelly Pedraza, $490,000.

Scioto Terr., 20451-Nitin Tikku to Solomon Gizaw, $354,000.

Stanford Hall Pl., 19677-Paul H. and Cathy B. Barshop to Golnaz Rezvani and Mehran Bahrambeigui, $810,000.

Thimbleweed Ct., 21333-Brian and Demetra McMullan to Elias and Robyn Rosado, $585,000.

Upland Terr., 19908-Leonard and Kleo Curry to Nicholas A. and Rosa Palm, $400,000.

Wildrose Ct., 43394-Michael Low and Nicole Shaw to Roy William and Laura Adams Wilson, $655,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Addlestone Pl., 43053-Amarnatha R. Dadani Kasi and Deepa R. Pothireddy to Swapna Nagireddi, $850,000.

Ashwood Moss Terr., 23482-Jeremy A. Wall to Kenneth Payne, $489,000.

Awbrey Pl., 21562-Marianne Plaus to Jason and Meghan Geyer, $625,000.

Benfold Sq., 42464-Jaime L. and Alisa Jusino to Parminder Singh and Anita Chawla, $460,000.

Bollinger Terr., 22928-Damon Michael Gowen to Joseph Bankole and Ayomide Okanlawon, $391,001.

Chervil Lane, 23488-K. Hovanian Homes at Willowsford Grange to Christopher Cwalina and Kathryn Koelbel, $850,000.

Dunlop Heights Terr., 23106-Bhikshanda E. Koduvayur Subramanian and Priya Easwar to Yinchen Zhang and Jingya Zhu, $415,000.

Falling Rock Terr., 21423-Kevin L. and Pamela C. Bane to Bahire Asli and Seyhun Babacan, $433,000.

Goosefoot Sq., 43275-Genet Aberra to Kovan Mohammed, $202,781.

Hidden Pond Pl., 21340-Robert J. and Paula M. Zwolak to Jonathan and Adrienne Leah Chen Ticehurst, $655,000.

Hollyhock Terr., 42420, No. 202-Janet L. Richardson to Kristin A. Rose, $270,000.

Hopewell Manor Terr., 23814-Sapna Mishra to Prashant Mehta and Vreeti Gera, $422,000.

Lucketts Bridge Cir., 43612-Mary L. Wright and Michael B. Friedman to Rohit and Shaili Srivastava, $777,000.

Mayflower Terr., 42492-Armando and Cristhian A. Palomo to Venugopal V. Kudupudi and Saijyoti Bingi, $260,000.

Moreland Point Ct., 42396-Sheila Mary Soulia to Neilesh Nath and Tara Bunis, $718,000.

Park Brooke Ct., 42947-Bradley and Jacqulyn Pyburn to Neil and Christine Richman, $610,000.

Riggins Ridge Terr., 42246-Andrew G. and Sarah T. Pearson to Alexander R.M. and Laura Elizabeth Ghosh, $500,000.

Settlers Trail Terr., 22661-April Faison to Paul A. and Brittany Moore, $325,000.

Spice Bush Terr., 23433-Srinivas and Uma M. Rayapudi to Brigitte N. Long, $449,900.

Stonestile Pl., 21977-Justin H. and Julia A. Bardnell to Mishbah T. Alvi, $570,000.

Sweet Bay Terr., 21903-Naeem L. Khalid and Rahat Gulzar to Aakash Srinivasan and Soumya Mangalor, $443,000.

Verde Gate Terr., 22515-Robby and Leah Marie Eisenberg to Pilgu Kim and Wonsun Oh, $452,000.

Windsor Locks Sq., 22563-Robert W. and Christi A. Meacham to Sashidharan Ravichandran and Saroj Priyadharshini Chockalingam, $600,000.

DULLES AREA

Box Car Sq., 22015-Timothy Scott Whitfield to Cindy Park, $395,000.

Ladbroke Grove Ct., 21722-Justin S. and Heather M. Naboshek to Elizabeth J. Boott and Joshua C. Emsurak, $430,500.

Winding Branch Terr., 45730-Kevin P. Bowling to Stephen Gorny and Katherine Onderdonk, $387,000.

HAMILTON AREA

Manassas Gap Ct., 18132-Cyrus S. and Shannon J. Dennis to Gregory P. and Julia M. Henry, $650,000.

Sands Rd., 17815-Ann Marian McCoy to Thomas and Jennifer Mondala, $655,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 453-Barg Inc. to Sohuila Farsheed, $330,000.

Aurora Ct. NE, 707-James T. and Su E. Daly to Todd M. and Theresa E. Wesley, $665,000.

Buccaneer Terr., 18293-Matthew F. and Carrie S. Phelps to Sean Aaron Burch, $725,000.

Collett Mill Ct., 43716-Ryan Ashley and Shelley Anne Braun to Jeffrey and Sonia McAvoy, $735,000.

Cranbrook Dr. NE, 220-Kevin J. and Wendolin A. King to Gregory and Nikole K. Gordon, $534,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 922-FFC Properties Corp. to Mark S. and Sally G. Chinn, $240,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 206-Corrado Dino and Diane Sammarco to Michael J. and Bonell J. Kling, $345,000.

Ginkgo Terr. NE, 440-Alfredo J. and Gloria E. Piedra to Michael D. and Jessica A. Berchoff, $364,000.

Hancock Pl. NE, 102-Kevin Lee and Martha P. McMahill to Alvaro Trejo Resendiz and Lucia Sanchez Rojo, $200,000.

Kalmia Sq. NE, 583-Letitia L. Murray to Harvinder Kumar and Kashmir Devi, $359,900.

Kipheart Dr., 18979-Nickolas J. and Heather Hammelman to Joshua S. and Whitney Kay Chao, $710,000.

Magnolia Grove Sq., 19370, No. 3-111-Nationstar HECM Acquisition Trust to Kerby and Susan Walters, $290,000.

Nathan Pl. NE, 642-Rodrigo Jose Salmeron and Kristina A. Scott to Adam J. and Shannon M. Pecora, $520,000.

Promenade Dr., 19447-Diane T. Buckley to Mary M. Horoho, $307,000.

Shinniecock Hills Pl., 18201-Dennis M. and Christine A. Brogan to David Daniel and Tammy Wilson Dent, $870,000.

Smartts Lane NE, 918-Curt N. and Rachel Johnson to Robert M. Renner and Caitlin M. Murphy, $340,000.

Susquehanna Sq., 19418-Matthew D. and Katherine Hailey to David Kreutzer, $465,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Aging Oak Dr., 22381-Edgar F. and Rosanna Young Hines to Edward Walvatne and Geraldine N. Batdorff, $725,000.

Baish Dr. SE, 326-Andreas and Dina Schmidt to David Hockenbury and Aida Hani J.B. Abdul Karim, $435,000.

Browns Creek Pl., 40182-Carl T. and Michele M. Olzawski to Kedric Golston, $725,000.

Chevington Lane, 40736-Thomas William and Erin Kelly Goodrich to Holly May McCandless and Thariq Kara, $770,000.

Constellation Sq. SE, 665, No. 665F-Gertrude A. Rogers to Jeffrey D. and Jaclyn Crosby, $205,000.

Forest Mills Rd., 38138-Bettina Gregory to Jeffrey W. and Shawn E. Green, $1.5 million.

Gateway Dr. SE, 662, No. 209-Toni A. D’Agostino to Benjamin Feldt, $210,000.

Hagley Pl., 41399-Christopher J. and Nancy E. Chamberlain to Adam Einhorn and Aicha Lahlou, $720,000.

Meade Dr. SW, 603-Peyton Lane and Kristin Beth Biggs to Stephen and Kristy Butka, $689,000.

Patrice Dr. SE, 639-Frank and Debra A. Salvato to Christopher and Linden Lea Peters, $585,000.

Shenandoah St. SE, 218-Russell A. Yergin to Karen M. and Nikita Germanov, $292,597.

Sunset View Terr. SE, 512, No. 403-Ricardo Machado Da Silva to Greg A. Rudolph, $275,000.

Watson Rd., 22643-James Allan Taber and Lisa Marie Strout to Joseph F. and Amy J. Paratore, $664,450.

LOVETTSVILLE AREA

April Cir., 13221-Estate of Rose Ann Fiskett to Ann E. Thompson, $775,000.

Grassy Knoll Cir., 11987-Nelson Bravo and Liliana Bernal to Daniel Orazio and Julianne Marie Perone, $565,000.

Oakfield Dr., 8-Cheryl Yvonne Anderson to Geoffrey Lee Nelson, $379,900.

Taylorstown Rd., 13044-Raynold and I. Ruth Cheronis to John Hunt and Julie Gurnee, $195,000.

MIDDLEBURG AREA

Carters Farm Lane, 22923-Thomas Nelson Gunnell to James Sutton and Gwendolyn Beck, $1.28 million.

Snake Hill Rd., 35266-Robin Taylor Zoll to Cody B. Cook, $366,000.

PURCELLVILLE AREA

F St. W., 241-Kenneth G. Matuszewski to Glenn and Virginia Bronson, $305,000.

Grassy Ridge Terr., 216-Jose L. and Solangel Rodriguez to Charles and Monica Rockwell, $415,000.

Mcilhaney Way, 106-Michele K. Sink to Dorothy A. Lennox, $325,000.

Pickwick Dr., 17309-Ryan M. and Megan G. Turner to Fred A. and Kimberly Jo Russo, $428,900.

Shore Dr. N., 17937-Warren Christopher and Christine Lynn Reeley to Leslie Marie and Jon Kurtis Whitenack, $649,990.

Telegraph Springs Rd., 18936-Travis Austin Prott and Frances Melina Prott-Velazouez to Brian Bernard and Sasha Nicole Gregory, $300,000.

Wooden Bridge Dr., 621-Lawrence F. and Patricia A. Gibson to Matthew P. and Lindsey M.L. Wert, $517,500.

ROUND HILL AREA

Airmont Rd., 19603-Nathan Raymond and Ashley Haaj Wills to Scott Kirkpatrick, $540,000.

Cleveland Park Dr., 17666-John William and Kathy Renee Russ to Connor Robert and Kathryn Johnson Luke, $450,000.

Harry Byrd Hwy., 34134-Jeffrey S. and Jennifer R. Cooper to Bryan Antoine and Stacey Diane Greaux, $655,000.

Marbury St., 17724-Rebecca McKenna to Jonathon M. and Megan F. Knobloch, $466,000.

SOUTH RIDING AREA

Ashgarten Dr., 24952-Tripat and Sawraj K. Singh to Richard Juvao Shirodkar and Lavina Rita D’Souza, $507,000.

Burke Dale St., 43328-Rita A. Le to Daniel and Christine Myers, $650,000.

Cedar Hedge St., 42834-Dennis Landry to Alex and Theresa Elwell, $435,000.

Creek Run Terr., 25642-Angela H. Killinger to Alicia Hitcho, $575,000.

Doolittle Lane, 25265-Donald R. and Kathleen L. Lueders to Dakshinamurthy and Rajeswari Balaji, $640,000.

Eastgate View Dr., 44129-Jeffrey Todd Coleman to Maria Rosario and John E. Vaughn, $499,000.

Flemming Dr., 42513-Jules-Francois and Lisa Desamours to Shumona Ahmed and Jagadeesh Putchala, $890,000.

Jubilee St., 43510-Joseph Constantine to Matthew A. and Diane M. Shea, $415,000.

Longworth Terr., 42772-Sheung Kin Wong to Rex L. Petrey, $355,000.

Nimbleton Sq., 26147-Andrea R. Davis to Oxana Kocic, $435,000.

Parish St., 43453-Jenifer M. and Steven Shockley to Shenghua Weng and Saijin He, $395,000.

Shaler St., 42826-Jesus Hiram Echevarria Hernandez to Omar E. Lehrach and Fatima Z. Kandoussi, $376,000.

Tippman Pl., 42990-Benjamin and Elizabeth Chervenak to Ferly Lay and Francisca Laura Gunawan, $643,000.

Vaira Terr., 44097-Wai Yan Hau to Kyoshin Choo, $344,000.

STERLING AREA

Brethour Ct., 400-John E. Mozingo to Jose A. Serrano Argueta and Jose G. Ayala Orellana, $249,599.

Chase View Terr., 46610-Sousan and Javid Fathich to Edward Tonkeh Mansaray and Fatmata Munu, $407,000.

Gable Sq., 45269-Daniel P. Palmer and Megan E. Abadie to Dawn Audi and Jorge Romero, $345,000.

Kennedy Rd. N., 103-Ngoc Ha Hi Nguyen to Angel Abelardo Garma Briceno, $441,000.

Lincoln Ave. N., 204-Karen E. Gonzales and Raul A. Aguilar to Francisco Javier Barahona and Yosselin Mariela Arias De Barahona, $310,000.

Maple Ave. W., 517-Steve D. and Frances Moore to Elpidio Mendez and Sayda J. Cerritos, $350,000.

Marsden Ct., 1008-Emilio Menjivar Rodriguez to Roger R. Calderon and Blanca Asucen Azuniga Chacon, $267,000.

Potomac Ridge Ct., 814-Vicki L. Rundquist to Navid Salmanzadeh Zahedani and Negin Kazemnejad Shayan, $556,500.

Regis Cir., 28-Weizhong Fan to Jose Wilfredo Rivera Gomez, $299,900.

Sandalwood Sq., 46690-Nathan Stewart and Amy Kathryn Romney to Zulma Y. Reyes Flores and Jaime L. Reyes Mejia, $375,000.

Sterling Bridge Pl., 45841-Alexis Marrero-Narvaez and Andrean L. Colon to Greggy L. and Julie Gordon, $570,000.

Trail Ct., 211-Eusebio A. and Delmy G. Reyes to Phillip Sheirich, $475,000.

Woodgate Ct., 117-Justin A. and Veronica Marie C. Maddox to Patrick J. and Charity M. Konczal, $325,000.

Fauquier County

These were among sales data provided to The Washington Post by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Artillery Rd., 6471-James R. and Elizabeth A. Wills to Eric S. Eifler, $429,900.

Blake Lane, 10973-Thomas Simmons and Virginia Jeremic to Beverly and Marlin Stone, $305,000.

Bristersburg Rd., 11892-Argent Development Corp. and Surrey House Corp. to Derek Vacco, $240,000.

Clarkes Rd., 9671-Antoinette Mary Gerhardt to Sompandh and Wanida Wanant, $408,500.

Colonnades Dr., 6699-Gary L. and Janet E. Buchanan to Gregory Nigro and Jane Silbert, $580,000.

Curtis St., 389-B.R. Stephens Enterprises Inc. to Timothy Schmit, $322,000.

Fauquier Rd., 628-Stephen S. Richards to Adrian Holipski and Melanie Corboy, $353,500.

Frost St., 4177-Joan T. Lewis to Mukaddes Kent, $287,000.

Germantown Rd., 5426-Avenir Properties Corp. to Mamadou M. and Sharon T. Smith Fall, $349,000.

Greenwich Rd., 8048-Lois Marie Fogle and Donald Howard Cross to Patrick Tyler Booth, $265,000.

John Barton Payne Rd., 6208-Surrey House Corp. and Argent Development Corp. to Flavio F. Renzulli, $444,700.

Keyser Rd., 5471-Eric Daniel and Carla Ann Rogers to Marygray L. and David A. Stewart, $499,000.

Lake Coventry Dr., 12684-Estate of Mark Monroe Evans and Cheryl J. Lancaster to Robert Leo and Angela Dawn Wilt, $480,000.

Menlough Dr., 80-Darrin L. and Lauren A. Franklin to Jacob A. Musyt and Ashli C.F. Kimenker, $480,000.

Mountjoy Rd., 9463-Janis L. and Lynda L. Eichelis to Travis Jeffrey and Ashley Emma Nelson, $395,000.

Olivera Ave., 6137-Norman C. and Laurie Clark to Henry J. Funes Molina, $415,000.

Pineview Ct., 619-Wallace M. and Teresa Carter to Leonard John and Sun Pong Singleton, $486,500.

Remland Ct., 12204-Daniel and Erin Ference to Lee Austin Hurst, $360,500.

Riley Rd., 6776-Aaron M. and Amanda Brown to Aaron Cambell and Maria Yepes, $358,500.

Sedgwick Dr., 2230-NVR Inc. to Obed Sanchez Martinez and Alicia Gonzalez Segundo, $282,670.

Squires Lane, 8189-Rockwood Homes Inc. to Wilson Claudie and Stephanie Bowling, $498,155.

Valley Dr., 6540-Jenny K. Young to Grant and Carole Richards, $656,000.

Whites Mill Lane, 6473-Timothy L. and Connie D. McDermott to Benjamin Craig and Melinda Jean Whitten, $539,900.

Fifth St., 7207-Daniel and Kimberly Felty to Christopher and Christa McDaniel, $315,000.